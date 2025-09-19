2025-10-11 суббота

Ожидания бычьего забега XRP растут, при этом пользователи Облачного майнинга IOTA Майнер зарабатывают 7 700 XRP ежедневно.

Ожидания бычьего забега XRP растут, при этом пользователи Облачного майнинга IOTA Майнер зарабатывают 7 700 XRP ежедневно.

Пост Ожидания бычьего роста XRP растут, пользователи облачного майнинга IOTA Miner зарабатывают 7 700 XRP ежедневно. появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об упрощенном процессе сертификации для спотовых криптовалютных ETF: Любой криптоактив с как минимум шестимесячной историей торговли фьючерсами на Coinbase будет иметь право на листинг ETF. Этот исторический шаг облегчит официальный запуск ETF на XRP и DOGE на основных биржах США 18 сентября, ознаменовав новую эру для регулируемых инвестиций в альткоины. Новые правила не только открывают двери для соответствующих инвестиций институциональных пользователей, но и создают больше возможностей для розничных инвесторов. При текущей стабильной цене XRP около 3$ и ожидаемом прорыве до 5$ или даже 10$, интерес инвесторов к крипторынку быстро растет. На этом фоне IOTA Miner, с его кросс-чейн интеграцией вычислительной мощности и механизмом дивидендов DeFi, стал горячей темой в сфере пассивного дохода. Платформа предлагает регистрацию в один клик, гибкий платеж, разнообразные контрактные решения и зеленые энергетические майнинговые фермы, позволяя инвесторам получать стабильную ежедневную доходность без активных операций, удовлетворяя рыночный спрос на низкие барьеры входа, высокую безопасность и устойчивую доходность. Шесть причин выбрать IOTA Miner Соответствие нормам, прозрачность и доверие Со штаб-квартирой в Великобритании, мы строго соблюдаем финансовые правила, обеспечивая прозрачную информацию о контрактах и гарантированную безопасность средств. Нулевой барьер для участия Не требуются майнинговые установки или технические навыки, просто зарегистрируйтесь и начните майнинг. Работает на зеленой энергии Наши глобальные майнинговые фермы используют 100% возобновляемую энергию, обеспечивая стабильную, экологически чистую и эффективную работу. Поддержка нескольких валют Принимает основные криптовалюты, такие как USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL и USDC, предлагая гибкие и удобные депозиты и выводы. Ведущая техническая поддержка в отрасли Мы сотрудничаем с Bitmain для создания эффективной и безопасной майнинговой экосистемы, используя оборудование и технологии высшего уровня. Высший уровень безопасности Защита Cloudflare, шифрование EV SSL и многофакторная аутентификация защищают активы пользователей на протяжении всего...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 19:28
Цена Биткоина Нацелена На Зоны Спроса На Более Высоких Таймфреймах – Вот Цель

Цена Биткоина Нацелена На Зоны Спроса На Более Высоких Таймфреймах – Вот Цель

Пост Цена Биткоина нацелена на зоны спроса на более высоких таймфреймах – вот цель появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биткоина нацелена на зоны спроса на более высоких таймфреймах – вот цель | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Скотт Матерсон – ведущий крипто-писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию благодаря созданию заставляющих задуматься и хорошо исследованных статей, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности потенциалу блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:47
Банк Италии выпускает срочный призыв к ясности

Банк Италии выпускает срочный призыв к ясности

Пост Банк Италии выпускает срочный призыв к ясности появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Стейблкоинов в ЕС: Банк Италии выпускает срочный призыв к ясности Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Регулирование Стейблкоинов в ЕС: Банк Италии выпускает срочный призыв к ясности Источник: https://bitcoinworld.co.in/eu-stablecoin-regulations-clarity/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:00
Снижение ставки ФРС не смогло запустить ралли Биткоина; приближается срок истечения опционов

Снижение ставки ФРС не смогло запустить ралли Биткоина; приближается срок истечения опционов

Пост Снижение ставки ФРС не смогло запустить ралли Биткоина; Надвигается истечение опционов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Glassnode подчеркнул, что 95% предложения Биткоина находится в прибыли, но более слабые спотовые потоки и фиксация прибыли создают хрупкие настроения. Около 30 000 BTC опционов стоимостью 3,52 миллиарда долларов истекают сегодня на Deribit, с медвежьим соотношением пут-колл. Инвесторы позиционируются на падения, прежде чем BTC возобновит путь к новому историческому максимуму. Биткоин BTC 116 873 долларов Волатильность 24ч: 0,4% Рыночный капитал: 2,33 T долларов Объем 24ч: 36,34 B долларов цена не показала значительного движения после снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на этой неделе и продолжает колебаться на уровне 116 000 долларов. Все внимание сосредоточено на истечении опционов Биткоина на сумму 3,5 миллиарда долларов сегодня, что может задать тон для следующего ценового движения. Аналитики полагают, что BTC может увидеть еще одно падение перед началом следующего этапа ралли. Цена Биткоина сталкивается с сильным отторжением на уровне 117 тысяч долларов После поворота монетарной политики Джерома Пауэлла со снижением процентных ставок на этой неделе, волатильность BTC оставалась сдержанной, поскольку криптовалюта колеблется в диапазоне 115-117 тысяч долларов. Популярный крипто-аналитик Rekt Capital отметил, что для цены Биткоина важно дать дневное закрытие выше 117 200 долларов. После этого BTC может продолжить рост до уровня 120 000 долларов, создавая основу для следующего этапа ралли. Однако неспособность закрыться выше 117 200 долларов может привести к резкой коррекции BTC вплоть до 105 тысяч долларов, согласно графику ниже. #BTC Сможет ли Биткоин сделать это? Сможет ли Биткоин закрыться на дневном уровне выше ~117,2 тысяч долларов, чтобы начать восстановление сине-синего диапазона? Осталось всего пара часов до нового дневного закрытия $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 18 сентября 2025 г. Аналитическая фирма блокчейна Glassnode отметила, что для цены Биткоина важно удерживать уровень 115 200 долларов, чтобы предотвратить дальнейшее снижение. Она отметила, что 95% его текущего оборотного предложения в настоящее время находится в прибыли...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:54
Разработчик Bitcoin RGB Bitlight Labs получает крупное финансирование в размере 9,6 млн долларов на прорывную инфраструктуру

Разработчик Bitcoin RGB Bitlight Labs получает крупное финансирование в размере 9,6 млн долларов на прорывную инфраструктуру

Пост Разработчик Bitcoin RGB Bitlight Labs получает крупное финансирование в размере 9,6 миллиона долларов для прорывной инфраструктуры появился на BitcoinEthereumNews.com. Разработчик Bitcoin RGB Bitlight Labs получает крупное финансирование в размере 9,6 миллиона долларов для прорывной инфраструктуры Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Разработчик Bitcoin RGB Bitlight Labs получает крупное финансирование в размере 9,6 миллиона долларов для прорывной инфраструктуры Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-rgb-funding-bitlight/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:15
Сейлор из Strategy делает ставку на окостенение: изменения в Bitcoin должны рассматриваться как "угроза"

Сейлор из Strategy делает ставку на окостенение: изменения в Bitcoin должны рассматриваться как "угроза"

Пост «Ставка Сейлора на окостенение: Изменения в Биткоин должны рассматриваться как 'угроза'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сейлор, соучредитель крупнейшей компании по хранению биткоинов, считает, что изменения, даже с благими намерениями, следует рассматривать как угрозу протоколу Биткоина. Хотя он считает, что изменения OP_RETURN являются модификацией второй или третьей степени для Биткоина, он признает опасности, связанные с ними. Изменения Bitcoin OP_RETURN должны рассматриваться как угроза, Strategy's [...] Источник: https://news.bitcoin.com/strategys-saylor-bets-on-ossification-changes-to-bitcoin-must-be-viewed-as-a-threat/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:50
Захватывающий запуск может произойти раньше, чем ожидалось

Захватывающий запуск может произойти раньше, чем ожидалось

Пост Захватывающий запуск может произойти раньше, чем ожидалось появился на BitcoinEthereumNews.com. Токен MetaMask: Захватывающий запуск может произойти раньше, чем ожидалось Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Токен MetaMask: Захватывающий запуск может произойти раньше, чем ожидалось Источник: https://bitcoinworld.co.in/metamask-token-sooner-expected/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:30
Генеральный директор Metaplanet раскрывает топ-3 цели компании в отношении Биткоина: подробности

Генеральный директор Metaplanet раскрывает топ-3 цели компании в отношении Биткоина: подробности

Пост «Генеральный директор Metaplanet раскрывает 3 главные цели Биктоина для компании: Подробности» появился на BitcoinEthereumNews.com. 3 ключевые цели Биктоина для Metaplanet Metaplanet приобретает крупнейший японский домен Биктоина Саймон Герович, генеральный директор Metaplanet, опубликовал пост о будущих планах своей компании по развитию бизнеса на основе Биктоина. Он также раскрыл три главные цели, которые Metaplanet поставила перед собой как компания BTC. Герович заявил, что Metaplanet намерена «дальше расширять» свой бизнес по генерации дохода от Биктоина. 3 ключевые цели Биктоина для Metaplanet Генеральный директор Metaplanet поделился тремя важными целями, которым компания будет следовать в краткосрочной перспективе. Первая — они планируют максимизировать доходность своего Биктоина. Вторая — «минимизировать влияние на рынок цен Биктоина», а третья — «оптимизировать генерацию дохода от нашего бизнеса по доходам от Биктоина». Он подчеркнул, что Metaplanet решительно настроена на достижение этих стратегических целей и их полное выполнение. Генеральный директор также добавил, что компания в настоящее время имеет «положительный поток капитала, создавая значительный внутренний денежный поток для поддержки будущих инициатив». 1) О окне покупки Биктоина в сентябре-октябре: Временные рамки сентябрь-октябрь в нашем раскрытии — это просто регуляторное окно, которое мы должны были определить — это не жесткое ограничение для нашего графика исполнения. Наш фактический подход отдает приоритет скорости, при этом внимательно относясь к влиянию на рынок... https://t.co/EbIecdWA4E — Simon Gerovich (@gerovich) 18 сентября 2025 г. Metaplanet приобретает крупнейший японский домен Биктоина Как сообщалось U.Today ранее на этой неделе, Metaplanet объявила о приобретении одного из крупнейших доменов Биктоина в Японии — Bitcoin.jp. Сделка была подтверждена на этой неделе и стала частью запуска нового японского подразделения компании, Bitcoin Japan Inc. Цель этого приобретения — оказать поддержку предстоящим проектам Magazine Japan и конференции Bitcoin Japan, запланированной на 2027 год. Кроме того, это поможет ускорить принятие Биктоина по всей стране. Источник: https://u.today/metaplanet-ceo-reveals-top-3-bitcoin-objectives-for-company-details
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:29
BNB достигает нового исторического максимума, поскольку проект на базе блокчейн Ethereum Mutuum Finance превышает 720 миллионов проданных токенов

BNB достигает нового исторического максимума, поскольку проект на базе блокчейн Ethereum Mutuum Finance превышает 720 миллионов проданных токенов

Преодоление BNB порога в 1 000 долларов подчеркивает силу институционального спроса и возобновление уверенности на более широком рынке. В то же время появляющиеся проекты, такие как Mutuum Finance, показывают, как внимание инвесторов распространяется на новые возможности DeFi, которые приносят практическую полезность и стимулы, управляемые сообществом.
Coinstats2025/09/19 15:25
Coinbase запускает ончейн кредитование в USDC с APY до 10.8%

Coinbase запускает ончейн кредитование в USDC с APY до 10.8%

Coinbase углубляет свое продвижение в децентрализованные финансы с запуском ончейн кредитования для USDC непосредственно в своем приложении. Coinbase запустил функцию ончейн кредитования для USDC, позволяющую пользователям получать доходность до 10.8% напрямую через...
Crypto.news2025/09/19 15:15
