2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Скоро запускается новая тестовая сеть BDAG! Всплеск Mantle угасает и AVAX испытывает трудности

Скоро запускается новая тестовая сеть BDAG! Всплеск Mantle угасает и AVAX испытывает трудности

Пост BDAG Новая Тестовая сеть скоро запускается! Рост Mantle угасает, а AVAX испытывает трудности появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 17 сентября 2025 | 16:00 Узнайте, почему предпродажа BlockDAG на сумму 407 миллионов $ и предстоящая тестовая сеть делают его одной из самых популярных криптовалют, опережая рост Mantle и ценовые тренды Avalanche. Некоторые проекты продолжают отставать, когда дело доходит до доказательства реальной силы сети. Широко обсуждаемый рост цены Mantle (MNT) демонстрирует моментум, но проекту по-прежнему не хватает четких сигналов устойчивого принятия. Ценовой тренд Avalanche (AVAX) в последнее время выглядел лучше, однако остаются вопросы о том, как долго он сможет удерживаться выше ключевых уровней сопротивления. Так вопрос в том, зачем ждать стабильности, когда вы можете стать частью чего-то уже сильного? BlockDAG (BDAG) не остается в теории. Его долгожданная Тестовая сеть Awakening скоро будет запущена. Речь идет не о ожидании дня листинга. Речь идет о подключении к живой системе раньше толпы. Вот почему BlockDAG — это не просто еще один проект, а один из самых убедительных и информативных для тех, кто не хочет пропустить ранний старт. BlockDAG доказывает реальную полезность с помощью майнинга и тестовой сети Awakening Большинство проектов говорят о вознаграждениях за майнинг только после запуска. BlockDAG готовится сделать это на этапе тестовой сети. С помощью протокола Stratum майнеры серии X могут быть синхронизированы с тестовой сетью Awakening и активно хешировать. Это означает, что ранние пользователи смогут протестировать сеть, заработать BDAG и доказать, что она работает еще до появления основной сети. Такая настройка редка и делает BlockDAG одной из немногих криптовалют, за которыми стоит следить, где майнеры могут видеть результаты в реальном времени вместо того, чтобы ждать обещаний. Влияние простое: люди с майнерами смогут подключиться к живой экосистеме. Вместо того, чтобы гоняться за графиками и ждать открытия бирж, эти участники смогут наращивать свои активы. Для всех, кто сидит на...
Threshold
T$0.01463-3.62%
RealLink
REAL$0.078-4.25%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:29
Поделиться
Экосистема блокчейн расширяется дальше — приложение для Облачного майнинга XRP запускается по всему миру

Экосистема блокчейн расширяется дальше — приложение для Облачного майнинга XRP запускается по всему миру

SitonMining запускает глобальное приложение для Облачного майнинга XRP, позволяющее пользователям майнить XRP без затрат на оборудование, с отслеживанием прибыли в реальном времени и ежедневными выплатами.
RealLink
REAL$0.078-4.25%
Рипл
XRP$2.7174-3.05%
Cloud
CLOUD$0.16158+16.01%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/17 20:00
Поделиться
Акции GD Culture упали почти на 28% после перевода средств в Биткоин

Акции GD Culture упали почти на 28% после перевода средств в Биткоин

Пост GD Culture Share падает почти на 28% после перемещения Казначейства Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции GD Culture упали на 28% после объявления о приобретении Биктоина на сумму 875 миллионов $ путем выпуска 39,2 миллиона новых акций. Покупка у Pallas Capital добавляет 7 500 BTC, делая GDC 14-м крупнейшим публичным держателем Биктоина. Торгуемая на Nasdaq компания по стримингу GD Culture Group пережила худший торговый день более чем за год, упав на 28% после объявления о приобретении Биктоина на сумму 875 миллионов $. Обвал акций последовал, когда инвесторы узнали, что компания продаст почти 39,2 миллиона новых акций для завершения сделки по покупке криптовалюты. Стриминговая компания, использующая искусственный интеллект, заключила соглашение с Pallas Capital Holding о приобретении всех активов, включая 7 500 токенов Биктоина, оцениваемых примерно в 875,4 миллиона $. Это приобретение делает GD Culture 14-м крупнейшим публично торгуемым корпоративным держателем Биктоина на рынке. Опасения рынка по поводу стратегии разводнения акций Во вторник акции GD Culture упали до 6,99 $, что является самым большим падением компании с начала 2024 года и снижением рыночной стоимости до 117,4 миллиона $. Торги после закрытия рынка показали, что акции восстановили некоторые позиции, поднявшись на 3,7%, поскольку некоторые инвесторы сочли резкое падение потенциально перепроданной ситуацией. Крупный выпуск акций разводняет права собственности нынешних акционеров, что вызывает массовую панику среди инвесторов относительно осуществимости корпоративной политики Казначейства Биктоина. VanEck уже предупреждал, что фирмы, финансирующие покупку криптовалюты путем разводнения акций, рискуют потерять стоимость для акционеров в случае резкого падения цен на акции. Генеральный директор Сяоцзянь Ван оправдал приобретение, заявив, что оно напрямую способствует созданию сильного и диверсифицированного резерва криптоактивов и возможности использовать институциональное принятие Биктоина. Компания предоставляет приложения электронной коммерции на основе виртуальных личностей, созданных ИИ, в стриминговых сервисах на базе TikTok. Это приобретение является частью более широкой корпоративной тенденции принятия Биктоина, поскольку публично котируемые компании, которые держат...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:59
Поделиться
Metaplanet учреждает дочернюю компанию в США Metaplanet Income Corp. для расширения бизнеса по доходам от Биткоина

Metaplanet учреждает дочернюю компанию в США Metaplanet Income Corp. для расширения бизнеса по доходам от Биткоина

Пост Metaplanet учреждает американскую дочернюю компанию Metaplanet Income Corp. для расширения бизнеса по доходам от Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Metaplanet, японская компания, учредила Metaplanet Income Corp. в качестве американской дочерней компании. Новая организация нацелена на расширение бизнеса Metaplanet по доходам от Биткоина. Metaplanet учредила американскую дочернюю компанию под названием Metaplanet Income Corp. сегодня для расширения своего бизнеса по доходам от Биткоина. Японская компания объявила о создании новой американской организации как часть своей стратегии по расширению операций, ориентированных на получение доходов, связанных с Биткоином. Дочерняя компания будет работать из Соединенных Штатов, поскольку Metaplanet стремится расширить свою деятельность в сфере цифровых активов. Этот шаг представляет собой продолжение расширения Metaplanet в сфере услуг, ориентированных на Биткоин, через свою новую корпоративную структуру, базирующуюся в США. Источник: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
Union
U$0.009617+2.01%
LooksRare
LOOKS$0.013433-1.62%
Movement
MOVE$0.1038-4.41%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:53
Поделиться
Биткоин-прокси Metaplanet объявляет о новых дочерних компаниях в США и Японии на фоне падения акций

Биткоин-прокси Metaplanet объявляет о новых дочерних компаниях в США и Японии на фоне падения акций

Пост Bitcoin Proxy Metaplanet объявляет о новых дочерних компаниях в США и Японии на фоне падения акций появился на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet, также известный как азиатский MicroStrategy, объявляет о новых дочерних компаниях в Соединенных Штатах и Японии для расширения своего бизнеса по генерации доходов от Биктоин, в то время как его акции падают. Это Metaplanet Income Corp., Bitcoin Japan Inc. и Bitcoin Japan Co. Ltd. Это следует за последним "периодом молчания", когда компания получила 1,4 миллиарда долларов для завершения своего международного предложения. Казначейская компания Bitcoin Metaplanet раскрывает основные планы Metaplanet, крупнейшая корпоративная казначейская компания Биктоин в Азии, сделала несколько объявлений 17 сентября после того, как ее совет директоров одобрил ключевые планы. Одним из основных событий является создание новой дочерней компании в США, Metaplanet Income Corp, для увеличения своего бизнеса по генерации доходов от Биктоин. Она будет полностью принадлежать американской компании Metaplanet Holdings Inc. Комментируя следующую фазу роста компании и закрытие привлеченных 1,4 миллиарда долларов для покупки большего количества Биктоин, генеральный директор Саймон Герович сказал: Metaplanet Income Corp. в США для дальнейшего расширения нашего бизнеса по генерации доходов от Биктоин. Этот бизнес стал нашим двигателем роста, генерируя стабильный доход и чистую прибыль. У нас положительный денежный поток, производящий значительный внутренний денежный поток для поддержки будущих инициатив. Казначейская компания Биктоин также объявила о стратегическом приобретении домена "Bitcoin.jp" для укрепления своих позиций в Японии. Кроме того, компания объявила о корректировке минимальной цены исполнения для 20-й - 22-й серии прав на приобретение акций. Также был выпущен Q&A относительно зарубежных предложений и прав на акции. Стратегическое приобретение домена Metaplanet Metaplanet расширил свои общие запасы Биктоин до 20 136 BTC стоимостью более 2,3 миллиарда долларов после последней покупки 1 009 BTC стоимостью 112 миллионов долларов. Акции остаются под давлением Цена акций Metaplanet упала на 1,16% до 594 JPY, несмотря на объявления. Мин 24ч и Макс 24ч составили 571 и 614 JPY соответственно. Согласно Yahoo Finance, цена акций упала на 31% за месяц, уменьшая...
Quack AI
Q$0.025339+2.15%
Union
U$0.009617+2.01%
Биткоин
BTC$117,572.69-2.68%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:37
Поделиться
Биткоин ETF зафиксировали 7-й день подряд притока средств в размере 292 миллиона долларов

Биткоин ETF зафиксировали 7-й день подряд притока средств в размере 292 миллиона долларов

Пост «Биткоин ETF зафиксировали 7-й день подряд притока средств в размере 292 миллиона долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин ETF продлили свою серию притоков до семи дней подряд с 292 миллионами долларов, в то время как эфир ETF прервали пятидневную серию с оттоком в 62 миллиона долларов. Институциональные потоки благоприятствуют Биткоину, поскольку ETF эфира завершают пятидневную победную серию. Моментум твердо оставался на стороне биржевых фондов (ETF) биткоина во вторник, 16 сентября, поскольку фонды отметили свой седьмой подряд [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
BRC20.COM
COM$0.010665-4.75%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:34
Поделиться
Metaplanet расширяет Биткоин-бизнес с новыми дочерними компаниями в США и Японии

Metaplanet расширяет Биткоин-бизнес с новыми дочерними компаниями в США и Японии

Пост Metaplanet расширяет бизнес Биктоина с новыми Дочерними компаниями в США и Японии появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 17 сентября 2025 | 16:30 Metaplanet, часто называемая "азиатской MicroStrategy", продолжает реализацию своей глобальной стратегии Биктоина, несмотря на недавнее падение цены акций. Компания объявила 17 сентября о запуске новых дочерних компаний в США и Японии в рамках усилий по укреплению своих бизнес-операций, связанных с Биктоином. Среди новых организаций - Metaplanet Income Corp. в США и две японские фирмы, Bitcoin Japan Inc. и Bitcoin Japan Co. Ltd. По словам совета директоров, эти предприятия призваны расширить бизнес-модель компании по генерированию дохода от Биктоина, который стал центральным драйвером роста. Объявление последовало вскоре после того, как Metaplanet обеспечила финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов для поддержки своей международной экспансии. Ожидается, что этот капитал будет направлен на дальнейшие покупки Биктоина, а также на более широкие стратегические инициативы. В рамках своей стратегии, ориентированной на Японию, Metaplanet также раскрыла информацию о приобретении домена Bitcoin.jp, укрепляя свои позиции в криптоэкосистеме страны. Наряду с этими разработками, фирма обозначила корректировки прав на приобретение акций и опубликовала вопросы и ответы для разъяснения деталей своих зарубежных предложений. Несмотря на рыночные турбулентности, казначейство Биктоина Metaplanet продолжает расти. Компания теперь владеет 20 136 BTC стоимостью более 2,3 миллиарда долларов после недавнего приобретения 1 009 BTC стоимостью 112 миллионов долларов. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс - опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. С более чем 8-летним опытом освещения индустрии крипто, блокчейн и финтех, он хорошо разбирается в сложном и постоянно развивающемся мире...
Quack AI
Q$0.025339+2.15%
Union
U$0.009617+2.01%
ALEX Lab
ALEX$0.00497-9.80%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 18:39
Поделиться
Опытный аналитик предсказывает цену Биткоина, если ФРС снизит процентные ставки завтра

Опытный аналитик предсказывает цену Биткоина, если ФРС снизит процентные ставки завтра

Пост «Опытный аналитик прогнозирует цену Биктоина, если ФРС снизит процентные ставки завтра» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик криптовалюты Алекс Крюгер поделился своими ожиданиями относительно завтрашнего решения ФРС по процентной ставке. «Я ожидаю мягкого снижения ставки завтра, хотя рынки процентных ставок уже учли значительную часть этого», — сказал Крюгер. Аналитик заявил, что напишет статьи о FOMC и экономике, но подчеркнул, что в его рыночных взглядах не произошло существенных изменений: «Я по-прежнему оптимистично настроен в отношении акций и Биктоина. Рынки часто забывают, как быстро может двигаться Биктоин». Крюгер заявил, что Биктоин, вероятно, достигнет новых максимумов к концу года. Несмотря на ограниченную покупательскую способность Сейлора и фиксацию прибыли предыдущими инвесторами, аналитик считает, что BTC, вероятно, достигнет новых рекордных максимумов. Объясняя это математически, Крюгер утверждал, что волатильность масштабируется с квадратным корнем времени. Соответственно, если реализованная волатильность останется около 40% до конца года, это означает волатильность 23% на следующие четыре месяца. По словам аналитика, это означает, что цена Биктоина может вырасти до 136 000$, что составляет около 23%. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 18:16
Поделиться
Биткоин держится на уровне 115 000$ в то время как золото устанавливает новый рекордный максимум

Биткоин держится на уровне 115 000$ в то время как золото устанавливает новый рекордный максимум

Пост Биктоин держится на уровне 115 000$ в то время как золото устанавливает новый рекордный максимум появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биктоин пытается ликвидировать лонги при открытии Уолл-стрит с фокусом на 115 000$. Рынки переходят в шорт перед заседанием Федеральной резервной системы в среду. Золото достигает нового исторического максимума выше 3 700$ перед коррекцией. Биктоин (BTC) колебался при открытии Уолл-стрит во вторник, в то время как аналитики следили за потенциальными ликвидациями. График BTC/USD с минутным интервалом. Источник: Cointelegraph/TradingView Всплеск кредитного плеча Биткоина с рисками для лонгов Данные от Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что BTC/USD стал нестабильным с началом торговой сессии в США. Цена колебалась между 114 800$ и 115 300$, окруженная блоками ликвидности в книгах ордеров бирж, как вверх, так и вниз. "Существует огромный кластер ликвидаций лонг позиций ниже текущей цены, особенно около уровня 114724.3. Это много застрявших лонгов", - отметил торговый ресурс TheKingfisher в части своего последнего комментария на X. Уровни ликвидации ордеров BTC. Источник: TheKingfisher/X Сопровождающий график показал соответствующие уровни "боли" для трейдеров выше и ниже спотовой цены. "Этот график не предсказывает будущее, но он показывает вам, где находится боль. И там, где боль, часто следуют движения цены", - добавил TheKingfisher, отмечая высокие уровни активного кредитного плеча на рынке. За день до этого популярный трейдер Skew выявил аналогичную волатильность на малых временных интервалах, ставя под сомнение то, что он подразумевал как манипулятивное поведение цены. $BTCПсихологические операции продолжаются https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 15 сентября, 2025 "Рынок остается тяжелым сверху с постоянным предложением и выгрузкой в цену", - резюмировал он в своем последнем обзоре рынка. Skew сказал, что трейдеры переходят в шорт перед ключевым макроэкономическим событием недели: решением ФРС США по процентной ставке. Ожидалось, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) впервые в 2025 году снизит ставки на 25 базисных пунктов. "Довольно большое снижение позиционирования уже происходит перед FOMC, что неудивительно, хотя короткое позиционирование начинает расти как консенсусная торговля перед FOMC", - заключил он...
Threshold
T$0.01463-3.62%
Биткоин
BTC$117,572.69-2.68%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/17 17:34
Поделиться
LimeWire приобретает Fyre Festival – новая эра для печально известного бренда

LimeWire приобретает Fyre Festival – новая эра для печально известного бренда

LimeWire приобретает печально известный бренд Fyre Festival за 230K $, планируя перезапуск с интеграцией крипто. Сможет ли блокчейн-технология возродить провальный фестиваль?
ERA
ERA$0.4799-4.76%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/17 17:30
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов