Цена Bitcoin и Ethereum может резко вырасти в следующие 3 месяца на фоне снижения ставок ФРС

Пост «Цена Биктоин и блокчейн Ethereum может вырасти в следующие 3 месяца на фоне снижения ставок ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Председатель BitMine Том Ли предсказал, что Биктоин и блокчейн Ethereum могут стать выдающимися торговыми активами в ближайшие три месяца, если Федеральная резервная система решит снизить процентные ставки. Как будет выглядеть ралли? Краткое содержание Председатель BitMine Том Ли заявил, что он предвидит «монструозные движения» в ближайшие три месяца для Биктоин и блокчейн Ethereum, если ФРС решит снизить процентные ставки. Весь рынок криптоактивов, похоже, готовится к влиянию решения ФРС по ставке, опросы показывают сильный оптимизм в отношении снижения процентной ставки. В интервью CNBC председатель казначейства Ethereum BitMine Том Ли сказал, что цифровые активы входят в число секторов, которые могут получить большой импульс в ближайшие три месяца. Если Федеральная резервная система решит продолжить снижение процентных ставок, сектор может увидеть большие движения в ближайшие недели. Он заявил, что и Биктоин (BTC), и Ethereum (ETH) «сезонно сильны» и готовы сделать еще более крупные скачки после снижения процентной ставки ФРС. «Я думаю, они могут совершить монструозное движение в ближайшие три месяца, просто огромное», — сказал Том Ли в своем интервью. Согласно CBS, ФРС объявит о своем следующем решении по ставке в 14:00 по восточному времени 17 сентября. CME FedWatch указывает, что вероятность снижения на 0,25% составляет 96%, что основано на 30-дневных фьючерсных ценах на фонды ФРС для определения вероятности. Криптотрейдеры готовятся к решению ФРС, размещая больше средств на рынке стейблкоинов для развертывания в сети. Кроме того, в число крупнейших бенефициаров также входят Nasdaq 100, особенно MAG7 и акции ИИ, которые получат подъем от снижения процентных ставок. Точки отсчета, которые Том Ли использовал для своего прогноза, — это то, что произошло в сентябре прошлого года, а также...