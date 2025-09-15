Легендарный китайский аналитик предупреждает о цене Bitcoin (BTC) – прогнозирует, куда она может упасть

Пост «Легендарный китайский аналитик предупреждает о цене Биктоина (BTC) – прогнозирует, куда она может упасть» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик блокчейна Вилли Ву детально описал недавнюю ситуацию на рынке Биктоина и влияние макроэкономических факторов на криптовалюту. Он указал, что приближается кризис ликвидности, и давление продаж со стороны китов увеличивается. По словам Ву, структурные основы Биктоина ослабевают на текущем бычьем рынке. Он отмечает, что хотя цены растут, ликвидность, которая питала рынок последние шесть месяцев, уменьшается. Он описывает это как явление, которое он также наблюдал во время цикла 2017 года. Он отмечает, что недавний пик Биктоина в 120 000$, в отличие от предыдущих исторических максимумов, не был поддержан более высоким притоком инвесторского капитала, что можно назвать «медвежьей дивергенцией». Ву сказал в отчете, что киты продали от 115 000 до 120 000 Биктоинов за последний месяц или два, что указывает на то, что даже долгосрочные инвесторы пытаются получить прибыль. Биктоин рассматривается как «предвестник кризиса ликвидности», поскольку это актив, наиболее чувствительный к глобальной ликвидности. Ву считает, что четырехлетний цикл ликвидности ФРС может быть затронут избирательными циклами. Он ожидает макроэкономический спад в ближайший период и прогнозирует, что Биктоин будет затронут этой ситуацией из-за его высокой чувствительности к ликвидности. Он утверждает, что цены могут упасть ниже 40 000$, но определение дна более надежно, чем определение вершины. Аналитик утверждал, что рынок альткоинов не работает так хорошо, как в предыдущих циклах. Он предположил, что это может быть связано с тем, что инвесторам предлагаются альтернативные инвестиционные пути, такие как публично торгуемые компании и компании, которые добавили Биктоин в свои балансы. Ву предполагает, что киты могут инвестировать в эти компании, продавая свой Биктоин. Он считает, что вход крупных инвесторов, таких как BlackRock, в это пространство является положительным развитием для класса активов. Рост Tether сделал...