Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Снова наступила Wordle-среда, друзья, а это значит, что у меня есть для вас дополнительная головоломка, которую нужно решить, прежде чем мы займемся сегодняшним Wordle. Каждую среду я разнообразию обстановку здесь загадкой, головоломкой, логической задачей или иногда визуальной головоломкой. Это мой любимый день Wordle-недели, и я надеюсь, вам понравится дополнительное испытание. Вот сегодняшняя: Ищете вторничный Wordle? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, в которой ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: Буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: Буква есть в слове, но находится в неправильном месте. Серый: Буквы в слове нет вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и все люди по всему миру пытаются решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки в Wordle также играют в Соревновательный Wordle против друзей, семьи, Wordle-бота или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Правила Соревновательного Wordle смотрите в конце этого поста. Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle Начальное слово Wordle-бота: SLATE Мое начальное слово сегодня: BRAID (осталось 501 слово) Подсказка: У этого Wordle есть укус. Ключ: В этом Wordle есть двойные двойные буквы. Хорошо, спойлеры ниже! Ответ приближается! . . . Ответ: Сегодняшний Wordle Скриншот: Erik Kain Анализ Wordle Каждый день я проверяю Wordle-бота, чтобы проанализировать свою игру в угадывание. Вы можете проверить свой результат Wordle с помощью Wordle-бота прямо здесь. BRAID было плохой начальной догадкой, и я не удивлен.