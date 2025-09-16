Биткоин ETF привлекли 2,3B $ на прошлой неделе, отмечая 'Явный импульс спроса'
Пост «Биткоин ETF привлекли 2,3 миллиарда долларов на прошлой неделе, отмечая 'явный импульс спроса'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, спотовые Биткоин ETF в США привлекли около 2,3 миллиарда долларов с 8 по 12 сентября. IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity получили основную часть притоков, в то время как другие эмитенты показали меньшие прибыли. Наблюдатели отметили, что всплеск отражает структурный спрос со стороны институтов, при этом ожидается дальнейший рост притоков. Спотовые биржевые фонды Биткоина в США привлекли примерно 2,3 миллиарда долларов на прошлой неделе, что стало самым высоким недельным притоком с середины июля. Серия продолжалась во всех пяти торговых сессиях с 8 по 12 сентября, согласно агрегированным данным от Farside и SoSoValue. iShares Bitcoin Trust от BlackRock лидировал с притоком чуть более 1 миллиарда долларов, в то время как Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity привлек почти 850 миллионов долларов. Другие эмитенты, включая Ark Invest и Bitwise, также показали прибыль, хотя и меньшую. Ежедневные потоки показали устойчивый спрос. Понедельник начался с 364 миллионов долларов, за которым последовал сдержанный вторник с 23 миллионами долларов. Темп ускорился до 742 миллионов долларов в среду, 553 миллионов долларов в четверг и 642 миллионов долларов в пятницу. Притоки прошлой недели «сигнализируют о явном импульсе спроса, который выглядит как значимым, так и своевременным», сказал Decrypt Георгий Вербицкий, трейдер деривативов и основатель децентрализованного протокола TYMIO. Поскольку период с сентября по октябрь отмечает «начало делового сезона», Вербицкий отмечает, что это «часто задает тон тенденциям, которые разворачиваются до конца года». Базовый сценарий, добавил он, заключается в том, что это может быть «началом нового восходящего тренда с сильным потенциалом для дальнейшего роста в четвертом квартале». Тем не менее, хотя притоки показывают заметное возвращение к уровням середины июля, «сама по себе эта цифра не является трансформирующей», сказал Decrypt Уэсли Крук, генеральный директор блокчейн-инженерной фирмы FP Block. «Большая часть этой активности обусловлена ожиданиями снижения ставок наряду с более широкой тенденцией выхода предприятий на рынок», — сказал Крук, добавив, что он ожидает, что импульс...
