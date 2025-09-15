2025-10-11 суббота

Том Ли из BitMine прогнозирует «монструозный» рост Bitcoin и Ether после снижения ставки ФРС

Том Ли из BitMine прогнозирует «монструозный» рост Bitcoin и Ether после снижения ставки ФРС

Биктоин и блокчейн Ethereum могут оказаться на пороге резкого ралли, если ФРС продолжит давно ожидаемое снижение ставки на этой неделе, по словам Тома Ли, председателя Ethereum-казначейства BitMine. В интервью CNBC Ли заявил, что цифровые активы выделяются среди секторов, наиболее чувствительных к ликвидности, когда центральные банки смягчают политику. Он указал на прошлые эпизоды в сентябре 1998 года и сентябре 2024 года, когда ФРС изменила курс, как на свой сценарий. Он предсказал "монструозное движение" конкретно Биктоина и блокчейн Ethereum в ближайшие три месяца. Политики готовы снизить ставки после месяцев ожидания ФРС начинает двухдневное заседание по политике во вторник, решение запланировано на 16:00, 17 сентября (МСК). Рынки ожидают снижения на 25 базисных пунктов, что снизит ставку федеральных фондов до 4,00% - 4,25%, первое снижение в году после месяцев стабильности на уровне 4,25% - 4,50%. Ожидания формировались признаками охлаждения рынка труда США, включая замедление роста рабочих мест и уровень безработицы, который вырос до 4,2% в июле. Инфляция, однако, остается стабильной на уровне около 3%, подталкиваемая тарифами и другими факторами давления со стороны предложения. Трамп призывает к большему снижению ставки, усиливая давление Трейдеры, отслеживаемые инструментом CME FedWatch, в подавляющем большинстве ожидают умеренного снижения, хотя некоторые видят небольшой шанс более глубокого снижения на 50 базисных пунктов. Президент Дональд Трамп открыто призвал к большему снижению, добавляя политическое давление на обсуждения ФРС. Перед объявлением рынки находились в режиме ожидания. Азиатские акции поднялись до новых максимумов, в то время как доллар с трудом набирал обороты. Инвесторы уже заложили в цену изменение политики, при этом технологические акции и криптоактивы лидируют в недавнем росте. Последняя торговля Биктоина была около 115 800 долларов, рост на 3,4% за прошлую неделю. Ethereum держался около 4 528 долларов, прибавив 5% за тот же период. Оба были поддержаны оптимизмом, что более дешевая ликвидность повысит спрос на рисковые активы. Крипто позиционируется в центре роста, вызванного смягчением Ли отметил, что помимо технологий и крипто, малые капитализации и финансовые акции также имеют тенденцию выигрывать от снижения ставок. Однако он предположил, что Биктоин и Ethereum могут быть выдающимися сделками, учитывая их сезонную силу и чувствительность к денежному смягчению. Для крипто-инвесторов перспектива более легкой ликвидности снова вызвала надежды на значительную прибыль после волатильного лета. Четкий сигнал от ФРС в среду может задать тон для глобальных рынков до конца года, с Биктоином и Ethereum, позиционированными в центре ралли рисковых активов, которое предсказывает Ли.
American Express начинает предлагать клиентам NFT туристические марки в качестве сувениров

American Express начинает предлагать клиентам NFT туристические марки в качестве сувениров

American Express начал предлагать цифровые сувениры клиентам в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) марок, выпущенных на блокчейне Base. По состоянию на 16 сентября, American Express официально представил инициативу Amex Passport, с помощью которой платежный гигант будет...
MetaMask Запускает Нативный Стейблкоин Кошелька mUSD; Все Подробности

MetaMask Запускает Нативный Стейблкоин Кошелька mUSD; Все Подробности

Пост MetaMask запускает нативный для кошелька стейблкоин mUSD; Все подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. MetaMask вышел на арену стейблкоинов. Популярный Web3 кошелёк объявил о запуске MetaMask USD (mUSD), своего первого нативного для кошелька стейблкоина. Согласно странице токена, mUSD имеет рыночную капитализацию 18,02 миллиона $ с общим предложением 18,04 миллиона при запуске. Этот шаг — больше, чем просто выпуск токена. Он позиционирует MetaMask не только как кошелёк, но и как прямого участника экономики стейблкоинов. MetaMask USD ($mUSD) уже работает. 🦊 Лучший способ входа и выхода из крипто уже здесь. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 15 сентября 2025 Что такое mUSD? MetaMask USD ($mUSD) — это стейблкоин, номинированный в долларах, полностью интегрированный в экосистему MetaMask. Он беспрепятственно работает со свопами, кроссчейн-мостами и рампами ввода/вывода. Пользователи также могут тратить его в реальном мире через карту MetaMask, которую принимают более 150 миллионов продавцов по всему миру. Стейблкоин выпускается компанией Bridge, организацией, принадлежащей Stripe, которая чеканит и сжигает токены, используя протокол M0. Bridge — первый регулируемый в США эмитент в сети M0, что делает mUSD соответствующим требованиям, регулируемым активом. MetaMask подчеркивает, что это не просто еще один стейблкоин. Это первый нативный для кошелька стейблкоин, тесно вплетенный в опыт использования MetaMask. @MetaMask USD 🦊, нативный цифровой доллар для кошелька и экосистемы MetaMask, уже работает. Построен на универсальной платформе стейблкоинов M0. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 15 сентября 2025 Ключевые особенности MetaMask MetaMask выделил несколько особенностей mUSD: 🦊 Сильная ликвидность и стимулы на Linea 🦊 Самые низкие затраты на фиатные рампы прямо в MetaMask 🦊 Нативная интеграция с MetaMask Swap и Bridge 🦊 Возможность оплаты через карту MetaMask у более чем 150 млн продавцов 🦊 Работает на базе Transak для беспрепятственного доступа пользователей Адрес контракта для $mUSD: `0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` Стейблкоины давно являются центральным элементом DeFi. Они обеспечивают пулы ликвидности, торговые пары, протоколы кредитования и платежи. Но до сих пор они были внешними...
Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт

Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт

Пост Раскрытие критических сведений о коэффициенте лонг/шорт появился на BitcoinEthereumNews.com. BTC бессрочные фьючерсы: Раскрытие критических сведений о коэффициенте лонг/шорт Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют BTC бессрочные фьючерсы: Раскрытие критических сведений о коэффициенте лонг/шорт Источник: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
Юань Китая достигает 9-летнего максимума по отношению к доллару, при этом обваливается по отношению к Европе и Японии

Юань Китая достигает 9-летнего максимума по отношению к доллару, при этом обваливается по отношению к Европе и Японии

Юань только что поднялся до самого сильного уровня по отношению к доллару США за девять лет, торгуясь по курсу 7,118 юаня за доллар в понедельник, согласно данным CNBC. В то же время он падает по отношению ко всем другим основным валютам, вызывая тревогу от Индии до Мексики. Но это не какая-то странная случайность, это именно [...]
REX-Osprey запустит ETF для XRP и Dogecoin на этой неделе после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США

REX-Osprey запустит ETF для XRP и Dogecoin на этой неделе после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Пост REX-Osprey запустит ETF на XRP и Dogecoin на этой неделе после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США впервые появился на Coinpedia Fintech News Впервые в истории США инвесторы смогут торговать ETF, напрямую связанными с XRP и Dogecoin. REX Shares, американский провайдер ETF, подтвердил, что его фонды REX-Osprey прошли проверку SEC, и ожидается, что оба ETF будут запущены на этой неделе. Этот запуск является большим шагом для Альткоинов, показывая, что регуляторы ...
Рипл
XRP$2.7192-2.95%
Биткоин (ETH), Эфир (ETH), другие криптовалюты скоро будут добавлены к P2P-платежам

Биткоин (ETH), Эфир (ETH), другие криптовалюты скоро будут добавлены к P2P-платежам

Пост Биткоин (ETH), Эфир (ETH), другие криптовалюты скоро будут добавлены в P2P-платежи появился на BitcoinEthereumNews.com. Платежная компания PayPal (PYPL) заявила, что расширяет свой одноранговый сервис, добавляя криптовалютные переводы в свой платежный поток, объявила компания в понедельник. Пользователи в США вскоре смогут отправлять биткоин BTC$108 783,53, эфир (ETH), долларовый стейблкоин PayPal PYUSD и другие цифровые активы через PayPal, Venmo и растущее количество крипто-совместимых кошельков по всему миру, сообщила компания в пресс-релизе в понедельник. Интеграция появляется вместе с "PayPal links", новым инструментом, который позволяет пользователям генерировать одноразовую персонализированную ссылку для отправки или запроса денег. Ссылки можно вставлять в текстовые сообщения, чаты или электронную почту, встраивая платежи в повседневные разговоры. Личные переводы между друзьями и семьей останутся освобожденными от требований налоговой отчетности IRS 1099-K, что означает, что подарки, возмещения и общие расходы не будут генерировать налоговые формы, даже если в транзакции участвует криптовалюта, заявила компания. Компания заявила, что этот шаг основан на "PayPal World", ее новой инициативе по обеспечению взаимодействия, направленной на соединение крупнейших цифровых кошельков и платежных систем. Одноранговые платежи являются ключевым драйвером роста, при этом объем потребительских платежей вырос на 10% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле компания заявила о расширении крипто-платежей для американских торговцев в рамках более глубокого продвижения в сферу глобальных платежей цифровыми валютами. Узнать больше: PayPal расширяет крипто-платежи для американских торговцев, чтобы сократить трансграничные комиссии Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
Компания укрепляет позицию с помощью массивных инвестиций в Bitcoin

Компания укрепляет позицию с помощью массивных инвестиций в Bitcoin

Пост Компания укрепляет позицию с помощью массивных инвестиций в Биткоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия произвела фурор в криптовалютной индустрии, приобретя дополнительные 525 Биткоинов за 60 миллионов $, подчеркивая свою приверженность Биткоину. С впечатляющей коллекцией в 638 985 Биткоинов, оцениваемой более чем в 73 миллиарда $, фирма укрепляет свою репутацию как ключевой участник рынка Биткоина. Продолжить чтение: Компания укрепляет позицию с помощью массивных инвестиций в Биткоин Источник: https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
Новости Биткоин сегодня: Ключевой индикатор меняется с Медвежьего на нейтральный перед ожиданиями снижения ставки ФРС, суд отклоняет апелляцию Трампа

Новости Биткоин сегодня: Ключевой индикатор меняется с Медвежьего на нейтральный перед ожиданиями снижения ставки ФРС, суд отклоняет апелляцию Трампа

Прочитайте полную статью на coingape.com.
Лучшие кошельки для Worldcoin (WLD) на 2025 год: Лучшие варианты для Безопасности и удобства использования

Лучшие кошельки для Worldcoin (WLD) на 2025 год: Лучшие варианты для Безопасности и удобства использования

World Liberty Financial: краткий обзор &nbsp;Токен: WLF&nbsp; | Основан: 2023 | Направление: Децентрализованные финансы + Идентификация | Цель: Глобальный доступ к сбережениям, кредитованию и платежам
