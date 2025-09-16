2025-10-11 суббота

Раскрывая удивительное будущее BTC к 2030 году

Прогноз цены Биткоина: Раскрытие Удивительного Будущего BTC к 2030 Году
Биткоин
BitcoinEthereumNews2025/09/16 19:33
Пуш Казначейства 1M BTC набирает обороты

Законопроект о Bitcoin от сенатора Синтии Ламмис расширяет исполнительный указ эпохи Трампа и поручает Казначейству приобрести Биктоин. Приобретение 1 миллиона BTC будет происходить в течение пяти лет с помощью бюджетно-нейтральных стратегий. Хотя законодательство пока поддерживают только республиканцы, представители отрасли настаивают на том, чтобы сделать резерв Bitcoin приоритетом. Исполнительный председатель Strategy (NASDAQ: MSTR) Майкл Сейлор вместе с ведущими крипто-лидерами США примет участие в круглом столе по криптовалютам на Капитолийском холме в Вашингтоне на этой неделе. Цель - продвинуть Закон о Bitcoin, который направлен на приобретение в общей сложности 1 миллиона BTC в качестве части Казначейства США. Продвижение плана казначейства на 1 миллион биткоинов 16 сентября более дюжины крипто-адвокатов примут участие в круглом столе на Капитолийском холме, организованном сенатором Синтией Ламмис и представителем Ником Бегичем, республиканскими спонсорами законопроекта о создании «стратегического резерва Bitcoin» США. Ранее в этом году, в марте, сенатор Ламмис повторно внесла Закон о BITCOIN, озаглавленный как Закон о стимулировании инноваций, технологий и конкурентоспособности через оптимизированные инвестиции по всей стране. Законопроект предлагает обозначить биткоин как стратегический резервный актив. Он дополнительно расширяет исполнительный указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, тем самым поручая правительству США создать постоянные запасы биткоина, аналогичные золотым резервам страны. Законодательство призывает США приобрести один миллион биткоинов в течение пяти лет с помощью «бюджетно-нейтральных стратегий», как предложил министр финансов США Скотт Бессент. Оно также расширяет указ Трампа, который запрещал продажу Bitcoin и других крипто-активов, конфискованных правительством, вместо этого требуя хранить такие активы в отдельном «запасе». Эти усилия происходят в то время, когда Конгресс продолжает продвигать законодательство, связанное с криптовалютами.
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:30
8,3 млн BTC станут неликвидными: Fidelity прогнозирует дефицит предложения Биткоина

Fidelity прогнозирует, что 8,3 миллиона BTC (42% предложения) могут стать неликвидными к 2032 году. Долгосрочные держатели и публичные компании обеспечивают заблокированное предложение Биткоина. Киты продали BTC на сумму 12,7 млрд долларов за 30 дней, несмотря на долгосрочное накопление. Будущее предложение Биткоина может значительно сократиться: управляющий активами Fidelity прогнозирует, что более 8,3 миллиона BTC, примерно 42% оборотного предложения, могут стать "неликвидными" к 2032 году, если сохранятся текущие тенденции накопления. Прогноз неликвидности от Fidelity В отчете, опубликованном 15 сентября, Fidelity выделил две группы, последовательно блокирующие Биткоин: долгосрочные держатели, которые не перемещали монеты как минимум семь лет, и публично торгуемые компании, владеющие более чем 1 000 BTC каждая. Вместе эти группы стабильно увеличивали свои резервы и проявляют мало склонности к продаже. 8,3 млн к 2032 году Fidelity прогнозирует, что к 2 кварталу 2025 года эти организации будут контролировать более шести миллионов BTC, около 28% от общего предложения. К 2032 году эта цифра может вырасти до 8,3 миллиона BTC, фактически исключив их из открытого рыночного обращения. Уже сейчас публичные компании владеют почти 1 миллионом BTC, около 4,6% предложения, с участием более 105 фирм. Рыночное давление несмотря на долгосрочное удержание В то время как прогноз Fidelity предполагает долгосрочное сокращение предложения, недавние данные рисуют более волатильную краткосрочную картину. Биткоин-киты выгрузили почти 12,7 миллиардов долларов за последние 30 дней, самая резкая распродажа с середины 2022 года, что привело к снижению BTC на 2% за тот же период. Восстановление BTC было обусловлено макро-импульсом, притоком ETF и фьючерсами.
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00
Рост Биткоина не смог повысить рыночную стоимость акций Strategy

Strategy, крупнейший публичный держатель Биткоина, расширил свои резервы, несмотря на то, что премия на его акции продолжает снижаться. Компания сообщила 15 сентября, что приобрела 525 BTC примерно за 60,2 миллиона долларов, заплатив в среднем 114 562 долларов за монету. Последняя покупка подняла доходность Биткоина Strategy на 2025 год до 25,9% и увеличила общие запасы до 638 985 BTC. Запас, приобретенный за 47,23 миллиарда долларов по средней цене 73 913 долларов за монету, сейчас оценивается в 73,97 миллиарда долларов, что дает компании нереализованную прибыль примерно в 57%. Strategy заявила, что финансировала свою последнюю покупку Биткоина за счет доходов от текущих продаж акций, которые принесли около 24 миллионов долларов через акции Strife, 17,3 миллиона долларов через акции Strike и еще 17 миллионов долларов от бессрочных предложений Stride. Снижение mNAV MSTR В то время как Strategy продолжает накапливать Биткоин, его рыночная чистая стоимость активов (mNAV) упала до самого низкого уровня с января 2024 года. Коэффициент, который отслеживает, с какой премией или дисконтом торгуются акции компании по сравнению с базовым Биткоином, снизился до 1,26x, согласно данным Bitcoin Treasuries. Это означает резкое снижение с уровня 3,14x, наблюдавшегося в ноябре 2024 года. Падающая премия указывает на изменение настроений инвесторов. Вместо того, чтобы платить значительно выше стоимости монет Strategy, акционеры теперь оценивают акции ближе к их фактическим запасам. Это снижение также совпало с текущим падением стоимости акций MSTR Strategy, которые упали более чем на 28% с июльского пика в 457 долларов до 327 долларов на момент публикации. Примечательно, что та же тенденция наблюдается и в других компаниях, владеющих Биткоином, таких как Metaplanet.
Биткоин
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:33
Американский Bitcoin (ABTC) Сток: Объяснение Последней Криптоигры Семьи Трампа

American Bitcoin (ABTC) только что вышел на Nasdaq и наделал много шума. В первый день акции выросли более чем на 100% прежде чем остыть. В какой-то момент доля братьев Трамп стоила более 2,5 миллиардов долларов. Это не какой-то тихий побочный проект. Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший создали American Bitcoin вместе с Hut 8, одним из крупнейших имен в криптомайнинге. Они говорят, что цель проста: майнить Биктоин, покупать больше Биктоина и сделать США лидером в этой области. Дебют состоялся через слияние American Bitcoin Gryphon, что дало компании быстрый путь на фондовый рынок. Теперь акции ABTC торгуются, и инвесторы внимательно наблюдают. Некоторые видят в этом смелую ставку на будущее Биктоина. Другие видят рискованную игру, связанную с политикой. В любом случае, акции American Bitcoin могут стать крупнейшим шагом семьи Трамп в криптовалюту на сегодняшний день (что о многом говорит), и это может изменить разговор о том, как политика и Биктоин сочетаются. Ключевые моменты: American Bitcoin (ABTC) запущен в 2025 году при поддержке Эрика и Дональда Трампа-младшего вместе с Hut 8, с целью сделать США лидером в майнинге и накоплении Биктоина. Слияние American Bitcoin Gryphon вывело ABTC на Nasdaq, где акции удвоились в течение дня при дебюте, прежде чем закрыться с ростом на 16%. Стратегия компании сочетает майнинг нового Биктоина с созданием крупной казны, уже владея более 2 400 BTC и планируя привлечь 2,1 миллиарда долларов для расширения. Глубокая вовлеченность семьи Трамп повышает видимость, но также вызывает опасения по поводу конфликта интересов, поскольку политика, крипто и Уолл-стрит сталкиваются. Что такое American Bitcoin (ABTC)? American Bitcoin был создан в начале 2025 года Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим вместе с Hut 8, одним из крупнейших майнеров Биктоина в Северной Америке.
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:13
Эксклюзивная феерия ИИ и блокчейна на KBW 2025

Пост Эксклюзивное мероприятие по ИИ и блокчейну на KBW 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. Представляем The Crypto Bash: Эксклюзивное мероприятие по ИИ и блокчейну на KBW 2025 Перейти к содержанию Главная Крипто-новости Представляем The Crypto Bash: Эксклюзивное мероприятие по ИИ и блокчейну на KBW 2025 Источник: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:30
Запасы Биткоина Strategy достигли 73 миллиардов $ с 638 985 BTC в Казначействе

Strategy, компания бизнес-
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:08
Акции KindlyMD упали на 55% после регистрации акций инвесторов PIPE

TLDR KindlyMD (NAKA) падает на 55% после регистрации акций PIPE-инвесторов для продажи в пятницу. Акции компаний по майнингу с фокусом на ИИ Bitfarms, IREN и Hive продолжают демонстрировать сильные результаты с двузначным ростом. Tesla выросла на 6% до 420 $ после раскрытия в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США о покупке Илоном Маском 2,6 миллиона акций. Генеральный директор NAKA Дэвид Бейли призывает краткосрочных трейдеров выходить, признавая [...] Статья "Акции KindlyMD падают на 55% после регистрации акций PIPE-инвесторов" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/16 15:49
Ripple обеспечивает юридическую победу, переводит 15 миллионов XRP майнерам IOTA для стабильного пассивного дохода

Пост Ripple обеспечивает юридическую победу, переводит 15 миллионов XRP майнерам IOTA для стабильного пассивного дохода появился на BitcoinEthereumNews.com. Юридическая победа Ripple и перевод 15 миллионов XRP в долларах США Всего через несколько часов после победы в ключевой битве против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Ripple тихо выполнил перевод 15 миллионов XRP. Запись в реестре: #98,741,614 Комиссия: Всего 0.000015 XRP — практически нулевая стоимость Аналитики полагают, что перевод может быть связан с: Управлением ликвидностью биржи Расширением каналов трансграничных платежей Потенциальной подготовкой ликвидности ETF Этот шаг в очередной раз подчеркивает эффективность и сверхнизкие комиссии сети Ripple, доказывая её силу в реальных расчетах платежей. Реакция рынка и смещение интересов инвесторов В то время как цена XRP увидела небольшой откат рынка до примерно 2.96 долларов США, внимание инвесторов быстро смещается в сторону IOTA Майнер, развивающейся платформы облачного майнинга, которая становится известной как "крипто-гем" в криптопространстве. IOTA Майнер: Новый скрытый гем для пассивного дохода В отличие от торговли, где прибыль зависит от волатильности цен, IOTA Майнер предоставляет инвесторам стабильный ежедневный доход. Почему розничные и даже институциональные инвесторы США обращают внимание: Стабильный пассивный доход — Получайте ежедневные вознаграждения за майнинг независимо от направления рынка. Низкий порог входа — Не требуется дорогостоящее оборудование; просто начните майнинг через мобильное приложение. Защита от снижения — Даже во время падения цен доходы остаются стабильными. Макро-попутный ветер — С надвигающимися снижениями ставок ФРС и улучшением нормативной ясности, платформы вроде IOTA Майнер набирают обороты. Один из ранних пользователей поделился: "В то время как цены XRP и DOGE продолжают колебаться, мой аккаунт IOTA Майнер генерирует стабильный доход каждый день. Это гораздо надежнее, чем просто торговля монетами." Начните облачный майнинг с IOTA Майнер всего за три шага: ✅ Шаг 1: Быстро зарегистрируйте аккаунт, используя любой адрес электронной почты ✅ Шаг 2: Выберите план контракта облачного майнинга, который подходит вам лучше всего ✅ Шаг 3: После окончания срока контракта вы можете вывести свой основной капитал или приобрести новый план для получения большей прибыли Популярные...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:34
Прибыльность майнинга Bitcoin (BTC) снизилась в августе, сообщает Jefferies

Пост "Доходность майнинга Биткоина (BTC) упала в августе, сообщает Jefferies" появился на BitcoinEthereumNews.com. Доходность майнинга Биткоина BTC$115 882,42 снизилась на 5% в прошлом месяце в основном из-за увеличения скорости хэширования сети, заявил инвестиционный банк Jefferies в исследовательском отчете в воскресенье. "Гипотетический флот майнеров BTC мощностью один EH/s мог бы генерировать ~$55 тыс./день дохода в августе, по сравнению с ~$58 тыс./день в июле и ~$44 тыс. год назад", - написали аналитики под руководством Джонатана Петерсена. Скорость хэширования относится к общей вычислительной мощности, используемой для майнинга и обработки транзакций в блокчейне proof-of-work, и является показателем конкуренции в отрасли и сложности майнинга. Она измеряется в эксахэшах в секунду (EH/s). Компании по майнингу, котирующиеся в США, добыли 3 573 биткоина в августе по сравнению с 3 598 в июле, отмечается в отчете, и эти майнеры составили 26% сети Биткоина в прошлом месяце, без изменений с июля. MARA Holdings (MARA) добыла больше всего биткоинов в группе, с 705 703 токенами, за ней следует IREN (IREN), сообщает Jefferies. Активированная скорость хэширования MARA по-прежнему является самой большой в группе, составляя 59,4 EH/s, а CleanSpark (CLSK) занимает второе место с 50 EH/s, добавляется в отчете. Читайте также: Скорость хэширования сети Биткоина вернулась к историческим максимумам в августе: JPMorgan Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:20
