Пост «Человек, известный своей близостью к Трампу, делает заявление о Биктоине и Альткоинах! Он раскритиковал Альткоины, заявив: "Единственный путь - это Биктоин"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как известно, корпоративные казначейства все чаще принимают криптовалюты. Ожидается, что корпоративное внедрение криптовалют ускорится в 2025 году, при этом Биктоин (BTC) и Ethereum (ETH) будут лидировать как предпочтительные казначейские активы. В то время как надежные криптоактивы (термин, используемый для наиболее надежных и ценных криптовалют на рынке) продолжают доминировать в резервах, растущее число компаний добавляет Альткоины, отличные от BTC и ETH, в свои казначейства. Однако генеральный директор BTC Inc Дэвид Бейли, который консультирует президента США Дональда Трампа по политике в отношении криптовалют, раскритиковал включение некоторых Альткоинов в казначейскую стратегию. Бейли, который опубликовал сообщение в своем аккаунте X, заявил, что компании, добавляющие неэффективные Альткоины в свои балансы, размывают более широкий казначейский нарратив. По этому поводу Бейли раскритиковал то, что он назвал «токсичным финансированием» и перепрофилированием неудачных проектов в новые инструменты. Бейли утверждал, что добавление неудачных Альткоинов создает вводящий в заблуждение нарратив о казначейской стратегии. «Токсичное финансирование, неудачные Альткоины, переименованные в DAT, слишком много неудачных компаний без плана или видения. Это полностью размыло нарратив». На самом деле, путь прост и единственен: Биктоин! Предупреждая о том, что слишком много компаний гонятся за трендами без видения и подрывают легитимность всего казначейского сектора, Бейли сказал, что путь прост: «эффективно наращивать и монетизировать балансы». Указывая на растущую роль Биктоина в институциональных резервах, Бейли описал казначейские компании BTC как естественное продолжение системы фиатных валют. Сравнивая казначейские компании Биктоина с традиционными банками, Бейли сказал, что отрасль по сути строит «Биткоин-банки» или, по крайней мере, финансовые учреждения, ориентированные на Биктоин. Он сказал, что отрасль вступает в критическую фазу тестирования, где выживут лишь немногие. «Казначейская компания Биктоина фиатной системы - это банк в традиционной системе. Сегодня мы строим Биткоин-банки. Если вы боитесь этого термина, называйте их Биткоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 01:06