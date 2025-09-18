2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Прогноз цены Pi Coin застопорился и анализ MYX Finance угасает

Прогноз цены Pi Coin застопорился и анализ MYX Finance угасает

Пост «Прогноз цены Pi Coin застопорился и анализ MYX Finance угасает» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости 17 сентября 2025 | 23:00 Рост Pi замедлился, последний прогноз цены Pi Coin указывает на узкий диапазон около 0,34–0,36$ если только не увеличится принятие. Анализ рынка MYX Finance (MYX) подчеркивает взрывную волатильность, но из-за проблем с ликвидностью и непредсказуемых колебаний многие не уверены, сможет ли он сохранить импульс. Итак, вопрос в том, зачем мириться с неопределенностью, когда есть проект, который уже доказывает масштабируемость каждый день? BlockDAG (BDAG) не ждет хайпа; он ежедневно добавляет 1 000 новых держателей, обеспечивает 406 миллионов $ в средствах предпродажи и отправляет 20 000 майнеров в 130 стран. С 3 миллионами пользователей, занимающихся майнингом в приложении X1, это не просто еще одна низкокапитализированная игра, это глобальная инфраструктура, формирующаяся до запуска. Если вы ищете лучший криптоактив прямо сейчас, быстрое принятие BlockDAG и реальное развертывание оборудования выделяют его как вариант, который движется быстро, в то время как другие застаиваются. Ежедневный рост BlockDAG делает упущенные возможности дорогими BlockDAG не просто добавляет цифры, он наращивает импульс. Более 312 000 уникальных держателей уже присоединились, и еще 1 000 присоединяются каждый день. Такое устойчивое принятие показывает, что это не краткосрочная игра или нишевый общественный проект. С 3 миллионами людей, занимающихся майнингом через приложение X1, и спросом на оборудование, масштабирующимся глобально, BlockDAG позиционирует себя как один из лучших криптоактивов прямо сейчас, особенно для тех, кто ценит раннее вхождение до движения цен. Цифры предпродажи рассказывают реальную историю. BlockDAG собрал 406 миллионов $ на сегодняшний день, при этом 40 миллионов $ поступило только за последний месяц, примерно 1 миллион $ в день. Каждое повышение цены партии означает, что опоздавшие платят больше за то же распределение, что делает выбор времени критическим. По цене 0,013 $ за BDAG держатели фиксируют цену, которая, по мнению многих, не будет доступна долго. Развертывание оборудования - еще один ключевой фактор уверенности. Более 20 000...
NEAR
NEAR$3.005+5.06%
Threshold
T$0.01463-3.62%
RealLink
REAL$0.07798-4.28%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:44
Поделиться
Завершился важный круглый стол по регулированию криптовалют в США: знаменательный шаг вперед

Завершился важный круглый стол по регулированию криптовалют в США: знаменательный шаг вперед

Пост Завершение важного круглого стола по регулированию Крипто в США: знаковый шаг вперед появился на BitcoinEthereumNews.com. Завершение важного круглого стола по регулированию Крипто в США: знаковый шаг вперед Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Завершение важного круглого стола по регулированию Крипто в США: знаковый шаг вперед Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-crypto-regulation-roundtable/
BRC20.COM
COM$0.010665-4.75%
Forward
FORWARD$0.0002176-0.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:31
Поделиться
Нью-йоркским банкам рекомендовано использовать блокчейн-аналитику: NYDFS

Нью-йоркским банкам рекомендовано использовать блокчейн-аналитику: NYDFS

Пост «Нью-Йоркским банкам рекомендовано использовать блокчейн-аналитику: NYDFS» появился на BitcoinEthereumNews.com. Суперинтендант финансовых услуг Нью-Йорка Адриенн Харрис выпустила в среду руководящее письмо, рекомендующее всем банковским организациям Нью-Йорка рассмотреть возможность использования блокчейн-аналитики для укрепления соответствия требованиям и управления рисками, связанными с деятельностью виртуальных валют. NYDFS связывает предыдущие руководства по VCRA и аналитике в новом уведомлении для банков Департамент финансовых услуг (DFS или NYDFS) [...] Источник: https://news.bitcoin.com/new-york-banks-advised-to-leverage-blockchain-analytics-nydfs/
BRC20.COM
COM$0.010665-4.75%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$0.9838-6.69%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:33
Поделиться
Ключевые ставки: ФРС наконец уступает, и рынки оживляются

Ключевые ставки: ФРС наконец уступает, и рынки оживляются

Пауэлл робко снижает ставки, Трамп кричит громче, чем когда-либо, а крипто ликует. В Вашингтоне ФРС опускает руки, в то время как Биткоин и стейблкоины пересматривают свою хореографию. L'article Key Rates: The Fed Finally Gives In and Markets Stir est apparu en premier sur Cointribune.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.168-4.59%
Everscale
EVER$0.01927+0.52%
Поделиться
Coinstats2025/09/18 04:15
Поделиться
Еще одна компания, котирующаяся на Nasdaq, объявляет о массивной покупке Биткоина (BTC)! Становится 14-й крупнейшей компанией! – Они также будут инвестировать в альткоин, связанный с Трампом!

Еще одна компания, котирующаяся на Nasdaq, объявляет о массивной покупке Биткоина (BTC)! Становится 14-й крупнейшей компанией! – Они также будут инвестировать в альткоин, связанный с Трампом!

Пост «Еще одна компания, котирующаяся на Nasdaq, объявляет о массовой покупке Биктоина (BTC)! Становится 14-й крупнейшей компанией! – Они также будут инвестировать в альткоин, связанный с Трампом!» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как количество компаний с казначейскими запасами Биктоина продолжает увеличиваться день за днем, еще одна компания, котирующаяся на Nasdaq, объявила о своей покупке BTC. Соответственно, компания прямых трансляций и электронной коммерции GD Culture Group объявила о соглашении о покупке Биктоина на сумму 787,5 миллиона долларов. Согласно официальному заявлению, GD Culture Group объявила, что они заключили соглашение о приобретении активов стоимостью 875 миллионов долларов, включая 7 500 Биктоинов, у Pallas Capital Holding, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. GD Culture выпустит примерно 39,2 миллиона акций обыкновенных акций в обмен на все активы Pallas Capital, включая Биктоин стоимостью 875,4 миллиона долларов. Генеральный директор GD Culture Сяоцзянь Ван заявил, что сделка по приобретению будет напрямую поддерживать план компании по созданию сильного и диверсифицированного резерва криптоактивов, одновременно используя растущее институциональное признание Биктоина как резервного актива и средства сохранения стоимости. С этим приобретением ожидается, что GD Culture станет 14-й крупнейшей публично торгуемой компанией, владеющей Биктоином. Количество компаний, принимающих стратегии казначейства Биктоина, значительно увеличилось, превысив 190 к 2025 году. Сразу после объявления о сделке акции GD Culture упали на 28,16% до 6,99 долларов, что стало их самым большим падением за год. Как вы также можете вспомнить, GD Culture объявила в мае, что создаст резерв криптовалюты. На этом этапе компания объявила, что планирует инвестировать в Биктоин и официальный мем-коин президента Дональда Трампа, токен TRUMP, путем выпуска акций на сумму до 300 миллионов долларов. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.168-4.59%
Биткоин
BTC$117,596.72-2.66%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004313+7.52%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:06
Поделиться
8,18 миллионов Solana удерживается на CME в преддверии запуска опционов SOL

8,18 миллионов Solana удерживается на CME в преддверии запуска опционов SOL

Открытый интерес Solana вырос на 6% на CME
Солана
SOL$209.08-4.53%
SecondLive
LIVE$0.01075-7.00%
OpenLedger
OPEN$0.47833-14.06%
Поделиться
Coinstats2025/09/18 04:05
Поделиться
Волатильность Биткоина растет после подтверждения FOMC снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре

Волатильность Биткоина растет после подтверждения FOMC снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре

Пост «Волатильность Биктоина резко возрастает после подтверждения FOMC снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) резко колебался 17 сентября после того, как Федеральная резервная система подтвердила снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, понизив целевой диапазон ставки федеральных фондов до 4% - 4,25%. Решение также снизило процентную ставку по резервным остаткам до 4,15% и понизило ставку первичного кредита до 4,25%, оба изменения вступают в силу 18 сентября. ФРС заявила, что Отдел операций на открытом рынке ФРБ Нью-Йорка будет проводить операции на открытом рынке для поддержания нового диапазона, включая до 500 миллиардов $ в соглашениях об обратном выкупе овернайт и ежедневный лимит в 160 миллиардов $ на обратное репо на контрагента. Согласно данным CryptoSlate, Биктоин вырос до внутридневного максимума в 116 318 $ перед заявлением, прежде чем резко упасть до 114 820 $, поскольку трейдеры «продавали новости». Падение было резким, но кратковременным, и Биктоин восстановился до 115 639 $ на момент публикации. Быстрые колебания подчеркивают, насколько цифровые активы остаются высокочувствительными к изменениям долларовой ликвидности и политике ФРС. Снижение ставки было широко ожидаемым, но ознаменовало первую корректировку политики ФРС за несколько месяцев после сохранения высоких затрат по займам. Рынки уже учли это решение в ценах, хотя скорость реакции Биктоина подчеркнула, как трейдеры позиционируются вокруг изменений в денежно-кредитных условиях. Инвесторы теперь ожидают пресс-конференцию председателя Джерома Пауэлла позже для получения дальнейших указаний о том, сможет ли центральный банк осуществить дополнительные снижения до конца года. Акции также испытали Волатильность после объявления, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку рынки облигаций учли более мягкие финансовые условия. Преувеличенные движения Биктоина отражали более широкие настроения по отношению к риску, но с более резкими внутридневными колебаниями. Рыночные данные Биктоина На момент публикации 19:38, 17 сентября 2025 года, Биктоин занимает 1-е место по рыночной капитализации, а цена снизилась на 0,8% за последние 24 часа. Биктоин имеет рыночную капитализацию в 2,3 триллиона $ с 24-часовым объемом торгов в 52,5 миллиарда $...
Биткоин
BTC$117,596.72-2.66%
BarnBridge
BOND$0.1548-0.89%
Capverse
CAP$0.10748-3.51%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:16
Поделиться
Федеральная резервная система снижает процентные ставки на 25 базисных пунктов; Биткоин поднимается выше 116 000$

Федеральная резервная система снижает процентные ставки на 25 базисных пунктов; Биткоин поднимается выше 116 000$

Пост Федеральная резерва снижает процентные ставки на 25 базисных пунктов; Биктоин поднимается выше 116 000 $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Федеральная резервная система снизила процентные ставки на четверть процентного пункта в среду, понизив свою базовую ставку федеральных фондов до целевого диапазона от 4,00% до 4,25%. Этот шаг, широко ожидаемый рынками, знаменует первое за несколько лет снижение ставки центральным банком и отражает растущую обеспокоенность по поводу замедления роста рабочих мест и повышенных рисков снижения для экономики США. В своем заявлении Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) отметил, что "последние показатели свидетельствуют о том, что рост экономической активности замедлился в первой половине года. Прирост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция выросла и остается несколько повышенной". ФРС подчеркнула свой двойной мандат максимальной занятости и стабильных цен, но признала, что "неопределенность в отношении экономических перспектив остается повышенной" и что "риски снижения занятости возросли". Решение о снижении ставок на 25 базисных пунктов было поддержано 11 членами комитета, включая председателя Джерома Пауэлла. Одно несогласие поступило от Стивена И. Мирана, который выступал за более крупное снижение на 50 базисных пунктов. Биктоин реагирует на снижение ставки ФРС После объявления Биктоин (BTC) поднялся немного выше 116 000 $, согласно данным Bitcoin Magazine Pro. Этот шаг отражает настроение инвесторов, что более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рисковые активы, включая криптовалюты, такие как Биктоин. Аналитики рынка указали на быструю реакцию Биктоина как на признак его растущей роли в качестве макрочувствительного актива. В то время как S&P 500 и Nasdaq показали скромный рост, скачок цены Биктоина подчеркнул, как цифровые активы могут непропорционально выигрывать от ожиданий более легких финансовых условий. Перспективы политики ФРС подчеркнула, что дальнейшие корректировки будут зависеть от поступающих данных. "При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона для ставки федеральных фондов Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков", - говорится в заявлении. FOMC также...
Union
U$0.009617+2.01%
Биткоин
BTC$117,596.72-2.66%
Movement
MOVE$0.1039-4.32%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:12
Поделиться
СРОЧНО: Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает после решения по процентной ставке – ПРЯМОЙ ЭФИР

СРОЧНО: Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает после решения по процентной ставке – ПРЯМОЙ ЭФИР

Председатель ФРС Джером Пауэлл проводит живую пресс-конференцию после решения по процентной ставке. Вот подробности. Продолжить чтение: СРОЧНО: Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает после решения по процентной ставке – ПРЯМОЙ ЭФИР
SphereX
HERE$0.000219-8.75%
SecondLive
LIVE$0.01075-7.00%
Поделиться
Coinstats2025/09/18 02:38
Поделиться
Адам Уэйнрайт снова выходит на питчерскую горку почтить память Дэррила Кайла

Адам Уэйнрайт снова выходит на питчерскую горку почтить память Дэррила Кайла

Пост «Адам Уэйнрайт снова выходит на горку в честь Дэррила Кайла» появился на BitcoinEthereumNews.com. Адам Уэйнрайт из Сент-Луис Кардиналс в дагауте во время второго иннинга против Майами Марлинс на стадионе Буш 18 июля 2023 года в Сент-Луисе, Миссури. (Фото: Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Ветеран Сент-Луис Кардиналс Адам Уэйнрайт — довольно непринужденный парень, который не прочь поговорить с вами о бейсбольных традициях и барбекю или даже пошутить. Эта черта его характера проявилась на прошлой неделе во время нашего звонка в Zoom, когда я впервые упомянул, что я болельщик Чикаго Кабс. Он ответил на упоминание о моем фанатизме: «Пока что, я не думаю, что это интервью идет очень хорошо». Тем не менее, Уэйнрайт вернется на стадион Буш 19 сентября с более серьезной миссией — на этот раз, чтобы почтить память другого бывшего игрока Кардиналс и друга, покойного Дэррила Кайла. Уэйнрайт выйдет на горку не как стартовый питчер, а чтобы выполнить церемониальную первую подачу игры. К нему на горке присоединится дочь Кайла, Сьерра, и вместе они помогут запустить новую программу под названием «Играя сердцем». «Уход Дэррила напомнил нам, что болезни сердца не делают исключений, даже для элитных спортсменов в отличной физической форме», — сказал Уэйнрайт. «Эта программа направлена на то, чтобы помочь людям распознать риски, принять меры и, надеюсь, спасти жизни». Уэйнрайт, который выступал за Сент-Луис Кардиналс в качестве стартового питчера с 2005 по 2023 год, стремится объединить суть бейсбольной традиции с важным посланием о здоровье сердца. Кайл, любимый питчер Кардиналс, трагически скончался в 2002 году в возрасте 33 лет в результате раннего развития болезни сердца. Его внезапная смерть потрясла бейсбольный мир и оставила неизгладимый след на товарищах по команде, болельщиках и особенно на его семье. Теперь, более двух десятилетий спустя, Сьерра Кайл выступает вместе с Уэйнрайтом, чтобы...
MemeCore
M$2.03872-0.90%
Threshold
T$0.01463-3.62%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов