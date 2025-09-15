2025-10-11 суббота

Биткоин без изменений, пока компании казначейства в застое

Пост Биткоин на плато, пока казначейские компании застопорились появился на BitcoinEthereumNews.com. Исследование лондонского Standard Chartered Bank показывает, что модифицированные чистые активы (mNAVs) для биткоин-казначейских компаний имеют тенденцию к снижению. BTC берет передышку, пока DAT испытывают трудности Стратегия Майкла Сейлора (Nasdaq: MSTR) только что объявила о покупке еще 525 биткоинов (BTC) в понедельник, доведя запасы фирмы до 638 985 BTC, но mNAV MSTR снизился до 1,47. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-flat-as-treasury-companies-stall/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 03:30
5 лучших криптовалют для покупки сегодня: почему предпродажа BlockchainFX готова увеличить деньги инвесторов в 100 раз

BlockchainFX ($BFX) — единственная предпродажа в этом списке, по цене 0,023 $ с бонусом 30%. Его супер-приложение охватывает более 500 активов и выплачивает ежедневные вознаграждения в USDT.
Blockchainreporter2025/09/16 03:11
Китай обвиняет США в "тактике запугивания" в связи с кампанией по введению тарифов на российскую нефть

Китай обвиняет США в "тактике запугивания" в связи с кампанией по введению тарифов на российскую нефть

Пост "Китай обвиняет США в 'тактике запугивания' из-за кампании по тарифам на российскую нефть" появился на BitcoinEthereumNews.com. Китай выступил с резкой критикой в понедельник, обвиняя Соединенные Штаты в использовании "одностороннего запугивания" для принуждения союзников к введению тарифов на китайские товары из-за его нефтяных сделок с Россией. Заявление было сделано в то время, когда китайские и американские официальные лица вели торговые переговоры в Мадриде, пытаясь в четвертый раз за четыре месяца охладить ухудшающуюся экономическую вражду. Согласно Reuters, министерство торговли Китая описало последний шаг Вашингтона как "классический пример экономического принуждения", призывая США снять давление и решать споры путем равноправного диалога. Гнев Пекина был вызван лоббированием США в G7 и НАТО поддержки вторичных тарифов на китайский импорт. Белый дом утверждает, что продолжающиеся закупки Китаем российской нефти помогают Москве обходить глобальные санкции. Но Китай ясно дал понять, что не намерен следовать санкциям под руководством США и не собирается прекращать покупку российской нефти. Эти разногласия возникли, когда министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн начали второй день закрытых встреч в испанском Паласио де Санта-Крус. Переговоры о владении TikTok достигли предварительной договоренности В то время как торговая напряженность нарастала, по другому важному вопросу, TikTok, был достигнут прогресс. Бессент подтвердил, что официальные лица США и Китая согласовали рамочную основу для передачи права собственности на американский бизнес приложения американской контролируемой организации. Окончательное подтверждение ожидается во время телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Си Цзиньпином в пятницу. Бессент сказал, что надвигающийся крайний срок 17 сентября заставил переговорщиков действовать быстро, но он также упомянул, что сроки могут быть продлены еще на 90 дней для доработки деталей. Он объяснил, что обе стороны подходили к TikTok с совершенно разных точек зрения. "Их интересуют китайские характеристики приложения, которые, по их мнению, являются мягкой силой", - сказал Бессент. "Нас не волнуют китайские характеристики. Нас волнует национальная безопасность". Ранее...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 03:08
American Express запускает цифровые туристические марки на блокчейне

Пост American Express запускает цифровые туристические марки на блокчейне появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты American Express запускает туристические марки на блокчейне без рыночной стоимости Цифровые марки предлагают путешественникам уникальные сувениры, связанные с поездками Новые функции приложения также включают инструменты ИИ и улучшения для премиум-лаунжей American Express внедряет блокчейн в туристические воспоминания American Express добавил новую функцию в свое туристическое приложение: цифровые "туристические марки", предназначенные для создания долговечных воспоминаний о путешествиях клиентов. Марки выпускаются на блокчейн Ethereum и чеканятся как токены ERC-721 в сети Base от Coinbase. В отличие от типичных невзаимозаменяемых токенов(NFT), эти марки не подлежат обмену и не связаны с программами лояльности. Вместо этого Amex рассматривает их как цифровые сувениры, способ для держателей карт документировать свои путешествия в современном и персональном формате. Колин Марлоу, вице-президент по новым партнерствам в Amex Digital Labs, объяснил идею: "Технически это NFT, но мы не представляем его таким образом. Мы хотели, чтобы люди воспринимали их как марки, которые естественно вписываются в туристический опыт." Без рыночной стоимости, но с долгосрочным потенциалом Путешественники получают цифровые марки каждый раз, когда используют свою карту Amex, но токены не предназначены для продажи и не имеют денежной ценности. Вместо этого American Express надеется, что концепция может развиться во что-то большее. "Мы не стремились продавать токены или гнаться за быстрой прибылью", - сказал Марлоу. "Цель - сделать туристический опыт богаче и запоминающимся." Компания также видит возможности для будущих партнерств, которые могли бы расширить полезность марок. Больше, чем просто марки Наряду с марками, обновленное приложение Amex теперь включает улучшенные инструменты планирования и новые функции для пользователей Centurion Lounge. Это происходит после того, как American Express объявил в мае 2023 года, что интегрирует искусственный интеллект в услуги, начиная от обнаружения мошенничества до корректировки кредитных лимитов и Анализа настроений клиентов. Сочетая Управляемый ИИ сервисы с сувенирами путешествий на блокчейне, Amex позиционирует свое приложение как финансовый инструмент...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 02:37
Срочно: Новая функция P2P от PayPal запущена, поддержка BTC и ETH появится в ближайшее время

Пост «Срочно: Новая P2P-функция PayPal запущена, поддержка BTC и ETH появится в ближайшее время» появился на BitcoinEthereumNews.com. Американская многонациональная финансово-технологическая компания PayPal объявила о новой одноранговой (P2P) функции под названием «Links», которая позволяет пользователям переводить деньги с помощью единоразовой ссылки. Новая функция позволяет размещать ссылку в любой беседе (текст, личные сообщения и так далее). Примечательно, что в пресс-релизе PayPal подчеркивается, что цифровые активы будут добавлены в тот же P2P-поток. Список поддерживаемых цифровых активов будет включать Биктоин (BTC), блокчейн Ethereum (ETH) и PayPal USD (PYUSD). Новая P2P-функция изначально будет доступна в США, но позже будет распространена на ряд других стран. В июле компания также представила PayPal World, глобальную платформу, предназначенную для соединения различных платежных систем с целью обеспечения беспрепятственной трансграничной торговли. Вам также может понравиться история интеграции криптовалют PayPal PayPal изначально был представлен для покупки, хранения и продажи Биткоина и нескольких альткоинов. Этот шаг помог разжечь полномасштабное криптовалютное ралли в то время. Первоначально компания вышла на рынок криптовалют в США, а затем расширила новую функцию по всему миру. В 2021 году она запустила функцию «Checkout with Crypto», которая позволяет продавцам принимать криптовалюту от клиентов. В том же году она также внедрила криптовалюту в приложение Venmo. В 2022 году PayPal разрешил осуществлять переводы криптовалюты на внешние кошельки. В следующем году компания выпустила свой строго регулируемый стейблкоин PYUSD. В настоящее время рыночная капитализация стейблкоина составляет примерно 1,3 миллиарда $, согласно данным CoinGecko. Источник: https://u.today/breaking-paypals-new-p2p-feature-goes-live-btc-and-eth-support-coming-soon
BitcoinEthereumNews2025/09/16 02:15
Топ-4 криптовалюты по версии Grok, которые взорвутся после последнего ралли Биткоина

Пост Grok's Top 4 Next Cryptos to Explode After Bitcoin's Latest Rally появился на BitcoinEthereumNews.com. Топ-4 следующих криптовалют от Grok, которые взорвутся после последнего ралли Биткоина Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, Криши делит свое время между расшифровкой хаоса рынков и написанием об этом таким образом, чтобы вы не заснули. Он занимается этим почти два года в криптовалютных окопах. Да, он сожалеет о том, что пропустил великолепные ралли, которые были до этого (а кто нет!), но он более чем готов подкрепить свои слова делом. Прежде чем с головой погрузиться в криптовалюту, Криши провел более пяти лет, работая для некоторых из крупнейших имен в технологиях, включая TechRadar, Tom's Guide и PC Gaming, освещая все: от гаджетов и кибербезопасности до игр и программного обеспечения. Когда он не изучает и не пишет о последних событиях в криптовалюте, Криши торгует на форекс-рынке, сохраняя криптовалюту в своих долгосрочных планах HODL. Он верит в Биткоин, хотя никогда не позволяет этой предвзятости проникать в его тексты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 01:45
Человек, известный своей близостью к Трампу, делает заявление о Биткоине и Альткоинах! Он раскритиковал Альткоины, сказав "Единственный путь - это Биткоин"

Пост «Человек, известный своей близостью к Трампу, делает заявление о Биктоине и Альткоинах! Он раскритиковал Альткоины, заявив: "Единственный путь - это Биктоин"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как известно, корпоративные казначейства все чаще принимают криптовалюты. Ожидается, что корпоративное внедрение криптовалют ускорится в 2025 году, при этом Биктоин (BTC) и Ethereum (ETH) будут лидировать как предпочтительные казначейские активы. В то время как надежные криптоактивы (термин, используемый для наиболее надежных и ценных криптовалют на рынке) продолжают доминировать в резервах, растущее число компаний добавляет Альткоины, отличные от BTC и ETH, в свои казначейства. Однако генеральный директор BTC Inc Дэвид Бейли, который консультирует президента США Дональда Трампа по политике в отношении криптовалют, раскритиковал включение некоторых Альткоинов в казначейскую стратегию. Бейли, который опубликовал сообщение в своем аккаунте X, заявил, что компании, добавляющие неэффективные Альткоины в свои балансы, размывают более широкий казначейский нарратив. По этому поводу Бейли раскритиковал то, что он назвал «токсичным финансированием» и перепрофилированием неудачных проектов в новые инструменты. Бейли утверждал, что добавление неудачных Альткоинов создает вводящий в заблуждение нарратив о казначейской стратегии. «Токсичное финансирование, неудачные Альткоины, переименованные в DAT, слишком много неудачных компаний без плана или видения. Это полностью размыло нарратив». На самом деле, путь прост и единственен: Биктоин! Предупреждая о том, что слишком много компаний гонятся за трендами без видения и подрывают легитимность всего казначейского сектора, Бейли сказал, что путь прост: «эффективно наращивать и монетизировать балансы». Указывая на растущую роль Биктоина в институциональных резервах, Бейли описал казначейские компании BTC как естественное продолжение системы фиатных валют. Сравнивая казначейские компании Биктоина с традиционными банками, Бейли сказал, что отрасль по сути строит «Биткоин-банки» или, по крайней мере, финансовые учреждения, ориентированные на Биктоин. Он сказал, что отрасль вступает в критическую фазу тестирования, где выживут лишь немногие. «Казначейская компания Биктоина фиатной системы - это банк в традиционной системе. Сегодня мы строим Биткоин-банки. Если вы боитесь этого термина, называйте их Биткоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 01:06
Биткоин побил 15-летний рекорд, поскольку с 2024 года в него поступило 625 миллиардов долларов: подробности

Пост Биктоин побил 15-летний рекорд, поскольку с 2024 года поступило 625 миллиардов долларов: подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин побил 15-летний рекорд, поскольку недавний анализ данных показывает, что Биктоин добавил больше к своей реализованной капитализации за последние 18 месяцев (625 миллиардов долларов), чем за первые 15 лет, когда было добавлено 435 миллиардов долларов. В недавнем твите генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу выделил сравнение притоков капитала Биктоина на цепочке. Между 2009 и 2024 годами, 15-летний временной период, Биктоин получил приток капитала в размере 435 миллиардов долларов. Между тем, за последние 18 месяцев или 1,5 года, которые охватывали период с 2024 по 2025 год, Биктоин добавил 625 миллиардов долларов в виде притока капитала. Вам также может понравиться Генеральный директор CryptoQuant опубликовал скриншот графика реализованной капитализации Биктоина, метрики на цепочке, которая измеряет стоимость монет по цене их последней транзакции. Реализованная капитализация Биктоина, которая оценивает Биктоин только когда он движется, превысила 1 триллион долларов, согласно графику. Цена Биктоина Крипторынок в основном торгуется в красной зоне в начале понедельника, при этом Биктоин снова не смог удержаться выше 116 000 долларов, поскольку ранние пользователи продолжали продавать. На момент публикации Биктоин упал на 0,78% за последние 24 часа до 114 988 долларов после достижения внутридневного максимума в 116 802 доллара и продления своего падения на третий день. Вам также может понравиться Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система продвинется вперед со снижением ставки позже на этой неделе. Ожидается, что члены комиссии по установлению процентных ставок ФРС встретятся на два дня на этой неделе, прежде чем объявить свое решение 17 сентября. Рынок оценивает снижение на 25 базисных пунктов, а также аналогичный шаг в октябре и декабре. На прошлой неделе данные показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) США увеличился до 2,9% в годовом исчислении в августе, при этом ИПЦ зафиксировал самый большой месячный скачок с января. Годовая базовая инфляция, за которой более внимательно следят чиновники ФРС, увеличилась до 3,1%. Источник:...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:12
Сложное дело? Скандальный клиент? Марк Агнифило будет бороться за победу

Пост "Сложное дело? Печально известный клиент? Марк Аньифило будет бороться за победу" появился на BitcoinEthereumNews.com. Марк Аньифило Фирма: Agnifilo Intrater Должность: Соучредитель Список Forbes: Лучшие юристы Америки 2025 Марк Аньифило взялся за одни из самых сложных, комплексных и печально известных дел в публичной сфере — такие дела, от которых другие адвокаты могли бы отказаться. "Я как жесткий и энергичный парень в зале суда", — говорит Аньифило. "Юрист, которым я хочу быть, не из тех, кто помогает корпорации стать лучшей версией себя. Многие отличные юристы занимаются этим — многие из них мои друзья. Но я люблю судебные процессы, конфликты, увлекательный человеческий компонент. Судебные процессы — это великолепные истории, и я просто люблю эту часть работы". Аньифило провел более 200 дел за 30-летнюю карьеру в качестве государственного и федерального прокурора и частного адвоката, занимаясь всем: от торговли оружием до растраты, от отмывания денег до убийства. Многие из них были громкими делами, включая представление интересов "фарма-бро" Мартина Шкрели и бывшего лидера культа NXIUM Кита Раньера. Но его самым громким делом на сегодняшний день стала защита музыкального импресарио Шона "Дидди" Комбса в самом пристально наблюдаемом судебном процессе года. В разделенном вердикте присяжные оправдали Комбса по самым серьезным обвинениям в федеральном рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали его виновным в перевозке людей для занятия проституцией. Комбс будет приговорен в октябре, но дело широко считается успехом для команды Аньифило — предотвращение потенциального пожизненного заключения. "Я всегда знал, что у нас хорошая защита", — говорит Аньифило. "Правительство выигрывает 95% своих судебных процессов, я всегда думал, что это может быть одним из тех 5%". Следующее дело для Аньифило: помощь своей жене, известному адвокату по уголовным делам Карен Фридман Аньифило, в представлении интересов Луиджи Манджионе, которому предъявлены государственные и федеральные обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Это еще одно сенсационное...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:02
Готовимся к заседанию FOMC в среду – ING

Пост "Подготовка к заседанию FOMC в среду – ING" появился на BitcoinEthereumNews.com. Государственный праздник в Японии обеспечил спокойное начало недели на глобальных рынках Форекс(FX). Что касается новостей за ночь, были отмечены некоторые слабые данные по активности в Китае, которые требуют дополнительного стимулирования. Также можно отметить рост на корейских рынках активов после того, как правительство отменило запланированное снижение порога для налога на прирост капитала. Это снова оттянуло USD/KRW от отметки 1400, отмечает аналитик Форекс(FX) ING Крис Тернер. DXY продолжит торговаться в узком диапазоне 97,20-98,00 "Глядя вперед, это важная неделя для заседаний центральных банков. Пять из центральных банков G10 проводят встречи, и от трех из них ожидается снижение ставок. Главным событием, конечно, является заседание FOMC в среду. Мы и сильный консенсус ожидаем снижения на 25 базисных пунктов, затем еще два снижения по 25 базисных пунктов в октябре и декабре. Рынок в настоящее время оценивает 68 базисных пунктов из 75 базисных пунктов ожидаемых сокращений в этом году. Мы видим, что доллар остается мягко предлагаемым перед заседанием, и он может еще немного снизиться, если сокращение на 50 базисных пунктов на заседании окажется более вероятным, чем ожидает большинство." "Помимо заседаний FOMC, главными событиями в календаре США на этой неделе являются публикация данных о розничных продажах за август во вторник и публикация еженедельных заявок на пособие по безработице и данных о международном движении капитала Казначейства (TIC) за июль в четверг. Прошлонедельный скачок заявок на пособие по безработице ненадолго ударил по доллару, а данные TIC будут тщательно изучены на предмет любых признаков того, что иностранные инвесторы не просто хеджируют активы США, но и прямо продают их." "Мы по-прежнему считаем, что некоторые сезонные эффекты поддерживают доллар, но заседание FOMC на этой неделе должно задать тон на четвертый квартал. Ожидается, что DXY продолжит торговаться в узком диапазоне 97,20-98,00 до вечера среды." Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
BitcoinEthereumNews2025/09/15 23:35
