Китай пропускает американскую сою в начале сезона, возрождая тактику торговой войны

Китай не заказал ни одной партии американской сои с начала нового экспортного сезона, нарушив модель закупок, которая сохранялась как минимум с 1999 года. Это не случайное замедление; это повторение тактики торговой войны, впервые использованной при Дональде Трампе. По состоянию на 11 сентября, почти через две недели после начала сезона, данные Министерства сельского хозяйства США показали нулевые продажи, зарегистрированные Китаем, крупнейшим импортером сои на планете. Только в прошлом году в Китай было отправлено американской сои на сумму более 12 миллиардов долларов, что составляет более половины общей стоимости экспорта сои из США. Выбор времени не случаен. Президент Си Цзиньпин должен поговорить с Трампом в пятницу. Переговоры снова накаляются из-за ограничений США на экспорт полупроводников и редкоземельных металлов. Незадолго до звонка Китай объявил, что Nvidia нарушила антимонопольные законы, что усугубило и без того нерешенные проблемы. Китай замораживает закупки американской сои и накапливает запасы из Бразилии И это разрешение не поступило. Поэтому импортеры пропускают США и делают ставку на Бразилию. Переработчики, производители кормов и свиноводческие фермы по всему Китаю закупили достаточно сои, чтобы обеспечить себя до конца года. Некоторые из них даже удвоили свои запасы. Стратегические резервы правительства также заполнены. Один менеджер по закупкам сказал, что у него запасы только до следующего месяца, но он не спешит делать новые заказы. Менеджер крупного перерабатывающего предприятия сказал, что неожиданная волна американских бобов обрушила бы цены на соевый шрот на местных рынках. Оба попросили анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ. Обычно Китай обращается к американской сое в период с октября по февраль, непосредственно перед сбором урожая в Южной Америке. Покупатели обычно заключают сделки за несколько недель до этого. К настоящему времени уже должно быть зафиксировано несколько миллионов тонн...