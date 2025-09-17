Какой высоты может достичь цена XRP, если Биткоин достигнет цели Pantera в 750K $
Пост "Какой высоты может достичь цена XRP, если Биктоин достигнет цели Pantera в 750K долларов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель Pantera Capital прогнозирует, что Биктоин может достичь 750K долларов на основе исторических моделей. XRP поддерживает коэффициент корреляции 0,79 с Биктоином за последние три месяца. Консервативная корреляция предполагает целевую цену 19,2 долларов, в то время как фактор волатильности указывает на 28,54 долларов. Основатель Pantera Capital Дэн Морхед спрогнозировал, что Биктоин может достичь 750 000 долларов в течение пяти лет, что вызывает вопросы о том, как такой рост может повлиять на коррелированные альткоины, такие как XRP. Во время интервью CNBC Squawk Box Морхед основал свой прогноз на исторической модели Биктоина, который примерно удваивался ежегодно в течение последних 12 лет. Прогноз имеет последствия для XRP из-за установленной корреляции между Биктоином и основными альткоинами на протяжении нескольких рыночных циклов. Согласно данным Macroaxis, Биктоин и XRP поддерживают коэффициент корреляции 0,79 за последние три месяца, что указывает на то, что их движения цен, как правило, совпадают как во время ралли, так и во время коррекций. Математические прогнозы на основе корреляционного анализа. От текущего уровня Биктоина около 115 000 долларов, достижение 750 000 долларов потребует увеличения цены на 552% в течение пятилетнего периода. Применение такого же процентного прироста к текущей цене XRP в 2,97 долларов приведет к целевой цене около 19,20 долларов, приближаясь к психологическому порогу в 20 долларов. Однако корреляционный анализ выявляет дополнительную сложность в отношениях между двумя криптовалютами. Macroaxis указывает, что XRP генерирует примерно в 1,56 раза больше доходности, чем Биктоин во время положительных движений рынка, хотя это также означает, что XRP испытывает в 1,56 раза более высокую волатильность в неблагоприятных условиях. Учитывая этот множитель волатильности, XRP потенциально может достичь прироста в 861%, если Биктоин реализует прогноз Морхеда в 750 000 долларов. Этот расчет приведет XRP примерно к 28,54 долларов, установив новый исторический максимум, который превзойдет предыдущий пик, достигнутый во время бычьего рынка 2021 года. Прогнозы предполагают, что исторические модели корреляции продолжатся в течение пятилетнего периода, хотя рынки криптовалют показали, что корреляции могут усиливаться или ослабевать в зависимости от регуляторных разработок, институционального принятия и факторов зрелости рынка. Морхед...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:57