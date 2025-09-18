2025-10-11 суббота

Трамвай с тематикой Биткоина выходит на маршрут в Милане, Италия

Трамвай с тематикой Биткоина выходит на маршрут в Милане, Италия

Пост о трамвае в тематике Биткоина, запущенном в Милане, Италия, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Трамвай в тематике Биткоина курсирует в Милане, Италия, продвигая предстоящий форум Lugano Plan B. Трамвай отличается заметным брендингом Биткоина во время движения по городу, служа публичной рекламой принятия криптовалюты. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино представил трамвай в тематике Биткоина, курсирующий в Милане, Италия, продвигающий предстоящий форум Lugano Plan B и подчеркивающий растущее принятие цифровых активов в регионе. Трамвай украшен брендингом и изображениями Биткоина во время движения по итальянскому городу. Милан всё чаще становится площадкой для мероприятий и рекламных акций, связанных с блокчейном, отражая растущий интерес Италии к цифровым активам. Крупные итальянские города принимали конференции и отраслевые собрания, подчеркивающие стремление страны играть роль в экосистеме цифровых активов Европы. Местное принятие крипто-платежей неуклонно растет, поддерживаемое финтех-повесткой и инновационной программой Италии. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-themed-tram-lugano-switzerland/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:07
5 миллиардов долларов вливается в XRP за день; Вот почему

5 миллиардов долларов вливается в XRP за день; Вот почему

Пост «5 миллиардов долларов вливаются в XRP за день; вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. XRP продолжил свой рост 18 сентября, добавив более 5 миллиардов долларов в рыночной стоимости менее чем за 24 часа. Токен вырос с 3 долларов до 3,10 долларов, увеличив свою рыночную капитализацию с 180,47 миллиардов долларов до 185,79 миллиардов долларов на момент публикации. Торговая активность также возросла, с 24-часовым объемом, увеличившимся на 57% до 7,21 миллиардов долларов, согласно данным, полученным Finbold от CoinMarketCap. Этот шаг совпадает с подтверждением того, что REX-Osprey XRP ETF ($XRPR) дебютирует сегодня после предыдущих задержек. В отличие от традиционных спотовых ETF, $XRPR будет работать в структуре Зарегистрированной инвестиционной компании (RIC), держа XRP вместе с наличными и казначейскими облигациями. Аналитики говорят, что продукт предлагает три ключевых сигнала: он обеспечивает регулируемый доступ для инвесторов из США без необходимости прямого хранения XRP, подчеркивает растущее институциональное принятие, несмотря на колебания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по другим заявкам на ETF, и уже вызывает торговую активность на спотовых рынках, управляемую ETF. Поддержание ежедневных объемов более 200 миллионов долларов будет ключевым испытанием в ближайшие недели. Технический анализ XRP С технической точки зрения, XRP пробил свою 7-дневную SMA (3,06 долларов) и 23,6% ретрейсмент Фибоначчи (3,07 долларов). Гистограмма MACD перешла в положительную зону (+0,0223), в то время как RSI (57,09) предполагает возможность расширения без перехода в состояние перекупленности. Непосредственное сопротивление находится на уровне 3,18 долларов, с чистым прорывом, открывающим дверь к цели 3,48 долларов на 127,2% расширении Фибоначчи. Последнее движение XRP сочетает в себе институциональный интерес, управляемый ETF, техническую устойчивость и попутный ветер рынка альткоинов. Хотя структура ETF может не стимулировать прямой спрос на XRP так агрессивно, как спотовый продукт, его новизна может привлечь новые пулы капитала и дальше легитимизировать актив на рынках США. Источник: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 19:32
Инвесторы Bitcoin ETF реагируют на решение ФРС

Инвесторы Bitcoin ETF реагируют на решение ФРС

Пост «Инвесторы Bitcoin ETF реагируют на решение ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. В неожиданном повороте событий, спотовые Bitcoin ETF испытали первый значительный дневной отток средств за более чем неделю после скорректированного прогноза политики Федеральной резервной системы. Этот сдвиг отражает готовность рынка реагировать на любые намеки на изменения в регуляторном ландшафте, а также его чувствительность к сигналам центрального банка. Читать далее: Инвесторы Bitcoin ETF реагируют на решение ФРС Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:51
Аналитик: Трамп оседлал волну Биткоина для укрепления доллара

Аналитик: Трамп оседлал волну Биткоина для укрепления доллара

Пост Аналитик: Трамп оседлал волну Биктоина для укрепления доллара появился на BitcoinEthereumNews.com. В недавней статье Алекс Гладштейн утверждает, что внезапное принятие Трампом биткоина имело скрытые мотивы. Он считает, что интерес Трампа к крипто больше связан с продвижением стейблкоинов для расширения гегемонии доллара, чем с заменой фиатных денег. Аналитик считает, что Трамп использовал Биктоин как троянского коня для стейблкоинов. Интерес администрации Трампа к биткоину [...] Источник: https://news.bitcoin.com/analyst-trump-rode-the-bitcoin-wave-to-strengthen-the-dollar/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:18
Золотая статуя Трампа с Биткоином привлекает внимание в Вашингтоне

Золотая статуя Трампа с Биткоином привлекает внимание в Вашингтоне

Пост «Золотая статуя Трампа с Биткоином привлекает внимание в Вашингтоне» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 18 сентября 2025 | 16:05 Сверкающая 12-футовая статуя президента Дональда Трампа, держащего Биткоин, ненадолго стала самой фотографируемой фигурой в Вашингтоне на этой неделе. Инсталляция появилась всего в нескольких шагах от Капитолия, приуроченная к долгожданному решению Федеральной резервной системы по процентной ставке. В течение нескольких часов огромная скульптура возвышалась над 3-й улицей, её золотая поверхность привлекала внимание туристов, сотрудников и прохожих. Любопытные зрители делали фотографии, озадаченные необычным зрелищем: изготовленный из пенопласта Трамп, держащий самую известную в мире криптовалюту. На фоне драмы политики ФРС В то время как статуя привлекала толпы снаружи, ФРС создавала заголовки внутри. Политики снизили ставки на 0,25 процентных пункта, установив краткосрочный ориентир на уровне 4,1%. Официальные лица указали, что до конца года могут последовать ещё два снижения, но их прогноз на 2026 год предполагал гораздо более медленный темп смягчения, чем надеялись трейдеры. Рынки, которые ожидали до пяти снижений, отреагировали с явным разочарованием. Крипто-активисты делают свое заявление Зрелище было профинансировано коалицией крипто-энтузиастов. Хишем Загдуди, выступавший от имени группы, сказал, что работа была призвана стимулировать обсуждение противостояния между цифровыми активами и традиционными денежными системами. Для усиления эффекта организаторы также выпустили новый мемкоин и транслировали открытие онлайн-аудитории. Видео, опубликованное в X, показало процесс строительства: машина, вырезающая подобие Трампа, рабочие, устанавливающие детали на место, и, наконец, статуя, возвышающаяся, пока пешеходы останавливались, чтобы посмотреть. Один из организаторов пошутил в прямом эфире, что надеялся, что сам Трамп пройдет мимо, хотя президент в то время находился за границей. От протестного искусства к восхвалению Политические статуи в Вашингтоне не новость, но большинство партизанского искусства с участием Трампа скорее высмеивало, чем чествовало его. Недавние примеры включали золотую руку, сжимающую корону Свободы, и...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:14
Биткоин (BTC) падает и растет после снижения ставки ФРС: что дальше с ценами?

Биткоин (BTC) падает и растет после снижения ставки ФРС: что дальше с ценами?

Пост Биткоин (BTC) падает и растет после снижения ставки ФРС: что дальше с ценами? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системы было объявлено в среду. По традиции, маркет-мейкеры продали Биткоин до 114 800$. Затем цена резко отскочила, остановившись чуть ниже 118 000$. Только ли начинается этот рост? Еще 3 снижения ставки впереди? Ухудшающийся рынок труда США, несомненно, вынудил Федеральную резервную систему действовать, и в среду были снижены не только 25 базисных пунктов, но аналитики прогнозируют еще 3 ежемесячных снижения до конца года. Эти более мягкие финансовые условия, вероятно, будут благоприятны для Биткоина и крипторынка в целом. Падение, затем сильный рост Источник: TradingView 4-часовой график для BTC показывает, что цена сильно выросла после первоначального падения перед объявлением о снижении ставки на заседании FOMC в среду. Как только цена достигла дна, что совпало с нижней линией тренда восходящего канала и вершиной небольшого бычьего флага, она затем энергично отскочила. В настоящее время быки сражаются с горизонтальным сопротивлением 117 500$. Это последний большой уровень, который нужно преодолеть, прежде чем цена BTC сможет вернуться к историческому максимуму. Тело свечи пробило уровень сопротивления, но свеча должна открыться выше, чтобы преодолеть это сопротивление. История двух сопротивлений Источник: TradingView Дневной график представляет четкую картину того, что ждет цену BTC. Можно наблюдать, что цена находится прямо у первого из двух сопротивлений. Если 117 500$ падет, следующим будет 120 000$. Второе из этих двух сопротивлений, вероятно, также будет иметь верхнюю линию тренда восходящего канала, действующую как сопротивление одновременно, поэтому это может оказаться еще более сложным для преодоления. Тем не менее, прорыв 120 000$ определенно...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 17:39
Превратите «Ожидание ночных скачков» в «Ежедневные депозиты» — TALL MINER · 2025: Использование облачных вычислений для превращения волатильности в ваш второй денежный поток

Превратите «Ожидание ночных скачков» в «Ежедневные депозиты» — TALL MINER · 2025: Использование облачных вычислений для превращения волатильности в ваш второй денежный поток

Превратите волатильность криптовалют в стабильный ежедневный доход с Майнером TALL. Облачная скорость хэширования работает 24/7, ежедневные выплаты, бонус 15 $ за регистрацию, настройка не требуется.
Blockchainreporter2025/09/18 17:38
Золотая статуя Трампа с Биткоином появилась в Вашингтоне

Золотая статуя Трампа с Биткоином появилась в Вашингтоне

Пост «Золотая статуя Трампа с Биткоином появилась в Вашингтоне» опубликован на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: 12-футовая золотая статуя Трампа, держащего Биткоин, была представлена возле Капитолия США. Криптовалютные PAC и лидеры индустрии продолжают поддерживать про-криптовалютную повестку Трампа. Организаторы связали композицию с ролью Трампа в популяризации принятия Биткоина. Огромная 12-футовая золотая статуя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, держащего Биткоин, была представлена 17 сентября прямо возле Капитолия США, привлекая толпы, обсуждения в социальных сетях и политические дебаты. Инсталляция была профинансирована и организована группой энтузиастов криптовалют и создателей мемкоинов, проведена как часть трюка в прямом эфире Pump.fun, направленного на чествование про-криптовалютной позиции президента. Дань нашему спасителю. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) 17 сентября 2025 г. Символическая дань на Национальной аллее Статуя была размещена возле Юнион-сквер на Национальной аллее, обращенная к Капитолийскому холму и примерно в миле от Белого дома. Веб-сайт, связанный с этим трюком, описал композицию как дань «непоколебимой приверженности Трампа продвижению будущего финансов через Биткоин и децентрализованные технологии». Хишем Загдуди, один из организаторов, рассказал местным репортерам, что статуя была «разработана, чтобы разжечь разговор о будущем государственной валюты и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций». Изображения, опубликованные в интернете, показывают гигантского золотого Трампа, изготовленного из легкой, затвердевшей пены, которого несколько человек устанавливают на место. Организаторы сказали, что надеялись, что сам Трамп увидит ее, хотя президент в то время находился в Великобритании. Визит Трампа в Великобританию включал встречи высокого уровня по тарифам, ИИ и торговле. Лидеры криптоиндустрии лоббируют, чтобы он подтолкнул Британию к более четким правилам в отношении цифровых активов, утверждая, что страна рискует отстать от ЕС, Сингапура и Дубая. Согласно отчету Bloomberg, гиганты индустрии от Coinbase до Ripple оказывают давление на британских чиновников, чтобы ускорить...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 17:34
Кредитное плечо BTC приближается к 120 000$, впереди серьезное испытание

Кредитное плечо BTC приближается к 120 000$, впереди серьезное испытание

Пост «Кредитное плечо BTC накапливается около 120K долларов США, впереди серьезное испытание» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Сильное кредитное плечо накапливается на уровне 118K–120K долларов США, превращая эту зону в следующий критический тест сопротивления для Биткоина. Отклонение от точки интереса с дельта-дивергенциями указывает на охлаждение импульса после недавнего скачка, вызванного FOMC. Уровни поддержки на 114K–115K долларов США могут привлечь покупателей, если BTC не сможет преодолеть отметку в 120K долларов США. Кредитное плечо BTC накапливается около 120K долларов США, впереди серьезное испытание Биктоин торговался около 117 099 долларов США, с дневным объемом близким к 59,1 миллиарда долларов США. Цена показала незначительный рост на 0,01% за последние 24 часа и рост на 2% за прошедшую неделю. Данные, опубликованные Killa, указывают на накопление сильного кредитного плеча между 118 000 и 120 000 долларов США. Тепловая карта подтверждает это, показывая плотные полосы ликвидности в этой зоне. Такие скопления ордеров часто действуют как магниты для движения цены, поскольку рынки имеют тенденцию двигаться туда, где накапливается ликвидность. Движение цены вокруг POI Анализ от JoelXBT подчеркивает, как Биктоин достиг ключевой точки интереса (POI) во время недавнего скачка, вызванного FOMC. Этот ход совпал с тем, что называлось «зоной максимальной дельта-боли», уровнем, где агрессивный объем оставил дисбаланс в потоке ордеров. Источник: JoelXBT /X После тестирования этой области BTC столкнулся с отклонением и начал откатываться. Дельта-индикаторы выявили расширенные дивергенции, с ростом цены при ослаблении силы покупателей. Это несоответствие предполагает, что спрос не смог поддерживать темп ралли, оставляя пространство для краткосрочного охлаждения. Уровни сопротивления и поддержки Диапазон 118K–120K долларов США теперь представляет собой основную полосу сопротивления. Чистое движение через 120K долларов США может заставить шорты с кредитным плечом закрыться, потенциально стимулируя дальнейший рост. На нижней стороне видны меньшие скопления ликвидности около 114K–115K долларов США. Если отклонение сохранится на вершине, эти уровни, вероятно, будут действовать как первые поддержки, где покупатели могут попытаться вступить в игру. Перспективы рынка Следующее решающее движение Биткоина, вероятно, сформируется вокруг...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 16:40
Промышленный гигант H Mining учит вас, как получить Биткоин стоимостью 110 000$

Промышленный гигант H Mining учит вас, как получить Биткоин стоимостью 110 000$

Забудьте о проблемах с оборудованием: H Mining предлагает соответствующие стандартам Великобритании/ЕС, экологичные контракты облачного майнинга — утверждая, что 60k рублей могут принести более 50k+ в BTC с ежедневными выплатами и возможностями реинвестирования.
Blockchainreporter2025/09/18 16:03
