Трейдеры объединяются вокруг этого вирусного альткоина, который планирует улучшить Биткоин: $HYPER достигает 16,4M $

Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) продолжает набирать обороты, преодолев ценовой рубеж в 16.4M долларов, поскольку киты продолжают вкладываться. Крупные покупки токенов Bitcoin Hyper ($HYPER) на сумму 69.8K долларов с понедельника вывели этот криптовалютный сбор средств в центр внимания, сделав его одной из самых горячих предпродаж этого года. Ситуация должна стать еще более захватывающей, поскольку проект стремится к своей цели - обеспечить скорость, низкие транзакционные издержки и расширенную полезность для экосистемы Биктоин. Почему Биктоину нужен блокчейн второго уровня С момента запуска в 2009 году Биктоин утвердил себя как ведущая криптовалюта мира. Он продолжает доминировать с рыночной капитализацией более 2.3T долларов и ценой, которая недавно достигла 124K долларов. Институциональные инвесторы также начали накапливать Биткоины, при этом корпоративные казначейства держат более 1M $BTC, или 4.7% от общего предложения. Другими словами, Биктоин остается лучшим выбором для тех, кто хочет инвестировать в цифровые активы. Но несмотря на свой статус, Биктоин сталкивается с такими проблемами, как медленные и дорогие транзакции. Частично это связано с его базовым кодом, который был упрощен, чтобы сделать его одной из самых безопасных криптовалют. Однако это серьезно ограничивает полезность монеты, поэтому вы не можете использовать ее для смарт контрактов, децентрализованных приложений (DApp), протоколов DeFi и NFT. Кроме того, он может обрабатывать только до семи транзакций в секунду (TPS). Блокчейны, появившиеся после него, могут делать значительно больше, например, Solana способна обрабатывать до 65K TPS. Решение этих проблем требует большего, чем просто переписывание кода; это поставило бы под угрозу надежную безопасность Биктоина. Решение? Блокчейн второго уровня для Биктоина. Bitcoin Hyper: Создание скоростной полосы для Биктоина Проект Bitcoin Hyper ($HYPER), находящийся сейчас на стадии предпродажи, собирает средства для разработки Layer 2, который сделает транзакции Биктоина быстрее и дешевле, а также расширит то, что обычный...