Grayscale запускает ETF, отслеживающий BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca
Пост Grayscale запускает ETF, отслеживающий BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Crypto 5 ETF (GDLC) от Grayscale начал торговаться на NYSE Arca как первый мультиактивный крипто-ETP в США. ETF обеспечивает доступ к BTC, ETH, XRP, SOL и ADA, охватывая более 90% капитализации крипторынка. Grayscale Investments официально запустила торговлю своим CoinDesk Crypto 5 ETF, ранее известным как Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, на NYSE Arca в качестве первого мультиактивного крипто-ETP в США, объявила компания в пятницу. ETF, торгующийся под тикером GDLC, получил одобрение SEC в среду для листинга на NYSE Arca как мультиактивный крипто-ETP после того, как регулятор утвердил новые общие стандарты листинга для акций трастов на основе товаров, облегчая более быстрый листинг цифровых активов на фондовых биржах. Питер Минцберг, генеральный директор Grayscale, назвал запуск "историческим рубежом для всего ландшафта крипто-ETP". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF удовлетворяет растущий спрос инвесторов на разнообразный доступ к криптовалютам уже почти десятилетие, и инвесторы все чаще обращаются к ETP-обертке для своего крипто-доступа", - заявил Минцберг. "GDLC - это целенаправленная инновация, разработанная для удовлетворения этого спроса, обеспечивающая простоту и прозрачный доступ к наиболее ликвидным и крупнейшим криптоактивам". Через единый инвестиционный инструмент фонд GDLC обеспечивает доступ к Биктоин, Ethereum, XRP, Solana и Cardano, которые в совокупности представляют более 90% капитализации крипторынка. Фонд отслеживает индекс CoinDesk 5 и ребалансируется ежеквартально для поддержания соответствия с ведущими активами на крипторынке. GDLC начал публичные торги на OTCQX в 2019 году и стал компанией, отчитывающейся по Закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, в 2021 году. Решение SEC принять общие стандарты листинга представляет собой важный шаг в создании основы для диверсифицированных крипто-ETF в США. Grayscale стала первой компанией, получившей выгоду. Это развитие напоминает о более раннем судебном...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:18