Готовимся к заседанию FOMC в среду – ING

Государственный праздник в Японии обеспечил спокойное начало недели на глобальных рынках Форекс(FX). Что касается новостей за ночь, были отмечены некоторые слабые данные по активности в Китае, которые требуют дополнительного стимулирования. Также можно отметить рост на корейских рынках активов после того, как правительство отменило запланированное снижение порога для налога на прирост капитала. Это снова оттянуло USD/KRW от отметки 1400, отмечает аналитик Форекс(FX) ING Крис Тернер. DXY продолжит торговаться в узком диапазоне 97,20-98,00 "Глядя вперед, это важная неделя для заседаний центральных банков. Пять из центральных банков G10 проводят встречи, и от трех из них ожидается снижение ставок. Главным событием, конечно, является заседание FOMC в среду. Мы и сильный консенсус ожидаем снижения на 25 базисных пунктов, затем еще два снижения по 25 базисных пунктов в октябре и декабре. Рынок в настоящее время оценивает 68 базисных пунктов из 75 базисных пунктов ожидаемых сокращений в этом году. Мы видим, что доллар остается мягко предлагаемым перед заседанием, и он может еще немного снизиться, если сокращение на 50 базисных пунктов на заседании окажется более вероятным, чем ожидает большинство." "Помимо заседаний FOMC, главными событиями в календаре США на этой неделе являются публикация данных о розничных продажах за август во вторник и публикация еженедельных заявок на пособие по безработице и данных о международном движении капитала Казначейства (TIC) за июль в четверг. Прошлонедельный скачок заявок на пособие по безработице ненадолго ударил по доллару, а данные TIC будут тщательно изучены на предмет любых признаков того, что иностранные инвесторы не просто хеджируют активы США, но и прямо продают их." "Мы по-прежнему считаем, что некоторые сезонные эффекты поддерживают доллар, но заседание FOMC на этой неделе должно задать тон на четвертый квартал. Ожидается, что DXY продолжит торговаться в узком диапазоне 97,20-98,00 до вечера среды." Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106