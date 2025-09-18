2025-10-11 суббота

Взгляд в будущее носимых технологий

Взгляд в будущее носимых технологий

Революционные умные очки Meta: Взгляд в будущее носимых технологий
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 16:43
Золотая статуя Трампа, держащего Биткоин, появилась возле Капитолия США

Золотая статуя Трампа, держащего Биткоин, появилась возле Капитолия США

12-футовая золотая статуя Трампа, сжимающего Биткоин, была установлена у Капитолия США в среду вечером в Вашингтоне. Инсталляция появилась непосредственно перед последним объявлением Федеральной резервной системы о процентной ставке. Она стояла вдоль 3-й улицы с 9:00 до 16:00, привлекая толпы, пока Вашингтон пытался понять смысл пенопластовой версии президента, смотрящего на Конгресс с криптовалютой в руке. В 14:00 ФРС снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, уменьшив краткосрочную ставку с 4,3% до 4,1%. Это первое снижение ставки с декабря после года опасений по поводу замедления роста рабочих мест и роста безработицы. ФРС также обозначила планы еще двух снижений до конца этого года, но заявила, что ожидает только одно снижение в 2026 году. Это не понравилось Уолл-стрит, которая заложила в цены пять снижений к следующему году, как подробно сообщал Cryptopolitan. Организаторы крипто-мероприятия проводят прямую трансляцию токена в поддержку статуи Трампа Статуя была профинансирована группой инвесторов в криптовалюту, большинство из которых остаются анонимными. Их целью было громко и неизбежно заявить о будущем криптовалют и государственной власти. Хишем Загдуди, выступавший от имени группы, сказал: «Инсталляция призвана разжечь дискуссию о будущем государственной валюты и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. Поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику, мы надеемся, что эта статуя заставит задуматься о растущем влиянии криптовалюты». Чтобы усилить послание, группа запустила мем-коин на Pump.fun. Они использовали несколько прямых трансляций для продвижения токена и напрямую связали его с трюком со статуей. Один из организаторов, выступая во время трансляции во вторник, сказал, что статуя была построена с использованием «чрезвычайно твердого пенопласта», чтобы облегчить ее перемещение.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 15:20
Биткоин стабилен после первого с декабря снижения процентных ставок ФРС

Биткоин стабилен после первого с декабря снижения процентных ставок ФРС

Центральный банк США, как и ожидалось, снизил ставку федеральных фондов на 0,25% в среду на фоне недавних признаков ослабления экономики, нуждающейся в стимулировании, и под постоянным давлением президента Дональда Трампа. Биктоин и другие основные цифровые активы торговались в основном без изменений сразу после этого. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации недавно торговалась чуть выше 116 000 $, что на 0,2% выше за последний час, согласно данным поставщика данных криптовалютных рынков CoinGecko. BTC вырос в последние дни, поскольку инвесторы, возможно, учли в цене ожидаемое решение. Ethereum, вторая по величине рыночной стоимости криптовалюта, торговалась на уровне 4 501 $, без изменений за тот же период. ФРС снизила процентную ставку до диапазона между 4% и 4,25% после пересмотра в сторону понижения отчета Министерства труда, показывающего, что в США было создано на 911 000 меньше рабочих мест, чем первоначально сообщалось, за годовой период, заканчивающийся в марте, и других тревожных экономических признаков. "Неопределенность в отношении экономических перспектив остается повышенной", - отметила ФРС в заявлении. Эти опасения перевесили угрозу инфляции, которая выросла до 2,9% в годовом исчислении, упорно превышая долгосрочную цель банка в 2%. Недавно принявший присягу губернатор Стивен Миран, назначенец Белого дома, не согласился с решением, проголосовав за снижение ставки на 0,50%. У ФРС двойная миссия: поддерживать низкую инфляцию и обеспечивать полную занятость. В сообщении Telegram для Decrypt Ноэль Ачесон, автор информационного бюллетеня "Crypto Is Macro Now", написала, что главным событием было не ожидаемое снижение ставки, а обновленные экономические прогнозы от официальных лиц ФРС, показывающие, что центральные банкиры "все больше нервничают по поводу...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 14:49
ETF Dogecoin готов к запуску сегодня

ETF Dogecoin готов к запуску сегодня

Рынок США готовится увидеть первый в своем роде момент в криптоинвестировании. Начиная с 18 сентября, инвесторы смогут покупать биржевые фонды (ETF), напрямую связанные с XRP и Dogecoin, что позволит двум из самых узнаваемых цифровых активов войти в основные брокерские счета. Продукты — REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и REX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) — запускаются через партнерство между REX Shares и Osprey Funds. Это первый случай, когда спотовый XRP и спотовый DOGE будут доступны в форме ETF для американских трейдеров, что аналитики описывают как исторический момент для более широкого пространства цифровых активов. Представители индустрии быстро подчеркнули важность этого запуска. Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил, что запуск не только представляет первый ETF Dogecoin, но и наконец предоставляет доступ к спотовому XRP для традиционных инвесторов. Аналитики Bloomberg ETF Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт подтвердили, что торговля начнется 18 сентября, после небольшой задержки от первоначального графика. Оба ETF размещены в рамках единого проспекта, который также охватывает планируемые фонды для TRUMP и BONK, хотя даты их запуска еще не подтверждены. Благодаря обертыванию этих токенов в структуру ETF, инвесторам больше не нужно будет использовать криптобиржи или кошельки для получения доступа — вместо этого доступ будет таким же простым, как покупка акций через брокерский счет. Появление этих продуктов может подготовить почву для волны новых ETF на основе альткоинов, расширяя ландшафт за пределы Bitcoin и Ethereum и открывая дверь для массового принятия других популярных токенов.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 14:38
BMW Конвертирует BAYC NFT В Актив Реального Мира 1/1 Apecar, Передает Автомобиль Коллекционеру на IAA Munich

BMW Конвертирует BAYC NFT В Актив Реального Мира 1/1 Apecar, Передает Автомобиль Коллекционеру на IAA Munich

BMW передала уникальный "Apecar 1/1" коллекционеру Деннису Вайднеру во время IAA Mobility в BMW Welt в Мюнхене 12 сентября 2025 года, превратив невзаимозаменяемый токен (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) из метавселенной Otherside в физический, индивидуальный автомобиль.
Coinstats 2025/09/18 14:30
Dogecoin набирает моментум, в то время как Avalon привлекает внимание в секторе крипто недвижимости

Dogecoin набирает моментум, в то время как Avalon привлекает внимание в секторе крипто недвижимости

Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем этим с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.
Blockchainreporter 2025/09/18 14:00
GD Culture приобретет активы Pallas Capital, добавив 7 500 Биткоин в казначейство

GD Culture приобретет активы Pallas Capital, добавив 7 500 Биткоин в казначейство

GD Culture Group заключила соглашение об обмене акциями для приобретения активов Pallas Capital, включая 7 500 BTC, чтобы ускорить свою стратегию крипто-казначейства. Приобретение Pallas Capital усиливает казначейскую стратегию GD Culture GD Culture Group Limited (Nasdaq: GDC) объявила о знаковой сделке по приобретению Pallas Capital Holding Ltd., добавив 7 500 биткоин в свой баланс как часть [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:51
Биткоин ETF видят приток в 2.3B долларов, сильнейший с июля: что это значит для перспектив цены

Биткоин ETF видят приток в 2.3B долларов, сильнейший с июля: что это значит для перспектив цены

Пост Bitcoin ETFs видят приток в 2,3 миллиарда $, самый сильный с июля: что это значит для перспектив цены появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs видят приток в 2,3 миллиарда $, самый сильный с июля: что это значит для перспектив цены | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-see-2-3b-surge-since-july-what-it-mean/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:09
Как Этот Новый Альткоин Может Принести 50-кратную Прибыль До Окончания Бычьего Рынка

Как Этот Новый Альткоин Может Принести 50-кратную Прибыль До Окончания Бычьего Рынка

Аналитики обращают внимание на новый альткоин с потенциалом роста в 50 раз до завершения бычьего рынка.
Blockchainreporter 2025/09/18 13:00
Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, Биткоин и Ethereum стабильны

Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, Биткоин и Ethereum стабильны

Федеральный резерв объявил о своем решении по процентной ставке. На CNBC Дженни Джонсон, генеральный директор Franklin Templeton, поделилась своим мнением, делая ставку на небольшое снижение ставки на 25 базисных пунктов, а не на более крупное снижение на 50 базисных пунктов. Она упомянула недавние данные о занятости, которые показывают смягчение рынка труда, но считает, что эти цифры уже устарели. Вместо этого она указала на сильный рост заработной платы и растущие розничные продажи, которые показывают, что люди все еще тратят деньги, несмотря на инфляцию около 3%. Что движет следующим шагом ФРС Джонсон считает, что снижение на 25 базисных пунктов - это умный ход для председателя ФРС Джерома Пауэлла. Она отметила, что есть возможность для дальнейшего снижения ставок в октябре или декабре, если экономика потребует этого. Экономика выглядит стабильной, сказала она, но комментарии Пауэлла в Джексон-Хоуле о более слабом рынке труда означают, что отс
BitcoinEthereumNews2025/09/18 12:46
