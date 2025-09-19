Скотт Бессент говорит, что падение юаня по отношению к евро - это проблема Европы, а не Америки

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг в Мадриде, что падение китайской валюты не является проблемой для Соединенных Штатов, беспокоиться должна Европа. Выступая во время совместного интервью Reuters и Bloomberg, Скотт сделал эти комментарии после встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в рамках торговых переговоров между США и Китаем, которые также включали обсуждение TikTok. Он ясно дал понять, что юань, также известный как жэньминьби, на самом деле укрепился по отношению к доллару США в этом году, но обрушился до рекордно низкого уровня по отношению к евро. "RMB на самом деле сильнее в этом году по сравнению с долларом. Сейчас он находится на ATL по отношению к евро, что является проблемой для европейцев", - сказал Скотт, отвергая идею о том, что Пекин пытался девальвировать свою валюту, чтобы получить несправедливое преимущество перед Вашингтоном. Он сказал, что китайские чиновники не пытались ничего подобного с США и объяснил реальность, стоящую за движением валюты: "Это закрытая валюта. Поэтому они управляют уровнем". Обвал юаня помогает китайскому экспорту наводнить Европу С января юань упал с 7,5 за евро до более чем 8,4, вызвав обеспокоенность по всей Европе. Между тем, по отношению к доллару он немного вырос с 7,3 до 7,1. Это расхождение создало несбалансированную торговую динамику, потому что в то время как США увидели снижение импорта из Китая на 14% из-за агрессивных тарифов, Европа зафиксировала увеличение торговли с Китаем на 6,9%. Таким образом, Скотт сказал, что тарифы США делают то, для чего они были предназначены, сокращая торговый дефицит. Но перенаправленный Поток капитала китайских товаров теперь приземляется на европейских рынках, где слабость юаня делает китайский экспорт еще дешевле в пересчете на евро. Ослабление юаня ударяет по Европе в чувствительное время, поскольку Европейский центральный банк...