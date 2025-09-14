Tron (TRX) уничтожил остальной крипторынок огромной 24-часовой выручкой
Пост Tron (TRX) уничтожил остальной крипторынок огромным 24-часовым доходом появился на BitcoinEthereumNews.com. Рыночное доминирование Tron Массивный поток доходов С точки зрения доходов, Tron превзошел почти все другие блокчейны, генерируя невероятные 1,142 миллиона $ за один день. Для сравнения, Ethereum заработал 174,677 $, в то время как Solana, занявшая второе место, заработала только 175,708 $. Доход Tron за последние 30 дней составил 49,2 миллиона $, что более чем в три раза превышает 14,78 миллиона $ Ethereum и в 10 раз больше 4,61 миллиона $ Solana. Доминирование не случайно. Рыночное доминирование Tron Значительное количество предложения стейблкоинов размещено на Tron, который стал основой экосистемы USDT (Tether). Большие объемы транзакций обусловлены этим одним фактором по всей сети Tron, что напрямую приводит к высоким комиссиям и стабильному доходу. Поскольку переводы стейблкоинов поддерживают пропускную способность транзакций Tron стабильно высокой, он отличается от большинства других цепей тем, что активность возрастает только во время спекулятивных ралли. Источник: DefiLIama Tron не только выживает в текущем криптоцикле, но и процветает, о чем свидетельствует его он-чейн тяга. В то время как скорость Solana привлекает разработчиков, а Ethereum остается лидером в инновациях смарт-контрактов, Tron создал отдельную рыночную нишу, контролируя расчеты стейблкоинов. Это доминирование создает сильный ров против конкурентов и гарантирует стабильный приток. С точки зрения цены, TRX показал себя лучше, чем более крупный рынок альткоинов. Массивный поток доходов Актив демонстрирует постоянную силу при торговле вблизи локальных максимумов, избегая резкой волатильности, наблюдаемой у других токенов. Оценка Tron поддерживается благоприятной средой, созданной принятием сети, постоянным притоком USDT и высоким он-чейн доходом. В конечном счете, Tron показал, что полезность и стабильный доход важнее маркетинга. Tron находится в сильной позиции, чтобы продолжать быть одной из самых прибыльных и значимых сетей на рынке, поскольку USDT укрепляет свою позицию как самый популярный стейблкоин в мире. Источник:...
