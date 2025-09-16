Акции Oracle выросли более чем на 3%, так как S&P 500 впервые закрылся выше 6 600

Пост «Акции Oracle выросли более чем на 3%, так как S&P 500 впервые закрылся выше 6 600» появился на BitcoinEthereumNews.com. Oracle подскочил более чем на 3% в понедельник, набирая серьезный импульс после того, как Белый дом Дональда Трампа подтвердил, что предварительная сделка по TikTok была достигнута во время торговых переговоров между США и Китаем в Мадриде. S&P 500 также впервые в истории закрылся выше 6 600. Сделка еще не завершена, но министр финансов Скотт Бессент заявил, что два правительства согласовали рамочную структуру, и Трамп и Си Цзиньпин будут говорить в пятницу, чтобы завершить ее. Американский покупатель TikTok официально еще не назван, но Oracle сейчас рассматривается как фаворит. Акции компании выросли на целых 5% на предрыночных торгах после того, как Трамп опубликовал информацию о сделке в Truth Social, назвав торговую встречу «ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ!» и сказав, что была достигнута сделка для «определенной» компании, которую «молодые люди в нашей стране очень хотели спасти». В течение дня акции немного снизились, но все равно закрылись с ростом более чем на 3%. Oracle уже хранит данные американских пользователей TikTok Связь Oracle с TikTok не нова. Как ранее сообщал Cryptopolitan, компания уже хранит данные американских пользователей TikTok через Project Texas, соглашение, которое началось примерно в 2022 году. Приложение должно быть продано компании, союзной США, до 17 сентября или столкнуться с запретом. Трамп, находящийся сейчас на втором сроке, сказал, что может снова отодвинуть крайний срок. Но в настоящее время Oracle имеет как инфраструктуру, так и политическую поддержку для быстрого заключения сделки. Белый дом рассматривал сделку ранее в этом году, по которой Oracle управляла бы TikTok, сообщает Politico, хотя The Information отметил, что план все еще может дать ByteDance, китайской материнской компании, некоторый контроль. Эта часть соглашения не была обнародована. Среди других претендентов - группа инвесторов во главе с Фрэнком Маккортом-младшим, Microsoft, Mr. Beast и Perplexity AI, но ни у кого из них нет существующей настройки Oracle...