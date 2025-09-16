8,3 млн BTC станут неликвидными: Fidelity прогнозирует дефицит предложения Биткоина
Пост 8,3 млн BTC станут неликвидными: Fidelity прогнозирует дефицит предложения Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Fidelity прогнозирует, что 8,3 миллиона BTC (42% предложения) могут стать неликвидными к 2032 году. Долгосрочные держатели и публичные компании обеспечивают заблокированное предложение Биткоина. Киты продали BTC на сумму 12,7 млрд долларов за 30 дней, несмотря на долгосрочное накопление. . Будущее предложение Биткоина может значительно сократиться: управляющий активами Fidelity прогнозирует, что более 8,3 миллиона BTC BTC 115 553 долларов Волатильность за 24ч: 0,6% Рыночный капитал: 2,30 T долларов Объем 24ч: 39,32 B долларов, примерно 42% оборотного предложения, могут стать "неликвидными" к 2032 году, если сохранятся текущие тенденции накопления. Прогноз неликвидности от Fidelity В отчете, опубликованном 15 сентября, Fidelity выделил две группы, последовательно блокирующие Биткоин: долгосрочные держатели, которые не перемещали монеты как минимум семь лет, и публично торгуемые компании, владеющие более чем 1 000 BTC каждая. Вместе эти группы стабильно увеличивали свои резервы и проявляют мало склонности к продаже. Биткоин последний раз перемещался более 7 лет назад | Источник: Fidelity 8,3 млн к 2032 году Fidelity прогнозирует, что к 2 кварталу 2025 года эти организации будут контролировать более шести миллионов BTC, около 28% от общего предложения. К 2032 году эта цифра может вырасти до 8,3 миллиона BTC, фактически исключив их из открытого рыночного обращения. Уже сейчас публичные компании владеют почти 1 миллионом BTC, около 4,6% предложения, с участием более 105 фирм. Обзор предложения Биткоина: 2 квартал 2010-2 квартал 2025 | Источник: Fidelity Примечательно, что сокращение ликвидного предложения обычно усиливает восходящее давление. Однако это также поднимает вопросы о концентрации собственности и рисках, если киты решат продавать. Рыночное давление несмотря на долгосрочное удержание В то время как прогноз Fidelity предполагает долгосрочное сокращение предложения, недавние данные рисуют более волатильную краткосрочную картину. Биткоин-киты выгрузили почти 12,7 миллиардов долларов за последние 30 дней, самая резкая распродажа с середины 2022 года, что привело к снижению BTC на 2% за тот же период. Восстановление BTC было обусловлено макро-импульсом, притоком ETF и фьючерсами. Тем не менее, более слабые спотовые потоки,...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00