2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Почему BlockchainFX может стать следующей криптовалютой стоимостью 1$ на фоне потери интереса инвесторов к Tron и Hedera

Почему BlockchainFX может стать следующей криптовалютой стоимостью 1$ на фоне потери интереса инвесторов к Tron и Hedera

Пост «Почему BlockchainFX может стать следующей криптовалютой стоимостью 1$ в то время как Tron и Hedera теряют интерес инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 15 сентября 2025 | 13:35 Представьте, что вы превращаете мелочь в состояние, потому что заметили следующую криптовалюту стоимостью 1$ раньше остального рынка. Это возможность, которую BlockchainFX (BFX) предлагает прямо сейчас. С ценой всего 0,023$ и 7,3 миллиона$, привлеченных от 9 174 ранних инвесторов, проект набирает тот вид моментума, который когда-то вознес Solana и BNB до легендарных высот. Между тем, Tron (TRX) и Hedera (HBAR) изо всех сил пытаются возродить интерес — оставляя BlockchainFX в центре внимания как предпродажу, которую инвесторы не хотят пропустить. BlockchainFX: Предпродажа уже превосходит ожидания BlockchainFX больше не тихий новичок. Его предпродажа взорвалась, превысив 7,3 миллиона$, а растущая база инвесторов доказывает, что спрос реален. При текущей цене 0,023$ потенциал роста ошеломляет: подтвержденный запуск по 0,05$ мгновенно удваивает ранние вложения, в то время как долгосрочные прогнозы нацелены на 5$ за токен, открывая дверь к доходности в 500 раз. В отличие от Tron или Hedera, которые полагаются на медленное внедрение сети, BlockchainFX уже работает. Приложение обрабатывает миллионы в ежедневном объеме торгов по криптовалютам, Форекс(FX), акциям США и товарам. Тысячи пользователей присоединились еще до листинга токена, что является редким социальным доказательством того, что ажиотаж предпродажи превращается в использование. Доходы встроены в дизайн токена. Держатели могут стейкать с доходностью до 90% APY, а ежедневные вознаграждения в USDT — иногда превышающие 25 000$ для ведущих трейдеров — дают ощущение зарплаты, а не азартной игры. Добавьте реферальную программу, которая платит 10% с каждой новой покупки, и призы в таблице лидеров, и инвесторы не просто ждут роста — они генерируют доход с первого дня. Меры безопасности, такие как аудиты и KYC, уже пройдены, но настоящим драйвером является дефицит. Каждый этап повышает цену предпродажи, и ранние покупатели все еще имеют преимущество...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:36
Ethereum становится долларовым центром DeFi со стейблкоинами на сумму 166 млрд долларов

Ethereum становится долларовым центром DeFi со стейблкоинами на сумму 166 млрд долларов

Пост Ethereum становится долларовым хабом DeFi со стейблкоинами на сумму 166 миллиардов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum 15 сентября 2025 | 16:20 Доминирование блокчейн Ethereum в децентрализованных финансах усиливается благодаря всплеску активности стейблкоинов, при этом аналитики указывают на свежую ликвидность как на признак того, что сеть стала фактическим расчетным уровнем для долларовой экономики криптовалют. Винсент Лю, CIO Kronos Research, описал эту тенденцию как "определяющий момент", когда Ethereum больше не рассматривается только как платформа для спекулятивных активов, но как основа для долларизации на блокчейне. Он утверждал, что огромный масштаб ликвидности, циркулирующей сейчас на Ethereum, делает экосистему достаточно устойчивой, чтобы выдержать рыночные потрясения. Ник Рак, директор по исследованиям в LVRG, согласился с тем, что этот рубеж знаменует более глубокое институциональное участие. "Это отражает массивный приток институциональной ликвидности и большее доверие к инфраструктуре Ethereum", - сказал он, добавив, что рост может привести к повышению активности DeFi и, в конечном итоге, к большему спросу на сам ETH. Цифры, стоящие за всплеском Свежие данные иллюстрируют масштаб этой трансформации. Общее предложение стейблкоинов на Ethereum достигло 166 миллиардов долларов, что является новым историческим максимумом и резким скачком с 149,5 миллиардов долларов всего месяц назад. Tether остается тяжеловесом с 87,8 миллиардов долларов, циркулирующих на Ethereum, в то время как USDC составляет еще 48 миллиардов долларов. Вместе эти два стейблкоина представляют основную часть токенизированных долларов Ethereum. Почему это важно для Ethereum Стейблкоины служат жизненной силой протоколов кредитования, торговли и ликвидности, позволяя участникам совершать транзакции без воздействия волатильности нативных криптовалют. Их рост сигнализирует о том, что Ethereum стал предпочтительным расчетным хабом как для институтов, так и для платформ DeFi. По мере углубления этого пула токенизированных долларов ожидается параллельный рост спроса на блокчейн-пространство, расчеты по транзакциям и вознаграждения за стейкинг. Для многих этот всплеск активности стейблкоинов - это не просто вопрос ликвидности, а предварительный просмотр следующего цикла роста Ethereum. Информация...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:21
Киты вливаются в предпродажу Bitcoin Hyper, доведя её до 16M $ в стремлении усилить Биткоин

Киты вливаются в предпродажу Bitcoin Hyper, доведя её до 16M $ в стремлении усилить Биткоин

Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) продолжает накаляться, киты купили токены $HYPER на сумму 64K $ за прошедшие выходные. Это позволило проекту привлечь более 16M $ в рамках текущего сбора средств. Как проект Layer 2, Bitcoin Hyper ($HYPER) имеет потенциал трансформировать экосистему Биткоина и сделать транзакции быстрее и дешевле, в то время как [...]
Bitcoinist2025/09/15 18:10
Следующая криптовалюта, которая взорвется - Живые новости сегодня: Своевременные сведения для анализаторов графиков (15 сентября)

Следующая криптовалюта, которая взорвется - Живые новости сегодня: Своевременные сведения для анализаторов графиков (15 сентября)

Будьте впереди с нашими своевременными аналитическими данными о следующей криптовалюте, которая взорвет рынок. Ознакомьтесь с нашими обновлениями в реальном времени о следующей криптовалюте, которая взорвет рынок, на 15 сентября 2025 года! Крипто сейчас невообразимо огромно, это почти индустрия в 4 триллиона долларов, нацеленная на мировое господство. Последние заголовки говорят о том, что Circle и Mastercard планируют добавить USDC к [...]
Bitcoinist2025/09/15 18:00
Dogecoin, Shiba Inu и Layer Brett; Какие из них, по мнению ведущих крипто-аналитиков, взлетят в сентябре

Dogecoin, Shiba Inu и Layer Brett; Какие из них, по мнению ведущих крипто-аналитиков, взлетят в сентябре

Пост Dogecoin, Shiba Inu и Layer Brett; Какие из них, по мнению ведущих трейдеров, взлетят в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости 15 сентября 2025 | 12:15 Поскольку крипторынок набирает обороты в сентябре, мем-коины снова находятся в центре обсуждений инвесторов. В то время как Dogecoin и Shiba Inu возвращаются в заголовки, а Layer Brett (LBRETT) набирает популярность во время предпродажи, многие трейдеры пытаются выяснить, какие из этих токенов могут предложить наибольшую доходность в ближайшие недели. Хотя у каждого своя история и позиция на рынке, аналитики говорят, что все они имеют потенциал роста, хотя один может выделяться своим потенциалом на ранней стадии. Dogecoin: Оригинальный мем-коин с новым импульсом Dogecoin (DOGE) торгуется около 0,30$ в середине сентября, восстанавливаясь вместе с более широким восстановлением альткоинов. DOGE продолжает получать выгоду от силы своего бренда, сообщества и связи с Илоном Маском, чьи посты в X (ранее Twitter) часто вызывают всплеск объема торгов. Хотя Dogecoin не имеет смарт-контрактов или сложной DeFi экосистемы, его простота является частью его привлекательности. Он быстрый, дешевый для отправки и широко признанный. Недавние спекуляции вокруг потенциального ETF DOGE также подлили масла в огонь, даже если официальные заявки еще не поданы. Технические аналитики наблюдают за диапазоном от 0,35$ до 0,38$ как за потенциальной зоной пробоя. Если тренд мем-коинов продолжится и социальная активность останется высокой, DOGE может увидеть новую волну розничного интереса в этом сентябре. Shiba Inu: Создание полной экосистемы за пределами мема Shiba Inu (SHIB) уже не просто подражающий мем-коин. Он превратился в многоуровневый проект с реальной инфраструктурой и полезностью. В настоящее время торгуясь около 0,0000137$, SHIB работает на собственном блокчейне Layer 2, называемом Shibarium, который значительно снижает стоимость транзакций и ускоряет обработку. Экосистема Shiba Inu также включает токены, такие как BONE и LEASH, вместе с проектами, такими как SHIB: Метавселенная, коллекции NFT и растущие инструменты DeFi. Недавние обновления Shibarium...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 17:21
Лучшая криптовалюта для покупки сейчас? XRP Tundra запускается с предложением "купи один, получи два токена"

Лучшая криптовалюта для покупки сейчас? XRP Tundra запускается с предложением "купи один, получи два токена"

Пост "Лучшая Крипто для покупки сейчас? XRP Tundra запускается с предложением "Купи один, получи два токена" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-инвесторы постоянно ищут новые возможности, и предпродажи стали популярным способом получить ранний доступ к перспективным проектам. В большинстве случаев эти продажи включают один токен и сложные бонусные структуры. XRP Tundra перевернула эту формулу с ног на голову. В сентябре 2025 года проект запустился с моделью "купи один, получи два", которая дает каждому участнику как токен Solana, так и токен XRP Ledger через одну покупку. Вместо жонглирования несколькими продажами или кошельками, инвесторы получают доступ к двум экосистемам по цене одного входа. Эта структура устраняет компромиссы, которые обычно сопровождают диверсификацию. Скорость Solana и интеграции DeFi сочетаются со стабильностью и управлением XRPL, предоставляя держателям два различных актива, которые служат разным целям. Кроме того, Tundra представляет Cryo Vaults, систему стейкинга, которая позволяет самому XRP зарабатывать вознаграждения в сети. Вместе этот пакет трансформирует способ взаимодействия участников с экосистемой Ripple, объединяя простоту, доходность и доступ к нескольким блокчейнам в одном предложении. Купи один, получи два: как работает предложение? Каждое распределение доставляет TUNDRA-S на Solana вместе с TUNDRA-X на XRP Ledger. Токен Solana создан для скорости, низкой стоимости исполнения и доступа к интеграциям DeFi. Токен XRPL обеспечивает управление и резервы в реестре, известном надежными расчетами. Инвесторам не нужно разделять капитал или время входа между сетями. Одна транзакция покрывает обе роли и маршруты. Эта конструкция "два по цене одного" также снижает трение. Участники избегают дублирования процессов KYC, повторных комиссий за транзакции и риска пропустить поэтапные окна продаж. Ранние покупатели получают сбалансированный доступ к двум устоявшимся экосистемам, платя один раз. Рыночные комментаторы в недавнем обзоре Crypto Vlog отмечают, что четкие роли токенов важны для принятия и постоянной ликвидности; модель Tundra отражает это разделение задач. Поддержка кошельков на обеих цепях обеспечивает заявку...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 17:06
Аналитик, ранее точно предсказавший рост Solana, раскрывает следующую цель

Аналитик, ранее точно предсказавший рост Solana, раскрывает следующую цель

Известный криптоаналитик, который точно предсказал недавний рост цены Solana, сделал еще один смелый прогноз, поскольку восходящий тренд этой монеты продолжает усиливаться. Прогноз цены Solana, когда эксперт делает смелое заявление [...]
Bitcoinist2025/09/15 17:03
Native Markets выигрывает голосование за разработку стейблкоина Hyperliquid

Native Markets выигрывает голосование за разработку стейблкоина Hyperliquid

Команда Native Markets выиграла голосование на разработку USDH, нативного стейблкоина Hyperliquid. Новость была объявлена соучредителем Максимилианом Фиге. Native Markets получила тикер USDH на Hyperliquid. Спасибо всем стейкерам HYPE и валидаторам сети за их время и усилия при рассмотрении представленных предложений. — max.hl (@fiege_max) Сентябрь [...] Сообщение Native Markets wins vote to develop Hyperliquid's stablecoin появились сначала на INCRYPTED.
Incrypted2025/09/15 16:54
Откройте для себя эффективность: LSEG запускает свою инфраструктуру цифровых рынков

Откройте для себя эффективность: LSEG запускает свою инфраструктуру цифровых рынков

LSEG запустила свою Блокчейн-платформу DMI для частных фондов. Первая сделка была успешно завершена с MCM Fund 1. Продолжить чтение: Откройте для себя эффективность: LSEG запускает свою Цифровую рыночную инфраструктуру Пост Откройте для себя эффективность: LSEG запускает свою Цифровую рыночную инфраструктуру впервые появился на COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/15 16:37
Фонд Ethereum выпускает ориентированную на конфиденциальность дорожную карту для сети, перечисляет приоритетные цели

Фонд Ethereum выпускает ориентированную на конфиденциальность дорожную карту для сети, перечисляет приоритетные цели

Фонд Ethereum опубликовал дорожную карту в пятницу, 12 сентября, для внедрения функций сквозной конфиденциальности на уровне приложений тестовой сети.читать далее
Coinstats2025/09/15 16:32
