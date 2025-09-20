Превзойдет ли Биткоин индекс S&P 500? "Навсегда", говорит Майкл Сейлор

Пост "Превзойдет ли Биткоин индекс S&P 500? 'Навсегда', говорит Майкл Сейлор" появился на BitcoinEthereumNews.com. В последних новостях о Биткоине генеральный директор Strategy Майкл Сейлор снова сделал смелое заявление о будущем Биткоина (BTC USD). Он сказал, что Биткоин будет превосходить S&P 500 "навсегда". По его словам, индекс будет терять почти 29% стоимости каждый год по сравнению с ведущей криптовалютой. В своем заявлении Сейлор подчеркнул силу Биткоина как долгосрочной инвестиции. Он считает, что его фиксированное предложение и глобальное принятие продолжат повышать его стоимость. С другой стороны, он утверждал, что традиционному индексу, такому как S&P 500, будет трудно не отставать. Новости Биткоина: Почему он является "Цифровым капиталом", сильнее чем S&P 500 В своем интервью Coin Stories исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор объяснил, что Биткоин является уникальным цифровым инвестиционным инструментом. По его словам, он растет в стоимости гораздо быстрее, чем традиционные активы. Сейлор отметил, что средняя доходность S&P 500 часто рассматривается как стандартная мера роста инвестиций. Однако он подчеркнул, что Биткоин (BTC USD) постоянно опережает этот ориентир. Эта разница, по его словам, подчеркивает явный разрыв в производительности. Из-за этого Сейлор считает, что происходит серьезный финансовый сдвиг. Он утверждал, что Биткоин становится превосходным выбором для инвесторов, все более популярным мнением, как свидетельствуют последние новости. По его мнению, он также служит более сильным обеспечением по сравнению с традиционными активами. По его мнению, устойчивый рост Биткоина дает инвесторам возможность создавать новые формы кредита, обеспеченного этим активом. Он объяснил, что кредиты, обеспеченные Биткоином, могут длиться дольше, приносить более высокую доходность и изменить глобальные финансы. Майкл Сейлор также подчеркнул, что эта перспектива повлияла на его роль в политических дискуссиях. Недавно он присоединился к другим руководителям криптоиндустрии на встрече, чтобы выступить за законопроект о стратегическом резерве Биткоина. Кроме того, он сравнил надежность Биткоина со слабостью традиционных валют. Он утверждал, что...