Акции Lyft достигли трехлетнего максимума после партнерства с Waymo

Пост Акции Lyft достигли трехлетнего максимума после партнерства с Waymo появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Акции Lyft выросли более чем на 14% в среду до трехлетнего максимума после того, как компания по совместным поездкам объявила о партнерстве с автономным сервисом вызова такси Waymo. Общий вид вывески Lyft во время кинофестиваля Sundance 23 января 2023 года в Парк-Сити, штат Юта. (Фото Mat Hayward/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Акции Lyft выросли на 11,9% до 22,60 $ примерно за тридцать минут до закрытия рынка в среду. Рост цены акций поднял акции Lyft до самой высокой точки с мая 2022 года, когда они резко упали после бума после локдауна COVID в предыдущем году. Партнерство Lyft и Waymo приносит сервис роботакси Waymo в Нэшвилл, добавляя к услугам компании в городах Лос-Анджелес, Феникс, Сан-Франциско, Атланта и Остин. Lyft будет обеспечивать техническое обслуживание транспортных средств, инфраструктуру и операции депо в рамках соглашения. Пассажиры смогут использовать сервис роботакси Waymo сначала через приложение компании, а затем через приложение Lyft по мере роста сервиса в Нэшвилле. Касательно Акции Uber, конкурента Lyft в сфере совместных поездок, упали на 4,2% в 14:30 EDT, стерев прибыль, полученную за последнюю неделю торгов. Акции Uber выросли более чем на 53% в этом году. Ключевая предыстория Акции Lyft находятся на подъеме с тех пор, как компания объявила о своих доходах за второй квартал в августе, когда она не оправдала ожиданий аналитиков по выручке (1,6 миллиарда $) и прибыли на акцию (0,10 $), но показала 4,5 миллиарда $ в валовых заказах — новый исторический максимум, что представляет собой увеличение на 12% в годовом исчислении. Waymo планирует расширить рынок своих автономных поездок в следующем году, с планами привести свой сервис в Вашингтон, округ Колумбия, Майами и Нью-Йорк. Компания также проводила тестирование в городах...