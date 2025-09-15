Стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, теряет привязку к доллару после эксплойта

Пост Стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, теряет стабилизацию цены к доллару после взлома появился на BitcoinEthereumNews.com. Команда заявила, что они сотрудничают с SlowMist, стартапом по блокчейн-безопасности, и другими партнерами по безопасности в расследовании взлома. Более того, команда заверила пользователей, что их активы будут в безопасности и что другие функции протокола не пострадают. После стремительной "попытки атаки" ранним воскресеньем, из-за которой стейблкоин YU от Yala, обеспеченный Биткоином, упал ниже 0,2046 $, он не смог восстановить свою стабилизацию цены к доллару. В посте на X команда Yala подтвердила происшествие и заявила, что оно "кратковременно повлияло на стабилизацию цены YU". Кроме того, команда заявила, что они сотрудничают с SlowMist, стартапом по блокчейн-безопасности, и другими партнерами по безопасности в расследовании взлома. Команда написала в своем последнем посте на X: "Обновление: Все средства в безопасности. Биткоин, размещенный в Yala, остается самостоятельным или в хранилищах, ничего не потеряно. Мы выявили проблемы и, в качестве меры предосторожности, приостановили некоторые функции продукта. Пожалуйста, дождитесь нашего зеленого света, прежде чем возобновить работу". Чтобы сделать ситуацию еще более стабильной, Yala отключила функции Конвертировать и Кроссчейн-мост. В последующем посте команда заверила пользователей, что их активы будут в безопасности и что другие функции протокола не пострадают. Ущерб еще не раскрыт Было ли взлом успешным и причинил ли он ущерб, команда Yala не раскрыла. Тем не менее, согласно Lookonchain, компании по аналитике блокчейна, злоумышленник воспользовался протоколом Yala, создав 120 миллионов токенов YU на Polygon (MATIC), а затем обменяв 7,7 миллиона YU на 7 700 000 USDC на Solana и Ethereum. По данным Lookonchain, хакер впоследствии разделил USDC на 1 501 ETH и отправил деньги на несколько кошельков. Еще 90 миллионов YU остаются без моста на Polygon, и у атакующего все еще есть 22,29 миллиона YU на Solana и Ethereum. Предполагается, что стабилизация цены в 1 $ должна быть...