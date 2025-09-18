Недавний рост Solana (SOL) может впечатлять, но инвесторы, нацеленные на ROI, способный изменить жизнь, смотрят в другом направлении
Пост «Недавний рост Solana (SOL) может впечатлять, но инвесторы, нацеленные на изменяющий жизнь ROI, смотрят в другом направлении» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний рост Solana (SOL) привлек инвесторов со всего мира, но более важная история для дальновидных инвесторов заключается в том, куда направляются следующие волны доходности, способной изменить жизнь. Поскольку Экосистема Solana продолжает демонстрировать высокий уровень использования и загрузки сети, постепенно создаются условия для Mutuum Finance (MUTM).
MUTM оценивается в 0,035 $ в своей быстрорастущей предпродаже. Рост цены на 14,3% — это то, что инвесторы ожидают на следующем этапе. Более 15,85 миллионов $ уже собрано, и предпродажа продолжает набирать обороты. В отличие от большинства токенов, которые используют краткосрочные волны хайпа, Mutuum Finance становится выбором, ориентированным на полезность, с большим потенциалом стоимости и, следовательно, все более привлекательным вариантом для инвесторов, ищущих больше, чем просто движение цены.
Solana сохраняет прибыль около 234 $ на фоне продолжающихся спекуляций
Solana (SOL) в настоящее время торгуется по цене 234,08 $, удерживая свой 24-часовой диапазон около 234,42 $ - 248,19 $, что иллюстрирует недавний тренд. Токен зафиксировал сильный семидневный рост почти на 13%, значительно превосходя большинство своих конкурентов, поскольку его поддерживают растущий объем и институциональные покупки. Сопротивление находится на уровне 250-260 $, а поддержка, по-видимому, на уровне 220-230 $, и, таким образом, это значимые уровни для потенциального прорыва или отката.
Однако новая DeFi криптовалюта Mutuum Finance, по мнению рыночных наблюдателей, имеет больший потенциал роста, находясь еще на стадии предпродажи.
Предпродажа Mutuum Finance Фаза 6
Mutuum Finance в настоящее время находится на 6 этапе предпродажи и предлагает токены по цене 0,035 $. Предпродажа идет очень быстро, и инвесторы уже собрали более 15,85 миллионов $. Проект также планирует создать стейблкоин, привязанный к доллару США, на блокчейн Ethereum для удобных платежей и в качестве хранителя долгосрочной стоимости. Mutuum Finance — это двусторонняя кредитная, многоцелевая DeFi платформа, которая приносит пользу как заемщикам, так и кредиторам. Она предоставляет сеть для розничных, а также...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:23