Биткоин, ETH и другое скоро

Пост Биктоин, ETH и другие скоро появятся был опубликован на BitcoinEthereumNews.com. PayPal добавляет криптовалюту в P2P: Биктоин, ETH и другие скоро появятся
BitcoinEthereumNews2025/09/17 17:07
Снижение Ставки ФРС Подталкивает Биткоин к Новым Высотам

Пост "Снижение ставки ФРС подталкивает Биткоин к новым высотам" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ожидается, что Федеральная резервная система США сегодня снизит процентные ставки, шаг, который участники рынка уже предвидели с сокращением на 25 базисных пунктов. Криптовалютный рынок в ожидании, инвесторы с нетерпением ждут объявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в 21:00 по турецкому стандартному времени и его пресс-конференции в 21:30.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:34
Корпоративные казначейства Bitcoin будут стимулировать инновации в доходности BTC

Пост «Корпоративные казначейства Биткоина будут стимулировать инновации в области доходности BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Уолл-стрит был застигнут врасплох, когда Strategy впервые добавил Биткоин (BTC) в свой баланс. Была ли это компания-разработчик программного обеспечения или первый в мире корпоративный ETF биткоина? Инвесторам пришлось импровизировать, и акции компании быстро перестали торговаться на основе фундаментальных показателей программного обеспечения и начали вести себя как чистый прокси Биткоина. Резюме При процентных ставках выше 4%, неиспользуемый Биткоин теперь рассматривается как неэффективный, что подталкивает корпоративные казначейства требовать соответствующих нормативным требованиям решений, генерирующих доходность. Текущие варианты — обанкротившиеся кредиторы, wrapped BTC и оффшорный DeFi — не соответствуют институциональным стандартам хранения, аудита или риска. Институты хотят получать доходность, обеспеченную непосредственно на Биткоине, с прозрачными подтверждениями и доходами, связанными с реальной экономической деятельностью, а не с токен-уловками. Если Биткоин быстро предоставит эти рельсы, он сможет стать якорем следующего финансового слоя; если нет, капитал мигрирует в Ethereum, Solana или на традиционные рынки, предлагающие более безопасную доходность. Сегодня эти дебаты закончились. Управляющие активами, такие как BlackRock и Fidelity, теперь продвигают ETF Биткоина в массы, а корпоративные казначейства в совокупности владеют миллиардами в BTC. Но просто владеть Биткоином уже недостаточно. В мире, где процентные ставки все еще выше 4%, неиспользуемый BTC сопряжен с высокими альтернативными издержками. Казначейства обязаны оптимизировать ликвидность и генерировать доходность от резервов, а не позволять активам бездействовать. То, что было приемлемо в первой волне корпоративного внедрения, теперь выглядит как вопиющая неэффективность. Сегодняшние нативные решения для Биткоина не подходят На сегодняшний день недостаточно вариантов для использования Биткоина, и ни один из них не проходит базовые тесты, применяемые казначействами. Кастодиальные кредиторы, такие как Celsius, соблазняли розничных инвесторов двузначной доходностью, только чтобы рухнуть и уничтожить депозиты. Продукты Wrapped Bitcoin, такие как wBTC, выводят активы с базового слоя Биткоина и...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:32
Приток Bitcoin растет, поскольку Lyno AI демонстрирует потенциал роста в 100 раз

Пост «Рост потоков Биткоина, поскольку Lyno AI показывает потенциал роста в 100 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. 11 сентября 2025 года, когда ожидалось снижение ставки ФРС, спотовые ETF Биткоина получили притоки до 552,78 миллионов, с огромными объемами торгов. Этот бум свидетельствует о новом институциональном внимании к криптовалюте. Между тем, предпродажа Lyno AI набирает обороты, что является показателем значительной возможности получения инвесторами экспоненциальной прибыли. Притоки в ETF Биткоина сигнализируют о растущем доверии рынка Последнее пополнение в 552,78 миллионов в спотовых ETF Биткоина подчеркивает растущее доверие институциональных инвесторов к криптоактивам. Поскольку объемы торгов достигли 111 000, и рынки отреагировали на потенциальное смягчение политики ФРС, Биткоин по-прежнему получает всплеск ликвидности. Этот фон создает идеальную почву для процветания новых криптопроектов. Lyno AI становится лучшей предпродажей с потенциалом роста в 100 раз Самая многообещающая возможность предпродажи в этой динамичной среде - Lyno AI. Проект смог собрать сумму в 24911, продав 498222 токенов на этапе Раннего мерчанта по цене 0,050 каждый. Второй этап будет повышен до 0,055 долларов за токен, а четвертый этап будет повышен до 0,100 долларов за токен. Lyno AI предоставляет арбитраж следующего поколения с помощью ИИ-агента между блокчейнами, позволяя розничным инвесторам превзойти институциональных трейдеров путем автоматизации мультичейн-сделок, вознаграждений за майнинг ликвидности и стратегий мгновенных займов. Рыночный интеллект Lyno AI и его автономные алгоритмы ИИ могут справляться с рисками и использовать возможности получения прибыли, которые недоступны только за счет потоков ликвидности Биткоина. Это будут многоуровневые доходы от стейкинга, которые привлекут пользователей со всего мира, включая владельцев малого бизнеса на Ближнем Востоке. Некоторые из лучших инвесторов, которые точно предсказали, что XRP вырастет до 3 долларов в 2025 году, теперь рассматривают Lyno с потенциалом роста в 1000 раз, делая $LYNO уникальным беспроигрышным продуктом для розничной торговли.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 15:30
Аналитическая компания делится ключевыми уровнями для цены Bitcoin (BTC)! Каким может быть дно и вершина?

Пост «Аналитическая компания делится ключевыми уровнями цены Биткоина (BTC)! Какими могут быть дно и вершина?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания по анализу криптовалют Alphractal опубликовала комплексный анализ, оценивающий рыночные циклы Биткоина с многоуровневой ценностной перспективы. Компания стремится помочь инвесторам лучше понять рыночные режимы, интегрируя более 12 моделей оценки на цепочке. Согласно отчету, ключевые экономические уровни цены Биткоина включают Реализованную цену в 53 300$, Среднюю реальную рыночную цену в 78 700$ и Активную реализованную цену в 85 500$. Рассматривая группы инвесторов, минимальная стоимость для краткосрочных инвесторов рассчитывается как 110 800$, в то время как минимальная стоимость для долгосрочных инвесторов рассчитывается как 36 500$. По данным компании, Альфа-цена (Справедливая цена) составляет 169 400$, модель CVDD - 41 900$, а Альфа CVDD, сигнализирующая о вершинах цикла, - 239 800$. Кроме того, точка долгосрочной поддержки, известная как Термо-цена, составляет 4 300$. Среди других индикаторов выделяется историческая средняя цена - 16 800$, Дельта-цена - 36 500$ и Пиковая цена - 586 800$, которая устанавливала пики в прошлом. Alphractal отмечает, что инвесторам следует обратить особое внимание на пересечения между спотовой ценой и минимальными стоимостями инвесторов (STH, LTH, активные и общие цены инвесторов). По мнению компании, такие пересечения обычно сигнализируют о разворотах тренда, в то время как цены, приближающиеся к уровням CVDD или Термо, исторически указывали на сильные зоны покупки.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:58
Бессент считает, что торговая сделка с Китаем вероятна до ноябрьского дедлайна по взаимным тарифам

Пост Бессент видит вероятность торговой сделки с Китаем до ноябрьского крайнего срока по взаимным тарифам появился на BitcoinEthereumNews.com. Министр финансов Скотт Бессент выразил уверенность во вторник, что торговая сделка с Китаем близка. С так называемыми взаимными тарифами, которые должны вступить в силу в ноябре, Бессент сказал во время интервью CNBC, что ожидает дальнейших переговоров до этого срока. "Мы снова увидимся", - сказал он во время широкого обмена мнениями в программе "Squawk Box". "Каждые из этих переговоров становятся все более и более продуктивными. Я думаю, китайцы теперь чувствуют, что торговая сделка возможна". Это заявление прозвучало на фоне переговоров, которые претерпели ряд поворотов с тех пор, как Трамп объявил о своих первоначальных пошлинах "дня освобождения" для глобальных торговых партнеров США 2 апреля. При первоначальном шаге Китай мог бы столкнуться с тарифами до 145%, но они были приостановлены по мере продолжения переговоров. Первоначальная пауза по взаимным тарифам должна была истечь 12 августа, но Трамп продлил приостановку до 10 ноября. Бессент сказал, что торговые партнеры США
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:15
Банк Awwal прокладывает новаторский путь в саудовском блокчейне

Пост Awwal Bank прокладывает новаторский путь в саудовском Блокчейне появился на BitcoinEthereumNews.com. Партнерство с Chainlink: Awwal Bank прокладывает новаторский путь в саудовском Блокчейне Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Партнерство с Chainlink: Awwal Bank прокладывает новаторский путь в саудовском Блокчейне Источник: https://bitcoinworld.co.in/awwal-bank-chainlink-partnership/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:14
"Обеспечение финансовой трансформации Азии с помощью Биткоина и Активов реального мира" – Blockstream, Safeheron и EchoX проводят эксклюзивный саммит финансовых лидеров в Токио

Пост "Стимулирование финансовой трансформации Азии с помощью Биткоина и Активов реального мира" – Blockstream, Safeheron и EchoX проводят эксклюзивный саммит финансовых лидеров в Токио появился на BitcoinEthereumNews.com. "Стимулирование финансовой трансформации Азии с помощью Биткоина и Активов реального мира" – Blockstream, Safeheron и EchoX проводят эксклюзивный саммит финансовых лидеров в Токио – BitcoinWorld Перейти к содержанию Главная Пресс-релиз "Стимулирование финансовой трансформации Азии с помощью Биткоина и Активов реального мира" – Blockstream, Safeheron и EchoX проводят эксклюзивный саммит финансовых лидеров в Токио Источник: https://bitcoinworld.co.in/powering-asias-financial-transformation-with-bitcoin-and-rwa-blockstream-safeheron-and-echox-host-an-exclusive-financial-leadership-summit-in-tokyo/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:29
69 000 жертв, 200 долларов за фото: Сотрудник из Индии связан с утечкой данных Coinbase

Пост «69 000 жертв, 200 долларов за фото: Сотрудник из Индии связан с утечкой данных Coinbase» впервые появился на Coinpedia Fintech News. Недавно рассекреченные судебные документы и государственные записи раскрывают подробности о массовой утечке данных в Coinbase, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Инцидент, связанный с сотрудником TaskUs, подрядчика по обслуживанию клиентов Coinbase, привел к раскрытию конфиденциальных данных более 69 000 клиентов и убыткам, оцениваемым в сумму до 400 миллионов долларов. Инсайдерская утечка...
CoinPedia2025/09/17 13:14
Bitcoin до 750K долларов к 2030 году, ETH и SOL выживут

Пост Биктоин до 750K долларов к 2030 году, ETH и SOL выживут появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Pantera: Биктоин до 750K долларов к 2030 году, ETH и SOL выживут Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Джейк Симмонс является энтузиастом Биктоина с 2016 года. С тех пор как он услышал о Биктоине, он изучает эту тему каждый день и пытается делиться своими знаниями с другими. Его цель - внести вклад в финансовую революцию Биктоина, которая заменит систему фиатных денег. Помимо BTC и крипто, Джейк изучал бизнес-информатику в университете. После выпуска в 2017 году он работает в секторе блокчейна и криптовалют. Вы можете следить за Джейком в Twitter: @realJakeSimmons. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-750000-by-2030-eth-sol-survive-pantera-ceo/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:01
