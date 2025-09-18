2025-10-11 суббота

Аналитик предсказывает ралли "Uptober" для BTC независимо от решения FOMC

Аналитик предсказывает ралли "Uptober" для BTC независимо от решения FOMC

Пост «Аналитик прогнозирует ралли «Uptober» для BTC независимо от решения FOMC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 116 236 $ по состоянию на 14:04 UTC 17 сентября, увеличившись примерно на 1% за последние 24 часа, удерживаясь выше ключевого уровня, пока рынки ожидают объявления политики Федеральной резервной системы. Комментарии аналитиков Dean Crypto Trades отметил на X, что биткоин находится всего примерно на 7% выше своего локального пика после выборов, в то время как S&P 500 вырос на 9%, а золото подскочило на 36% за тот же период. Он сказал, что биткоин сжался больше, чем эти активы, что делает его вероятным лидером следующего более крупного движения, хотя он может сформировать «более низкий максимум» перед дальнейшим расширением. Он добавил, что эфир может присоединиться, как только преодолеет отметку в 5 000 $ и войдет в фазу поиска цены. Lark Davis указал на историю биткоина вокруг сентябрьских заседаний FOMC, отметив, что каждое сентябрьское решение с 2020 года — за исключением медвежьего рынка 2022 года — предшествовало сильному ралли. Он подчеркнул, что паттерн меньше связан с самим выбором ставки ФРС и больше с сезонной динамикой, утверждая, что биткоин имеет тенденцию процветать в этот период, направляясь в «Uptober». Технический анализ CoinDesk Research Согласно модели данных технического анализа CoinDesk Research, биткоин вырос примерно на 0,9% в течение аналитического окна 16-17 сентября, поднявшись с 115 461 $ до 116 520 $. BTC достиг максимума сессии в 117 317 $ в 07:00 UTC 17 сентября перед консолидацией. После этого пика биткоин несколько раз тестировал диапазон 116 400 $–116 600 $, подтверждая его как зону краткосрочной поддержки. В последний час сессии, между 11:39 и 12:38 UTC, BTC попытался совершить прорыв: цены двигались в узком диапазоне между 116 351 $ и 116 376 $ перед скачком до 116 551 $ в 12:34 при более высоком объеме. Это подтвердило паттерн консолидации-прорыва, хотя прибыль была скромной. В целом, биткоин остается устойчивым выше 116 000 $, с поддержкой около 116 400 $ и сопротивлением около 117 300 $. Последний 24-часовой и месячный анализ графика Последний 24-часовой график данных CoinDesk, заканчивающийся в 14:04 UTC...
Следующая История Биткоина 2025 Года

Следующая История Биткоина 2025 Года

Пост «Следующая История Биткоина 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 18 сентября 2025 | 07:39 Рост Биктоина от малоизвестной концепции до глобального актива — это сценарий, который изучает каждый серьезный инвестор, и история еще не закончена; Биктоин сейчас торгуется выше 115 000 $, напоминая, что меняющие жизнь взлеты начинаются до того, как большинство людей обращают внимание. Вопрос, нависающий над этим циклом, прост: может ли новый претендент сжать эту дугу быстрее, чище, раньше, пока окно все еще открыто для тех, кто готов действовать первым? Монеты, все еще находящиеся на предпродажах, могут повторить эту историю, и среди этих монет мем-коин на базе блокчейн Ethereum привлекает наибольшее внимание, поскольку его команда выглядит решительно настроенной произвести впечатление на сегодняшнем рынке, объединяя культуру с рабочими инструментами, с дизайном, созданным для вознаграждения ранних участников, а не поздних преследователей. Если вы охотитесь за следующим асимметричным выстрелом, это место, где встречаются моментум и механика, поэтому многие трейдеры тихо отмечают именно этот мем-коин как лучшую криптовалюту для покупки сейчас на переполненном рынке. Прежде чем мы углубимся, давайте быстро вспомним пример, который знает наизусть каждый криптовалютный стол: как Биктоин вырос примерно с 0,0025 $ до более чем 100 000 $ и превратил нишевый эксперимент в историю, которая до сих пор устанавливает планку для всего, что следует за ним. История цен Биктоина 2010-2025 Вернемся к первым принципам: странные интернет-деньги появляются в 2010 году, а затем, шаг за шагом, перестраивают весь рынок, дуга Биктоина примерно от 0,0025 $ до более чем 100 000 $ — это пример, который до сих пор цитирует каждый стол, потому что он доказывает, что одна монета может изменить всю игру. В 2009 году почти никто не угадал пункт назначения; запущенный 3 января 2009 года, Биктоин получил ценовой сигнал в 2010 году, когда сделка с пиццей оценила BTC примерно в 0,0025 $, в то время как ранние биржевые котировки жили в долях...
Токийский модный бренд расширяется в сферы Биктоин и ИИ-агент

Токийский модный бренд расширяется в сферы Биктоин и ИИ-агент

Пост «Токийский модный бренд расширяется в сферу Биткоина и ИИ» появился на BitcoinEthereumNews.com. В среду японский ритейлер повседневной одежды Mac House объявил, что акционеры одобрили смену названия на Gyet Co., Ltd., сигнализируя о стратегическом переходе в сферу криптовалют и цифровых активов. Этот шаг подчеркивает более широкий корпоративный план, ориентированный на криптовалюту, блокчейн и искусственный интеллект. Он отражает амбиции компании запустить глобальную программу казначейства Биткоина, привлекая внимание как отечественных, так и международных наблюдателей. «Yet» и его глобальное значение Измененный устав Gyet вводит широкомасштабные цифровые инициативы, добавляя услуги по приобретению, торговле, управлению и оплате криптовалютой. Новые цели также охватывают криптовалютный майнинг, стейкинг, кредитование и Yield Farming, а также разработку блокчейн-систем, проекты, связанные с NFT, и исследования в области генеративного ИИ и операций центров обработки данных. Эти изменения указывают на четкое намерение диверсифицироваться за пределы одежды и позиционировать компанию в глобальных секторах технологий и финансов. Спонсировано Спонсировано Ребрендинг отражает стремление Gyet работать с более широким международным кругозором. Его новое название передает три концепции: «Growth Yet», «Global Yet» и «Generation Yet», сигнализируя о желании создавать технологически ориентированную ценность для будущих поколений, расширяясь за пределы внутреннего рынка Японии. Покупка и майнинг Биткоина Gyet заявила о своих амбициях в области цифровых активов в июне 2025 года, а в июле подписала базовое соглашение о сотрудничестве с майнинговой фирмой Zerofield. С тех пор компания начала программу приобретения Биткоина на сумму 11,6 миллиона $ и тестирует майнинговые операции в таких штатах США, как Техас и Джорджия, где затраты на электроэнергию относительно низкие. Ее цель владеть более чем 1 000 BTC скромна в глобальном масштабе, но модель — финансирование покупок и майнинга за счет розничного денежного потока — остается необычной для бизнеса по производству одежды. В Японии Gyet следует за такими компаниями, как Hotta Marusho и Kitabo, которые также диверсифицировались в криптовалютную деятельность, отличную от их первоначальных операций. Этот шаг может ускорить корпоративные холдинги Биткоина как финансовую стратегию, привлечь интерес к зарубежным майнинговым предприятиям со стороны японских фирм и...
Рост Биткоина на 8% уже делает сентябрь 2025 года вторым лучшим

Рост Биткоина на 8% уже делает сентябрь 2025 года вторым лучшим

Пост «8% прирост Биткоина уже делает сентябрь 2025 года вторым лучшим» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биткоин нарушает сезонные тенденции, добавляя 8%, что делает этот сентябрь лучшим с 2012 года. Сентябрь 2025 года должен увидеть рост на 20%, чтобы стать самым сильным для Биткоина за все время. Волатильность цен BTC находится на уровнях, редко наблюдаемых ранее в необычном бычьем цикле. Биктоин (BTC) вырос в этом сентябре больше, чем в любой год с 2012 года, установив новый рекорд бычьего рынка. Исторические данные о ценах от CoinGlass и BiTBO подтверждают, что при 8% рост Биткоина в сентябре 2025 года является вторым лучшим за все время. Биткоин избегает «Ректембера» с 8% прибыли Сентябрь традиционно является самым слабым месяцем для Биткоина, со средними потерями около 8%. Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass В этом году ставки высоки для сезонности цен BTC, поскольку исторические паттерны требуют следующего пика бычьего рынка, а другие рисковые активы устанавливают повторяющиеся новые исторические максимумы. В то время как золото и S&P 500 находятся в стадии определения цены, BTC/USD колебался в течение сентября после установления собственных новых максимумов в предыдущем месяце. Однако даже при «всего лишь» 8% результаты этого сентября в настоящее время достаточны, чтобы сделать его самым сильным для Биткоина за 13 лет. Единственный раз, когда девятый месяц года был более прибыльным для быков Биткоина, был в 2012 году, когда BTC/USD вырос примерно на 19,8%. В прошлом году рост достиг максимума в 7,3%. Ежемесячная доходность BTC/USD. Источник: BiTBO Волатильность цен BTC исчезает Цифры подчеркивают крайне необычный год пика бычьего рынка для Биткоина. Связанное: BTC «учитывает в цене» то, что грядет: 5 вещей, которые нужно знать о Биткоине на этой неделе В отличие от предыдущих бычьих рынков, волатильность цен BTC исчезла в 2025 году, вопреки ожиданиям давних участников рынка, основанным на предыдущих показателях. Данные CoinGlass показывают, что волатильность снизилась до уровней, не наблюдаемых более десятилетия, с особенно резким падением с апреля. Историческая волатильность Биткоина (скриншот). Источник: CoinGlass Тем временем, аналитическая фирма Glassnode подчеркивает...
Фонд денежного рынка казначейских облигаций ЕС от Spiko достигает 300 миллионов долларов AUM, сигнализируя о растущем интересе инвесторов

Фонд денежного рынка казначейских облигаций ЕС от Spiko достигает 300 миллионов долларов AUM, сигнализируя о растущем интересе инвесторов

Рыночный фонд Spiko демонстрирует значительный рост популярности: его активы под управлением достигли 300 миллионов $, что указывает на сильный приток средств в продукт.
Pepeto против Blockdag против Layer Brett против Remittix и Little Pepe

Pepeto против Blockdag против Layer Brett против Remittix и Little Pepe

Пост Pepeto против Blockdag против Layer Brett против Remittix и Little Pepe появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 18 сентября 2025 | 05:39 В поисках лучших криптоинвестиций в 2025 году? Предпродажи могут быстро изменить портфель и иногда изменить жизнь за одну ночь, если вы выбираете правильно, поэтому мы начинаем с фактов, а не лозунгов, и переходим прямо к тому, что работает, проверено и используется сегодня, а не к расплывчатым стремлениям, которые могут исчезнуть при смене циклов и угасании нарративов на месяцы. В этом сравнении мы противопоставляем Pepeto (PEPETO) проектам Blockdag, Layer Brett, Remittix и Little Pepe, используя простые критерии: намерения команды и их реализацию, доказательства на блокчейне, ясность токеномики, готовность DEX и моста, PayFi рельсы, стейкинг и подготовку к листингу, чтобы вы могли действовать на основе фактов, а не хайпа, и уверенно принимать решения до того, как следующий рост застанет вас наблюдающим со стороны. Утилитарная игра Pepeto: DEX без комиссии, мост и сильный потенциал Pepeto относится к руководству по мем-коинам как к платформе, а не как к шутке. Команда быстро выпускает продукты, отшлифовывает детали и появляется еженедельно, стремясь к долговечности, а не к мгновенному всплеску. Дизайн с харкапом закрепляет PepetoSwap, биржу с нулевой комиссией, где каждая сделка проходит через PEPETO для встроенного использования вместо шума. Уже более 850 проектов подали заявки на листинг, что является плодородной почвой для объема, если листинги последуют. Встроенный кроссчейн-мост добавляет умную маршрутизацию для объединения ликвидности, сокращения лишних переходов и уменьшения скольжения, превращая активность в устойчивый спрос на токены, поскольку каждый своп затрагивает PEPETO. Pepeto прошел аудит независимых экспертов Solidproof и Coinsult, что является маркером доверия, отраженным в более чем 6,7 миллиона долларов, уже собранных на предпродаже. Ранний импульс виден. Предпродажа ставит ранних покупателей в начало очереди со стейкингом и поэтапным повышением цены, и эта очередь становится длинной. Полезность плюс цель, культура плюс инструменты - комбинация, которая, как правило, работает дольше, чем один только хайп. Перевод для вас: Pepeto переходит от шума к использованию. Если...
Кошелёк Биткоина эпохи Сатоши Mt. Gox с 1 000 Биткоинов внезапно реактивирован

Кошелёк Биткоина эпохи Сатоши Mt. Gox с 1 000 Биткоинов внезапно реактивирован

Пост «Кошелёк эпохи Сатоши Mt. Gox с 1 000 Биткоин внезапно реактивирован» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аккаунт X @SaniExp, принадлежащий основателю проводника блокчейна Timechain Index, опубликовал данные, показывающие, что неактивный кошелёк BTC был активирован после шести лет бездействия. Однако, согласно твиту, он был создан 13 лет назад — во времена, когда тень Сатоши Накамото, так сказать, все еще витала вокруг. Пост в X утверждает, что твит принадлежит печально известной ранней бирже Биткоин Mt. Gox, которая пострадала от крупного взлома в начале 2010-х годов, а в прошлом году начала выплачивать компенсации клиентам, потерявшим свою криптовалюту при этом взломе. Срок был в итоге продлен до октября 2025 года. Кошелёк Mt. Gox с 1 000 BTC реактивирован Вышеупомянутый источник данных поделился скриншотом из проводника блокчейна Timechain Index, показывающим несколько транзакций, отмеченных как подтвержденные и перемещающих в общей сложности 1 000 Биткоинов. Эта сумма криптовалюты оценивается в 116 195 100 $ на момент инициирования транзакции. В прошлом году Mt. Gox начала перемещать остатки своих гигантских средств для выплаты компенсаций своим кредиторам. Ранее в этом году она также совершила несколько массивных транзакций на партнерские биржи для распределения средств инвесторам Mt. Gox. Все компенсации обещано выплатить до 31 октября 2025 года. Вышеупомянутая транзакция, вероятно, является подготовкой к очередной выплате. Биржа подвергалась взлому в течение нескольких лет из-за множества незамеченных нарушений безопасности, и в 2014 году, когда сайт перестал работать, было сообщено о краже 744 408 Биткоинов. Источник: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
Пауэлл подтверждает двойной мандат ФРС как стратегию по ставкам

Пауэлл подтверждает двойной мандат ФРС как стратегию по ставкам

Подробнее: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
Новость: CME запускает опционы на фьючерсы XRP

Новость: CME запускает опционы на фьючерсы XRP

Пост Breaking: CME запускает процентные опционы на фьючерсы XRP появился на BitcoinEthereumNews.com. Чикагский торговый гигант CME Group объявил о запуске опционов на фьючерсы XRP. Их запуск запланирован на 13 октября (в ожидании одобрения регулирующих органов). Согласно объявлению в среду, такой же продукт будет выпущен и для фьючерсов Solana. Опционы на фьючерсы дадут трейдерам право покупать или продавать фьючерсные контракты, связанные с этими криптовалютами, по определенной цене до или при истечении срока действия. Опционы XRP специально ориентированы на институты, активных трейдеров, а также провайдеров ликвидности. Впечатляющий спрос на фьючерсы XRP. Как сообщает U.Today, CME Group представила фьючерсы XRP еще в мае (вскоре после продукта на базе Solana). Продукт оказался чрезвычайно успешным, став самым быстрым продуктом, достигшим 1 миллиарда $. Некоторые аналитики считают, что такой уровень спроса может быть хорошим знаком для ETF XRP. Поэтому неудивительно, что опционы XRP на фьючерсы теперь рассматриваются как естественный шаг. Источник: https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
Регуляторы Нью-Йорка подталкивают банки к внедрению блокчейн-аналитики

Регуляторы Нью-Йорка подталкивают банки к внедрению блокчейн-аналитики

Главный финансовый регулятор Нью-Йорка призвал банки внедрить блокчейн-аналитику, сигнализируя о более жестком надзоре за рисками, связанными с криптовалютами. Этот шаг отражает обеспокоенность регуляторов тем, что традиционные учреждения сталкиваются с растущим воздействием цифровых активов. В то время как криптовалютные компании уже полагаются на инструменты мониторинга, Департамент финансовых услуг теперь ожидает, что банки будут использовать их для выявления незаконной деятельности. NYDFS излагает ожидания по соответствию Уведомление, выпущенное в среду суперинтендантом Адриенной Харрис, применяется ко всем банкам с государственной лицензией и иностранным филиалам. В своем отраслевом письме Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) подчеркнул, что блокчейн-аналитика должна быть интегрирована в программы соответствия в соответствии с размером, операциями и склонностью к риску каждого банка. Регулятор предупредил, что крипторынки быстро развиваются, требуя от учреждений регулярного обновления структур. "Новые технологии вводят развивающиеся угрозы, которые требуют усовершенствованных инструментов мониторинга", - говорится в уведомлении. В нем подчеркивается необходимость для банков предотвращать отмывание денег, нарушения санкций и другие незаконные финансовые операции, связанные с транзакциями виртуальных валют. С этой целью Департамент перечислил конкретные области, где может применяться блокчейн-аналитика: Проверка кошельков клиентов с криптовалютным воздействием для оценки рисков. Проверка происхождения средств от поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Целостный мониторинг экосистемы для выявления отмывания денег или воздействия санкций. Идентификация и оценка контрагентов, таких как сторонние VASPs. Оценка ожидаемой и фактической активности транзакций, включая долларовые пороги. Оценка рисков, связанных с новыми продуктами цифровых активов перед их запуском. Эти примеры показывают, как учреждения могут адаптировать инструменты мониторинга для укрепления своих структур управления рисками. Руководство расширяет рамки деятельности, связанной с виртуальной валютой (VCRA) NYDFS, которая регулирует надзор за криптовалютами в штате с 2022 года. Регуляторы сигнализируют о более широком влиянии Наблюдатели рынка говорят, что уведомление меньше касается новых правил и больше о прояснении ожиданий. Формализуя роль блокчейн-аналитики в традиционных финансах, Нью-Йорк укрепляет идею о том, что банки не могут рассматривать воздействие криптовалют как нишевую проблему. Аналитики также считают, что этот подход может распространиться за пределы Нью-Йорка. Федеральные агентства и регуляторы в других штатах могут рассматривать это руководство как план для согласования банковского надзора с реалиями внедрения цифровых активов. Для учреждений неспособность принять инструменты блокчейн-разведки может привлечь регуляторный контроль и подорвать их способность защищать доверие клиентов. Поскольку криптовалюты теперь прочно встроены в глобальные финансы, позиция Нью-Йорка предполагает, что блокчейн-аналитика больше не является необязательной для банков — она необходима для защиты целостности финансовой системы.
