Акции GD Culture упали почти на 28% после перевода средств в Биткоин
Пост GD Culture Share падает почти на 28% после перемещения Казначейства Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции GD Culture упали на 28% после объявления о приобретении Биктоина на сумму 875 миллионов $ путем выпуска 39,2 миллиона новых акций. Покупка у Pallas Capital добавляет 7 500 BTC, делая GDC 14-м крупнейшим публичным держателем Биктоина. Торгуемая на Nasdaq компания по стримингу GD Culture Group пережила худший торговый день более чем за год, упав на 28% после объявления о приобретении Биктоина на сумму 875 миллионов $. Обвал акций последовал, когда инвесторы узнали, что компания продаст почти 39,2 миллиона новых акций для завершения сделки по покупке криптовалюты. Стриминговая компания, использующая искусственный интеллект, заключила соглашение с Pallas Capital Holding о приобретении всех активов, включая 7 500 токенов Биктоина, оцениваемых примерно в 875,4 миллиона $. Это приобретение делает GD Culture 14-м крупнейшим публично торгуемым корпоративным держателем Биктоина на рынке. Опасения рынка по поводу стратегии разводнения акций Во вторник акции GD Culture упали до 6,99 $, что является самым большим падением компании с начала 2024 года и снижением рыночной стоимости до 117,4 миллиона $. Торги после закрытия рынка показали, что акции восстановили некоторые позиции, поднявшись на 3,7%, поскольку некоторые инвесторы сочли резкое падение потенциально перепроданной ситуацией. Крупный выпуск акций разводняет права собственности нынешних акционеров, что вызывает массовую панику среди инвесторов относительно осуществимости корпоративной политики Казначейства Биктоина. VanEck уже предупреждал, что фирмы, финансирующие покупку криптовалюты путем разводнения акций, рискуют потерять стоимость для акционеров в случае резкого падения цен на акции. Генеральный директор Сяоцзянь Ван оправдал приобретение, заявив, что оно напрямую способствует созданию сильного и диверсифицированного резерва криптоактивов и возможности использовать институциональное принятие Биктоина. Компания предоставляет приложения электронной коммерции на основе виртуальных личностей, созданных ИИ, в стриминговых сервисах на базе TikTok. Это приобретение является частью более широкой корпоративной тенденции принятия Биктоина, поскольку публично котируемые компании, которые держат...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:59