2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
'Американская распродажа': Связанная с семьей Трампа World Liberty обвиняется в сделках с противниками США

'Американская распродажа': Связанная с семьей Трампа World Liberty обвиняется в сделках с противниками США

Пост «Американская распродажа»: Связанная с семьей Трампа World Liberty обвиняется в сделках с противниками США появился на BitcoinEthereumNews.com. Accountable.us, вашингтонская наблюдательная организация, обвинила связанную с семьей Трампа World Liberty Financial в продаже своих токенов подсанкционным организациям, связанным с Северной Кореей, Ираном и Россией. Предполагаемые связи с Россией и Ираном Вашингтонская наблюдательная организация Accountable.us обвинила связанную с семьей Трампа компанию World Liberty Financial Inc. в продаже сотен тысяч токенов WLFI [...] Источник: https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/
Chainbase
C$0.14504-10.94%
DAR Open Network
D$0.02941-9.25%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.164-4.82%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 15:05
Поделиться
Почему Сейлор прогнозирует решающий сдвиг в динамике цены BTC

Почему Сейлор прогнозирует решающий сдвиг в динамике цены BTC

Пост «Почему Сейлор прогнозирует решающий сдвиг в динамике цены BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Институциональное принятие Биктоин: Почему Сейлор прогнозирует решающий сдвиг в динамике цены BTC Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Институциональное принятие Биктоин: Почему Сейлор прогнозирует решающий сдвиг в динамике цены BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-saylor/
Биткоин
BTC$117,561.34-2.84%
BRC20.COM
COM$0.010655-4.84%
WHY
WHY$0.00000003015-1.30%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:45
Поделиться
3 монеты для покупки сейчас, когда директор по цифровым активам США называет создание Стратегического резерва Bitcoin "главным приоритетом"

3 монеты для покупки сейчас, когда директор по цифровым активам США называет создание Стратегического резерва Bitcoin "главным приоритетом"

Пост «3 монеты для покупки сейчас, когда директор США по Виртуальным активам называет создание Стратегического резерва Bitcoin «главным приоритетом»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 20 сентября 2025 | 09:20 Недавнее изменение в политике США, где Патрик Витт, директор Президентского совета советников по Виртуальным активам, подтвердил, что создание Стратегического резерва Bitcoin является главным приоритетом, предполагает, что цифровые активы вступают в новую фазу институционального признания. Это изменение, вероятно, сигнализирует о том, что рынки расширят свое внимание на активы, сочетающие полезность, соответствие нормам и силу сообщества. В этом контексте три монеты могут представлять убедительные варианты сейчас: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI) и Ripple (XRP). Little Pepe в настоящее время находится на 13 этапе предпродажи, по цене 0,0022$, собрав более 25,3 миллиона $ на всех этапах и продав более 15,6 миллиардов токенов. Эти цифры указывают на высокий спрос. Этапы предпродажи до этого быстро распродавались, сигнализируя о динамике сообщества. Проект строит совместимый с Ethereum блокчейн Layer-2, специально адаптированный для мем-культуры, с такими функциями, как почти нулевые комиссии за газ, защита от снайперских ботов и нулевой налог на транзакции. Эти функции могут помочь избежать многих ловушек, от которых страдали устаревшие Мем-коины, когда перегрузка сети или манипуляции ухудшали пользовательский опыт. Время роста Little Pepe совпадает с институциональным интересом к цифровым активам. Поскольку правительства сигнализируют о формализации владения Биктоин, активы, структурированные для масштабирования, обеспечения справедливости и предлагающие сильную Токеномику, могут получить относительное преимущество. У Little Pepe есть дорожная карта к листингу на централизованных биржах, мем-лаунчпад в своей цепи, а также вознаграждения за управление и стейкинг. Эти основы делают Little Pepe привлекательным выбором для инвесторов, ищущих монеты с потенциалом. По мере того как активы, подобные Биктоин, интегрируются в национальные резервы и политические рамки, блокчейны, обеспечивающие масштабируемую производительность без ущерба для децентрализации, могут привлечь повышенное внимание. Архитектура Sei может привлечь разработчиков и учреждения, ищущие альтернативы перегруженным цепям или более медленным механизмам консенсуса. Хотя Sei не использует...
NEAR
NEAR$2.998+4.60%
SEI
SEI$0.2709-2.41%
Union
U$0.009626+2.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:28
Поделиться
Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC

Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC

Пост «Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Раскрытие важных сведений о коэффициенте лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-6/
Биткоин
BTC$117,561.34-2.84%
BRC20.COM
COM$0.010655-4.84%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:27
Поделиться
Топ-3 альткоина, которые могут сделать вас миллионером через 5 лет

Топ-3 альткоина, которые могут сделать вас миллионером через 5 лет

Каждый криптоцикл приносит свою долю сюрпризов. В одном сезоне Биктоин и блокчейн Ethereum определяли ландшафт. В следующем, [...] Пост Топ-3 Альткоины, которые могут сделать вас миллионером за 5 лет впервые появился на Coindoo.
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
Coindoo2025/09/20 14:00
Поделиться
Momo.Fun сотрудничает с Okratech для внедрения реальных Web3-приложений в свою сеть мем-активов

Momo.Fun сотрудничает с Okratech для внедрения реальных Web3-приложений в свою сеть мем-активов

Интегрируя Okratech, Momo.Fun привносит масштабируемую и совместимую экосистему на свою платформу, что благоприятно влияет на вовлеченность пользовательского опыта.
FUNToken
FUN$0.008403-3.35%
RealLink
REAL$0.07798-4.44%
Momo
MOMO$0.004473-24.83%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/20 13:30
Поделиться
BlackRock покупает Биткоин и Ethereum на 390M $

BlackRock покупает Биткоин и Ethereum на 390M $

Пост BlackRock приобретает Биктоин и блокчейн Ethereum на сумму 390 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты BlackRock купил Биктоин и блокчейн Ethereum на сумму 390 миллионов долларов, укрепляя свою позицию как крупного институционального держателя криптовалюты. Криптопортфель компании быстро расширился после введения Индекс ETF Биткоина в 2024 году. BlackRock, крупная американская корпорация по Управлению активами, управляющая триллионами активов, приобрела Биктоин и блокчейн Ethereum на сумму 390 миллионов долларов в пятницу, продолжая свою агрессивную экспансию в цифровые активы. Последнее приобретение дополняет существенные криптовалютные активы BlackRock, которые быстро росли с тех пор, как компания начала предлагать криптовалютные ETF. Гигант по Управлению активами теперь владеет почти 765 000 BTC после одобрения спотовых Индекс ETF Биткоина в начале 2024 года. Растущий портфель цифровых активов BlackRock отражает более широкие тенденции институционального принятия, при этом традиционные финансовые компании все чаще выделяют части своих портфелей в криптоактивы через биржевые фонды. С момента запуска своих криптовалютных инвестиционных продуктов BlackRock накопил миллиарды в стоимости Биктоина и блокчейн Ethereum, утвердив себя как один из крупнейших Институциональных пользователей в этой сфере. Источник: https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/
Биткоин
BTC$117,561.34-2.84%
BRC20.COM
COM$0.010655-4.84%
Major
MAJOR$0.11347-4.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 13:21
Поделиться
Cardano Foundation и Token Terminal подписывают соглашение об институциональном покрытии

Cardano Foundation и Token Terminal подписывают соглашение об институциональном покрытии

Фонд Cardano сотрудничает с Token Terminal, чтобы предложить профессиональным инвесторам с капиталом от 300 тыс. $ институциональную аналитику нативных токенов.
TokenFi
TOKEN$0.01162-4.51%
Sign
SIGN$0.05647-8.74%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/20 13:00
Поделиться
Более 153M $ лонгов ликвидировано по ETH, BTC, SOL

Более 153M $ лонгов ликвидировано по ETH, BTC, SOL

Пост «Ликвидация лонгов на сумму более 153 млн долларов по ETH, BTC, SOL» появился на BitcoinEthereumNews.com. Массовые ликвидации криптоактивов: более 153 млн долларов лонгов ликвидировано по ETH, BTC, SOL Перейти к содержанию Главная Крипто новости Массовые ликвидации криптоактивов: более 153 млн долларов лонгов ликвидировано по ETH, BTC, SOL Источник: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/
Солана
SOL$209.02-4.69%
Биткоин
BTC$117,561.34-2.84%
BRC20.COM
COM$0.010655-4.84%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 12:45
Поделиться
CFTC привлекает руководителей JPMorgan и Franklin Templeton на ключевые роли в надзоре за Крипто

CFTC привлекает руководителей JPMorgan и Franklin Templeton на ключевые роли в надзоре за Крипто

CFTC укрепляет свое доминирование в надзоре за крипто, назначая элитных финансовых руководителей в свои консультативные ряды, совершенствуя регуляторную стратегию под руководством нового влиятельного руководства. CFTC продвигает крипто-стратегию вперед с руководителями JPMorgan и Franklin Templeton у руля Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила 19 сентября о новых членах Global […]
Union
U$0.009626+2.13%
Forward
FORWARD$0.0002174-0.68%
Поделиться
Coinstats2025/09/20 12:30
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов