ФРС снижает процентную ставку в рамках "управления рисками", в то время как Bitcoin рассматривает возможный рост

Пост ФРС снижает процентную ставку в рамках "Контроля рисков", в то время как Биктоин ожидает возможного роста, появился на BitcoinEthereumNews.com. Федеральная резервная система вернулась к режиму смягчения после десяти месяцев выжидательной позиции в отношении экономики США. В широко ожидаемом решении в среду центральный банк США снизил диапазон своей базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4%-4,25%, самого низкого уровня с декабря 2022 года, в том, что председатель ФРС Джером Пауэлл назвал "снижением для контроля рисков". ФРС признала, что экономический рост в первой половине года "умеренный", а рынок труда "замедлился". Это замедление, сказал Пауэлл во время пресс-конференции, в основном связано с изменениями в иммиграции. Тем не менее, по его словам, не было широкой поддержки для более значительного снижения, и ФРС была права, выжидая со снижением ставок, и не будет спешить с более агрессивным снижением. Решение следует за растущими признаками того, что рынок труда США начал решительно ослабевать, последним из которых стал августовский отчет о занятости, который показал добавление всего 22 000 рабочих мест в экономику и рост уровня безработицы до 4,3%, самого высокого с 2021 года. "ФРС находится под давлением, чтобы склониться к более мягкой позиции, и любой преемник Пауэлла, вероятно, будет выступать за более быстрое и глубокое снижение ставок", - сказал Крис Райн, глава отдела ликвидных активных стратегий в Galaxy. "В то время как рисковые активы в значительной степени учли это снижение, обновленный точечный график соответствует недавним прогнозам со стороны продавцов, указывая на еще 50 базисных пунктов снижения впереди". Наряду с этими данными, пересмотр отчетов за предыдущие месяцы показал, что было создано гораздо меньше рабочих мест, чем предполагалось ранее. К этому добавилось политическое давление в виде повторяющейся критики президента Трампа в адрес нерешительности ФРС действовать перед лицом того, что он настаивает, было смягчением инфляции. Пауэлл сказал во время пресс-конференции в среду, что ФРС "твердо привержена сохранению [своей] независимости". Биткоин "новые максимумы"...