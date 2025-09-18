Биткоин стабилен после первого с декабря снижения процентных ставок ФРС
Пост "Биктоин стабилен после первого с декабря снижения процентных ставок ФРС" появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце: Федеральный резерв сохранял процентные ставки неизменными с прошлого декабря. Президент США Дональд Трамп настойчиво требовал от ФРС снизить ставки. Крипто и другие активы обычно выигрывают от снижения ставок, которые увеличивают финансовую ликвидность. Центральный банк США, как и ожидалось, снизил ставку федеральных фондов на 0,25% в среду на фоне недавних признаков ослабления экономики, нуждающейся в стимулировании, и под постоянным давлением президента Дональда Трампа. Биктоин и другие основные цифровые активы торговались в основном без изменений сразу после этого. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации недавно торговалась чуть выше 116 000 $, что на 0,2% выше за последний час, согласно данным поставщика данных криптовалютных рынков CoinGecko. BTC вырос в последние дни, поскольку инвесторы, возможно, учли в цене ожидаемое решение. Ethereum, вторая по величине рыночной стоимости криптовалюта, торговалась на уровне 4 501 $, без изменений за тот же период. ФРС снизила процентную ставку до диапазона между 4% и 4,25% после пересмотра в сторону понижения отчета Министерства труда, показывающего, что в США было создано на 911 000 меньше рабочих мест, чем первоначально сообщалось, за годовой период, заканчивающийся в марте, и других тревожных экономических признаков. "Неопределенность в отношении экономических перспектив остается повышенной", - отметила ФРС в заявлении. Эти опасения перевесили угрозу инфляции, которая выросла до 2,9% в годовом исчислении, упорно превышая долгосрочную цель банка в 2%. Недавно принявший присягу губернатор Стивен Миран, назначенец Белого дома, не согласился с решением, проголосовав за снижение ставки на 0,50%. У ФРС двойная миссия: поддерживать низкую инфляцию и обеспечивать полную занятость. В сообщении Telegram для Decrypt Ноэль Ачесон, автор информационного бюллетеня "Crypto Is Macro Now", написала, что главным событием было не ожидаемое снижение ставки, а обновленные экономические прогнозы от официальных лиц ФРС, показывающие, что центральные банкиры "все больше нервничают по поводу...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 14:49