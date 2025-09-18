2025-10-11 суббота

Для ведущих трейдеров Биткоина, уже учтено ли снижение ставки ФРС?

Для ведущих трейдеров Биткоина, уже учтено ли снижение ставки ФРС?

Пост «Для трейдеров Биткоина, уже учтено ли снижение ставки ФРС?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце: рынки ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в среду. Цена Биктоина выросла на этой неделе, но некоторые аналитики не ожидают роста актива после объявления. Вместо этого, трейдеры будут обращать внимание на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения, сообщили аналитики Decrypt. Биктоин обычно показывал хорошие результаты в условиях низких процентных ставок, но актив может не вырасти после широко ожидаемого снижения процентной ставки центральным банком США в среду, говорят аналитики, которые считают, что рынки уже учли это снижение. Аналитики говорят, что трейдеры будут более внимательно следить за тем, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после объявления. «Похоже, что это уже учтено в цене», — сказал Decrypt Хуан Леон, старший инвестиционный стратег Bitwise. «[Снижение] уже переварено рынками. Интересно будет то, что скажет Пауэлл после — именно тогда вы увидите, как крипторынки выровняются или вырастут», — продолжил он. Вероятность того, что ФРС снизит ставку на четверть пункта, в настоящее время составляет 96%, согласно инструменту FedWatch от CME, широко используемому показателю настроений инвесторов. Акции и криптовалюты выросли на этой неделе на основе этих данных. Во вторник цена Биктоина поднялась почти до самого высокого уровня за месяц. Крупнейший цифровой актив по рыночной капитализации недавно стоил 116 559 $, что почти на 5% больше, чем за последние семь дней, согласно данным провайдера крипторыночных данных CoinGecko. Криптовалюта остается примерно на 7% ниже своего исторического максимума в 124 128 $, установленного в августе. Исследование рынка Myriad показало, что почти девять из 10 потребителей ожидают, что цена останется выше 105 000 $ в течение всего сентября. (Раскрытие информации: Myriad — это платформа прогнозирования рынка и взаимодействия, разработанная Dastan, материнской компанией редакционно независимого Decrypt.) Другие основные цифровые активы...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 09:22
Аналитик использует ИИ, чтобы показать, насколько высокой будет цена XRP, если будут одобрены XRP ETF

Аналитик использует ИИ, чтобы показать, насколько высокой будет цена XRP, если будут одобрены XRP ETF

Криптоаналитик Роб Каннингем использовал ИИ для расчета, насколько высоко может подняться цена XRP, если в конечном итоге будут запущены ETF на XRP. Согласно прогнозу, альткоин может вырасти до 50 долларов исключительно на основе притока средств в эти фонды. Насколько высоко может подняться цена XRP, если ETF на XRP будут одобрены в [...]
Bitcoinist 2025/09/18 08:00
Цена золота достигает поразительного нового рекордного максимума

Цена золота достигает поразительного нового рекордного максимума

Пост Цена золота достигает поразительного нового рекордного максимума появился на BitcoinEthereumNews.com. Беспрецедентный рост: Цена золота достигает поразительного нового рекордного максимума Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Беспрецедентный рост: Цена золота достигает поразительного нового рекордного максимума Источник: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:55
Мощные бэттеры Англии уверенно обыграли Ирландию в первом T20 в Малахайде

Мощные бэттеры Англии уверенно обыграли Ирландию в первом T20 в Малахайде

Пост «Титанические бэттеры Англии легко обошли Ирландию в первом T20 в Малахайде» появился на BitcoinEthereumNews.com. ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ – 17 СЕНТЯБРЯ: Фил Солт из Англии выбивает шесть ранов под наблюдением ирландского вратаря Лоркана Такера во время первого международного матча T20 между Ирландией и Англией в крикетном клубе Малахайд 17 сентября 2025 года в Дублине, Ирландия. (Фото Гарета Копли/Getty Images) Getty Images Англия продолжила свою брутальную форму в международных T20 после победы над Ирландией в среду в первом матче трехматчевой серии. Поездка через Ирландское море стала мягким введением для временного капитана Джейкоба Бетелла, поскольку его команда одержала убедительную победу с четырьмя калитками над Зелено-белыми в привлекательной обстановке замка и садов Малахайд. Англия теперь набрала более 500 ранов в последних двух T20. Они разгромили Южную Африку в Манчестере в прошлый вторник, установив самый высокий счет страны-полноправного члена в этом формате. Фил Солт, который выбил 141 на Олд Траффорд, не добрал 11 ранов до еще одного сенчури в своем стремлении стать лучшим бэттером T20 в мире. Солт в гневе ударил битой по своей подушечке, уходя с поля, но он разбил в общей сложности 12 сиксов и 25 форов в этих иннингах. Ирландия хорошо отбивала, набрав 25 границ после относительно сдержанного пауэрплея. Лоркан Такер имеет средний показатель более 40 в тестовом крикете, и его мультиформатные навыки здесь проявились легко. Вратарь выбил великолепные 55, создав стенд в 123 с Гарри Тектором, который набрал 63. Единственным черным пятном для Англии были боулинговые усилия. Адил Рашид страдал больше обычного в укороченной серии против Протеас, и он также выдал несколько неуверенных подач в Северном Дублине. Джейми Овертон исключил себя из выбора для красного мяча, но он был неточен по длине. Сэм Карран, английский специалист по мелочам, не имел своего...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:53
Восстановление цены Биткоина возрождает прибыльность для краткосрочных китов, ралли продолжится?

Восстановление цены Биткоина возрождает прибыльность для краткосрочных китов, ралли продолжится?

Пост "Восстановление цены Биткоина возрождает прибыльность для краткосрочных китов, ралли продолжится?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Восстановление цены Биткоина возрождает прибыльность для краткосрочных китов, ралли продолжится? | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Меня зовут Годспауэр Оуи, и я работаю на новостных платформах NewsBTC и Bitcoinist. Иногда я люблю думать о себе как об исследователе, поскольку мне нравится изучать новые места, узнавать новые вещи, особенно ценные, и встречать новых людей, которые влияют на мою жизнь, независимо от того, насколько мало это влияние. Я ценю свою семью, друзей, карьеру и время. Действительно, это, вероятно, наиболее значимые аспекты существования каждого человека. Я преследую не иллюзии, а мечты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-revives-sth-profit-margins/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:33
Аффилированная компания Корейской биржи KOSCOM подает заявки на товарные знаки стейблкоинов

Аффилированная компания Корейской биржи KOSCOM подает заявки на товарные знаки стейблкоинов

Аффилированная компания Корейской биржи, предоставляющая ИТ-инфраструктуру, KOSCOM подала заявки на пять товарных знаков, связанных со стаблкоинами, в дополнение к реорганизации своих отделов криптовалют и цифровых активов.
Coinstats 2025/09/18 07:30
Акции Lyft достигли трехлетнего максимума после партнерства с Waymo

Акции Lyft достигли трехлетнего максимума после партнерства с Waymo

Пост Акции Lyft достигли трехлетнего максимума после партнерства с Waymo появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Акции Lyft выросли более чем на 14% в среду до трехлетнего максимума после того, как компания по совместным поездкам объявила о партнерстве с автономным сервисом вызова такси Waymo. Общий вид вывески Lyft во время кинофестиваля Sundance 23 января 2023 года в Парк-Сити, штат Юта. (Фото Mat Hayward/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Акции Lyft выросли на 11,9% до 22,60 $ примерно за тридцать минут до закрытия рынка в среду. Рост цены акций поднял акции Lyft до самой высокой точки с мая 2022 года, когда они резко упали после бума после локдауна COVID в предыдущем году. Партнерство Lyft и Waymo приносит сервис роботакси Waymo в Нэшвилл, добавляя к услугам компании в городах Лос-Анджелес, Феникс, Сан-Франциско, Атланта и Остин. Lyft будет обеспечивать техническое обслуживание транспортных средств, инфраструктуру и операции депо в рамках соглашения. Пассажиры смогут использовать сервис роботакси Waymo сначала через приложение компании, а затем через приложение Lyft по мере роста сервиса в Нэшвилле. Получайте текстовые оповещения Forbes Breaking News: Мы запускаем оповещения в текстовых сообщениях, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях, формирующих заголовки дня. Отправьте "Alerts" на (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Касательно Акции Uber, конкурента Lyft в сфере совместных поездок, упали на 4,2% в 14:30 EDT, стерев прибыль, полученную за последнюю неделю торгов. Акции Uber выросли более чем на 53% в этом году. Ключевая предыстория Акции Lyft находятся на подъеме с тех пор, как компания объявила о своих доходах за второй квартал в августе, когда она не оправдала ожиданий аналитиков по выручке (1,6 миллиарда $) и прибыли на акцию (0,10 $), но показала 4,5 миллиарда $ в валовых заказах — новый исторический максимум, что представляет собой увеличение на 12% в годовом исчислении. Waymo планирует расширить рынок своих автономных поездок в следующем году, с планами привести свой сервис в Вашингтон, округ Колумбия, Майами и Нью-Йорк. Компания также проводила тестирование в городах...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:11
Лучшая крипто-инвестиция на сегодня — Pepeto, лучше чем Shiba Inu и Pepe

Лучшая крипто-инвестиция на сегодня — Pepeto, лучше чем Shiba Inu и Pepe

Инвесторы хотят утилитарности; вложение денег в токен без будущего ощущается как рулетка. Умный подход заключается в предпродажах, [...] Статья "Лучшая криптоинвестиция на сегодня - Pepeto, лучше чем Shiba Inu и Pepe" впервые появилась на Coindoo.
Coindoo 2025/09/18 06:39
Недавний рост Solana (SOL) может впечатлять, но инвесторы, нацеленные на ROI, способный изменить жизнь, смотрят в другом направлении

Недавний рост Solana (SOL) может впечатлять, но инвесторы, нацеленные на ROI, способный изменить жизнь, смотрят в другом направлении

Пост «Недавний рост Solana (SOL) может впечатлять, но инвесторы, нацеленные на изменяющий жизнь ROI, смотрят в другом направлении» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний рост Solana (SOL) привлек инвесторов со всего мира, но более важная история для дальновидных инвесторов заключается в том, куда направляются следующие волны доходности, способной изменить жизнь. Поскольку Экосистема Solana продолжает демонстрировать высокий уровень использования и загрузки сети, постепенно создаются условия для Mutuum Finance (MUTM). MUTM оценивается в 0,035 $ в своей быстрорастущей предпродаже. Рост цены на 14,3% — это то, что инвесторы ожидают на следующем этапе. Более 15,85 миллионов $ уже собрано, и предпродажа продолжает набирать обороты. В отличие от большинства токенов, которые используют краткосрочные волны хайпа, Mutuum Finance становится выбором, ориентированным на полезность, с большим потенциалом стоимости и, следовательно, все более привлекательным вариантом для инвесторов, ищущих больше, чем просто движение цены. Solana сохраняет прибыль около 234 $ на фоне продолжающихся спекуляций Solana (SOL) в настоящее время торгуется по цене 234,08 $, удерживая свой 24-часовой диапазон около 234,42 $ - 248,19 $, что иллюстрирует недавний тренд. Токен зафиксировал сильный семидневный рост почти на 13%, значительно превосходя большинство своих конкурентов, поскольку его поддерживают растущий объем и институциональные покупки. Сопротивление находится на уровне 250-260 $, а поддержка, по-видимому, на уровне 220-230 $, и, таким образом, это значимые уровни для потенциального прорыва или отката. Однако новая DeFi криптовалюта Mutuum Finance, по мнению рыночных наблюдателей, имеет больший потенциал роста, находясь еще на стадии предпродажи. Предпродажа Mutuum Finance Фаза 6 Mutuum Finance в настоящее время находится на 6 этапе предпродажи и предлагает токены по цене 0,035 $. Предпродажа идет очень быстро, и инвесторы уже собрали более 15,85 миллионов $. Проект также планирует создать стейблкоин, привязанный к доллару США, на блокчейн Ethereum для удобных платежей и в качестве хранителя долгосрочной стоимости. Mutuum Finance — это двусторонняя кредитная, многоцелевая DeFi платформа, которая приносит пользу как заемщикам, так и кредиторам. Она предоставляет сеть для розничных, а также...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 06:23
Metaplanet формирует дочерние компании, ориентированные на Биткоин, в Японии и США

Metaplanet формирует дочерние компании, ориентированные на Биткоин, в Японии и США

Пост Metaplanet формирует ориентированные на Биктоин Дочерние компании в Японии и США появился на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet (3350), крупнейшая компания с казначейством биткоина в Японии, сообщила, что создала две дочерние компании — одну в Японии и одну в США — и приобрела доменное имя bitcoin.jp, укрепляя свою приверженность крупнейшей криптовалюте. Bitcoin Japan Inc. будет базироваться в Токио и управлять набором связанных с биткоином медиа, конференций и онлайн-платформ, включая интернет-домен и Bitcoin Magazine Japan. Американское подразделение, Metaplanet Income Corp., будет базироваться в Майами и сосредоточится на получении дохода от финансовых продуктов, связанных с биткоином, включая деривативы, сообщила компания в публикации на X. Metaplanet отметила, что запустила бизнес по генерации дохода от биткоина в последнем квартале 2024 года и стремится дальше масштабировать эти операции через новую дочернюю компанию. Обеими полностью принадлежащими дочерними компаниями частично руководит генеральный директор Metaplanet Саймон Герович. Ранее в этом месяце компания увеличила свои запасы биткоина до более чем 20 000 BTC. В настоящее время это шестая по величине компания с казначейством биткоина в мире, с 20 136 BTC в своем балансе, согласно данным BitcoinTreasuries. Ведущая фирма, Strategy (MSTR), имеет 638 985 BTC. Дочерние компании создаются вскоре после того, как компания объявила о планах привлечь чистые 204,1 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов США) в рамках международной продажи акций для укрепления своих запасов BTC. Акции Metaplanet упали на 1,16% в среду. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/17/metaplanet-sets-up-u-s-japan-subsidiaries-buys-bitcoin-jp-domain-name
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 06:12
