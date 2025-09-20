EUR/GBP поднимается до шестинедельных максимумов на фоне опасений по поводу стагфляции в Великобритании, давящих на фунт стерлингов

EUR/GBP продолжает рост второй день подряд, поднимаясь до шестинедельных максимумов. Британский фунт находится под давлением, несмотря на более сильные данные по розничным продажам в Великобритании. Опасения по поводу стагфляции в Великобритании растут из-за высокой инфляции, слабого роста и смягчающегося рынка труда. Евро (EUR) продолжает укрепляться по отношению к британскому фунту (GBP) второй день подряд, при этом EUR/GBP поднимается до самого высокого уровня с 7 августа, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании. На момент написания статьи кросс торгуется около 0,8713, немного снизившись с внутридневного максимума 0,8728, поскольку фунт стерлингов остается под давлением из-за осторожной позиции Банка Англии (BoE) в отношении денежно-кредитной политики после принятого на этой неделе решения сохранить ставки. Розничные продажи в Великобритании за август удивили ростом по всем показателям. Розничные продажи выросли на 0,5% за месяц, что немного выше прогноза в 0,4% и соответствует пересмотренному показателю предыдущего месяца в 0,5% (с 0,6%). Базовые розничные продажи (без учета топлива) подскочили на 0,8% за месяц, что значительно выше ожидаемых 0,3% и вдвое превышает пересмотренный показатель июля в 0,4% (с 0,5%). В годовом исчислении основные продажи выросли на 0,7% в годовом исчислении, превзойдя консенсус в 0,6%, но снизившись с пересмотренных 0,8% в июле (с 1,1%). Базовые продажи выросли на 1,2% в годовом исчислении, что выше прогноза в 0,8% и немного выше пересмотренного показателя июля в 1,0% (с 1,3%). Данные подчеркивают, что домохозяйства продолжают тратить, несмотря на повышенные затраты по займам и устойчивую инфляцию, что свидетельствует о некоторой устойчивости со стороны спроса в экономике. Хотя положительный сюрприз обнадеживает, стоит отметить, что показатели июля были пересмотрены в сторону понижения, что свидетельствует о том, что более ранние оценки преувеличивали силу потребителя. Однако этот выпуск мало что изменил в более широких макроэкономических перспективах, с рисками стагфляции, все еще нависающими над экономикой Великобритании. Инфляция остается повышенной на уровне 3,8% в годовом исчислении, что почти вдвое превышает целевой показатель BoE в 2%, в то время как рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлился до всего 0,3% за квартал во втором квартале. В то же...