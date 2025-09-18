Золотая статуя Трампа с Биткоином привлекает внимание в Вашингтоне
Пост «Золотая статуя Трампа с Биткоином привлекает внимание в Вашингтоне» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 18 сентября 2025 | 16:05 Сверкающая 12-футовая статуя президента Дональда Трампа, держащего Биткоин, ненадолго стала самой фотографируемой фигурой в Вашингтоне на этой неделе. Инсталляция появилась всего в нескольких шагах от Капитолия, приуроченная к долгожданному решению Федеральной резервной системы по процентной ставке. В течение нескольких часов огромная скульптура возвышалась над 3-й улицей, её золотая поверхность привлекала внимание туристов, сотрудников и прохожих. Любопытные зрители делали фотографии, озадаченные необычным зрелищем: изготовленный из пенопласта Трамп, держащий самую известную в мире криптовалюту.
На фоне драмы политики ФРС
В то время как статуя привлекала толпы снаружи, ФРС создавала заголовки внутри. Политики снизили ставки на 0,25 процентных пункта, установив краткосрочный ориентир на уровне 4,1%. Официальные лица указали, что до конца года могут последовать ещё два снижения, но их прогноз на 2026 год предполагал гораздо более медленный темп смягчения, чем надеялись трейдеры. Рынки, которые ожидали до пяти снижений, отреагировали с явным разочарованием.
Крипто-активисты делают свое заявление
Зрелище было профинансировано коалицией крипто-энтузиастов. Хишем Загдуди, выступавший от имени группы, сказал, что работа была призвана стимулировать обсуждение противостояния между цифровыми активами и традиционными денежными системами. Для усиления эффекта организаторы также выпустили новый мемкоин и транслировали открытие онлайн-аудитории. Видео, опубликованное в X, показало процесс строительства: машина, вырезающая подобие Трампа, рабочие, устанавливающие детали на место, и, наконец, статуя, возвышающаяся, пока пешеходы останавливались, чтобы посмотреть. Один из организаторов пошутил в прямом эфире, что надеялся, что сам Трамп пройдет мимо, хотя президент в то время находился за границей.
От протестного искусства к восхвалению
Политические статуи в Вашингтоне не новость, но большинство партизанского искусства с участием Трампа скорее высмеивало, чем чествовало его. Недавние примеры включали золотую руку, сжимающую корону Свободы, и...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:14