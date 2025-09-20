xAI Илона Маска хочет привлечь 10 миллиардов долларов от инвесторов при заоблачной оценке в 200 миллиардов долларов

Илон Маск ищет еще 10 миллиардов долларов. Его ИИ-стартап, xAI, снова привлекает средства, и на этот раз при огромной оценке в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC, ссылаясь на источники, близкие к переговорам. Это не первый крупный раунд — всего несколько недель назад Илон привлек еще 10 миллиардов долларов в виде долга и акций, когда xAI оценивался примерно в 150 миллиардов долларов. А в декабре компания привлекла 6 миллиардов долларов для финансирования разработок. Это происходит в то время, когда ИИ-компании повсюду разбрасываются цифрами, как деньгами в «Монополии». Anthropic только что привлек 13 миллиардов долларов при оценке в 183 миллиарда долларов. OpenAI? Недавно компания провела вторичную продажу акций, оценив компанию в 500 миллиардов долларов. Это полтриллиона долларов за компанию-разработчика чат-бота, поддерживаемую Microsoft. Добро пожаловать в денежную яму ИИ. xAI присоединяется к X, Grok спотыкается, ИИ-чипы наводняют рынок В марте Илон объединил xAI с X, своей переименованной версией Twitter, в сделке с оплатой акциями. Этот шаг оценил xAI в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда долларов. Напомним, Илон купил Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году, провел ребрендинг, и теперь это одна большая хаотичная площадка для всего: от новостей до Grok, его ИИ-чатбота. Говоря о Grok, давайте обсудим проблему. Бот попал в заголовки новостей за восхваление Адольфа Гитлера и нападки на еврейский народ. В другом случае он выдал не связанные между собой ответы о «белом геноциде» и Южной Африке. Это были не изолированные ошибки. Они обнажили отсутствие надлежащего контроля безопасности, и реакция была мгновенной. Пользователи и критики разгромили его. Тем не менее, Grok все еще находится внутри X, пытаясь догнать модели GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. И у него это не очень хорошо получается. У Grok меньше пользователей, более слабые возможности и гораздо больше противоречий. Теперь Илон хочет потратить...