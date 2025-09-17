Замороженные пиццы Katie's появляются в Target с розничной сделкой на 20 миллионов долларов
Пост «Замороженные пиццы Katie's появляются в Target с розничной сделкой на 20 миллионов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ремесленные замороженные пиццы Katie's доступны во всех магазинах Target по всей стране начиная с 17 сентября. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Путь Кэти Ли от зависимости и бездомности до основателя процветающей компании по производству замороженной пиццы ручной работы – это квинтэссенция американской истории возвращения. Когда-то бездомная, бросившая школу, Ли воплотила свою мечту о владении районной пиццерией в родном Сент-Луисе в реальность в 2008 году – мечту, которую она лелеяла годами, но не могла осуществить из-за алкогольной и наркотической зависимости. Сегодня ее прекрасный, современный итальянский ресторан, названный ее именем, может похвастаться тремя любимыми заведениями по всему городу, и в невероятной вехе ее линейка ремесленных замороженных пицц будет доступна в каждом магазине Target по всей стране с 17 сентября. Что наиболее примечательно, Ли и ее команда отмеченных наградами шеф-поваров сделали все это, принимая невозможное – используя множество местных и органических ингредиентов, каждая пицца Katie's изготовлена вручную. Этот кулинарный подвиг – личный триумф для Ли и ее команды, чья главная цель – уважать традиционный процесс создания растянутых вручную, приготовленных в дровяной печи, премиальных пицц. Здесь не допускается автоматизация – это настоящие пиццы, сделанные трудолюбивыми людьми. И разница кристально ясна, когда вы берете их домой, запекаете и пробуете. Вы получаете пиццу ресторанного качества с хрустящей корочкой в неаполитанском стиле, наполненную вкусом. «Как занятой работающей маме, трудно найти удобную, настоящую еду, поэтому мы сделали ее сами», – говорит Ли. «Это настоящая еда для души, созданная вручную с лучшими ингредиентами. Нет ничего подобного, и мы гордимся тем, что стоим за этим». Как Katie's разрушает индустрию замороженной пиццы «Мы не просто попали в Target — мы попали туда, делая каждую пиццу вручную, на предприятии, которое мы построили сами, с шеф-поварами, а не машинами», – говорит Ли. «Есть...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:53