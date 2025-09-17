Внимание: Сегодня Важный День для Bitcoin (BTC) в США! Состоится Критически Важная Встреча по Криптовалюте с Участием Крупных Имен!

Президент США Дональд Трамп предпринял важные шаги в отношении Биткоина и криптовалют с момента своей официальной инаугурации. Эти шаги включают подписание Трампом указа о стратегическом резерве Bitcoin в США и законопроект сенатора Синтии Ламмис о резерве Bitcoin. В то время как ожидания относительно резерва BTC продолжаются, сегодня в Вашингтоне, США, состоится важная встреча. Согласно The Block, встречу будет проводить Синтия Ламмис, сенатор, стоящий за Законом о Bitcoin 2024 года, и на ней будут присутствовать такие видные деятели, как основатель Strategy Майкл Сейлор и президент Bitmine Том Ли. Соответственно, на встрече будет обсуждаться принятие и поддержка законопроекта, направленного на создание стратегического резерва Bitcoin в Соединенных Штатах. "Наше внимание будет сосредоточено на обеспечении продвижения Стратегического резерва Bitcoin бюджетно-нейтральным образом и создании коалиции, необходимой для продвижения Закона о Bitcoin 2024 года". Ожидается, что среди участников будут руководители криптоиндустрии, такие как основатель Strategy Майкл Сейлор, председатель стартапа Ethereum BitMine и генеральный директор Fundstrat Том Ли, генеральный директор MARA Holdings Фред Тиль и генеральный директор CleanSpark Мэтт Шульц. Ранее Ламмис представила законопроект, который потребовал бы от правительства США ежегодно покупать 200 000 BTC в течение пяти лет, накапливая в общей сложности один миллион BTC. Закон о Bitcoin 2024 года, представленный еще в марте сенатором Синтией Ламмис, может стать следующим основным направлением внимания законодателей в отношении законодательства о криптовалютах после усилий по принятию закона GENIUS в июле. Законопроект предлагает, чтобы США приобрели 1 миллион Биткоинов, стоимостью более 115 миллиардов $ по текущим ценам, в качестве стратегических резервов в течение пяти лет через бюджетно-независимую стратегию, чтобы эти покупки были распределены на пять лет (200 000 BTC в год), и чтобы покупки осуществлялись за счет ресурсов, которые не будут обременять налогоплательщиков, то есть общественность.