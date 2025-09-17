2025-10-11 суббота

2025/09/17 09:09
BTC и ETH нацелены на рост в преддверии решения ФРС о снижении ставки

Пост BTC и ETH нацелены на рост, поскольку ФРС готовится к решению о снижении ставки появился на BitcoinEthereumNews.com. BTC консолидируется около 115 000 $ при падении объемов на 72% перед ключевым решением ФРС ETH держится выше 4 500 $ с опционным рынком, нацеленным на 5 000 $–6 000 $ к концу года Трейдеры рассматривают снижение ставки ФРС и притоки ETF как топливо для ралли Биктоина и Ethereum Биктоин (BTC) и Ethereum (ETH) вошли в середину сентября в режиме удержания позиций, с истончением объемов перед решением Федерального резерва на этой неделе. Аналитики подчеркивают, что текущее затишье больше похоже на консолидацию, чем на истощение, с ожиданиями, что оба актива будут расти к концу года, если денежно-кредитная политика станет поддерживающей. BTC и ETH удерживают диапазон при снижении объемов BTC торговался в диапазоне 115 000 $–116 000 $ на момент написания, демонстрируя устойчивость, несмотря на меньшие объемы перед решением Федерального резерва. Данные показали цену на уровне 115 449,88 $, рост на 0,61% за 24 часа, с рыночной капитализацией в 2,29 триллиона $. Ethereum следовал аналогичному пути, с ценой 4 501,43 $ после дневного снижения на 0,33%, что привело его рыночную капитализацию к 543,34 миллиарда $. Торговая активность и рыночная динамика Объемы, однако, рассказали другую историю. 24-часовой оборот Биткоина упал на 71,8% до 42 миллиардов $, в то время как Ethereum снизился на 27,4% до 28 миллиардов $. Несмотря на замедление, показатели ликвидности остались неизменными: соотношение объема к рыночной капитализации BTC составило 1,86%, а ETH - 5,22%. Связанное: Том Ли говорит, что Биткоин и Ethereum могут увидеть "Монстр-движение" после снижения ставок ФРС Краткосрочное ценовое действие отражало нерешительность. Биткоин опустился ниже 115 150 $ перед восстановлением для тестирования 115 750 $, в то время как Ethereum ненадолго поднялся выше 4 520 $ перед скольжением обратно ниже 4 505 $. Аналитики интерпретируют эти колебания как консолидацию в диапазоне вокруг ключевых зон поддержки и сопротивления. Данные опционов сигнализируют о сильных ожиданиях на конец года Позиционирование деривативов предполагает, что трейдеры видят более крупные движения впереди. Шон Доусон, глава исследований в dYdX, подчеркнул, что колл-опционы BTC с истечением в декабре группируются между 140 000 $ и 200 000 $. Для Ethereum позиционирование указывает на цели между 5 000 $ и 6 000 $. Эта настройка отражает оптимизм, что притоки ETF...
2025/09/17 08:26
Биткоин в застое: неопределенность политики США омрачает путь BTC за пределы 124K$

Пост «Биктоин в застое: неопределенность политики США омрачает путь BTC за пределы 124 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Почему Биктоин под давлением? Индекс экономической неопределенности США вырос до 939,7, что в девять раз выше среднего, повышая риски сокращения на 2–5% в инвестициях, рабочих местах и потреблении. Чем отличается этот цикл для BTC? Активные адреса продолжали падать, несмотря на рекордные максимумы и притоки ETF, сигнализируя о том, что инвесторы теперь больше полагаются на биржи и институциональные инструменты, чем на он-чейн активность. Биктоин [BTC] испытывает трудности с достижением нового максимума после торгов до 124 000$, поскольку приток капитала остается низким. Экономические данные США предполагают, что притоки могут еще больше сократиться, повышая риск более слабых цен и объемов. Тем не менее, настроения на более широких рынках указывали на другой путь для актива. Политический стресс давит на Биктоин Индекс экономической неопределенности США (EPU), согласно Alphractal, достиг 939,7 15 сентября — самого высокого уровня с 2020 года во время пандемии COVID-19. EPU отслеживает, как работает рынок, и предсказывает ключевые события, такие как рецессии. Alphractal отметил, что прогнозируемый риск в 2–5% все еще сохраняется. Драйверами стали тарифные шоки, устойчивая инфляция выше 3% и напряженные фискальные споры в Вашингтоне. Это давление сделало рисковые активы, такие как Биктоин, уязвимыми по крайней мере для краткосрочных снижений. Источник: Alphractal Крипто-аналитик Жоао Ведсон предупредил, что «история всегда повторяется», ссылаясь на показатели Биктоина в январе 2024 года, когда EPU вырос до 1 024, а Биктоин упал на 21% с 48 969$ до 38 555$. «Это не что иное, как социальный фрактал, который повторялся на протяжении веков». Ведсон добавил, что этот период может представлять собой сильную возможность для накопления, подчеркивая, что такие условия обычно краткосрочны. Сможет ли Биктоин разорвать проклятие цикла? Новые рыночные данные предполагают, что текущий рыночный цикл Биктоина может отличаться от прошлых циклов. Крипто-аналитик Darkforst отметил, что в предыдущих бычьих забегах он-чейн активность Биктоина росла, а Активные Адреса (AA) увеличивались вместе с ценой. На этот раз все выглядит иначе. В то время как...
2025/09/17 07:56
Трамп продлевает срок запрета TikTok до 16 декабря

Пост "Трамп продлевает срок запрета TikTok до 16 декабря" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: президент Дональд Трамп во вторник продлил срок продажи TikTok до 16 декабря, отложив потенциальное закрытие приложения, через несколько часов после того, как он сообщил журналистам, что достиг "соглашения" с китайскими официальными лицами о будущем приложения. Логотип TikTok, отображаемый на экране телефона, и фотография Дональда Трампа, сделанная 25 июня в Гааге, отображаемая на экране ноутбука на заднем плане, видны на этой иллюстрации, сделанной в Польше 21 июля 2025 года. (Фото Якуба Пожицкого/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Ключевые факты: Трамп подписал исполнительный указ во вторник, чтобы дать больше времени для завершения продажи, за несколько дней до запланированной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином для обсуждения плана. Министр финансов Скотт Бессент ранее во вторник сообщил CNBC, что сделка с ByteDance была завершена "по сути" в марте или апреле, но китайская сторона отложила сделку после объявления Трампа о тарифах. Касательно: Трамп сказал журналистам в воскресенье "мы можем позволить [TikTok] умереть", добавив, что это "зависит от Китая". Что следует ожидать: Ожидается, что сделка будет закрыта в течение следующих 30-45 дней, согласно CNBC. Ключевая предыстория: Это четвертый раз, когда Трамп продлевает срок с момента вступления в силу закона в январе, требующего от материнской компании TikTok, ByteDance, продать приложение не-китайскому владельцу из-за опасений безопасности, связанных с его связью с китайским правительством. Китайские официальные лица должны одобрить продажу. Трамп занял более мягкую позицию в отношении TikTok, чем во время своего первого срока, отдавая ему должное за помощь в завоевании голосов молодежи на президентских выборах 2024 года. Дополнительное чтение: Трамп предполагает, что "сделка" по TikTok достигнута с Китаем — что нужно знать (Forbes) Трамп говорит, что опасения национальной безопасности в отношении TikTok "сильно преувеличены", предлагает снова отложить запрет (Forbes) Битва за TikTok:...
2025/09/17 07:34
Какой высоты может достичь цена XRP, если Биткоин достигнет цели Pantera в 750K $

Пост "Какой высоты может достичь цена XRP, если Биктоин достигнет цели Pantera в 750K долларов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель Pantera Capital прогнозирует, что Биктоин может достичь 750K долларов на основе исторических моделей. XRP поддерживает коэффициент корреляции 0,79 с Биктоином за последние три месяца. Консервативная корреляция предполагает целевую цену 19,2 долларов, в то время как фактор волатильности указывает на 28,54 долларов. Основатель Pantera Capital Дэн Морхед спрогнозировал, что Биктоин может достичь 750 000 долларов в течение пяти лет, что вызывает вопросы о том, как такой рост может повлиять на коррелированные альткоины, такие как XRP. Во время интервью CNBC Squawk Box Морхед основал свой прогноз на исторической модели Биктоина, который примерно удваивался ежегодно в течение последних 12 лет. Прогноз имеет последствия для XRP из-за установленной корреляции между Биктоином и основными альткоинами на протяжении нескольких рыночных циклов. Согласно данным Macroaxis, Биктоин и XRP поддерживают коэффициент корреляции 0,79 за последние три месяца, что указывает на то, что их движения цен, как правило, совпадают как во время ралли, так и во время коррекций. Математические прогнозы на основе корреляционного анализа. От текущего уровня Биктоина около 115 000 долларов, достижение 750 000 долларов потребует увеличения цены на 552% в течение пятилетнего периода. Применение такого же процентного прироста к текущей цене XRP в 2,97 долларов приведет к целевой цене около 19,20 долларов, приближаясь к психологическому порогу в 20 долларов. Однако корреляционный анализ выявляет дополнительную сложность в отношениях между двумя криптовалютами. Macroaxis указывает, что XRP генерирует примерно в 1,56 раза больше доходности, чем Биктоин во время положительных движений рынка, хотя это также означает, что XRP испытывает в 1,56 раза более высокую волатильность в неблагоприятных условиях. Учитывая этот множитель волатильности, XRP потенциально может достичь прироста в 861%, если Биктоин реализует прогноз Морхеда в 750 000 долларов. Этот расчет приведет XRP примерно к 28,54 долларов, установив новый исторический максимум, который превзойдет предыдущий пик, достигнутый во время бычьего рынка 2021 года. Прогнозы предполагают, что исторические модели корреляции продолжатся в течение пятилетнего периода, хотя рынки криптовалют показали, что корреляции могут усиливаться или ослабевать в зависимости от регуляторных разработок, институционального принятия и факторов зрелости рынка. Морхед...
2025/09/17 06:57
FDA — после указа Трампа — предупреждает фармацевтических гигантов о рекламе препаратов для похудения

Пост FDA—После указа Трампа—предупреждает фармацевтических гигантов о рекламе препаратов для снижения веса появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разослало предупредительные письма десяткам фармацевтических компаний, включая популярную телемедицинскую фирму Hims & Hers и фармацевтических гигантов Eli Lilly и Novo Nordisk, требуя исправить "ложные или вводящие в заблуждение утверждения" о некоторых их популярных продуктах для снижения веса после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на ужесточение контроля за рекламой лекарств. Письма были разосланы неделю назад. (Фото Sarah Silbiger/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Предупредительные письма были отправлены более чем 100 компаниям, нацеленным на "незаконную продажу неодобренных и неправильно маркированных лекарств" потребителям через интернет. Hims & Hers получила письмо относительно своих составных продуктов семаглутида, которые являются популярными препаратами для лечения диабета и управления весом, при этом FDA особенно обеспокоено утверждениями, подразумевающими, что продукты "такие же, как одобренный FDA продукт, когда это не так", отмечая, что составные препараты не одобрены FDA. Novo Nordisk получил предупреждение о специальном выпуске Опры Уинфри о препаратах для снижения веса, в котором FDA утверждает о ложном или вводящем в заблуждение содержании о препаратах Nordisk для диабета и снижения веса Wegovy, Ozempic и Victoza (неназванный представитель FDA признал Reuters, что письма были нацелены на интервью в СМИ, а не на рекламу). FDA выпустило аналогичное предупреждение относительно эпизода Опры для Eli Lilly, которая разрабатывает препараты для управления весом Zepbound и Mounjaro, также представленные в специальном выпуске. Два рекламных видео Eli Lilly о Zepbound также стали объектом предупредительных писем FDA, при этом агентство утверждает, что видео вводят потребителей в заблуждение относительно безопасности и эффективности Zepbound, "который является препаратом с множеством серьезных, потенциально опасных для жизни рисков, включая предупреждение в рамке о риске опухолей С-клеток щитовидной железы". Forbes обратился к FDA, Hims & Hers, Novo Nordisk и Eli Lilly за комментариями. Как работают акции фармацевтических компаний? Акции Hims...
2025/09/17 06:28
Индекс Альткоинов Приближается к 75, Доминирование BTC Падает до 57%

Пост Индекс Альткоинов Приближается к 75, Доминирование BTC Падает до 57% появился на BitcoinEthereumNews.com. Индекс сезона альткоинов достиг 71, немного не дотягивая до порога "альтсезона" в 75. Доминирование Биткоина снизилось до 57,4%, самого низкого уровня с февраля. S&P 500 опережает BTC, повышая шансы на ралли Биткоина для наверстывания. Индекс сезона альткоинов поднялся до 71, приближаясь к отметке 75, которая обычно подтверждает начало полноценного альтсезона. Для трейдеров это сигнализирует о том, что капитал перетекает из Биткоина в альткоины, где токены, такие как Solana (SOL) и XRP, лидируют Альткоины Набирают Обороты, Пока Биткоин Стоит на Месте Индекс измеряет, сколько альткоинов превзошли Биткоин за последние 90 дней. Как только он превысит 75, большинство трейдеров объявляют "альтсезон". Сейчас токены, такие как Solana (SOL) и XRP, возглавили движение, подпитывая ралли и поднимая токены с меньшей капитализацией. Между тем, доминирование Биткоина, его доля в общей рыночной капитализации криптовалют, упало до 57,4%, самого низкого уровня с февраля. Связанное: Ведущие Альткоины Превосходят Биткоин: Наступил ли Сезон Альткоинов? Резкое снижение сигнализирует о перетекании капитала из Биткоина в альткоины, тенденции, которая исторически предшествует ралли альткоинов. Биткоин Отстает от Акций и Ротации Капитала Биткоин отстает от S&P 500. Контрибьютор CryptoQuant и аналитик Darkfost подчеркнул, что в то время как S&P 500 только что достиг рекордных 6 600, BTC остается ниже 116 000 $ после коррекции от 108 000 $. В последний раз, когда произошло такое разъединение, Биткоин позже превысил 100 000 $. Если история повторится, на горизонте может быть сильная реакция, сказал Darkfost. Макро Попутный Ветер Может Возродить BTC Несмотря на текущую ротацию в альткоины, Биткоин может не оставаться тихим долго. Том Ли из Fundstrat ожидает "монструозного движения" как Биткоина, так и Ethereum в четвертом квартале, обусловленного смягчением денежно-кредитной политики США. В "следующие три месяца" Ли ожидает массивный рост BTC и ETH. Между тем, спотовые биржевые фонды (ETF) привлекли самые высокие притоки...
2025/09/17 06:06
Инвесторы Bitcoin и Ethereum действуют осторожно, пока рынки сосредоточены на завтрашнем заседании ФРС! Вот подробности

Пост Инвесторы Биктоина и Ethereum действуют осторожно, поскольку рынки сосредоточены на завтрашнем заседании ФРС! Вот подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. Все внимание на крипторынке приковано к решению Федеральной резервной системы США по процентной ставке, запланированному на среду. Биктоин сегодня торгуется между 115 000 и 116 000 долларов, в то время как Ethereum торгуется в боковом диапазоне, а инвесторы сосредоточены на решении ФРС. Биктоин и Ethereum торгуются в боковом диапазоне в преддверии решения ФРС Стратег по исследованиям 21Shares Мэтт Мена заявил, что настоящий вопрос на заседании был не "будет ли снижение ставки?", а "насколько?". В то время как преобладающее рыночное ожидание - снижение на 25 базисных пунктов, платформы вроде Polymarket предлагают низкий процент вероятности снижения ставки на 50 базисных пунктов. По словам Мены, неожиданное снижение на 50 базисных пунктов может вызвать новую волну восходящего движения для криптовалют. Решение ФРС может спровоцировать перемещение капитала в акции и криптовалюты, поскольку это снизит доходность 7,5 триллионов долларов в фондах денежного рынка. Тимоти Мисир, глава исследовательского отдела BRN, подчеркнул, что кредитное плечо находится на "лезвии ножа", поэтому движение после решения ФРС может быть сильным. Приток средств в спотовые ETF Биктоина и Ethereum в США увеличился в последние дни. 15 сентября ETF Биктоина зафиксировали шесть дней подряд притока средств, в общей сложности около 260 миллионов долларов, в то время как ETF Ethereum зафиксировали пять дней подряд чистого притока в размере 360 миллионов долларов. Это свидетельствует о возобновлении институционального аппетита. Эксперты отмечают, что сентябрь исторически был сложным месяцем для криптовалют, но Биктоин и более рискованные активы обычно показывают хорошие результаты в последнем квартале года. Данные от Derive.xyz предполагают, что рынок опционов лидирует с ожиданиями 140 000–200 000 долларов для Биктоина и 5 000–6 000 долларов для Ethereum к концу года. В конечном счете, направление рынков будет определяться тем, насколько мягкой будет позиция ФРС. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
2025/09/17 05:26
Крупный французский сайт даркнета DFAS ликвидирован, Биткоин изъят

Пост «Крупный французский сайт даркнета DFAS ликвидирован, Биктоин изъят» появился на BitcoinEthereumNews.com. Правоохранительные органы Франции закрыли одну из основных платформ франкоязычного даркнета, Dark French Anti System (DFAS). Операция против рынка даркнета, который способствовал обороту наркотиков и продаже оружия, среди прочих незаконных сделок, проведена после длительного расследования. Французские власти закрыли DFAS с арестами и изъятием криптовалюты DFAS, ведущий рынок во франкоязычном сегменте даркнета, был отключен полицией и судебными органами Франции. Это развитие событий последовало за несколькими годами следственной работы, как отметил криптовалютный новостной портал Journal du Coin в отчете во вторник. Два человека были задержаны во время правоохранительной операции, как сообщили местные СМИ в последние пару дней. Власти также изъяли более 6 биткоинов (BTC), стоимостью более 600 000 € на тот момент (более 700 000 $). Первые подробности об операции были опубликованы прокуратурой Парижа в конце прошлой недели. DFAS действовал с 2017 года и за эти годы превратился в крупный форум даркнета для организованной преступности во франкоязычном мире. Помимо сделок с наркотиками и оружием, сайт способствовал мошенничеству и схемам отмывания денег. Он также служил площадкой для обмена украденными личными данными и инструментами анонимизации. Пользовательская база DFAS постоянно росла до закрытия Cyberdouane, подразделение разведывательного управления французской таможни (DNRED), специализирующееся на борьбе с киберторговлей, внимательно следило за развитием платформы. За годы с момента запуска количество её участников достигло более 12 000 пользователей. На сайте было опубликовано более 110 000 объявлений и сообщений. Один из людей, арестованных 8 сентября, является создателем DFAS и выполнял функции его главного администратора. Другой - сообщник, который помогал в тестировании его услуг. Они родились в 1997 и 1989 годах соответственно, пресс...
2025/09/17 05:04
Один пользователь потерял 1 000 000 USDC из-за бота MEV после ошибочной транзакции

Пост «Один пользователь потерял 1 миллион USDC из-за бота MEV после ошибочной транзакции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Один пользователь совершил ошибочную транзакцию, отправив 1 миллион USDC на адрес контракта. Сэндвич-бот быстро вмешался и забрал средства до того, как они могли быть заблокированы. Пользователь Ethereum совершил распространенную ошибку – отправил средства напрямую на адрес смарт контракта. В этом случае владелец кошелька хотел перевести 1 миллион через кроссчейн-мост, но не следовал правильным шагам. Вместо этого, владелец кошелька отправил средства напрямую на адрес контракта. Транзакция была записана, и если бы она была исполненная, средства были бы заморожены навсегда, как если бы их отправили на неверный адрес. Однако, это также было замечено и перехвачено ботом MEV, который удержал средства. Похоже, какая-то несчастная душа только что отправила 1 миллион USDC напрямую на контракт моста вместо вызова правильных методов, и всё было немедленно перехвачено ботом MEV 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) 16 сентября 2025 г. Бот MEV, вероятно, был настроен на отслеживание транзакций к контракту, так как он немедленно заметил перевод. Первоначальный владелец, отправивший 1 миллион, получил средства с крупного кошелька, возможно биржи, а затем попытался перевести стейблкоины через мост. Бот MEV хранит средства в специальном кошельке Целевой кошелек бота MEV только что увидел свою крупнейшую транзакцию на 1 миллион USDC. Средства хранятся в кошельке, который получил свою самую большую одиночную транзакцию на данный момент. Бот MEV хранит средства в специальном кошельке, который получил свою крупнейшую транзакцию на сегодняшний день. | Источник: Etherscan Ранее бот перехватывал меньшие переводы USDT и USDC. На данный момент остается неизвестным, сможет ли бот MEV вернуть средства или его цель - сохранить потерянные токены. Аналитики блокчейна также отметили, что действия бота содержали вызов эксплойта к контракту моста...
2025/09/17 04:37
