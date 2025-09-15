Ethereum становится долларовым центром DeFi со стейблкоинами на сумму 166 млрд долларов

Ethereum 15 сентября 2025 | 16:20 Доминирование блокчейн Ethereum в децентрализованных финансах усиливается благодаря всплеску активности стейблкоинов, при этом аналитики указывают на свежую ликвидность как на признак того, что сеть стала фактическим расчетным уровнем для долларовой экономики криптовалют. Винсент Лю, CIO Kronos Research, описал эту тенденцию как "определяющий момент", когда Ethereum больше не рассматривается только как платформа для спекулятивных активов, но как основа для долларизации на блокчейне. Он утверждал, что огромный масштаб ликвидности, циркулирующей сейчас на Ethereum, делает экосистему достаточно устойчивой, чтобы выдержать рыночные потрясения. Ник Рак, директор по исследованиям в LVRG, согласился с тем, что этот рубеж знаменует более глубокое институциональное участие. "Это отражает массивный приток институциональной ликвидности и большее доверие к инфраструктуре Ethereum", - сказал он, добавив, что рост может привести к повышению активности DeFi и, в конечном итоге, к большему спросу на сам ETH. Цифры, стоящие за всплеском Свежие данные иллюстрируют масштаб этой трансформации. Общее предложение стейблкоинов на Ethereum достигло 166 миллиардов долларов, что является новым историческим максимумом и резким скачком с 149,5 миллиардов долларов всего месяц назад. Tether остается тяжеловесом с 87,8 миллиардов долларов, циркулирующих на Ethereum, в то время как USDC составляет еще 48 миллиардов долларов. Вместе эти два стейблкоина представляют основную часть токенизированных долларов Ethereum. Почему это важно для Ethereum Стейблкоины служат жизненной силой протоколов кредитования, торговли и ликвидности, позволяя участникам совершать транзакции без воздействия волатильности нативных криптовалют. Их рост сигнализирует о том, что Ethereum стал предпочтительным расчетным хабом как для институтов, так и для платформ DeFi. По мере углубления этого пула токенизированных долларов ожидается параллельный рост спроса на блокчейн-пространство, расчеты по транзакциям и вознаграждения за стейкинг. Для многих этот всплеск активности стейблкоинов - это не просто вопрос ликвидности, а предварительный просмотр следующего цикла роста Ethereum.