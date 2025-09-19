2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Быкам Биткоина необходимо вернуть этот ключевой уровень для нового забега к 125K $

Быкам Биткоина необходимо вернуть этот ключевой уровень для нового забега к 125K $

Пост «Быкам Биткоина необходимо вернуть этот ключевой уровень для нового забега к 125 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Быки Биткоина активно превращают ключевые уровни обратно в поддержку; смогут ли они преодолеть 118 000$ следующими? Новый исторический максимум на горизонте, если восходящий тренд реакции ФРС продолжится. Трейдеры на биржах уже привлекают большие объемы ликвидности с обеих сторон цены. Биктоин (BTC) стремился превратить 117 000$ в поддержку в четверг, поскольку снижение процентной ставки Федеральной резервной системой подстегнуло рынки криптовалют. Часовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView Следите за этими уровнями цены Биткоина, говорят трейдеры Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что BTC/USD вырос до 1,3% после дневного закрытия. Волатильность возникла, когда Федеральная резервная система США объявила о первом снижении ставки в 2025 году, составившем 0,25%, что соответствовало ожиданиям рынка. После краткого падения ниже 115 000$, Биктоин восстановился, ликвидировав как длинные, так и короткие позиции на сумму более 100 миллионов$ за 24 часа. Обновление $BTC: Ценовое действие FOMC точно предсказано 🔨 Скучный понедельник и вторник; волатильная среда с классическим откатом первоначального ложного движения. 105 млн$ ликвидировано за 30 минут во время FOMC, вот почему важно знать об этом. Абсолютно люблю этот рынок. Вероятно, следующая цель 120 тыс$. https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 17 сентября 2025 г. Среди трейдеров были высокие надежды, что быки закрепят поддержку и продолжат бросать вызов историческим максимумам. «Более важная часть; прорвется ли $BTC через эту критическую зону сопротивления?» — задался вопросом криптотрейдер, аналитик и предприниматель Михаэль ван де Поппе в посте на X. Сопровождающий график показал, что следующая битва быков будет на уровне 118 000$. «Я уверен только в том, что как только Биктоин стабилизируется, мы начнем наблюдать большие прорывы Альткоинов», — добавил он. Дневной график BTC/USDT с данными RSI и объема. Источник: Michaël van de Poppe/X Популярный трейдер Даан Крипто Трейдс согласился с важностью отметки 118 000$. Во время мягких комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла...
1
1$0.004849-14.26%
MemeCore
M$2.03938-0.98%
Threshold
T$0.01462-3.56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 10:20
Поделиться
Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобряет фонд Grayscale с BTC, ETH, XRP, SOL, ADA в прорыве регулирования

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобряет фонд Grayscale с BTC, ETH, XRP, SOL, ADA в прорыве регулирования

Пост SEC одобряет фонд Grayscale с BTC, ETH, XRP, SOL, ADA в прорыве регулирования появился на BitcoinEthereumNews.com. Уолл-стрит только что получила мощный новый доступ к криптовалюте, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США дала зеленый свет мульти-активному фонду, содержащему биткоин, ethereum, XRP, solana и cardano для торговли. SEC одобряет мульти-криптовалютный фонд Grayscale, прокладывая путь к более широкому доступу к цифровым активам Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила 17 сент. о пакете одобрений, расширяющих доступ [...] Источник: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
Union
U$0.009627+2.12%
Солана
SOL$209.16-4.51%
Биткоин
BTC$117,620.08-2.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 09:08
Поделиться
Более 1,1 миллиона кошельков XRPL удерживают 51,7 миллиона долларов в неактивных токенах XRP

Более 1,1 миллиона кошельков XRPL удерживают 51,7 миллиона долларов в неактивных токенах XRP

Пост «Более 1,1 миллиона кошельков XRPL удерживают неактивные токены XRP на сумму 51,7 миллиона долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор XPMarket выявил 538 586 кошельков, удерживающих минимальный резервный баланс в 20 токенов XRP. Общее количество неактивных счетов составляет 1,13 миллиона кошельков с 16,7 миллионами токенов XRP. Исторические сокращения резерва с 20 до 1 XRP оставили устаревшие балансы нетронутыми. Анализ на цепочке показывает, что более 1,1 миллиона кошельков XRP Ledger содержат неактивные балансы на общую сумму 51,7 миллиона долларов в бездействующих токенах XRP. Доктор Артур Киржакулов, соучредитель и генеральный директор аналитической платформы XPMarket, выявил эту закономерность при изучении распределения кошельков в сети XRPL. Данные показывают, что 538 586 кошельков в настоящее время содержат ровно 20 токенов XRP, стоимостью примерно 62 доллара каждый при текущих ценах около 3,10 доллара. Эти счета составляют 7,64% от общего числа 7 048 872 активных кошельков в XRP Ledger, делая 20 XRP вторым наиболее распространенным балансом кошельков в сети. 538 586 кошельков на XRPL имеют ровно 20 XRP 20 XRP был минимальным резервом с 2013 по 2021 год. Это 10,7 миллионов XRP, находящихся в этих кошельках. — Dr. Artur Kirjakulov (@Kirjakulov) 17 сентября 2025 г. Изменения требований к резерву XRP оставляют устаревшие балансы Распространенность балансов в 20 XRP восходит к историческим требованиям к резервам, которые были сокращены несколько раз по мере роста цены XRP. Изначально XRPL требовал 20 XRP в качестве минимального резерва для активации кошелька, но голосования сообщества постепенно снижали этот порог. В сентябре 2021 года валидаторы XRPL снизили базовое требование к резерву с 20 XRP до 10 XRP, когда токен торговался около 1,20 доллара, что делало требование стоимостью примерно 12 долларов в то время. Сеть реализовала еще одно сокращение в декабре 2024 года, снизив резерв с 10 XRP до 1 XRP после роста цены XRP выше 2 долларов. Данные XRPL Stats указывают, что 10 XRP представляет собой наиболее распространенный баланс кошелька, который удерживают 592 818 счетов, что составляет 8,4% от общего числа кошельков. Эта закономерность отражает период минимального резерва с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. В совокупности кошельки, содержащие либо...
NEAR
NEAR$3.004+5.14%
1
1$0.004849-14.26%
Moonveil
MORE$0.02915-14.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 08:54
Поделиться
Двухскоростной рынок оставляет Биткоин между тейк-профитом и нерешительностью

Двухскоростной рынок оставляет Биткоин между тейк-профитом и нерешительностью

Пост «Двухскоростной рынок оставляет Биктоин между фиксацией прибыли и нерешительностью» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин находится в странном равновесии. С одной стороны, долгосрочные держатели постоянно реализуют прибыль на повышенных уровнях, превращая многолетние монеты в прибыль при каждой возможности. С другой стороны, краткосрочные держатели едва выходят на уровень безубыточности, не проявляя почти никакой уверенности в фиксации прибыли или убытков. Этот двухскоростной рынок определяет текущую среду и помогает объяснить, почему ралли кажутся тяжелыми, а откаты рынка никогда не перерастают в капитуляцию. Цена Биктоина поднялась выше 117 120 $ 18 сентября, подпитываемая волатильностью от последнего снижения ставки Федеральной резервной системой. Несмотря на волатильность, предшествовавшую прорыву выше 115 000 $, Биктоин умеренно вырос за последний месяц и почти на 24% выше с начала года. Под этим спокойным внешним видом скрывается разделенная история. SOPR долгосрочных держателей, который измеряет, тратятся ли монеты старше 155 дней с прибылью или убытком, составляет 1,78. Это значительно выше исторической медианы, что означает, что зрелое предложение поступает на рынок со стабильной прибылью. SOPR долгосрочных держателей Биктоина с 18 августа по 17 сентября 2025 г. (Источник: CryptoQuant) Между тем, SOPR краткосрочных держателей, который отслеживает прибыльность более свежих монет, остается на уровне 1,00. Этот уровень по сути безубыточен: средняя краткосрочная монета продается примерно по той же цене, по которой была приобретена. SOPR краткосрочных держателей Биктоина с 18 августа по 17 сентября 2025 г. (Источник: CryptoQuant) Это разделение между долгосрочными и краткосрочными держателями создает дисбаланс в том, как развиваются ралли. Когда долгосрочные держатели продают с прибылью, они обеспечивают постоянный поток предложения, который должен быть поглощен. Если краткосрочные участники также продают с прибылью, рынок может с этим справиться, так как эти моменты часто совпадают с расширением тренда, когда спрос широк, а покупатели активны. Но когда краткосрочные держатели задерживаются на уровне безубыточности, спрос сужается, и долгосрочное распределение давит на рынок. Данные из...
1
1$0.004849-14.26%
Streamflow
STREAM$0.07946-3.81%
PlaysOut
PLAY$0.04321-7.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 08:27
Поделиться
По мере продолжения фрагментации растет потребность в пакетном предложении для спортивных трансляций

По мере продолжения фрагментации растет потребность в пакетном предложении для спортивных трансляций

Пост «По мере продолжения фрагментации растет потребность в пакетах спортивного стриминга» появился на BitcoinEthereumNews.com. Логотип ESPN, отображаемый на экране телефона, и баскетбольный мяч видны на этой иллюстрационной фотографии, сделанной в Кракове, Польша, 1 декабря 2022 года. (Фото Якуба Пожицкого/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Фрагментация спорта не нова, но вернулась в центр внимания за последний месяц по ряду причин: На фоне опасений по поводу инфляции для потребителей, приближается потенциальная точка перелома для телевизионного спорта, когда аудитория, медиа-партнеры или и те, и другие просто не могут больше платить то, что они платили раньше. Решения этих растущих проблем предлагались и раньше. Стремительный взлет и падение Venu Не так давно Disney, Fox и Warner Bros. Discovery были готовы предложить решение в виде Venu. Универсальный спортивный стример должен был сократить количество подписок, необходимых для просмотра многих прямых трансляций, одновременно предоставляя ориентированным на спорт потребителям более простой способ отказаться от кабельного телевидения по цене 42.99 долларов. Но, как и практически каждое решение, представленное для устранения этой проблемы до сих пор, оно потерпело неудачу. С момента анонса Venu сразу же погрузился в юридические проблемы, предоставлял неполную коллекцию основных видов спорта (в конце концов, без контента Paramount или NBCUniversal) и закрылся до запуска. Потеря WBD прав на НБА также усложнила ситуацию, поскольку в результате компания принесла меньше на стол переговоров, чем Disney или Fox. Начиная с октября, эти две компании получат еще один шанс на партнерство. Аудитория сможет объединить приложение ESPN с Fox One (которое также включает непрофильный контент) за 39.99 долларов. Это на 10 долларов больше в месяц, чем автономная цена приложения ESPN, но та же цена, что и пакет Disney (с Hulu и Disney+), и на 10 долларов меньше, чем стоила бы подписка на ESPN и Fox One по отдельности. Это достойный шаг в...
1
1$0.004849-14.26%
Threshold
T$0.01462-3.56%
FOX Token
FOX$0.02299-3.52%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 07:47
Поделиться
Кейси Мирс возвращается в Garage 66 на три гонки

Кейси Мирс возвращается в Garage 66 на три гонки

Пост «Кейси Мирс возвращается в Garage 66 для участия в трех гонках» появился на BitcoinEthereumNews.com. МАРТИНСВИЛЛ, ВИРДЖИНИЯ – 30 МАРТА: Кейси Мирс, пилот Ford #66 Canter Power Systems, приветствует фанатов, выходя на сцену во время представления пилотов перед гонкой NASCAR Cup Series Cook Out 400 на трассе Мартинсвилл 30 марта 2025 года в Мартинсвилле, Вирджиния. (Фото Джареда С. Тилтона/Getty Images) Getty Images Ветеран Nascar Кейси Мирс продолжит приближаться к своему 500-му старту в Cup Series. 47-летний гонщик, не участвовавший в Nascar с 2019 года, неожиданно вернулся в Cup Series с командой Garage 66 на трассе Мартинсвилл ранее в этом году. Мирс объявил на этой неделе, что будет участвовать в трех заключительных гонках сезона Cup Series в Талладеге, Мартинсвилле и Фениксе. Семья Жермен, бывшие владельцы Germain Racing, будут спонсировать выступления Мирса вместе с S.I. Yachts. Мирс выступал за Germain Racing с 2010 года до завершения карьеры в качестве постоянного гонщика в 2016 году (плюс Daytona 500 2019 года). «Я рад, что нам удалось организовать эти три гонки, и я ценю постоянную поддержку от Боба Жермена, S.I. Yachts и Acrisure», – сказал Мирс. «Учитывая нашу тесную дружбу, трогательно, что Боб готов инвестировать в меня после стольких лет; это показывает его характер и то, какой он человек. Также много значит, что Acrisure продолжает нас поддерживать; они первыми поддержали нас в этом году в Мартинсвилле и помогли запустить эту программу. Спасибо Карлу Лонгу и Garage 66 за всю их тяжелую работу, потому что они усердно трудились, чтобы нарастить темп и воплотить это в жизнь». В настоящее время у Мирса 491 старт в Cup Series. Помимо Мартинсвилла, он также участвовал в гонке в Дайтоне этим летом. Germain Racing закрыла свои двери в конце сезона Cup Series 2020 года, когда давний спонсор Geico объявил, что...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 07:23
Поделиться
«Вернись ко мне» выйдет на BIFF перед мировым релизом

«Вернись ко мне» выйдет на BIFF перед мировым релизом

Пост 'Come Back To Me' будет показан на BIFF перед мировым релизом появился на BitcoinEthereumNews.com. Ким Ву-сон выступает на сцене во время премьеры "The Rose: Come Back to Me" на фестивале Tribeca 2025. Фото Роя Рочлина/Getty Images для фестиваля Tribeca) Getty Images для фестиваля Tribeca The Rose: Come Back To Me будет показан три раза на Международном кинофестивале в Пусане и на дополнительных кинофестивалях по всему миру перед мировым театральным релизом в 2026 году. Корейская альт-поп инди-группа, известная как The Rose, состоит из Woosung, Dojoon, Hajoon и Taegyeom. С самых ранних дней, выступая на улицах Хондэ, группа покорила аудиторию своим характерным звучанием, сочетающим разные жанры. Их первый полноформатный альбом Heal положил начало мировому туру Heal Together World Tour, привлекшему более 90 000 фанатов и приведшему к выступлениям на престижных фестивалях, включая хедлайнерство на сцене Bacardi на Lollapalooza 2023. Они достигли новой вехи со своим вторым альбомом Dual, который дебютировал в Billboard 200. Развивая этот успех, The Rose продали более 150 000 билетов на свой тур Dawn to Dusk и провели потрясающее выступление на Coachella 2024. В этом году они отправились в мировое турне, продвигая свой последний альбом WRLD вместе с документальным фильмом The Rose: Come Back to Me, премьера которого состоялась на кинофестивале Tribeca в июне 2025 года. "Зная, насколько доминирует корейская культура во всем мире — от K-Pop Demon Hunters до Паразитов — международная аудитория стремится глубже погрузиться и узнать больше", — сказали Диана Куон и Санджай М. Шарма от имени продюсерской команды, стоящей за популярным документальным фильмом Tribeca. "The Rose — это как музыкальный документальный фильм, так и история взросления — о группе друзей, находящих свой собственный путь в мире. Это история о разбитом сердце и исцелении, о конформизме и индивидуальности, и в конечном счете о преобразующей силе музыки во всем мире." Hajoon, Taegyeom, Ким Ву-сон и Dojoon выступают на сцене во время премьеры "The Rose: Come Back to Me".. (Фото Роя...
Sidekick
K$0.05301-13.09%
MemeCore
M$2.03938-0.98%
Wootrade Network
WOO$0.0637-3.61%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 06:53
Поделиться
«Одна битва за другой» достигает пика популярности с рейтингом 97% на Rotten Tomatoes

«Одна битва за другой» достигает пика популярности с рейтингом 97% на Rotten Tomatoes

Пост «One Battle After Another» достигает пика популярности с рейтингом 97% на Rotten Tomatoes появился на BitcoinEthereumNews.com. «One Battle After Another» уже прочат на Оскар Warner Bros Обычно требуется время, чтобы вызвать интерес к фильмам, даже к тем, которые кажутся гарантированными хитами. В эпоху социальных сетей многие киноманы хотят читать отзывы от своих единомышленников, а не от основных СМИ. В результате все, кроме крупнейших франшиз, обычно набирают популярность только после выхода. Однако есть исключения из этого правила, и одно из них находится на пороге выпуска. Фильм под названием One Battle After Another с Леонардо Ди Каприо в роли потрепанного жизнью бредового революционера, который живет вне сети со своей дочерью-подростком. Когда один из его старых врагов снова появляется, а его дочь похищают, фильм превращается в игру в кошки-мышки с множеством автомобильных погонь, а также с участием ополченцев и таинственных организаций. Сюжет имеет намек на боевик 80-х Commando, но на самом деле он свободно основан на книге американского автора Томаса Пинчона. Фильм затрагивает актуальную тему, поскольку Пинчон известен высмеиванием зловещих квазиправительственных организаций в своих романах, и режиссер Пол Томас Андерсон продолжает эту тему на экране. Его рассматривают как политический комментарий, и Ди Каприо был естественным выбором. Его роль сочетает в себе паранойю, которую он изобразил в биографическом фильме о Говарде Хьюзе «Авиатор», с комедийными погонями из криминальной комедии «Поймай меня, если сможешь». Ди Каприо поддерживает не менее сильный актерский состав во главе с Бенисио дель Торо в роли его сообщника и Шоном Пенном в роли его врага. Премьера One Battle After Another состоялась в Лос-Анджелесе 8 сентября и была встречена всеобщим признанием. Он имеет рейтинг критиков 97% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, но пока не имеет ни одной оценки от зрителей, так как фильм еще не вышел в прокат...
Threshold
T$0.01462-3.56%
GRIDOS
GRID$0.00183-39.00%
CAR
CAR$0.006865+2.32%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 06:41
Поделиться
Снижение Ставки ФРС Поднимает BTC и Пресейл Bitcoin Hyper

Снижение Ставки ФРС Поднимает BTC и Пресейл Bitcoin Hyper

Пост «Снижение ставки ФРС подстегивает BTC и предпродажу Bitcoin Hyper» появился на BitcoinEthereumNews.com. Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ожидается, что это подтолкнет инвесторов к более рискованным активам и, таким образом, подстегнет рост BTC. Но по мере роста принятия BTC, ограничения сети – такие как высокие комиссии и низкая скорость – станут только более очевидными. К счастью, Bitcoin Hyper ($HYPER) готовится их исправить – неудивительно, что проект уже собрал почти 17 миллионов долларов на предпродаже. Снижение ставки ФРС может перенаправить 7,4 триллиона долларов с денежного рынка в BTC С более чем 7,4 триллионами долларов на денежных рынках, снижение ставки ФРС может помочь переместить эти средства в BTC – особенно сейчас, когда доступ к лидеру криптовалют стал проще через спотовые Bitcoin ETF и казначейские прокси. Источник: FRED Председатель ФРС Пауэлл также сигнализировал, что до конца этого года могут произойти еще два снижения ставок, ссылаясь на продолжающиеся опасения по поводу рынка труда США. В ответ это может еще больше усилить импульс для криптовалюты №1. И это еще не все. Макростратег Октавио (Тави) Коста предполагает, что доллар США может пробить 14-летний уровень поддержки. С перспективой гораздо более слабого доллара впереди, ожидается укрепление бычьего сценария для рисковых активов, таких как BTC. Источник: X Октавио (Тави) Коста Поскольку принятие BTC, вероятно, ускорится в этих условиях, Bitcoin Hyper может быть именно тем, что необходимо для поддержания функциональности сети на фоне растущего спроса. Bitcoin Hyper решит кризис масштабируемости Биткоина Bitcoin Hyper – это новаторское решение Layer 2 (L2), разработанное для решения наиболее значительных проблем сети Биткоин: медленной масштабируемости, скорости транзакций и высоких комиссий. Прямо сейчас Биткоин может обрабатывать только 10,73 транзакций в секунду (tps). Для сравнения, Ethereum может обрабатывать более чем вдвое большую нагрузку – 23,82 tps. Максимальная пропускная способность Биткоина в 13,2 tps также на 78,83% ниже, чем у Ethereum с его 62,34 tps. Поскольку он может обрабатывать только ограниченное...
1
1$0.004849-14.26%
Биткоин
BTC$117,620.08-2.63%
Hyperlane
HYPER$0.24382-6.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 05:54
Поделиться
CryptoQuant сообщает о рекордной неделе покупок Биткоина на фоне роста долгосрочных вложений

CryptoQuant сообщает о рекордной неделе покупок Биткоина на фоне роста долгосрочных вложений

Пост CryptoQuant сообщает о рекордной неделе покупок Биткоина на фоне роста долгосрочных вложений появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: адреса накопления Биткоина зафиксировали приток в размере 3.4 миллиарда долларов, второй по величине в 2025 году. Общее количество кошельков накопления теперь содержит 2.84 миллиона BTC со средней ценой входа 72 437 долларов. CryptoQuant вчера сообщил о рекордном недельном накоплении Биткоина в размере 29 685 BTC долгосрочными держателями. Этот всплеск представляет собой один из крупнейших недельных притоков в кошельки, которые обычно удерживаются более года. Транзакция, выполненная через ОТС торговлю всего за несколько часов до решения ФРС по ставке, оценивалась примерно в 3.4 миллиарда долларов и представляет собой второй по величине однодневный приток на адреса накопления в 2025 году. С этим дополнением общее количество Биткоина, хранящегося в кошельках накопления, выросло до 2.84 миллиона BTC, со средней реализованной стоимостью теперь в 72 437 долларов за монету, что подчеркивает продолжающуюся уверенность среди долгосрочных инвесторов, несмотря на макроэкономическую неопределенность. Источник: https://cryptobriefing.com/cryptoquant-record-bitcoin-buying-long-term-holdings-2025/
Биткоин
BTC$117,620.08-2.63%
BRC20.COM
COM$0.010664-4.76%
MetaDOS
SECOND$0.0000095--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/19 04:58
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов