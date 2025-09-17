Корпоративные казначейства Bitcoin будут стимулировать инновации в доходности BTC
Пост «Корпоративные казначейства Биткоина будут стимулировать инновации в области доходности BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Уолл-стрит был застигнут врасплох, когда Strategy впервые добавил Биткоин (BTC) в свой баланс. Была ли это компания-разработчик программного обеспечения или первый в мире корпоративный ETF биткоина? Инвесторам пришлось импровизировать, и акции компании быстро перестали торговаться на основе фундаментальных показателей программного обеспечения и начали вести себя как чистый прокси Биткоина. Резюме При процентных ставках выше 4%, неиспользуемый Биткоин теперь рассматривается как неэффективный, что подталкивает корпоративные казначейства требовать соответствующих нормативным требованиям решений, генерирующих доходность. Текущие варианты — обанкротившиеся кредиторы, wrapped BTC и оффшорный DeFi — не соответствуют институциональным стандартам хранения, аудита или риска. Институты хотят получать доходность, обеспеченную непосредственно на Биткоине, с прозрачными подтверждениями и доходами, связанными с реальной экономической деятельностью, а не с токен-уловками. Если Биткоин быстро предоставит эти рельсы, он сможет стать якорем следующего финансового слоя; если нет, капитал мигрирует в Ethereum, Solana или на традиционные рынки, предлагающие более безопасную доходность. Сегодня эти дебаты закончились. Управляющие активами, такие как BlackRock и Fidelity, теперь продвигают ETF Биткоина в массы, а корпоративные казначейства в совокупности владеют миллиардами в BTC. Но просто владеть Биткоином уже недостаточно. В мире, где процентные ставки все еще выше 4%, неиспользуемый BTC сопряжен с высокими альтернативными издержками. Казначейства обязаны оптимизировать ликвидность и генерировать доходность от резервов, а не позволять активам бездействовать. То, что было приемлемо в первой волне корпоративного внедрения, теперь выглядит как вопиющая неэффективность. Сегодняшние нативные решения для Биткоина не подходят На сегодняшний день недостаточно вариантов для использования Биткоина, и ни один из них не проходит базовые тесты, применяемые казначействами. Кастодиальные кредиторы, такие как Celsius, соблазняли розничных инвесторов двузначной доходностью, только чтобы рухнуть и уничтожить депозиты. Продукты Wrapped Bitcoin, такие как wBTC, выводят активы с базового слоя Биткоина и...
