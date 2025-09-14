2025-10-11 суббота

Tron (TRX) уничтожил остальной крипторынок огромной 24-часовой выручкой

Пост Tron (TRX) уничтожил остальной крипторынок огромным 24-часовым доходом появился на BitcoinEthereumNews.com. Рыночное доминирование Tron Массивный поток доходов С точки зрения доходов, Tron превзошел почти все другие блокчейны, генерируя невероятные 1,142 миллиона $ за один день. Для сравнения, Ethereum заработал 174,677 $, в то время как Solana, занявшая второе место, заработала только 175,708 $. Доход Tron за последние 30 дней составил 49,2 миллиона $, что более чем в три раза превышает 14,78 миллиона $ Ethereum и в 10 раз больше 4,61 миллиона $ Solana. Доминирование не случайно. Рыночное доминирование Tron Значительное количество предложения стейблкоинов размещено на Tron, который стал основой экосистемы USDT (Tether). Большие объемы транзакций обусловлены этим одним фактором по всей сети Tron, что напрямую приводит к высоким комиссиям и стабильному доходу. Поскольку переводы стейблкоинов поддерживают пропускную способность транзакций Tron стабильно высокой, он отличается от большинства других цепей тем, что активность возрастает только во время спекулятивных ралли. Источник: DefiLIama Tron не только выживает в текущем криптоцикле, но и процветает, о чем свидетельствует его он-чейн тяга. В то время как скорость Solana привлекает разработчиков, а Ethereum остается лидером в инновациях смарт-контрактов, Tron создал отдельную рыночную нишу, контролируя расчеты стейблкоинов. Это доминирование создает сильный ров против конкурентов и гарантирует стабильный приток. С точки зрения цены, TRX показал себя лучше, чем более крупный рынок альткоинов. Массивный поток доходов Актив демонстрирует постоянную силу при торговле вблизи локальных максимумов, избегая резкой волатильности, наблюдаемой у других токенов. Оценка Tron поддерживается благоприятной средой, созданной принятием сети, постоянным притоком USDT и высоким он-чейн доходом. В конечном счете, Tron показал, что полезность и стабильный доход важнее маркетинга. Tron находится в сильной позиции, чтобы продолжать быть одной из самых прибыльных и значимых сетей на рынке, поскольку USDT укрепляет свою позицию как самый популярный стейблкоин в мире.
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 20:34
Прогноз цены Ethereum: ETH нацелен на 5 000 $ и новые максимумы, в то время как альткоины, такие как Layer Brett, привлекают всеобщее внимание

Аналитики внимательно следят за тем, как институциональный спрос продолжает набирать обороты для ETH.
Coindoo 2025/09/14 20:30
Биржа опционов Onchain планирует смелое расширение токенов для конкуренции с гигантами

Соучредитель Ник Форстер предложил увеличить предложение DRV наполовину, добавив 500 миллионов токенов для укрепления платформы
Coindoo 2025/09/14 20:20
Фонд Ethereum выпускает дорожную карту для сквозной конфиденциальности

Ethereum Foundation публикует дорожную карту для сквозной конфиденциальности – вот что нужно знать.
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 20:14
Япония планирует масштабную реформу налогообложения криптоактивов, снижая ставку до 20% к 2026 году

TLDR Япония снизит налог на прирост капитала от крипто с 55% до 20% к 2026 году для привлечения большего числа инвесторов. Новая налоговая реформа упростит соответствие требованиям в области крипто и увеличит участие на рынке в Японии. Единая ставка налога на крипто в 20% соответствует глобальным целям финтеха, повышая конкурентоспособность. Будут введены правила переноса убытков для крипто-инвесторов, позволяющие
Coincentral 2025/09/14 20:12
Крипто-воспоминания воскресенья: Когда MoneyGram выбрал Stellar вместо XRP на фоне судебного иска против Ripple

В начале 2021 года, глобальный гигант денежных переводов MoneyGram прекратил свое громкое партнерство с Ripple Labs, ссылаясь на проблемы, связанные с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. Иск, поданный в декабре 2020 года, утверждал, что Ripple проводила незарегистрированные предложения ценных бумаг через продажу XRP. В то время MoneyGram был одним из самых известных партнеров Ripple, использующим RippleNet и решения на основе XRP для трансграничных расчетов. Однако регуляторная неопределенность сделала продолжение сотрудничества невозможным. Генеральный директор MoneyGram Александр Холмс о выборе Stellar: "Продукт Ripple был совершенно другим." Судебный иск SEC против Ripple был основной причиной прекращения партнерства, Stellar и Ripple все еще могут дополнять друг друга уникальными способами. "У нас был отличный опыт работы с Ripple," сказал генеральный директор MoneyGram Александр Холмс в интервью CoinDesk. "Но с изменениями и проблемой, которую выдвинула SEC, нам было очень трудно продолжать эти отношения. Мы оба согласились двигаться дальше." Почему Stellar Стал Следующим Выбором Позже MoneyGram обратился к Stellar (XLM), блокчейну, соучредителем которого был Джед МакКалеб, который также был одним из первоначальных основателей Ripple. По словам Холмса, предложение Stellar фундаментально отличалось от предложения Ripple, с акцентом на решения, ориентированные на потребителя, и интеграцию стейблкоинов. "Продукт Ripple был совершенно другим," объяснил Холмс. "Ripple, как правило, фокусируется на бэкенде, трансграничном движении средств через RippleNet. Stellar подошел к нам с фронтенд-моделью для потребителей — возможностью работать между фиатом и стейблкоинами. Это была отличная идея, и мы хотели быть проактивными и прогрессивными в инновациях блокчейна." Этот переход позволил MoneyGram запустить пилотные услуги ввода/вывода для стейблкоина USDC, облегчая потребителям конвертацию между
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 19:32
Лучшая крипто для покупки после того, как график TOTAL2 достиг нового ATH: грядет бум альткоинов?

Пост Лучшая Крипто для покупки после того, как график TOTAL2 достиг нового ATH: Грядет бум Альткоинов? появился на BitcoinEthereumNews.com. Лучшая Крипто для покупки после того, как график TOTAL2 достиг нового ATH: Грядет бум Альткоинов? Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Как крипто-писатель, Криши делит свое время между расшифровкой хаоса рынков и написанием об этом таким образом, чтобы вы не заснули. Он занимается этим уже почти два года в криптовалютных траншеях. Да, он сожалеет о том, что пропустил великолепные ралли, которые были до этого (а кто нет!), но он более чем готов подкрепить свои слова делом. Прежде чем с головой погрузиться в крипто, Криши провел более пяти лет, работая для некоторых из крупнейших имен в технологиях, включая TechRadar, Tom's Guide и PC Gaming, освещая все: от гаджетов и кибербезопасности до игр и программного обеспечения. Когда он не изучает и не пишет о последних событиях в мире крипто, Криши торгует на форекс-рынке, сохраняя криптовалюту в своих долгосрочных планах HODL. Он верит в Биктоин, хотя никогда не позволяет этой предвзятости проникать в его тексты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-after-total2-chart-new-ath-altcoin-boom-incoming/
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 19:14
Новости Ethereum: Фонд представляет долгосрочную дорожную карту конфиденциальности

Недавно опубликованная дорожная карта от переименованных Хранителей конфиденциальности Ethereum (PSE) Ethereum Foundation описывает, как команда намерена
Coindoo 2025/09/14 19:00
Прогноз цены Биктоин: Могут ли эти данные Onchain предсказать параболическое движение для BTC?

Биткоин стабилизируется около 115 800 $ на фоне притока 2,3B $ в ETF и добавления китами 237K BTC. Технический прорыв нацелен на 119,5K $–124,5K $, с перспективой достижения 130K $.
Coinstats 2025/09/14 18:26
Биткоин демонстрирует значительный рост цены

Стоимость Биткоина недавно выросла, в основном благодаря возрождению институциональных инвестиций. Приток спотовых ETF Биткоина в США.
Coinstats 2025/09/14 18:08
