Ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системы было объявлено в среду. По традиции, маркет-мейкеры продали Биткоин до 114 800$. Затем цена резко отскочила, остановившись чуть ниже 118 000$. Только ли начинается этот рост? Еще 3 снижения ставки впереди? Ухудшающийся рынок труда США, несомненно, вынудил Федеральную резервную систему действовать, и в среду были снижены не только 25 базисных пунктов, но аналитики прогнозируют еще 3 ежемесячных снижения до конца года. Эти более мягкие финансовые условия, вероятно, будут благоприятны для Биткоина и крипторынка в целом. Падение, затем сильный рост Источник: TradingView 4-часовой график для BTC показывает, что цена сильно выросла после первоначального падения перед объявлением о снижении ставки на заседании FOMC в среду. Как только цена достигла дна, что совпало с нижней линией тренда восходящего канала и вершиной небольшого бычьего флага, она затем энергично отскочила. В настоящее время быки сражаются с горизонтальным сопротивлением 117 500$. Это последний большой уровень, который нужно преодолеть, прежде чем цена BTC сможет вернуться к историческому максимуму. Тело свечи пробило уровень сопротивления, но свеча должна открыться выше, чтобы преодолеть это сопротивление. История двух сопротивлений Источник: TradingView Дневной график представляет четкую картину того, что ждет цену BTC. Можно наблюдать, что цена находится прямо у первого из двух сопротивлений. Если 117 500$ падет, следующим будет 120 000$. Второе из этих двух сопротивлений, вероятно, также будет иметь верхнюю линию тренда восходящего канала, действующую как сопротивление одновременно, поэтому это может оказаться еще более сложным для преодоления. Тем не менее, прорыв 120 000$ определенно...