Флорида против Майами, Превью, Коэффициенты И ТВ Информация

Флорида против Майами, Превью, Коэффициенты И ТВ Информация

Пост Флорида против Майами, Превью, Коэффициент И ТВ Информация появился на BitcoinEthereumNews.com. УЭЙКО, ТЕХАС – 29 АВГУСТА: Джексон Арнольд #11 из Оберн Тайгерс готовится сделать пас во второй половине игры против Бэйлор Беарс на стадионе Маклейн 29 августа 2025 года в Уэйко, Техас. (Фото Стейси Ревер/Getty Images) Getty Images Четвертая неделя студенческого футбола начинается в четверг вечером, когда Райс Оулс отправятся на выезд играть против Шарлотт 49ерс. Без неуважения к обеим программам, но они не попали в пятерку лучших игр выходных. Ниже представлен обзор главных матчей субботы. Коэффициенты ставок предоставлены через DraftKings Sportsbook. 1. Оберн Тайгерс против Оклахома Сунерс Джексон Арнольд возвращается в свою бывшую школу и отлично начал сезон, завершив 69,6% своих передач с 8 комбинированными тачдаунами пасом и на земле. Квотербек Сунерс Джон Матир сделал перехват во всех трех играх до сих пор, и у Оклахомы есть хороший шанс остаться непобежденными, если они будут заботиться о мяче. Обе программы успешно справились с тремя матчами вне конференции, включая победу над Power 4, перед этим матчем топ-25. Оклахома является фаворитом с форой в 7 очков, а тотал установлен на уровне 47,5. Игра будет транслироваться на ABC в 15:30 по восточному времени. 2. Мичиган Вулверинс против Небраска Корнхаскерс У Небраска Корнхаскерс есть реальный шанс сделать заявление в 3-й год эры Мэтта Руле с домашним матчем против Мичиган Вулверинс. Через год после выхода в боул-игру впервые с 2016 года, Небраска начала сезон со счетом 3-0 и входит в топ-15 по ярдам за игру с обеих сторон мяча. Мичиган также среди программ в этой категории, но потерпел неудачу в своем первом тесте против соперника из Power 4, когда проиграл Оклахома Сунерс. Это важная игра...
Правительство США теперь владеет большим количеством Биткоина, чем Китай и Великобритания

Правительство США теперь владеет большим количеством Биткоина, чем Китай и Великобритания

Пост «Правительство США теперь владеет большим количеством Биткоина, чем Китай и Великобритания» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Правительство США теперь владеет большим количеством Биткоина, чем Китай и Великобритания, примерно 198 000 BTC стоимостью более 20 миллиардов $. Китай владеет около 190 000 BTC, Великобритания около 61 000 BTC, и вместе с США эти три страны контролируют около 2,1% всего Биткоина. Соединенные Штаты теперь владеют примерно 198 000 Биткоинов стоимостью более 20 миллиардов $, превосходя 190 000 BTC Китая и 61 000 BTC Великобритании. В совокупности три правительства контролируют около 449 000 BTC, что примерно равно 2,1% от общего предложения Биткоина. Большая часть активов США происходит из изъятий, связанных с незаконной деятельностью, а при президенте Дональде Трампе появились предложения по созданию национального запаса Биткоина для укрепления доминирования США на крипторынке. Источник: https://cryptobriefing.com/us-government-bitcoin-holdings-surpass-china-uk/
Как отпраздновать Октоберфест, словно вы в Мюнхене

Как отпраздновать Октоберфест, словно вы в Мюнхене

Пост «Как отпраздновать Октоберфест, словно вы в Мюнхене» появился на BitcoinEthereumNews.com. Гуляющие сидят, стоят и раскачиваются в культовом фестивальном шатре Hofbräu на мюнхенском Октоберфесте Дон Цзе 190-й Октоберфест пройдет с 20 сентября по 5 октября 2025 года в Мюнхене, Германия. Ежегодный фестиваль начался в 1810 году в честь свадьбы кронпринца Баварии и принцессы Терезы фон Заксен-Хильдбургхаузен. С тех пор он превратился в крупнейший и самый известный пивной фестиваль в мире. С 1950 года официальное начало Октоберфеста отмечается тем, что мэр Мюнхена открывает первую бочку в Schottenhamel Festhalle, после чего любители пива из Германии и других стран отправляются на Терезиенвизе (также называемую d'Wiesn), чтобы посетить 35 пивных шатров и отпраздновать баварскую культуру. Сколько любителей пива? В 2023 году рекордные 7,2 миллиона человек посетили это ежегодное мероприятие. Но не все могут отправиться за океан, чтобы поднять Maßkrug (пивную кружку). Вот как вы можете добавить немного Oompah в ваше домашнее празднование Октоберфеста. Октоберфест в Америке (и Канаде) Крупнейший Октоберфест в Америке проводится каждый год в Цинциннати, штат Огайо. Названный «Октоберфест Цинциннати», этот четырехдневный фестиваль проходит одновременно с мюнхенскими празднованиями и чествует баварскую культуру цирковыми шоу, играми и танцами. Октоберфест во Франкенмуте, штат Мичиган, был первым Октоберфестом за пределами Германии, получившим в 1996 году официальное признание от оригинального Октоберфеста, что сделало его официально признанным мероприятием Октоберфеста. На этой стороне Атлантики нет более аутентичного опыта. Несмотря на то, насколько великолепны эти празднования Октоберфеста, крупнейшее празднование Октоберфеста за пределами Мюнхена на самом деле находится в Канаде. Октоберфест Китченер-Ватерлоо претендует на этот титул, хотя Октоберфест в Бразилии также заявляет на него права. Расположенный в городе чуть более чем в часе езды к западу от Торонто, девятидневный Октоберфест Китченер-Ватерлоо будет отмечать свой 57-й год в 2025 году и примет сотни...
'KPop Demon Hunters' переписывает историю музыки в анимационных фильмах

'KPop Demon Hunters' переписывает историю музыки в анимационных фильмах

Пост 'KPop Demon Hunters' переписывает историю музыки анимационных фильмов появился на BitcoinEthereumNews.com. Саундтрек KPop Demon Hunters поднимается на 1-е место в Billboard 200, присоединяясь к небольшой группе альбомов анимационных фильмов, возглавляющих чарт. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 24 АВГУСТА: Кен Чжон выступает во время мероприятия Netflix "KPop Demon Hunters" A Sing-Along Event в Regal LA Live 24 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Анимационные фильмы известны не только тем, что они подходят для семейного просмотра, но и исключительно хорошими показателями в прокате, а также созданием одних из самых запоминающихся песен в истории кино. Disney и Pixar сделали большой бизнес не только на создании блокбастеров, но и на успешных саундтреках и бесчисленных синглах, которые продались миллионными тиражами, доминировали в чартах и выигрывали Оскар за лучшую оригинальную песню. Теперь Sony Animation и Netflix составляют конкуренцию этим гигантам. KPop Demon Hunters, анимационный фильм Netflix, который оказался самым просматриваемым проектом платформы за все время, присоединяется к эксклюзивному клубу одних из самых успешных саундтреков к анимационным фильмам всех времен, поднявшись на одну позицию в Америке. KPop Demon Hunter достигает 1-го места Саундтрек KPop Demon Hunters улучшает свои позиции в Billboard 200 на этой неделе, поднявшись с 2-го на 1-е место. Эта неделя знаменует первое появление альбома на 1-м месте в Америке после почти двух месяцев ожидания на втором месте позади таких проектов, как "I'm the Problem" Моргана Уоллена, "Don't Tap the Glass" Тайлера, создателя, и "Man's Best Friend" Сабрины Карпентер. Последний альбом опускается на 2-е место после дебюта на первом месте всего неделю назад. Король Лев, Покахонтас и Холодное сердце Согласно Billboard, KPop Demon Hunters теперь является лишь седьмым саундтреком к анимационному фильму, достигшим 1-го места в...
От 2 триллионов до 400 триллионов долларов? Генеральный директор предвидит рост Биткоина в 200 раз

От 2 триллионов до 400 триллионов долларов? Генеральный директор предвидит рост Биткоина в 200 раз

Пост От 2 триллионов до 400 триллионов долларов? Генеральный директор предвидит рост Биткоина в 200 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словами как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биткоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. В конце концов он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он является одним из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эти запутанные вещи на небольшие части, делая их понятными для каждого (он отдает честь своей управленческой команде за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни за что! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своем Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то лихач, который разогнался...
Понимает ли Майкл Сейлор разницу между Bitcoin Core и Knots?

Понимает ли Майкл Сейлор разницу между Bitcoin Core и Knots?

Пост "Понимает ли Майкл Сейлор вообще разницу между Bitcoin Core и Knots?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Как основатель крупнейшей в мире компании по хранению Биктоин (BTC) Strategy (ранее MicroStrategy), многие надеялись, что Майкл Сейлор займет лидирующую позицию в этой гражданской войне между операторами узлов Bitcoin Core и Knots. К сожалению, когда участник аудитории на его конференции Bitcoin Treasuries NYC Unconference вчера спросил его о спорном изменении OP_RETURN, находящемся в центре разногласий, он не смог дать удовлетворительный ответ. Пол Шторц назвал это "бредовым ответом в пользу окостенения", который продемонстрировал "полное отсутствие знания проблемы". "Одно из самых бессвязных заявлений, которые я когда-либо слышал", - прокомментировал другой. Погрязшие в разногласиях почти на год из-за спорного приспособления Bitcoin Core для произвольного хранения данных, диссиденты Knots используют программное обеспечение для протеста против изменений Core. В отличие от версии Core 30 (v30), программное обеспечение Knots сохранит сдерживающий фактор против большинства произвольных использований datacarrier в OP_RETURN, основном методе хранения Биктоина для случайных медиа или компьютерных файлов. Bitcoin Core является наиболее популярным программным обеспечением для операторов узлов с более чем 3/4 предполагаемого доминирования на различных трекерах. Knots, в отличие от увеличения Core до 100 000 байт с обновлением v30 в октябре, планирует сохранить лимит datacarrier OP_RETURN ниже 90 байт в своем mempool по умолчанию. Читайте также: Разработчики Bitcoin Core планируют изменение OP_RETURN на октябрь В поисках мнения исполнительного председателя крупнейшей в мире корпоративной казны BTC, участник аудитории спросил его, что он думает о предлагаемом увеличении Core. Сейлор избежал четкого ответа. "Я думаю, что предложения по протоколу, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, могут пойти ужасно неправильно", - сказал он. "Я думаю, что дебаты, которые мы видим сейчас по поводу лимитов OP_RETURN, это на самом деле изменение второго порядка или даже третьего порядка. "Оно не меняет количество BTC, что, конечно, является атомарным изменением нулевого порядка. Оно не меняет размер блока, что является изменением первого порядка. Это..."
Инвестиционная Холдинговая Компания Гонконга Приступает к Майнингу Биткоина

Инвестиционная Холдинговая Компания Гонконга Приступает к Майнингу Биткоина

Пост «Инвестиционная холдинговая компания Гонконга приступает к Майнингу Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Котирующаяся на бирже Гонконга группа DL Holdings активно входит в сектор Майнинга Биктоина со сделкой по конвертируемым облигациям на сумму 21,85 миллиона $, согласно отчету Coinidol.com. Компания через партнерство с Fortune Peak планирует приобрести более 2 200 передовых Биктоин-майнеров с первоначальной целью производить примерно 200 BTC ежегодно. Это действие является частью более широкой стратегии по созданию резерва Биктоина, превышающего 4 000 BTC в течение следующих двух лет, позиционируя себя как ведущую компанию по скорости хэширования Биктоина на азиатском рынке. Азиатские компании интегрируют криптовалюты Занимаясь майнингом, DL Holdings не только приобретает Биктоин, но и генерирует доход и создает свою экспозицию цифровых активов с нуля. Использование конвертируемых облигаций с нулевым купоном для финансирования приобретения является увлекательным пересечением традиционных финансов и криптоиндустрии, демонстрируя, как компании находят инновационные способы финансирования своих стратегий в области цифровых активов. Такие шаги сигнализируют о том, что все больше корпораций, в том числе в Азии, рассматривают Биктоин не просто как спекулятивный актив, но как долгосрочный стратегический актив, который можно использовать для диверсификации своих балансов и повышения акционерной стоимости. Источник: https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
Как Биткоин влияет на акции MicroStrategy?

Как Биткоин влияет на акции MicroStrategy?

Пост «Как Биткоин влияет на акции MicroStrategy?» появился на BitcoinEthereumNews.com. MicroStrategy ориентируется в ландшафте, отмеченном меняющимися моделями акций, подчеркивая свою близость к значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Этот показатель имеет решающее значение для анализа долгосрочных тенденций путем усреднения цен закрытия за период в 200 дней, помогая обеспечить стабильный прогноз на волатильных рынках. Читать далее: Как Биткоин влияет на акции MicroStrategy? Источник: https://en.bitcoinhaber.net/how-does-bitcoin-affect-microstrategys-stock
Лучшая криптовалюта для покупки, поскольку ChatGPT прогнозирует, что Биткоин взлетит после снижения ставок

Лучшая криптовалюта для покупки, поскольку ChatGPT прогнозирует, что Биткоин взлетит после снижения ставок

Пост Лучшая криптовалюта для покупки, поскольку ChatGPT прогнозирует, что Биткоин взлетит после снижения ставок появился на BitcoinEthereumNews.com. Лучшая криптовалюта для покупки, поскольку ChatGPT прогнозирует, что Биткоин взлетит после снижения ставок Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Эйдан Уикс, магистр машиностроения, процветает как контент-писатель более четырех лет. Специализируясь на крипто, технологиях, инженерии, ИИ и B2B секторах, Эйдан умело создает веб-копии, блог-посты, руководства по покупке, инструкции, страницы продуктов и многое другое, делая сложные концепции доступными и увлекательными. Его переход из академической среды к полноценному писательству отражает его страсть к объединению технической экспертизы с ясным, информативным контентом. С момента присоединения к Bitcoinist, Эйдан много писал о DeFi, dApps, ИИ и мем-коинах, укрепляя свое понимание развивающихся блокчейн-технологий. Как ранний последователь, он начал инвестировать в Solana в 2020 году, что еще больше углубило его понимание крипторынков и инноваций. Сегодня он сочетает практический опыт с острым редакторским чутьем, чтобы помочь читателям преодолеть шумиху, выявить реальные тенденции и разобраться в быстро меняющемся пространстве. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-chatgpt-bitcoin-rate-cuts/
Форекс-брокеры с ETH против Биткоин-брокеров: Что лучше для современных трейдеров?

Форекс-брокеры с ETH против Биткоин-брокеров: Что лучше для современных трейдеров?

Пост Форекс(FX) брокеры с ETH против Биктоин брокеров: Что лучше для современных трейдеров? появился на BitcoinEthereumNews.com. Дни, когда вы переводили доллары на брокерский счет и ждали два рабочих дня, кажутся совершенно устаревшими. За последние пять лет форекс-брокеры приняли криптовалютное финансирование, позволяя трейдерам пополнить свою маржу с помощью Биктоин или Ethereum почти так же легко, как отправить электронное письмо. Обе монеты обещают круглосуточные переводы, глобальный охват и определенную степень конфиденциальности от традиционных банковских систем. Тем не менее, опыт использования счета, деноминированного в Биктоин, может резко отличаться от использования счета в Ethereum, и эти различия меняют то, как быстро вы можете развернуть капитал, сколько вы платите в комиссиях и насколько гладко вы можете вернуться к фиату, когда придет время получать прибыль. Скорость и комиссии Каждый трейдер в конечном итоге сталкивается с тем волнующим моментом, когда маржа становится низкой именно тогда, когда появляется идеальная возможность. Если вы финансируете с помощью Биктоин, время подтверждения в среднем составляет десять минут, но перегрузка сети может расширить это окно до неудобного часа. Ethereum производит блоки примерно каждые 12 секунд, но экономическая завершенность наступает только после 2 эпох (12-13 минут) в нормальных условиях. Биржи/брокеры обычно требуют несколько подтверждений блока для депозитов ETH (часто порядка 6-14+ блоков), а не один блок. Когда вы добавляете в уравнение Ethereum layer-2 rollups, такие как Arbitrum или Optimism, переводы менее чем за минуту становятся обычным делом. Структура комиссий следует аналогичной схеме. Комиссии Биктоин напрямую коррелируют с спросом на пространство блока; во время всплеска мемпула в 2023 году они превысили 25 $, превращая небольшие пополнения в сомнительное предложение. Комиссии за газ Ethereum могут быть столь же дикими - ажиотаж вокруг NFT однажды поднял простые переводы до 20 $, но rollups часто снижают эти затраты до нескольких центов. Трейдер, который ценит последовательные, предсказуемые затраты, будет поэтому склоняться к Форекс(FX) брокерам с ETH и его экосистемой layer-2, тогда как тот, кто комфортно ждет оптимального окна комиссий, может по-прежнему предпочитать простоту BTC. Ликвидность, скольжение,...
