Shiba Inu (SHIB) превратил 1000 $ в 1 млн $ в последнем бычьем цикле, аналитики обнаружили новую монету, которая может сделать то же самое к 2026 году

Пост Shiba Inu (SHIB) превратила 1000 $ в 1 млн $ в последнем бычьем цикле, аналитики обнаружили новую монету, которая может сделать то же самое к 2026 году, появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост Shiba Inu (SHIB) превратила 1000 $ в 1 млн $ в последнем бычьем цикле, аналитики обнаружили новую монету, которая может сделать то же самое к 2026 году, впервые появился на Coinpedia Fintech News У каждого бычьего рынка есть своя прорывная звезда. Звездой тогда был мем-коин Shiba Inu (SHIB), который превратил инвестицию в 1000 $ в 1 миллион $ для самых ранних инвесторов. Это было в 2021 году. Это был не просто счастливый случай. SHIB вышла на рынок в нужное время, в сочетании с вирусной культурой и мощным хайпом сообщества. Аналитики говорят, что ситуация повторяется, но на этот раз внимание сместилось. Монета вызывает сравнения с гигантом предпродаж, который уже собрал 24,6 миллиона $ и мчится через Этап 12, причем почти все токены проданы. Для трейдеров, охотящихся за "следующим SHIB", аналитики не просто спекулируют; они указывают на LILPEPE как на главного кандидата на повторение успеха в 2026 году. От собаки к лягушке: почему трейдеры наблюдают за LILPEPE Встречайте Little Pepe (LILPEPE), мем-токен, тихо штурмующий свою предпродажу с поразительным импульсом. В настоящее время на финальном этапе Этапа 12 проект уже продал 97,48% токенов, собрав 24,6 миллиона $ из 25,475 миллиона $ капа. Такой уровень спроса не является обычным, особенно когда более широкий рынок находится в режиме ожидания. Что отличает LILPEPE, так это то, что он не просто преследует наследие SHIB, основанное на мемах. Он вводит слои функций, управляемых сообществом, амбициозную токеномику и игровые стимулы, которые предоставляют держателям больше, чем просто спекуляцию ценами. Это то, что аналитики называют проектами "мем-коинов второй волны", которые выходят за рамки хайпа с встроенными утилитами и вовлечением. И время не могло быть более подходящим. С экосистемой Ethereum, разогревающейся перед бычьим циклом 2025-2026 годов, токены ERC-20, такие как LILPEPE, находятся в отличной позиции для привлечения ликвидности, когда розничная толпа вернется...
Фонд Ethereum делится дорожной картой по улучшению конфиденциальности блокчейна

Пост Ethereum Foundation Акции дорожной карты по улучшению конфиденциальности блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Foundation представляет дорожную карту конфиденциальности блокчейна, улучшающую безопасные транзакции, приватное голосование и защиту пользователей с использованием инструментов доказательств с нулевым разглашением и продвинутой криптографии. Ethereum Foundation объявил о новом плане по обеспечению полной конфиденциальности сети Ethereum. Этот план принесет надежные функции конфиденциальности в базовый слой Ethereum, также известный как слой 1. [...] Пост Ethereum Foundation Акции дорожной карты по улучшению конфиденциальности блокчейна впервые появился на Live Bitcoin News. Источник: https://www.livebitcoinnews.com/ethereum-foundation-shares-roadmap-to-improve-blockchain-privacy/
Срочно: Nemo Protocol представляет долговые токены NEOM для компенсации взлома

BitcoinWorld Срочно: Nemo Protocol представляет долговые токены NEOM для компенсации после взлома Мир криптовалют часто сталкивается с неожиданными проблемами, и недавние события в Nemo Protocol служат ярким напоминанием об этом. После недавнего нарушения безопасности торговая платформа на базе Sui (SUI) предпринимает решительные действия для поддержки своего сообщества. Nemo Protocol объявил об инновационном плане выпуска временных долговых токенов NEOM в качестве основного компонента стратегии компенсации для пострадавших от взлома. Этот шаг подчеркивает проактивный подход к восстановлению доверия и обеспечению восстановления пострадавших. Что такое долговые токены NEOM? Nemo Protocol, децентрализованная торговая платформа, работающая на блокчейне Sui, недавно столкнулась со значительным инцидентом безопасности. Это неприятное событие привело к потерям для многих пользователей, что вызвало немедленную реакцию команды протокола. Для решения ситуации Nemo Protocol представляет долговые токены NEOM — уникальное решение, разработанное для обеспечения гибкой и стабильной компенсации. Эти токены — не просто цифровые активы; они специально разработаны для представления долга протокола перед пользователями. Важно отметить, что каждый долговой токен NEOM будет обеспечен долларом США, гарантируя стабильную стоимость для пострадавших. Это обеспечение является ключевой особенностью, направленной на снижение дальнейшей волатильности для тех, кто уже понес убытки. Почему долговые токены NEOM являются предпочтительным вариантом для компенсации? Решение о выпуске долговых токенов NEOM предлагает несколько убедительных преимуществ для пострадавших. Вместо немедленных прямых долларовых выплат, которые могут не соответствовать предпочтениям каждого или региональным финансовым нормам, эти токены предоставляют альтернативу. Пострадавшие, которые предпочитают не получать прямые долларовые выплаты, будут иметь возможность получить долговые токены NEOM. Стабильность: Будучи обеспеченными долларом США, долговые токены NEOM предлагают стабильную стоимость, защищая получателей от дальнейших рыночных колебаний. Гибкость: Этот подход предоставляет выбор. Пользователи могут хранить токены, потенциально обменять их позже или использовать в экосистеме Nemo Protocol, как указано. Прозрачность: Выпуск этих токенов обеспечивает четкую, проверяемую запись о компенсации, повышая доверие и ответственность. Эта стратегия демонстрирует приверженность Nemo Protocol к поиску справедливого и ориентированного на пользователя решения в сложное время. Она учитывает разнообразные потребности пользовательской базы, предлагая индивидуальный путь восстановления. Как будут распределяться и погашаться долговые токены NEOM? Точный механизм распределения и погашения долговых токенов NEOM имеет решающее значение для пострадавших. Nemo Protocol планирует распределять эти токены среди подходящих пользователей на основе их подтвержденных потерь от взлома. Процесс, вероятно, будет включать портал для заявок или прямой аирдроп на затронутые адреса кошельков. Хотя токены являются временными, механизм их погашения будет четко обозначен. Пользователи будут иметь возможность конвертировать свои долговые токены NEOM обратно в доллары США в более поздний, указанный срок, или потенциально использовать их для других целей в экосистеме Nemo Protocol. Детали относительно сроков погашения и любых связанных процедур будут прозрачно сообщены командой Nemo Protocol. Внедрение этой системы требует тщательного планирования и исполнения для обеспечения справедливости и эффективности. Ожидается, что Nemo Protocol предоставит всеобъемлющие руководства всем пострадавшим пользователям, гарантируя, что они понимают свои варианты и шаги, связанные с заявлением и использованием своей компенсации. Что это значит для будущего Nemo Protocol? Введение долговых токенов NEOM — это больше, чем просто механизм компенсации; это критический шаг в пути Nemo Protocol к восстановлению доверия и укреплению своей платформы. Решая последствия взлома проактивно и прозрачно, протокол стремится продемонстрировать устойчивость и сильную приверженность своему сообществу. В дальнейшем Nemo Protocol, несомненно, сосредоточится на улучшении своей инфраструктуры безопасности, внедрении более надежных процессов аудита и создании более сильной, безопасной среды для своих пользователей. Этот инцидент, хотя и неприятный, представляет возможность для протокола стать сильнее и надежнее. Заключение: Устойчивый путь вперед с долговыми токенами NEOM Решение Nemo Protocol о выпуске долговых токенов NEOM представляет собой продуманный и ориентированный на пользователя подход к компенсации за взлом. Предлагая обеспеченную долларом, стабильную альтернативу прямым платежам, протокол дает пострадавшим выбор и стабильность в трудный период. Это инновационное решение не только решает проблему немедленных потерь, но и закладывает основу для восстановления доверия и укрепления приверженности платформы к безопасности и благополучию пользователей. Поскольку Nemo Protocol проходит через этот сложный этап, его проактивные меры с долговыми токенами NEOM устанавливают прецедент устойчивости в пространстве децентрализованных финансов. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое долговые токены NEOM? Долговые токены NEOM — это временные цифровые активы, выпущенные Nemo Protocol для компенсации жертвам недавнего взлома. Они обеспечены долларом США, предоставляя стабильную стоимость для получателей. Кто имеет право на получение долговых токенов NEOM? Жертвы недавнего взлома Nemo Protocol, понесшие подтвержденные убытки, имеют право на получение этих токенов в качестве компенсации. Могу ли я выбрать получение прямых долларовых платежей вместо долговых токенов NEOM? Да, Nemo Protocol объявил, что жертвам, которые не хотят прямых долларовых платежей, будут предоставлены долговые токены NEOM. Это подразумевает, что опция прямых долларовых платежей также может быть доступна для тех, кто предпочитает это. Как будет поддерживаться стоимость долговых токенов NEOM? Стоимость долговых токенов NEOM будет поддерживаться, так как они обеспечены долларом США, обеспечивая стабильность и защищая получателей от рыночной волатильности. Когда я смогу погасить свои долговые токены NEOM? Nemo Protocol предоставит четкие руководства и конкретные сроки для процесса погашения. Детали будут сообщены всем пострадавшим пользователям. Нашли эту статью полезной? Поделитесь ею со своей сетью, чтобы помочь распространить информацию об инновационном плане компенсации Nemo Protocol и важности устойчивости в криптопространстве. Ваш репост помогает информировать и обучать более широкое сообщество! Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие децентрализованных финансов. Эта публикация "Срочно: Nemo Protocol представляет долговые токены NEOM для компенсации после взлома" впервые появилась на BitcoinWorld.
Спотовые ETF Биктоин увидели чистый приток в размере 2.34 миллиарда $ на прошлой неделе, что ознаменовало третью неделю подряд чистых притоков.

PANews сообщил 15 сентября, что согласно данным SoSoValue, спотовые ETF Биткоина зафиксировали чистый приток в размере 2,34 миллиарда долларов США за прошлую неделю (с 8 по 12 сентября, по восточному времени США), без чистого оттока. Спотовый ETF Биткоина с наибольшим недельным чистым притоком на прошлой неделе был ETF IBIT от Blackrock, с недельным чистым притоком в размере 1,04 миллиарда долларов США. Общий чистый приток IBIT достиг 59,78 миллиарда долларов США. На втором месте был ETF FBTC от Fidelity, с недельным чистым притоком в размере 850 миллионов долларов США. Общий чистый приток FBTC достиг 12,63 миллиарда долларов США. На момент публикации общая чистая стоимость активов спотового ETF Биткоина составила 153,18 миллиарда долларов США, коэффициент чистых активов ETF (рыночная стоимость в процентах от общей рыночной стоимости Биткоина) достиг 6,62%, а исторический совокупный чистый приток достиг 56,83 миллиарда долларов США.
Индия воздерживается от полного закона о крипто, ссылаясь на системные риски

Пост «Индия воздерживается от полного криптовалютного закона, ссылаясь на системные риски» появился на BitcoinEthereumNews.com. Индия воздерживается от принятия всеобъемлющего закона о криптовалютах, предпочитая вместо этого сохранять частичный надзор из-за опасений по поводу системных рисков, согласно внутреннему правительственному документу, изученному Reuters. Власти предупреждают, что формальное регулирование узаконит цифровые активы и рискует внедрить их в финансовую систему, в то время как полный запрет не сможет [...] Источник: https://news.bitcoin.com/india-holds-back-from-full-crypto-law-cites-systemic-risks/
Coinbase публикует руководство по процессу листинга криптоактивов для повышения прозрачности

Пост Coinbase публикует руководство по процессу листинга криптоактивов для повышения прозрачности появился на BitcoinEthereumNews.com. Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, третьей по величине криптобиржи в мире, опубликовал в субботу процесс листинга токенов на бирже. В посте в X Армстронг отметил, что этот шаг направлен на повышение прозрачности процесса листинга Coinbase. Он написал: "...листинги бесплатны и основаны на заслугах. Каждый актив оценивается по одинаковым стандартам." Как токены листятся на Coinbase Согласно блог-посту под названием 'Руководство по процессу листинга цифровых активов на Coinbase', существует пять ключевых шагов: Первый шаг включает подачу заявки. Разработчики проекта должны заполнить онлайн-анкету, которая запрашивает ключевую информацию, от вайтпейпера и токеномики до опыта команды и исходного кода. На основе представленных данных Coinbase оценивает бизнес-факторы, включая рыночный спрос, активность сообщества и технические требования для интеграции с биржей. Затем заявка проходит тщательный процесс проверки юридической, комплаенс и технической командой безопасности Coinbase. С юридической точки зрения, Coinbase в основном анализирует, может ли токен потенциально считаться ценной бумагой. Биржа также исследует активность токена в блокчейне и распределение токенов для предотвращения рисков безопасности потребителей и финансовых преступлений. Кроме того, биржа также проводит проверку безопасности на наличие технических уязвимостей, анализируя код контракта, дизайн и операционные риски. В случае новых блокчейнов Coinbase оценивает такие аспекты, как технический дизайн, механизм консенсуса, устойчивость сети и модель управления. Биржа информирует эмитентов токенов о процессе проверки через электронную почту или телефонные звонки. После того как токен одобрен основными командами проверки, он начинает торговаться на Coinbase после завершения биржей технической интеграции. В блог-посте отмечается: "Наш процесс [листинга] тщателен, потому что наши стандарты разработаны для защиты клиентов, поддержки здоровых рынков и предоставления проектам максимально прочной основы для долгосрочного успеха." Сроки листинга токенов и запуск В целом, Coinbase...
Важные разблокировки токенов: более 90M $ в OP готовы наводнить рынок на этой неделе

BitcoinWorld Важные разблокировки токенов: более 90 млн $ в OP готовы хлынуть на рынок на этой неделе Вы внимательно следите за рынком криптовалют? На этой неделе произойдет значительное событие для нескольких цифровых активов: крупные разблокировки токенов. Согласно подробной аналитике от Tokenomist, инвесторам и энтузиастам следует знать о существенном выпуске токенов, включая впечатляющие 90,5 млн $ в токенах OP. Эти запланированные выпуски иногда могут вызвать заметную волатильность, что делает крайне важным понимание их последствий для вашего портфеля и общей динамики рынка. Что такое разблокировки токенов и почему они важны? В динамичном мире криптовалют разблокировка токенов относится к процессу, когда ранее ограниченные цифровые токены выпускаются в оборотное предложение. Эти токены часто удерживаются ранними инвесторами, членами команды проекта или советниками, обычно по графикам вестинга. Вестинг — это механизм, разработанный для предотвращения массовой распродажи сразу после запуска проекта, обеспечивающий долгосрочные обязательства. Хотя это необходимо для устойчивого здоровья проекта и децентрализованного распределения, эти разблокировки могут значительно увеличить доступное предложение токена на биржах. Следовательно, влияние на рынок может быть весьма разнообразным: Увеличение предложения: Теоретически, большее количество доступных токенов может оказать понижательное давление на цены, если рыночный спрос не будет соответствовать новому притоку. Настроение инвесторов: Ожидание крупных разблокировок часто создает FUD (страх, неопределенность, сомнение) среди существующих держателей, потенциально приводя к упреждающим продажам, поскольку они готовятся к падению цены. Однако это не всегда негативный исход. Иногда рынок уже учел событие разблокировки, или сильное давление покупок поглощает новое предложение без значительных изменений цены. Поэтому понимание особенностей каждой разблокировки, включая основы проекта, абсолютно ключевое. Ключевые разблокировки токенов, за которыми стоит следить на этой неделе (15-21 сентября) Эта конкретная неделя обещает быть довольно активной, с несколькими заметными разблокировками токенов, которые заслуживают внимания инвесторов. Вот подробная разбивка запланированного: 15 сентября, 15:00 МСК: SEI разблокирует 55,56 миллиона токенов, оцениваемых примерно в 18,42 миллиона $. Этот выпуск представляет 1,18% его текущего оборотного предложения. 16 сентября, 16:00 МСК: ARB готовится разблокировать 92,65 миллиона токенов, стоимостью около 47,83 миллиона $, что составляет 2,03% его оборотного предложения. 17 сентября, 11:00 МСК: ZK увидит разблокировку 173 миллионов токенов, оцениваемых в 10,32 миллиона $, что составляет 3,61% его оборотного предложения. 17 сентября, 15:30 МСК: APE имеет запланированный выпуск 15,60 миллиона токенов, на общую сумму 9,35 миллиона $, или 1,72% его оборотного предложения. 18 сентября, 03:00 МСК: FTM разблокирует 20 миллионов токенов, впечатляющие 89,80 миллиона $, что составляет 2,08% его оборотного предложения. 20 сентября, 03:00 МСК: VELO готовится к существенному выпуску трех миллиардов токенов, оцениваемых в 47,73 миллиона $, что является значительными 13,63% его оборотного предложения. 21 сентября, 03:00 МСК: OP испытает крупнейшую разблокировку на этой неделе, с 116 миллионами токенов, оцениваемых в 90,49 миллиона $, что представляет 6,89% его оборотного предложения. Эти цифры ясно подчеркивают огромный объем активов, готовых войти на рынок. Инвесторам следует обратить пристальное внимание на проценты относительно оборотного предложения, так как более высокие проценты иногда могут привести к более выраженным ценовым эффектам. Как опытные инвесторы могут подготовиться к предстоящим разблокировкам токенов? Проактивная подготовка к этим событиям имеет первостепенное значение для минимизации потенциальных рисков и, наоборот, максимизации возможностей. Вот некоторые практические идеи для рассмотрения: Тщательное исследование: Всегда углубляйтесь в основы проекта. Есть ли сильная, постоянная активность разработки? Какое настроение в сообществе? Надежный проект с четкой полезностью может легче поглощать разблокировки. Мониторинг настроения рынка: Внимательно следите за обсуждениями в социальных сетях, новостями о криптовалютах и данными на цепочке. Есть ли значительные разговоры вокруг конкретной разблокировки? Это может предложить ценные подсказки о потенциальном краткосрочном движении цены. Оцените свою позицию: Если вы в настоящее время держите какие-либо токены, сталкивающиеся с разблокировками, разумно оценить вашу личную толерантность к риску. Вы можете рассмотреть стратегии хеджирования или корректировки вашей позиции, если вы обеспокоены немедленной волатильностью. Ищите точки входа: Для некоторых проницательных инвесторов разблокировки парадоксально могут представлять убедительные возможности. Если цена токена падает после разблокировки из-за увеличения предложения, это может быть привлекательной точкой входа для долгосрочных держателей, которые имеют сильное убеждение в будущем потенциале проекта. Помните, рынок криптовалют по своей природе динамичен и часто непредсказуем. Хотя разблокировки токенов являются известным и запланированным фактором, их точное влияние может значительно варьироваться в зависимости от общих рыночных условий, более широких экономических тенденций и разработок, специфичных для проекта. Быть хорошо информированным и адаптивным - ваша лучшая стратегия. Глубокое погружение: долгосрочный взгляд на разблокировки токенов Хотя краткосрочные движения цен часто привлекают немедленное внимание, не менее важно учитывать долгосрочные последствия разблокировок токенов. Для многих законных проектов эти разблокировки являются естественным и запланированным компонентом их экономической модели. Они разработаны для вознаграждения ранних участников, стимулирования постоянного развития и обеспечения более децентрализованного распределения токенов с течением времени. Поэтому они не являются по своей сути негативными; скорее, они часто означают созревание проекта и систематическое выполнение его запланированной токеномики. Успешные проекты обычно проходят через эти фазы разблокировки, поддерживая сильное взаимодействие с сообществом, последовательно выполняя свои дорожные карты и демонстрируя ощутимую, реальную полезность для своих токенов. Этот последовательный прогресс помогает укрепить доверие инвесторов и устойчивый спрос, что может эффективно компенсировать увеличение предложения. Следовательно, взгляд за пределы немедленного движения цены и сосредоточение внимания на основных фундаментальных показателях проекта остается разумной стратегией для долгосрочных инвесторов. Ключевые выводы: навигация по основным разблокировкам токенов на этой неделе Эта неделя, безусловно, представляет серию значительных разблокировок токенов, при этом OP, FTM и VELO испытывают особенно существенные выпуски. Хотя эти события по своей природе несут потенциал краткосрочной рыночной волатильности, они также являются неотъемлемой, запланированной частью жизненного цикла криптовалютного проекта. Оставаясь информированным, проводя тщательный дью-дилидженс и понимая более широкий рыночный контекст, вы можете более эффективно ориентироваться в этих выпусках. В конечном счете, успешное инвестирование в быстро меняющемся криптопространстве требует проактивного и хорошо исследованного подхода к пониманию рыночной динамики. Внимательно следите за этими критическими датами и тщательно оценивайте, как они могут повлиять на ваши текущие активы и будущие инвестиционные решения. Действительно, знание - сила, особенно когда речь идет о предвидении и реагировании на изменения на крипторынке. Часто задаваемые вопросы (FAQ) о разблокировках токенов В1: Что такое разблокировка токенов? Разблокировка токенов происходит, когда предопределенное количество криптовалютных токенов, ранее находившихся в заблокированном состоянии (часто у основателей, членов команды или ранних инвесторов), выпускается в оборотное предложение. Эти токены обычно подлежат графику вестинга. В2: Почему проекты внедряют разблокировки токенов? Проекты используют графики вестинга и разблокировки токенов для обеспечения долгосрочных обязательств от членов команды и ранних инвесторов. Это также помогает предотвратить большое предложение токенов, наводняющих рынок сразу после запуска, способствуя более стабильному росту. В3: Как разблокировки токенов влияют на рыночную цену? Разблокировки токенов могут увеличить оборотное предложение токена. Если спрос не растет пропорционально, это увеличенное предложение потенциально может привести к понижательному давлению на цену токена. Однако фактическое влияние сильно варьируется в зависимости от настроения рынка, основ проекта и общих рыночных условий. В4: Стоит ли мне продавать свои токены перед разблокировкой? Решение о продаже перед разблокировкой зависит от вашей личной инвестиционной стратегии, толерантности к риску и веры в долгосрочный потенциал проекта. Некоторые инвесторы могут продать, чтобы избежать потенциальных краткосрочных падений, в то время как другие могут удерживать или даже покупать больше, если они видят падение как возможность для покупки. Всегда проводите собственное исследование. В5: Все ли разблокировки токенов негативны для цены? Не обязательно. Хотя они могут вызвать волатильность, многие разблокировки ожидаются и уже учтены в рыночной цене. Сильные проекты с активной разработкой и поддержкой сообщества часто могут поглощать разблокировки без значительного негативного влияния. Иногда падение после разблокировки даже может рассматриваться как здоровая рыночная коррекция или шанс для новых инвесторов войти. Если вы нашли эту статью полезной, рассмотрите возможность поделиться ею со своей сетью! Помогите другим оставаться в курсе критических событий, формирующих крипторынок на этой неделе. Ваши репосты помогают нам продолжать предоставлять ценные идеи. Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих движение цены Ethereum. Этот пост "Важные разблокировки токенов: более 90 млн $ в OP готовы хлынуть на рынок на этой неделе" впервые появился на BitcoinWorld.
92% держателей Биткоина находятся в прибыли – Но трещины начинают проявляться

Этот уровень преследовал каждое ралли Биткоина – вот он снова!
Как снижение комиссии TRON на 60% может изменить стейблкоин-платежи

Средний размер транзакции в последние месяцы был стабильным в TRON, но снизился в Ethereum
Проведет ли Ripple IPO в 2025 году? Джон Дитон разжигает дебаты среди инвесторов

Пост Will Ripple IPO in 2025? John Deaton Sparks Investor Debate впервые появился на Coinpedia Fintech News Инвестор недавно поделился письмом от Cherokee Acquisition, фирмы, которая покупает претензии по банкротству и проблемные претензии. В письме раскрывался интерес Cherokee к приобретению претензий, связанных с Linqto Texas, LLC (дело № 25-90186) по сниженным ценам. Предложение Cherokee Cherokee изложила два диапазона для своей цены покупки: претензии свыше 100 000 $ оценивались между 70% и 75%, …
