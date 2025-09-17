2025-10-11 суббота

Биткоин снова сталкивается с трендовой линией 2017-21, SOL подает предупреждение "Падающая звезда"

Пост «Биткоин снова сталкивается с трендовой линией 2017-21 годов, SOL подает предупреждение 'Падающая звезда'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Это ежедневный анализ от аналитика CoinDesk и сертифицированного технического аналитика рынка Омкара Годболе. Несколько дней назад CoinDesk выделил три потенциальных препятствия, которые могут помешать движению биткоина (BTC) к 120 000$, одним из которых была хорошо установленная зона бычьей усталости выше 116 000$, существующая с июля. Действительно, недавний отскок BTC от минимумов около 107 200$ столкнулся с препятствием, не сумев решительно прорваться выше 116 000$ с прошлой пятницы. Это сопротивление тесно связано с ключевой трендовой линией, соединяющей пики бычьего рынка декабря 2017 года и ноября 2021 года, ценовым потолком, который ограничивал рост BTC в июле и августе, как показывают длинные верхние тени на месячных свечах. Быки уже дважды пытались, но не смогли удержаться выше этой линии. Смогут ли быки пробить ее с третьей попытки? Возможно. Многие аналитики ожидают, что биткоин продолжит расти до конца года, поддерживаемый широко ожидаемым снижением ставки ФРС. Но третья последовательная неудача здесь усилит позиции медведей, потенциально вызвав более глубокий откат. Первые предупреждающие признаки прорыва могут появиться, если дневные цены опустятся ниже Облака Ишимоку, которое в настоящее время действует как зона нерешительности. На момент написания биткоин торгуется внутри этого облака, предлагая мало ясности направления. Пересечения выше или ниже этого облака часто сигнализируют о сдвигах в моментуме, поэтому трейдерам следует внимательно следить. Предупреждение SOL о «Падающей звезде» В то время как энтузиазм вокруг перспектив цены solana (SOL) остается высоким, технические показатели предлагают проявить осторожность. В воскресенье SOL сформировал классическую свечу «падающая звезда» после достижения многомесячного максимума около 250$, только чтобы резко откатиться к закрытию. Этот паттерн, маленькое реальное тело с длинной верхней тенью после продолжительного восходящего тренда, как в случае с SOL, сигнализирует о том, что покупатели подняли цены выше, но в конечном итоге потеряли контроль перед продавцами, которые снизили цену обратно почти...
2025/09/17 04:38
Один пользователь потерял 1 000 000 USDC из-за бота MEV после ошибочной транзакции

Пост «Один пользователь потерял 1 миллион USDC из-за бота MEV после ошибочной транзакции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Один пользователь совершил ошибочную транзакцию, отправив 1 миллион USDC на адрес контракта. Сэндвич-бот быстро вмешался и забрал средства до того, как они могли быть заблокированы. Пользователь Ethereum совершил распространенную ошибку – отправил средства напрямую на адрес смарт контракта. В этом случае владелец кошелька хотел перевести 1 миллион через кроссчейн-мост, но не следовал правильным шагам. Вместо этого, владелец кошелька отправил средства напрямую на адрес контракта. Транзакция была записана, и если бы она была исполненная, средства были бы заморожены навсегда, как если бы их отправили на неверный адрес. Однако, это также было замечено и перехвачено ботом MEV, который удержал средства. Похоже, какая-то несчастная душа только что отправила 1 миллион USDC напрямую на контракт моста вместо вызова правильных методов, и всё было немедленно перехвачено ботом MEV 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) 16 сентября 2025 г. Бот MEV, вероятно, был настроен на отслеживание транзакций к контракту, так как он немедленно заметил перевод. Первоначальный владелец, отправивший 1 миллион, получил средства с крупного кошелька, возможно биржи, а затем попытался перевести стейблкоины через мост. Бот MEV хранит средства в специальном кошельке Целевой кошелек бота MEV только что увидел свою крупнейшую транзакцию на 1 миллион USDC. Средства хранятся в кошельке, который получил свою самую большую одиночную транзакцию на данный момент. Бот MEV хранит средства в специальном кошельке, который получил свою крупнейшую транзакцию на сегодняшний день. | Источник: Etherscan Ранее бот перехватывал меньшие переводы USDT и USDC. На данный момент остается неизвестным, сможет ли бот MEV вернуть средства или его цель - сохранить потерянные токены. Аналитики блокчейна также отметили, что действия бота содержали вызов эксплойта к контракту моста...
2025/09/17 04:37
Glassnode говорит, что краткосрочные инвесторы Биткоина ожидают положительного результата от заседания ФРС

Пост Glassnode говорит, что краткосрочные инвесторы Биктоина ожидают положительного результата от заседания ФРБ появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Краткосрочные инвесторы Биктоина становятся более уверенными по мере приближения заседания FOMC Федерального резерва. Данные на цепочке от Glassnode указывают на то, что инвесторы позиционируются для положительного исхода решения ФРБ. Краткосрочные инвесторы Биктоина демонстрируют обновленную уверенность перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам на этой неделе, согласно аналитической блокчейн-фирме Glassnode. Данные на цепочке указывают на то, что эти инвесторы позиционируются для положительного исхода предстоящего решения ФРБ. Glassnode сообщил, что коэффициент SOPR для недавних покупателей вырос, поскольку BTC удерживался на уровне 107 000$, показывая, что краткосрочные держатели снова в прибыли перед решением ФРБ. Этот обновленный импульс в значительной степени происходит от того, что BTC восстановил базовую стоимость всех держателей сроком менее 3 месяцев, которую Glassnode оценивает между 111 800$ и 114 200$. Чтобы уверенность сохранилась, Биктоин должен оставаться выше этого диапазона после решения ФРБ; неспособность сделать это может привести к рыночной структуре "продавай новости". Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
2025/09/17 02:54
Китайская Биткоин-компания нацелена на продажу акций на 500 миллионов $ для BTC

Пост «Китайская Биткоин-компания нацелена на продажу акций на 500 миллионов долларов для BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупнейшая китайская корпоративная компания с Биткоин-казначейством, Next Technology Holding, заявляет, что планирует продать обыкновенные акции на сумму до 500 миллионов долларов для покупки большего количества Биткоина и других целей. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках этого проспекта, для общих корпоративных целей, включая, помимо прочего, приобретение Биткоина», — заявила софтверная компания в заявке американскому регулятору ценных бумаг в понедельник. В настоящее время Next Technology владеет 5 833 Биткоинами стоимостью 671,8 миллиона долларов, что делает ее 15-й по величине Биткоин-казначейской компанией — выше, чем KindlyMD Дэвида Бейли, Semler Scientific и GameStop, показывают данные BitcoinTreasuries.NET. Топ-20 корпоративных Биткоин-казначейских компаний по объему BTC. Источник: BitcoinTreasuries.NET Выделение даже половины предложения в 500 миллионов долларов на Биткоин позволило бы компании, котирующейся на Nasdaq, приобрести еще 2 170 Биткоинов по текущим ценам, доведя общее количество до более 8 000 Биткоинов. Next Technology является частью более широкой тенденции внедрения Биткоин-казначейства, когда публичные компании обратились к акционерному капиталу, долгу через конвертируемые облигации, предложениям бессрочных привилегированных акций и даже компаниям по приобретению специального назначения для финансирования своих покупок Биткоина. В настоящее время 190 публично котирующихся компаний держат Биткоин на своих балансах, что выше менее 100 в начале года, и их совокупные активы превысили 1 миллион Биткоинов ранее в этом месяце — что составляет более 5% текущего предложения Биткоина. Strategy Майкла Сейлора продолжает лидировать с почти 639 000 Биткоинов, отмеченных на своем балансе. Акции Next Technology падают на новостях Акции Next Technology (NXTT) упали на 4,76% до 0,14 долларов на Nasdaq в понедельник и еще на 7,43% после закрытия торгов, когда была объявлена новость, показывают данные Google Finance. Изменение цены акций NXTT в понедельник, включая послеторговый период. Источник: Google Finance Однако компания получила значительную бумажную прибыль от своих вложений в Биткоин с...
2025/09/17 02:53
Том Ли видит ралли Биткоина, Ethereum на фоне ожидаемого снижения ставок ФРС

Пост Том Ли видит ралли Биктоин и Ethereum на фоне ожидаемого снижения ставок ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Том Ли определяет Nasdaq 100, Биктоин и Ethereum как главных бенефициаров снижения ставки ФРС. Председатель BitMine ожидает "монструозного движения" для криптовалют в течение трех месяцев. Ожидается, что ФРС объявит о снижении на 25 базисных пунктов с 96,4% рыночной вероятностью. Председатель BitMine Том Ли поделился своим инвестиционным тезисом относительно потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой. Он определил Биктоин и Ethereum среди основных бенефициаров более мягкой денежно-кредитной политики. Выступая на CNBC, Ли позиционировал криптовалюты наряду с акциями Nasdaq 100 как наиболее перспективные возможности, если центральный банк приступит к ожидаемому снижению ставок. Анализ Ли основывается на исторических прецедентах в сентябре 1998 года и сентябре 2024 года, оба периода, когда Федеральная резервная система снижала ставки после длительных пауз. Руководитель BitMine, чья компания работает как ориентированная на Ethereum организация в стиле MicroStrategy, ожидает повторения этих паттернов, если текущие ожидания снижения ставок материализуются. Том Ли сказал сегодня на @CNBCClosingBell, что если ФРС снизит ставки, крупнейшими бенефициарами будут: 1. NASDAQ 100 (Великолепная семерка + ИИ) 2. Биктоин и Ethereum — "могут совершить монструозное движение в ближайшие 3 месяца" 3. Компании малой капитализации и финансовый сектор pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (На самом деле не Том) (@TomLeeTracker) 15 сентября 2025 г. Трехуровневая структура для активов Инвестиционная структура Ли приоритизирует три различные категории на основе их чувствительности к изменениям денежно-кредитной политики. Nasdaq 100 занимает первое место, движимый акциями Великолепной семерки и компаниями сектора Искусственного интеллекта, которые выигрывают от улучшенных условий роста при более низких ставках. Чувствительность к денежной ликвидности формирует второй уровень, где Биктоин и Ethereum получают преимущества от политики смягчения глобальных центральных банков. Ли охарактеризовал эту категорию как "сезонно сильную" и прогнозировал, что криптовалюты могут генерировать "монструозное движение" в течение следующих трех месяцев, если снижение ставок будет происходить, как ожидается. Активы, чувствительные к процентным ставкам, составляют третью категорию, включая акции малой капитализации и компании финансового сектора, которые обычно выигрывают от сниженных...
2025/09/17 02:27
Внимание: Сегодня Важный День для Bitcoin (BTC) в США! Состоится Критически Важная Встреча по Криптовалюте с Участием Крупных Имен!

Пост Внимание: Сегодня важный день для Биткоина (BTC) в США! Состоится критически важная встреча по криптовалюте с участием крупных имен! появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент США Дональд Трамп предпринял важные шаги в отношении Биткоина и криптовалют с момента своей официальной инаугурации. Эти шаги включают подписание Трампом указа о стратегическом резерве Bitcoin в США и законопроект сенатора Синтии Ламмис о резерве Bitcoin. В то время как ожидания относительно резерва BTC продолжаются, сегодня в Вашингтоне, США, состоится важная встреча. Согласно The Block, встречу будет проводить Синтия Ламмис, сенатор, стоящий за Законом о Bitcoin 2024 года, и на ней будут присутствовать такие видные деятели, как основатель Strategy Майкл Сейлор и президент Bitmine Том Ли. Соответственно, на встрече будет обсуждаться принятие и поддержка законопроекта, направленного на создание стратегического резерва Bitcoin в Соединенных Штатах. "Наше внимание будет сосредоточено на обеспечении продвижения Стратегического резерва Bitcoin бюджетно-нейтральным образом и создании коалиции, необходимой для продвижения Закона о Bitcoin 2024 года". Ожидается, что среди участников будут руководители криптоиндустрии, такие как основатель Strategy Майкл Сейлор, председатель стартапа Ethereum BitMine и генеральный директор Fundstrat Том Ли, генеральный директор MARA Holdings Фред Тиль и генеральный директор CleanSpark Мэтт Шульц. Ранее Ламмис представила законопроект, который потребовал бы от правительства США ежегодно покупать 200 000 BTC в течение пяти лет, накапливая в общей сложности один миллион BTC. Закон о Bitcoin 2024 года, представленный еще в марте сенатором Синтией Ламмис, может стать следующим основным направлением внимания законодателей в отношении законодательства о криптовалютах после усилий по принятию закона GENIUS в июле. Законопроект предлагает, чтобы США приобрели 1 миллион Биткоинов, стоимостью более 115 миллиардов $ по текущим ценам, в качестве стратегических резервов в течение пяти лет через бюджетно-независимую стратегию, чтобы эти покупки были распределены на пять лет (200 000 BTC в год), и чтобы покупки осуществлялись за счет ресурсов, которые не будут обременять налогоплательщиков, то есть общественность. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наш Telegram и Twitter аккаунт прямо сейчас для эксклюзивных...
2025/09/17 01:47
Отчет о котировках в фэнтези-футболе, неделя 3: 5 растущих и падающих

2025/09/17 01:19
Сможет ли ПСЖ одержать победу над английскими соперниками?

2025/09/17 00:46
Биткоин сталкивается с налоговыми льготами в Таиланде, пока Рынок ожидает политики ФРС

Пост «Биктоин сталкивается с налоговыми льготами в Таиланде, пока Рынок ожидает политики ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: 0% налог на прирост капитала в Таиланде делает его ведущим криптовалютным хабом в Азии. Цена Биктоина может снизиться перед разворотом после снижения ставки ФРС. Аналитики прогнозируют долгосрочный рост Биктоина после краткосрочной волатильности. Биктоин сталкивается с налоговыми льготами в Таиланде, пока Рынок ожидает решения политики ФРС Биктоин (BTC) недавно продемонстрировал заметные движения, поскольку правительство Таиланда ввело 0% налог на прирост капитала для Биктоина, торгуемого на национальных биржах. Это решение делает Таиланд одной из наиболее привлекательных стран в Азии, дружественных к криптовалютам. Инвесторы Биктоина также следят за действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок, поскольку аналитики ожидают значительного сдвига на рынке. Новая налоговая политика Таиланда в отношении Биктоина Правительство Таиланда объявило о 0% налоге на прирост капитала для транзакций с Биктоином, проводимых на местных биржах. Ожидается, что этот шаг укрепит позицию страны как криптовалютного хаба в Азии. Устраняя налоговые барьеры, правительство поощряет как местные, так и иностранные инвестиции в криптовалютный сектор. Это налоговое послабление следует глобальной тенденции правительств, ищущих способы интеграции криптовалют в свои экономики. 🚨 НОВОСТЬ: Таиланд принимает Биктоин 🇹🇭 Правительство Таиланда ввело 0% налог на прирост капитала для #Bitcoin, торгуемого на национальных биржах. Этот шаг делает Таиланд одной из самых дружественных к криптовалютам юрисдикций в Азии и может привлечь значительный приток средств на местные рынки. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 16 сентября 2025 Тайские власти считают, что эта мера привлечет больше криптотрейдеров и институциональных инвесторов, что еще больше укрепит финансовые рынки Таиланда. Движения цены Биктоина в преддверии решения ФРС Однако, поскольку цена Биктоина остается волатильной, все внимание сосредоточено на предстоящем решении Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Ожидается, что криптовалютный рынок испытает колебания перед этим объявлением. Наблюдатель рынка подчеркнул, что снижение ставки ФРС ожидается завтра, при этом аналитики предполагают, что Биктоин может увидеть...
2025/09/17 00:33
Bitdeer представляет серию SEALMINER A3 с улучшенной энергоэффективностью для майнинговых установок Биткоина

Пост Bitdeer представляет серию SEALMINER A3 с улучшенной энергоэффективностью для майнинговых установок Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Bitdeer представила серию SEALMINER A3, майнеры Биткоина следующего поколения. Серия включает четыре модели: A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air и A3 Hydro. Bitdeer запустила сегодня свои майнеры Биткоина следующего поколения с серией SEALMINER A3, представляющей четыре модели, разработанные для улучшенной энергоэффективности. Новая линейка включает модели A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air и A3 Hydro. Модели A3 Pro Air и A3 Pro Hydro обеспечивают энергоэффективность 12,5 Дж/ТХ, в то время как A3 Hydro работает на уровне 13,5 Дж/ТХ, а A3 Air - на уровне 14,0 Дж/ТХ. Серия предлагает как воздушное, так и жидкостное охлаждение для различных уровней производительности при майнинге Биткоина. Источник: https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
2025/09/17 00:12
