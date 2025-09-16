Sonic привлекает институциональный капитал и представляет обновление протокола ACM для развития экономики внимания
Криптоактивы/продукты могут быть очень рискованными. Никогда не инвестируйте, если вы не готовы потерять все деньги, которые вкладываете. Сеул, Южная Корея, 16 сентября 2025 г., Chainwire Sonic представил обновление протокола ACM для переопределения внимания как программируемого и торгуемого класса активов. При поддержке привлечения свежего институционального капитала, Sonic создаст Attention Capital Markets (ACM) как новый уровень экономической инфраструктуры, укрепляя свою позицию как слоя внимания в экосистеме Solana. От своих ранних корней в игровой индустрии, где внимание наиболее сконцентрировано, Sonic эволюционирует в фундаментальную сеть, которая делает внимание программируемым. Предоставляя проверяемый слой данных, который фиксирует как внецепочечные сигналы, такие как показы и клики, так и он-чейн метрики, такие как транзакции и объем, Sonic позволяет вниманию перетекать в новый класс приложений, где внимание, доходность и активы сходятся. Обновление ACM запускается с сильным импульсом в сферах капитала, исследований, продукта и экосистемы. DWF Labs и Awaken Finance входят в число инвесторов, которые присоединились в качестве стратегических инвесторов в ходе недавнего раунда финансирования, демонстрируя институциональную уверенность в миссии Sonic по превращению внимания в полностью ликвидный актив. Интеллектуальная глубина была добавлена профессором Си Ченом из NYU, признанным лидером в области вычислительной экономики, который стал соавтором Белой книги ACM вместе с командой Sonic, излагая теоретические основы программируемого внимания как рынка капитала. Его выпуск основывается на исследованиях Sonic по вознаграждению пользовательского внимания, вдохновленных успехом игры tap-to-earn SonicX, встроенной непосредственно в TikTok, которая привлекла более двух миллионов пользователей. В начале 2025 года Sonic начал исследовать, как систематически измерять и вознаграждать это внимание, что привело к созданию фреймворка ACM: системы стандартизированных метрик, эпох и распределения вознаграждений, которая...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 23:04