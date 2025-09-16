Цифровые казначейства активов - более значимый драйвер для Ether (ETH), чем для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Цифровые казначейства активов (DATs), публично торгуемые компании, которые держат криптовалюту на своих балансах, сильно пострадали в последние недели, поскольку их рыночные NAV (mNAVs) упали ниже 1, заявил Джефф Кендрик из Standard Chartered в новом отчете. Смотря вперед, казначейства эфира (ETH) DATs, похоже, имеют наибольшую устойчивость благодаря доходности стейкинга, регуляторной ясности и возможностям для роста, утверждает Кендрик. Соотношение mNAV имеет решающее значение. Когда оно падает, эти фирмы теряют стимул (а иногда и возможность) продолжать покупать криптовалюту, что угрожает ключевому источнику спроса на bitcoin BTC 115 487,94$, ether и solana (solana). Кендрик сказал, что следующая фаза для DATs будет фазой дифференциации. Победителями станут те, кто сможет привлекать средства по самой низкой стоимости, достигать масштаба, привлекающего ликвидность и внимание инвесторов, и, что крайне важно, получать доходность от стейкинга. Этот последний пункт склоняет игровое поле в пользу казначейств ether и solana по сравнению с bitcoin, у которого нет доходности. Насыщение рынка также играет роль. Успех Strategy как флагманского казначейства BTC вдохновил поток подражателей, почти 90 по последним подсчетам, которые вместе теперь владеют более чем 150 000 BTC, что в шесть раз больше, чем в этом году, отметил аналитик. Но если mNAVs останутся ниже 1, Standard Chartered ожидает консолидации. Для казначейств BTC это может означать, что такие фирмы, как Strategy Сейлора, будут выкупать конкурентов, а не покупать новый bitcoin на открытом рынке, что приведет к ротации монет, а не к свежему спросу. Казначейства Ether выглядят лучше позиционированными. Они агрессивно накапливают, с 3,1% оборотного предложения ETH, приобретенного с июня. Крупнейший игрок, Bitmine (BMNR), хорошо подготовлен для продолжения пополнения своего запаса в 2 миллиона ETH, говорится в отчете. Для крипторынков это имеет значение. Покупки DAT были ключевым драйвером цен на bitcoin и ether в 2025 году. Но с казначействами BTC, сталкивающимися с давлением консолидации, и казначействами solana, все еще относительно небольшими, Standard...