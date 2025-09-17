Цена Биткоина достигает 117 000 $ на фоне обвала казначейских акций, таких как MSTR, NAKA

Пост «Цена Биткоина достигает 117 000$ на фоне обвала акций казначейских компаний, таких как MSTR, NAKA» появился на BitcoinEthereumNews.com. Похмелье от летней иллюзии бумажного биткоина наступило быстро и болезненно. Мы видим это не в цене биткоина, которая снова спокойно и незаметно движется вверх — достигая 117 000$ во вторник вечером — а в ценах акций компаний со стратегическим резервом Bitcoin. Все они подвергаются разгрому: Посмотрите на графики $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company — все они выглядят одинаково — прокачка и сброс в стиле шиткоинов до небес, за которой следует затяжное падение обратно к исходной точке (или значительно ниже). Некоторое время мы — и остальной Уолл-стрит — думали, что любой может проводить арбитраж на финансовых рынках. Выпускать акции по цене выше их внутренней стоимости; покупать биткоин; повторять. Для этого головокружительного летнего романа Уолл-стрит платил больше доллара за доллар стоимости биткоина, и у всех загорелись глаза долларовыми знаками; это сделка, которую, если вы можете, вы с радостью будете делать весь день. Но теперь, когда это закончилось, придется расплачиваться — и дьявол уже вышел пинать задницы и записывать имена. О, и не хорошо пинать человека, который уже упал (и конечно не тогда, когда этот человек в некотором смысле твой босс...), но учитывая, что $NAKA упал на целых 50% на днях после окончания периода ограничения акций S3 PIPE — уже обрушившись примерно на 87% от своего майского пика прокачки и сброса — было бы упущением для нас, ценовых терапевтов, не взглянуть еще раз. Итак, с увеличением за ночь торгуемого объема акций примерно в 50 раз — и, как можно предположить, множеством инсайдеров второго уровня PIPE, желающих сбрасывать-сбрасывать-сбрааасывать — формула была довольно простой: много дополнительного предложения встречается с отсутствием спроса, что равняется обвалу цены. По словам аналитика компаний со стратегическим резервом Bitcoin Адама Ливингстона: «И вы...