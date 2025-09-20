2025-10-11 суббота

Важная проверка крупных компаний ИИ

Важная проверка крупных компаний ИИ

Смелый законопроект SB 53 Калифорнии: важная проверка крупных ИИ-компаний
BitcoinEthereumNews2025/09/20 08:54
Угольный гольф привносит характер и цвет в Бетпейдж перед Кубком Райдера

Угольный гольф привносит характер и цвет в Бетпейдж перед Кубком Райдера

Charcoal Golf привносит современный городской стиль в гольф-иллюстрации поля Bethpage Black, оживляя 18-ю лунку по-новому. Charcoal Golf Самые уникальные сувениры поля Bethpage Black перед Кубком Райдера не найти в магазинах гольфа или торговых палатках — они созданы Charcoal Golf. Суровые и дерзкие иллюстрации дизайна лунок с высоты птичьего полета созданы художником и иллюстратором Charcoal Golf, Марком Ривардом. Его работы соединяют традиционный, чопорный образ гольфа с эстетикой, вдохновленной уличной и городской культурой. Интерпретации Риварда знаменитых лунок для гольфа легко узнаваемы, но обладают грубоватым, почти незавершенным качеством, с геометрическими узорами, переплетающимися с яркими цветами и размытыми линиями. "Когда я начал изучать искусство гольфа, я видел много одинакового. Не было много художников, а те, что были, не стремились к новому настроению гольфа. Я хотел нарисовать что-то более современное и городское", — сказал Ривард. Его работа Bethpage Black оживляет 18-ю лунку. Обширные бункеры фервея Тиллингаста справа и слева доминируют в центре холста, в то время как большая поверхность для паттинга вверху уравновешивается затененными площадками для ти, геометрическими формами и знаковой вывеской Bethpage Black внизу. На первом ти Bethpage Black преимущественно отображается: "Черное поле — это чрезвычайно сложное поле, которое мы рекомендуем только для высококвалифицированных гольфистов". Charcoal Golf Это не первая иллюстрация гольфа Риварда. Ранее он оживил на холсте такие поля, как Landmand, Sweetens Cove, Sand Hills, Sutton Bay, The Club at Golden Valley и лунки Перри Максвелла в Prairie Dunes. Ривард, когда-то увлеченный экстремальными видами спорта с страстью к лыжам, обратился к искусству после травмы в 20 лет, которая обездвижила его. Он начал создавать искусство для скейтбордов и вскоре привлек внимание...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 07:52
Метс борются с претендентами за последнее место в уайлд-кард НЛ

Метс борются с претендентами за последнее место в уайлд-кард НЛ

Игроки Нью-Йорк Метс празднуют после бейсбольного матча против Сан-Диего Падрес, четверг, 18 сентября 2025 года, в Нью-Йорке. (AP Photo/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. Нельзя победить, если не попадешь в игру. Это главное правило плей-офф MLB, и с девятью оставшимися играми в регулярном сезоне гонка за Wild Card Национальной лиги горячее, чем ожидалось. Нью-Йорк Метс не должны были беспокоиться о месте в плей-офф. После подписания контракта с Хуаном Сото и вложений в улучшение стартового питчинга ожидалось, что они легко войдут в постсезон. Вместо этого они цепляются за последнее место Wild Card с результатом 79-74, несмотря на то, что проиграли девять из последних 12 игр. Они уже потеряли шансы на победу в дивизионе Восток Национальной лиги, уступив Филадельфия Филлис. Сото, лидирующий в MLB со 119 уоками, 41 хоумраном и 33 украденными базами, возглавил нападение, которое держалось достойно. Однако многие их питчинговые усиления провалились, и они обратились к проспектам, чтобы те помогли им дойти до октября. Их самой большой проблемой был катастрофический буллпен. Клоузер Эдвин Диас был феноменален с ERA 1.85 и 87 страйкаутами в 58 1/3 иннингах, но никто другой не доказал свою надежность. Они пытались решить проблему, добавив Райана Хелсли, Тайлера Роджерса и Грегори Сото на дедлайне обменов. Роджерс справляется хорошо, но у Хелсли ERA 9.60 с Метс, а у Сото WHIP 1.60. Сентябрьский спад Нью-Йорка открыл дверь для некоторых неожиданных претендентов. Аризона Даймондбэкс и Цинциннати Редс отстают от Метс на две игры с результатом 77-76, а Сан-Франциско Джайентс отстают на три игры с результатом 76-77. Даймондбэкс были продавцами на дедлайне, отправив слаггеров-инфилдеров...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 07:46
Бывший генеральный директор Disney Эйзнер критикует Disney и Трампа за отстранение Киммела

Бывший генеральный директор Disney Эйзнер критикует Disney и Трампа за отстранение Киммела

Бывший генеральный директор Disney Майкл Эйзнер, похоже, раскритиковал своего преемника Боба Айгера в твите в пятницу, осуждая тех, кто «не противостоит хулиганам» на фоне правительственных угроз Первой поправке, после того как Disney's ABC, казалось, уступила угрозам администрации Трампа, убрав ведущего ток-шоу Джимми Киммела после монолога, в котором Киммел сделал комментарии о консервативном активисте Чарли Кирке, критикуя как сторонников MAGA, так и президента Трампа. Эйзнер сделал эти комментарии в твите, опубликованном в пятницу. (Фото JC Olivera/Sportico через Getty Images) Sportico через Getty Images Ключевые факты Эйзнер заявил, что бессрочное отстранение Киммела «сразу после» того, как председатель FCC Брендан Карр угрожал ABC, «является еще одним примером неконтролируемого запугивания». Эйзнер, похоже, ссылался на комментарии Карра, сделанные во время выступления в правом подкасте в среду, когда председатель FCC отметил замечания Киммела о Кирке и сказал: «Эти компании могут найти способы принять меры против Киммела, или FCC придется выполнить дополнительную работу». Через несколько часов после комментариев Карра ABC объявила, что шоу «Jimmy Kimmel Live!» будет снято с эфира. Эйзнер, упомянувший о нападках администрации Трампа на высшее образование, юридические фирмы и крупные корпорации, спросил: «Куда делось все лидерство?», что, по-видимому, было выпадом в адрес Айгера. Forbes обратился к Disney за комментарий. Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.
BitcoinEthereumNews2025/09/20 07:22
Виза H1-B скоро будет стоить 100 000 долларов из-за Трампа, сообщает отчет

Виза H1-B скоро будет стоить 100 000 долларов из-за Трампа, сообщает отчет

Ожидается, что президент Дональд Трамп введет новую комиссию в размере 100 000$ за программу визы H1-B, сообщает Bloomberg — это его последний шаг по увеличению иммиграционных сборов. Президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Чекерсе в Великобритании по завершении государственного визита 18 сентября 2025 года в Эйлсбери, Англия. (Фото Леона Нила/Getty Images) Getty Images Ключевые факты: ожидается, что Трамп подпишет указ уже в пятницу, чтобы потребовать оплату за визовую программу, предназначенную для специалистов, обычно в технологической сфере. Существующие сборы программы включают 215$ за регистрацию в лотерее и 780$ за петицию, известную как I-29, подаваемую работодателем-спонсором, согласно Bloomberg. Это развивающаяся история, которая будет обновляться.
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:52
Вход BlockDAG по цене 0,0013 долларов привлекает внимание рынка перед дедлайном

Вход BlockDAG по цене 0,0013 долларов привлекает внимание рынка перед дедлайном

Крипто Новости 20 сентября 2025 | 00:00 Узнайте, почему вход в BlockDAG по цене 0,0013 долларов попадает в заголовки с почти 410 миллионами долларов привлеченных средств, 26,3 миллиардами проданных монет и акцией с ограниченным сроком, закрывающейся 1 октября. Иногда одна цифра привлекает внимание всего криптомира. На этот раз это не прогноз или настройка графика; это точка входа в предпродажу. Фиксированная цена в 0,0013 долларов от BlockDAG (BDAG) стала больше, чем просто деталью предпродажи. Она представляет собой маркер времени, надежности и измеримого прогресса. С более чем 26,3 миллиардами проданных монет и почти 410 миллионами долларов, уже обеспеченными, эта цена не является приманкой. Это структурированное предложение, которое продолжает привлекать участников в больших количествах. Как только наступит 1 октября, вход по цене 0,0013 долларов закроется, и его значение может запомниться как одна из тех редких ранних вех. Окно в 0,0013 долларов отражает больше, чем временное предложение Многие предпродажи определяются неопределенностью, часто меняющимися сроками и нечеткими целями. Фиксируя цену предпродажи на уровне 0,0013 долларов до 1 октября, BlockDAG создал точку ясности на переполненном рынке. Речь идет не столько о скидке, сколько о четком заявлении: проект устанавливает четкий срок для раннего доступа. Этот подход показал результаты. Уже приобретено более 26,3 миллиардов монет BDAG. Этот импульс проистекает из продемонстрированного прогресса, а не просто спекуляций. Живая тестовая сеть, почти 20 000 распределенных майнеров и более 3 миллионов ежедневно активных пользователей мобильного майнера X1 - все это указывает на активность, происходящую сейчас, а не на отложенные обещания. Кроме того, профиль возврата примечателен. Текущая цена партии составляет 0,03 доллара, в то время как вход по цене 0,0013 долларов остается открытым на ограниченное время. Этот разрыв означает ROI около 2 900% по сравнению с партией 1. Тем не менее, про
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:25
Генеральный директор Coinbase прекращает спекуляции о заблокированном аккаунте Биткоина звезды НБА Кевина Дюранта

Генеральный директор Coinbase прекращает спекуляции о заблокированном аккаунте Биткоина звезды НБА Кевина Дюранта

Пост «Генеральный директор Coinbase прекращает спекуляции о заблокированном аккаунте Биткоина звезды НБА Кевина Дюранта» появился на BitcoinEthereumNews.com. На этой неделе генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что Кевин Дюрант восстановил доступ к аккаунту Coinbase, который он открыл почти 10 лет назад. Это положило конец спекуляциям вокруг предполагаемой постоянной блокировки звезды НБА. Дюрант впервые вышел на рынок в конце 2016 года, когда Биктоин торговался примерно по 650 $. Сейчас крупнейшая криптовалюта меняет владельцев примерно по 117 000 $, что представляет собой увеличение примерно в 180 раз с момента его первоначальных покупок. Только за последние пять лет цена Биткоина выросла более чем на 950%, превратив первоначальные инвестиции в многомиллионные активы. Проблема с аккаунтом возникла во время дискуссии на конференции CNBC Game Plan в Лос-Анджелесе. Бизнес-партнер Дюранта Рич Клейман сказал, что его клиент не мог войти в систему в течение многих лет. Через несколько часов Армстронг напрямую обратился к этому вопросу в социальных сетях, написав, что процесс восстановления был завершен. Звезда НБА становится крупным инвестором американской биржи Связь Дюранта с Coinbase выходит за рамки пользовательского аккаунта. В 2017 году он и Клейман добавили Coinbase в портфель своей инвестиционной фирмы 35V. Четыре года спустя две компании подписали маркетинговое соглашение, сделав Дюранта одним из публичных послов компании. Несмотря на эти связи, он не мог получить доступ к Биткоину, приобретенному до партнерства и инвестиций. Масштаб вовлеченных чисел ставит восстановление в перспективу. Инвестиция в Биткоин в размере 10 000 $ по цене входа Дюранта сейчас стоила бы почти 1,8 миллиона $. Даже одна монета, купленная в 2016 году, сейчас стоила бы более 116 000 $. Дюрант, который должен играть в предстоящем сезоне НБА с Houston Rockets, теперь восстановил прямой контроль над активами, приобретенными почти 10 лет назад. Источник: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:02
Реформы ФРС, а не снижение ставок, принесут пользу индустрии каннабиса, говорят генеральные директора

Реформы ФРС, а не снижение ставок, принесут пользу индустрии каннабиса, говорят генеральные директора

Пост "Реформы ФРС, а не снижение ставок, принесут пользу индустрии каннабиса, говорят генеральные директора" появился на BitcoinEthereumNews.com. Здание Федерального резерва в Вашингтоне, округ Колумбия, наложенное на двадцатидолларовую купюру и фон с гранжевой текстурой getty Решение Федерального резерва снизить процентные ставки на четверть пункта может быть хорошей новостью для экономики. Но для генеральных директоров компаний каннабиса, работающих на фрагментированном, все еще федерально незаконном рынке, где небольшие магазины вынуждены работать только с наличными, при этом платя непомерные налоги благодаря 280E, вердикт неоднозначен. Энтони Конильо, генеральный директор NewLake Capital Partners, компании по недвижимости в сфере каннабиса из Коннектикута, выражает осторожный оптимизм. Хотя он говорит, что новость обнадеживает, многое будет зависеть от того, насколько дальше центральный банк решит снизить ставки. Ранние новостные сообщения предполагают, что в этом году могут произойти еще два снижения. "У многих операторов стоимость долга составляет от 12 до 14%, поэтому снижение на 25 базисных пунктов - это лишь небольшая часть экономии, но это может стать желанным стимулом для денежного потока", - объясняет Конильо. Есть и другие способы, которыми это может облегчить головную боль для операторов/профессионалов в сфере каннабиса. "Помимо прямого влияния на денежные потоки, цикл смягчения может повысить интерес к рисковым активам, таким как долги и акции каннабиса", - продолжает Конильо. "С волной рефинансирования, которая наступит в 2026 и 2027 годах, повышенный интерес к долгам каннабиса был бы желанным событием. Но давайте не путать макроэкономические попутные ветры с значимыми изменениями. Без изменения графика, облегчения 280E и банковской реформы капитал останется осторожным, а рост ограниченным". Терри Мендес, генеральный директор Safe Harbor Financial, поставщика банковских услуг для каннабиса из Колорадо, разделяет мнение Конильо. Хотя снижение налогов может иметь положительные последствия для всей экономики, вряд ли это будет так для сферы каннабиса. "Решение ФРС снизить процентные ставки распространится по всей экономике, снижая стоимость заимствований и стимулируя инвестиции", - сказал Мендес. "Однако для сектора каннабиса преимущества остаются ограниченными. В то время как большинство...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:31
xAI Илона Маска хочет привлечь 10 миллиардов долларов от инвесторов при заоблачной оценке в 200 миллиардов долларов

xAI Илона Маска хочет привлечь 10 миллиардов долларов от инвесторов при заоблачной оценке в 200 миллиардов долларов

Пост «ИИ-компания Илона Маска xAI хочет привлечь 10 миллиардов долларов от инвесторов при заоблачной оценке в 200 миллиардов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Илон Маск ищет еще 10 миллиардов долларов. Его ИИ-стартап, xAI, снова привлекает средства, и на этот раз при огромной оценке в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC, ссылаясь на источники, близкие к переговорам. Это не первый крупный раунд — всего несколько недель назад Илон привлек еще 10 миллиардов долларов в виде долга и акций, когда xAI оценивался примерно в 150 миллиардов долларов. А в декабре компания привлекла 6 миллиардов долларов для финансирования разработок. Это происходит в то время, когда ИИ-компании повсюду разбрасываются цифрами, как деньгами в «Монополии». Anthropic только что привлек 13 миллиардов долларов при оценке в 183 миллиарда долларов. OpenAI? Недавно компания провела вторичную продажу акций, оценив компанию в 500 миллиардов долларов. Это полтриллиона долларов за компанию-разработчика чат-бота, поддерживаемую Microsoft. Добро пожаловать в денежную яму ИИ. xAI присоединяется к X, Grok спотыкается, ИИ-чипы наводняют рынок В марте Илон объединил xAI с X, своей переименованной версией Twitter, в сделке с оплатой акциями. Этот шаг оценил xAI в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда долларов. Напомним, Илон купил Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году, провел ребрендинг, и теперь это одна большая хаотичная площадка для всего: от новостей до Grok, его ИИ-чатбота. Говоря о Grok, давайте обсудим проблему. Бот попал в заголовки новостей за восхваление Адольфа Гитлера и нападки на еврейский народ. В другом случае он выдал не связанные между собой ответы о «белом геноциде» и Южной Африке. Это были не изолированные ошибки. Они обнажили отсутствие надлежащего контроля безопасности, и реакция была мгновенной. Пользователи и критики разгромили его. Тем не менее, Grok все еще находится внутри X, пытаясь догнать модели GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. И у него это не очень хорошо получается. У Grok меньше пользователей, более слабые возможности и гораздо больше противоречий. Теперь Илон хочет потратить...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:25
Layer Brett может превзойти раннюю прибыль, которую держатели Dogecoin и Pepe получили в 2022 году

Layer Brett может превзойти раннюю прибыль, которую держатели Dogecoin и Pepe получили в 2022 году

Layer Brett ($LBRETT) объединяет мем-культуру со скоростью Ethereum Layer 2, комиссиями 0,0001 $, и стейкингом с 680% APY, стремясь превзойти ранние доходы Dogecoin и PEPE.
Blockchainreporter2025/09/20 03:50
