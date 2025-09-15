Крупнейший канадский похититель криптовалюты получает тюремный срок после новой серии краж

Преступление 14 сентября 2025 | 20:17 Канадский суд приговорил мужчину из Гамильтона к одному году тюремного заключения после того, как он признался в краже миллионов в криптовалюте, включая то, что считается крупнейшей индивидуальной криптокражей в истории страны. Дело восходит к 2020 году, когда мужчина — тогда ему было всего 17 лет — успешно осуществил схему SIM-свопинга, которая позволила ему вывести 48 миллионов канадских долларов (около 34,6 миллионов долларов США) у одной жертвы. Обманув сотрудника телефонной компании и заставив его переназначить номер цели, он смог перехватить коды двухфакторной аутентификации, захватить контроль над онлайн-аккаунтами и перевести цифровые активы в контролируемые им кошельки. Позже следователи обнаружили его след после того, как он перевел часть украденного Биктоина пользователю PlayStation в обмен на игровой никнейм. Несмотря на арест и предъявление обвинений, в 2022 году он был освобожден под залог. Вместо того чтобы избегать проблем, он начал вторую серию преступлений. Прокуроры заявили, что он взломал популярные аккаунты в социальных сетях и использовал их для продвижения мошеннических ссылок, обманывая подписчиков и получая доступ к их криптовалютным кошелькам. Эта схема была направлена на сотни жертв и принесла дополнительно 1 миллион канадских долларов. Хотя большая часть украденных денег не была возвращена, суд постановил, что мужчина проведет год в тюрьме за вторую волну краж. Его первоначальное ограбление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, остается одним из самых известных преступлений, связанных с криптовалютой, в Канаде.