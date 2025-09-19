Matrixport прогнозирует, что экономическая устойчивость повысит эффективность Биткоина
Пост Matrixport прогнозирует, что экономическая устойчивость повысит показатели Биктоина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Matrixport прогнозирует устойчивость экономики США, поддерживающую Биктоин и акции. Ожидается, что инфляция вскоре упадет ниже 2,0%, способствуя расширению рынка. ИИ и эффективные предприятия играют ключевую роль в стабильности активов. 19 сентября Matrixport опубликовал рыночный анализ, указывающий на устойчивость экономики США, обусловленную сужением кредитных спредов и эффективностью ИИ, поддерживающую показатели Биктоина и акций. Анализ предполагает предстоящие изменения в политике ФРС из-за прогнозируемого снижения инфляции, что противоречит общепринятым взглядам и потенциально влияет на траекторию Биктоина. Динамика ИИ и инфляции в росте Биктоина Matrixport выявил корреляцию между сужением кредитных спредов и устойчивыми показателями акций и Биктоина. Анализ компании предполагает, что приложения ИИ, повышающие эффективность предприятий, способствуют этим благоприятным рыночным условиям. Прогноз Matrixport предполагает падение инфляции ниже 2,0%, что противоречит некоторым рыночным прогнозам о сохранении инфляции из-за фискальных мер. Вера фирмы в текущий восходящий тренд для Биктоина, несмотря на отсутствие четких основных драйверов, подчеркивает оптимизм. Потенциальное изменение стратегии Федеральной резервной системы в сторону смягчения финансовых условий тесно связано с этими выводами, влияя на настроения рынка. Реакция более широкого рынка включает благоприятный импульс для криптовалют, таких как Биктоин, обусловленный ожиданием смягчения денежно-кредитной политики. Хотя председатель BitMine высказал аналогичные мнения относительно влияния ИИ на Уолл-стрит, официальные заявления непосредственно от руководства Matrixport отсутствовали. Рыночная траектория Биктоина и исторические паттерны Знаете ли вы? Исторически сужение кредитного спреда часто совпадает с сильными показателями акций и Биктоина. Этот паттерн, как подчеркивает Matrixport, отражает тенденции, наблюдаемые в других экономических циклах, предполагая повторяющееся экономическое поведение, которое информирует инвестиционные стратегии. Биктоин (BTC) по состоянию на 19 сентября 2025 года торгуется по цене 116 908,87 $ с рыночной капитализацией 2 329 174 512 910,91 $. Его доминирование составляет 57,10%, в то время как объем торгов снизился на 36,82% за последние 24 часа. За последние 90 дней наблюдался рост на 12,97%. Эти данные, представленные...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 15:42