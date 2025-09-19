2025-10-11 суббота

После тяжелого периода, Макс Фрид возвращается к статусу аса для Янкиз в финальном месяце

Пост После тяжелого периода Макс Фрид возвращается к статусу аса для Yankees в последний месяц появился на BitcoinEthereumNews.com. Стартовый питчер New York Yankees Макс Фрид подает во втором иннинге бейсбольного матча против Baltimore Orioles, четверг, 18 сентября 2025 года, в Балтиморе. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены Макс Фрид взглянул на свою руку 12 июля, и разочаровывающий старт против Cubs закончился рано из-за волдыря. Это также было частью его худшего периода в сезоне, когда Yankees медленно выпали с первого места и уступили лидерство в AL East Toronto Blue Jays. Чуть более двух месяцев спустя, Фрид может быть даже лучше, чем был раньше, и он может вползать в обсуждение AL Cy Young вместе с Гарреттом Крочетом и Тариком Скубалом, достигнув результата 18-5. В ситуации, когда Yankees имели смешанные результаты при игре после позднего рейса из-за ночной игры в день отъезда, Фрид был на высоте, и Yankees продолжали наслаждаться одним из лучших дней сезона, потому что он доминировал в их победе, в то время как Blue Jays, Red Sox и Tigers все проиграли дневные игры в свои дни отъезда. 13 страйкаутов Фрида за семь иннингов в безстрессовой победе 7-0 в Балтиморе были настолько мастерскими, насколько это возможно для Yankees, чей показатель ERA ротации снизился до 3.68. Для сравнения, у Tigers он составляет 3.83, у Red Sox - 3.97, а у Blue Jays - 4.23, что является худшим показателем среди всех команд, находящихся сейчас в позиции плей-офф. "Я чувствую, что он находится в действительно хорошем положении. Он хорошо бросает мяч", - сказал менеджер Аарон Бун репортерам в Балтиморе. "Он ас, и он подает как ас. У него был феноменальный год до этого момента". Опыт с волдырем Фрида был частью восьмиматчевой серии, где он показал ужасный результат 6.80...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 12:25
Goldman Sachs корректирует ожидания по снижению ставки Банка Англии на февраль 2025 года

Пост Goldman Sachs корректирует ожидания снижения ставки Банка Англии на февраль 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Goldman Sachs пересматривает ожидания процентной ставки Банка Англии. Снижение ставок теперь прогнозируется на февраль 2025 года. Потенциальные последствия для традиционных и цифровых рынков. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз для Банка Англии, теперь прогнозируя снижение ставок начиная с февраля 2026 года, что повлияет на глобальные финансовые рынки и рынки цифровых активов. Это изменение может повлиять на институциональную ликвидность и потоки рисковых активов, воздействуя на GBP/USD и потенциально увеличивая инвестиции в цифровые активы. Goldman Sachs прогнозирует снижение ставок Банка Англии начиная с февраля 2025 года Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по процентным ставкам Банка Англии, теперь прогнозируя следующее снижение в феврале 2025 года вместо ноября. Это обновление подразумевает продолжающиеся ежеквартальные сокращения, кульминацией которых станет конечная ставка в 3% к концу 2026 года. Прогноз банка потенциально может повлиять на распределение институциональной ликвидности, хотя ни один из крупных крипто-специфических фондов не выпустил прямых заявлений. Изменение, внесенное Goldman Sachs, влияет на настроения рынка. Аналитики ожидают потенциальных последствий для оценки активов, поскольку финансовые рынки часто реагируют на изменения процентных ставок. Однако криптовалютные биржи не сообщали о прямом влиянии на торговые пары. Исторические данные показывают, что более низкие ставки благоприятны для рисковых активов, включая криптовалюты. "Мы продолжаем считать, что Банк Англии, вероятно, снизит ставки сильнее, чем рынок ожидает в настоящее время, поскольку показатели базовой внутренней инфляции снижаются, а спрос оказывается несколько слабее, чем в последнем прогнозе Комитета по денежно-кредитной политике." — Свен Яри Стен, Главный европейский экономист, Goldman Sachs Рыночный капитал Bitcoin растет, поскольку инвесторы ожидают снижения ставок Знаете ли вы? В прошлых случаях снижения ставок центральными банками криптовалюты, такие как Bitcoin, часто испытывали увеличение притока средств, поскольку инвесторы искали более высокую доходность за пределами традиционных доходных активов. Bitcoin (BTC) на 19 сентября 2025 года имеет рыночный капитал в 2,33 триллиона долларов США, с объемом торгов 44,41 миллиарда долларов США, согласно данным CoinMarketCap. Текущая цена Bitcoin составляет 117 066,93 долларов США, отражая рост на 12,95% за 90 дней. Доминирование криптовалюты составляет...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 12:24
Мичиган продвигает законопроект о Стратегическом резерве Bitcoin для инвестирования 10% государственных средств в Bitcoin

Пост о продвижении законопроекта о Биткоин-резерве в Мичигане для инвестирования 10% государственных средств в Биткоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: законодательный орган Мичигана рассматривает законопроект, разрешающий инвестировать до 10% государственных средств в Биткоин. Этот шаг сделает Мичиган одним из самых амбициозных штатов США в отношении принятия Биткоина на уровне штата. Сегодня Мичиган продвинул законодательство, которое разрешит штату инвестировать до 10% своих государственных средств в Биткоин, присоединившись к растущей волне штатов, изучающих резервы криптоактивов. Законопроект о Стратегическом резерве Bitcoin представляет собой одно из самых амбициозных предложений по принятию Биткоина на уровне штата на сегодняшний день. Более 20 штатов США представили или рассмотрели аналогичное законодательство о резервах Биткоина в 2024 и начале 2025 года, что отражает возросший институциональный интерес, поскольку цены на Биткоин достигли новых максимумов. Пенсионный фонд Мичигана уже имеет небольшую экспозицию в Биткоине через биржевые фонды. Предложение соответствует более широким изменениям в федеральной политике в отношении криптовалют при администрации Трампа, которая выразила поддержку национальному резерву Биткоина. Такая федеральная поддержка поощрила инициативы на уровне штатов, поскольку правительства стремятся к диверсификации портфеля за пределами традиционных активов. Сторонники Биткоина утверждают, что государственные резервы могут обеспечить защиту от инфляции и девальвации валюты, аналогично тому, как суверенные фонды благосостояния, такие как нефтяной фонд Норвегии, диверсифицировались в альтернативные инвестиции. Критики указывают на волатильность цен Биткоина как на риск для государственных средств. Законодательство все еще требует дополнительного законодательного одобрения, прежде чем Мичиган сможет начать покупки Биткоина для своих казначейских операций. Источник: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 11:42
Coinbase запускает функцию кредитования USDC с высокой доходностью для клиентов

TLDR Coinbase запускает ончейн кредитование USDC с доходностью до 10.8% через Morpho и Steakhouse Financial. Функция кредитования USDC доступна на избранных рынках с планируемым расширением в ближайшее время. Функция предлагает более высокую доходность, чем существующая программа Coinbase "USDC Rewards". Coinbase интегрирует DeFi с удобным интерфейсом для упрощения кредитования для основных пользователей. [...] Статья "Coinbase запускает функцию кредитования USDC с высокой доходностью для клиентов" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/19 11:25
Японская публичная компания Remixpoint увеличила свои запасы Биткоина на 77, доведя общее количество до 1 350.

PANews сообщил 19 сентября, что, согласно CoinDesk, японская публичная компания Remixpoint объявила 18 сентября о приобретении примерно 77 дополнительных Биткоинов за 1,32 миллиарда иен. Покупка была завершена в течение четырех торговых дней, с 28 августа по 17 сентября 2025 года. Эта дополнительная покупка увеличивает общие запасы Биткоинов компании примерно до 1 350, с общей стоимостью покупки 20,3 миллиарда иен. Согласно Bitcoin Treasury, который отслеживает корпоративные запасы Биткоинов, Remixpoint в настоящее время занимает 40-е место в мире и 3-е в Японии.
PANews2025/09/19 11:25
Бельгия проявляет интерес к цифровой трансформации Казахстана

Пост «Бельгия проявляет интерес к цифровой трансформации Казахстана» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главная > Новости > Бизнес > Бельгия проявляет интерес к цифровой трансформации Казахстана Бельгия заинтересована в оказании помощи Казахстану в достижении целей цифровой трансформации, нацеливаясь на политическое, экономическое и парламентское сотрудничество. Согласно отчету, посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко встретился с Биргит Стивенс, генеральным директором по двусторонним отношениям Федеральной государственной службы Бельгии по иностранным делам, внешней торговле и сотрудничеству в целях развития, для обмена идеями. Обе стороны заявили, что встреча послужит основой для будущих двусторонних отношений между двумя странами. Василенко поделился с бельгийским коллегой планом цифровизации Казахстана, подчеркнув дорожную карту искусственного интеллекта (ИИ) центральноазиатской страны. Он сослался на ключевые положения ежегодного Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к народу как на доказательство скачка к цифровизации. Василенко подчеркнул создание специального Министерства по ИИ и планы по запуску CryptoCity, пилотной зоны для цифровых активов. Он отметил, что конечной целью цифровой трансформации Казахстана является становление региональным лидером в области новейших технологий в Центральной Азии и конкуренция на мировой арене. Стивенс сообщила, что Бельгия заинтересована в целях Казахстана, намекая на сотрудничество между обеими странами. Стивенс добавила, что Бельгия будет поддерживать каналы связи с Казахстаном для обмена знаниями и технической поддержки, связанной с новейшими технологиями. Бельгийский дипломат отметила, что европейская страна поддержит расширение переработки критически важных и редкоземельных материалов за пределами новейших технологий. Стивенс намекнула на предстоящую поддержку в виде спутникового мониторинга для оценки природного потенциала, при этом обе стороны ссылались на опыт Бельгии в космическом секторе. Планы Казахстана по управлению водными ресурсами и развитию Среднего коридора для улучшения трансграничного транспорта по всей Центральной Азии вызвали интерес Стивенс. Двусторонняя торговля между Бельгией и Казахстаном достигла 299 миллионов долларов и находится на пути к превышению...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 11:09
ChainCatcher сотрудничает с Alibaba Cloud для поддержки блокчейна

Подробнее: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
Coinstats2025/09/19 10:39
Скотт Бессент говорит, что падение юаня по отношению к евро - это проблема Европы, а не Америки

Пост "Скотт Бессент говорит, что падение юаня по отношению к евро - это проблема Европы, а не Америки" появился на BitcoinEthereumNews.com. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг в Мадриде, что падение китайской валюты не является проблемой для Соединенных Штатов, беспокоиться должна Европа. Выступая во время совместного интервью Reuters и Bloomberg, Скотт сделал эти комментарии после встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в рамках торговых переговоров между США и Китаем, которые также включали обсуждение TikTok. Он ясно дал понять, что юань, также известный как жэньминьби, на самом деле укрепился по отношению к доллару США в этом году, но обрушился до рекордно низкого уровня по отношению к евро. "RMB на самом деле сильнее в этом году по сравнению с долларом. Сейчас он находится на ATL по отношению к евро, что является проблемой для европейцев", - сказал Скотт, отвергая идею о том, что Пекин пытался девальвировать свою валюту, чтобы получить несправедливое преимущество перед Вашингтоном. Он сказал, что китайские чиновники не пытались ничего подобного с США и объяснил реальность, стоящую за движением валюты: "Это закрытая валюта. Поэтому они управляют уровнем". Обвал юаня помогает китайскому экспорту наводнить Европу С января юань упал с 7,5 за евро до более чем 8,4, вызвав обеспокоенность по всей Европе. Между тем, по отношению к доллару он немного вырос с 7,3 до 7,1. Это расхождение создало несбалансированную торговую динамику, потому что в то время как США увидели снижение импорта из Китая на 14% из-за агрессивных тарифов, Европа зафиксировала увеличение торговли с Китаем на 6,9%. Таким образом, Скотт сказал, что тарифы США делают то, для чего они были предназначены, сокращая торговый дефицит. Но перенаправленный Поток капитала китайских товаров теперь приземляется на европейских рынках, где слабость юаня делает китайский экспорт еще дешевле в пересчете на евро. Ослабление юаня ударяет по Европе в чувствительное время, поскольку Европейский центральный банк...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 10:16
ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 дебютирует после одобрения SEC

Подробнее: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
Coinstats2025/09/19 09:39
PayPal расширяет стейблкоин PYUSD на Tron, Avalanche и 6 других блокчейнов

PayPal добавляет поддержку безразрешительной версии своего стейблкоина PYUSD на Tron, Avalanche и нескольких других блокчейнах через LayerZero и его Кроссчейн-мост Stargate Hydra. Платежный гигант PayPal расширяет свой стейблкоин PayPal USD на восемь новых блокчейнов, семь из которых через интеграцию с мостом Stargate Hydra от LayerZero. Интеграция создаст безразрешительную версию PayPal USD (PYUSD) — PYUSD0 — которая будет "полностью взаимозаменяемой" с PYUSD и совместимой между блокчейнами, заявила в четверг криптовалютная инфраструктурная компания LayerZero. Эти блокчейны включают Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei и Stable, в то время как существующие безразрешительные версии на Berachain (BBYUSD) и Flow (USDF) будут обновлены до PYUSD0. Отдельное объявление в четверг также раскрыло, что PYUSD расширился до Stellar. Читать далее
Coinstats2025/09/19 09:03
