2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Tron опережает ключевые блокчейны с ростом доходов

Tron опережает ключевые блокчейны с ростом доходов

Tron значительно опередил основных конкурентов блокчейна, показав замечательные показатели доходов за последние 24 часа. Данные от Defillama показали, что Tron накопил 1,14 миллиона $ всего за один день, тогда как блокчейн Ethereum и Solana зафиксировали 174 000 $ и 175 000 $ соответственно. Продолжить чтение: Tron обгоняет ключевые блокчейны с ростом доходов
Major
MAJOR$0.11361-4.45%
Поделиться
Coinstats2025/09/15 00:18
Поделиться
Layer Brett вызывает розничные FOMO эмоции, но MAGACOIN FINANCE получает поддержку аналитиков для роста в 1000 раз

Layer Brett вызывает розничные FOMO эмоции, но MAGACOIN FINANCE получает поддержку аналитиков для роста в 1000 раз

Пост Layer Brett вызывает розничные FOMO эмоции, но MAGACOIN FINANCE получает поддержку аналитиков для роста в 1000 раз, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 14 сентября 2025 | 19:00 Изучите потенциал роста MAGACOIN FINANCE в 1000 раз, поскольку аналитики поддерживают его вместо розничного FOMO Layer Brett в 2025 году. Криптовалютный рынок предлагает поразительные истории, поскольку новые проекты получают невероятное предпочтение розничных инвесторов. Инвесторы и трейдеры ищут как хайп, так и полезность для следующих прорывных проектов. Благодаря своим заоблачным наградам за стейкинг и своей мем-ориентированной модели Layer 2, Layer Brett быстро привлек это внимание. Однако, несмотря на розничный ажиотаж, инвесторы вкладывают средства в другие места. MAGACOIN FINANCE становится предпродажей, которая может поддерживать свой рост, обеспечивая розничный энтузиазм и тип долгосрочного потенциала роста, который аналитики редко приписывают токенам на ранней стадии. Эффект розничных FOMO эмоций Layer Brett Layer Brett (LBRETT) - это протокол Ethereum Layer 2, разработанный для объединения мем-культуры и высокопроизводительной блокчейн-технологии. Он имеет впечатляющие 10 000 транзакций в секунду и низкие комиссии за газ. Это решает проблему масштабируемости, которая затронула предыдущие мем-токены, такие как Dogecoin и Shiba Inu. Тем не менее, его вдохновением является токеномика и хайп, основанный на сообществе. Гипер-стимулированная схема стейкинга предполагает годовую доходность в 895%. Эти огромные цифры обязательно вызовут FOMO эмоции у розничных трейдеров, ищущих быструю прибыль. Проект уже собрал более 2,7 миллиона $ в капитале предпродажи. Киты и обычные инвесторы захватывают распределения в виде повышения цен в последующих раундах. Ранние участники имеют возможность получить прибыль в 50 раз при цене менее 0,01 $ за токен. Безумие усугубляется маркетингом Layer Brett. Проект также использует вирусные циклы участия, развиваемые через интеграцию NFT, раздачи и игровой стейкинг. Этот моментум подпитывает постоянные обсуждения в социальных каналах, поднимая его профиль далеко за пределы типичных предпродаж. Его также сравнивают с ранними Dogecoin и Shiba Inu, что помогает усилить спекуляцию в его прорывном росте...
Hyperlane
HYPER$0.24378-6.15%
Hyperliquid
HYPE$42.96+0.16%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/15 00:03
Поделиться
Прогноз цены Cardano (ADA) на 14 сентября

Прогноз цены Cardano (ADA) на 14 сентября

Пост Прогноз цены Cardano (ADA) на 14 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок быстро изменился на красный в последний день недели, согласно CoinMarketCap. Топ монеты по CoinMarketCap ADA/USD Курс Cardano (ADA) упал на 6,36% со вчерашнего дня. За последнюю неделю цена выросла на 5%. Изображение от TradingView На часовом графике цена ADA находится рядом с локальным уровнем поддержки 0,8851$. Если дневная свеча закроется рядом с этой отметкой или ниже, падение, вероятно, продолжится до зоны 0,87$. Изображение от TradingView На большем временном интервале медведи пытаются захватить инициативу. В данный момент следует сосредоточиться на закрытии бара относительно уровня 0,8825$. Вам также может понравиться Если произойдет пробой, есть высокие шансы на продолжающуюся коррекцию до зоны 0,84$-0,86$. Изображение от TradingView С среднесрочной точки зрения, цена ADA далека от основных уровней. В этом случае следует обратить внимание на важную зону 1$. Если произойдет пробой, есть возможность теста следующего уровня сопротивления 1,1662$. ADA торгуется по цене 0,8836$ на момент публикации. Источник: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-september-14
NEAR
NEAR$3.007+5.36%
Union
U$0.009633+2.02%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:55
Поделиться
Dogecoin отмечает лучший месяц с 2024 года с запуском ETF на горизонте

Dogecoin отмечает лучший месяц с 2024 года с запуском ETF на горизонте

Пост Dogecoin отмечает лучший месяц с 2024 года с запуском ETF на горизонте появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины 14 сентября 2025 | 18:17 Dogecoin продемонстрировал впечатляющий рост в сентябре, и опытный трейдер Питер Брандт говорит, что последнее движение не что иное, как "огромное". Криптовалюта, рожденная из мема, выросла более чем на 30% в этом месяце, преодолевая сезонную слабость более широкого рынка и выстраивая то, что может стать самым сильным показателем года. За последнюю неделю DOGE вырос на двузначное число за считанные дни, продлив свою победную серию до пяти сессий – самый длинный период с прошлого лета. Этот импульс поднял монету обратно к уровням, не наблюдавшимся с июля, когда резкий разворот уничтожил более трети ее стоимости менее чем за две недели. Сентябрь складывается совершенно иначе. С приростом в 36% на данный момент, он уже стал лучшим месяцем для Dogecoin с ноября 2024 года, когда токен взлетел более чем на 160% за несколько недель. Трейдеры сейчас внимательно следят, сможет ли DOGE вернуть порог в 0,30$, уровень, который неоднократно ограничивал его ралли. Оптимизм подпитывает неминуемое появление первого американского ETF на Dogecoin, запуск которого запланирован на следующую неделю. Фонд, поддерживаемый REX Shares и Osprey Funds, не структурирован как традиционные спотовые ETF, но все же является важной вехой для институционального доступа к монете. Наблюдатели рынка рассматривают запуск как потенциальный катализатор для DOGE, чтобы установить более прочную основу выше ключевых уровней сопротивления. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила свое решение по спотовому ETF Dogecoin от Bitwise — стандартный шаг в регуляторном процессе — ожидание продукта REX-Osprey уже добавило энергии рынку. С опытными аналитиками, такими как Брандт, указывающими на прорыв, и институциональными продуктами, наконец открывающими двери для основных инвесторов, возвращение Dogecoin может только начинаться. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и...
Threshold
T$0.01465-3.30%
Union
U$0.009633+2.02%
Moonveil
MORE$0.02918-14.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:27
Поделиться
Биткоин против Великолепной семерки: Почему BTC "более интересен", по мнению Майкла Сейлора

Биткоин против Великолепной семерки: Почему BTC "более интересен", по мнению Майкла Сейлора

Пост «Биктоин против Великолепной семерки: Почему BTC «интереснее», по мнению Майкла Сейлора» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Стратегия, ориентированная на Биктоин, выделила компанию среди технологических гигантов. 91% годовой доходности фирмы подчеркивает роль главной монеты как превосходной казначейской стратегии. Strategy Майкла Сейлора (ранее MicroStrategy) снова в центре рыночных обсуждений благодаря своему смелому подходу, ориентированному на Биктоин [BTC]. Давно признанная пионером в корпоративном внедрении Биктоина, фирма превратила свою казначейскую стратегию в пример для изучения как традиционными компаниями, так и крипто-энтузиастами. Strategy Майкла Сейлора попадает в заголовки В недавнем посте Сейлор подчеркнул, насколько далеко Strategy продвинулась не только в плане воздействия цифровых активов, но и в плане доходности и Открытого интереса, поставив компанию значительно выше так называемой «Великолепной семерки». Источник: Michael Saylor/X Strategy зафиксировала ошеломляющее соотношение Открытого интереса к рыночной капитализации в 100,5%, опережая Tesla с 26% и оставляя других технологических тяжеловесов, таких как Meta, Alphabet и Amazon, далеко позади. Реакция сообщества Однако сообщество быстро отреагировало смешанными реакциями, один пользователь отметил в X, Источник: Against the Wall Street/X Между тем, несколько пользователей согласились с точкой зрения Сейлора, заявив: «$MSTR, имеющая в 9 раз больше OI, чем Mag 7, ясно иллюстрирует, что происходит, когда вы убираете волатильность из компании. Монетизируйте волатильность через BTC». Сравнение годовой доходности Сейлора В последующем посте Сейлор расширил сравнение, представив то, что он назвал «Эрой Биткоин-стандарта». Годовая доходность Strategy Он раскрыл доминирование Strategy с точки зрения годовой доходности — ошеломляющие 91%, значительно опережая Nvidia с 72% и Tesla с 32%. Alphabet и Meta показали 26% и 23% доходности соответственно, в то время как Microsoft, Apple и Amazon зарегистрировали гораздо более низкие результаты. Для Сейлора данные подкрепляют сообщение, которое он отстаивает годами: внедрение Биктоина — это не просто казначейская стратегия, но драйвер превосходной доходности. MSTR...
Threshold
T$0.01465-3.30%
Биткоин
BTC$117,671.88-2.58%
Moonveil
MORE$0.02918-14.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:10
Поделиться
Самая большая угроза Биткоина может исходить изнутри корпоративных казначейств

Самая большая угроза Биткоина может исходить изнутри корпоративных казначейств

Пост "Самая большая угроза Биткоина может исходить изнутри корпоративных казначейств" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 14 сентября 2025 | 17:00 Дэвид Бейли, генеральный директор компании Nakamoto, специализирующейся на казначейских операциях с Биткоином, выразил разочарование тем, как компании меняют корпоративный криптовалютный нарратив. Он утверждает, что добавляя более слабые альткоины в балансовые отчеты, фирмы размывают то, что когда-то было простой стратегией: хранение Биткоина в качестве резервного актива. Бейли раскритиковал то, что он назвал "токсичным финансированием" и переупаковкой провальных проектов в новые инструменты. Он предупредил, что слишком много фирм гонятся за трендами без видения, подрывая легитимность всего казначейского сектора. По его словам, путь вперед прост: эффективно наращивать и монетизировать балансы. Те, кто преуспеет, расширят активы, а те, кто будет плохо управлять, будут поглощены более сильными игроками. Сравнивая фирмы, занимающиеся казначейскими операциями с Биткоином, с традиционными банками, Бейли сказал, что отрасль по сути строит "Биткоин-банки" или, как минимум, финансовые учреждения, ориентированные на Биткоин. По его мнению, сектор вступает в критическую фазу тестирования, где выживут лишь немногие. Его комментарии появились на фоне растущего числа публично торгуемых компаний, диверсифицирующихся за пределы Биткоина. Некоторые фирмы, такие как Mill City Ventures III, даже представили стратегии, ориентированные на альткоины, такие как Sui, что подогревает дебаты о рисках и долгосрочной жизнеспособности. Данные показывают, что компании сейчас владеют Биткоином на сумму почти 118 миллиардов $, в то время как интерес к Ethereum и другим токенам растет. Ethereum, в частности, набирает популярность благодаря доходности от стейкинга, при этом более 3% его предложения уже находится в корпоративных казначействах. Не все инвесторы приветствуют этот сдвиг. Майк Новограц из Galaxy Digital предположил, что недавнее боковое движение рынка Биткоина может быть связано с тем, что казначейский спрос перетекает в другие активы. Между тем, некоторые представители венчурных фирм предупреждают, что выживет лишь горстка фирм, занимающихся казначейскими операциями с Биткоином, предсказывая, что плохо управляемые компании могут войти в спираль смерти к краху. Растущий аппетит к казначейским операциям с не-Биткоин активами подчеркивает как созревание корпоративных криптостратегий, так и...
Manchester City Fan
CITY$0.9434-2.73%
SUI
SUI$3.2758-3.27%
BRC20.COM
COM$0.010744-4.06%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:03
Поделиться
Лучший новый сериал Netflix получает идеальные 100% на Rotten Tomatoes

Лучший новый сериал Netflix получает идеальные 100% на Rotten Tomatoes

Пост "Лучшее новое шоу Netflix получает идеальные 100% на Rotten Tomatoes" появился на BitcoinEthereumNews.com. Это шоу, которое, вероятно, не находится на радаре у многих людей, но на данный момент оно получило идеальную оценку на Rotten Tomatoes, что является победой для Netflix. Шоу со 100% рейтингом - "Мертвые девушки", которое едва попало в топ-10 списка Netflix, в настоящее время находясь на 10 месте, но зацепило критиков, которые его посмотрели. Шоу представляет собой ограниченный сериал, мексиканское шоу, основанное на книге Хорхе Ибаргуэнгойтиа. Вот как его описал Салман Рушди: "Это первое появление на английском языке мексиканского романиста огромного таланта. Его блестящий роман основан на факте: обнаружение во дворе борделя маленького городка трупов шести проституток. В лаконичных тонах полицейского отчета Ибаргуэнгойтиа исследует убийства и их мотивы, общество и профессию – старейшую из всех, но от этого не менее загадочную – которые их спровоцировали. Но это не сухая работа по социологии или криминологии; это художественное произведение, черная комедия, одновременно трогательная и жестоко смешная, мощное и увлекательное сочетание секса и хаоса..." Кроме того, оно также основано на реальной истории Лас Покианчис, семьи серийных убийц 1960-х годов. Шоу состоит из шести эпизодов, но это длительный просмотр, учитывая, что все они длятся от 60 до 80 минут, что означает, что это такое же вложение времени, как если бы некоторые другие шоу состояли из 12 эпизодов, что является редкостью для Netflix. Это ограниченный сериал, основанный на книге, основанной на реальных событиях, так что нет, здесь не идет речь о поиске продолжения сезона с точки зрения зрительской аудитории, которую он может получить или не получить. Я не уверен, если это...
Sex Token
SEX$47,991.71+7.52%
MemeCore
M$2.03187-0.38%
SIX
SIX$0.0195-0.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 21:48
Поделиться
Финансовый инструмент, который может принести пользу трейдерам, инвесторам и пользователям

Финансовый инструмент, который может принести пользу трейдерам, инвесторам и пользователям

Пост «Финансовый инструмент, который может принести пользу трейдерам, инвесторам и пользователям» появился на BitcoinEthereumNews.com. BitShares — это децентрализованная блокчейн-платформа, которая предлагает широкий спектр финансовых услуг и функций. BitShares управляет децентрализованной биржей (DEX), где пользователи могут торговать различными криптовалютами напрямую без необходимости в посредниках. Она стремится предоставить децентрализованную биржу, торговую платформу и различные финансовые инструменты, все построенные на её блокчейн-инфраструктуре. BitShares позволяет пользователям выпускать и торговать умными монетами, которые обеспечены реальными активами или залогом. Эти умные монеты могут использоваться для стейблкоинов, токенов, привязанных к товарам, и многого другого. BTS — это нативная криптовалюта платформы BitShares. Токены BTS используются для оплаты комиссий за транзакции и различных операций в сети BitShares. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение от CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читателям следует провести собственное исследование перед инвестированием в фонды. Источник: https://coinidol.com/bitshares-bts-token/
RealLink
REAL$0.07811-4.11%
BitShares
BTS$0.0012637+1.66%
Moonveil
MORE$0.02918-14.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 21:13
Поделиться
Миллиардер-инвестор предсказывает, что Биткоин превзойдет золото как глобальное средство сохранения стоимости

Миллиардер-инвестор предсказывает, что Биткоин превзойдет золото как глобальное средство сохранения стоимости

Пост «Миллиардер-инвестор предсказывает, что Биктоин превзойдет золото как глобальное средство сохранения стоимости» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 14 сентября 2025 | 15:46 Долгосрочная роль Биктоина как глобального средства сохранения стоимости может быть ближе, чем многие ожидают, по мнению миллиардера-инвестора Чамата Палихапития. Говоря о текущем рыночном цикле, он утверждал, что BTC может подняться до 1,14 миллиона $ до окончания цикла, в конечном итоге вытеснив золото как предпочтительный инструмент хеджирования в мире. Вместо того чтобы сосредотачиваться на краткосрочной торговле, Палихапития сформулировал свою точку зрения вокруг двух сил, формирующих рынок: шоков предложения, вызванных Халвингом Биткоина, и всплеска институциональных притоков через спотовые ETF. Он описал ETF как «изменившие правила игры», заявив, что они создали поворотный момент в принятии, сделав Биктоин более доступным для крупных инвесторов. Оглядываясь на предыдущие рыночные циклы, Палихапития сказал, что его цель была получена из средних моделей роста, а не из спекуляции или финансовых советов. Он подчеркнул, что прошлые данные из второго и третьего циклов указывают на значительный потенциал роста в текущей фазе. Инвестор также поделился своим взглядом на то, как Биктоин может вписаться в повседневную экономику. Хотя национальные валюты вряд ли исчезнут, он предсказал, что больше стран будут работать по двойной модели — используя фиатные деньги для ежедневных транзакций, в то время как обращаясь к Биктоину как к долгосрочному резерву. В этой структуре BTC естественным образом поглотил бы роль, которую золото играло веками. Если Биктоин достигнет уровней, обозначенных Палихапития, это ознаменует один из крупнейших сдвигов в современной финансовой истории, поместив цифровой актив в центр сохранения богатства в глобальном масштабе. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и криптовалюта...
ALEX Lab
ALEX$0.00497-9.63%
Биткоин
BTC$117,671.88-2.58%
Moonveil
MORE$0.02918-14.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:51
Поделиться
Уолл-стрит увеличит распределение Биткоина к концу года, говорит опытный аналитик

Уолл-стрит увеличит распределение Биткоина к концу года, говорит опытный аналитик

Опытный стратег с Уолл-стрит Джорди Виссер ожидает, что финансовые учреждения США увеличат свою экспозицию к Биткоину до конца 2025 года.
Boost
BOOST$0.08792+0.44%
Поделиться
Coinstats2025/09/14 19:11
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов