Strategy, компания бизнес-аналитики, соучредителем которой является Майкл Сейлор, увеличила свои запасы Биктоина до более чем 73 миллиардов долларов после сообщения о покупке в рамках своей казначейской стратегии. В понедельничном уведомлении Сейлор сообщил, что компания приобрела 525 Биктоин (BTC) примерно за 60 миллионов долларов при средней цене 114 562 долларов за монету. Дополнительный Биктоин привел к тому, что общие запасы Strategy составили 638 985 BTC, стоимостью более 73 миллиардов долларов на момент публикации. Источник: Майкл Сейлор Покупка Биктоина была частью стратегии накопления Strategy, запущенной в августе 2020 года с инвестиций в BTC на сумму 250 миллионов долларов. С момента этих первоначальных инвестиций компания регулярно объявляла о значительных покупках BTC, включая сообщение о покупке на 450 миллионов долларов в конце августа и начале сентября. Накопление Биктоина через Strategy стало одним из первых значительных шагов для компании по созданию криптовалютного казначейства в качестве потенциальной защиты от инфляции. В то время как многие другие компании в США и по всему миру выделили аналогичные средства для инвестиций в BTC, другие исследуют инвестиции в Solana (SOL), Ether (ETH) и даже Dogecoin (DOGE). Связанное: TON Strategy запускает обратный выкуп на 250 миллионов долларов, в то время как акции падают на 7,5% Доступ к крипто через различные инвестиционные инструменты В то время как некоторые казначейства штатов США изучают способы прямого владения криптовалютами, такими как Биктоин, через стратегические резервы, другие используют акции Strategy (MSTR) как средство получения доступа к цифровым активам, где могут существовать политики, ограничивающие прямые инвестиции или общественное противодействие. Пенсионные фонды в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Флориде, Луизиане, Мэриленде, Нью-Джерси, Техасе и Юте сообщили о владении MSTR в 2024 году. Исполнительный указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также может ускорить этот тип внедрения, позволяя пенсионным планам 401(k) включать криптовалюты в свою инвестиционную стратегию. Кроме того...