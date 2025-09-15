Том Ли из BitMine прогнозирует «монструозный» рост Bitcoin и Ether после снижения ставки ФРС

Биктоин и блокчейн Ethereum могут оказаться на пороге резкого ралли, если ФРС продолжит давно ожидаемое снижение ставки на этой неделе, по словам Тома Ли, председателя Ethereum-казначейства BitMine. В интервью CNBC Ли заявил, что цифровые активы выделяются среди секторов, наиболее чувствительных к ликвидности, когда центральные банки смягчают политику. Он указал на прошлые эпизоды в сентябре 1998 года и сентябре 2024 года, когда ФРС изменила курс, как на свой сценарий. Он предсказал "монструозное движение" конкретно Биктоина и блокчейн Ethereum в ближайшие три месяца. Политики готовы снизить ставки после месяцев ожидания ФРС начинает двухдневное заседание по политике во вторник, решение запланировано на 16:00, 17 сентября (МСК). Рынки ожидают снижения на 25 базисных пунктов, что снизит ставку федеральных фондов до 4,00% - 4,25%, первое снижение в году после месяцев стабильности на уровне 4,25% - 4,50%. Ожидания формировались признаками охлаждения рынка труда США, включая замедление роста рабочих мест и уровень безработицы, который вырос до 4,2% в июле. Инфляция, однако, остается стабильной на уровне около 3%, подталкиваемая тарифами и другими факторами давления со стороны предложения. Трамп призывает к большему снижению ставки, усиливая давление Трейдеры, отслеживаемые инструментом CME FedWatch, в подавляющем большинстве ожидают умеренного снижения, хотя некоторые видят небольшой шанс более глубокого снижения на 50 базисных пунктов. Президент Дональд Трамп открыто призвал к большему снижению, добавляя политическое давление на обсуждения ФРС. Перед объявлением рынки находились в режиме ожидания. Азиатские акции поднялись до новых максимумов, в то время как доллар с трудом набирал обороты. Инвесторы уже заложили в цену изменение политики, при этом технологические акции и криптоактивы лидируют в недавнем росте. Последняя торговля Биктоина была около 115 800 долларов, рост на 3,4% за прошлую неделю. Ethereum держался около 4 528 долларов, прибавив 5% за тот же период. Оба были поддержаны оптимизмом, что более дешевая ликвидность повысит спрос на рисковые активы. Крипто позиционируется в центре роста, вызванного смягчением Ли отметил, что помимо технологий и крипто, малые капитализации и финансовые акции также имеют тенденцию выигрывать от снижения ставок. Однако он предположил, что Биктоин и Ethereum могут быть выдающимися сделками, учитывая их сезонную силу и чувствительность к денежному смягчению. Для крипто-инвесторов перспектива более легкой ликвидности снова вызвала надежды на значительную прибыль после волатильного лета. Четкий сигнал от ФРС в среду может задать тон для глобальных рынков до конца года, с Биктоином и Ethereum, позиционированными в центре ралли рисковых активов, которое предсказывает Ли.