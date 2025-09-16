2025-10-11 суббота

Южнокорейский суд вынес приговор в 18 месяцев за украденные BTC

Южнокорейский суд вынес приговор в 18 месяцев за украденные BTC

Пост «Южнокорейский суд вынес приговор в виде 18 месяцев за украденные BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Знаковое дело о крипто-миксерах: Южнокорейский суд вынес приговор в виде 18 месяцев за украденные BTC Перейти к содержанию Главная Крипто новости Знаковое дело о крипто-миксерах: Южнокорейский суд вынес приговор в виде 18 месяцев за украденные BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 12:06
Bitcoin Core снижает комиссию Def Relay на 90%: обновление выпущено

Bitcoin Core снижает комиссию Def Relay на 90%: обновление выпущено

Пост Bitcoin Core снижает стандартную комиссию ретрансляции на 90%: обновление выпущено появился на BitcoinEthereumNews.com. Базовое программное обеспечение Биктоина снизило стандартную минимальную комиссию ретрансляции для транзакций, что стало одним из самых значительных изменений за последние годы для экономичного перемещения средств по сети. Bitcoin Core 29.1, выпущенный 4 сентября, устанавливает стандартную минимальную ставку комиссии ретрансляции в 100 сатоши за тысячу виртуальных байтов (0,1 сатоши/vB), что на 90% меньше предыдущей стандартной ставки в 1 сатоши/vB. Пользователи платят комиссии в сатоши (наименьшая единица Биктоина), умноженных на размер их транзакции. Хотя каждый оператор узла может изменить эту настройку, ожидается, что большинство будет придерживаться стандартного значения. Узлы не ретранслируют и в основном игнорируют транзакции с комиссиями ниже значения, установленного ими для минимальной ставки комиссии ретрансляции. Решение о внесении изменений было принято разработчиками Bitcoin Core 15 августа "в ответ на изменения обменного курса биткоина за последние ~10 лет". В предложении указывалось, что минимальная комиссия является правилом защиты от атак типа "отказ в обслуживании" (DoS), но предполагалось, что при значительно более высоких ценах в настоящее время более низкая комиссия в Bitcoin (BTC) является приемлемой. Ожидается, что внедрение будет происходить медленно Согласно данным BitRef, более 72,5% всех узлов Биктоина (18 811) работают на программном обеспечении узла Bitcoin Core, а оставшиеся почти 27,25% используют Bitcoin Knots, форк программного обеспечения Bitcoin Core, ориентированный на обеспечение большего контроля пользователей. Более глубокий анализ показал, что самым популярным программным обеспечением узла является Bitcoin Core 29, с 4 510 узлами, представляющими более 18% сети. Связанное: Разработчик Ordinals предлагает форкинг Bitcoin Core на фоне опасений цензуры За ним следуют 3 991 узел Bitcoin Core 28.1 (почти 16%) и 3 083 узла Bitcoin Knots 29.1 (12,31%). Только 571 узел работает на Bitcoin Core 29.1, что составляет менее 2,3% сети. Хотя Bitcoin Knots 29.1 основан на Bitcoin Core 29.1, он не наследует его...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:56
Майнеры Биткоина DL Holdings зажигают криптосцену Гонконга

Майнеры Биткоина DL Holdings зажигают криптосцену Гонконга

Пост DL Holdings Биткоин Майнеры Зажигают Криптосцену Гонконга появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегическое приобретение: Биткоин Майнеры DL Holdings Зажигают Криптосцену Гонконга Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Стратегическое приобретение: Биткоин Майнеры DL Holdings Зажигают Криптосцену Гонконга Источник: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:39
Массовая распродажа Bitcoin подталкивает инвесторов к этой новой скрытой драгоценности

Массовая распродажа Bitcoin подталкивает инвесторов к этой новой скрытой драгоценности

SEO Title: Массовая распродажа Биктоина подталкивает инвесторов к скрытой драгоценности Meta Description: Биктоин сталкивается с сильным давлением продаж, поскольку инвесторы переходят к альтернативным активам и спекулятивным возможностям. Биктоин испытал значительный откат рынка в этом сентябре, поскольку распродажи китов и макроэкономические неопределенности проверяют убеждения инвесторов. Последние данные показывают, что спотовые ETF Биктоина привлекают капитал, в то время как Ethereum [...] Продолжить чтение: Массовая распродажа Биктоина подталкивает инвесторов к этой новой скрытой драгоценности
Coinstats2025/09/16 11:30
Первый 'Спотовый' XRP ETF запускается на этой неделе, но есть одно условие

Первый 'Спотовый' XRP ETF запускается на этой неделе, но есть одно условие

Пост Первый 'Спотовый' XRP ETF запускается на этой неделе, но есть нюанс появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовый ETF с изюминкой Существующие XRP ETF REX Shares, американский провайдер биржевых фондов (ETF), подтвердил, что REX-Osprey XRP ETF (XRPR) начнет работу на этой неделе. Продукт, который будет запущен в сотрудничестве с Osprey Funds на этой неделе, станет первым американским продуктом, предоставляющим американским инвесторам "спотовое воздействие", согласно понедельничному объявлению. Спотовый ETF с изюминкой Некоторые наблюдатели рынка, вероятно, были озадачены объявлением, учитывая, что спотовые Биктоин ETF еще не получили зеленый свет от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако REX-Osprey XRP ETF не является типичным спотовым ETF из-за своей структуры. Вместо прямого владения токеном, связанным с Ripple, продукт предназначен для работы как фонд "40 Act". Помимо XRP, он также будет держать другие активы, такие как наличные, деривативы и казначейские облигации. Вам также может понравиться Процесс одобрения таких продуктов кардинально отличается, поскольку им не требуется явное разрешение от SEC. Они вступают в силу через 75 дней, если агентство не блокирует их запуск. Существующие XRP ETF В настоящее время уже существует несколько спотовых XRP ETF, которые предлагают кредитное воздействие на известный токен. К ним относятся Teucrium 2x Long Daily XRP ETF и Volatility Shares Trust XRP ETF (XRPI). Таким образом, REX-Osprey XRP ETF действительно будет выделяться как единственный продукт в спотовом стиле. Однако есть несколько ожидающих рассмотрения спотовых ETF, которые, как ожидается, будут одобрены в ближайшем будущем. Как сообщает U.Today, SEC недавно отложила свое решение по XRP ETF от Franklin Templeton до 14 ноября. Источник: https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:05
MicroStrategy совершает 28 покупок BTC, но его более крупная игра с Биткоином еще впереди

MicroStrategy совершает 28 покупок BTC, но его более крупная игра с Биткоином еще впереди

638k BTC, прибыль в 27 миллиардов долларов - в центре внимания стратегия MicroStrategy в 4 квартале.
Coinstats2025/09/16 11:00
Bitwise подает заявку на спотовый ETF AVAX в SEC

Bitwise подает заявку на спотовый ETF AVAX в SEC

Пост Bitwise подает заявку на спотовый AVAX ETF в SEC появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitwise, ведущий мировой управляющий крипто-активами, подал форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указав на свои намерения создать биржевой фонд (ETF) для отслеживания нативного токена блокчейна Avalanche Layer 1. Форма S-1 представляет собой первоначальное регистрационное заявление, требуемое регулирующим органом для новых предложений ценных бумаг. Эта заявка знаменует собой последнюю попытку Bitwise расширить свои предложения крипто-ETF за пределы существующих продуктов. Coinbase будет выступать в качестве кастодиана этих продуктов, если комиссия одобрит это предложение. Bitwise подает предложение по ETF Avalanche в SEC В заявке S-1 от Bitwise, датированной 15 сентября, управляющий крипто-активами упомянул, что Траст позволяет инвесторам получить доступ к рынку Avalanche через обычный брокерский счет. По словам компании, это позволяет им избежать проблем и рисков, связанных с прямой покупкой и хранением Avalanche. Кроме того, компания утверждала, что, по их мнению, дизайн Траста может помочь определенным инвесторам эффективно реализовать свои стратегические и тактические стратегии распределения активов с Avalanche. Bitwise подчеркнул, что этого можно достичь, инвестируя в Акции вместо покупки, хранения и торговли Avalanche. В заявке SEC раскрывается, что фонд будет определять свою стоимость чистых активов (NAV) в зависимости от CME CF Avalanche–Dollar Reference Rate, добавляя, что он будет напрямую хранить токены AVAX и не будет применять никаких деривативов. Между тем, стоит отметить, что для получения NAV ETF необходимо рассчитать общую стоимость его активов за вычетом любых обязательств, а затем разделить ее на количество доступных акций, что укажет на стоимость одной акции фонда. Предложение Bitwise побуждает других управляющих крипто-активами подавать заявки на спотовый AVAX ETF Bitwise был первоначально основан в 2017 году. С тех пор он позиционирует себя как...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:55
Предложение Банка Англии по ограничению Стейблкоинов подвергнуто критике как "ограничительное"

Предложение Банка Англии по ограничению Стейблкоинов подвергнуто критике как "ограничительное"

Пост «Предложение Банка Англии по ограничению Стейблкоинов подвергнуто критике как «ограничительное»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, предложение Банка Англии ограничит владение стейблкоинами до 10 000-20 000 фунтов стерлингов для физических лиц и 10 миллионов фунтов для предприятий. Представитель Coinbase заявил, что ограничения будут «плохими для британских вкладчиков, плохими для Сити и плохими для фунта стерлингов». Банковские чиновники в США также выразили обеспокоенность по поводу влияния стейблкоинов на рынок. Криптовалютные группы призывают Банк Англии (BoE) отказаться от планов по ограничению количества стейблкоинов, которыми могут владеть физические лица и предприятия в Великобритании. «Введение ограничений на стейблкоины плохо для британских вкладчиков, плохо для Сити и плохо для фунта стерлингов», — заявил Том Дафф Гордон, вице-президент по международной политике в Coinbase, в интервью Financial Times. «Ни одна другая крупная юрисдикция не сочла необходимым вводить ограничения». Противодействие последовало за сообщением FT о том, что чиновники BoE планируют продолжить реализацию консультационного документа BoE 2023 года о стейблкоинах. В документе предлагалось ограничить индивидуальные владения системными стейблкоинами — теми, которые широко используются для платежей в Великобритании или, вероятно, будут использоваться — до 10 000-20 000 фунтов стерлингов (13 600-27 200 долларов). Предприятия столкнутся с потолком около 10 миллионов фунтов стерлингов (13,6 миллиона долларов). Центральные банкиры утверждают, что ограничения необходимы для предотвращения крупных оттоков из традиционных банковских депозитов, что может угрожать кредитному предложению и финансовой стабильности. Дебаты происходят на фоне быстро растущего интереса к стейблкоинам по всему миру. Глобальная рыночная капитализация достигла 293 миллиардов долларов, согласно CoinGecko. Аналитики прогнозируют, что сектор в конечном итоге может вырасти до триллионов. Тем не менее, подобные прогнозы также делались для других криптовалютных начинаний, которые прошли через периоды ажиотажа и популярности, но в конечном итоге провалились, таких как NFT и метавселенная. Подход Великобритании контрастирует с недавними разработками за рубежом. Конгресс США принял закон GENIUS в июле этого года, создав лицензионную и резервную структуру для эмитентов стейблкоинов без ограничений на владение. «Эта новость подтверждает, как...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:48
Вот где может появиться северное сияние в понедельник вечером

Вот где может появиться северное сияние в понедельник вечером

Пост «Вот где может появиться северное сияние в понедельник вечером» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: Северное сияние имеет умеренные шансы появиться в небе над северной частью США в понедельник, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований, после того как Землю затронули последствия геомагнитной бури. Прогноз на понедельник появился после того, как NOAA зафиксировало G3 «сильную» геомагнитную бурю в воскресенье вечером. Getty Images Ключевые факты Прогнозисты NOAA предсказывают индекс Kp пять из девяти, что означает, что северное сияние может выглядеть «ярче» с большим количеством «движений и формаций». Земля испытала сильную геомагнитную бурю в воскресенье вечером, сообщает NOAA, достигнув G3 (по шкале от 5) из-за воздействия солнечных ветров, исходящих из более холодного, плотного региона Солнца. Какие штаты могут увидеть северное сияние? Северные штаты вдоль границы с Канадой потенциально могут увидеть северное сияние в понедельник вечером, согласно NOAA, при этом вся Северная Дакота, Миннесота находятся выше «линии обзора», которую NOAA оценивает как южную точку отсечения для возможности увидеть сияние. Практически вся Аляска, вся, кроме самой южной части Висконсина и северного Мичигана, находятся выше линии обзора. Большая часть Вашингтона, Монтаны и Южной Дакоты также может увидеть сияние, согласно NOAA, вместе с некоторыми северными частями Айдахо, Вайоминга и Айовы. На восточном побережье северные части штата Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн также могут увидеть северное сияние. Какой лучший способ наблюдать за северным сиянием? Эксперты NOAA рекомендуют зрителям приблизиться к магнитному северному полюсу Земли, чтобы получить наилучшие потенциальные виды. Зрители должны найти более высокую точку обзора вдали от городских огней и выйти в период, когда северное сияние наиболее активно — обычно между 22:00 и 02:00. Дополнительное чтение Forbes «Северное сияние: отверстие на Солнце может вызвать северное сияние в США в эти выходные» Автор: Джейми Картер Источник: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/15/northern-lights-could-appear-in-these-15-states-monday-night/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:37
Цифровые казначейства активов - более значимый драйвер для Ether (ETH), чем для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Цифровые казначейства активов - более значимый драйвер для Ether (ETH), чем для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Пост «Цифровые казначейства активов - более значимый драйвер для Ether (ETH), чем для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цифровые казначейства активов (DATs), публично торгуемые компании, которые держат криптовалюту на своих балансах, сильно пострадали в последние недели, поскольку их рыночные NAV (mNAVs) упали ниже 1, заявил Джефф Кендрик из Standard Chartered в новом отчете. Смотря вперед, казначейства эфира (ETH) DATs, похоже, имеют наибольшую устойчивость благодаря доходности стейкинга, регуляторной ясности и возможностям для роста, утверждает Кендрик. Соотношение mNAV имеет решающее значение. Когда оно падает, эти фирмы теряют стимул (а иногда и возможность) продолжать покупать криптовалюту, что угрожает ключевому источнику спроса на bitcoin BTC 115 487,94$, ether и solana (solana). Кендрик сказал, что следующая фаза для DATs будет фазой дифференциации. Победителями станут те, кто сможет привлекать средства по самой низкой стоимости, достигать масштаба, привлекающего ликвидность и внимание инвесторов, и, что крайне важно, получать доходность от стейкинга. Этот последний пункт склоняет игровое поле в пользу казначейств ether и solana по сравнению с bitcoin, у которого нет доходности. Насыщение рынка также играет роль. Успех Strategy как флагманского казначейства BTC вдохновил поток подражателей, почти 90 по последним подсчетам, которые вместе теперь владеют более чем 150 000 BTC, что в шесть раз больше, чем в этом году, отметил аналитик. Но если mNAVs останутся ниже 1, Standard Chartered ожидает консолидации. Для казначейств BTC это может означать, что такие фирмы, как Strategy Сейлора, будут выкупать конкурентов, а не покупать новый bitcoin на открытом рынке, что приведет к ротации монет, а не к свежему спросу. Казначейства Ether выглядят лучше позиционированными. Они агрессивно накапливают, с 3,1% оборотного предложения ETH, приобретенного с июня. Крупнейший игрок, Bitmine (BMNR), хорошо подготовлен для продолжения пополнения своего запаса в 2 миллиона ETH, говорится в отчете. Для крипторынков это имеет значение. Покупки DAT были ключевым драйвером цен на bitcoin и ether в 2025 году. Но с казначействами BTC, сталкивающимися с давлением консолидации, и казначействами solana, все еще относительно небольшими, Standard...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:32
