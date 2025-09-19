2025-10-11 суббота

Matrixport прогнозирует, что экономическая устойчивость повысит эффективность Биткоина

Пост Matrixport прогнозирует, что экономическая устойчивость повысит показатели Биктоина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Matrixport прогнозирует устойчивость экономики США, поддерживающую Биктоин и акции. Ожидается, что инфляция вскоре упадет ниже 2,0%, способствуя расширению рынка. ИИ и эффективные предприятия играют ключевую роль в стабильности активов. 19 сентября Matrixport опубликовал рыночный анализ, указывающий на устойчивость экономики США, обусловленную сужением кредитных спредов и эффективностью ИИ, поддерживающую показатели Биктоина и акций. Анализ предполагает предстоящие изменения в политике ФРС из-за прогнозируемого снижения инфляции, что противоречит общепринятым взглядам и потенциально влияет на траекторию Биктоина. Динамика ИИ и инфляции в росте Биктоина Matrixport выявил корреляцию между сужением кредитных спредов и устойчивыми показателями акций и Биктоина. Анализ компании предполагает, что приложения ИИ, повышающие эффективность предприятий, способствуют этим благоприятным рыночным условиям. Прогноз Matrixport предполагает падение инфляции ниже 2,0%, что противоречит некоторым рыночным прогнозам о сохранении инфляции из-за фискальных мер. Вера фирмы в текущий восходящий тренд для Биктоина, несмотря на отсутствие четких основных драйверов, подчеркивает оптимизм. Потенциальное изменение стратегии Федеральной резервной системы в сторону смягчения финансовых условий тесно связано с этими выводами, влияя на настроения рынка. Реакция более широкого рынка включает благоприятный импульс для криптовалют, таких как Биктоин, обусловленный ожиданием смягчения денежно-кредитной политики. Хотя председатель BitMine высказал аналогичные мнения относительно влияния ИИ на Уолл-стрит, официальные заявления непосредственно от руководства Matrixport отсутствовали. Рыночная траектория Биктоина и исторические паттерны Знаете ли вы? Исторически сужение кредитного спреда часто совпадает с сильными показателями акций и Биктоина. Этот паттерн, как подчеркивает Matrixport, отражает тенденции, наблюдаемые в других экономических циклах, предполагая повторяющееся экономическое поведение, которое информирует инвестиционные стратегии. Биктоин (BTC) по состоянию на 19 сентября 2025 года торгуется по цене 116 908,87 $ с рыночной капитализацией 2 329 174 512 910,91 $. Его доминирование составляет 57,10%, в то время как объем торгов снизился на 36,82% за последние 24 часа. За последние 90 дней наблюдался рост на 12,97%. Эти данные, представленные...
Биткоин удерживается на уровне 117 500$ благодаря поддержке розничных инвесторов, в то время как киты молчат

Пост Биткоин удерживается на уровне 117 500$ благодаря поддержке розничных инвесторов, в то время как киты молчат появился на BitcoinEthereumNews.com. Эш - преданный исследователь криптовалют и энтузиаст блокчейна со страстью к глубокому погружению в развивающийся мир децентрализованных технологий. Имея опыт в написании текстов и естественное любопытство к тому, как цифровые активы формируют будущее, он погрузился в различные секторы криптовалютного пространства, включая децентрализованные финансы (DeFi), NFT и ликвидный майнинг. Его путешествие в мир крипто началось с желания полностью понять технологию, лежащую в его основе, что привело его к изучению и взаимодействию с этими системами из первых рук. Подход Эша к DeFi выходит за рамки поверхностного исследования, поскольку он активно участвует в децентрализованных протоколах, тестируя их функциональность для более глубокого понимания их работы. От экспериментов с механизмами стейкинга до изучения стратегий ликвидного майнинга, он практически участвует в своих исследованиях, что позволяет ему предоставлять практические, реальные выводы, которые выходят далеко за рамки теоретических знаний. Этот иммерсивный опыт помог ему развить комплексное понимание смарт-контрактов, управления токенами и более широких последствий децентрализованных платформ для будущего финансов. В пространстве NFT интерес Эша обусловлен потенциалом технологии изменить представление о собственности и творчестве в цифровую эпоху. Он изучил различные проекты NFT, получая представление о том, как эти цифровые активы функционируют в различных экосистемах. Его внимание сосредоточено на понимании развивающихся отношений между создателями и сообществами, а также на инновационном использовании технологии блокчейн для установления подлинности и происхождения в цифровом мире. Исследования Эша в этой области часто затрагивают пересечение культуры, технологий и проектов, управляемых сообществом. Ключевой областью его экспертизы является ликвидный майнинг, где он взаимодействовал с различными децентрализованными платформами, чтобы понять, как обеспечение ликвидности способствует функциональности и безопасности экосистем DeFi. Практическое участие Эша позволило ему анализировать риски, вознаграждения и более широкие последствия пулов ликвидности,...
Биткоин, Solana падают, в то время как ETH, XRP растут

Пост Биктоин, Solana падают, в то время как ETH, XRP растут появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоактив OI смешанный: Биктоин, Solana падают, в то время как ETH, XRP растут Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кешав — выпускник физического факультета, который работает писателем в Bitcoinist с июня 2021 года. Он увлечен писательством, и за эти годы приобрел опыт работы в различных нишах. Кешав проявляет активный интерес к рынку криптовалют, при этом он особенно любит исследовать и писать об он-чейн анализе. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/crypto-oi-mixed-bitcoin-solana-down-ethereum-xrp-up/
Стратегия приближается к 200-дневной простой скользящей средней на фоне ралли BTC

Пост «Strategy приближается к 200-дневной скользящей средней на фоне ралли BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) приближается к своей 200-дневной простой скользящей средней (200SMA), широко используемому техническому индикатору, который сглаживает ценовое движение путем расчета средней цены закрытия за последние 200 торговых дней. Трейдеры часто рассматривают его как ключевой маркер направления долгосрочного тренда. MSTR в настоящее время торгуется чуть выше 350 $, немного ниже 200SMA на уровне 355 $. Акции находятся ниже этого уровня с 25 августа, а единственный другой период слабости в этом году пришелся на апрель во время так называемой истерики из-за тарифов Трампа. В четверг акции подскочили на 6%, восстановившись от уровня поддержки, который последний раз тестировался в сентябре 2024 года и апреле 2025 года. Ралли совпадает с укреплением биткоина, который приближается к 118 000 $, почти месячному максимуму. Bitcoin вырос более чем на 8% в сентябре, что ставит его на путь к лучшему сентябрю как минимум с 2013 года. С начала года MSTR вырос на 18% по сравнению с ростом биткоина на 22%. В других компаниях с биткоин-резервами продолжается сильное падение. Японская Metaplanet (3350) упала на 10% в четверг и сейчас находится почти на 75% ниже своего исторического максимума. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies
6 лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе для максимального ROI

Пост 6 лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе с максимальным ROI появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 19 сентября 2025 | 08:15 Если бы мем-коины были кошками, 2025 год был бы гостиной, полной лазерных указок. Notcoin ($NOT) мечется кругами, Non-Playable Coin ($NPC) притворяется равнодушным, а BullZilla ($BZIL) только что прыгнул в центр внимания. Трейдеры обсуждают лучшие Мем-коины для инвестирования на этой неделе, но только один проект ревет с живой предпродажей, которая становится все горячее. Предпродажа BullZilla ($BZIL) идет на Стадии 3, Фазе 2 (3-B). Его ценовой механизм, основанный на стадиях, растет каждые собранные 100K долларов или каждые 48 часов, обеспечивая непрерывный импульс. На текущей стадии потенциал ROI составляет колоссальные 7 918% от предпродажи до листинга. Собрано более 500K долларов, продано более 27 миллиардов токенов, и уже 1 702+ держателей на борту. Каждая минута задержки означает более высокую цену входа. BullZilla является бесспорным лидером в поиске лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе. В отличие от статичных предпродаж, Механизм Мутации BullZilla постоянно заставляет цену двигаться вперед. Либо сообщество поднимает ее выше через вехи в 100K долларов, либо само время запускает повышение каждые 48 часов. Эта система создает безжалостное FOMO и делает ранние входы более выгодными. BullZilla запустился по цене 0,00000575 долларов и уже поднялся до 0,00006574 долларов на Стадии 3B. Только в день запуска было продано 7 миллиардов токенов, включая 2 миллиарда в первые два часа. Текущие подсчеты показывают, что собрано более 500 000 долларов и распределено более 27 миллиардов токенов. Самые ранние пользователи уже увидели ROI в 1 043%, в то время как сегодняшние покупатели смотрят на потенциальный рост в 7 918% до цены листинга в 0,00527 долларов. На текущих уровнях 1 000 долларов покупает 15,21 миллиона токенов, стоимостью около 80 167 долларов при листинге. Инвестиция в 15 000 долларов обеспечивает 228,1 миллиона токенов, потенциально стоимостью более 1,2 миллиона долларов. Цифры показывают, почему трейдеры рассматривают BullZilla как один из...
Лучшие Альткоины для покупки сейчас, когда индекс страха и жадности остается нейтральным на уровне 51 – ADA, LINK и TRX названы лучшими вариантами

Крипторынки находятся в хрупком равновесии, поскольку Индекс страха и жадности в настоящее время составляет 51, отражая нейтральную позицию трейдеров. После недель волатильности Биктоин консолидировался около 115 000 $, в то время как альткоины ожидают следующего решающего движения. Нейтральное настроение не обязательно означает бездействие, аналитики утверждают, что оно часто создает основу [...] Пост "Лучшие альткоины для покупки сейчас, пока Индекс страха и жадности остается нейтральным на уровне 51 – ADA, LINK и TRX названы лучшими вариантами" впервые появился на Blockonomi.
Китай пропускает американскую сою в начале сезона, возрождая тактику торговой войны

Пост "Китай пропускает американскую сою в начале сезона, возрождая тактику торговой войны" появился на BitcoinEthereumNews.com. Китай не заказал ни одной партии американской сои с начала нового экспортного сезона, нарушив модель закупок, которая сохранялась как минимум с 1999 года. Это не случайное замедление; это повторение тактики торговой войны, впервые использованной при Дональде Трампе. По состоянию на 11 сентября, почти через две недели после начала сезона, данные Министерства сельского хозяйства США показали нулевые продажи, зарегистрированные Китаем, крупнейшим импортером сои на планете. Только в прошлом году в Китай было отправлено американской сои на сумму более 12 миллиардов долларов, что составляет более половины общей стоимости экспорта сои из США. Выбор времени не случаен. Президент Си Цзиньпин должен поговорить с Трампом в пятницу. Переговоры снова накаляются из-за ограничений США на экспорт полупроводников и редкоземельных металлов. Незадолго до звонка Китай объявил, что Nvidia нарушила антимонопольные законы, что усугубило и без того нерешенные проблемы. Китай замораживает закупки американской сои и накапливает запасы из Бразилии И это разрешение не поступило. Поэтому импортеры пропускают США и делают ставку на Бразилию. Переработчики, производители кормов и свиноводческие фермы по всему Китаю закупили достаточно сои, чтобы обеспечить себя до конца года. Некоторые из них даже удвоили свои запасы. Стратегические резервы правительства также заполнены. Один менеджер по закупкам сказал, что у него запасы только до следующего месяца, но он не спешит делать новые заказы. Менеджер крупного перерабатывающего предприятия сказал, что неожиданная волна американских бобов обрушила бы цены на соевый шрот на местных рынках. Оба попросили анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ. Обычно Китай обращается к американской сое в период с октября по февраль, непосредственно перед сбором урожая в Южной Америке. Покупатели обычно заключают сделки за несколько недель до этого. К настоящему времени уже должно быть зафиксировано несколько миллионов тонн...
My Lovely Planet представляет кампанию #PlayForTurkey в партнерстве с футбольной иконой Хаканом Чалханоглу

My Lovely Planet, первая Web3 игра, признанная инициативой Google #WeArePlay, объявила о стратегическом партнерстве с футбольной иконой Хаканом Чалханоглу и его женой Синем Чалханоглу для запуска кампании #PlayForTurkey. Стратегическое партнерство между My Lovely Planet и Чалханоглу будет направлено на то, чтобы сделать web3 игру более влиятельной в реальном мире среди [...] Пост My Lovely Planet представляет кампанию #PlayForTurkey в партнерстве с футбольной иконой Хаканом Чалханоглу впервые появился на Живая торговля Биктоин.
Прибыль китов ETH бьет рекорды: масштабное ралли или большое падение цены впереди?

Киты Ethereum достигают уровня прибыли 2021 года, поскольку отток средств растет, а стейкинг замедляется. Актив нацелен на прорыв выше исторического максимума.
SBI Holdings представляет Hyper Deposit с вознаграждениями в XRP и сниженными ставками

TLDR SBI Hyper Deposit автоматизирует переводы между банковскими и брокерскими счетами. Пользователи получают подарки в XRP и пользуются сниженными ставками по ипотеке при присоединении. Сервис предлагает процентную ставку 0,42% по депозитам в иенах. SBI усиливает продвижение XRP с интегрированными банковскими функциями. SBI Holdings, крупное японское финансовое учреждение, запустило новый [...] Статья SBI Holdings представляет Hyper Deposit с вознаграждениями в XRP и сниженными ставками впервые появилась на CoinCentral.
