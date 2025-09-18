Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, Биткоин и Ethereum стабильны

Пост ФРС ожидает снижения ставок на 25 базисных пунктов, Биктоин и блокчейн Ethereum стабильны появился на BitcoinEthereumNews.com. Новости Дженни Джонсон прогнозирует снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, ссылаясь на сильный рост заработной платы и розничных продаж, несмотря на устойчивую инфляцию в 3%. Скотт Мелкер ожидает осторожного снижения на 25 базисных пунктов, при этом речь Пауэлла будет сосредоточена на решениях, основанных на данных. Биктоин и блокчейн Ethereum стабильны, но намек на дополнительные сокращения к концу года может вызвать рыночное ралли. Федеральный резерв объявил о своем решении по процентной ставке. На CNBC Дженни Джонсон, генеральный директор Franklin Templeton, поделилась своим мнением, делая ставку на небольшое снижение ставки на 25 базисных пунктов, а не на более крупное снижение на 50 базисных пунктов. Она упомянула недавние данные о занятости, которые показывают смягчение рынка труда, но считает, что эти цифры уже устарели. Вместо этого она указала на сильный рост заработной платы и растущие розничные продажи, которые показывают, что люди все еще тратят деньги, несмотря на инфляцию около 3%. Что движет следующим шагом ФРС Джонсон считает, что снижение на 25 базисных пунктов - это умный ход для председателя ФРС Джерома Пауэлла. Она отметила, что есть возможность для дальнейшего снижения ставок в октябре или декабре, если экономика потребует этого. Экономика выглядит стабильной, сказала она, но комментарии Пауэлла в Джексон-Хоуле о более слабом рынке труда означают, что отсутствие снижения ставки не является вариантом. Эксперт рынка Скотт Мелкер согласен, ожидая осторожного снижения на 25 базисных пунктов, при этом Пауэлл, вероятно, подчеркнет, что будущие шаги зависят от данных, не обещая дополнительных сокращений в ближайшее время. Между тем, бывший президент Дональд Трамп настаивает на более значительном сокращении. Биктоин, блокчейн Ethereum и другие криптовалюты остаются стабильными, пока инвесторы ждут выступления Пауэлла. Аналитик Кевин Капитал говорит, что рынок уже ожидает снижения, но если Пауэлл намекнет на дополнительные сокращения к концу года, мы можем увидеть ралли. Все наблюдают за тем, что скажет Пауэлл дальше. Источник: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/