Почему BlockchainFX может стать следующей криптовалютой стоимостью 1$ на фоне потери интереса инвесторов к Tron и Hedera
Пост «Почему BlockchainFX может стать следующей криптовалютой стоимостью 1$ в то время как Tron и Hedera теряют интерес инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 15 сентября 2025 | 13:35 Представьте, что вы превращаете мелочь в состояние, потому что заметили следующую криптовалюту стоимостью 1$ раньше остального рынка. Это возможность, которую BlockchainFX (BFX) предлагает прямо сейчас. С ценой всего 0,023$ и 7,3 миллиона$, привлеченных от 9 174 ранних инвесторов, проект набирает тот вид моментума, который когда-то вознес Solana и BNB до легендарных высот. Между тем, Tron (TRX) и Hedera (HBAR) изо всех сил пытаются возродить интерес — оставляя BlockchainFX в центре внимания как предпродажу, которую инвесторы не хотят пропустить. BlockchainFX: Предпродажа уже превосходит ожидания BlockchainFX больше не тихий новичок. Его предпродажа взорвалась, превысив 7,3 миллиона$, а растущая база инвесторов доказывает, что спрос реален. При текущей цене 0,023$ потенциал роста ошеломляет: подтвержденный запуск по 0,05$ мгновенно удваивает ранние вложения, в то время как долгосрочные прогнозы нацелены на 5$ за токен, открывая дверь к доходности в 500 раз. В отличие от Tron или Hedera, которые полагаются на медленное внедрение сети, BlockchainFX уже работает. Приложение обрабатывает миллионы в ежедневном объеме торгов по криптовалютам, Форекс(FX), акциям США и товарам. Тысячи пользователей присоединились еще до листинга токена, что является редким социальным доказательством того, что ажиотаж предпродажи превращается в использование. Доходы встроены в дизайн токена. Держатели могут стейкать с доходностью до 90% APY, а ежедневные вознаграждения в USDT — иногда превышающие 25 000$ для ведущих трейдеров — дают ощущение зарплаты, а не азартной игры. Добавьте реферальную программу, которая платит 10% с каждой новой покупки, и призы в таблице лидеров, и инвесторы не просто ждут роста — они генерируют доход с первого дня. Меры безопасности, такие как аудиты и KYC, уже пройдены, но настоящим драйвером является дефицит. Каждый этап повышает цену предпродажи, и ранние покупатели все еще имеют преимущество...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:36