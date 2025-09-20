Революция блокчейна должна быть невидимой

Пост «Революция блокчейна должна быть невидимой» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Когда дело касается денег, у каждого человека в конечном счете одинаковые базовые потребности: нам нужно иметь возможность сохранять их, отправлять и тратить, безопасно и просто. Но даже в 2025 году миллиарды людей все еще исключены из формальной финансовой системы. И это происходит не только на развивающихся рынках, но, как ни иронично, также и в ведущих странах мира. Краткое содержание Десятки миллионов людей в развитых странах остаются недостаточно охваченными банковскими услугами, но блокчейн еще не предоставил практических, повседневных решений из-за плохого пользовательского опыта и сложности. Принятие зависит от понятности — успешные модели, такие как Nubank в Бразилии, GCash на Филиппинах и платежи TON в Telegram показывают, что люди принимают технологии, когда они просты, встроены и решают повседневные проблемы. Блокчейн должен отдавать приоритет полезности, а не идеологии — неуклюжие запуски, такие как эксперимент с Биткоином в Сальвадоре, показывают риски, в то время как стейблкоины и токенизированные активы предлагают более четкий путь к удобству использования и доверию. Массовое принятие требует простоты — крипто должно стать таким же легким, как существующие приложения, делая сбережение, отправку и трату естественными; в противном случае блокчейн рискует оставаться нишевым на десятилетия. Согласно недавним исследованиям, более 36 миллионов потребителей в одной только Северной Америке остаются недостаточно охваченными банковскими услугами, в то время как в Великобритании более 20,2 миллиона взрослых недостаточно обслуживаются. Будь то из-за отсутствия инфраструктуры или недоверия к банкам, это финансовое исключение продолжает сдерживать экономическую мобильность и ограничивать доступ к базовым возможностям. Многие по-прежнему видят в блокчейне революционное решение, предлагающее миру более быстрые, дешевые и безграничные финансовые услуги. Однако на практике мы еще не выполнили это обещание для обычных пользователей. Сегодня криптовалюты и блокчейн в более широком смысле воспринимаются как спекулятивные способы извлечения ценности, а не...