2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Botanix запускает stBTC для обеспечения нативной доходности Биткоина

Botanix запускает stBTC для обеспечения нативной доходности Биткоина

Пост Botanix запускает stBTC для обеспечения нативной доходности Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Botanix Labs запустила stBTC, токен для ликвидного стейкинга, разработанный для превращения Биткоина в актив, приносящий доходность, путем перераспределения сетевых комиссий за газ непосредственно пользователям. Протокол начнет накопление доходности позже на этой неделе, а его Genesis Vault планируется открыть 25 сентября с ограничением в 50 BTC. Эта инициатива является одной из первых попыток генерировать нативную доходность Биткоина без опоры на инфляционные модели токенов или централизованных хранителей. stBTC работает, позволяя пользователям депонировать Биткоин в смарт контракт Botanix без разрешений, получая токены stBTC, которые представляют их долю в стейкинг-хранилище. По мере совершения транзакций 50% сетевых комиссий за газ Botanix, оплачиваемых в BTC, возвращаются держателям stBTC. Со временем стоимость stBTC увеличивается относительно BTC, позволяя пользователям получать свой первоначальный депозит плюс доходность. Botanix оценивает, что ранняя доходность может достигать 20-50% годовых, прежде чем стабилизироваться на уровне около 6-8%, что аналогично стейкингу Ethereum, но полностью деноминировано в Биткоине. Botanix сообщает, что проверки безопасности были завершены компаниями Spearbit и Sigma Prime, а протокол построен на стандарте хранилища EIP-4626, который также лежит в основе продуктов для стейкинга на базе Ethereum. Архитектура Spiderchain компании, управляемая 16 независимыми организациями, включая Galaxy, Alchemy и Fireblocks, обеспечивает безопасность сети. Если внедрение будет расти, Botanix утверждает, что система может сделать Биткоин продуктивным, компонуемым активом для децентрализованных финансов, одновременно укрепляя консенсус сети. Это развивающаяся история. Эта статья была создана с помощью ИИ и проверена редактором Джеффри Альбусом перед публикацией. Получайте новости на свою электронную почту. Изучите информационные бюллетени Blockworks: Источник: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
Замороженные пиццы Katie's появляются в Target с розничной сделкой на 20 миллионов долларов

Замороженные пиццы Katie's появляются в Target с розничной сделкой на 20 миллионов долларов

Пост «Замороженные пиццы Katie's появляются в Target с розничной сделкой на 20 миллионов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ремесленные замороженные пиццы Katie's доступны во всех магазинах Target по всей стране начиная с 17 сентября. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Путь Кэти Ли от зависимости и бездомности до основателя процветающей компании по производству замороженной пиццы ручной работы – это квинтэссенция американской истории возвращения. Когда-то бездомная, бросившая школу, Ли воплотила свою мечту о владении районной пиццерией в родном Сент-Луисе в реальность в 2008 году – мечту, которую она лелеяла годами, но не могла осуществить из-за алкогольной и наркотической зависимости. Сегодня ее прекрасный, современный итальянский ресторан, названный ее именем, может похвастаться тремя любимыми заведениями по всему городу, и в невероятной вехе ее линейка ремесленных замороженных пицц будет доступна в каждом магазине Target по всей стране с 17 сентября. Что наиболее примечательно, Ли и ее команда отмеченных наградами шеф-поваров сделали все это, принимая невозможное – используя множество местных и органических ингредиентов, каждая пицца Katie's изготовлена вручную. Этот кулинарный подвиг – личный триумф для Ли и ее команды, чья главная цель – уважать традиционный процесс создания растянутых вручную, приготовленных в дровяной печи, премиальных пицц. Здесь не допускается автоматизация – это настоящие пиццы, сделанные трудолюбивыми людьми. И разница кристально ясна, когда вы берете их домой, запекаете и пробуете. Вы получаете пиццу ресторанного качества с хрустящей корочкой в неаполитанском стиле, наполненную вкусом. «Как занятой работающей маме, трудно найти удобную, настоящую еду, поэтому мы сделали ее сами», – говорит Ли. «Это настоящая еда для души, созданная вручную с лучшими ингредиентами. Нет ничего подобного, и мы гордимся тем, что стоим за этим». Как Katie's разрушает индустрию замороженной пиццы «Мы не просто попали в Target — мы попали туда, делая каждую пиццу вручную, на предприятии, которое мы построили сами, с шеф-поварами, а не машинами», – говорит Ли. «Есть...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:53
Канадский доллар незначительно снизился перед решением Банка Канады по процентной ставке – Scotiabank

Канадский доллар незначительно снизился перед решением Банка Канады по процентной ставке – Scotiabank

Пост CAD незначительно снизился перед решением Банка Канады по ставке – Scotiabank появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадский доллар (CAD) ослаб, снизившись на незначительные 0,1% по отношению к USD перед двойным решением по ставкам BoC/ФРС в среду, сообщают главные стратеги по Форексу Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. Рынки ждут снижения Также широко ожидается, что Банк Канады снизит ставку на 25 базисных пунктов в 9:45 ET, а губернатор Маклем проведет пресс-конференцию в 10:30 ET. Как и в случае с ФРС, мы видим, что планка для голубиного сюрприза от BoC несколько повышена, учитывая, что рынки фактически оценивают почти 29 базисных пунктов смягчения для сегодняшнего решения и почти 50 базисных пунктов смягчения к концу года. Коммуникация Маклема будет иметь решающее значение, поскольку рынки ожидают ключевых комментариев по инфляции и перспективам ценовой стабильности после последних изменений в торговой политике. Комментарии о финансовой ситуации Канады также будут тщательно изучены, учитывая объявление во вторник о дате выпуска федерального бюджета 4 ноября. Что касается фундаментальных показателей CAD, мы отмечаем стабилизацию спредов доходности. Наша оценка справедливой стоимости USDCAD в настоящее время составляет 1,3561 и по-прежнему демонстрирует значительное расхождение с текущими уровнями спот-рынка, однако масштаб остаточного значения, по-видимому, сужается. "Техническая картина USD/CAD, похоже, стала более решительно медвежьей после прорыва во вторник уровня поддержки тренда 50-дневной скользящей средней (1,3772). Индекс относительной силы также опустился ниже 50 на медвежью территорию, и краткосрочный баланс рисков благоприятствует дальнейшему снижению и прорыву через недавнюю поддержку в середине 1,37. Мы ожидаем краткосрочный диапазон между 1,3700 и 1,3800." Источник: https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:50
Доллар США стабилизируется перед заседанием FOMC – Scotiabank

Доллар США стабилизируется перед заседанием FOMC – Scotiabank

Пост «USD стабилизируется перед FOMC – Scotiabank» появился на BitcoinEthereumNews.com. Доллар США (USD) показывает признаки стабилизации перед заседанием FOMC в среду, с умеренным ростом против большинства валют G10, пытаясь вернуть часть потерь этой недели, сообщают главные стратеги по Форексу Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. USD возвращает часть потерь этой недели «Движениям не хватает четкого катализатора, и они указывают на выравнивание позиций перед решением по ставке в 14:00 ET. Рынки в целом ожидают хорошо анонсированного снижения на 25 базисных пунктов, которое должно сопровождаться заявлением, прогнозом и пресс-конференцией, оправдывающими ожидания дополнительного смягчения на 45 базисных пунктов, заложенного в цены до конца года. Отдельные валюты G10 демонстрируют смешанные показатели, при этом JPY, MXN и GBP держатся почти на одном уровне по отношению к USD, в то время как CAD и CHF торгуются несколько защитно. EUR показывает незначительные потери, но все еще торгуется чуть ниже своего многолетнего максимума, в то время как чувствительные к росту валюты с более высокой бетой — NZD, AUD, SEK и NOK — демонстрируют большую слабость». «Планка для голубиного сюрприза кажется повышенной, учитывая медвежьи настроения и позиционирование, которые уже сильно склоняются против USD. Тон более широкого рынка смешанный, поскольку фьючерсы на акции топчутся на месте чуть ниже рекордного максимума вторника, в то время как доходность US10Y выглядит уязвимой для прорыва ниже 4,00% и продления до уровней, которые в последний раз кратко наблюдались в апреле. Рынок казначейских облигаций торгуется хорошо, несмотря на надвигающийся крайний срок 30 сентября, поскольку конгресс стремится избежать закрытия правительства. Республиканцы стремятся принять временный законопроект к пятнице, но демократы, похоже, подают смешанные сигналы относительно своей готовности оказать поддержку». «Президент Трамп находится в Великобритании с государственным визитом, и, как сообщается, он говорил с президентом Индии Моди на тему тарифов на индийские закупки...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:20
В условиях рыночных потрясений инвесторы обращаются к Облачному майнингу Open Майнер для стабильности и долгосрочной прибыли.

В условиях рыночных потрясений инвесторы обращаются к Облачному майнингу Open Майнер для стабильности и долгосрочной прибыли.

Пост В условиях рыночных потрясений инвесторы обращаются к Облачному майнингу Open Miner для стабильности и долгосрочной доходности. появился на BitcoinEthereumNews.com. Лондон, сентябрь 2025 – По мере того как инвестиции в цифровые активы продолжают входить в мейнстрим, облачный майнинг стал одним из самых быстрорастущих источников пассивного дохода. Сегодня Open Miner объявил о запуске своего специализированного мобильного приложения, разработанного для предоставления безопасных, доступных и экологически чистых возможностей майнинга криптовалют глобальным инвесторам. Передовые стандарты зеленого майнинга В отличие от традиционных майнинговых операций, Open Miner управляет более чем 200 распределенными центрами обработки данных, работающими полностью на возобновляемых источниках энергии. Используя энергию ветра, солнца и гидроэнергию, платформа не только сокращает выбросы углерода, но и доказывает, что майнинг криптовалют может быть одновременно прибыльным и устойчивым. Ключевые особенности мобильного приложения Приложение Open Miner, доступное на iOS, Android и Windows, объединяет каждый этап инвестиционного процесса: Управление контрактами – Покупка и продление майнинговых контрактов прямо со смартфона. Мульти-активный кошелёк – Депозит, вывод и перевод средств без проблем между несколькими криптовалютами. Умные уведомления – Получение обновлений о рыночных тенденциях и производительности контрактов в реальном времени. Расширенная безопасность – Двухфакторная аутентификация, автономное холодное хранение и глобальная защита кибербезопасности обеспечивают сохранность активов пользователей. Гибкие варианты контрактов Open Miner предлагает многоуровневые майнинговые контракты, охватывающие Биктоин и более шести ведущих альткоинов. С начальными контрактами, стартующими всего от 100 $, малые и средние инвесторы могут получить предсказуемую ежедневную доходность, в то время как контракты с более высокой стоимостью обеспечивают больший потенциал прибыли для опытных участников. Сообщество и вознаграждения Платформа способствует вовлечению сообщества через реферальную программу, которая предоставляет пожизненные комиссии. Промоутеры зарабатывают до 7% от прямых рефералов, а также получают дополнительные вознаграждения от связей второго и третьего уровня, позволяя пользователям расширять свои сети, одновременно создавая пассивный доход. Соответствие и доверие Open Miner работает под управлением Open Commercial Finance Limited, компании, зарегистрированной в Великобритании, и полностью лицензирован Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Эта нормативная поддержка позиционирует Open Miner как одну из немногих...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:56
Трейдеры объединяются вокруг этого вирусного альткоина, который планирует улучшить Биткоин: $HYPER достигает 16,4M $

Трейдеры объединяются вокруг этого вирусного альткоина, который планирует улучшить Биткоин: $HYPER достигает 16,4M $

Пост Трейдеры объединяются вокруг этого вирусного альткоина, который планирует обновить Биктоин: $HYPER достигает 16.4M долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) продолжает набирать обороты, преодолев ценовой рубеж в 16.4M долларов, поскольку киты продолжают вкладываться. Крупные покупки токенов Bitcoin Hyper ($HYPER) на сумму 69.8K долларов с понедельника вывели этот криптовалютный сбор средств в центр внимания, сделав его одной из самых горячих предпродаж этого года. Ситуация должна стать еще более захватывающей, поскольку проект стремится к своей цели - обеспечить скорость, низкие транзакционные издержки и расширенную полезность для экосистемы Биктоин. Почему Биктоину нужен блокчейн второго уровня С момента запуска в 2009 году Биктоин утвердил себя как ведущая криптовалюта мира. Он продолжает доминировать с рыночной капитализацией более 2.3T долларов и ценой, которая недавно достигла 124K долларов. Институциональные инвесторы также начали накапливать Биткоины, при этом корпоративные казначейства держат более 1M $BTC, или 4.7% от общего предложения. Другими словами, Биктоин остается лучшим выбором для тех, кто хочет инвестировать в цифровые активы. Но несмотря на свой статус, Биктоин сталкивается с такими проблемами, как медленные и дорогие транзакции. Частично это связано с его базовым кодом, который был упрощен, чтобы сделать его одной из самых безопасных криптовалют. Однако это серьезно ограничивает полезность монеты, поэтому вы не можете использовать ее для смарт контрактов, децентрализованных приложений (DApp), протоколов DeFi и NFT. Кроме того, он может обрабатывать только до семи транзакций в секунду (TPS). Блокчейны, появившиеся после него, могут делать значительно больше, например, Solana способна обрабатывать до 65K TPS. Решение этих проблем требует большего, чем просто переписывание кода; это поставило бы под угрозу надежную безопасность Биктоина. Решение? Блокчейн второго уровня для Биктоина. Bitcoin Hyper: Создание скоростной полосы для Биктоина Проект Bitcoin Hyper ($HYPER), находящийся сейчас на стадии предпродажи, собирает средства для разработки Layer 2, который сделает транзакции Биктоина быстрее и дешевле, а также расширит то, что обычный...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:27
Акции GD Culture упали на 28% после сделки с Биткоином на 875 миллионов $

Акции GD Culture упали на 28% после сделки с Биткоином на 875 миллионов $

Пост GD Culture Акции упали на 28% после сделки с Биктоин на 875 млн $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты После приобретения 48 BTC у Pallas Capital, акции GDC упали на 28% 16 сентября. Это отмечает самое большое падение, которое компания наблюдала за последние 12 месяцев. Количество компаний с казначейскими запасами Биктоин значительно увеличилось в 2025 году. Вскоре после того, как GD Culture Group (GDC) заключила сделку по приобретению Биктоин BTC 115 700 $ Волатильность 24ч: 0,4% Рыночный капитал: 2,30 T $ Объем 24ч: 43,26 B $ с Pallas Capital, ее акции упали примерно на 28%. Это было обозначено как самое большое падение, которое акции испытали за последние 12 месяцев. Данные Google Finance показали, что было небольшое восстановление на 3,7% в премаркет торговле. GD Culture продает акции для приобретения 48 Биктоин Согласно Google Finance, акции GD Culture Group упали на 28,16% 16 сентября до 6,99 $. Это стало крупнейшим падением GDC за более чем 12 месяцев, вызвав заметное снижение рыночной капитализации до 117,4 миллиона $. К сожалению, падение поставило компанию на 97% ниже ее исторического максимума (ATH) в 235,80 $, который был зафиксирован 19 февраля 2021 года. Новая сделка по приобретению Биктоин могла "поднять тревогу" о падении цены акций. Компания, занимающаяся потоковым вещанием, заключила стратегическую сделку по обмену десятков миллионов своих акций на приобретение 7 500 BTC у Pallas Capital. GD Culture планирует выпустить примерно 39,2 миллиона акций своего обыкновенного капитала и обменять их на все активы Pallas Capital. Среди активов Pallas находится Биктоин стоимостью 875,4 миллиона $. Сяоцзянь Ван, генеральный директор и председатель GD Culture, признал, что эта сделка "напрямую поддержит" их план по созданию "сильного и диверсифицированного резерва криптоактивов". Он также сказал, что это сыграет роль в позиционировании фирмы для получения выгоды от растущего институционального принятия BTC в качестве резервного актива и хранилища...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:22
Роберт Кийосаки называет ETF "для неудачников", поддерживает пересмотр 401(k) от Трампа

Роберт Кийосаки называет ETF "для неудачников", поддерживает пересмотр 401(k) от Трампа

Пост Роберт Кийосаки называет ETF "для неудачников", поддерживает реформу 401(k) Трампа появился на BitcoinEthereumNews.com. Автор книги "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки, снова критикует биржевые фонды (ETF). Он назвал их "для неудачников", даже несмотря на то, что Биткоин ETF продолжают привлекать огромные притоки средств. Кийосаки даже усилил свою позицию, что настоящие инвесторы должны владеть такими активами, как Биткоин, золото или недвижимость напрямую. Замечания автора сопровождались огромными похвалами в адрес августовского указа Дональда Трампа. Этот шаг открыл дверь для американских пенсионных планов 401(k) включать альтернативные инвестиции. Это включает криптовалюты, частный капитал, недвижимость и драгоценные металлы. Кийосаки поддерживает Трампа, критикует ETF В посте в X Кийосаки заявил, что "новый указ Трампа относится к инвесторам как к взрослым" и добавил, что этот шаг делает его предпочитаемые активы - золото, серебро и Биткоин - "более ценными". Но он предполагает, что только "более умные" и дисциплинированные инвесторы должны воспользоваться изменением политики. "Если вы не готовы учиться и делать домашнюю работу, придерживайтесь обычных взаимных фондов и ETF", - написал он. Однако автор "Богатого папы, бедного папы" поблагодарил давнего соратника Энди Шектмана за привлечение внимания к изменению политики. Указ Трампа сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку работодатели опасаются судебных исков, связанных с инвестициями в пенсионные планы. Между тем, юридические эксперты предупредили, что правительство не может полностью защитить компании от судебных разбирательств. Это оставляет вопросы о том, как быстро частный капитал, криптовалюты и другие активы с более высоким риском найдут свой путь в основные пенсионные портфели. Кийосаки занял жесткую позицию по реформе Трампа как подтверждение своей инвестиционной философии. Индустрия уже знает, что он давно отдает предпочтение твердым активам, таким как золото и серебро. ВАЖНЫЕ НОВОСТИ: По словам друга Энди Шектмана... 7 августа 2025 года... Президент Трамп подписал Исполнительный указ "Демократизация доступа к альтернативным инвестициям для инвесторов 401k". Как некоторые из вас знают, я не инвестирую в взаимные фонды или ETF. Для меня взаимные...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 22:35
Прогноз Биткоина на сегодня: Google планирует ИИ-агента с криптоплатежами, притоки в Bitcoin ETF достигают рекорда перед заседанием FOMC, и другие новости...

Прогноз Биткоина на сегодня: Google планирует ИИ-агента с криптоплатежами, притоки в Bitcoin ETF достигают рекорда перед заседанием FOMC, и другие новости...

Пост Прогноз Биткоина сегодня: Google планирует ИИ-агент с криптоплатежами, приток в Биткоин ETF достигает рекорда перед заседанием FOMC и многое другое... появился на BitcoinEthereumNews.com. Актуальные обновления Биткоина сегодня: Прогноз Биткоина сегодня: Google планирует ИИ-агент с криптоплатежами, приток в Биткоин ETF достигает рекорда перед заседанием FOMC и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую роль в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые горячие криптовалюты, биржи и развивающиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в криптовалюты в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптокроличью нору, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-17-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:51
Розничные инвесторы из США покупают почти в два раза больше BTC, чем ETH: Chainalysis

Розничные инвесторы из США покупают почти в два раза больше BTC, чем ETH: Chainalysis

Пост «Розничные инвесторы США покупают почти в два раза больше BTC, чем ETH: Chainalysis» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптотрейдеры США на централизованных биржах подавляюще предпочитают BTC, в то время как институциональные фонды вкладываются в токенизированные казначейские облигации и крипто-ETF. За прошедший год Биткоин (BTC) доказал, что является предпочтительной криптовалютой для людей в Северной Америке, говорят аналитики Chainalysis. Между тем, институты вкладываются в токенизированные фонды денежного рынка, которые держат казначейские облигации США, и биржевые криптовалютные фонды (ETF). В отрывке из отчета «География криптовалюты 2025», которым поделились с The Defiant, нью-йоркская компания по блокчейн-форензике раскрыла, что с июня 2024 года по июль этого года обычные пользователи в США приобрели Биткоин на сумму 2,7 триллиона долларов на централизованных биржах, при этом покупки Ethereum (ETH) составили 1,5 триллиона долларов, а USDT занял третье место с 454 миллиардами долларов. В отчете отмечается, что доля Биткоина в торговых парах с фиатными валютами в Северной Америке «оставалась невероятно стабильной на протяжении последних четырех лет, захватывая около 42% всей фиатной торговли в декабре 2022 года и снова 42% всей фиатной торговли в июне 2025 года». Глобальные правительства «будут внимательно следить» Этот устойчивый спрос совпадает с быстрым ростом стейблкоинов и растущим глобальным спросом на стейблкоины, привязанные к доллару США, в частности. Согласно отчету: «Между тем, глобальное принятие стейблкоинов, обеспеченных долларом, расширяет американское монетарное влияние за пределы традиционных границ, отражая и укрепляя непропорционально большую роль доллара США на глобальных рынках». Согласно отчету Chainalysis, стейблкоины теперь перемещают триллионы долларовой ликвидности каждый месяц, при этом объемы переводов часто превышают 2 триллиона долларов в месяц и достигают пика около 3 триллионов долларов в 2025 году. Общие скорректированные объемы стейблкоинов. Источник: Chainalysis Эта динамика происходит наряду с регуляторной ясностью — в июле президент Трамп подписал закон GENIUS, который устанавливает критерии для федерального и государственного надзора и предусматривает ограничения в отношении эмитентов и резервов. Как объясняет Chainalysis в отрывке из отчета, стейблкоины, привязанные к доллару, «стали интегрированы в глобальные финансы», служа...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:07
