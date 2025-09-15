2025-10-11 суббота

Стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, теряет привязку к доллару после эксплойта

Пост Стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, теряет стабилизацию цены к доллару после взлома появился на BitcoinEthereumNews.com. Команда заявила, что они сотрудничают с SlowMist, стартапом по блокчейн-безопасности, и другими партнерами по безопасности в расследовании взлома. Более того, команда заверила пользователей, что их активы будут в безопасности и что другие функции протокола не пострадают. После стремительной "попытки атаки" ранним воскресеньем, из-за которой стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, упал ниже 0,2046 $, он не смог восстановить свою стабилизацию цены к доллару. В посте на X команда Yala подтвердила происшествие и заявила, что оно "кратковременно повлияло на стабилизацию цены YU". Кроме того, команда заявила, что они сотрудничают с SlowMist, стартапом по блокчейн-безопасности, и другими партнерами по безопасности в расследовании взлома. Команда написала в своем последнем посте на X: "Обновление: Все средства в безопасности. Биткоин, размещенный в Yala, остается самостоятельным или в хранилищах, ничего не потеряно. Мы выявили проблемы и, в качестве меры предосторожности, приостановили некоторые функции продукта. Пожалуйста, дождитесь нашего зеленого света, прежде чем возобновить работу". Чтобы сделать ситуацию еще более стабильной, Yala отключила функции Конвертировать и Кроссчейн-мост. В последующем посте команда заверила пользователей, что их активы будут в безопасности и что другие функции протокола не пострадают. Ущерб еще не раскрыт Было ли взлом успешным и причинил ли он ущерб, команда Yala не раскрыла. Тем не менее, согласно Lookonchain, компании по аналитике блокчейна, злоумышленник воспользовался протоколом Yala, создав 120 миллионов токенов YU на Polygon (MATIC), а затем обменяв 7,7 миллиона YU на 7 700 000 USDC на Solana и Ethereum. По данным Lookonchain, хакер впоследствии разделил USDC на 1 501 ETH и отправил деньги на несколько кошельков. Еще 90 миллионов YU остаются без моста на Polygon, и у атакующего все еще есть 22,29 миллиона YU на Solana и Ethereum. Предполагается, что стабилизация цены в 1 $ должна быть...
Появляются ли трещины в компаниях с Казначейством Биткоина?

Пост «Появляются ли трещины в Биткоин-казначейских компаниях?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Некоторое время казалось, что Биткоин-казначейские компании неудержимы. Акции стремительно росли с каждым повышением BTC, а перспектива владения запасами Биткоина украшала балансы от Нью-Йорка до Токио. Но медовый месяц официально закончился для некоторых Биткоин-казначейских компаний. Сентябрьский рынок был жестоким, обнажая трещины и проверяя каждого игрока в этой сфере. Это потому, что новая форма «Биткоин-банков» не защищена от ценовых шоков, запутанных бизнес-моделей или нервозности инвесторов. И недавно несколько фирм наблюдали, как их цены на акции и премии падают в реальном времени. NAKA: Стресс-тест, которого никто не хотел К примеру, акции NAKA. Всего за 10 дней NAKA упали почти на 35% в течение дня и оставались волатильными, в то время как опционы взревели, а рынок стал медвежьим. Исполнительный председатель NAKA, Дэвид Бейли, написал в Twitter: «Последний раз, когда я проверял, наш IV опционов подразумевал 2000% стоимости заимствования (насколько я знаю, самый высокий в стране), что означает, что рынок активно делает ставки против нас». Что вызвало такие потрясения? Ответ не так прост, как «Биткоин волатилен». NAKA находится в секторе, сталкивающемся с большим скептицизмом. Гибрид здравоохранения и казначейства сталкивается с регуляторной неопределенностью и интенсивными спекуляциями в цепочке опционов. Эта волатильность усиливается всякий раз, когда кредитное плечо сворачивается или меняются настроения. В последних сессиях NAKA наблюдала всплеск оборота, а технические индикаторы сигнализировали о перепроданности. За пределами NAKA: Премии, MNAV и неудача Strategy в S&P 500 Проблемы не ограничиваются Nakamoto, как прокомментировал Бейли в отдельном посте: «Весь казначейский сектор проходит проверку, и это правильно. Токсичное финансирование, неудачные альткоины, переименованные в DAT, слишком много неудачных компаний без плана или видения. Само название казначейской компании сбивает с толку». Для Бейли убежденность — это всё, но он предупреждает: те, кто не сможет создать реальную ценность, будут торговаться со скидкой или будут вытеснены более сильными операторами. По всему...
Прогноз криптовалютного рынка: Биткоин рискует потерять 100 000$? Shiba Inu (SHIB): Массовый фейкаут завершает ралли до 0,00002$, Опасный паттерн Ethereum (ETH) на уровне 4 800$

Рынок сталкивается с рисками быстрого ретрейсмента, поскольку Биткоин испытывает трудности 15 сентября
Сооснователь Ethereum заявляет, что правило ИИ может закончиться катастрофой

Его предупреждение появляется в то время, когда разговоры вокруг ИИ-агентов, управляющих финансовыми и организационными системами, накаляются, [...] Пост "Сооснователь Ethereum заявляет, что правление ИИ может закончиться катастрофой" впервые появился на Coindoo.
Биткоин около 116K $ на фоне обновлений Solana и предпродажи Layer Brett, привлекающих глобальное внимание

Три истории вместе подчеркивают, как крипторынок балансирует между стабильностью, инновациями и спекуляцией. Layer Brett: Мем-энергия с [...] Пост Биткоин около 116K $ после обновлений Solana и предпродажи Layer Brett привлекают глобальное внимание впервые появился на Coindoo.
Обновления Cardano: Какое Крипто лучше всего купить сегодня для получения максимальной прибыли?

Пост Обновления Cardano: Какая Крипто Лучшая Для Покупки Сегодня Для Наивысшей Доходности? появился на BitcoinEthereumNews.com. Для тех, кто исследует прибыльные крипто-возможности, устоявшиеся игроки, такие как Cardano, и новые проекты, такие как Layer Brett, доминируют в обсуждениях. Но $LBRETT начинает лидировать как лучшая криптовалюта для покупки сегодня. Этот мем-коин нового поколения Layer 2 объединяет мем-культуру с реальной блокчейн-полезностью, предлагая уникальное сочетание энергии сообщества и технической производительности. Почему трейдеры обращают внимание на Layer Brett для высокой доходности Layer Brett представляет убедительный ответ на вопрос: Какая Крипто Лучшая Для Покупки Сегодня Для Наивысшей Доходности? Традиционные мем-коины часто застревают в медленных, перегруженных цепях с нулевой полезностью. Layer Brett избегает этого. Этот проект использует технологию Ethereum Layer 2, обеспечивая пропускную способность с молниеносными транзакциями и значительно сниженными комиссиями газа, до 0,0001 $. Его целевая конструкция обеспечивает масштабируемость и производительность, превосходящие базовые мем-токены, делая его мощным конкурентом. Layer Brett - это мем-коин следующего поколения Layer 2, построенный на блокчейн Ethereum, объединяющий вирусную культуру с легитимными решениями масштабирования блокчейна. Это не просто еще один мем-токен; это Layer Brett с целью, с развивающейся экосистемой, включающей стейкинг, вознаграждения токенами и планы полной функциональности Layer 2. Проект стремится нарушить ландшафт мем-токенов, обеспечивая реальную масштабируемость блокчейна. Layer Brett достигает своей скорости и низких затрат, обрабатывая транзакции вне цепи, при этом сохраняя привязку к Ethereum для децентрализации и безопасности. Этот дизайн сжимает комиссии и сокращает время ожидания. Пользователи могут покупать и стейкать $LBRETT за секунды: подключите MetaMask или Trust Wallet, выберите способ оплаты (ETH, USDT или BNB) и совершите покупку. Вознаграждения за стейкинг увеличиваются благодаря более низким операционным расходам, обеспечиваемым масштабированием Layer 2. Это безупречный процесс. Обновления Cardano меняют разговор об альтернативах рынка Общая рыночная альтернатива долгое время была во власти старых мем-токенов или устаревших сетей Layer 1, которым не хватает реальных инноваций...
Аналитики сравнивают прогнозы Cardano и Solana, а Pepeto объявлен лучшей криптовалютой для покупки в 2025 году

Пост Аналитики сравнивают прогнозы Cardano и Solana, а Pepeto объявлен лучшим криптоактивом для покупки в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютные новости 15 сентября 2025 | 01:55 Какая криптовалюта возглавит этот бычий рынок и принесет доходы, способные преобразить портфели? С халвингом Биткоина позади и началом нового цикла, инвесторы внимательно следят за Cardano и Solana, обладающими сильной историей успеха. Однако появился еще один растущий конкурент — Pepeto (PEPETO), все еще находящийся на стадии предпродажи по цене всего 0,000000153 $ и уже собравший более 6,6 миллиона $. Главный вопрос сейчас: сможет ли Pepeto превзойти эти устоявшиеся проекты и стать лучшим криптоактивом для покупки, захватив ранний энтузиазм рынка и потенциальную прибыль. Прогноз цены Cardano: Медленная траектория роста Cardano (ADA) известен своей ориентированной на исследования разработкой, но его медленный темп часто испытывает терпение инвесторов. Текущие аналитики прогнозируют, что ADA будет торговаться между 0,40 $ и 0,65 $ в краткосрочной перспективе, а прогнозы на 2025 год в среднем составляют около 1,20 $ при ускорении внедрения. Хотя его экосистема растет с новыми смарт-контрактами и DeFi проектами, прогресс остается стабильным, а не быстрым. Без более быстрого роста или увеличения розничной поддержки, прибыль Cardano может оставаться скромной по сравнению с другими высокопотенциальными проектами, доминирующими в этом цикле, ограничивая его краткосрочный потенциал роста. Прогноз цены Solana: Быстрый рост с повышенным риском Solana (SOL) остается одним из самых активных блокчейнов, благодаря своей высокой скорости и низким транзакционным издержкам, стимулирующим NFT, DeFi и запуски токенов. Однако опасения все еще существуют. Сеть испытала повторяющиеся сбои, останавливающие транзакции, что вызывает вопросы о ее долгосрочной надежности. Наблюдатели рынка также отмечают высокую волатильность, с токенами прокачка и сброс, заставляющими крупных инвесторов быть осторожными. В настоящее время Solana торгуется по цене 240 $, колеблясь между 230 $ и 240 $ за последние 24 часа, а ее рыночная капитализация превышает 118 миллиардов $. Аналитики считают, что прорыв выше 250 $ может подтолкнуть SOL к 270–280 $, с долгосрочными прогнозами на 2025 год в среднем около 330 $ и максимумами около 390 $. Тем не менее, риски включают отступление к 200 $, если импульс ослабнет. С такими...
Лучшие новые покерные сайты для кэш-игр, турниров и фрироллов

В быстро развивающемся ландшафте iGaming, где инновации стимулируют конкурентоспособность, лучшие новые покерные сайты — это не обязательно недавно запущенные платформы, а те, которые постоянно добавляют новые игры, акции и турниры, гарантируя, что игроки всегда найдут что-то свежее для удовольствия при каждом посещении. Интересно, что довольно много имен преуспевают в этом аспекте, оставаясь при этом последовательными с [...]
Цена XRP скоро взорвется? Трейдер предупреждает: 'Не говорите, что вас не предупреждали'

У трейдеров XRP в последнее время было много тем для обсуждения, но один голос, выделяющийся среди шума, принадлежит ютуберу и трейдеру Stock Moe. В своем последнем обновлении он не сдерживался – указывая, что ситуация с XRP выглядит всё сильнее с каждым днем, и что следующее движение может застать многих врасплох. Его прямое предупреждение
Прогноз цены Shiba Inu: Миллионеры SHIB переключаются на этот утилитарный токен за 0.035 $, нацеленный на доходность в 50 раз

Пост Прогноз цены Shiba Inu: Миллионеры SHIB переключаются на этот утилитарный токен за 0,035 $ с прицелом на доходность в 50 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Держатели Shiba Inu действуют на стратегическом уровне, переключаясь на более новые проекты, поскольку SHIB остается волатильным. Их интерес теперь обратился к Mutuum Finance (MUTM), монете стоимостью 0,035 $, которая набирает популярность среди инвесторов, ищущих более прибыльные инвестиции. Проект привлек сумму более 15,68 миллиона $ и имеет более 16 280 человек, поддерживающих его. Поскольку Shiba Inu продолжает оставаться в центре внимания, проницательные трейдеры также обращаются к Mutuum Finance из-за его расширяющейся экосистемы и того, как он может изменить рынок. Shiba Inu держится на уровне 0,0000134 $ Стабильность перед лицом рыночного сжатия Shiba Inu (SHIB) также торгуется по низкой цене 0,00001341 $, оставаясь в диапазоне последние несколько дней, и имеет среднюю внутридневную волатильность. Эта относительная стабильность токена наблюдается по сравнению с временем, когда он был более волатильным в предыдущие годы, что отражает общие рыночные условия и настроение держателей токена. Объем торгов стабилен, что показало, что люди все еще заинтересованы в SHIB, и не было сильных направленных изменений. Токен все еще находится на стадии консолидации, поскольку движение цены ограничено уровнем сопротивления около 0,0000137 $ и уровнем поддержки около 0,0000129 $. Участники рынка все еще следят за макротрендами и активностью, которые могут повлиять на SHIB, но появляющиеся проекты, такие как Mutuum Finance, также представляют угрозу. Предпродажа Mutuum Finance набирает обороты Предпродажа токена MUTM раунд 6 доказывает, что многие инвесторы уверены в проекте, так как он уже привлек более 15,68 миллиона $ и имел более 16 280 участников. Те, кто инвестирует на этом этапе, смогут получить огромную потенциальную прибыль после запуска токена. За пределами предпродажи Mutuum Finance создает многогранную экосистему, которая состоит...
