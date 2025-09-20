3 монеты для покупки сейчас, когда директор по цифровым активам США называет создание Стратегического резерва Bitcoin "главным приоритетом"

Пост «3 монеты для покупки сейчас, когда директор США по Виртуальным активам называет создание Стратегического резерва Bitcoin «главным приоритетом»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 20 сентября 2025 | 09:20 Недавнее изменение в политике США, где Патрик Витт, директор Президентского совета советников по Виртуальным активам, подтвердил, что создание Стратегического резерва Bitcoin является главным приоритетом, предполагает, что цифровые активы вступают в новую фазу институционального признания. Это изменение, вероятно, сигнализирует о том, что рынки расширят свое внимание на активы, сочетающие полезность, соответствие нормам и силу сообщества. В этом контексте три монеты могут представлять убедительные варианты сейчас: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI) и Ripple (XRP). Little Pepe в настоящее время находится на 13 этапе предпродажи, по цене 0,0022$, собрав более 25,3 миллиона $ на всех этапах и продав более 15,6 миллиардов токенов. Эти цифры указывают на высокий спрос. Этапы предпродажи до этого быстро распродавались, сигнализируя о динамике сообщества. Проект строит совместимый с Ethereum блокчейн Layer-2, специально адаптированный для мем-культуры, с такими функциями, как почти нулевые комиссии за газ, защита от снайперских ботов и нулевой налог на транзакции. Эти функции могут помочь избежать многих ловушек, от которых страдали устаревшие Мем-коины, когда перегрузка сети или манипуляции ухудшали пользовательский опыт. Время роста Little Pepe совпадает с институциональным интересом к цифровым активам. Поскольку правительства сигнализируют о формализации владения Биктоин, активы, структурированные для масштабирования, обеспечения справедливости и предлагающие сильную Токеномику, могут получить относительное преимущество. У Little Pepe есть дорожная карта к листингу на централизованных биржах, мем-лаунчпад в своей цепи, а также вознаграждения за управление и стейкинг. Эти основы делают Little Pepe привлекательным выбором для инвесторов, ищущих монеты с потенциалом. По мере того как активы, подобные Биктоин, интегрируются в национальные резервы и политические рамки, блокчейны, обеспечивающие масштабируемую производительность без ущерба для децентрализации, могут привлечь повышенное внимание. Архитектура Sei может привлечь разработчиков и учреждения, ищущие альтернативы перегруженным цепям или более медленным механизмам консенсуса. Хотя Sei не использует...