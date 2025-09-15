Цена BTC нацелена на новые максимумы, поскольку трейдеры стремятся повторно протестировать исторические максимумы; Последние новости Chainlink сегодня
Пост «Цена BTC нацелена на новые максимумы, поскольку трейдеры стремятся повторно протестировать исторические максимумы; Последние новости Chainlink сегодня» появился на BitcoinEthereumNews.com. Для многих крипто-инвесторов Биктоин (BTC) имеет особый статус. Это первая криптовалюта и, бесспорно, самая влиятельная. Обычно то, что происходит с Биктоином (BTC), также имеет отголоски по всему рынку, приводя к более широкому ралли. Хотя ценовое движение BTC на некоторое время остыло, инвесторы остаются уверенными в очередном прорыве цены. Аналогично, Chainlink (LINK) движется на схожем импульсе с растущим интересом к ETF и запуском резерва. Действительно, и BTC, и LINK предлагают стабильный рост и надежную прибыль для держателей, но для тех, кто охотится за взрывной краткосрочной доходностью, Layer Brett ($LBRETT) - следующий большой проект. В настоящее время по цене 0,0058 долларов, Layer Brett продал на сумму более 3,5 миллионов долларов благодаря своей инфраструктуре Layer 2 и высоким наградам за стейкинг. Движение Биткоина к новым историческим максимумам: Институциональные попутные ветры ускоряются Замечательное ралли Биктоина (BTC) после выборов в прошлом году остается свежим в памяти крипто-китов. Но один ключевой момент заключается в том, что это ралли укрепило статус BTC как цифрового золота, а не просто спекулятивного блокбастера, каким он был раньше. Этот статус цифрового золота был дополнительно подкреплен сильными одобрениями ETF, институциональными притоками и макроэкономическими сдвигами. По мнению многих аналитиков, ценовое движение BTC будет подвергаться более тонким испытаниям по мере приближения конца года. Многие рассчитывают на доходность в 1,5/2 раза от текущих уровней цены BTC, но это не является захватывающей перспективой для китов, учитывая рыночную капитализацию BTC более 2 триллионов долларов, которая ограничивает его ценовые колебания. Для ветеранов рынка, которые видели, как альткоины, такие как Solana, Doge, взлетали в 100 раз, институциональный рост BTC больше похож на расчетливую игру, чем на высокорисковую с высокой наградой. Если сейчас что-то и похоже на это, то это Layer Brett. Chainlink привлекает внимание: Новости Chainlink демонстрируют одобрения ETF Chainlink (LINK), ...
