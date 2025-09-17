Бессент считает, что торговая сделка с Китаем вероятна до ноябрьского дедлайна по взаимным тарифам

Министр финансов Скотт Бессент выразил уверенность во вторник, что торговая сделка с Китаем близка. С так называемыми взаимными тарифами, которые должны вступить в силу в ноябре, Бессент сказал во время интервью CNBC, что ожидает дальнейших переговоров до этого срока. "Мы снова увидимся", - сказал он во время широкого обмена мнениями в программе "Squawk Box". "Каждые из этих переговоров становятся все более и более продуктивными. Я думаю, китайцы теперь чувствуют, что торговая сделка возможна". Это заявление прозвучало на фоне переговоров, которые претерпели ряд поворотов с тех пор, как Трамп объявил о своих первоначальных пошлинах "дня освобождения" для глобальных торговых партнеров США 2 апреля. При первоначальном шаге Китай мог бы столкнуться с тарифами до 145%, но они были приостановлены по мере продолжения переговоров. Первоначальная пауза по взаимным тарифам должна была истечь 12 августа, но Трамп продлил приостановку до 10 ноября. Бессент сказал, что торговые партнеры США сообщили ему, что "китайские товары наводняют их рынки, и они не знают, что с этим делать. Они слегка в панике от того, что эти товары поступают". У США был торговый дефицит с Китаем почти в 300 миллиардов долларов в 2024 году. Он должен значительно сократиться в 2025 году и составил 128 миллиардов долларов до июля. Бессент отметил, что торговый представитель США Джеймисон Грир ожидает, что дефицит "сократится как минимум на 30% в этом году и, вероятно, еще больше в 2026 году". "Так что идея здесь - прийти к балансу, иметь справедливую торговлю", - сказал он. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/16/bessent-sees-trade-deal-likely-with-china-before-november-deadline-on-reciprocal-tariffs.html