2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Эксперт с Уолл-стрит прогнозирует резкий рост инвестиций в Биткоин в конце 2025 года

Эксперт с Уолл-стрит прогнозирует резкий рост инвестиций в Биткоин в конце 2025 года

Пост «Инвестиции в Биктоин, как ожидается, резко вырастут в конце 2025 года, говорит эксперт с Уолл-стрит» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ожидается, что институциональные инвестиции в Биктоин резко возрастут в конце 2025 года благодаря притоку средств в ETF, корпоративному внедрению и сильному рыночному интересу. Известный представитель Уолл-стрит, Джорди Виссер, предсказал значительный рост инвестиций в Биктоин со стороны финансовых учреждений США. Виссер, который является президентом и главным инвестиционным директором Weiss Multi-Strategy Advisers, считает, что этот рост произойдет до конца 2025 года. По его словам, это изменение подготовит финансовые портфели к еще большему росту Биктоина в 2026 году. Его комментарии появились в то время, когда Биктоин торгуется около 115 000$, демонстрируя хорошие показатели на текущем рынке. Компании держат 117 миллиардов $ в Биктоине по мере роста корпоративного внедрения Прежде всего, Виссер сделал эти заявления в недавнем интервью с инвестором Энтони Помплиано. Во время беседы он сказал, что распределение средств в Биктоин в традиционных финансах увеличится между настоящим моментом и концом года. Он добавил, что это изменение не только вероятно – оно неизбежно. Этот прогноз указывает на четвертый квартал 2025 года как на значимый период для роста Биктоина. Он также появляется в то время, когда на рынке идут споры о том, достиг ли Биктоин своего пика или ему еще есть куда расти. Связанное чтение: Ставка Capital Group на Биктоин в 1 миллиард $ выросла до 6 миллиардов $ | Live Bitcoin News Например, цифры по биржевым фондам Биктоина (ETF) подтверждают точку зрения Виссера. Всего за 5 дней спотовые ETF Биктоина в США привлекли более 2,3 миллиарда $ чистого притока средств. С момента их запуска в январе 2024 года эти ETF привлекли почти 57 миллиардов $ в общей сложности. В то же время компании сейчас держат около 117 миллиардов $ в Биктоине на своих балансах. Это резкое увеличение, которое показывает, что все больше предприятий серьезно относятся к Биктоину как к активу. В...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:46
Разрушают ли миллиардеры социальные сети? Бутерин из Ethereum высказывается

Разрушают ли миллиардеры социальные сети? Бутерин из Ethereum высказывается

Пост "Разрушают ли миллиардеры социальные сети? Мнение Бутерина из Ethereum" появился на BitcoinEthereumNews.com. Старые добрые времена? Антикапитализм или элитарность? Растущая токсичность социальных сетей - это острая проблема, и некоторые считают, что в этом виноваты миллиардеры. Виталик Бутерин из Ethereum недавно высказался по этому вопросу, объяснив, что Веб 1.0, который обычно считается самой первой стадией Всемирной паутины, считался гораздо более неограниченным источником добра. Старые добрые времена? Несмотря на то, что технология была довольно посредственной со статическими веб-сайтами и минимальной интерактивностью, некоторые до сих пор испытывают ностальгию по этой эпохе из-за её низового духа, поскольку Кремниевая долина ещё не захватила контроль, а онлайн-опыт не формировался такими технологическими гигантами, как Facebook, Amazon и Google. Вам также может понравиться Кроме того, аудитория менее избирательна, поскольку контент теперь явно навязывается потребителям, а не ищется ими. В ранние дни, например, пользователям приходилось искать конкретный интернет-форум, соответствующий их интересам. Антикапитализм или элитарность? С Веб 1 было мало давления на веб-сайты, чтобы они были прибыльными, в отличие от платформ Веб 2, которые отдают приоритет сильной оптимизации капитала. Следовательно, если принять антикапиталистическую точку зрения, нынешняя токсичность социальных сетей по сути сводится к ошибочной структуре стимулов. В то же время, как утверждает Бутерин, проблема с нынешним состоянием интернета заключается в том, что он предназначен для привлечения среднего человека с поверхностным и часто реактивным контентом, который в основном состоит из мемов и звуковых фрагментов. Для сравнения, Веб 1 в основном создавался хорошо информированными пользователями "правой кривой". Соучредитель Ethereum также считает, что это может быть связано с "некоторой смесью" обоих этих факторов. Источник: https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:43
Упустили джекпот Биткоина? Следующая монета с потенциалом роста 1000x, возможно, уже на охоте

Упустили джекпот Биткоина? Следующая монета с потенциалом роста 1000x, возможно, уже на охоте

Что если возможность, о пропуске которой вы больше всего сожалеете, могла бы появиться снова в другой форме? В 2009 году, когда Биткоин [...] Пост «Упустили джекпот Биткоина? Следующая монета с потенциалом роста в 1000 раз, возможно, уже на охоте» впервые появился на Coindoo.
Coindoo2025/09/15 13:15
Ожидается, что ФРС снизит ставки на фоне растущих разногласий и давления со стороны Трампа

Ожидается, что ФРС снизит ставки на фоне растущих разногласий и давления со стороны Трампа

TLDR Федеральная резервная система готова снизить ставки впервые за девять месяцев. Трамп оказывал давление на ФРС, чтобы снизить стоимость заимствований для стимулирования жилищного сектора. Претензии по безработице растут, сигнализируя о смягчении рынка труда. ФРС сталкивается с разногласиями относительно масштаба снижения ставки, некоторые выступают за меньшие сокращения. Федеральная [...] Пост "От ФРС ожидают снижения ставок на фоне растущих разногласий и давления Трампа" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/15 13:11
Драматичное завершение битвы стейблкоинов на Hyperliquid

Драматичное завершение битвы стейблкоинов на Hyperliquid

Пост Битва за стейблкоин Hyperliquid заканчивается драматично появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины 15 сентября 2025 | 08:00 Гонка за получение тикера стейблкоина USDH на Hyperliquid подошла к концу, и Нативный Токен Markets стал официальным победителем после голосования сообщества. Это решение знаменует собой первую важную веху в управлении для децентрализованной биржи, которая запускает свое первое предложение по улучшению Hyperliquid (HIP). Основатель Native Markets, Макс Фиге, подтвердил результат на X, заявив, что команда вскоре запустит версию USDH на базе ERC-20 вместе с первоначальным тестированием. Ранние участники смогут выпускать и снимать стейблкоины в ограниченных транзакциях до 800$, прежде чем система расширится до неограниченных снятий и открытия спотовой торговли парой USDH/USDC. Шансы резко склонились в пользу Native Markets в конце прошлой недели после того, как конкурирующий участник торгов Ethena, известный своим проектом синтетического доллара, неожиданно отказался от участия. К субботе прогнозный рынок Polymarket оценил шансы Native на получение тикера более чем в 99%. Но победа не обошлась без противоречий. Несколько представителей отрасли раскритиковали процесс отбора, предположив, что Native Markets был предпочтительным кандидатом с самого начала. Партнер Dragonfly Хасиб Куреши утверждал, что другие предложения были отклонены без содержательного обсуждения, назвав процесс "фарсом". Другие взглянули на ситуацию шире. Мерт Мумтаз, генеральный директор поставщика инфраструктуры Helius, заметил, что борьба за USDH подчеркивает, насколько взаимозаменяемыми становятся стейблкоины. Он предположил, что в будущем пользователи могут даже не видеть отдельные тикеры, такие как USDC или USDH, отображаемые на биржах. Вместо этого платформы могли бы представлять единый баланс "USD", автоматически обрабатывая конвертации между стейблкоинами за кулисами. Результат гонки за USDH - это больше, чем просто победа в брендинге для Native Markets. Это сигнализирует о начале выхода Hyperliquid на переполненный сектор стейблкоинов, рынок, уже доминируемый такими гигантами, как Tether и Circle. С вопросами о прозрачности, децентрализации,...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:00
Кит Биткоина снова сбрасывает активы, пока BTC застрял на отметке 116K $ — Что это значит для инвесторов Cr

Кит Биткоина снова сбрасывает активы, пока BTC застрял на отметке 116K $ — Что это значит для инвесторов Cr

Биткоин переживает недавний застой, цена криптовалюты колеблется около 116 000 рублей, на фоне признаков увеличения активности китов. Ведущий цифровой актив, по-видимому, сталкивается с новым давлением продаж со стороны крупных держателей кошельков, обычно называемых китами, которые владеют большим количеством биткоина. Это развитие вызвало интерес среди инвесторов и аналитиков, поскольку [...]
Crypto Breaking News2025/09/15 12:49
3 вещи, которые могут повлиять на крипторынки в преддверии решения ФРС

3 вещи, которые могут повлиять на крипторынки в преддверии решения ФРС

Впереди напряженная неделя в экономическом календаре Соединенных Штатов, и все внимание в среду будет приковано к центральному банку.
CryptoPotato2025/09/15 12:34
400% бонус Arctic Pablo Coin и восстановление Pudgy Penguins – лучшие новые мем-коины для покупки в 4 квартале

400% бонус Arctic Pablo Coin и восстановление Pudgy Penguins – лучшие новые мем-коины для покупки в 4 квартале

Криптомир может казаться замороженной границей, непредсказуемой, волатильной, но полной скрытых сокровищ для тех, кто достаточно смел, чтобы ориентироваться в нем. В этом ландшафте два проекта создают волны: Pudgy Penguins (PENGU) и Arctic Pablo Coin (APC). С одной стороны, Pudgy Penguins демонстрирует, как мем-коины с сильными сообществами и сплошным брендингом могут [...]
Coinstats2025/09/15 12:15
Биткоин: Что дальше, когда старые монеты на сумму 421 млн долларов перемещаются, а майнеры продают?

Биткоин: Что дальше, когда старые монеты на сумму 421 млн долларов перемещаются, а майнеры продают?

Несмотря на две крупные волны продаж и всплеск CDD, BTC продолжал расти.
Coinstats2025/09/15 12:00
Стратегический ход: основатель MAP Protocol объявляет о ежедневных выкупах MAPO

Стратегический ход: основатель MAP Protocol объявляет о ежедневных выкупах MAPO

BitcoinWorld Стратегический ход: Основатель MAP Protocol представляет ежедневный выкуп MAPO В динамичном мире криптовалют, где настроения рынка могут быстро меняться, из экосистемы MAP Protocol появилось значительное объявление. Джеймс, проницательный соучредитель и ключевой разработчик MAP Protocol (MAPO), недавно произвел фурор смелым заявлением: он больше не будет продавать свои личные запасы MAPO. Еще более убедительно то, что он планирует направлять свою ежедневную прибыль непосредственно на постоянный выкуп MAPO. Этот стратегический ход призван укрепить основу токена и повысить уверенность сообщества. Что движет инициативой выкупа MAPO? Джеймс поделился своими новаторскими намерениями на X, обозначив личную приверженность долгосрочному успеху MAP Protocol. Его решение прекратить продажу своих активов является мощным заявлением, демонстрирующим непоколебимую веру в проект. Более того, его обещание использовать ежедневную прибыль для выкупа MAPO сигнализирует о проактивном подходе к поддержке стоимости токена. Это не просто личное начинание; Джеймс также активно привлекает команду ButterSwap, поощряя их направлять свою прибыль на эту же инициативу выкупа. Такие согласованные усилия могут оказать существенное влияние на экосистему токена. Это последнее событие основывается на более раннем указании прошлого месяца, когда Джеймс впервые намекнул на планы выкупа MAPO. Недавнее объявление предоставляет более конкретные детали и четкий путь вперед, превращая идею в реализуемую стратегию. Понимание выкупа токенов и их преимуществ Для тех, кто не знаком с концепцией, выкуп токенов происходит, когда проект или значимый держатель, такой как Джеймс, выкупает свои собственные токены с открытого рынка. Это действие обычно имеет несколько положительных последствий: Сокращение предложения: Выкупая токены, оборотное предложение эффективно уменьшается. Согласно базовым экономическим принципам, сокращение предложения при постоянном или растущем спросе может привести к увеличению стоимости токена. Увеличение спроса: Сам акт покупки создает спрос на токен, что может дополнительно поддержать его цену. Уверенность инвесторов: Последовательная программа выкупа сигнализирует о сильной вере основных разработчиков и команды проекта в будущее токена. Это может значительно повысить уверенность инвесторов и привлечь новых держателей. Стабильность цены: Регулярные выкупы могут помочь поглотить давление продаж, потенциально приводя к большей стабильности цены токена. Приверженность ежедневному выкупу MAPO, особенно от соучредителя, демонстрирует преданность, которая глубоко резонирует в крипто-сообществе. Это отражает ощутимые инвестиции в будущее проекта, выходящие за рамки просто разработки. Потенциальное влияние присоединения ButterSwap к выкупу MAPO Усилия Джеймса убедить команду ButterSwap присоединиться к инициативе выкупа MAPO особенно примечательны. ButterSwap, как децентрализованная биржа (DEX) в экосистеме, генерирует собственную прибыль от торговых комиссий. Если ButterSwap выделит часть этой прибыли на выкуп токенов MAPO, масштаб программы выкупа может значительно расшириться. Это сотрудничество: Усилит рыночное влияние: Объединение личной и протокольной прибыли для выкупа создаст более существенную и последовательную покупательную силу на рынке. Укрепит синергию экосистемы: Это демонстрирует единое видение различных компонентов экосистемы MAP Protocol, укрепляя доверие и сплоченность. Устойчивый рост: Использование операционной прибыли для выкупа создает самоподдерживающийся механизм поддержки стоимости токена, независимый от внешних вливаний капитала. Такой многогранный подход к выкупу MAPO может создать прецедент того, как проекты взаимодействуют со своими нативными токенами, отдавая приоритет долгосрочной ценности и пользе сообщества. Что это означает для будущего MAP Protocol? Эта инициатива подчеркивает твердую приверженность долгосрочному видению MAP Protocol. MAP Protocol стремится стать ведущей инфраструктурой Web3 для омничейн-совместимости, обеспечивая бесперебойную коммуникацию и передачу активов между различными блокчейнами. Сильный, стабильный нативный токен, такой как MAPO, имеет решающее значение для реализации этого видения, стимулирования участников сети и обеспечения безопасности протокола. Хотя выкупы в целом положительны, для инвесторов всегда важно проводить собственное исследование и понимать, что на рыночную динамику влияют многие факторы. Однако прозрачная и проактивная позиция, занятая Джеймсом, особенно в отношении выкупа MAPO, предоставляет убедительное повествование о будущем проекта. В заключение, объявление Джеймса о ежедневном выкупе MAPO в сочетании с его усилиями по привлечению ButterSwap знаменует поворотный момент для MAP Protocol. Этот стратегический ход демонстрирует глубокую приверженность руководства, направленную на содействие большей стабильности токена, повышение уверенности инвесторов и, в конечном счете, вклад в устойчивый рост и успех экосистемы MAP Protocol. Это свидетельство веры в миссию проекта по созданию действительно совместимого будущего Web3. Часто-задаваемые вопросы (FAQ) Что такое MAP Protocol (MAPO)? MAP Protocol — это ведущая инфраструктура Web3, ориентированная на омничейн-совместимость, обеспечивающая бесперебойную и безопасную коммуникацию и передачу активов между различными блокчейн-сетями. Его нативный токен — MAPO. Что такое выкуп токенов в криптовалюте? Выкуп токенов включает в себя проект или значимого держателя, выкупающего свои собственные токены с открытого рынка. Это действие направлено на сокращение оборотного предложения, увеличение спроса и потенциальную стабилизацию или увеличение стоимости токена. Как эти выкупы MAPO приносят пользу держателям токенов? Выкупы MAPO могут принести пользу держателям, потенциально сокращая оборотное предложение токена, что может привести к увеличению дефицита и повышению ценового давления. Они также сигнализируют о сильной уверенности руководства проекта, повышая общее доверие инвесторов. Кто такой Джеймс из MAP Protocol? Джеймс — соучредитель и ключевой разработчик MAP Protocol. Он недавно объявил о своей личной приверженности ежедневному выкупу MAPO, используя свою прибыль, и поощряет ButterSwap присоединиться к инициативе. Какова роль ButterSwap в этой инициативе? ButterSwap — это децентрализованная биржа в экосистеме MAP Protocol. Джеймс убеждает команду ButterSwap использовать свою операционную прибыль для участия в выкупе MAPO, что значительно усилило бы влияние инициативы. Гарантируют ли выкупы MAPO повышение цены? Хотя выкупы MAPO в целом являются положительным индикатором и могут поддерживать стоимость токена, они не гарантируют повышения цены. Рынки криптовалют сложны и находятся под влиянием множества факторов, поэтому для инвесторов важно проводить собственное исследование. Если вы нашли этот взгляд на последний ход MAP Protocol ценным, рассмотрите возможность поделиться им со своей сетью! Ваша поддержка помогает нам доносить больше важных новостей о криптовалютах до сообщества. Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях и поделитесь своими мыслями о влиянии этих стратегических выкупов MAPO. Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых событиях, формирующих ландшафт криптовалют и будущее движение цен. Этот пост "Стратегический ход: Основатель MAP Protocol представляет ежедневный выкуп MAPO" впервые появился на BitcoinWorld.
Coinstats2025/09/15 11:40
