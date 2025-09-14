Крипто-воспоминания воскресенья: Когда MoneyGram выбрал Stellar вместо XRP на фоне судебного иска против Ripple

В начале 2021 года, глобальный гигант денежных переводов MoneyGram прекратил свое громкое партнерство с Ripple Labs, ссылаясь на проблемы, связанные с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. Иск, поданный в декабре 2020 года, утверждал, что Ripple проводила незарегистрированные предложения ценных бумаг через продажу XRP. В то время MoneyGram был одним из самых известных партнеров Ripple, использующим RippleNet и решения на основе XRP для трансграничных расчетов. Однако регуляторная неопределенность сделала продолжение сотрудничества невозможным. Генеральный директор MoneyGram Александр Холмс о выборе Stellar: "Продукт Ripple был совершенно другим." Судебный иск SEC против Ripple был основной причиной прекращения партнерства, Stellar и Ripple все еще могут дополнять друг друга уникальными способами. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) September 12, 2025 "У нас был отличный опыт работы с Ripple," сказал генеральный директор MoneyGram Александр Холмс в интервью CoinDesk. "Но с изменениями и проблемой, которую выдвинула SEC, нам было очень трудно продолжать эти отношения. Мы оба согласились двигаться дальше." Почему Stellar Стал Следующим Выбором Позже MoneyGram обратился к Stellar (XLM), блокчейну, соучредителем которого был Джед МакКалеб, который также был одним из первоначальных основателей Ripple. По словам Холмса, предложение Stellar фундаментально отличалось от предложения Ripple, с акцентом на решения, ориентированные на потребителя, и интеграцию стейблкоинов. "Продукт Ripple был совершенно другим," объяснил Холмс. "Ripple, как правило, фокусируется на бэкенде, трансграничном движении средств через RippleNet. Stellar подошел к нам с фронтенд-моделью для потребителей — возможностью работать между фиатом и стейблкоинами. Это была отличная идея, и мы хотели быть проактивными и прогрессивными в инновациях блокчейна." Этот переход позволил MoneyGram запустить пилотные услуги ввода/вывода для стейблкоина USDC, облегчая потребителям конвертацию между...