2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Следите за инструментом NVT для цены BTC 150 000, говорится в анализе

Следите за инструментом NVT для цены BTC 150 000, говорится в анализе

Пост «Следите за инструментом NVT для цены BTC 150 000$», говорится в анализе, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биктоин переживает еще один золотой крест (Паттерн), на этот раз от индикатора NVT. Предыдущие пересечения всегда предшествовали основным периодам роста цены BTC. Целевые цены включают новый исторический максимум в течение нескольких недель. Биктоин (BTC) остается в «здоровом восходящем тренде» с новыми историческими максимумами, ожидаемыми в течение недель. Последнее исследование от платформы ончейн-аналитики CryptoQuant говорит, что динамика цены BTC имеет пространство для «расширения» до 117 000$. Биткоин ожидает прибыли от нового золотого креста NVT Биткоин все еще далек от перегрева, согласно классическому опережающему индикатору, который предсказывает локальные максимумы и минимумы цены BTC. Инструмент золотого креста стоимости сети к транзакции (NVT-GC), который сравнивает рыночный капитал со стоимостью ончейн-транзакций в заданный период времени, в настоящее время находится в «нейтральной» зоне. Отрицательные значения NVT-GC, особенно те, которые ниже -1,6 по его шкале, обычно предшествуют периодам роста цены. Как только метрика превышает 2,2, медвежий разворот становится более вероятным. Самый последний длинный сигнал пришел в июле, когда NVT-GC достиг -2,8. Затем он отскочил до 0,3. «Это указывает ни на чрезмерную переоценку, ни на недооценку, а скорее на здоровый восходящий тренд», — резюмировал в одном из своих блог-постов Quicktake на этой неделе контрибьютор CryptoQuant Пелин Ай. «Краткосрочно: Поскольку метрика не повышена, Биткоин еще не находится в зоне пузыря. Все еще есть место для расширения цены». Bitcoin NVT-GC. Источник: CryptoQuant NVT-GC имеет впечатляющий недавний послужной список. Его предыдущие четыре погружения в зону «лонг» все привели к росту цены BTC, включая август 2024 года. Цена BTC из-за «потенциального толчка» к историческому максимуму Метрика добавляется к явным признакам того, что бычий рынок Биткоина еще не закончился. Связанное: Биткоин повторяет прорывное движение мая, поскольку анализ ожидает противостояния на уровне 118 000$ Как сообщал Cointelegraph, июль также вызвал сигнал «покупки» на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних (MACD), в то время как анализ утверждал, что это было...
1
1$0.004848-14.40%
Биткоин
BTC$117,537.44-2.86%
Moonveil
MORE$0.02918-14.35%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:29
Поделиться
EUR/GBP поднимается до шестинедельных максимумов на фоне опасений по поводу стагфляции в Великобритании, давящих на фунт стерлингов

EUR/GBP поднимается до шестинедельных максимумов на фоне опасений по поводу стагфляции в Великобритании, давящих на фунт стерлингов

Пост EUR/GBP поднимается до шестинедельных максимумов на фоне опасений по поводу стагфляции в Великобритании, давящих на фунт стерлингов, появился на BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP продолжает рост второй день подряд, поднимаясь до шестинедельных максимумов. Британский фунт находится под давлением, несмотря на более сильные данные по розничным продажам в Великобритании. Опасения по поводу стагфляции в Великобритании растут из-за высокой инфляции, слабого роста и смягчающегося рынка труда. Евро (EUR) продолжает укрепляться по отношению к британскому фунту (GBP) второй день подряд, при этом EUR/GBP поднимается до самого высокого уровня с 7 августа, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании. На момент написания статьи кросс торгуется около 0,8713, немного снизившись с внутридневного максимума 0,8728, поскольку фунт стерлингов остается под давлением из-за осторожной позиции Банка Англии (BoE) в отношении денежно-кредитной политики после принятого на этой неделе решения сохранить ставки. Розничные продажи в Великобритании за август удивили ростом по всем показателям. Розничные продажи выросли на 0,5% за месяц, что немного выше прогноза в 0,4% и соответствует пересмотренному показателю предыдущего месяца в 0,5% (с 0,6%). Базовые розничные продажи (без учета топлива) подскочили на 0,8% за месяц, что значительно выше ожидаемых 0,3% и вдвое превышает пересмотренный показатель июля в 0,4% (с 0,5%). В годовом исчислении основные продажи выросли на 0,7% в годовом исчислении, превзойдя консенсус в 0,6%, но снизившись с пересмотренных 0,8% в июле (с 1,1%). Базовые продажи выросли на 1,2% в годовом исчислении, что выше прогноза в 0,8% и немного выше пересмотренного показателя июля в 1,0% (с 1,3%). Данные подчеркивают, что домохозяйства продолжают тратить, несмотря на повышенные затраты по займам и устойчивую инфляцию, что свидетельствует о некоторой устойчивости со стороны спроса в экономике. Хотя положительный сюрприз обнадеживает, стоит отметить, что показатели июля были пересмотрены в сторону понижения, что свидетельствует о том, что более ранние оценки преувеличивали силу потребителя. Однако этот выпуск мало что изменил в более широких макроэкономических перспективах, с рисками стагфляции, все еще нависающими над экономикой Великобритании. Инфляция остается повышенной на уровне 3,8% в годовом исчислении, что почти вдвое превышает целевой показатель BoE в 2%, в то время как рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлился до всего 0,3% за квартал во втором квартале. В то же...
1
1$0.004848-14.40%
SIX
SIX$0.0195-0.05%
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.33%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:04
Поделиться
Биткоин сохраняет преимущество при колебаниях рынка

Биткоин сохраняет преимущество при колебаниях рынка

Пост "Биткоин сохраняет преимущество при колебаниях рынка" появился на BitcoinEthereumNews.com. В последнее время Биткоин демонстрирует отчетливую тенденцию к формированию более низких минимумов, что влияет на весь рынок криптовалют, причем альткоины также следуют этому тренду. Реакция рынка не была благоприятной, что привело к значительной дискуссии о рыночном доминировании Биткоина, особенно в свете его недавних показателей. Читать далее: Биткоин сохраняет преимущество при колебаниях рынка Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 03:23
Поделиться
Valour запускает биткоин-стейкинговый ETP на Лондонской фондовой бирже

Valour запускает биткоин-стейкинговый ETP на Лондонской фондовой бирже

Пост Valour запускает биткоин-стейкинговый ETP на Лондонской фондовой бирже появился на BitcoinEthereumNews.com. Valour Digital Securities, дочерняя компания DeFi Technologies, запустила свой Bitcoin Physical Staking биржевой продукт (ETP) на Лондонской фондовой бирже, о чем компания объявила в пятницу. Листинг расширяет доходный биткоин-продукт Valour за пределы континентальной Европы, где он торгуется с ноября 2024 года на немецком рынке Xetra. ETP ограничен для профессиональных трейдеров и институциональных пользователей в соответствии с текущими правилами Великобритании, при этом розничный доступ ожидается 8 октября согласно новым правилам Управления по финансовому регулированию. Продукт, размещенный под тикером 1VBS, физически обеспечен биткоином в соотношении 1:1, хранящимся в холодном хранении у Copper, регулируемого кастодиана. Он предлагает расчетный годовой процентный доход в 1,4%, который распределяется путем увеличения чистых активов продукта (NAV). Доходность генерируется через процесс стейкинга, использующий консенсусный механизм Satoshi Plus от Core Chain. Вознаграждения, полученные в токенах CORE, конвертируются в биткоин и добавляются к активам ETP. Valour подчеркнула, что хотя процесс включает краткосрочные блокировки во время стейкинговых транзакций, базовый биткоин не подвержен традиционным рискам стейкинга, таким как слэшинг. Запуск происходит в то время, когда Великобритания начинает ослаблять ограничения на инвестиционные продукты, связанные с криптовалютой. Ранее в этом году Управление по финансовому регулированию двигалось в сторону разрешения розничного доступа к определенным криптовалютным биржевым нотам и продуктам, что станет проверкой спроса на регулируемые доходные биткоин-инструменты. Это развивающаяся история. Эта статья была создана с помощью ИИ и проверена редактором Джеффри Альбусом перед публикацией. Получайте новости на свою электронную почту. Изучите информационные бюллетени Blockworks: Источник: https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
1
1$0.004848-14.40%
GET
GET$0.004153-0.43%
DeFi
DEFI$0.001593-6.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 02:48
Поделиться
Прогноз цены Pepe от криптоэкспертов: сможет ли этот новый роботизированный мем-коин обогнать PEPE в 2026 году?

Прогноз цены Pepe от криптоэкспертов: сможет ли этот новый роботизированный мем-коин обогнать PEPE в 2026 году?

Pepe может увидеть рост в 2-5 раз к 2026 году, но предпродажа Layer Brett по цене 0,0058 доллара, потенциал роста в 50 раз и вознаграждения за стейкинг Layer 2 позиционируют его как мем-коин, который нужно превзойти.
GAINS
GAINS$0.02238-3.74%
MAY
MAY$0.03617-3.41%
Solayer
LAYER$0.3685-5.60%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/20 02:00
Поделиться
«Красота в черном» свергнута в топ-10 Netflix новым криминальным шоу

«Красота в черном» свергнута в топ-10 Netflix новым криминальным шоу

Пост 'Beauty In Black' свергнут в списке Топ-10 Netflix новым криминальным шоу появился на BitcoinEthereumNews.com. У Тайлера Перри был хороший период со вторым сезоном его сериала Beauty and Black, который некоторое время занимал верхнюю строчку в списке Топ-10 Netflix, но теперь его место заняла новая, довольно громкая продукция. Это Black Rabbit, который не следует путать с другой оригинальной драмой Netflix, Black Doves. В этом сериале снимаются не Кира Найтли, а Джуд Лоу и Джейсон Бейтман, причем Бейтман недавно сыграл злодея в одном из самых просматриваемых фильмов Netflix, Carry-On. Вот синопсис: "Когда владелец самого популярного ресторана в Нью-Йорке позволяет своему проблемному брату вернуться в семейный бизнес, он открывает дверь старым травмам и новым опасностям, которые угрожают разрушить все, что они построили." The Bear, но с криминалом! Ну, не совсем, но звучит примерно так. Это восьмисерийный, предположительно ограниченный сериал с эпизодами продолжительностью от 45 до 68(!) минут, хотя в наши дни я верю, что что-то является ограниченным сериалом, только когда вижу это, поскольку становится обычным явлением, что любой успешный сериал в конечном итоге получает второй сезон. Отзывы о Black Rabbit... нормальные. У него положительные 65% от критиков и 68% от фанатов на Rotten Tomatoes, что, я бы сказал, примерно средний показатель для платформы. Стоит посмотреть, вероятно, по крайней мере. Что касается Beauty in Black, этот сериал уже продлен на 3 сезон. Он должен выйти где-то в 2026 году, так как между этими сезонами нет большого перерыва. Несмотря на то, что это шоу №1 в Америке, критики его полностью игнорируют. У него всего одна рецензия. Одна. Она положительная! 100% оценка, ура! В остальной части списка Wednesday на 3 месте, продолжая набирать просмотры после выхода второй половины...
1
1$0.004848-14.40%
DAR Open Network
D$0.02938-9.34%
Perry
PERRY$0.001282-5.48%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:55
Поделиться
Крипто ETF восстанавливаются с общей суммой 376 миллионов $ для Bitcoin и Ether

Крипто ETF восстанавливаются с общей суммой 376 миллионов $ для Bitcoin и Ether

Пост Крипто ETF демонстрируют Отскок с совокупными 376 миллионами для Биктоин и Ether появился на BitcoinEthereumNews.com. После оттока в среду, биржевые фонды (ETF) биткоина и эфира восстановились в четверг с совокупным притоком в 376 миллионов $. ETF Биктоина привлекли 163 миллиона $, в то время как ETF эфира превзошли их с 213 миллионами $ чистых поступлений. Доверие инвесторов возвращается, поскольку ETF Биктоина добавили 163 миллиона $, ETF Ether - 213 миллионов $ Ситуация изменилась в четверг, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
BRC20.COM
COM$0.010655-4.84%
LayerNet
NET$0.00007884+0.21%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:50
Поделиться
Кевин Дюрант восстановил доступ к своему биткоин-счету Coinbase спустя годы

Кевин Дюрант восстановил доступ к своему биткоин-счету Coinbase спустя годы

Пост "Кевин Дюрант восстановил доступ к своему Биткоин-счету на Coinbase спустя годы" появился на BitcoinEthereumNews.com. Кевин Дюрант #35 из Phoenix Suns наблюдает во время второй половины матча против Houston Rockets на PHX Arena 30 марта 2025 года в Фениксе, Аризона. Chris Coduto | Getty Images Звезда НБА Кевин Дюрант восстановил доступ к своим многочисленным Биткоинам спустя годы после блокировки его Учетной записи Coinbase. "Мы это исправили. Возврат активов завершен", - сказал генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в пятницу в публикации в социальных сетях, отвечая на твит о блокировке Дюранта на криптовалютной бирже. Это сообщение появилось всего через несколько дней после того, как Дюрант и его агент Рич Клейман пошутили о затруднительном положении на конференции CNBC Game Plan в Лос-Анджелесе. "Это просто процесс, который мы не смогли разобраться", - сказал Клейман во вторник, ссылаясь на протокол восстановления учетной записи Coinbase. "Но Биткоин продолжает расти... так что, я имею в виду, это только принесло нам пользу". Дюрант приобрел Биткоины на Coinbase в 2016 году, вскоре после того, как несколько раз услышал о токене во время ужина со своими тогдашними товарищами по команде Golden State Warriors. Биткоин торговался примерно между 360 $ и 1 000 $ в 2016 году, показывают данные CoinGecko. Сейчас цифровой актив торгуется около 116 000 $, согласно тому же поставщику криптоданных. Stock Chart IconStock chart icon Биткоин с 2016 года Дюрант и его агент, которые являются инвесторами Coinbase Global и продвигают бизнес на своем спортивном и развлекательном веб-сайте Boardroom, не раскрыли размер Биткоин-активов баскетболиста на торговой платформе. Этот случай вызвал более широкое обсуждение клиентских сервисов Coinbase, при этом несколько пользователей рассказали в социальных сетях о трудностях получения помощи от компании для восстановления доступа к своим счетам и устранения других проблем. Их жалобы формируют последние призывы к Coinbase пересмотреть свои службы поддержки. В мае Coinbase раскрыла, что киберпреступники подкупили нескольких своих...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:43
Поделиться
Новейший альбом Эминема становится его последним, достигшим заметной вехи

Новейший альбом Эминема становится его последним, достигшим заметной вехи

Пост «Новейший альбом Эминема становится его последним, достигшим заметной вехи» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Эминема «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» отмечает год в официальном чарте хип-хопа и R&B альбомов Великобритании, поднявшись до 7-го места на пятьдесят второй неделе. НЕ УКАЗАНО – 01 ЯНВАРЯ: Фото ЭМИНЕМА (Фото Сала Идрисса/Redferns) Redferns В Соединенном Королевстве Эминем является постоянным участником официального чарта хип-хопа и R&B альбомов. Этот список ранжирует самые продаваемые полноформатные альбомы и EP, которые могут быть классифицированы Official Charts Company как хип-хоп, рэп, R&B или другие поджанры, связанные с этими стилями. Американская суперзвезда почти всегда занимает несколько позиций в списке из 40 мест, оставаясь одним из самых коммерчески успешных исполнителей хип-хопа даже спустя десятилетия после дебюта. Последний альбом Эминема отмечает год в жанровом чарте, становясь его последней победой, отмечающей такой день рождения. Альбом Эминема достигает своего первого года «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» Эминема достигает 52 недель в официальном чарте хип-хопа и R&B альбомов. Достигнув своего первого года в чарте, альбом поднялся с 8-го на 7-е место. История Эминема с The Death of Slim Shady «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» дебютировал на 1-м месте официального чарта хип-хопа и R&B альбомов в июле 2024 года. За 52 недели пребывания в чарте альбом шесть раз занимал 1-е место и 29 раз находился в топ-10, включая последние три периода. Многолетние чартеры Эминема 13 из 20 проектов, которые Эминем отправил в официальный чарт хип-хопа и R&B альбомов, продержались в списке не менее года. Самым долгоиграющим из них является «Curtain Call: The Hits», его невероятно успешный сборник. Этот альбом сейчас насчитывает 924 недели в...
1
1$0.004848-14.40%
B
B$0.21189-16.62%
Sidekick
K$0.05301-13.41%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 00:58
Поделиться
Забытая покупка Биткоина Кевина Дюранта выросла почти в 200 раз

Забытая покупка Биткоина Кевина Дюранта выросла почти в 200 раз

Пост «Забытая покупка Биткоина Кевина Дюранта выросла почти в 200 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Покупка Биткоина Дюрантом в 2016 году выросла почти в 200 раз после нескольких лет потери доступа к счету. Покупка Биткоина за 10K $ тогда стоила бы около 1,8M $ по сегодняшней цене в 117K $. Фирма Дюранта работала с Coinbase, чтобы восстановить доступ после многих лет проблем с входом. Звезда НБА Кевин Дюрант восстановил доступ к счету Биткоина, который он открыл в 2016 году, когда BTC торговался около 650 $. Монеты оставались нетронутыми почти десятилетие после того, как он потерял свои учетные данные для входа. С Биткоином сейчас выше 117 000 $, его активы выросли почти в 200 раз. Вход за 10 000 $ по ценам 2016 года сейчас оценивается примерно в 1,8 миллиона $. Агент Дюранта, Рич Клейман, раскрыл информацию о восстановлении во время конференции CNBC Game Plan в Лос-Анджелесе, назвав это одной из самых прибыльных инвестиций спортсмена. Забытый счет выиграл от бездействия Дюрант впервые купил Биткоин, играя за Golden State Warriors, после посещения ужина, на котором обсуждалась криптовалюта. Он и Клейман совершили покупку через Coinbase, но проблемы со входом заблокировали им доступ. Связанное: Тест 8-летней линии тренда Биткоина на уровне 117 250 $ может определить следующее движение Клейман подтвердил, что продаж не было сделано через несколько бычьих циклов. «Мы никогда ничего не продавали», — сказал он, добавив, что потерянный доступ непреднамеренно сохранил запасы Дюранта во время ралли и коррекций. Coinbase вмешивается Фирма Дюранта, Thirty Five Ventures, стала партнером Coinbase в 2021 году, и биржа с тех пор работала с ними, чтобы восстановить доступ. Coinbase заявила, что ее платформа включает инструменты самообслуживания для восстановления и круглосуточную поддержку для подобных случаев. С восстановленным доступом Дюрант теперь сидит на Биткоине, который вырос почти в 200 раз с момента его входа. От Warriors до Rockets, Биткоин все равно выигрывает Двукратный чемпион НБА и олимпийский чемпион должен играть за Houston Rockets в этом сезоне после периода с Phoenix Suns. Вне площадки его ранний эксперимент с Биткоином превратился в многомиллионную прибыль, которая...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 00:06
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов