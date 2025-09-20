Фонд психического здоровья пожарных Ванкувера будет принимать Биткоин
Пост о том, что фонд психического здоровья пожарных Ванкувера будет принимать Биткоин, появился на BitcoinEthereumNews.com. Мэр Ванкувера Кен Сим запустил фонд, предназначенный для поддержки психического здоровья пожарных. Согласно новым данным, фонд, которым управляет благотворительная организация пожарных Ванкувера, будет принимать как денежные пожертвования, так и цифровые активы, в частности Биткоин. В заявлении, опубликованном офисом мэра, говорится, что это решение основано на данных Канадской ассоциации психического здоровья, которые показывают, что уровень самоубийств среди пожарных на 30% выше, чем среди населения в целом, из-за травм, с которыми они сталкиваются на работе. "На сегодняшний день доноры пообещали в общей сложности 3,5 биткоина в фонд, что эквивалентно примерно 550 000 канадских долларов", - говорится в заявлении офиса мэра. Мэр Ванкувера запускает фонд психического здоровья пожарных Изначально благотворительная организация пожарных Ванкувера собрала около 2,7 миллиона канадских долларов на прошлой неделе во время сбора средств. Именно во время этого мероприятия Сим объявил о создании фонда, объяснив аудитории, как он поможет пострадавшим. По словам представителей офиса мэра, обещанные средства будут добавлены к собранным фондам, отмечая, что это значительно поможет жертвам проблем с психическим здоровьем среди пожарных Ванкувера. Эрик Химмельман, исполнительный директор благотворительной организации пожарных Ванкувера, заявил, что организация сделает все возможное для эффективного распределения средств. "Любое финансирование и повышение осведомленности, направленные на оказание большей поддержки психического здоровья пожарным, которые испытывают трудности, высоко ценятся и необходимы сейчас как никогда раньше", - добавил он. Ожидается, что отчет будет представлен персоналом этой осенью. Эта инициатива появляется в то время, когда на крипторынке наблюдается повышенная волатильность. Как ранее сообщал Cryptopolitan, Федеральная резервная система недавно объявила о первом снижении процентной ставки на 2025 год, что заставило аналитиков и экспертов предположить, что это может вызвать медвежий тренд в краткосрочной перспективе. В...
