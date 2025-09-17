Отчет о котировках в фэнтези-футболе, неделя 3: 5 растущих и падающих
Мы увидели несколько сумасшедших статистических показателей во время 2-й недели. Среди них был Джаред Гофф, сделавший пять тачдаун-пасов в победе над Беарз. Также было много провалов, включая Майкла Пеникса-младшего, набравшего всего 135 ярдов против Викингов. Обращая внимание на 3-ю неделю фэнтези-футбола, давайте выделим некоторых игроков, чьи котировки выросли за последнюю неделю, а также других, которых, возможно, пора исключить. ДЕТРОЙТ, МИЧИГАН – 05 ДЕКАБРЯ: Такер Крафт #85 из Грин-Бей Пэкерс празднует после того, как забил 12-ярдовый тачдаун против Детройт Лайонс в третьей четверти матча на Форд Филд 05 декабря 2024 года в Детройте, Мичиган. (Фото Ника Антайи/Getty Images) Getty Images Растущие игроки фэнтези-футбола Такер Крафт, TE, Грин-Бей Пэкерс Крафт сыграл ключевую роль в победе Пэкерс над Коммандерс в четверг вечером. Он был целью семи передач, завершив игру с шестью приемами на 124 ярда и одним тачдауном. Это произошло после того, как он также забил тачдаун в 1-й неделе против Лайонс. Из его 70 целевых передач в прошлом сезоне 15 были в красной зоне. Это помогло ему закончить сезон с семью тачдаунами. Пэкерс понесли удар на позиции принимающего во 2-й неделе, когда Джейдин Рид сломал ключицу. Ожидается, что он пропустит как минимум шесть недель, что не очень удачно для Пэкерс, учитывая, что Кристиан Уотсон все еще восстанавливается после разрыва ACL. Крафт, который уже доказал, что является угрозой для тачдауна, должен увидеть расширенную долю целевых передач в будущем. Ван'Дейл Робинсон, WR, Нью-Йорк Джайентс Не секрет, что Джайентс хотят передавать мяч Робинсону, особенно на третьем дауне. В прошлом сезоне он был целью 140 передач, что помогло ему сделать 93 приема. Однако,...
