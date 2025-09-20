2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Революция блокчейна должна быть невидимой

Революция блокчейна должна быть невидимой

Пост «Революция блокчейна должна быть невидимой» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Когда дело касается денег, у каждого человека в конечном счете одинаковые базовые потребности: нам нужно иметь возможность сохранять их, отправлять и тратить, безопасно и просто. Но даже в 2025 году миллиарды людей все еще исключены из формальной финансовой системы. И это происходит не только на развивающихся рынках, но, как ни иронично, также и в ведущих странах мира. Краткое содержание Десятки миллионов людей в развитых странах остаются недостаточно охваченными банковскими услугами, но блокчейн еще не предоставил практических, повседневных решений из-за плохого пользовательского опыта и сложности. Принятие зависит от понятности — успешные модели, такие как Nubank в Бразилии, GCash на Филиппинах и платежи TON в Telegram показывают, что люди принимают технологии, когда они просты, встроены и решают повседневные проблемы. Блокчейн должен отдавать приоритет полезности, а не идеологии — неуклюжие запуски, такие как эксперимент с Биткоином в Сальвадоре, показывают риски, в то время как стейблкоины и токенизированные активы предлагают более четкий путь к удобству использования и доверию. Массовое принятие требует простоты — крипто должно стать таким же легким, как существующие приложения, делая сбережение, отправку и трату естественными; в противном случае блокчейн рискует оставаться нишевым на десятилетия. Согласно недавним исследованиям, более 36 миллионов потребителей в одной только Северной Америке остаются недостаточно охваченными банковскими услугами, в то время как в Великобритании более 20,2 миллиона взрослых недостаточно обслуживаются. Будь то из-за отсутствия инфраструктуры или недоверия к банкам, это финансовое исключение продолжает сдерживать экономическую мобильность и ограничивать доступ к базовым возможностям. Многие по-прежнему видят в блокчейне революционное решение, предлагающее миру более быстрые, дешевые и безграничные финансовые услуги. Однако на практике мы еще не выполнили это обещание для обычных пользователей. Сегодня криптовалюты и блокчейн в более широком смысле воспринимаются как спекулятивные способы извлечения ценности, а не...
Threshold
T$0.01463-3.49%
Trust The Process
TRUST$0.0003341-7.11%
Moonveil
MORE$0.02918-14.35%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 17:15
Поделиться
Snowball Money и ENI создают основу для масштабируемого корпоративного внедрения Web3

Snowball Money и ENI создают основу для масштабируемого корпоративного внедрения Web3

Snowball Money и ENI готовы упростить идентификацию для улучшения репутации в сети и стимулирования масштабируемого внедрения Web3 корпоративного уровня в глобальном масштабе.
Orderly Network
ORDER$0.3101+0.29%
Stage
STAGE$0.0000352-8.57%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/20 17:00
Поделиться
Фонд психического здоровья пожарных Ванкувера будет принимать Биткоин

Фонд психического здоровья пожарных Ванкувера будет принимать Биткоин

Пост о том, что фонд психического здоровья пожарных Ванкувера будет принимать Биткоин, появился на BitcoinEthereumNews.com. Мэр Ванкувера Кен Сим запустил фонд, предназначенный для поддержки психического здоровья пожарных. Согласно новым данным, фонд, которым управляет благотворительная организация пожарных Ванкувера, будет принимать как денежные пожертвования, так и цифровые активы, в частности Биткоин. В заявлении, опубликованном офисом мэра, говорится, что это решение основано на данных Канадской ассоциации психического здоровья, которые показывают, что уровень самоубийств среди пожарных на 30% выше, чем среди населения в целом, из-за травм, с которыми они сталкиваются на работе. "На сегодняшний день доноры пообещали в общей сложности 3,5 биткоина в фонд, что эквивалентно примерно 550 000 канадских долларов", - говорится в заявлении офиса мэра. Мэр Ванкувера запускает фонд психического здоровья пожарных Изначально благотворительная организация пожарных Ванкувера собрала около 2,7 миллиона канадских долларов на прошлой неделе во время сбора средств. Именно во время этого мероприятия Сим объявил о создании фонда, объяснив аудитории, как он поможет пострадавшим. По словам представителей офиса мэра, обещанные средства будут добавлены к собранным фондам, отмечая, что это значительно поможет жертвам проблем с психическим здоровьем среди пожарных Ванкувера. Эрик Химмельман, исполнительный директор благотворительной организации пожарных Ванкувера, заявил, что организация сделает все возможное для эффективного распределения средств. "Любое финансирование и повышение осведомленности, направленные на оказание большей поддержки психического здоровья пожарным, которые испытывают трудности, высоко ценятся и необходимы сейчас как никогда раньше", - добавил он. Ожидается, что отчет будет представлен персоналом этой осенью. Эта инициатива появляется в то время, когда на крипторынке наблюдается повышенная волатильность. Как ранее сообщал Cryptopolitan, Федеральная резервная система недавно объявила о первом снижении процентной ставки на 2025 год, что заставило аналитиков и экспертов предположить, что это может вызвать медвежий тренд в краткосрочной перспективе. В...
Chainbase
C$0.14509-10.91%
Moonveil
MORE$0.02918-14.35%
BRC20.COM
COM$0.010656-4.84%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:58
Поделиться
ЕС завершает разработку дорожной карты для цифрового евро, чтобы бросить вызов платежному доминированию США

ЕС завершает разработку дорожной карты для цифрового евро, чтобы бросить вызов платежному доминированию США

Европейский союз продвигается вперед с планами по созданию цифрового евро, с основной целью помочь блоку снизить зависимость от иностранных финансовых систем. ЕС утверждает дорожную карту для цифрового евро Министры финансов Европейского союза (ЕС) согласовали дорожную карту для цифрового евро, цифровой валюты центрального банка (CBDC), предназначенной для […]
Forward
FORWARD$0.0002174-0.68%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12822-6.66%
Поделиться
Coinstats2025/09/20 16:30
Поделиться
Токен Metamask «появится скорее», подтверждает основатель Consensys

Токен Metamask «появится скорее», подтверждает основатель Consensys

MetaMask сталкивается с интенсивной конкуренцией, поскольку кошельки борются за доминирование.
TokenFi
TOKEN$0.01162-4.51%
FIGHT
FIGHT$0.0004448-10.25%
Поделиться
Coinstats2025/09/20 16:30
Поделиться
Биткоин станет скучным, утверждает Сейлор на фоне притока ETF

Биткоин станет скучным, утверждает Сейлор на фоне притока ETF

Пост "Биткоин станет скучным", утверждает Сейлор на фоне притока средств в ETF, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Майкл Сейлор говорит, что Биткоин будет казаться скучным по мере снижения волатильности. ETF Биткоина привлекли 223M долларов 19 сентября, лидирует BlackRock. Ротация альткоинов замедляется, внимание снова переключается на Биткоин. Биткоин может терять свою привлекательность, по мнению председателя MicroStrategy Майкла Сейлора. По мере того как крупные институты вливаются на рынок, экстремальная волатильность, которая когда-то определяла Биткоин, начинает угасать. "Вы хотите, чтобы волатильность снизилась, чтобы мега-институты чувствовали себя комфортно, входя в пространство и увеличивая объемы", - сказал Сейлор в подкасте Coin Stories. Но он признал, что это "головоломка" - меньшая волатильность делает Биткоин сильнее, но также менее захватывающим. "Это как будто у них был большой подъем, а теперь адреналин спадает, и они немного медвежьи", - добавил он. Биткоин застрял в нейтральном положении Биткоин достиг рекордного максимума в 124 100 долларов 14 августа, но с тех пор остыл и сейчас торгуется около 115 760 долларов. Некоторые, как Артур Хейс, считают, что он все еще может взлететь до 250 000 долларов в этом году, что делает его одной из лучших монет для покупки в 2025 году. Другие видят более медленный рост или даже резкий откат впереди. Рынок явно разделен. После снижения ставки ФРС ранее на этой неделе на 25 базисных пунктов с 4,50% до 4,25%, Биткоин нашел поддержку на уровне 115K долларов. Криптовалюта выросла на 82% за последний год и должна преодолеть отметку в 117K долларов, чтобы настроиться на достижение нового ATH. Институты вступают в игру 19 сентября спотовые ETF Биткоина в США сгенерировали 223 миллиона долларов, причем почти все они поступили в IBIT от BlackRock. ETF Ethereum также проявили активность, лидирует ETHA от BlackRock. 19 сентября спотовые ETF Биткоина в США зафиксировали чистый приток в размере 223M долларов, при этом только IBIT от BlackRock показал приток в размере 246M долларов. Спотовые ETF Ethereum увидели чистый приток в размере 47,75M долларов, обусловленный исключительно ETHA от BlackRock, который зафиксировал 144M долларов...
Union
U$0.009626+2.13%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004335+8.53%
BRC20.COM
COM$0.010656-4.84%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:21
Поделиться
Стремление Anchorage Digital получить основной счёт в Федеральной резервной системе

Стремление Anchorage Digital получить основной счёт в Федеральной резервной системе

Пост «Стремление Anchorage Digital получить Основной счёт Федерального резерва» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевой момент: Стремление Anchorage Digital получить Основной счёт Федерального резерва Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Ключевой момент: Стремление Anchorage Digital получить Основной счёт Федерального резерва Источник: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-fed-master-account/
BRC20.COM
COM$0.010656-4.84%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:15
Поделиться
Лучшие мем-коины для покупки сейчас: Топ-5 вариантов для создания поколенческого богатства в 2025 году

Лучшие мем-коины для покупки сейчас: Топ-5 вариантов для создания поколенческого богатства в 2025 году

Мемкоины остаются популярными среди инвесторов в 2025 году, поскольку трейдеры стремятся к высокому росту в своих [...]
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00503+19.76%
Поделиться
Coinstats2025/09/20 15:15
Поделиться
Трейдеры отказываются от прогнозов по Shiba Inu, переключаясь на потенциальную прибыль в 100× от предпродажи Pepeto

Трейдеры отказываются от прогнозов по Shiba Inu, переключаясь на потенциальную прибыль в 100× от предпродажи Pepeto

Тем не менее, для прогноза цены shiba inu в 2025 году вопрос прост: остаются ли легенды все еще путем, или пришло время исследовать новые горизонты?
BitShiba
SHIBA$0.00000000064-0.62%
GAINS
GAINS$0.02238-3.74%
Поделиться
The Cryptonomist2025/09/20 15:00
Поделиться
Предложение Ethereum сокращается, поскольку киты накапливают

Предложение Ethereum сокращается, поскольку киты накапливают

Динамика предложения Ethereum (ETH) претерпевает значительные изменения, с заметным увеличением накопления крупными инвесторами, обычно известными как "киты". Согласно данным на цепочке, количество ETH, удерживаемого этими накапливающими адресами, более чем удвоилось с июня 2025 года, примерно с 13 миллионов до почти 28 миллионов ETH. Это агрессивное ... Продолжить чтение "Предложение Ethereum сокращается, пока киты накапливают" Пост "Предложение Ethereum сокращается, пока киты накапливают" впервые появился на Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.
Moonveil
MORE$0.02918-14.35%
Juneo Supernet
JUNE$0.095+4.28%
Эфириум
ETH$4,087.02-5.65%
Поделиться
Coinstats2025/09/20 14:25
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов