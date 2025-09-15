Биткоин превышает 116K $, поскольку растет институциональный и розничный интерес
Пост Биктоин превышает 116K долларов США на фоне растущего интереса институциональных и розничных инвесторов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин, ведущая криптовалюта, достиг очередного важного рубежа в ценовом показателе. Согласно рыночным данным, Биктоин (BTC) преодолел отметку в 116K долларов США после значительной борьбы. Этот ценовой уровень указывает на прибыль в 2,31% за последние 24 часа. В частности, институциональные и розничные инвесторы проявляют существенный интерес к ведущему крипто-активу, подпитывая его восходящую траекторию. Цена Биктоина достигает 116 107,37 долларов США, вызывая спекуляции о дальнейшем росте С ростом на 2,31% за 24 часа, Биктоин (BTC) поднялся выше отметки в 116 000 долларов США по цене. В частности, текущая цена флагманского крипто-актива сейчас составляет 116 107,37 долларов США. Несмотря на сильное сопротивление около отметки 116K долларов США в течение последних нескольких дней, его окончательный прорыв выше этой точки является заметным сигналом "да" для вероятного продвижения к дальнейшим высотам. В то время как институции и розничные инвесторы переключаются на Биктоин (BTC), члены сообщества обсуждают потенциал для непрерывного роста. Следовательно, текущий переход может привести к ценовому ралли в ближайшей перспективе. Тем временем, другие рыночные фундаментальные показатели также поддерживают положительный импульс вокруг Биктоина (BTC). Рыночный капитал достигает 2,31T долларов США на фоне укрепления настроения рынка В этом отношении, помимо скачка цены, рыночная капитализация Биктоина (BTC) также увидела рост на 0,39%, достигнув отметки в 2,31T долларов США. Кроме того, 24-часовой объем старшего брата в крипто-секторе сейчас колеблется около 32,24B долларов США, что указывает на увеличение на 4,36%. В то же время, доминирование BTC на рынке составляет 57%. Одновременно, 7-дневная динамика цены доминирующего товарища среди криптовалют показывает скачок на 4,63%. Учитывая все эти положительные показатели, Биктоин (BTC) потенциально готовится к массивному ценовому движению в ближайшем будущем. Между тем, наблюдатели рынка внимательно следят за соответствующим катализатором...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42