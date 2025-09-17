2025-10-11 суббота

IBIT от BlackRock покупает 1 810 Bitcoin стоимостью 209,2M $ 16 сентября

IBIT от BlackRock покупает 1 810 Bitcoin стоимостью 209,2M $ 16 сентября

Пост BlackRock's IBIT покупает 1 810 Биткоин стоимостью 209,2 миллиона $ 16 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Bitcoin ETF от BlackRock, IBIT, приобрел 1 810 Биткоин 16 сентября. Стоимость этой покупки составляет 209,2 миллиона $. Bitcoin ETF IBIT от BlackRock приобрел 1 810 Биткоин стоимостью 209,2 миллиона $ 16 сентября. Это приобретение представляет собой продолжение институциональных инвестиций в ведущий цифровой актив через биржевой фонд. Источник: https://cryptobriefing.com/blackrock-ibit-buys-1810-bitcoin-sept-16/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 12:44
Кевин Дюрант, Ларри Фицджеральд и другие спортсмены участвуют в финансировании серии А компании Rec на сумму 11 миллионов долларов

Кевин Дюрант, Ларри Фицджеральд и другие спортсмены участвуют в финансировании серии А компании Rec на сумму 11 миллионов долларов

Пост Кевин Дюрант, Ларри Фицджеральд и другие спортсмены участвуют в финансировании серии А компании Rec на сумму 11 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ – 16 ДЕКАБРЯ: Ларри Фицджеральд #11 из Arizona Cardinals ловит мяч против Брайана Пула #34 из Atlanta Falcons на стадионе Mercedes-Benz 16 декабря 2018 года в Атланте, Джорджия. (Фото Кевина С. Кокса/Getty Images) Getty Images Rec, технологическая компания, обслуживающая индустрию парков и отдыха, привлекла 11 миллионов долларов в раунде финансирования серии А, в котором приняли участие несколько бывших и действующих профессиональных спортсменов. Компания предлагает программное обеспечение и приложение, помогающее людям записываться на спортивные занятия и другие программы, бронировать теннисные корты и спортзалы, а также облегчающее директорам по отдыху обработку потока запросов от жителей. Crosslink Capital, венчурная фирма из Менло-Парка, Калифорния, возглавила раунд серии А, в то время как существующие инвесторы, такие как NFX, Precursor Ventures и Long Journey Ventures, которые были частью посевного раунда компании на сумму 6,2 миллиона долларов в прошлом году, предоставили последующий капитал. Marquee Ventures, дочерняя компания Chicago Cubs, также инвестировала. Форвард Houston Rockets Кевин Дюрант, нападающий Arizona Cardinals Келвин Бичам, бывший ресивер All-Pro Ларри Фицджеральд и квотербек Зала славы Джо Монтана были среди спортсменов, которые также инвестировали в раунд серии А. Фицджеральд, который управляет собственной венчурной фирмой и сделал около 150 инвестиций на ранней стадии с 2013 года, сказал, что его привлекла компания Rec, потому что он вырос, проводя бесчисленные часы в рекреационных центрах в районе Миннеаполиса. Он сказал, что понимает, каких усилий требует от директоров по отдыху обеспечение бесперебойной работы. "Вы приходите в эти места, и они катастрофически недоукомплектованы персоналом", - сказал Фицджеральд в интервью. "У вас есть два или три человека, которые работают, пытаясь организовать все эти мероприятия, события и вещи, которые происходят. И вы думаете: 'Боже, это можно легко решить с помощью технологических решений.' Это...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 12:27
Энтони Скарамуччи говорит, что 'Всё будет хорошо' на фоне Волатильности акций NAKA: Дэвид Бейли признаёт, что 'Инвесторы теряют деньги'

Энтони Скарамуччи говорит, что 'Всё будет хорошо' на фоне Волатильности акций NAKA: Дэвид Бейли признаёт, что 'Инвесторы теряют деньги'

Энтони Скарамуччи, основатель и управляющий партнер SkyBridge Capital, выразил поддержку Дэвиду Бейли во вторник, чья недавно созданная казначейская компания Биткоина (CRYPTO: BTC) Kindly MD Inc. (NASDAQ:читать далее
Coinstats2025/09/17 11:21
Meta представит свои новейшие умные очки с дисплеем

Meta представит свои новейшие умные очки с дисплеем

Пост Meta представит свои новейшие умные очки с дисплеем появился на BitcoinEthereumNews.com. Meta планирует представить свои новейшие смарт-очки со встроенным дисплеем на своей конференции Connect в среду. Этот шаг продвинет планы Meta в области дополненной реальности, в то время как компания находится под пристальным вниманием из-за защиты детей в социальных сетях. На двухдневном мероприятии в штаб-квартире Meta в Менло-Парке, Калифорния, Цукерберг планирует представить первые коммерчески жизнеспособные очки компании с экраном. Аналитики ожидают, что устройство дебютирует по цене около 800 долларов США. Внутри компании проект был известен как "Hypernova", и ожидается, что продукт выйдет на рынок под названием "Celeste". Запуск расширит стремление Meta не отставать в сфере оборудования с ИИ от таких конкурентов, как OpenAI и Google от Alphabet, хотя аналитики говорят, что цена может повлиять на спрос. Ожидается, что очки будут гораздо менее продвинутыми, чем "Orion", прототип, представленный на прошлогоднем Connect, который Цукерберг описал как "машину времени в будущее". Выпуск Orion запланирован на 2027 год. Умные очки Meta с ИИ вызывают опасения по поводу безопасности детей Meta продает две линейки очков с поддержкой ИИ, созданные совместно с Oakley и Ray-Ban. Эти продукты предлагают камеры, голосовое управление и возможность вести прямые трансляции в Instagram и Facebook. Цукерберг направил более 60 миллиардов долларов США с 2020 года в подразделение AR компании. Он заявил, что умные очки станут основным путем для внедрения "сверхинтеллекта" в повседневную жизнь. В стремлении к лидерству в области ИИ он также подогрел дорогостоящий конкурс талантов, привлекая ведущих исследователей из конкурирующих фирм. Reuters сообщил, что руководства Meta по искусственному интеллекту позволяли чат-ботам общаться с детьми на такие темы, как раса. Meta продвигается вперед с новыми технологиями, несмотря на убытки Вместе с очками с дисплеем, ожидается, что Meta представит браслет первого поколения, который позволит пользователям управлять очками с помощью жестов рук. Компания также планирует представить обновленные Ray-Ban...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 11:12
Цена Биткоина достигает 117 000 $ на фоне обвала казначейских акций, таких как MSTR, NAKA

Цена Биткоина достигает 117 000 $ на фоне обвала казначейских акций, таких как MSTR, NAKA

Пост «Цена Биткоина достигает 117 000$ на фоне обвала акций казначейских компаний, таких как MSTR, NAKA» появился на BitcoinEthereumNews.com. Похмелье от летней иллюзии бумажного биткоина наступило быстро и болезненно. Мы видим это не в цене биткоина, которая снова спокойно и незаметно движется вверх — достигая 117 000$ во вторник вечером — а в ценах акций компаний со стратегическим резервом Bitcoin. Все они подвергаются разгрому: Посмотрите на графики $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company — все они выглядят одинаково — прокачка и сброс в стиле шиткоинов до небес, за которой следует затяжное падение обратно к исходной точке (или значительно ниже). Некоторое время мы — и остальной Уолл-стрит — думали, что любой может проводить арбитраж на финансовых рынках. Выпускать акции по цене выше их внутренней стоимости; покупать биткоин; повторять. Для этого головокружительного летнего романа Уолл-стрит платил больше доллара за доллар стоимости биткоина, и у всех загорелись глаза долларовыми знаками; это сделка, которую, если вы можете, вы с радостью будете делать весь день. Но теперь, когда это закончилось, придется расплачиваться — и дьявол уже вышел пинать задницы и записывать имена. О, и не хорошо пинать человека, который уже упал (и конечно не тогда, когда этот человек в некотором смысле твой босс...), но учитывая, что $NAKA упал на целых 50% на днях после окончания периода ограничения акций S3 PIPE — уже обрушившись примерно на 87% от своего майского пика прокачки и сброса — было бы упущением для нас, ценовых терапевтов, не взглянуть еще раз. Итак, с увеличением за ночь торгуемого объема акций примерно в 50 раз — и, как можно предположить, множеством инсайдеров второго уровня PIPE, желающих сбрасывать-сбрасывать-сбрааасывать — формула была довольно простой: много дополнительного предложения встречается с отсутствием спроса, что равняется обвалу цены. По словам аналитика компаний со стратегическим резервом Bitcoin Адама Ливингстона: «И вы...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:49
Биткоин до 150K? – Почему КЛЮЧЕВОЙ индикатор сигнализирует о возможности роста

Биткоин до 150K? – Почему КЛЮЧЕВОЙ индикатор сигнализирует о возможности роста

Пост Биткоин до 150K? – Почему КЛЮЧЕВОЙ индикатор сигнализирует о возможности роста появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Есть ли у ралли Биткоина риск перегрева или серьезной коррекции? Золотой крест (Паттерн) NVT Биткоина на уровне 0,3 сигнализирует о нейтральной зоне, показывая, что есть возможность для роста без спекулятивных излишеств. Создают ли майнеры давление продаж на рынок? Даже при 150% скачке в Индексе Позиций Майнеров, уровни остаются низкими на отметке 0,10, что указывает на то, что майнеры удерживают, а не сбрасывают BTC. Золотой крест (Паттерн) NVT Биткоина [BTC] находился на нейтральном уровне 0,3 на момент публикации, не указывая ни на экстремальный перегрев, ни на недооценку, при этом сигнализируя о здоровых восходящих условиях. Исторически уровни выше 2 совпадали с вершинами циклов, в то время как отрицательные значения отмечали сильные зоны накопления. При стабильности этого показателя Биткоин сохраняет возможность для роста без непосредственного риска спекулятивных излишеств. Эта нейтральная зона соответствует историческим ралли, предполагая, что расширение цены остается возможным, в то время как осторожность нарастает в отношении поведения долгосрочных держателей. Источник: CryptoQuant Намекают ли притоки на биржи на скрытую фиксацию прибыли? Приток на биржи CDD вырос на 3,17%, показывая, что более старые, долго удерживаемые монеты перемещаются на биржи после длительного периода бездействия. Этот показатель часто сигнализирует о подготовке к фиксации прибыли, поскольку опытные держатели используют биржи для обеспечения ликвидности во время ралли. Хотя увеличение остается умеренным, оно подчеркивает изменение убеждений среди инвесторов, которые ранее оставались неактивными. Исторически рост притоков на биржи предшествовал рыночным коррекциям, особенно в фазах роста цен. Однако текущий масштаб движения предполагает скорее перепозиционирование, чем широкое распределение, оставляя восходящий импульс Биткоина нетронутым на данный момент. Источник: CryptoQuant Уничтоженные дни монет растут по мере пробуждения спящего предложения В целом, показатель Уничтоженных Дней Монет вырос почти на 6% на момент написания, отражая рост расходования старых монет после длительной неактивности. Такие движения критически важны, поскольку они измеряют вес активности долгосрочных держателей, а не краткосрочной торговли. В прошлых циклах всплеск CDD совпадал с повышенной волатильностью, поскольку пробудившееся предложение вводило новую ликвидность на рынок. Однако текущий...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:28
Google и Coinbase сотрудничают в запуске протокола платежей с ИИ

Google и Coinbase сотрудничают в запуске протокола платежей с ИИ

Подробнее: https://coincu.com/news/google-ai-payment-protocol-launch/
Coinstats2025/09/17 10:09
Bitwise делает смелую ставку на ETF для стейблкоинов и токенизации

Bitwise делает смелую ставку на ETF для стейблкоинов и токенизации

Пост Bitwise делает смелую ставку на ETF со стейблкоинами и токенизацией, опубликованный на BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBlockchain 17 сентября 2025 | 05:05 Следующая волна крипто-тематических ETF вскоре может включать продукт, ориентированный на две самые быстрорастущие тенденции отрасли: стейблкоины и токенизацию реальных активов. Bitwise подала документы в регулирующие органы США для получения одобрения своего "Stablecoin & Tokenization ETF", фонда, разработанного для сочетания традиционных акций с цифровыми активами. Вместо того чтобы фокусироваться только на криптовалютах, предложенная структура равномерно разделена между двумя областями. Одна половина отслеживает компании, связанные с расширением стейблкоинов и токенизированных рынков — включая платежные фирмы, биржи, поставщиков инфраструктуры и даже избранных ритейлеров. Другая половина следует за регулируемыми биржевыми продуктами, связанными с Bitcoin и Ether, обеспечивая портфелю прямое крипто-воздействие, сохраняя при этом ограничения для предотвращения перевеса позиций. Выбор времени не случаен. С тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность в январе, Вашингтон повернулся к более дружественной к криптовалютам позиции. Принятие закона GENIUS этим летом установило национальную основу для стейблкоинов, вызвав приток капитала в сектор. Менее чем за девять месяцев, стейблкоины в обращении выросли почти до 290 миллиардов $, в то время как токенизированные версии казначейских облигаций и других финансовых инструментов увеличились примерно до 76 миллиардов $. Председатель SEC Пол Аткинс открыто назвал токенизацию инновацией, которую агентство намерено поддерживать. Bitwise, основанная в 2017 году, стала одним из самых активных управляющих в пространстве ETF, уже контролируя более 20 крипто-ориентированных фондов. Ее последнее предложение присоединяется к переполненному полю: конкуренты, такие как Nicholas Wealth, тестируют смешанные стратегии, в то время как другие управляющие активами спешат представить ETF на основе Bitcoin, Ether и альткоинов. Аналитики ожидают, что SEC примет волну решений в октябре и ноябре, а новый инструмент Bitwise, вероятно, дебютирует до конца года, если он пройдет процесс проверки. Заявка подчеркивает, насколько быстро изменился разговор на финансовых рынках. Когда-то считавшиеся нишевыми экспериментами,...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:06
Google запускает протокол платежей на базе ИИ с интеграцией криптовалюты и Стейблкоинов

Google запускает протокол платежей на базе ИИ с интеграцией криптовалюты и Стейблкоинов

Протокол AP2 от Google революционизирует платежи с использованием ИИ, сотрудничая с Coinbase, Ethereum Foundation, MetaMask и другими для объединения криптовалюты, стейблкоинов и фиата в одну надежную систему. Google развивает платежи с использованием ИИ с помощью AP2, сотрудничая с Coinbase и криптовалютными компаниями. Google объявил 16 сентября о запуске протокола платежей агентов (AP2), стандартизированной структуры, позволяющей [...]
Coinstats2025/09/17 09:30
Пожилой мужчина ложно заявил, что стрелял в Чарли Кирка, чтобы помешать полиции, говорит шериф

Пожилой мужчина ложно заявил, что стрелял в Чарли Кирка, чтобы помешать полиции, говорит шериф

Пост "Пожилой мужчина ложно заявил, что стрелял в Чарли Кирка, чтобы помешать полиции, заявляет шериф" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Пожилой мужчина, арестованный сразу после убийства Чарли Кирка, ложно заявил, что стрелял в консервативного активиста, чтобы помешать полицейской операции по поиску настоящего стрелка, заявило во вторник Управление шерифа округа Юта. Мужчина ложно заявил, что он был человеком, который стрелял в консервативного активиста Чарли Кирка. (Фото Трента Нельсона/The Salt Lake Tribune/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Джордж Зинн, 71 год, присутствовал на мероприятии Кирка в Университете долины Юты и, по данным офиса шерифа, был замечен утверждающим, что стрелял в Кирка вскоре после стрельбы. Офис шерифа арестовал Зинна, доставил его в полицейский департамент университета, а затем перевез в местную больницу после того, как у него случился медицинский эпизод. Офис шерифа округа Юта сообщил, что Зинн, находясь в больнице, заявил, что ложно назвал себя стрелком, чтобы помешать реагированию местных правоохранительных органов на убийство. Нет информации о том, что Зинн вступал в сговор с подозреваемым стрелком, Тайлером Робинсоном, которому во вторник были предъявлены обвинения в связи с убийством Кирка. Зинн также разрешил сотрудникам правоохранительных органов просмотреть его телефон, который содержал материалы сексуально откровенного характера с несовершеннолетними. Офис шерифа сообщил, что Зинн признался следователям, что "получает сексуальное удовлетворение от просмотра и обмена" этими изображениями, "и что предпочитаемый им возраст жертв - от пяти до 12 лет". Зинн все еще находится под стражей и ему предъявлены обвинения в тяжких преступлениях: воспрепятствовании правосудию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Получайте текстовые оповещения Forbes Breaking News: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях, формирующих заголовки дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Что еще мы знаем о Джордже Зинне? Зинн был арестован в 2013 году за отправку угроз организаторам марафона в Солт-Лейк-Сити через несколько дней после теракта на Бостонском марафоне, в результате которого погибли три человека и более 260 получили ранения...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 09:15
