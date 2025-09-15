2025-10-11 суббота

Топовые криптовалюты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Пост Топ криптовалюты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper & MaxiDoge: Топ криптовалюты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. С более чем 5-летним опытом работы в сфере анализа рынка криптовалют, Кханг всегда стремится предоставить читателям полезные знания о криптовалютах. У него есть множество качественных статей, анализирующих тенденции блокчейна, DeFi и новые потенциальные проекты предпродажи монет. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/top-2-crypto-coins-to-watch-in-2025-vn/
2025/09/15 16:25
Снижение ставки ФРС США определит судьбу трейдеров: криптовалютная неделя впереди

Пост «Снижение ставки ФРС США сделает или сломает трейдеров: Крипто-неделя впереди» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вы читаете Крипто-неделя впереди: исчерпывающий список того, что ожидается в мире криптовалют и блокчейна в ближайшие дни, а также основные макроэкономические события, которые повлияют на рынки цифровых активов. Чтобы получать ежедневные обновления по электронной почте о том, что ожидается, нажмите здесь, чтобы подписаться на Crypto Daybook Americas. Вы не захотите начинать свой день без этого. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/fed-rate-decision-mkr-sky-conversion-deadline-crypto-week-ahead
2025/09/15 16:16
Аналитик Биткоина предупреждает, что пик цикла может наступить в течение нескольких недель

В недавно опубликованном отчете он подчеркнул, что ведущий цифровой актив еще не достиг своего пикового цикла, указывая [...] Пост "Аналитик Биткоина предупреждает, что пик цикла может наступить в течение нескольких недель" впервые появился на Coindoo.
2025/09/15 15:55
Лучшие криптовалюты для покупки сейчас и превращения 500 рублей в 25 000 рублей

Пост «Лучшие криптовалюты для покупки сейчас и превращения 500 долларов в 25 000 долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Немногие проекты генерируют заголовки так часто, как Pepe Coin (PEPE) и Mutuum Finance (MUTM). Mutuum Finance становится самой разрекламированной возможностью для розничных трейдеров, учитывая потенциал превращения небольших ставок в огромную прибыль. Предприятие привлекло более 15,8 миллионов долларов от более чем 16 300 сторонников во время предпродажи. Помимо Pepe (PEPE), Mutuum Finance выделяется как один из инноваторов с новым позиционированием на переполненном рынке, подпитывая размышления о том, станет ли он следующей гигантской историей прорыва в криптоэкономике. PEPE торгуется около 0,000012 доллара, поскольку активность мем-коинов сохраняется PEPE (PEPE) торгуется по цене 0,00001214 доллара. Токен зафиксировал двузначный 24-часовой рост и высокий объем по сравнению с недавними средними показателями, что свидетельствует о краткосрочном интересе к покупке. Поскольку PEPE является социальным мем-токеном, цена остается чувствительной к социальным настроениям и настроениям в блокчейне, что создает дикие внутридневные колебания в пределах недельного диапазона. Наблюдатели рынка следят за объемом и сопротивлением на недавних недельных максимумах для продолжения, в то время как новые возможности DeFi, такие как Mutuum Finance, также привлекают внимание. Предпродажа Mutuum Finance ускоряется Mutuum Finance (MUTM) хорошо работает на шестом этапе предпродажи, обеспечивая огромную тягу, поскольку объемы инвесторов продолжают расти. Проект уже насчитывает более 16 300 зарегистрированных владельцев и достиг более 15,8 миллионов долларов в заблокированном капитале, а последние действия показывают, что темп будет продолжать увеличиваться. Такой огромный рост является явным показателем растущего доверия инвесторов, поскольку платформа продолжает приближаться к запуску. Стратегическая ценность для первопроходцев Инвесторы, покупающие по цене предпродажи, не только получают токены по значительно более низкой стоимости, но и настраиваются на астрономическую краткосрочную доходность до 300% в первый день запуска и еще большие долгосрочные возможности по мере расширения экосистемы. Ранние...
2025/09/15 15:42
В связи с ростом криптовзломов основатель Ethereum Виталик тестирует новый «невидимый кошелёк»

Виталик Бутерин тестирует «невидимый кошелёк» от Hinkal, новый инструмент, который скрывает он-чейн активность для защиты крупных кошельков от хакеров.
2025/09/15 15:25
17,5B долларов США в облигациях Cat под угрозой после предупреждения ESMA

Европейские регуляторы нацелились на катастрофические облигации на сумму 17,5 миллиардов долларов, находящиеся в фондах UCITS. ESMA считает эти ценные бумаги, подверженные стихийным бедствиям, слишком сложными и рискованными для розничных инвесторов. Если Европейская комиссия последует этой рекомендации, волна вынужденных продаж может потрясти и без того напряженный рынок. Статья "17,5 миллиардов долларов в катастрофических облигациях под угрозой после предупреждения ESMA" впервые появилась на Cointribune.
2025/09/15 15:15
Легендарный китайский аналитик предупреждает о цене Bitcoin (BTC) – прогнозирует, куда она может упасть

Пост «Легендарный китайский аналитик предупреждает о цене Биктоина (BTC) – прогнозирует, куда она может упасть» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик блокчейна Вилли Ву детально описал недавнюю ситуацию на рынке Биктоина и влияние макроэкономических факторов на криптовалюту. Он указал, что приближается кризис ликвидности, и давление продаж со стороны китов увеличивается. По словам Ву, структурные основы Биктоина ослабевают на текущем бычьем рынке. Он отмечает, что хотя цены растут, ликвидность, которая питала рынок последние шесть месяцев, уменьшается. Он описывает это как явление, которое он также наблюдал во время цикла 2017 года. Он отмечает, что недавний пик Биктоина в 120 000$, в отличие от предыдущих исторических максимумов, не был поддержан более высоким притоком инвесторского капитала, что можно назвать «медвежьей дивергенцией». Ву сказал в отчете, что киты продали от 115 000 до 120 000 Биктоинов за последний месяц или два, что указывает на то, что даже долгосрочные инвесторы пытаются получить прибыль. Биктоин рассматривается как «предвестник кризиса ликвидности», поскольку это актив, наиболее чувствительный к глобальной ликвидности. Ву считает, что четырехлетний цикл ликвидности ФРС может быть затронут избирательными циклами. Он ожидает макроэкономический спад в ближайший период и прогнозирует, что Биктоин будет затронут этой ситуацией из-за его высокой чувствительности к ликвидности. Он утверждает, что цены могут упасть ниже 40 000$, но определение дна более надежно, чем определение вершины. Аналитик утверждал, что рынок альткоинов не работает так хорошо, как в предыдущих циклах. Он предположил, что это может быть связано с тем, что инвесторам предлагаются альтернативные инвестиционные пути, такие как публично торгуемые компании и компании, которые добавили Биктоин в свои балансы. Ву предполагает, что киты могут инвестировать в эти компании, продавая свой Биктоин. Он считает, что вход крупных инвесторов, таких как BlackRock, в это пространство является положительным развитием для класса активов. Рост Tether сделал...
2025/09/15 14:55
Биткоин и Ethereum ETF видят рекордные недельные притоки

Пост «Биткоин и ETF Ethereum демонстрируют рекордные недельные притоки» впервые появился на Coinpedia Fintech News С 8 по 12 сентября спотовые ETF Биткоин зафиксировали огромный чистый приток в размере 2,34 миллиарда $, без зарегистрированных оттоков, что ознаменовало третью неделю роста подряд. Спотовые ETF Ethereum также привлекли 638 миллионов $ чистых притоков за тот же период, снова с нулевым оттоком. Эта серия подчеркивает растущую уверенность инвесторов в обоих ведущих ...
2025/09/15 14:42
Сальвадор запустит Биткоин-банки к концу 2025 года

Пост Сальвадор запустит Биткоин-банки к концу 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор планирует запустить Биткоин-банки к концу 2025 года, развивая цифровые финансы с инновационными криптосервисами и регуляторной поддержкой. Сальвадор сделал еще один смелый шаг на пути к становлению лидером цифровых финансов. В четвертую годовщину своего исторического Закона о Биткоине официальные лица сообщили, что Биткоин-банки начнут работать к концу 2025 года. Это объявление следует за утверждением Закона об инвестиционном банкинге в августе и является частью более масштабных усилий по трансформации национальной финансовой системы. Биткоин-банки регулируются Комиссией по цифровым активам, а не традиционными органами власти Для начала, новость была представлена Стейси Герберт, которая возглавляет Национальный офис Биткоина (ONBTC). Она сделала это объявление во время открытия новой Зоны Биткоина в Национальной библиотеке. В связи с этим Герберт объяснила, что Биткоин-банки, как ожидается, начнут работу в конце этого года. Она заявила, что многие граждане выразили свое разочарование существующей банковской системой. По ее словам, новая банковская модель призвана решить эти давние проблемы. Связанное чтение: Реальная история покупки 21 BTC в День Биткоина Сальвадором | Live Bitcoin News Недавно принятый Закон об инвестиционном банкинге формирует уникальную структуру для Биткоин-банков. Эти учреждения не будут работать под контролем традиционного финансового регулятора, Управления финансовой системы. Вместо этого они будут контролироваться Комиссией по цифровым активам (CNAD). Эта новая категория обеспечивает большую гибкость и инновации в финансовых услугах, где основное внимание уделяется цифровым активам. В отличие от традиционных банков, Биткоин-банки будут обслуживать клиентов с высоким уровнем дохода, а также криптобизнесы. Каждый банк должен иметь минимальный капитал в размере 50 миллионов $. Клиенты должны продемонстрировать, что у них есть как минимум 250 000 в ликвидных активах, таких как наличные деньги, Биткоин или...
2025/09/15 14:28
Трейдеры Shiba Inu и Dogecoin следуют за новым предпродажным предложением RWA – Avalon X перед листингом

Предпродажа Avalon X по цене 0,005 $ привлекает трейдеров SHIB и DOGE, ищущих криптовалюту, обеспеченную недвижимостью, с аудитами CertiK, вознаграждениями за стейкинг и долгосрочной стабильностью.
2025/09/15 14:00
