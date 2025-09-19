По мере продолжения фрагментации растет потребность в пакетном предложении для спортивных трансляций

Логотип ESPN, отображаемый на экране телефона, и баскетбольный мяч видны на этой иллюстрационной фотографии, сделанной в Кракове, Польша, 1 декабря 2022 года. (Фото Якуба Пожицкого/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Фрагментация спорта не нова, но вернулась в центр внимания за последний месяц по ряду причин: На фоне опасений по поводу инфляции для потребителей, приближается потенциальная точка перелома для телевизионного спорта, когда аудитория, медиа-партнеры или и те, и другие просто не могут больше платить то, что они платили раньше. Решения этих растущих проблем предлагались и раньше. Стремительный взлет и падение Venu Не так давно Disney, Fox и Warner Bros. Discovery были готовы предложить решение в виде Venu. Универсальный спортивный стример должен был сократить количество подписок, необходимых для просмотра многих прямых трансляций, одновременно предоставляя ориентированным на спорт потребителям более простой способ отказаться от кабельного телевидения по цене 42.99 долларов. Но, как и практически каждое решение, представленное для устранения этой проблемы до сих пор, оно потерпело неудачу. С момента анонса Venu сразу же погрузился в юридические проблемы, предоставлял неполную коллекцию основных видов спорта (в конце концов, без контента Paramount или NBCUniversal) и закрылся до запуска. Потеря WBD прав на НБА также усложнила ситуацию, поскольку в результате компания принесла меньше на стол переговоров, чем Disney или Fox. Начиная с октября, эти две компании получат еще один шанс на партнерство. Аудитория сможет объединить приложение ESPN с Fox One (которое также включает непрофильный контент) за 39.99 долларов. Это на 10 долларов больше в месяц, чем автономная цена приложения ESPN, но та же цена, что и пакет Disney (с Hulu и Disney+), и на 10 долларов меньше, чем стоила бы подписка на ESPN и Fox One по отдельности. Это достойный шаг в...