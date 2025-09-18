2025-10-11 суббота

Альбом Disturbed перед перерывом достиг вершины чартов 15 лет назад

Пост «Предшествующий перерыву альбом Disturbed достиг вершины чартов 15 лет назад» появился на BitcoinEthereumNews.com. Disturbed получили четыре подряд первых места в Billboard 200 к 2010 году, причем Asylum укрепил успех группы и выделялся в эпоху, насыщенную поп-музыкой, 15 лет назад на этой неделе. Disturbed за кулисами на Not So Silent Night во время концерта Live 105 "Not So Silent Night" 2002 – За кулисами в HP Pavilion в Сан-Хосе, Калифорния, США. (Фото: J. Shearer/WireImage) WireImage Рок-группа Disturbed, возможно, готовится выпустить новый альбом, поскольку коллектив вернулся ранее в 2025 году со своим новым синглом "I Will Not Break". Эта композиция быстро стала хитом в нескольких рок-ориентированных рейтингах Billboard, которыми группа привыкла управлять к настоящему моменту. Пока фанаты ждут новостей, один из самых успешных альбомов группы отмечает особую веху. Asylum дебютировал на первом месте в сентябре 2010 года 15 лет назад Disturbed возглавили Billboard 200 с альбомом Asylum. Полноформатный альбом стартовал на первом месте с 179 000 проданных копий в чарте от 18 сентября 2010 года. Пятый альбом группы стал их четвертым номером 1 в Billboard 200, который в то время учитывал только чистые продажи, так как стриминговые платформы еще не захватили индустрию. Спустя десятилетие после появления в качестве одного из самых захватывающих имен в хард-роке и метале с The Sickness, Disturbed отправили все свои последующие проекты — Believe, Ten Thousand Fists, Indestructible, а затем Asylum — на первое место в рейтинге. Большой год рока в Billboard 200 Хард-рок переживал захватывающий момент популярности в 2010 году, даже когда Billboard 200 становился все более конкурентным, а поп, рэп и кантри по очереди доминировали. Asylum был одним из нескольких проектов рок-групп, правивших чартом в 2010 году, вместе с The Oracle от Godsmack, Nightmare от Avenged Sevenfold и...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 00:02
Биткоин настроен на «многообещающий» четвертый квартал, следующие две недели могут быть решающими

Пост «Биткоин готов к «многообещающему» 4-му кварталу, следующие две недели могут стать решающими» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рубмар — писатель и переводчик, которая увлекается криптовалютами последние четыре года. Ее цель как писателя — создавать информативные, полные и легко понятные материалы, доступные для тех, кто только входит в криптопространство. После знакомства с криптовалютами в 2019 году Рубмар заинтересовалась миром возможностей, которые предлагает эта индустрия, быстро осознав, что финансовая свобода находится на расстоянии вытянутой руки благодаря развивающимся технологиям. С юных лет Рубмар интересовалась тем, как работают языки, проявляя особый интерес к игре слов и особенностям диалектов. Ее любопытство росло по мере того, как в подростковом возрасте она стала заядлым читателем. Она исследовала свободу и новые слова через свои любимые книги, которые сформировали ее взгляд на мир. Рубмар приобрела необходимые навыки для глубоких исследований и аналитического мышления в университете, где изучала литературу и лингвистику. Ее образование дало ей острый взгляд на различные темы и позволило не оставлять камня на камне в своих исследованиях. В 2019 году она впервые познакомилась с криптоиндустрией, когда друг представил ей Биктоин и криптовалюты, но только в 2020 году она начала глубже погружаться в эту отрасль. Когда Рубмар начала понимать механику криптосферы, она увидела новый мир, который еще предстоит исследовать. В начале своего криптопутешествия она обнаружила новую систему, которая позволила ей контролировать свои финансы. Как молодой взрослый человек 21-го века, Рубмар столкнулась с проблемами традиционной банковской системы и ограничениями фиатных денег. После краха экономики ее родной страны ограничения традиционных финансов стали очевидны. Бюрократическая, устаревшая структура заставила ее чувствовать себя безнадежной и бессильной среди агрессивной и искаженной системы, созданной гиперинфляцией. Однако, узнав о...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 23:00
Держатели BTC и XRP зарабатывают более 9 000 $ в день через Облачный майнинг PAXMINING

PAXMINING рекламирует облачный майнинг для держателей BTC/XRP с бонусом 15 $ за регистрацию, планами от 100 $, ежедневными выплатами, фермами на зеленой энергии и вознаграждениями в различных криптовалютах.
Blockchainreporter2025/09/18 23:00
ФРС снижает процентную ставку в рамках "управления рисками", в то время как Bitcoin рассматривает возможный рост

Пост ФРС снижает процентную ставку в рамках "Контроля рисков", в то время как Биктоин ожидает возможного роста, появился на BitcoinEthereumNews.com. Федеральная резервная система вернулась к режиму смягчения после десяти месяцев выжидательной позиции в отношении экономики США. В широко ожидаемом решении в среду центральный банк США снизил диапазон своей базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4%-4,25%, самого низкого уровня с декабря 2022 года, в том, что председатель ФРС Джером Пауэлл назвал "снижением для контроля рисков". ФРС признала, что экономический рост в первой половине года "умеренный", а рынок труда "замедлился". Это замедление, сказал Пауэлл во время пресс-конференции, в основном связано с изменениями в иммиграции. Тем не менее, по его словам, не было широкой поддержки для более значительного снижения, и ФРС была права, выжидая со снижением ставок, и не будет спешить с более агрессивным снижением. Решение следует за растущими признаками того, что рынок труда США начал решительно ослабевать, последним из которых стал августовский отчет о занятости, который показал добавление всего 22 000 рабочих мест в экономику и рост уровня безработицы до 4,3%, самого высокого с 2021 года. "ФРС находится под давлением, чтобы склониться к более мягкой позиции, и любой преемник Пауэлла, вероятно, будет выступать за более быстрое и глубокое снижение ставок", - сказал Крис Райн, глава отдела ликвидных активных стратегий в Galaxy. "В то время как рисковые активы в значительной степени учли это снижение, обновленный точечный график соответствует недавним прогнозам со стороны продавцов, указывая на еще 50 базисных пунктов снижения впереди". Наряду с этими данными, пересмотр отчетов за предыдущие месяцы показал, что было создано гораздо меньше рабочих мест, чем предполагалось ранее. К этому добавилось политическое давление в виде повторяющейся критики президента Трампа в адрес нерешительности ФРС действовать перед лицом того, что он настаивает, было смягчением инфляции. Пауэлл сказал во время пресс-конференции в среду, что ФРС "твердо привержена сохранению [своей] независимости". Биткоин "новые максимумы"...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:54
Прогноз Биткоина на сегодня после снижения процентной ставки ФРС, потенциально разжигая ралли для Bitcoin Hyper и Альткоинов

Пост "Прогноз Биктоина на сегодня после снижения процентных ставок ФРС, потенциально стимулирующего рост Биткоин Гипер и Альткоинов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Актуальные обновления о Биткоин Гипер сегодня: Прогноз Биктоина на сегодня после снижения процентных ставок ФРС, потенциально стимулирующего рост Биткоин Гипер и Альткоинов Подпишитесь на нашу рассылку! Для получения обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом в отношении децентрализации и новейших технологических достижений. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей актуальными сведениями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые популярные криптоактивы, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптовалютную тематику, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые направления). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-18-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:24
Доходы Darden Restaurants (DRI) за 1 квартал 2026 года

Пост о доходах Darden Restaurants (DRI) за 1 квартал 2026 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Внешний вид ресторана Olive Garden, сфотографированный 20 июня 2025 года в Остине, штат Техас. Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurants в четверг сообщила о неоднозначных квартальных результатах, поскольку Olive Garden и LongHorn Steakhouse помогли компенсировать слабость в сегменте ресторанов высокой кухни. Компания также повысила свой годовой прогноз роста выручки, хотя лишь подтвердила свои прогнозы по доходам. Акции компании упали на 6% в предрыночных торгах. Вот что сообщила компания по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит, основанными на опросе аналитиков LSEG: Доход на акцию: 1.97 $ с поправками против ожидаемых 2 $ Выручка: 3.04 миллиарда $, в соответствии с ожиданиями Darden сообщила о чистой прибыли за первый финансовый квартал в размере 257.8 миллиона $, или 2.19 $ на акцию, по сравнению с 207.2 миллиона $, или 1.74 $ на акцию годом ранее. Исключая прибыль, связанную с продажей канадских ресторанов Olive Garden, расходы на закрытие ресторанов и другие статьи, компания заработала 1.97 $ на акцию. Чистые продажи выросли на 10.4% до 3.04 миллиарда $, чему способствовало приобретение ресторанов Chuy's Tex Mex, завершенное в октябре прошлого года. Сопоставимые продажи Darden выросли на 4.7% в квартале. Этот показатель, который отслеживает результаты магазинов, открытых не менее года, пока не включает рестораны Chuy's. Он также не включает заведения Bahama Breeze, поскольку компания планирует продать эту сеть до конца финансового года. Olive Garden, крипто-гем в портфеле Darden, сообщил о росте сопоставимых продаж на 5.9%. На эту сеть итальянской кухни приходится более 40% общей выручки компании. LongHorn Steakhouse увидел рост сопоставимых продаж на 5.5% в квартале. Другой бизнес-сегмент компании, включающий Cheddar's Scratch Kitchen и Yard House, сообщил о росте сопоставимых продаж на 3.3%. Даже бизнес Darden в сфере высокой кухни, который испытывал трудности в последние кварталы, сообщил о снижении сопоставимых продаж всего на 0.2%. Уолл-стрит прогнозировал...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:02
Биткоин Hyper - следующая криптовалюта, которая взорвется

Пост Bitcoin Hyper - следующая криптовалюта, которая взорвется появился на BitcoinEthereumNews.com. 'Uptober' наступает для Биктоина после снижения ставки ФРС: Bitcoin Hyper - следующая криптовалюта, которая взорвется Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в криптовалюту и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/analysts-eye-bitcoins-uptober-surge-fed-decision-bitcoin-hyper-to-explode/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:21
Наблюдение за ценой Bitcoin: BTC борется ниже 118K $ по мере охлаждения моментума

Пост «Наблюдение за ценой Биктоина: BTC борется ниже 118K долларов США по мере охлаждения моментума» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торгуется по цене 117 276 долларов США на 18 сентября 2025 года, что свидетельствует о продолжении восстановительного ралли от недавних минимумов. Криптовалюта в настоящее время имеет рыночную капитализацию в 2,33 триллиона долларов США с 24-часовым объемом торгов в 58,34 миллиарда долларов США и внутридневным диапазоном цен между 114 940 и 117 815 долларов США. Биктоин На дневном графике биткоин сформировал [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-struggles-below-118k-as-momentum-cools/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:09
Сложность Биткоина готовится к 6-му подряд росту, впереди новый исторический максимум

Пост Сложность Биткоина готова к 6-му подряд росту, впереди новый исторический максимум появился на BitcoinEthereumNews.com. Сложность Биткоина готова к 6-му подряд росту, впереди новый исторический максимум. Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кешав - выпускник физического факультета, который работает писателем в Bitcoinist с июня 2021 года. Он увлечен писательством, и за эти годы приобрел опыт работы в различных нишах. Кешав проявляет активный интерес к рынку криптовалют, при этом он особенно любит исследовать и писать об он-чейн анализе. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-difficulty-6th-increase-4-9-jump-record/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:24
Optopia и EDITH объединяют усилия для внедрения вычислений ИИ реального мира в блокчейн

Optopia намерена решить проблемы в секторе Web3 и ИИ, предлагая надежные, токенизированные и эффективные вычислительные мощности для управления интеллектуальными агентами.
Blockchainreporter2025/09/18 20:15
