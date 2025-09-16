2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сейлор и Ли среди 18 человек, которые встретятся с законодателями по поводу Стратегического резерва Bitcoin

Сейлор и Ли среди 18 человек, которые встретятся с законодателями по поводу Стратегического резерва Bitcoin

Пост Сэйлор и Ли среди 18 человек, которые встретятся с законодателями по поводу Стратегического резерва Bitcoin, появился на BitcoinEthereumNews.com. Законодатели США встретятся с 18 руководителями криптоиндустрии, включая председателя Strategy Майкла Сэйлора, во вторник, чтобы обсудить, как Конгресс может продвинуть Стратегический резерв Bitcoin президента Дональда Трампа. Среди присутствующих также будут генеральный директор Fundstrat Том Ли, который также является председателем BitMine, а также генеральный директор MARA Фред Тиль, согласно информации от группы защиты криптовалют The Digital Chambers, которая поделилась полным списком с Cointelegraph в понедельник. Руководители отрасли стремятся создать импульс для продвижения Закона о Bitcoin, меры, представленной сенатором США Синтией Ламмис в марте, которая призывает правительство приобрести один миллион Bitcoin (BTC) в течение пяти лет. Покупки будут финансироваться через Федеральный резерв и Министерство финансов, при этом исполнительный указ Трампа гласит, что они должны финансироваться с помощью бюджетно-нейтральных стратегий. Круглый стол будет организован The Digital Chambers и ее филиалом, The Digital Power Network, сообщили они. Закон о Bitcoin может стать следующим основным направлением для законодателей в области криптовалютного законодательства после их усилий по принятию законопроекта о стейблкоинах GENIUS Act в июле. Источник: Майкл Сэйлор Биткоинеры представят идеи, будут искать ответы Руководители индустрии Биктоина представят идеи о том, как США могут финансировать эти покупки Bitcoin без влияния на налогоплательщиков, сообщили Digital Chambers изданию Cointelegraph. "Основное внимание будет уделено обеспечению продвижения Стратегического резерва Bitcoin бюджетно-нейтральным способом и созданию коалиции, необходимой для продвижения Закона о Bitcoin". Среди бюджетно-нейтральных стратегий, которые обсуждались до сих пор, - переоценка золотых сертификатов Казначейства и тарифных доходов. Они также будут стремиться узнать, что замедлило импульс с Законом о Bitcoin за последние шесть месяцев, и какие самые большие возражения против законопроекта есть у законодателей. Майнеры Bitcoin, венчурные капиталисты, банкиры также встретятся с законодателями Несколько...
SIX
SIX$0.0195-0.05%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.168-4.59%
Биткоин
BTC$117,631.91-2.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:20
Поделиться
Sonic привлекает институциональный капитал и представляет обновление протокола ACM для развития экономики внимания

Sonic привлекает институциональный капитал и представляет обновление протокола ACM для развития экономики внимания

Пост Sonic привлекает институциональный капитал и представляет обновление протокола ACM для развития экономики внимания появился на BitcoinEthereumNews.com. Пресс-релизы являются спонсорским контентом и не входят в редакционный контент Finbold. Для полного отказа от ответственности, пожалуйста. Криптоактивы/продукты могут быть очень рискованными. Никогда не инвестируйте, если вы не готовы потерять все деньги, которые вкладываете. Сеул, Южная Корея, 16 сентября 2025 г., Chainwire Sonic представил обновление протокола ACM для переопределения внимания как программируемого и торгуемого класса активов. При поддержке привлечения свежего институционального капитала, Sonic создаст Attention Capital Markets (ACM) как новый уровень экономической инфраструктуры, укрепляя свою позицию как слоя внимания в экосистеме Solana. От своих ранних корней в игровой индустрии, где внимание наиболее сконцентрировано, Sonic эволюционирует в фундаментальную сеть, которая делает внимание программируемым. Предоставляя проверяемый слой данных, который фиксирует как внецепочечные сигналы, такие как показы и клики, так и он-чейн метрики, такие как транзакции и объем, Sonic позволяет вниманию перетекать в новый класс приложений, где внимание, доходность и активы сходятся. Обновление ACM запускается с сильным импульсом в сферах капитала, исследований, продукта и экосистемы. DWF Labs и Awaken Finance входят в число инвесторов, которые присоединились в качестве стратегических инвесторов в ходе недавнего раунда финансирования, демонстрируя институциональную уверенность в миссии Sonic по превращению внимания в полностью ликвидный актив. Интеллектуальная глубина была добавлена профессором Си Ченом из NYU, признанным лидером в области вычислительной экономики, который стал соавтором Белой книги ACM вместе с командой Sonic, излагая теоретические основы программируемого внимания как рынка капитала. Его выпуск основывается на исследованиях Sonic по вознаграждению пользовательского внимания, вдохновленных успехом игры tap-to-earn SonicX, встроенной непосредственно в TikTok, которая привлекла более двух миллионов пользователей. В начале 2025 года Sonic начал исследовать, как систематически измерять и вознаграждать это внимание, что привело к созданию фреймворка ACM: системы стандартизированных метрик, эпох и распределения вознаграждений, которая...
Sonic SVM
SONIC$0.15965-4.03%
TAP Protocol
TAP$0.434-2.69%
SQUID MEME
GAME$40.4362+7.15%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:04
Поделиться
Цена Bitcoin и Ethereum может резко вырасти в следующие 3 месяца на фоне снижения ставок ФРС

Цена Bitcoin и Ethereum может резко вырасти в следующие 3 месяца на фоне снижения ставок ФРС

Пост «Цена Биктоин и блокчейн Ethereum может вырасти в следующие 3 месяца на фоне снижения ставок ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Председатель BitMine Том Ли предсказал, что Биктоин и блокчейн Ethereum могут стать выдающимися торговыми активами в ближайшие три месяца, если Федеральная резервная система решит снизить процентные ставки. Как будет выглядеть ралли? Краткое содержание Председатель BitMine Том Ли заявил, что он предвидит «монструозные движения» в ближайшие три месяца для Биктоин и блокчейн Ethereum, если ФРС решит снизить процентные ставки. Весь рынок криптоактивов, похоже, готовится к влиянию решения ФРС по ставке, опросы показывают сильный оптимизм в отношении снижения процентной ставки. В интервью CNBC председатель казначейства Ethereum BitMine Том Ли сказал, что цифровые активы входят в число секторов, которые могут получить большой импульс в ближайшие три месяца. Если Федеральная резервная система решит продолжить снижение процентных ставок, сектор может увидеть большие движения в ближайшие недели. Он заявил, что и Биктоин (BTC), и Ethereum (ETH) «сезонно сильны» и готовы сделать еще более крупные скачки после снижения процентной ставки ФРС. «Я думаю, они могут совершить монструозное движение в ближайшие три месяца, просто огромное», — сказал Том Ли в своем интервью. Согласно CBS, ФРС объявит о своем следующем решении по ставке в 14:00 по восточному времени 17 сентября. CME FedWatch указывает, что вероятность снижения на 0,25% составляет 96%, что основано на 30-дневных фьючерсных ценах на фонды ФРС для определения вероятности. Криптотрейдеры готовятся к решению ФРС, размещая больше средств на рынке стейблкоинов для развертывания в сети. Кроме того, в число крупнейших бенефициаров также входят Nasdaq 100, особенно MAG7 и акции ИИ, которые получат подъем от снижения процентных ставок. Точки отсчета, которые Том Ли использовал для своего прогноза, — это то, что произошло в сентябре прошлого года, а также...
Биткоин
BTC$117,631.91-2.63%
GET
GET$0.004153-0.43%
Moonveil
MORE$0.02917-15.22%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 22:21
Поделиться
Почему компании с казначейством Биткоина сталкиваются с падением акций

Почему компании с казначейством Биткоина сталкиваются с падением акций

Пост «Почему компании с Казначейством Биткоина сталкиваются с падением акций» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Next Technology Holding, NXTT, показали небольшие потери после того, как компания объявила о планах привлечь 500 миллионов $ для приобретения дополнительного Биткоина (BTC) и других корпоративных целей. Это не единственная компания с Казначейством Биткоина под давлением. Акции NAKA компании KindlyMD упали более чем на 55% после того, как генеральный директор предупредил инвесторов об ожидаемом увеличении «волатильности цен на акции». Next Tech Holding планирует предложение на 500 миллионов $, акции падают Спонсировано Спонсировано В заявке по форме S-3 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания раскрыла планы продать до 500 миллионов $ обыкновенных акций через одно или несколько предложений. Было отмечено, что привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные мероприятия, включая приобретение Биткоина. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках данного проспекта, для общих корпоративных целей, включая, помимо прочего, приобретение Биткоина», — говорится в заявке. Это решение соответствует более широкой тенденции корпораций увеличивать свою подверженность цифровым активам, при этом Биткоин остается наиболее заметным выбором. Согласно Bitcoin Treasuries, сама Next Technology Holding уже входит в топ-20 корпоративных держателей BTC с 5 833 монетами стоимостью 673,96 миллионов $. Тем не менее, объявление не вселило уверенность инвесторам. Данные Yahoo Finance показали, что акции NXTT упали на 4,79% до 0,14 $. Динамика акций NXTT. Источник: Yahoo Finance Акции KindlyMD обрушились на 55% после выхода акций PIPE на рынок Между тем, неудача Next Technology не является изолированной. KindlyMD, медицинская компания, котирующаяся на Nasdaq, которая объединилась с Nakamoto Holdings для создания Казначейства Биткоина, понесла еще большие потери. NAKA упала более чем на 55%, с ценой закрытия акций на уровне 1,24 $. В премаркете акции увидели скромный рост примерно на 4%, чего было недостаточно для компенсации потерь. Спонсировано Спонсировано Это снижение является частью более широкого нисходящего тренда. Акции...
Threshold
T$0.01463-3.62%
Биткоин
BTC$117,631.91-2.63%
Nakamoto Games
NAKA$0.1816-9.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 22:03
Поделиться
JPMorgan теперь может помочь вам найти частный самолет или дворецкого

JPMorgan теперь может помочь вам найти частный самолет или дворецкого

Пост JPMorgan теперь может помочь вам найти частный самолет или дворецкого появился на BitcoinEthereumNews.com. Частные самолеты, припаркованные в аэропорту Фридман Мемориал во время конференции Allen & Company Sun Valley 10 июля 2025 года в Сан-Вэлли, Айдахо. Kevin Dietsch | Getty Images J.P. Morgan Private Bank запускает новый сервис для своих состоятельных клиентов, предлагая скидки и рекомендации на все: от полетов на частных самолетах и путешествий до домашнего персонала и реставрации произведений искусства. Этот шаг происходит в то время, когда частные банки и фирмы по управлению активами стремятся найти способы обслуживания клиентов за пределами основных инвестиций и финансовых консультаций, которые становятся все более стандартизированными. J.P. Morgan заявил, что клиенты с ультравысоким уровнем дохода и семейные офисы все чаще обращаются к своим консультантам по благосостоянию за более широкими нефинансовыми советами. "Существует растущая тенденция среди клиентов, которые хотят получать наши консультации за пределами традиционного управления активами", - сказал Уильям Синклер, со-руководитель глобальной практики семейных офисов J.P. Morgan Private Bank. "Они рассматривают J.P. Morgan как надежный источник благодаря нашим клиентам". Услуги предоставят клиентам J.P. Morgan Private Bank в США доступ к специализированной сети компаний, которые были тщательно проверены и отобраны банком. Нет дополнительной платы за доступ к услугам, и клиенты получат эксклюзивные предложения, бесплатные консультации, сниженные тарифы и другие сделки от компаний на платформе. Услуги включают все: от полетов на частных самолетах и роскошных путешествий до домашнего персонала, управления здравоохранением и консультаций по коллекционированию. Они также включают агрегированные программы финансовой отчетности, бухгалтерский учет и услуги по оплате счетов (известные как "услуги CFO"), которые пользуются большим спросом у сверхбогатых инвесторов и семейных офисов. Для консультаций по путешествиям клиенты смогут получить доступ к Valerie Wilson Travel, которую J.P. Morgan приобрел в 2022 году в рамках покупки компании по управлению путешествиями Frosch. Банк не назвал другие компании, доступные на платформе, но сказал, что они включают широкий спектр поставщиков...
Threshold
T$0.01463-3.62%
Union
U$0.009624+2.08%
SUN
SUN$0.025009-2.66%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 21:40
Поделиться
Крипто-ETF остаются горячими: фонды Bitcoin и Ether привлекли в совокупности более 600 миллионов $

Крипто-ETF остаются горячими: фонды Bitcoin и Ether привлекли в совокупности более 600 миллионов $

Пост Крипто ETF остаются горячими: Биктоин и Эфир фонды привлекли более 600 миллионов долларов в совокупности появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин ETF зафиксировали шестой день подряд притока средств в размере 260 миллионов долларов, в то время как эфир ETF отметили свой пятый положительный день подряд с 360 миллионами долларов. Эта серия подчеркивает растущий аппетит инвесторов к обоим ведущим фондам цифровых активов. Биктоин ETF продлевают победную серию до шести дней, за ними следуют Эфир ETF Биржевые фонды криптовалют (ETF) сохранили свой импульс [...] Источник: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
SIX
SIX$0.0195-0.05%
BRC20.COM
COM$0.010684-4.59%
Holo Token
HOT$0.0008251-3.31%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 21:38
Поделиться
Новости Bitcoin сегодня: Конгресс принимает 18 руководителей по предложению о резерве в 1 млн BTC

Новости Bitcoin сегодня: Конгресс принимает 18 руководителей по предложению о резерве в 1 млн BTC

Пост Bitcoin News Today: Конгресс принимает 18 руководителей по предложению о резерве в 1 млн BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: законопроект Lummis предусматривает резерв в 1 млн BTC в течение пяти лет (115 млрд $). 18 лидеров крипто-индустрии, включая Saylor и Lee, встречаются с Конгрессом во вторник. Варианты включают профицит тарифов, золотые сертификаты Казначейства. В сегодняшних новостях о Биктоине, законодатели США собрались с 18 руководителями криптоиндустрии 16 сентября 2025 года для продвижения закона BITCOIN, который предлагает приобрести 1 миллион Биктоина стоимостью более 115 миллиардов $ по текущим ценам 115 140 $ за BTC. Круглый стол, организованный The Digital Chamber и The Digital Power Network, был направлен на обсуждение бюджетно-нейтрального финансирования Стратегического резерва Bitcoin президента Дональда Трампа, с участниками, включая председателя MicroStrategy Майкла Сейлора и генерального директора Fundstrat Тома Ли. Детали закона BITCOIN появляются в последних новостях о Биктоине Сердцем обсуждения в этом обновлении новостей о Биктоине является сам закон BITCOIN. Согласно предложению, Казначейство и ФРС купят до 1 000 000 Биктоина в течение пяти лет. Сенатор Синтия Ламмис представила закон BITCOIN в марте 2025 года. По сегодняшним ценам BTC, эта сумма превысит 115 миллиардов $, согласно недавним сообщениям новостей о Биктоине. Покупки должны финансироваться бюджетно-нейтральными методами — это означает, что ФРС/Казначейство должны компенсировать расходы, чтобы чистые дефицитные расходы не росли. Финансирование поступает от Федеральной резервной системы и Министерства финансов. Исполнительный указ Трампа требует бюджетно-нейтральных методов, чтобы избежать затрат налогоплательщиков. Закон следует за законопроектом о стейблкоине GENIUS Act, принятым в июле 2025 года. Руководители представили стратегии на круглом столе, как подчеркивается в освещении новостей о Биктоине. Варианты включают переоценку золотых сертификатов Казначейства и использование тарифных доходов. The Digital Chamber заявила, что основное внимание было сосредоточено на продвижении резерва без финансового воздействия. Участники искали причины шестимесячного застоя законопроекта и обратились к возражениям законодателей. На данный момент у закона BITCOIN есть только республиканские спонсоры, но организаторы говорят, что хотят показать, как Биктоин может быть интегрирован в...
SIX
SIX$0.0195-0.05%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.168-4.59%
Биткоин
BTC$117,631.91-2.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 20:43
Поделиться
6 секретных предпродаж, готовых к росту в 1000 раз

6 секретных предпродаж, готовых к росту в 1000 раз

Шесть предпродаж — Tapzi, Best Wallet Token, Harry Hippo, Guardians of the Car, Cogni AI и SpacePay — демонстрируют сильную полезность, команды и потенциал роста для прибыли в 1000x в 2025 году.
SIX
SIX$0.0195-0.05%
HARRY
HARRY$0.08522-6.95%
CAR
CAR$0.006855+2.17%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/16 20:41
Поделиться
Мэр Ванкувера поддерживает Биткоин-фонд для благотворительных организаций пожарных

Мэр Ванкувера поддерживает Биткоин-фонд для благотворительных организаций пожарных

Пост «Мэр Ванкувера поддерживает Биткоин-фонд для благотворительных организаций пожарных» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: мэр Ванкувера помог создать Биткоин-фонд специально для благотворительных организаций пожарных. Этот шаг ставит Ванкувер в ряд крупнейших североамериканских городов, поддерживающих благотворительный фонд на основе Биткоина. Мэр Ванкувера, Канада, создал Биткоин-фонд для благотворительных организаций пожарных города. Этот шаг представляет собой один из крупнейших городов Северной Америки, принимающих Биткоин как часть муниципальных операций. Ванкувер входит в число самых густонаселенных мегаполисов Канады. Подробности о размере фонда, структуре или сроках реализации не были немедленно доступны. Источник: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
Manchester City Fan
CITY$0.9436-3.14%
Movement
MOVE$0.1039-4.32%
BRC20.COM
COM$0.010684-4.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 20:21
Поделиться
Рыночная капитализация биткоин-майнеров приближается к 50 миллиардам $ на фоне восстановления акций

Рыночная капитализация биткоин-майнеров приближается к 50 миллиардам $ на фоне восстановления акций

Пост Рыночный капитал Биткоин Майнеров Приближается к 50 миллиардам $ по мере Возвращения Акций появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции публично торгуемых биткоин майнеров продемонстрировали сильное возвращение за последнюю неделю, с резким продвижением нескольких компаний и установлением новых 52-недельных максимумов в понедельник. Эта статья из Theminermag, торгового издания для индустрии криптовалютного майнинга, фокусирующегося на последних новостях и исследованиях институциональных биткоин майнинговых компаний. Bitfarms [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
Capverse
CAP$0.10748-3.51%
BRC20.COM
COM$0.010684-4.59%
Polytrade
TRADE$0.0939-2.42%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:50
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов