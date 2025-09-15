2025-10-11 суббота

Strategy добавляет 525 BTC, поскольку Майкл Сейлор говорит, что Bitcoin заслуживает «доверия»

Пост Strategy добавляет 525 BTC, поскольку Майкл Сейлор говорит, что Биктоин заслуживает "признания", появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, ранее известная как MicroStrategy, совершила седьмую подряд еженедельную покупку Биктоина. Это происходит на фоне падения цены BTC и акций MSTR, в то время как Майкл Сейлор отметил заслугу флагманской криптовалюты в превосходных показателях его компании на протяжении многих лет. Strategy приобретает 525 BTC за 60 миллионов долларов США В пресс-релизе компания объявила, что приобрела 525 BTC за 60,2 миллиона долларов США по средней цене 114 562 долларов США за Биктоин. Она также достигла доходности BTC в 25,9% и теперь владеет 638 985 BTC, которые были приобретены за 47,23 миллиарда долларов США по средней цене 73 913 долларов США за Биктоин. Это следует за традиционным воскресным постом Майкла Сейлора в X, в котором он намекнул на очередную покупку Биктоина компанией Strategy. В своем посте он просто сказал "Биктоин заслуживает признания", одновременно привлекая внимание к трекеру BTC-портфеля своей компании. Ранее Сейлор также отмечал заслугу BTC в превосходных показателях MSTR по сравнению с акциями "Mag 7". Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 14 сентября, 2025 Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показывают, что компания не продавала акции MSTR в этот раз для финансирования данной покупки Биктоина. Вместо этого она продала акции STRF, STRK и STRD, собрав 34 миллиона долларов США, 17,3 миллиона долларов США и 16,9 миллиона долларов США соответственно. Источник: Документы Strategy, поданные в SEC Между тем, это отмечает седьмую подряд еженедельную покупку Strategy. На прошлой неделе компания объявила о приобретении 1 955 BTC за 217,4 миллиона долларов США, что произошло на фоне игнорирования S&P 500. Акции MSTR падают более чем на 2% сегодня Акции Strategy падают на фоне этого развития событий. Данные TradingView показывают, что акции в настоящее время торгуются примерно по 325 долларов США, что почти на 2% ниже цены закрытия прошлой недели в 331 доллар США. Источник: TradingView; Дневной график MSTR Акции MSTR также снизились за последние пять дней и более чем на 16% за последний месяц. Это произошло на фоне бокового движения рынка Биктоина, который упал со своего исторического максимума (ATH) в 124 000 долларов США, который...
Threshold
T$0.01463-3.62%
Stride
STRD$0.07378+15.64%
STRK
STRK$0.162+3.31%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:45
Биткоин ETF обеспечивают еженедельный приток в размере 2,34 миллиарда $, в то время как Эфир ETF добавляют 638 миллионов $

Пост Биткоин ETF обеспечивают еженедельный приток в размере 2,34 миллиарда долларов, в то время как Ether ETF добавляют 638 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биржевые фонды Биткоина (ETF) обеспечили доминирующий приток в размере 2,34 миллиарда долларов за неделю, в то время как ETF эфира восстановились, обеспечив 638 миллионов долларов. Институциональные фавориты возглавили наступление, указывая на усиление аппетита к цифровым активам. Крипто ETF обеспечивают зеленую неделю с крупными притоками для фондов Биткоина и Эфира Импульс в крипто ETF ускорился в прошлом [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BRC20.COM
COM$0.010683-4.59%
Major
MAJOR$0.11348-4.47%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:42
ИИ прогнозирует цену Биткоина на 1 октября 2025 года

Пост "ИИ-агент прогнозирует цену Биктоина на 1 октября 2025 года" появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как Биктоин (BTC) пытается превратить ключевой порог в 115 000$ в уровень поддержки, ему удалось вырасти более чем на два процента за прошедшую неделю. Однако за последний месяц Биктоин потерял 2,58%, двигаясь в широком диапазоне между 107 000$ и 119 000$. ИИ-агент Finbold спрогнозировал, что Биктоин будет торговаться по цене 118 167$ к 1 октября 2025 года, что предполагает рост на 2,7% от сегодняшней цены в 115 056$. В настоящее время BTC торгуется чуть более чем на три тысячи долларов ниже прогнозируемого уровня. Для достижения этого прогноза ИИ-агент Finbold использовал несколько крупных языковых моделей, включая GPT-4o, Claude Sonnet 4 и Grok 3. Объединяя результаты нескольких моделей, система предоставляет усредненный прогноз, разработанный для устранения несоответствий и обеспечения более надежного взгляда на рынок. Прогноз BTC от ИИ-агента Finbold. Источник: Finbold Анализ также включал индикаторы на основе моментум, такие как MACD, индекс относительной силы, стохастический индикатор, наклон MACD и 50- и 200-дневные простые скользящие средние. В рамках этой структуры Grok 3 предложил наиболее оптимистичный путь с ростом на 2,99%, в то время как GPT-4o склонялся к более консервативному прогнозу в 2,12%. Рыночная активность BTC Рыночная активность остается устойчивой наряду с этими прогнозами. Объем торгов за последние двадцать четыре часа достиг 46,66 миллиардов$, что означает увеличение на 48%. Полностью разводненная оценка Биктоина в настоящее время составляет 2,4 триллиона$, с соотношением объема к рыночной капитализации 2,02%. Этот фон дополнительно формируется более широким ландшафтом цифровых активов. Индекс альткоинов поднялся до 72 из 100, локального максимума, который отражает растущий аппетит к альтернативам, даже несмотря на то, что доминирование Биктоина упало почти до семимесячного минимума. Комментаторы рынка внимательно следят за этой динамикой. Известный аналитик Михаэль ван де Поппе описал текущую ситуацию как "очень классическое движение цены перед заседанием FOMC". Он отметил, что обычно для...
NEAR
NEAR$3.006+5.14%
Биткоин
BTC$117,662.95-2.61%
Sunrise Layer
RISE$0.009848-4.22%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:14
Биткоин сталкивается с кризисом ликвидности из-за распродажи китами

Пост «Биктоин сталкивается с кризисом ликвидности из-за распродажи китами» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 15 сентября 2025 | 15:45 Рекордный рост Биткоина начинает показывать трещины, поскольку аналитики предупреждают, что крупнейшая в мире криптовалюта вскоре может столкнуться с серьезным испытанием своей устойчивости. Среди наиболее активных критиков — он-чейн стратег Вилли Ву, который утверждает, что рынок тихо скатывается в кризис ликвидности, даже несмотря на то, что цены остаются близкими к циклическим максимумам. Растущие цены, слабый фундамент Анализ Ву предполагает, что текущий бычий цикл резко отличается от предыдущих. Притоки нового капитала — топливо, которое обычно обеспечивает новые исторические максимумы — угасают, оставляя цены поддерживаемыми более тонкой ликвидностью. Он описывает эту модель как жутко похожую на условия перед коррекцией 2017 года, когда Биктоин резко вырос, но базовая структура уже начала разрушаться. Киты сокращают свои позиции Усиливая давление, крупные держатели, похоже, сокращают свои вложения. Ву оценивает, что за последние несколько недель киты выгрузили от 115 000 до 120 000 BTC. Для актива, столь чувствительного к изменениям ликвидности, такой уровень продаж достаточен, чтобы изменить настроения. Если глобальная ликвидность еще больше ужесточится, предупреждает Ву, Биктоин может упасть значительно ниже 40 000 $ прежде чем найти истинное дно. Макроэкономическое давление в год выборов Фоном для этих опасений является цикл политики Федеральной резервной системы. Ву отмечает, что Биктоин исторически отражал четырехлетний ритм ликвидности ФРС — тот, который часто пересекается с циклами выборов в США. С ожиданиями замедления потоков капитала впереди, он считает, что крипторынок может служить ранним предупреждающим знаком более широкого финансового стресса. Альткоины не успевают за темпом Примечательно, что альткоины изо всех сил пытаются повторить взрывные показатели прошлых циклов. Ву указывает, что у институциональных денег появились новые варианты, такие как публично торгуемые компании, держащие BTC на своих балансах. Этот сдвиг может объяснить, почему киты перераспределяют капитал...
NEAR
NEAR$3.006+5.14%
Union
U$0.009621+2.06%
Wootrade Network
WOO$0.06366-3.67%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:23
Пенсионный фонд учителей Техаса с активами 200B долларов раскрывает информацию о Bitcoin на сумму 25M долларов через акции MSTR, поскольку стратегия превосходит 'Mag 7'

Пост «Пенсионный фонд учителей Техаса на 200 миллиардов долларов раскрывает информацию о Биткоине на сумму 25 миллионов долларов через акции MSTR, поскольку стратегия превосходит 'Mag 7'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пенсионный фонд учителей Техаса на 200 миллиардов долларов раскрыл информацию о владении Биткоином на миллионы долларов. Пенсионный фонд инвестировал в акции Strategy (MSTR) для получения доступа к BTC, поскольку компания превзошла акции 'Mag 7', несмотря на то, что компания не вошла в индекс S&P 500. Пенсионный фонд учителей Техаса получает доступ к Биткоину через акции Strategy (MSTR) Пенсионный фонд учителей Техаса инвестировал в акции MSTR для получения доступа к Биткоину, поскольку принятие криптовалюты растет на фоне дружественной к криптовалюте администрации Трампа. Пенсионный фонд учителей Техаса раскрыл информацию о Биткоине на сумму 25 миллионов долларов от владения акциями Strategy, согласно посту The Bitcoin Historian в X от 15 сентября. Инвестирование пенсионных фондов в компании с казначейскими запасами Биткоина является важной вехой. Этот шаг происходит на фоне последних событий, включая подписание губернатором Грегом Эбботтом закона о Стратегическом резерве Bitcoin Техаса в мае и объявление президентом Дональдом Трампом о стратегическом резерве Bitcoin в США. Кроме того, Министерство труда США в мае отозвало свое руководство от 2022 года, которое препятствовало пенсионным фондам добавлять Биткоин и другие криптовалюты в пенсионные планы 401(k). Доступ к Биткоину и криптовалютам из планов 401(k) может дополнительно узаконить Биткоин как класс активов. Недавно Майкл Сэйлор раскрыл, что Strategy возглавила график производительности с доходностью 100,5%. Он заявил, что акции MSTR значительно опережают Tesla с 26% и намного выше других акций Magnificent 7, таких как Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon и Microsoft. Сэйлор приписал Биткоину превосходство Strategy над акциями 'Mag 7'. Производительность MSTR. Источник: Michael Saylor в X Активность Биткоина и акций MSTR сегодня Президент Трамп подписал исполнительный указ в прошлом месяце, позволяющий пенсионным планам 401(k) инвестировать в криптовалюту. Этот шаг был сделан, поскольку Трамп запрещает идеологический дебанкинг на фоне сдвига политики в пользу криптовалют. Это привело к росту BTC выше 120K долларов. На момент написания цена BTC торгуется на 1% ниже за последние 24 часа, с текущей ценой торгов 114 858 долларов...
Sidekick
K$0.05297-12.99%
Union
U$0.009621+2.06%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.165-4.54%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:09
Биткоин превышает 116K $, поскольку растет институциональный и розничный интерес

Пост Биктоин превышает 116K долларов США на фоне растущего интереса институциональных и розничных инвесторов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин, ведущая криптовалюта, достиг очередного важного рубежа в ценовом показателе. Согласно рыночным данным, Биктоин (BTC) преодолел отметку в 116K долларов США после значительной борьбы. Этот ценовой уровень указывает на прибыль в 2,31% за последние 24 часа. В частности, институциональные и розничные инвесторы проявляют существенный интерес к ведущему крипто-активу, подпитывая его восходящую траекторию. Цена Биктоина достигает 116 107,37 долларов США, вызывая спекуляции о дальнейшем росте С ростом на 2,31% за 24 часа, Биктоин (BTC) поднялся выше отметки в 116 000 долларов США по цене. В частности, текущая цена флагманского крипто-актива сейчас составляет 116 107,37 долларов США. Несмотря на сильное сопротивление около отметки 116K долларов США в течение последних нескольких дней, его окончательный прорыв выше этой точки является заметным сигналом "да" для вероятного продвижения к дальнейшим высотам. В то время как институции и розничные инвесторы переключаются на Биктоин (BTC), члены сообщества обсуждают потенциал для непрерывного роста. Следовательно, текущий переход может привести к ценовому ралли в ближайшей перспективе. Тем временем, другие рыночные фундаментальные показатели также поддерживают положительный импульс вокруг Биктоина (BTC). Рыночный капитал достигает 2,31T долларов США на фоне укрепления настроения рынка В этом отношении, помимо скачка цены, рыночная капитализация Биктоина (BTC) также увидела рост на 0,39%, достигнув отметки в 2,31T долларов США. Кроме того, 24-часовой объем старшего брата в крипто-секторе сейчас колеблется около 32,24B долларов США, что указывает на увеличение на 4,36%. В то же время, доминирование BTC на рынке составляет 57%. Одновременно, 7-дневная динамика цены доминирующего товарища среди криптовалют показывает скачок на 4,63%. Учитывая все эти положительные показатели, Биктоин (BTC) потенциально готовится к массивному ценовому движению в ближайшем будущем. Между тем, наблюдатели рынка внимательно следят за соответствующим катализатором...
NEAR
NEAR$3.006+5.14%
Биткоин
BTC$117,662.95-2.61%
Sunrise Layer
RISE$0.009848-4.22%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42
RocoMamas внедряет платежи через Сеть Lightning Биткоина более чем в 100 точках в Южной Африке

Пост RocoMamas внедряет платежи через Сеть Lightning Биткоина более чем в 100 точках в Южной Африке появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты RocoMamas, крупная южноафриканская сеть быстрого питания, теперь принимает платежи через Сеть Lightning Биткоина более чем в 100 точках. Внедрение Сети Lightning позволяет осуществлять более быстрые и дешевые транзакции Биткоина в точках продаж. Южноафриканская сеть быстрого питания RocoMamas теперь принимает платежи через Сеть Lightning Биткоина более чем в 100 точках по всей стране. Ресторанная сеть внедрила платежную систему Сеть Lightning, которая обеспечивает более быстрые и дешевые транзакции Биткоина по сравнению с основным блокчейном Биткоина. Сеть Lightning позволяет клиентам совершать практически мгновенные платежи с более низкими комиссиями за транзакции. RocoMamas работает как сеть ресторанов, специализирующихся на бургерах и ребрышках, с точками по всей Южной Африке. Это внедрение делает ее одной из хорошо зарекомендовавших себя розничных сетей в стране, принимающих платежи в Биткоине за покупку еды. Сеть Lightning — это платежный протокол второго уровня, работающий поверх блокчейна Биткоина, разработанный для облегчения мелких, частых транзакций, которые были бы непрактичны в основной сети из-за комиссий и времени обработки. Источник: https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:28
Прогноз Биткоина на сегодня, поскольку прибыльность BTC достигает исторического пика, Майкл Сейлор говорит, что он лучше, чем Великолепная семерка, и многое другое...

Пост "Прогноз Биткоина на сегодня: исторический пик прибыльности BTC, Майкл Сейлор говорит, что он лучше, чем Великолепная семерка, и многое другое..." появился на BitcoinEthereumNews.com. Актуальные обновления о Биткоине сегодня: Прогноз Биткоина на сегодня: исторический пик прибыльности BTC, Майкл Сейлор говорит, что он лучше, чем Великолепная семерка, и многое другое... Подпишитесь на нашу рассылку! Для получения обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими криптовалютными и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей актуальными сведениями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые популярные криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптовалютную тематику, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые направления). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:58
Вирусная предпродажа Bitcoin Hyper достигает 16M $ после того, как киты купили 64K $ за выходные

Пост о вирусной предпродаже Bitcoin Hyper, достигшей 16 миллионов долларов, поскольку киты покупают на 64 000 долларов за выходные, появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин медленный и дорогой, особенно в пиковые периоды. В мире удобства, где ожидание услуг почти мгновенное, 7 транзакций в секунду у Биткоина больше не приемлемы. Что? Биткоин не идеален? Это, возможно, то, что вы услышите от новичков, но для тех, кто в курсе, это как худший секрет индустрии. Из-за этого $BTC рассматривается больше как средство сохранения стоимости, чем повседневная валюта. Но давайте признаем, сегодня мы все ожидаем большего от наших инвестиций. Даже с обновлением Taproot в 2021 году, которое было направлено на улучшение конфиденциальности и масштабируемости, $BTC, к сожалению, все еще отстает. Что ж, это ненадолго. Bitcoin Hyper ($HYPER) предлагает новое решение Layer-2 для этих проблем и превращает $BTC в героя со скоростью, соперничающей с Флэшем! Bitcoin Hyper ($HYPER) - это сила скорости для омоложения $BTC Bitcoin Hyper ($HYPER) - это новый Layer-2, построенный поверх сети Биткоин. Основная идея заключается в объединении транзакций вне основной цепи Биткоина, обработке их с молниеносной скоростью и последующей отправке крошечного сжатого резюме всей этой активности обратно в основную цепь. Этот метод роллапа снижает перегрузку и комиссии, и вы получаете огромный скачок в скорости и способности обрабатывать значительно больше транзакций. Проще говоря, это меняет правила игры. Layer-2 от $HYPER не только о скорости. Он также привносит смарт-контракты в $BTC, используя технологию Solana Virtual Machine (SVM). Это позволит разработчикам создавать всевозможные крутые вещи, такие как DeFi приложения, NFT и даже игры, прямо поверх самого безопасного блокчейна в мире. Эта волшебная трансформация возможна благодаря Каноническому мосту $HYPER. Это двусторонний, безопасный шлюз. Когда вы хотите использовать свой $BTC в сети Hyper, вы отправляете его в специальный...
NEAR
NEAR$3.006+5.14%
DAR Open Network
D$0.0294-10.47%
Threshold
T$0.01463-3.62%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:46
Цена Ethereum держится на фоне накопления Bitmine, притока ETF и он-чейн предупреждений

Цена Ethereum сталкивается со смешанными сигналами, поскольку Bitmine накапливает 2,1 млн ETH, а ETF видят притоки в размере 638 млн долларов. Предпродажа BullZilla набирает обороты по мере роста розничного спроса.
GAINS
GAINS$0.02237-3.78%
Эфириум
ETH$4,092.04-5.48%
Blockchainreporter2025/09/15 18:35
