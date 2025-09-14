Самая большая угроза Биткоина может исходить изнутри корпоративных казначейств

Биктоин 14 сентября 2025 | 17:00 Дэвид Бейли, генеральный директор компании Nakamoto, специализирующейся на казначейских операциях с Биткоином, выразил разочарование тем, как компании меняют корпоративный криптовалютный нарратив. Он утверждает, что добавляя более слабые альткоины в балансовые отчеты, фирмы размывают то, что когда-то было простой стратегией: хранение Биткоина в качестве резервного актива. Бейли раскритиковал то, что он назвал "токсичным финансированием" и переупаковкой провальных проектов в новые инструменты. Он предупредил, что слишком много фирм гонятся за трендами без видения, подрывая легитимность всего казначейского сектора. По его словам, путь вперед прост: эффективно наращивать и монетизировать балансы. Те, кто преуспеет, расширят активы, а те, кто будет плохо управлять, будут поглощены более сильными игроками. Сравнивая фирмы, занимающиеся казначейскими операциями с Биткоином, с традиционными банками, Бейли сказал, что отрасль по сути строит "Биткоин-банки" или, как минимум, финансовые учреждения, ориентированные на Биткоин. По его мнению, сектор вступает в критическую фазу тестирования, где выживут лишь немногие. Его комментарии появились на фоне растущего числа публично торгуемых компаний, диверсифицирующихся за пределы Биткоина. Некоторые фирмы, такие как Mill City Ventures III, даже представили стратегии, ориентированные на альткоины, такие как Sui, что подогревает дебаты о рисках и долгосрочной жизнеспособности. Данные показывают, что компании сейчас владеют Биткоином на сумму почти 118 миллиардов $, в то время как интерес к Ethereum и другим токенам растет. Ethereum, в частности, набирает популярность благодаря доходности от стейкинга, при этом более 3% его предложения уже находится в корпоративных казначействах. Не все инвесторы приветствуют этот сдвиг. Майк Новограц из Galaxy Digital предположил, что недавнее боковое движение рынка Биткоина может быть связано с тем, что казначейский спрос перетекает в другие активы. Между тем, некоторые представители венчурных фирм предупреждают, что выживет лишь горстка фирм, занимающихся казначейскими операциями с Биткоином, предсказывая, что плохо управляемые компании могут войти в спираль смерти к краху. Растущий аппетит к казначейским операциям с не-Биткоин активами подчеркивает как созревание корпоративных криптостратегий, так и...