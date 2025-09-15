Strategy добавляет 525 BTC, поскольку Майкл Сейлор говорит, что Bitcoin заслуживает «доверия»

Пост Strategy добавляет 525 BTC, поскольку Майкл Сейлор говорит, что Биктоин заслуживает "признания", появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, ранее известная как MicroStrategy, совершила седьмую подряд еженедельную покупку Биктоина. Это происходит на фоне падения цены BTC и акций MSTR, в то время как Майкл Сейлор отметил заслугу флагманской криптовалюты в превосходных показателях его компании на протяжении многих лет. Strategy приобретает 525 BTC за 60 миллионов долларов США В пресс-релизе компания объявила, что приобрела 525 BTC за 60,2 миллиона долларов США по средней цене 114 562 долларов США за Биктоин. Она также достигла доходности BTC в 25,9% и теперь владеет 638 985 BTC, которые были приобретены за 47,23 миллиарда долларов США по средней цене 73 913 долларов США за Биктоин. Это следует за традиционным воскресным постом Майкла Сейлора в X, в котором он намекнул на очередную покупку Биктоина компанией Strategy. В своем посте он просто сказал "Биктоин заслуживает признания", одновременно привлекая внимание к трекеру BTC-портфеля своей компании. Ранее Сейлор также отмечал заслугу BTC в превосходных показателях MSTR по сравнению с акциями "Mag 7". Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 14 сентября, 2025 Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показывают, что компания не продавала акции MSTR в этот раз для финансирования данной покупки Биктоина. Вместо этого она продала акции STRF, STRK и STRD, собрав 34 миллиона долларов США, 17,3 миллиона долларов США и 16,9 миллиона долларов США соответственно. Источник: Документы Strategy, поданные в SEC Между тем, это отмечает седьмую подряд еженедельную покупку Strategy. На прошлой неделе компания объявила о приобретении 1 955 BTC за 217,4 миллиона долларов США, что произошло на фоне игнорирования S&P 500. Акции MSTR падают более чем на 2% сегодня Акции Strategy падают на фоне этого развития событий. Данные TradingView показывают, что акции в настоящее время торгуются примерно по 325 долларов США, что почти на 2% ниже цены закрытия прошлой недели в 331 доллар США. Источник: TradingView; Дневной график MSTR Акции MSTR также снизились за последние пять дней и более чем на 16% за последний месяц. Это произошло на фоне бокового движения рынка Биктоина, который упал со своего исторического максимума (ATH) в 124 000 долларов США, который...