Скоро запускается новая тестовая сеть BDAG! Всплеск Mantle угасает и AVAX испытывает трудности

Пост BDAG Новая Тестовая сеть скоро запускается! Рост Mantle угасает, а AVAX испытывает трудности появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 17 сентября 2025 | 16:00 Узнайте, почему предпродажа BlockDAG на сумму 407 миллионов $ и предстоящая тестовая сеть делают его одной из самых популярных криптовалют, опережая рост Mantle и ценовые тренды Avalanche. Некоторые проекты продолжают отставать, когда дело доходит до доказательства реальной силы сети. Широко обсуждаемый рост цены Mantle (MNT) демонстрирует моментум, но проекту по-прежнему не хватает четких сигналов устойчивого принятия. Ценовой тренд Avalanche (AVAX) в последнее время выглядел лучше, однако остаются вопросы о том, как долго он сможет удерживаться выше ключевых уровней сопротивления. Так вопрос в том, зачем ждать стабильности, когда вы можете стать частью чего-то уже сильного? BlockDAG (BDAG) не остается в теории. Его долгожданная Тестовая сеть Awakening скоро будет запущена. Речь идет не о ожидании дня листинга. Речь идет о подключении к живой системе раньше толпы. Вот почему BlockDAG — это не просто еще один проект, а один из самых убедительных и информативных для тех, кто не хочет пропустить ранний старт. BlockDAG доказывает реальную полезность с помощью майнинга и тестовой сети Awakening Большинство проектов говорят о вознаграждениях за майнинг только после запуска. BlockDAG готовится сделать это на этапе тестовой сети. С помощью протокола Stratum майнеры серии X могут быть синхронизированы с тестовой сетью Awakening и активно хешировать. Это означает, что ранние пользователи смогут протестировать сеть, заработать BDAG и доказать, что она работает еще до появления основной сети. Такая настройка редка и делает BlockDAG одной из немногих криптовалют, за которыми стоит следить, где майнеры могут видеть результаты в реальном времени вместо того, чтобы ждать обещаний. Влияние простое: люди с майнерами смогут подключиться к живой экосистеме. Вместо того, чтобы гоняться за графиками и ждать открытия бирж, эти участники смогут наращивать свои активы. Для всех, кто сидит на...