Цена Ethereum: Layer Brett в тренде по всему миру после того, как AAVE и $LBRETT названы лучшим Крипто для покупки сейчас

Сейчас два токена ERC-20, Layer Brett и AAVE, считаются лучшими криптовалютами для покупки с целью получения значительной прибыли. [...] Статья "Цена Ethereum: Layer Brett набирает популярность по всему миру после того, как AAVE и $LBRETT были названы лучшими криптовалютами для покупки сейчас" впервые появилась на Coindoo.
Пакистан открывает двери для глобальных крипто-компаний с новой программой лицензирования

Пост «Пакистан открывает двери для глобальных крипто-компаний с новой программой лицензирования» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пакистан сделал важный шаг в мире криптовалют. Страна теперь приглашает глобальные криптовалютные компании подавать заявки на лицензии для работы на своей территории. Это знаменует огромный сдвиг от прежней позиции Пакистана против цифровых валют. 14 сентября 2025 года Регуляторный орган Пакистана по виртуальным активам (PVARA) объявил, что хочет, чтобы международные криптобиржи и поставщики услуг подавали заявки. Этот шаг показывает, что Пакистан серьезно настроен стать игроком в пространстве цифровых денег. Новые правила и требования PVARA был создан в соответствии с Постановлением о виртуальных активах 2025 года, которое стало законом в июле. Орган следует стандартам, установленным крупными международными группами, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Подавать заявки могут только определенные компании. Они должны уже иметь лицензии от известных регуляторов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Управление финансового поведения Великобритании или аналогичные агентства в ЕС, ОАЭ или Сингапуре. Компании, желающие работать в Пакистане, должны предоставить подробную информацию. Это включает историю компании, текущие лицензии, какие услуги они предлагают, их меры безопасности и сколько денег они управляют. Самое главное, им нужен конкретный бизнес-план для Пакистана. Билал бин Сакиб, который возглавляет PVARA и является государственным министром Пакистана по криптовалютам и блокчейну, заявил, что это приглашение направлено на создание «прозрачного и инклюзивного цифрового финансового будущего для Пакистана». Растущий крипто-рынок Пакистана Цифры показывают, почему глобальные компании могут быть заинтересованы. В Пакистане более 40 миллионов пользователей криптовалют с годовым объемом торговли более 300 миллиардов $. Страна поднялась на третье место в Глобальном индексе принятия криптовалют Chainalysis 2025 года, поднявшись на шесть позиций по сравнению с предыдущим годом. Этот рост произошел, несмотря на то, что криптовалюты годами работали в правовой серой зоне. Пакистан изначально запретил торговлю Биктоин в 2018 году, но постепенно смягчил свою позицию. Теперь правительство...
Пакистан приглашает криптогигантов подать заявки на лицензии

Пост «Пакистан приглашает крипто-гигантов подать заявки на лицензии» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пакистан приглашает глобальные крипто-компании подать заявки на лицензии в рамках строгих правил, стремясь создать безопасную, открытую и инклюзивную, и современную систему цифровых финансов. Пакистан движется вперед в мире цифровых финансов. Страна пригласила глобальные крипто-компании подать заявки на лицензии. Эти компании являются крупными биржами, Поставщиками услуг Виртуальных активов (VASPs). Приглашение было сделано Пакистанским регулирующим органом по виртуальным активам (PVARA). Это важный шаг для привлечения международных крипто-фирм на пакистанский рынок. Пакистан вводит строгие правила лицензирования криптоактивов для глобальных компаний PVARA был создан в соответствии с Указом о Виртуальных активах 2025 года. Закон был принят 8 июля и опубликован в официальной Газете 9 июля. Этот закон наделяет PVARA полномочиями регулировать и контролировать индустрию виртуальных активов. Он также обеспечивает соблюдение крипто-бизнесом глобальных правил. Эти правила включают требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка. Ключевая цель PVARA — обеспечить безопасность и легальность цифровых финансов в Пакистане. Орган хочет защитить пользователей от мошенничества и незаконной деятельности. По этой причине все крипто-фирмы должны соблюдать строгие правила. Они должны соответствовать стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и кибербезопасности. Связанное чтение: Пакистан и Эль-Сальвадор подписали меморандум о сотрудничестве по стратегии Биткоина | Live Bitcoin News Подать заявку могут только компании, уже имеющие лицензии от ведущих международных регуляторов. Такие регуляторы включают Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Управление финансового поведения Великобритании (FCA) и структуру VASP Европейского Союза. Другие — это Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) и Регулирующий орган по виртуальным активам ОАЭ (VARA). От заявителей также требуется соблюдение правил подтверждения личности (KYC). Министерство финансов сообщило, что более 40 миллионов...
5 лучших криптоактивов для покупки сегодня: одна предпродажа стремится к прибыли в 1000x в 2025 году

От ракеты Dogecoin до легендарного восхождения Shiba Inu, эти токены зажгли культурные революции. Вопрос, с которым сейчас сталкиваются инвесторы, [...] Пост 5 лучших Крипто для покупки сегодня: одна предпродажа стремится к прибыли в 1000x в 2025 году впервые появился на Coindoo.
Прогноз цен на 2025 год: Bitcoin до 200K $, XRP до 8 $, Solana до 900 $, но Little Pepe (LILPEPE) остается лучшим исполнителем с потенциалом роста в 85 раз

Пост «Прогноз цен на 2025 год: Биктоин до 200K долларов, XRP до 8 долларов, Solana до 900 долларов, но Little Pepe (LILPEPE) остается лучшим исполнителем с потенциалом роста в 85 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный рынок 2025 года накаляется, инвесторы снова прогнозируют огромный рост основных токенов. Биктоин является основой рынка и, вероятно, достигнет 200 000 долларов, в то время как институциональное принятие поднимет XRP до 8 долларов. Solana, самый быстрорастущий Layer 1, может протестировать отметку в 900 долларов в следующем бычьем цикле. Несмотря на эти выдающиеся оценки, аналитики считают, что Little Pepe (LILPEPE), мем-проект Layer 2, может принести наибольшее вознаграждение. С почти распроданной предпродажей и стартовой ценой 0,003 доллара, LILPEPE предлагает замечательную асимметричную ставку с потенциалом роста в 85 раз. Биктоин (BTC): Путь к 200 000 долларов Биктоин доминирует в заголовках, поскольку институциональный спрос поднимает его до новых высот. Рыночная стоимость Биктоина составляет 2,21 триллиона долларов, а его торговая цена - 111 035 долларов, что указывает на устойчивость после бурного 2024 года. Ежедневные объемы торгов, превышающие 24 миллиарда долларов, подчеркивают его значение как глобального двигателя ликвидности криптовалютного рынка. Аналитики считают, что притоки ETF и шок от халвинга предложения могут поднять Биктоин выше 200 000 долларов к 2025 году. Несмотря на высокий потенциал роста, размер Биктоина делает 2-кратную доходность более вероятной, чем экспоненциальный рост. Биктоин предлагает стабильность, но не впечатляющий рост активов с меньшей капитализацией для инвесторов, ориентированных на высокие мультипликаторы. XRP (XRP): На пути к 8 долларам XRP драматически восстановился. Благодаря своему доминированию в решениях для трансграничных расчетов, XRP снова привлекает внимание при цене 2,87 доллара и капитализации 171 миллиард долларов. С крупными партнерствами и расширенным использованием в рамках цифровых валют центральных банков (CBDC), экономисты ожидают, что XRP вырастет до 8 долларов, если принятие ускорится, что означает 3-кратную доходность от текущих уровней. Хотя рост XRP силен, он остается связанным с регуляторной ясностью и более широким институциональным принятием, что вряд ли будет соответствовать профилю высокого риска и высокой доходности новых участников, таких как LILPEPE. Solana (SOL): Потенциальный рост до 900 долларов Со своими молниеносными скоростями транзакций и живой экосистемой DeFi и NFT, Solana является основным конкурентом Ethereum. Solana, торгующаяся по цене 206 долларов с рыночной оценкой в 111 миллиардов долларов, демонстрирует устойчивый прогресс...
Почему Chainlink может достичь 102 $ раньше, чем вы думаете: Ключевые причины

23,4$ - это поддержка, которую быкам необходимо защищать, чтобы сохранить восходящий моментум Chainlink.
Цена XRP 22–50 долларов все еще возможна, говорит эксперт, пока SEC рассматривает заявки на ETF

Известный криптовалютный комментатор подтвердил смелый ценовой диапазон для XRP, в то время как регуляторы США продолжали отодвигать окончательные сроки по нескольким заявкам на спотовые ETF на XRP.
Pump.fun обошел Rumble, хвастается основатель

Пост "Pump.fun обошел Rumble, хвастается основатель" появился на BitcoinEthereumNews.com. Сооснователь ведущей лаунчпад-платформы для мемкоинов на базе Solana, Pump.fun, заявил, что уже обогнал Rumble на рынке живых трансляций, хотя независимых данных, подтверждающих это утверждение, пока мало. Алон Коэн написал в X, что платформа "уже обошла Rumble по среднему количеству одновременных живых трансляций", добавив, что "в настоящее время приближается к ~1% доли рынка Twitch и ~10% доли Kick". Он завершил предупреждением конкурентам: "Мы откусываем их обед и ИДЕМ ЗА БОЛЬШИМ". Pump.fun возвращается после скандала 2024 года Функция стриминга Pump.fun была впервые представлена в 2024 году как способ интеграции живых трансляций с запусками токенов. Однако в конце 2024 года компания приостановила живые трансляции на неопределенный срок после сообщений о злоупотреблениях и опасных сессиях, включая случаи, когда пользователи занимались самоповреждением для продвижения запусков токенов. В начале этого года функция была возвращена для ограниченной группы примерно 5% пользователей с более строгими правилами модерации и безопасности. Вскоре после этого она стала доступна всем пользователям. С момента возвращения она принесла больше жизни платформе, команда продвигает увеличение ее использования, и похоже, что в сентябре они подняли планку еще выше. Алон бросает вызов модели живых трансляций Компания представляет свою модель как радикальную альтернативу таким платформам, как Twitch, Kick и YouTube. В последующем посте в X Алон перечислил ключевые преимущества платформы, одним из которых, по его словам, являются мгновенные гонорары для создателей контента, добавив, что создатели будут зарабатывать в 100 раз больше, чем где-либо еще. Другое преимущество — мгновенная аудитория с сообществом, которое мотивировано поддерживать создателей. Среди других преимуществ — бесплатные клипы на X и круглосуточная поддержка от команды. Предложение ориентировано на молодых создателей, разочарованных тем, что Алон описал в другом посте как "отсутствие монетизации или цензуру" на...
Цена Hedera (HBAR) может установить новый исторический максимум в этом месяце – вот как это может произойти

Криптоаналитик Steph Is Crypto делает смелое заявление: цена Hedera может достичь нового исторического максимума до конца этого месяца. В твите, опубликованном ранее сегодня, Steph указал на сезонные благоприятные факторы и сильные технические сигналы как на ключевые причины, почему HBAR может быть на пороге еще одного большого движения. График Steph
Пузырь ИИ: оптимистичный взгляд Брета Тейлора на феноменальную экономическую трансформацию

BitcoinWorld Пузырь ИИ: Оптимистичный взгляд Брета Тейлора на феноменальную экономическую трансформацию В быстро меняющемся мире технологий и цифровых активов спекуляция часто достигает высокого уровня, отражая волнение и периодическую волатильность, наблюдаемую на рынках криптовалют. Подобно тому, как путь Биткоина был отмечен периодами взрывного роста, за которыми следовали коррекции, сектор искусственного интеллекта (ИИ) в настоящее время переживает свой собственный значительный подъем. Среди этого безумия появляется убедительная перспектива от не кого иного, как Брета Тейлора, председателя совета директоров OpenAI и генерального директора стартапа ИИ-агентов Sierra. Он смело предполагает, что мы сейчас находимся в пузыре ИИ — заявление, которое может вызвать дрожь у некоторых, но он смотрит на это с удивительным оптимизмом. Что это значит для будущего инноваций и инвестиций? Понимание пузыря ИИ: историческая перспектива Термин "пузырь" часто вызывает образы спекулятивных излишеств и неизбежного краха. Брет Тейлор, вторя мнению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, недвусмысленно заявляет: "Я думаю, что мы также находимся в пузыре, и многие люди потеряют много денег". Это не новое явление в мире технологий; история изобилует примерами. Тейлор проводит прямую параллель с пузырем доткомов конца 1990-х и начала 2000-х годов. В ту эпоху бесчисленные интернет-компании, многие с амбициозными, но в конечном итоге неустойчивыми бизнес-моделями, видели, как их оценки взлетали до небес, прежде чем рухнуть обратно на землю. Однако Тейлор подчеркивает важный нюанс: "все люди в 1999 году были в некотором роде правы". Что делало их "правыми"? Несмотря на широко распространенные неудачи и потери инвесторов, базовая технология — интернет — фундаментально преобразила мировую экономику и повседневную жизнь. Лопнувший пузырь доткомов не отрицал долгосрочную ценность интернета; он просто очистил неустойчивые спекуляции, проложив путь для появления и процветания надежных компаний, ориентированных на создание ценности. Этот исторический контекст предоставляет призму, через которую можно рассматривать текущий пузырь ИИ. Это предполагает, что хотя краткосрочные коррекции вероятны, фундаментальное влияние ИИ остается неуменьшенным. Дальновидное руководство OpenAI и рыночная динамика Как ведущая организация на переднем крае разработки ИИ, OpenAI занимает уникальную позицию в этом разворачивающемся повествовании. Благодаря своим революционным достижениям в области больших языковых моделей и генеративного ИИ, OpenAI не только раздвинула границы возможного, но и внесла значительный вклад в нынешний ажиотаж вокруг ИИ. Сэм Альтман, генеральный директор, ранее предупреждал, что "кто-то собирается потерять феноменальное количество денег в ИИ", мнение, подкрепленное Тейлором. Это откровенное признание из высших эшелонов отрасли свидетельствует об их реалистичном взгляде на рыночную динамику. Руководство OpenAI понимает, что инновации часто сопровождаются спекулятивными циклами. Их внимание остается сосредоточенным на долгосрочном потенциале ИИ для решения сложных проблем и создания новых отраслей, а не только на ожиданиях инвесторов по кварталам. Эта перспектива имеет решающее значение для навигации по рынку, где шумиха иногда может затмить подлинный технологический прогресс. Открыто обсуждая пузырь, они не отговаривают от инвестиций, а скорее устанавливают реалистичные ожидания на будущее. Двойная реальность Брета Тейлора: бум и спад Взгляды Брета Тейлора особенно ценны, учитывая его двойную роль председателя совета директоров OpenAI и генерального директора его собственного стартапа ИИ-агентов Sierra. Он живет и дышит революцией ИИ как с точки зрения стратегического надзора, так и с практической предпринимательской стороны. Его заявление: "Я думаю, что это правда, что ИИ преобразит экономику, и я думаю, что он, как и интернет, создаст огромное количество экономической ценности в будущем. Я думаю, что мы также находимся в пузыре, и многие люди потеряют много денег", воплощает нюансированное понимание текущего ландшафта. Эта "двойная реальность" признает, что массивные инновации и значительная рыночная коррекция могут сосуществовать. Это не сценарий "или-или". Для инвесторов это означает проявление осторожности и должной осмотрительности. Для предпринимателей это означает создание компаний с сильными фундаментальными показателями и подлинными ценностными предложениями, а не полагаться исключительно на спекулятивные раунды финансирования. Взвешенный оптимизм Брета Тейлора предполагает, что долгосрочные выгоды от ИИ значительно перевесят краткосрочную волатильность рынка, подобно долговечному наследию интернета после его первоначальной спекулятивной фазы. Обещание экономической трансформации через ИИ Несмотря на предупреждения о пузыре, основное убеждение, которого придерживаются лидеры отрасли, такие как Брет Тейлор и Сэм Альтман, заключается в неоспоримом потенциале ИИ для стимулирования беспрецедентной экономической трансформации. Речь идет не просто о постепенных улучшениях; это о парадигмальном сдвиге в том, как функционируют отрасли, как выполняется работа и как создается ценность. Рассмотрим следующие области, где ИИ готов революционизировать экономику: Автоматизация и эффективность: ИИ-агенты могут автоматизировать рутинные задачи, освобождая человеческий капитал для более творческого и сложного решения проблем. Это приводит к повышению производительности во всех секторах. Новые отрасли и услуги: Подобно тому, как интернет породил электронную коммерцию, социальные сети и стриминг, ИИ создает совершенно новые рынки, от персонализированной медицины до передовой робототехники и интеллектуальной инфраструктуры. Улучшенное принятие решений: Способность ИИ обрабатывать огромные объемы данных и выявлять закономерности предоставляет бизнесу превосходные идеи, ведущие к более информированным стратегическим решениям и оптимизированному распределению ресурсов. Ускорение инноваций: Инструменты ИИ ускоряют научные открытия, разработку лекарств и материаловедение, раздвигая границы человеческих знаний и технологических возможностей. Эта глубокая экономическая трансформация, вероятно, переопределит глобальную конкурентоспособность и создаст новые возможности для генерации богатства в масштабах, сопоставимых с прошлыми технологическими революциями, если не превосходящих их. Навигация по будущему стартапов ИИ Для предпринимателей и инвесторов в развивающемся секторе ИИ понимание текущей рыночной динамики имеет первостепенное значение. Хотя перспектива лопнувшего пузыря ИИ может показаться устрашающей, она также представляет возможность для стратегического позиционирования. Вот некоторые практические идеи для тех, кто связан со стартапами ИИ: Фокус на реальных проблемах: Стартапы, которые решают подлинные, насущные проблемы с ощутимыми ценностными предложениями, с большей вероятностью переживут рыночные спады. Избегайте создания решений в поисках проблемы. Устойчивые бизнес-модели: Отдавайте приоритет генерации доходов и четким путям к прибыльности, а не чисто стратегиям роста любой ценой. Сильная экономика единицы будет ключевой. Эффективность капитала: В потенциально более жесткой среде финансирования эффективное использование капитала становится критическим. Бережливые операции и разумные расходы могут продлить взлетную полосу и повысить устойчивость. Стратегические партнерства: Сотрудничество с устоявшимися игроками или другими инновационными стартапами может обеспечить доступ к ресурсам, каналам распространения и экспертизе, снижая некоторые риски. Удержание талантов: Привлечение и удержание лучших талантов в области ИИ имеет решающее значение. Создание сильной корпоративной культуры и предложение увлекательных задач может выделить стартап в конкурентном ландшафте. Уроки эпохи доткомов ясны: хотя многие спекулятивные предприятия потерпели неудачу, фундаментальные компании, которые сосредоточились на создании ценности, в конечном итоге восторжествовали. То же самое, вероятно, будет верно и для стартапов ИИ. Откровенная оценка Бретом Тейлором пузыря ИИ не должна быть причиной для тревоги, а скорее призывом к информированному оптимизму и стратегическим действиям. Его сравнение с эпохой доткомов подчеркивает критическую истину: хотя спекулятивные излишества будут очищены, базовая технологическая революция будет продолжаться и в конечном итоге принесет огромную ценность. Долгосрочное обещание ИИ преобразовать экономики и общества остается невероятно сильным. Для тех, кто участвует в этом путешествии, будь то новаторы, инвесторы или просто наблюдатели, понимание этой двойной реальности — краткосрочной волатильности рынка наряду с долгосрочной трансформирующей силой — является ключом к навигации по захватывающему, но сложному ландшафту искусственного интеллекта. Чтобы узнать больше о последних тенденциях рынка ИИ, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих функции ИИ. Этот пост "Пузырь ИИ: Оптимистичный взгляд Брета Тейлора на феноменальную экономическую трансформацию" впервые появился на BitcoinWorld.
