Ральф Файнс и Джоди Комер в "28 лет спустя". Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures/Miya Mizuno Триллер ужасов Дэнни Бойла "28 лет спустя" с Ральфом Файнсом, Джоди Комер и Аароном Тейлор-Джонсоном появится на стриминге Netflix на этой неделе. С рейтингом R, "28 лет спустя" вышел в кинотеатрах 20 июня и дебютировал на цифровом стриминге через премиум-видео по запросу 29 июля. Режиссером выступил Бойл, а сценаристом - Алекс Гарленд (Warfare), который режиссировал и написал оригинальный фильм о вирусе ярости "28 дней спустя" в 2002 году. "28 лет спустя" следует за вторым фильмом в серии, "28 недель спустя" 2007 года.
Деривативы Биткоина нагреваются, CME лидирует, опционы склоняются к перевесу колл-опционов

Деривативы Биткоина нагреваются, CME лидирует, опционы склоняются к перевесу колл-опционов

Биктоин переходил из рук в руки примерно по 115 685 $ в воскресенье днем, и столы деривативов были отнюдь не сонными, поскольку активность фьючерсов и опционов накапливалась на различных площадках. Спотовым рынкам даже не нужна драма; позиционирование делает всю работу за них сейчас. Открытый интерес по Биткоину приближается к максимумам цикла Сначала фьючерсы: общий открытый интерес (OI) по биткоину (BTC), согласно [...]
Поклонник Баффета не может насытиться Биткоином

Поклонник Баффета не может насытиться Биткоином

Крупная ставка на Сейлора Падающие акции Согласно недавнему отчету The Wall Street Journal, Марк Кейси, менеджер портфеля акций в Capital Group, агрессивно делает ставку на Биктоин, несмотря на то, что является последователем основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, известного как один из критиков оригинальной криптовалюты. Кейси делает ставку на Биктоин, потому что убежден, что ведущая криптовалюта по рыночной капитализации в конечном итоге сможет заменить золото в качестве основного средства сохранения стоимости. Он утверждает, что Capital Group рассматривает флагманскую криптовалюту как товар. Стоит отметить, что базирующийся в Лос-Анджелесе инвестиционный менеджер владеет активами примерно на 3 миллиарда долларов. Влиятельный менеджер портфеля, ставший одним из самых ярких сторонников Биктоина в традиционных финансах, убежден, что Биктоин в конечном итоге сможет превзойти рыночную капитализацию желтого металла. В то же время он не считает, что другие криптовалюты вообще чего-либо стоят. Крупная ставка на Сейлора Capital Group произвела фурор в 2021 году, приобретя массивную долю в 500 миллионов долларов в компании Strategy Майкла Сейлора (ранее MicroStrategy). Изначально она владела более чем 12% компании, но ее доля сократилась до 8% из-за разводнения акций. После того, как акции Strategy пережили огромный рост, долларовая стоимость доли Capital Group теперь составляет более 6 миллиардов долларов. Кроме того, группа инвестиционных менеджеров сделала ставки на другие известные компании с казначейскими запасами Биктоина, включая японскую Metaplanet. Падающие акции За последние два месяца компании с казначейскими запасами Биктоина показали значительно худшие результаты, что указывает на то, что энтузиазм инвесторов начал ослабевать. Более того, как сообщает U.Today, аналитики JPMorgan недавно предупредили, что неспособность Strategy попасть в S&P 500 также может быть зловещим знаком для других казначейских запасов Биктоина...
Пакистан только что открыл свои двери для крупнейших криптокомпаний мира

Пакистан только что открыл свои двери для крупнейших криптокомпаний мира

Вместо запуска собственного стейблкоина или ограничения рынка, Исламабад делает ставку на партнерство с уже зарекомендовавшими себя игроками [...]
Цена BTC нацелена на новые максимумы, поскольку трейдеры стремятся повторно протестировать исторические максимумы; Последние новости Chainlink сегодня

Цена BTC нацелена на новые максимумы, поскольку трейдеры стремятся повторно протестировать исторические максимумы; Последние новости Chainlink сегодня

Для многих крипто-инвесторов Биктоин (BTC) имеет особый статус. Это первая криптовалюта и, бесспорно, самая влиятельная. Обычно то, что происходит с Биктоином (BTC), также имеет отголоски по всему рынку, приводя к более широкому ралли. Хотя ценовое движение BTC на некоторое время остыло, инвесторы остаются уверенными в очередном прорыве цены. Аналогично, Chainlink (LINK) движется на схожем импульсе с растущим интересом к ETF и запуском резерва. Действительно, и BTC, и LINK предлагают стабильный рост и надежную прибыль для держателей, но для тех, кто охотится за взрывной краткосрочной доходностью, Layer Brett ($LBRETT) - следующий большой проект. В настоящее время по цене 0,0058 долларов, Layer Brett продал на сумму более 3,5 миллионов долларов благодаря своей инфраструктуре Layer 2 и высоким наградам за стейкинг. Движение Биткоина к новым историческим максимумам: Институциональные попутные ветры ускоряются Замечательное ралли Биктоина (BTC) после выборов в прошлом году остается свежим в памяти крипто-китов. Но один ключевой момент заключается в том, что это ралли укрепило статус BTC как цифрового золота, а не просто спекулятивного блокбастера, каким он был раньше. Этот статус цифрового золота был дополнительно подкреплен сильными одобрениями ETF, институциональными притоками и макроэкономическими сдвигами. По мнению многих аналитиков, ценовое движение BTC будет подвергаться более тонким испытаниям по мере приближения конца года. Многие рассчитывают на доходность в 1,5/2 раза от текущих уровней цены BTC, но это не является захватывающей перспективой для китов, учитывая рыночную капитализацию BTC более 2 триллионов долларов, которая ограничивает его ценовые колебания. Для ветеранов рынка, которые видели, как альткоины, такие как Solana, Doge, взлетали в 100 раз, институциональный рост BTC больше похож на расчетливую игру, чем на высокорисковую с высокой наградой. Если сейчас что-то и похоже на это, то это Layer Brett. Chainlink привлекает внимание: Новости Chainlink демонстрируют одобрения ETF Chainlink (LINK), ...
Большой Бык Майкл Сейлор Снова Сигнализирует О Биткоине

Большой Бык Майкл Сейлор Снова Сигнализирует О Биткоине

Основатель MicroStrategy Майкл Сейлор повторно выпустил данные Bitcoin Tracker. В своем заявлении Сейлор сказал: «Биткоин заслуживает похвалы», что указывает на возможные новые покупки в ближайшем будущем. Согласно прошлой практике компании, MicroStrategy обычно официально объявляет о своих покупках BTC на следующий день после выхода новостей. Это подогрело рыночные ожидания нового шага по покупке. По состоянию на 14 сентября 2025 года, портфель Биктоина MicroStrategy достиг 638 460 BTC. Общие активы компании составили 73,93 миллиарда $. Средняя стоимость составила 73 880 $, в то время как общая доходность портфеля была рассчитана в 26,76 миллиарда $, что означает рост на 56,73%. На сегодняшний день компания провела 78 различных приобретений. С точки зрения эффективности, инвестиции MicroStrategy в Биктоин принесли доходность в 134,28% за последний год. За тот же период цена BTC выросла на 95,85%, что представляет собой увеличение относительной эффективности компании по сравнению с Биткоином на 38,43 пункта. С начала года в портфель было добавлено 115 983,8 BTC, что эквивалентно 13,43 миллиарда $. Только за последний квартал произошло увеличение на 30 657,67 BTC, что принесло дополнительные 3,55 миллиарда $ стоимости.
Майнинг DOGE, Майнинг SHIB и Майнинг PEPE Мем-коины Встречают Облачный майнинг Hashj Достигайте Ежедневной Прибыли

Майнинг DOGE, Майнинг SHIB и Майнинг PEPE Мем-коины Встречают Облачный майнинг Hashj Достигайте Ежедневной Прибыли

Hashj предлагает простой облачный майнинг для DOGE, SHIB и PEPE без затрат на оборудование, ежедневные выплаты и бонус 118 $ при регистрации, делая майнинг мем-коинов простым в 2025 году.
Ripple и Monero лидируют на рынке, в то время как BullZilla становится ведущим новым криптоактивом для присоединения прямо сейчас

Ripple и Monero лидируют на рынке, в то время как BullZilla становится ведущим новым криптоактивом для присоединения прямо сейчас

Рынок криптовалют в 2025 году - это быстро меняющийся ландшафт, где раннее участие может сделать разницу между обычной доходностью и экспоненциальным ростом. Мем-коины и новые токены трансформировали рынок, привлекая как розничных, так и институциональных инвесторов. Время и выбор имеют решающее значение, поскольку предпродажи и ранние запуски часто определяют потенциальный рост проекта. BullZilla ($BZIL) стал одной из самых обсуждаемых возможностей. Его предпродажа движется быстро, со сменой этапов каждые 48 часов или после достижения 100 000 долларов финансирования. Для инвесторов, ищущих следующий крупный мем-коин, BullZilla представляет собой редкое сочетание дефицита, энтузиазма сообщества и структурированного роста. Наряду с Bull Zilla, устоявшиеся монеты, такие как Ripple (XRP) и Monero (XMR), обеспечивают контекст и стабильность. Ripple остается ведущим токеном для трансграничных платежей с институциональной поддержкой, в то время как Monero - это ориентированная на конфиденциальность криптовалюта, которая постоянно поддерживает сильное присутствие на рынке. Вместе эти монеты иллюстрируют спектр возможностей и рисков для крипто-инвесторов в 2025 году. BullZilla: Взрывная предпродажа и потенциал роста в 1000 раз Предпродажа BullZilla в настоящее время находится на этапе 2D, по цене 0,00005241 долларов. Раннее участие критически важно, поскольку 24-этапная предпродажа токена уменьшает предложение, увеличивая цены каждые 48 часов или когда собрано 100 000 долларов. Текущая предпродажа уже собрала более 360 000 долларов и привлекла более 1 200 держателей, с продажей 24,7 миллиардов токенов. Аналитики прогнозируют, что ранние покупатели могут увидеть ROI до 11 422%, если токен достигнет ожидаемой цены листинга 0,00527 долларов. С возможностями стейкинга и кинематографической экосистемой,
Крупнейший канадский похититель криптовалюты получает тюремный срок после новой серии краж

Крупнейший канадский похититель криптовалюты получает тюремный срок после новой серии краж

Пост «Крупнейший криптовалютный вор Канады получает тюремный срок после новой серии преступлений» появился на BitcoinEthereumNews.com. Преступление 14 сентября 2025 | 20:17 Канадский суд приговорил мужчину из Гамильтона к одному году тюремного заключения после того, как он признался в краже миллионов в криптовалюте, включая то, что считается крупнейшей индивидуальной криптокражей в истории страны. Дело восходит к 2020 году, когда мужчина — тогда ему было всего 17 лет — успешно осуществил схему SIM-свопинга, которая позволила ему вывести 48 миллионов канадских долларов (около 34,6 миллионов долларов США) у одной жертвы. Обманув сотрудника телефонной компании и заставив его переназначить номер цели, он смог перехватить коды двухфакторной аутентификации, захватить контроль над онлайн-аккаунтами и перевести цифровые активы в контролируемые им кошельки. Позже следователи обнаружили его след после того, как он перевел часть украденного Биктоина пользователю PlayStation в обмен на игровой никнейм. Несмотря на арест и предъявление обвинений, в 2022 году он был освобожден под залог. Вместо того чтобы избегать проблем, он начал вторую серию преступлений. Прокуроры заявили, что он взломал популярные аккаунты в социальных сетях и использовал их для продвижения мошеннических ссылок, обманывая подписчиков и получая доступ к их криптовалютным кошелькам. Эта схема была направлена на сотни жертв и принесла дополнительно 1 миллион канадских долларов. Хотя большая часть украденных денег не была возвращена, суд постановил, что мужчина проведет год в тюрьме за вторую волну краж. Его первоначальное ограбление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, остается одним из самых известных преступлений, связанных с криптовалютой, в Канаде. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалюты. С...
Tron опережает основные блокчейны с поразительной генерацией доходов

Tron опережает основные блокчейны с поразительной генерацией доходов

Tron преуспевает, генерируя существенный доход за один день. Высокие транзакции стейблкоинов обеспечивают доходность Tron. Читать далее: Tron опережает основные блокчейны с поразительной генерацией доходов. Пост "Tron опережает основные блокчейны с поразительной генерацией доходов" впервые появился на COINTURK NEWS.
