Кевин Дюрант, Ларри Фицджеральд и другие спортсмены участвуют в финансировании серии А компании Rec на сумму 11 миллионов долларов
АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ – 16 ДЕКАБРЯ: Ларри Фицджеральд #11 из Arizona Cardinals ловит мяч против Брайана Пула #34 из Atlanta Falcons на стадионе Mercedes-Benz 16 декабря 2018 года в Атланте, Джорджия. (Фото Кевина С. Кокса/Getty Images) Getty Images Rec, технологическая компания, обслуживающая индустрию парков и отдыха, привлекла 11 миллионов долларов в раунде финансирования серии А, в котором приняли участие несколько бывших и действующих профессиональных спортсменов. Компания предлагает программное обеспечение и приложение, помогающее людям записываться на спортивные занятия и другие программы, бронировать теннисные корты и спортзалы, а также облегчающее директорам по отдыху обработку потока запросов от жителей. Crosslink Capital, венчурная фирма из Менло-Парка, Калифорния, возглавила раунд серии А, в то время как существующие инвесторы, такие как NFX, Precursor Ventures и Long Journey Ventures, которые были частью посевного раунда компании на сумму 6,2 миллиона долларов в прошлом году, предоставили последующий капитал. Marquee Ventures, дочерняя компания Chicago Cubs, также инвестировала. Форвард Houston Rockets Кевин Дюрант, нападающий Arizona Cardinals Келвин Бичам, бывший ресивер All-Pro Ларри Фицджеральд и квотербек Зала славы Джо Монтана были среди спортсменов, которые также инвестировали в раунд серии А. Фицджеральд, который управляет собственной венчурной фирмой и сделал около 150 инвестиций на ранней стадии с 2013 года, сказал, что его привлекла компания Rec, потому что он вырос, проводя бесчисленные часы в рекреационных центрах в районе Миннеаполиса. Он сказал, что понимает, каких усилий требует от директоров по отдыху обеспечение бесперебойной работы. "Вы приходите в эти места, и они катастрофически недоукомплектованы персоналом", - сказал Фицджеральд в интервью. "У вас есть два или три человека, которые работают, пытаясь организовать все эти мероприятия, события и вещи, которые происходят. И вы думаете: 'Боже, это можно легко решить с помощью технологических решений.' Это...
