Двухскоростной рынок оставляет Биткоин между тейк-профитом и нерешительностью
Пост «Двухскоростной рынок оставляет Биктоин между фиксацией прибыли и нерешительностью» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин находится в странном равновесии. С одной стороны, долгосрочные держатели постоянно реализуют прибыль на повышенных уровнях, превращая многолетние монеты в прибыль при каждой возможности. С другой стороны, краткосрочные держатели едва выходят на уровень безубыточности, не проявляя почти никакой уверенности в фиксации прибыли или убытков. Этот двухскоростной рынок определяет текущую среду и помогает объяснить, почему ралли кажутся тяжелыми, а откаты рынка никогда не перерастают в капитуляцию. Цена Биктоина поднялась выше 117 120 $ 18 сентября, подпитываемая волатильностью от последнего снижения ставки Федеральной резервной системой. Несмотря на волатильность, предшествовавшую прорыву выше 115 000 $, Биктоин умеренно вырос за последний месяц и почти на 24% выше с начала года. Под этим спокойным внешним видом скрывается разделенная история. SOPR долгосрочных держателей, который измеряет, тратятся ли монеты старше 155 дней с прибылью или убытком, составляет 1,78. Это значительно выше исторической медианы, что означает, что зрелое предложение поступает на рынок со стабильной прибылью. SOPR долгосрочных держателей Биктоина с 18 августа по 17 сентября 2025 г. (Источник: CryptoQuant) Между тем, SOPR краткосрочных держателей, который отслеживает прибыльность более свежих монет, остается на уровне 1,00. Этот уровень по сути безубыточен: средняя краткосрочная монета продается примерно по той же цене, по которой была приобретена. SOPR краткосрочных держателей Биктоина с 18 августа по 17 сентября 2025 г. (Источник: CryptoQuant) Это разделение между долгосрочными и краткосрочными держателями создает дисбаланс в том, как развиваются ралли. Когда долгосрочные держатели продают с прибылью, они обеспечивают постоянный поток предложения, который должен быть поглощен. Если краткосрочные участники также продают с прибылью, рынок может с этим справиться, так как эти моменты часто совпадают с расширением тренда, когда спрос широк, а покупатели активны. Но когда краткосрочные держатели задерживаются на уровне безубыточности, спрос сужается, и долгосрочное распределение давит на рынок. Данные из...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 08:27