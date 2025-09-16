2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Коллаборация G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' всплывающее окно распродано по всему миру

Коллаборация G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' всплывающее окно распродано по всему миру

Пост G-DRAGON X LINE FRIENDS Collab 'ZO&FRIENDS' всплывающее окно распродано по всему миру появился на BitcoinEthereumNews.com. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Было 5:50, когда Белль* прибыла к LINE FRIENDS SQUARE в Universal CityWalk Hollywood. Там уже было около пяти-десяти человек с 5:30. Фанаты со всего мира с нетерпением ждали возможности стать первыми, кто приобретет товары из коллекции ZO&FRIENDS, совместной работы G-DRAGON, IPX и LINE FRIENDS. Вдохновленный своей настоящей кошкой Принцессой Зоа, G-DRAGON создал анимированную версию по имени ZOA и ее лучшего друга, A&NE, персонажа-ромашку, представляющего его символический мотив. "Это единственное всплывающее окно, которое происходит в США", - сказала Белль. "Я большая поклонница персонажа ZOA. Его ворчливая, но милая натура действительно зацепила меня. Когда появились первые изображения ZOA, я знала, что мне нужен один. Я не хотела рисковать и думала, что очередь будет длиннее". Магазин обычно не открывается до 11:00, но персонал сделал исключение в то утро и открылся в 10:30. К моменту открытия очередь растянулась вокруг соседних магазинов сзади. Люди ждали в теплую погоду только ради возможности приобрести несколько эксклюзивных товаров. Среди товаров были три типа плюшевых игрушек ZOA – брелок, средний и XL, плюшевый брелок A&NE, коврики ZOA и A&NE, тарелки, наклейки, шарф и многоразовая сумка-тоут. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS К сожалению, в магазин было отправлено ограниченное количество крупногабаритных товаров, таких как средние и XL плюшевые игрушки, которые были распроданы первыми. В очереди возникло напряжение, когда люди поняли, что они могут не иметь возможности приобрести все из своего списка. Одна молодая девушка в середине очереди...
Gravity
G$0.00918-5.10%
MemeCore
M$2.03864-0.75%
Threshold
T$0.01465-3.49%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 08:25
Поделиться
Blackpink повторяет свой собственный радиорекорд

Blackpink повторяет свой собственный радиорекорд

Пост Blackpink повторяет собственный радиорекорд появился на BitcoinEthereumNews.com. Песня Blackpink "Jump" повторяет самый продолжительный хит группы в Pop Airplay, продержавшись восемь недель, как "Ice Cream" и "Pink Venom", при этом достигая новых высот в Billboard. INDIO, CA – 12 АПРЕЛЯ: (Слева направо) Дженни Ким, Розэ, Лиса и Джису из 'BLACKPINK' в лаунже для артистов YouTube Music на фестивале Coachella 2019, 12 апреля 2019 года в Индио, Калифорния. (Фото: Roger Kisby/Getty Images для YouTube) Getty Images для YouTube Blackpink имеет лишь несколько хитов в чарте Billboard's Pop Airplay, но группа уже является одним из самых успешных K-pop исполнителей всех времен в этом рейтинге. Список известен своей высокой конкурентностью, поскольку он фокусируется на топ-40 поп-станциях, которые транслируют только самые большие хиты и наиболее известные имена. Сингл Blackpink "Jump" остается в списке еще раз, и при этом композиция сравнялась с двумя другими победами группы на поп-радио в Америке. "Jump" от Blackpink делает историю "Jump" теперь продержался в чарте Pop Airplay восемь недель. На данный момент он делит звание самого долгоиграющего хита в дискографии женской группы в этом списке. Как "Ice Cream", совместная работа группы с Селеной Гомес, так и "Pink Venom" также продержались в рейтинге восемь недель. Удивительно, но все три чартовых победы Blackpink провели ровно одинаковое количество времени в списке, но это может скоро измениться. "Jump" сохраняет свой пик "Jump" удерживает 19-ю позицию, свой исторический максимум в чарте Pop Airplay. Сингл уже является самым высоким достижением Blackpink и почти наверняка получит девятую неделю в списке, когда Billboard снова опубликует рейтинг. "Jump" может продолжать оставаться в рейтинге еще несколько недель, если не месяцев, на данный момент. Blackpink получает...
Sidekick
K$0.05291-13.09%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Moonveil
MORE$0.02924-14.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:47
Поделиться
Биткоин ETF привлекли 2,3B $ на прошлой неделе, отмечая 'Явный импульс спроса'

Биткоин ETF привлекли 2,3B $ на прошлой неделе, отмечая 'Явный импульс спроса'

Пост «Биткоин ETF привлекли 2,3 миллиарда долларов на прошлой неделе, отмечая 'явный импульс спроса'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, спотовые Биткоин ETF в США привлекли около 2,3 миллиарда долларов с 8 по 12 сентября. IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity получили основную часть притоков, в то время как другие эмитенты показали меньшие прибыли. Наблюдатели отметили, что всплеск отражает структурный спрос со стороны институтов, при этом ожидается дальнейший рост притоков. Спотовые биржевые фонды Биткоина в США привлекли примерно 2,3 миллиарда долларов на прошлой неделе, что стало самым высоким недельным притоком с середины июля. Серия продолжалась во всех пяти торговых сессиях с 8 по 12 сентября, согласно агрегированным данным от Farside и SoSoValue. iShares Bitcoin Trust от BlackRock лидировал с притоком чуть более 1 миллиарда долларов, в то время как Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity привлек почти 850 миллионов долларов. Другие эмитенты, включая Ark Invest и Bitwise, также показали прибыль, хотя и меньшую. Ежедневные потоки показали устойчивый спрос. Понедельник начался с 364 миллионов долларов, за которым последовал сдержанный вторник с 23 миллионами долларов. Темп ускорился до 742 миллионов долларов в среду, 553 миллионов долларов в четверг и 642 миллионов долларов в пятницу. Притоки прошлой недели «сигнализируют о явном импульсе спроса, который выглядит как значимым, так и своевременным», сказал Decrypt Георгий Вербицкий, трейдер деривативов и основатель децентрализованного протокола TYMIO. Поскольку период с сентября по октябрь отмечает «начало делового сезона», Вербицкий отмечает, что это «часто задает тон тенденциям, которые разворачиваются до конца года». Базовый сценарий, добавил он, заключается в том, что это может быть «началом нового восходящего тренда с сильным потенциалом для дальнейшего роста в четвертом квартале». Тем не менее, хотя притоки показывают заметное возвращение к уровням середины июля, «сама по себе эта цифра не является трансформирующей», сказал Decrypt Уэсли Крук, генеральный директор блокчейн-инженерной фирмы FP Block. «Большая часть этой активности обусловлена ожиданиями снижения ставок наряду с более широкой тенденцией выхода предприятий на рынок», — сказал Крук, добавив, что он ожидает, что импульс...
Threshold
T$0.01465-3.49%
Union
U$0.009621+2.06%
LooksRare
LOOKS$0.013441-1.66%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:04
Поделиться
Теряет ли Dogecoin популярность, пока растет Pepeto

Теряет ли Dogecoin популярность, пока растет Pepeto

Пост "Теряет ли Dogecoin обороты, пока Pepeto растет" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 16 сентября 2025 | 00:25 Действительно ли Dogecoin умирает? Пока трейдеры изучают рынок в поисках лучшей криптовалюты для покупки сейчас и лучшей криптовалюты для инвестиций в 2025 году, Dogecoin (DOGE) по-прежнему владеет мем-культурой, но моментум смещается в сторону проектов, которые сочетают сообщество с реальной ончейн полезностью. Покупатели, ищущие "лучшую криптовалюту для покупки сейчас", хотят готовые продукты, аудиты и четкую токеномику. Это создает реальное сравнение: Dogecoin против Pepeto. Встречайте Pepeto (PEPETO), мем-коин на базе Ethereum с действующими инструментами: PepetoSwap, DEX с нулевой комиссией, и Pepeto Bridge для плавных кросс-чейн переходов. Сочетая историю с инструментами, которые люди могут использовать уже сегодня, и напрямую обращаясь к спросу на крипто-пресейлы 2025 года, Pepeto выдвигает на первый план полезность, ясность и распределение. На рынке, где устаревшие мем-коины рискуют дрейфовать на настроениях, реализация Pepeto дает ему убедительные аргументы в дебатах о "лучшей криптовалюте для покупки сейчас". Сначала давайте разберемся, почему Dogecoin может угасать. Действительно ли Dogecoin теряет обороты? Помните, когда Dogecoin сделал криптовалюту простой? В 2013 году DOGE превратил мем в деньги, а сообщество в движение. Десятилетие спустя он больше не пользуется неумолимым моментумом своих ранних лет; рыночные условия явно изменились. Сегодня цена Dogecoin находится около 0,30$: покупатели защищают текущий уровень, но падающая 20-дневная средняя и моментум среднего диапазона дают краткосрочное преимущество продавцам, потеря 0,21$ и 0,19$–0,16$ попадает в поле зрения. Помимо цены, Dogecoin по-прежнему сосредоточен на платежах и не имеет собственных смарт-контрактов; предлагается верификация ZK-доказательств, оставляя пробел в полезности по сравнению с программируемыми блокчейнами. Пока более широкие функции не будут запущены и не получат реальное применение, рост DOGE больше опирается на бренд и циклы, чем на новые ончейн приложения. После многих лет погони за "меняющими жизнь доходами" от одних и тех же монет, многие трейдеры смотрят раньше, на крипто-пресейлы. Вот где появляется Pepeto: наблюдаемый пресейл...
NEAR
NEAR$3.004+5.07%
RealLink
REAL$0.0781-4.11%
Hyperbridge
BRIDGE$0.06217-1.89%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:53
Поделиться
Прогноз цены Cardano: ADA нацелена на 3 $, но инвесторы обращаются к этому вирусному DeFi токену для роста в 40 раз

Прогноз цены Cardano: ADA нацелена на 3 $, но инвесторы обращаются к этому вирусному DeFi токену для роста в 40 раз

Пост Прогноз цены Cardano: ADA нацелена на 3 доллара, но инвесторы обращаются к этому вирусному DeFi токену для 40-кратного роста появился на BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) продолжает быть в тренде, поскольку аналитики обсуждают, достигнет ли токен когда-либо снова завидной отметки в 3 доллара, но настоящий ажиотаж на крипторынке идет в другом направлении. Новичок в DeFi, Mutuum Finance (MUTM), уже привлекает внимание своими амбициозными перспективами 40-кратного роста благодаря своему инновационному кредитному протоколу и быстро растущему присутствию сообщества. Mutuum Finance уже закрыл 5 раундов предпродаж, шестой раунд сейчас активен по цене 0,035 доллара. Инвесторы, которые приобретают токены, получат огромный ROI, как только монета будет представлена на открытых рынках. Предпродажа уже имеет 16 300 держателей и собрала более 15,8 миллиона долларов. По мере стабильного роста ADA инвесторы начинают фокусироваться на Mutuum Finance как на следующей революционной монете в децентрализованных финансах. Прогноз цены Cardano до 3 долларов ADA в настоящее время имеет стоимость 0,94 доллара и хорошо торгуется по измеренной шкале, поскольку аналитики рассматривают, сможет ли она набрать обороты в следующем рыночном цикле до отметки в 3 доллара или нет. ADA по-прежнему зависит от расширения экосистемы, дополнительной интеграции смарт-контрактов и ее интеграции в более крупную блокчейн экосистему, чтобы определить свое будущее. Несмотря на то, что ADA по-прежнему входит в число ведущих криптовалют на рынке, растущее число инвесторов также говорит о предстоящих проектах, таких как Mutuum Finance. CertiK и Mutuum Finance запускают программу поиска ошибок на 50 000 долларов Mutuum Finance (MUTM) внедрил программу поиска ошибок на сумму 50 000 долларов, чтобы привлечь разработчиков, экспертов по безопасности и этичных хакеров для поиска ошибок в проекте. При обнаружении и сообщении об уязвимостях, которые могут повлиять на безопасность протокола, они получают вознаграждение. Выплата будет зависеть от сложности проблемы, от некритических ошибок до серьезных угроз. Это...
DeFi
DEFI$0.00159-5.97%
TokenFi
TOKEN$0.01164-4.27%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:20
Поделиться
Мондо Дюплантис бьет мировой рекорд в 14-й раз, завоевывая третий титул чемпиона мира

Мондо Дюплантис бьет мировой рекорд в 14-й раз, завоевывая третий титул чемпиона мира

Пост Мондо Дюплантис бьет мировой рекорд в 14-й раз, завоевывая третий титул чемпиона мира появился на BitcoinEthereumNews.com. Арманд Дюплантис из команды Швеции устанавливает новый мировой рекорд, преодолевая высоту 6,30 метра в финале мужских соревнований по прыжкам с шестом в третий день Чемпионата мира по легкой атлетике Токио 2025 на Национальном стадионе 15 сентября 2025 года в Токио, Япония. (Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images В идеальном мире Мондо Дюплантис побил бы мировой рекорд с седьмой попытки в мужских прыжках с шестом, выполнив идеальную серию прыжков на Чемпионате мира по легкой атлетике в понедельник в Токио. Однако иногда совершенство не так увлекательно. Вместо этого величайшему прыгуну с шестом в истории потребовалась третья и последняя попытка, чтобы преодолеть планку на высоте 6,30 метра (20 футов, 8 дюймов), закрепив свой 14-й мировой рекорд в этой дисциплине с 2020 года. В понедельник он совершил в общей сложности девять попыток. "Я чувствовал, что был очень близок на последней Олимпиаде здесь", - сказал Дюплантис на пресс-конференции после соревнований. "Я думаю, что решающим фактором была возможность иметь зрителей и полную энергию толпы. Потому что это один из лучших стадионов, атмосфер и впечатлений, которые у меня когда-либо были". За растущим успехом Мондо Дюплантиса Шведская суперзвезда завоевал свой третий титул чемпиона мира в возрасте 25 лет, после предыдущих побед в Будапеште и Юджине. Он также выиграл последние два олимпийских титула в Токио и Париже. На данном этапе Дюплантис просто продолжает подниматься все выше и выше. Кто знает, как далеко он в конечном итоге зайдет – но для перспективы, француз Рено Лавиллени последним владел мировым рекордом до Дюплантиса, и эта отметка составляла 6,18. Победная отметка в понедельник, которая поднялась до 6,30 после того, как грек Эммануил Каралис не смог выполнить свою последнюю попытку на высоте 6,15, превзошла его лучший результат 6,29 на...
Threshold
T$0.01465-3.49%
FUNToken
FUN$0.008421-3.28%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:50
Поделиться
Акции Oracle выросли более чем на 3%, так как S&P 500 впервые закрылся выше 6 600

Акции Oracle выросли более чем на 3%, так как S&P 500 впервые закрылся выше 6 600

Пост «Акции Oracle выросли более чем на 3%, так как S&P 500 впервые закрылся выше 6 600» появился на BitcoinEthereumNews.com. Oracle подскочил более чем на 3% в понедельник, набирая серьезный импульс после того, как Белый дом Дональда Трампа подтвердил, что предварительная сделка по TikTok была достигнута во время торговых переговоров между США и Китаем в Мадриде. S&P 500 также впервые в истории закрылся выше 6 600. Сделка еще не завершена, но министр финансов Скотт Бессент заявил, что два правительства согласовали рамочную структуру, и Трамп и Си Цзиньпин будут говорить в пятницу, чтобы завершить ее. Американский покупатель TikTok официально еще не назван, но Oracle сейчас рассматривается как фаворит. Акции компании выросли на целых 5% на предрыночных торгах после того, как Трамп опубликовал информацию о сделке в Truth Social, назвав торговую встречу «ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ!» и сказав, что была достигнута сделка для «определенной» компании, которую «молодые люди в нашей стране очень хотели спасти». В течение дня акции немного снизились, но все равно закрылись с ростом более чем на 3%. Oracle уже хранит данные американских пользователей TikTok Связь Oracle с TikTok не нова. Как ранее сообщал Cryptopolitan, компания уже хранит данные американских пользователей TikTok через Project Texas, соглашение, которое началось примерно в 2022 году. Приложение должно быть продано компании, союзной США, до 17 сентября или столкнуться с запретом. Трамп, находящийся сейчас на втором сроке, сказал, что может снова отодвинуть крайний срок. Но в настоящее время Oracle имеет как инфраструктуру, так и политическую поддержку для быстрого заключения сделки. Белый дом рассматривал сделку ранее в этом году, по которой Oracle управляла бы TikTok, сообщает Politico, хотя The Information отметил, что план все еще может дать ByteDance, китайской материнской компании, некоторый контроль. Эта часть соглашения не была обнародована. Среди других претендентов - группа инвесторов во главе с Фрэнком Маккортом-младшим, Microsoft, Mr. Beast и Perplexity AI, но ни у кого из них нет существующей настройки Oracle...
Threshold
T$0.01465-3.49%
Union
U$0.009621+2.06%
Whiterock
WHITE$0.0002488-16.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:44
Поделиться
Финансовый гуру Рауль Пал объясняет, как инвестировать 1 000 $ и 'ни о чем не беспокоиться'

Финансовый гуру Рауль Пал объясняет, как инвестировать 1 000 $ и 'ни о чем не беспокоиться'

Пост «Финансовый гуру Рауль Пал объясняет, как инвестировать 1 000$ и «ни о чем не беспокоиться»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Известный макроинвестор Рауль Пал изложил стратегию для всех, кто хочет инвестировать 1 000$ без постоянного беспокойства о колебаниях рынка. Пал рекомендовал распределить 70% портфеля в Nasdaq 100 через низкозатратный ETF, который обеспечивает доступ к ведущим технологическим и растущим компаниям США. Он поделился этим подходом во время выступления в подкасте The Diary of a CEO, опубликованном 15 сентября. Оставшиеся 30%, по словам Пала, следует направить в криптовалюты для обеспечения диверсификации портфеля и более высокого потенциала роста. По его мнению, эта простая комбинация позволяет инвесторам заставить свои деньги работать, минимизируя необходимость ежедневного управления. Для тех, кто имеет более низкую толерантность к риску, Пал предложил скорректировать распределение, увеличив денежные запасы или переместив часть инвестиций в более стабильные активы, такие как золото. «Покупайте NASDAQ 100. Это ETF с нулевой комиссией. Я бы сказал, сделайте 70%, затем 30% в крипто, и вам не нужно ни о чем беспокоиться. Если у вас другая толерантность к риску, вы можете настроить эти параметры», — сказал Пал. Однако он подчеркнул, что все основные классы активов, от акций до крипто и даже золота, имеют тенденцию двигаться в ответ на одни и те же макроэкономические силы, особенно на обесценивание валюты. Идеальная инвестиционная стратегия В то же время генеральный директор Real Vision предостерег, что инвестиции с более высокой волатильностью естественным образом приводят к большим просадкам, поскольку рынки часто растут и падают вместе. Вместо того чтобы бояться этих спадов, он подчеркнул возможность, которую они представляют: покупка большего количества активов по более низким ценам может ускорить долгосрочное накопление и в конечном итоге создать богатство. Хотя Пал рекомендовал выделить 30% на цифровые активы, он также определил несколько криптовалют, за которыми стоит следить, поскольку ожидает их роста. Как сообщал Finbold в конце августа, Пал отметил, что рынок цифровых активов находится на грани крупного прорыва, описывая текущую ситуацию как...
Threshold
T$0.01465-3.49%
Union
U$0.009621+2.06%
RealLink
REAL$0.0781-4.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:17
Поделиться
Starknet представляет стейкинг BTC для стимулирования внедрения DeFi

Starknet представляет стейкинг BTC для стимулирования внедрения DeFi

Пост Starknet представляет стейкинг BTC для ускорения внедрения DeFi появился на BitcoinEthereumNews.com. Starknet запускает стейкинг BTC с силой стейкинга 0,25 и поддержкой нескольких оберточных токенов BTC. Период анстейкинга сокращен с 21 до 7 дней, предоставляя пользователям более быстрый доступ к средствам. Обновление прошло с 93,6% поддержки сообщества, подчеркивая сильное доверие и потенциал внедрения. Внедрение стейкинга Биткоина (BTC) представляет собой важное объединение безопасности Биткоина с инновациями DeFi на Starknet, решении для масштабирования Layer-2 Ethereum. Стейкхолдеры смогут стейкать и зарабатывать сетевые вознаграждения за свои BTC в основной сети, которая обычно запускается 30 сентября. Сила стейкинга Биткоина установлена на одну четверть в этой новой настройке, что означает, что Биткоин вносит 25% веса консенсуса сети, а нативный токен Starknet, STRK, обеспечивает остальные 75%. Это гибридная модель для дальнейшей децентрализации и безопасности, которая дает четкий голос BTC в управлении сетью. Starknet также расширил доступность, поддерживая несколько оберточных токенов Биткоина, включая WBTC, LBTC, tBTC и SolvBTC, позволяя широкому кругу держателей BTC участвовать. Ключевым улучшением является сокращение периода анстейкинга с 21 дня до всего 7 дней, предоставляя инвесторам более быстрый доступ к их средствам при сохранении безопасности сети. Почему это важно Мир DeFi стал намного больше с запуском стейкинга Биткоина на Starknet, поскольку он объединяет две основные экосистемы в крипто. Впервые владельцы BTC могут стейкать на Starknet, не отказываясь от своих активов, сочетая надежность Биткоина с гибкостью Layer-2 Ethereum. Это развитие может привлечь как розничных, так и институциональных пользователей, которые ищут новые способы получения доходности от своих вложений в Биткоин. Более быстрое время вывода, повышенная безопасность и участие с низким риском делают предложение особенно привлекательным. Обновление было одобрено через предложение управления SNIP-31 с подавляющей поддержкой сообщества в 93,6%. Высокий уровень одобрения отражает...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 04:40
Поделиться
BitMine увеличивает запасы Ethereum до 2,15M ETH и держит 192 BTC, 569M долларов наличными, 214M долларов доли в Eightco

BitMine увеличивает запасы Ethereum до 2,15M ETH и держит 192 BTC, 569M долларов наличными, 214M долларов доли в Eightco

Пост BitMine увеличивает запасы Ethereum до 2,15 млн ETH и держит 192 BTC, 569 млн $ наличными, 214 млн $ доли в Eightco появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты BitMine увеличил свои запасы Ethereum на 81 676 ETH, доведя общее количество до 2,15 миллиона ETH. Их запасы Биткоина остаются на уровне 192 BTC. BitMine Immersion увеличил свои запасы Ethereum до 2,15 миллиона ETH с 2,07 миллиона 7 сентября, согласно пресс-релизу. Текущий портфель инвестиционной компании включает 192 Биткоина, 569 миллионов $ необремененных денежных средств и долю в 214 миллионов $ в Eightco. Дополнительная покупка Ethereum представляет собой приращение примерно на 82 тысячи ETH по сравнению с их предыдущей позицией, о которой сообщалось в начале сентября. Источник: https://cryptobriefing.com/bmnr-tom-lee-boost-ethereum-holdings-portfolio-update/
Биткоин
BTC$117,685.27-2.60%
TOMCoin
TOM$0.000232-2.10%
BRC20.COM
COM$0.010684-4.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 04:04
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов