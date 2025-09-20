Реформы ФРС, а не снижение ставок, принесут пользу индустрии каннабиса, говорят генеральные директора
Пост "Реформы ФРС, а не снижение ставок, принесут пользу индустрии каннабиса, говорят генеральные директора" появился на BitcoinEthereumNews.com. Здание Федерального резерва в Вашингтоне, округ Колумбия, наложенное на двадцатидолларовую купюру и фон с гранжевой текстурой getty Решение Федерального резерва снизить процентные ставки на четверть пункта может быть хорошей новостью для экономики. Но для генеральных директоров компаний каннабиса, работающих на фрагментированном, все еще федерально незаконном рынке, где небольшие магазины вынуждены работать только с наличными, при этом платя непомерные налоги благодаря 280E, вердикт неоднозначен. Энтони Конильо, генеральный директор NewLake Capital Partners, компании по недвижимости в сфере каннабиса из Коннектикута, выражает осторожный оптимизм. Хотя он говорит, что новость обнадеживает, многое будет зависеть от того, насколько дальше центральный банк решит снизить ставки. Ранние новостные сообщения предполагают, что в этом году могут произойти еще два снижения. "У многих операторов стоимость долга составляет от 12 до 14%, поэтому снижение на 25 базисных пунктов - это лишь небольшая часть экономии, но это может стать желанным стимулом для денежного потока", - объясняет Конильо. Есть и другие способы, которыми это может облегчить головную боль для операторов/профессионалов в сфере каннабиса. "Помимо прямого влияния на денежные потоки, цикл смягчения может повысить интерес к рисковым активам, таким как долги и акции каннабиса", - продолжает Конильо. "С волной рефинансирования, которая наступит в 2026 и 2027 годах, повышенный интерес к долгам каннабиса был бы желанным событием. Но давайте не путать макроэкономические попутные ветры с значимыми изменениями. Без изменения графика, облегчения 280E и банковской реформы капитал останется осторожным, а рост ограниченным". Терри Мендес, генеральный директор Safe Harbor Financial, поставщика банковских услуг для каннабиса из Колорадо, разделяет мнение Конильо. Хотя снижение налогов может иметь положительные последствия для всей экономики, вряд ли это будет так для сферы каннабиса. "Решение ФРС снизить процентные ставки распространится по всей экономике, снижая стоимость заимствований и стимулируя инвестиции", - сказал Мендес. "Однако для сектора каннабиса преимущества остаются ограниченными. В то время как большинство...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:31