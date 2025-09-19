2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Рост банковского кредитования в Индии увеличился до 10,3% 1 сентября с предыдущих 10%

Пост «Рост банковских займов в Индии увеличился до 10,3% в сентябре 1 с предыдущих 10%» появился на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/20 00:10
Первому синглу Джастина Бибера, занявшему первое место, исполняется 10 лет

Пост «Первому синглу Джастина Бибера, занявшему первое место, исполняется 10 лет» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джастин Бибер получил свой первый хит №1 в Hot 100 в 2015 году с песней «What Do You Mean?», которая ознаменовала его переход к более зрелому поп-звучанию. НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК – 04 МАЯ: Певец Джастин Бибер на благотворительном гала-вечере Института костюма «Китай: Сквозь зеркало» в Метрополитен-музее искусств 4 мая 2015 года в Нью-Йорке. (Фото: Димитриос Камбурис/Getty Images) Getty Images Музыкальная карьера Джастина Бибера фактически не существовала несколько лет, и фанаты начали задаваться вопросом, когда они снова услышат поп-звезду — пока, неожиданно, он не объявил, что его новый альбом Swag выйдет всего через несколько часов. Полноформатный альбом, сочетающий поп и R&B, вышел вскоре после этого в середине июля и вернул его на вершины нескольких чартов Billboard этим летом. Совсем недавно Бибер выпустил вторую часть, соответственно названную Swag II, которая учитывается вместе со Swag для целей чартов в Соединенных Штатах. В то время как он празднует песни из Swag II и продолжающийся успех нескольких треков из первого издания, его первому хиту №1 в Hot 100 исполняется 10 лет. «What Do You Mean?» дебютировал на первом месте «What Do You Mean?» дебютировал на первом месте десять лет назад, возглавив Hot 100 в чарте от 19 сентября 2015 года. Эта композиция была не только первой песней Бибера, стартовавшей на первом месте, но — удивительно — его первым лидером в самом конкурентном рейтинге песен в Америке. Джастин Бибер был суперзвездой без хита №1 К моменту выхода «What Do You Mean?» Бибер уже был одной из крупнейших поп-звезд планеты. Он накопил множество хитов в Америке, но ему никогда не удавалось возглавить Hot 100. Канадский музыкант подошел...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 23:07
Первый в США мульти-активный крипто ETF начинает торговлю с Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

Пост Первый в США мульти-активный крипто-ETF начинает торговлю с Биктоин, Ether, XRP, Solana, Cardano появился на BitcoinEthereumNews.com. Первый в истории мульти-активный крипто-ETF в США официально вышел на Уолл-стрит, открывая огромный доступ к ведущим цифровым активам. Grayscale запускает революционный крипто-ETF на NYSE Arca Grayscale Investments, крупнейшая в мире инвестиционная платформа, ориентированная на цифровые активы, объявила 19 сентября, что ее Grayscale Coindesk Crypto 5 ETF начал торговаться на NYSE Arca, после [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/19 23:02
Первый Doge ETF в США торгует на 6M долларов за один час, Биткоин менее волатилен, чем Nasdaq, и многое другое...

Пост «Первый Doge ETF в США торгует на 6 миллионов долларов за один час, Биктоин менее волатилен, чем Nasdaq, и многое другое...» появился на BitcoinEthereumNews.com. Живая торговля Следующая криптовалюта, которая взорвется: Первый Doge ETF в США торгует на 6 миллионов долларов за один час, Биктоин менее волатилен, чем Nasdaq, и многое другое...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 22:20
Наблюдение за ценой Bitcoin: Преодолеет ли BTC сопротивление в 118K $ или столкнется с коррекцией?

Пост «Наблюдение за ценой Биктоина: Преодолеет ли BTC сопротивление в 118K долларов или столкнется с коррекцией?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 116 393 долларов 19 сентября 2025 года, с рыночной капитализацией в 2,31 триллиона долларов и 24-часовым объемом торгов в 36,67 миллиардов долларов. Внутридневной диапазон криптовалюты составил от 116 349 до 117 888 долларов, отражая плотную консолидацию вблизи ключевого сопротивления. Биктоин На дневном графике Биктоин находится в подтвержденном восходящем тренде с начала сентября, имея [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/19 22:08
Опытный генеральный директор говорит: "Эффект снижения процентной ставки проявится со временем", раскрывает прогноз цен на Биктоин и блокчейн Ethereum

Пост "Опытный генеральный директор говорит: "Эффект снижения процентной ставки проявится со временем", раскрывает прогноз цен на Биктоин и блокчейн Ethereum" появился на BitcoinEthereumNews.com. Снижение процентной ставки, объявленное ФРБ вчера, не оказало ожидаемого влияния на рынок криптовалют. В то время как цена BNB достигла нового исторического максимума в 1 000$, цены на основные криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum, оставались в основном неизменными. Аналитики говорят, что это свидетельствует о том, что инвесторы не уверены в том, что ФРС действительно переходит к более мягкой денежно-кредитной политике. Генеральный директор Wave Digital Assets Дэвид Симер заявил, что ожидает, что эффекты от снижения процентной ставки будут видны со временем, говоря: "Биктоин может вырасти примерно до 130 000$ к концу года, в то время как Ethereum может вырасти до 6 000$". Однако эксперты говорят, что одного снижения процентной ставки было недостаточно для создания рыночного ажиотажа. "Снижение ставки - это попутный ветер, но оно не создает парадигмального сдвига на рынке", - сказал Ира Ауэрбах, президент Tandem, дочерней компании Offchain Labs и бывший руководитель Nasdaq. "Направление в пользу криптовалют, но одно движение не определяет тренд". Однако стратег рынка Stocktwits Том Бруни заявил, что инвесторы уже учли эту новость в ценах, интерпретируя текущую стагнацию как распродажу. Менеджер Galaxy Крис Райн аналогично утверждал, что снижение процентной ставки уже было учтено в ценах, и рынок был сосредоточен на будущих направлениях.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 21:38
Сложность Майнинга Биткоина Достигает Нового Пика, Сжимая Прибыль Майнеров

Пост «Сложность Майнинга Биткоина Достигает Нового Пика, Сжимая Прибыль Майнеров» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Сложность сети Биткоина достигла нового рекорда, что указывает на значительное увеличение общей вычислительной мощности, обеспечивающей безопасность сети. Эта повышенная сложность укрепляет протоколы безопасности Биткоина, делая блокчейн более устойчивым к потенциальным Атакам 51%. Майнеры теперь сталкиваются с увеличением операционных расходов и давлением на прибыль, что может усугубить существующую концентрацию власти среди ведущих майнинговых пулов. Биткоин BTC 116 204 $ Волатильность за 24ч: 0,8% Рыночный капитал: 2,32 T $ Объем за 24ч: 37,24 B $ майнеры ощущают давление, поскольку сложность майнинга сети достигла нового исторического максимума 19 сентября. В то время как этот рубеж делает Биткоин более безопасным, чем когда-либо, он также усиливает экономические проблемы для тех, кто поддерживает сеть, заставляя их тратить больше ресурсов за то же вознаграждение. Эта корректировка сложности является встроенной функцией сети, предназначенной для реагирования на изменения вычислительной мощности или скорости хэширования. Новый рекорд, видимый на проводниках блокчейна, таких как Mempool.space, подтверждает массовый приток мощного оборудования в сеть. Этот саморегулирующийся механизм гарантирует, что блоки находятся в среднем каждые 10 минут, но создает конкурентную среду с высокими ставками для майнеров. Уменьшающийся Кусок Пирога График, демонстрирующий рост сложности майнинга Биткоина за последний год. | Источник изображения: Mempool.space Новость вызвала немедленные и разделенные реакции сообщества, долгосрочные настроения которого в последнее время смещаются в сторону накопления активов. Многие приветствовали усиленную защиту сети, один пользователь X отметил, что это демонстрирует «несравненную силу сети» Биткоина. Однако другие указали на прямые финансовые последствия. Все майнеры конкурируют за один и тот же пул вознаграждений. За последние 24 часа (примерно 144 блока) этот «пирог» состоял из около 453,22 BTC, стоимостью более 52 миллионов $. С новой сложностью доля каждого майнера в этом пироге уменьшается, что означает, что они должны развернуть больше хэш-мощности...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 21:00
Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Какую криптовалюту Аналитики поддерживают для достижения 1 $ первой?

Аналитики говорят, что Remittix, с привлеченными 26M $, бета-версией живого кошелька и аудитом CertiK, имеет лучшие шансы достичь 1 $ раньше, чем Dogecoin или Hedera, несмотря на их более крупную капитализацию.
Blockchainreporter2025/09/19 20:20
Grayscale запускает ETF, отслеживающий BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca

Пост Grayscale запускает ETF, отслеживающий BTC, ETH, XRP, SOL на NYSE Arca, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Crypto 5 ETF (GDLC) от Grayscale начал торговаться на NYSE Arca как первый мультиактивный крипто-ETP в США. ETF обеспечивает доступ к BTC, ETH, XRP, SOL и ADA, охватывая более 90% капитализации крипторынка. Grayscale Investments официально запустила торговлю своим CoinDesk Crypto 5 ETF, ранее известным как Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, на NYSE Arca в качестве первого мультиактивного крипто-ETP в США, объявила компания в пятницу. ETF, торгующийся под тикером GDLC, получил одобрение SEC в среду для листинга на NYSE Arca как мультиактивный крипто-ETP после того, как регулятор утвердил новые общие стандарты листинга для акций трастов на основе товаров, облегчая более быстрый листинг цифровых активов на фондовых биржах. Питер Минцберг, генеральный директор Grayscale, назвал запуск "историческим рубежом для всего ландшафта крипто-ETP". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF удовлетворяет растущий спрос инвесторов на разнообразный доступ к криптовалютам уже почти десятилетие, и инвесторы все чаще обращаются к ETP-обертке для своего крипто-доступа", - заявил Минцберг. "GDLC - это целенаправленная инновация, разработанная для удовлетворения этого спроса, обеспечивающая простоту и прозрачный доступ к наиболее ликвидным и крупнейшим криптоактивам". Через единый инвестиционный инструмент фонд GDLC обеспечивает доступ к Биктоин, Ethereum, XRP, Solana и Cardano, которые в совокупности представляют более 90% капитализации крипторынка. Фонд отслеживает индекс CoinDesk 5 и ребалансируется ежеквартально для поддержания соответствия с ведущими активами на крипторынке. GDLC начал публичные торги на OTCQX в 2019 году и стал компанией, отчитывающейся по Закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, в 2021 году. Решение SEC принять общие стандарты листинга представляет собой важный шаг в создании основы для диверсифицированных крипто-ETF в США. Grayscale стала первой компанией, получившей выгоду. Это развитие напоминает о более раннем судебном...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:18
Сможет ли XRP повторить свой рост на 300% и достичь 5 $? Аналитики высказываются

Пост «Сможет ли XRP Повторять свой рост на 300% и достичь 5 долларов? Аналитики высказываются» появился на BitcoinEthereumNews.com. Одним из самых заметных результатов бычьего рынка стал рост цены XRP на 300% в этом году. Инвесторы задаются вопросом, сможет ли XRP достичь 5 долларов в 2025 году, учитывая темпы, обусловленные улучшениями экосистемы, институциональным интересом и правовой ясностью. Многие аналитики придерживаются этой точки зрения, указывая на значительные стимулы спроса, такие как предстоящее одобрение ETF на XRP и введение опционов XRP на CME. Помимо предположений, фундаментальные показатели XRPL сейчас прочнее, чем когда-либо. Всего за несколько месяцев Общая заблокированная стоимость (TVL) сети выросла с 20 миллионов долларов до более 100 миллионов долларов, а кроссчейн DeFi приложения становятся более доступными благодаря совместимости с EVM. XRPL превращается в центр ликвидности и интеллектуальных финансовых решений в результате этого всплеска инноваций. Как нативная DEX, которая давно требовалась XRPL, DeXRP становится все более популярной. DeXRP готовится к запуску в качестве центрального элемента новой DeFi экономики XRPL, уже собрав более 6,6 миллионов долларов в ходе предпродажи и привлекая более 9 500 инвесторов. Что такое DeXRP? Как первая децентрализованная биржа (DEX) на базе XRPL, DeXRP выходит на передний план, поскольку XRP продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Сочетание амбиций DeXRP по созданию передовой торговой платформы и устоявшейся инфраструктуры XRPL, известной своими быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и готовностью к институциональному использованию, вызвало огромные ожидания. В отличие от многих спекулятивных предпродаж, развитие DeXRP демонстрирует как институциональный интерес, так и импульс, движимый сообществом. Его раннее достижение отметки в 6,4 миллиона долларов показывает, как быстро инвесторы осознают его потенциал. Успех предпродажи DeXRP Более 9 300 отдельных кошельков уже присоединились к предпродаже DeXRP, что указывает на высокий уровень интереса со всего мира. Объем и разнообразие участия подчеркивают ключевой аспект:...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:01
