Примечательные спот-ETF Биткоина видят приток 222.7M долларов, BlackRock лидирует

Примечательные спотовые Биткоин ETF видят приток 222.7M $, BlackRock лидирует
При поддержке CZ токен Aster взлетает на 1 650% в первый день торгов

Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словом как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в спящий режим, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биткоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц обеспечила многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. В итоге он осел в крупном местном новостном издании в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он является одним из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эту запутанную информацию на небольшие части, делая ее понятной для каждого (он отдает должное своей управленческой команде за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не отдыхает? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий технарь, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своем Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то лихач, который разгонялся до...
Valour дебютирует с Bitcoin Стейкинг ETP на LSE, предоставляя инвесторам годовую доходность

Valour Digital Securities, дочерняя компания DeFi Technologies (DEFT), представила свой биржевой продукт (ETP) для стейкинга биткоина BTC$115 538,78 на Лондонской фондовой бирже, расширяя охват продукта, который начал торговаться в Германии почти год назад. Продукт 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) предлагает профессиональным и институциональным инвесторам доступ к биткоину с дополнительной годовой доходностью от стейкинга в 1,4% и доступен на платформе Xetra Deutsche Börse с 5 ноября 2024 года. Сейчас он торгуется на нескольких европейских биржах. Каждая акция обеспечена биткоином в соотношении 1:1, хранящимся в холодном хранении компанией Copper. Доходность добавляется к чистой стоимости активов (NAV), которая публикуется ежедневно вместе с правами и ориентировочными ценами. Акции DeFi Technologies упали на 3,12% до 2,63$ в начале торгов на Nasdaq. Доступ к новому ETP, котирующемуся в Лондоне, ограничен для профессиональных инвесторов согласно текущим правилам Великобритании. Розничные инвесторы смогут получить доступ к криптовалютным биржевым нотам (ETN) на признанных инвестиционных биржах, таких как LSE, начиная с 8 октября, согласно правилам Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).
Эксперт, который точно предсказал максимум Биткоина в 2024 году, делает новый Колл на 208 000$

Джейк Симмонс, преданный крипто-журналист, увлекается Биткоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в криптосообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биткоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биткоина и криптовалют началась сразу после получения степени в области информационных систем в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейк присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образование обеспечивает ему техническую компетенцию и аналитические навыки, необходимые для разбора сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биткоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, аналитика Джейка предлагает ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биткоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. По его мнению, нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биткоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды подкрепляют его позицию о том, что, как церковь была отделена от государства, так и деньги должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биткоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, в котором Биткоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений. Его защита не связана с оппозицией...
Новая Эра Для Крипто Инвестиций

Знаменательный Дебют Grayscale GDLC ETF: Новая Эра Для Крипто Инвестиций
Вот что должен делать каждый инвестор на Медвежьем рынке криптовалют

Когда цены начинают обваливаться, толпы трейдеров в страхе бегут, продавая на дне рынка. Но история также показала, что, какими бы болезненными они ни были, спады в крипто могут быть одними из самых богатых моментов для тех, кто знает, что делает. В отличие от традиционных рынков, крипто никогда не спит и торгуется на основе нарративов, а также движется прямо сейчас на инновациях или новостях со всего мира. Вот почему медвежьи рынки так волатильны — и также время, когда они могут быть плодородной почвой для дисциплинированных инвесторов, которые готовы, а не паникуют. В прошлых циклах управляющие деньгами, которые придерживались этого долгосрочного подхода, а не гнались за быстрыми отскоками, как правило, получали наибольшую прибыль, когда возвращался бычий рынок. На фоне такого рода ситуации, миграционное поведение китов, подобное тому, что наблюдается на MAGACOIN FINANCE, является сигналом того, что профессиональные деньги уже тихо позиционируются для того, что грядет, независимо от того, следует ли розница их темпу или нет. Сосредоточьтесь на фундаментальных показателях Медвежьи рынки отделяют зерна от плевел, показывая, кто действительно создает полезность, а кто был просто хайпом. Инвесторам было бы полезно отслеживать активность разработчиков, реальные приложения и активные партнерства вместе с ними. Прочно установленные, технологически подкрепленные криптовалюты с активными сообществами имеют наилучшие шансы пережить бурю и также преуспеть в предстоящем бычьем цикле. Накапливайте постепенно Найти точное дно практически невозможно. Вместо того, чтобы ждать «идеального» входа, стратегии, такие как усреднение долларовой стоимости (DCA), позволяют стабильно накапливать со временем. Этот подход снижает эмоциональное давление тайминга рынка и создает экспозицию по более выгодным ценам, подготавливая портфели к восстановлению, когда вернется оптимизм. Диверсифицируйте мудро Сосредоточение на одном токене захватывает, когда рынок процветает, но также может быть разрушительным во время циклов спада. Удержание...
Coral Finance и GATA объединяют DeFi с ИИ для ускорения инноваций

В партнерстве с GATA, Coral Finance готова объединить опыт обеих организаций в области ИИ и децентрализованных финансов (DeFi) для развития финансовых инноваций.
Криптовалютное мошенничество в Гонконге стоило пожилому мужчине 3,3 миллиона долларов

Подробнее: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
Долгосрочный прогноз цены Биткоин — 200K $ в игре, поскольку аналитики подчеркивают институциональный спрос

Майкл Сейлор, председатель MicroStrategy, поделился на CNBC's Squawk Box, что большинство аналитиков по акциям ожидают, что Биткоин превысит 150 000$ к Рождеству. При торговле Биткоином по цене 112 210$, это будет означать рост более чем на 30% всего за три месяца. Сейлор объяснил, что внедрение является основным драйвером. По мере того как все больше компаний добавляют Биткоин в свои балансы и все больше людей узнают о нем, спрос продолжает расти при ограниченном предложении. Он подчеркнул, что фиксированное предложение Биткоина означает, что каждый всплеск интереса напрямую влияет на цену, потенциально поднимая BTC к отметке 150K$. Прогноз согласуется с мнениями представителей отрасли, которые видят расширение роли Биткоина в корпоративных финансах и институциональной стратегии. Каждое новое вхождение укрепляет уверенность в том, что Биткоин вскоре может прорваться на шестизначную территорию, делая его центральным элементом прогнозов крипторынка в этом сезоне. Цель Тома Ли в 200K$ для Биткоина Том Ли из Fundstrat Global считает, что Биткоин не остановится
Заявка BitGo на IPO показывает значительный рост доходов, планируется листинг на NYSE

Подробнее: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
