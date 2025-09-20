2025-10-11 суббота

Закон CLARITY получает поддержку на фоне растущего импульса политики в отношении Биткоина

Закон CLARITY получает поддержку на фоне растущего импульса политики в отношении Биткоина

Пост «Закон CLARITY получает поддержку на фоне роста импульса политики Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование крипто в Соединенных Штатах набирает обороты перед промежуточными выборами 2026 года. Генеральный директор Фонда Сатоши обещал масштабное объявление о Биткоине, которое может изменить восприятие криптоадаптации. Закон о ясности уже получил минимальную необходимую поддержку от сенаторов-демократов. Регулирование крипто в США набирает обороты в преддверии промежуточных выборов 2026 года. Фонд Сатоши, возглавляемый Деннисом Портером, усилил лоббистские усилия в Вашингтоне, подталкивая законодателей к приоритизации закона CLARITY. Портер также намекнул, что на следующей неделе будет сделано «масштабное» объявление о Биткоине; по его словам, оно может изменить траекторию принятия Биткоина в США. Представители индустрии призывают трейдеров внимательно следить за ситуацией. Бенджамин Аарон Семчи, председатель Averliz, сообщил подписчикам, что заявление Портера заслуживает внимания, подчеркивая, как изменения в политике могут быстро повлиять на рынки. Какие крипторегуляции ожидаются от Вашингтона? Развитие закона GENIUS Законодатели США объединились от обеих основных партий для принятия закона GENIUS, который фокусируется на стейблкоинах как форме платежа. Поскольку данные о рынке труда страны выявили слабость, законодатели теперь более чем когда-либо заинтересованы в использовании новых технологий для создания новых и более высокооплачиваемых рабочих мест. Двухпартийное продвижение закона CLARITY Сейчас импульс стоит за законом CLARITY, который направлен на пересмотр правил структуры крипторынка. В пятницу 12 сенаторов-демократов во главе с сенатором Рубеном Гальего подтвердили свое намерение работать с представителями обеих партий. «Мы надеемся, что наши коллеги-республиканцы согласятся на двухпартийный процесс авторства, как это принято для законодательства такого масштаба. Учитывая наш общий интерес к быстрому продвижению по этому вопросу, мы надеемся, что они согласятся на разумные запросы, чтобы обеспечить настоящее сотрудничество», — отметили сенаторы-демократы. Связанное: Рэй Далио предупреждает о «сердечном приступе экономики» США из-за долга, видит...
Во сколько начинается 3 сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне? Как смотреть

Во сколько начинается 3 сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне? Как смотреть

Пост "Во сколько начинается 3 сезон 'Короля Талсы' с Сильвестром Сталлоне? Как смотреть" появился на BitcoinEthereumNews.com. Частичный постер 3 сезона "Короля Талсы". Paramount+ Король Талсы, криминальная драма Сильвестра Сталлоне, созданная Тейлором Шериданом, возвращается в эти выходные с 3 сезоном. Во сколько новый сезон начнет транслироваться на Paramount+? Король Талсы стартовал в 2022 году и вернулся со вторым сезоном в 2024 году. Сталлоне играет в сериале Дуайта "Генерала" Манфреди, бывшего капореджиме мафии, который после 25-летнего заключения отправлен своими нью-йоркскими криминальными боссами в Талсу, штат Оклахома, чтобы создать новое преступное предприятие. Forbes "Обновленное расписание выхода 27 сезона 'Южного парка': Когда выйдут новые эпизоды?" Автор: Тим Ламмерс Краткое описание 3 сезона Короля Талсы гласит: "По мере расширения империи Дуайта растут и его враги, и риски для его команды. Теперь он сталкивается с самыми опасными противниками в Талсе: Данмайрами, влиятельной семьей старых денег, которая не играет по старым правилам, вынуждая Дуайта бороться за все, что он построил, и защищать свою семью." В 3 сезоне Короля Талсы также снимаются Мартин Старр, Джей Уилл, Аннабелла Шиорра, Нил МакДонаф, Роберт Патрик, Бо Кнапп, Белла Хиткот, Крис Калдовино, Маккенна Куигли Харрингтон, Майк "Кэш Фло" Уолден, Кевин Поллак, Винсент Пьяцца, Фрэнк Грилло, Майкл Бич, Джеймс Руссо, Гаррет Хедлунд и Дана Делани. 3 сезон Короля Талсы начинается с 1 эпизода под названием "Кровь и бурбон", трансляция которого начнется в воскресенье в 10:00, МСК на Paramount+. Как и два предыдущих сезона Короля Талсы, 3 сезон будет состоять из 10 эпизодов. Forbes "Дата начала стриминга 'Фантастической четверки: Первые шаги'" Автор: Тим Ламмерс Paramount+ предлагает два уровня подписки: Paramount+ Essential, который включает рекламу, стоит 7.99 $ в месяц, и Paramount+ Premium, без рекламы, стоит 12.99 $ в месяц. Сэмюэл Л. Джексон появится в качестве специального гостя в 3 сезоне "Короля Талсы" перед запуском собственного спин-офф сериала Король Талсы будет включать специального гостя в...
Шорты опережают лонги на 485 BTC

Шорты опережают лонги на 485 BTC

Пост Короткие позиции превзошли длинные на 485 BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Трейдеры Биткоина по-прежнему настроены по-медвежьи: Короткие позиции превзошли длинные на 485 BTC Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Кешав — выпускник физического факультета, который работает писателем в Bitcoinist с июня 2021 года. Он увлечен писательством, и за эти годы приобрел опыт работы в различных нишах. Кешав проявляет активный интерес к рынку криптовалют, при этом он особенно любит исследовать и писать об он-чейн анализе. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-bearish-shorts-outweigh-longs-485-btc/
Феноменальное будущее Биткоина: раскрытие прогнозов цен на 2025-2030 годы

Феноменальное будущее Биткоина: раскрытие прогнозов цен на 2025-2030 годы

Пост Феноменальное будущее Биткоина: Раскрытие прогнозов цены на 2025-2030 годы появился на BitcoinEthereumNews.com. Феноменальное будущее Биткоина: Раскрытие прогнозов цены на 2025-2030 годы Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Феноменальное будущее Биткоина: Раскрытие прогнозов цены на 2025-2030 годы Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-forecast-2030/
Взросление Биткоина поднимает ключевые вопросы

Взросление Биткоина поднимает ключевые вопросы

Пост «Взросление Биткоина поднимает ключевые вопросы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сэйлор, председатель MicroStrategy, недавно поделился перспективными взглядами на ценовую траекторию Биткоина, определив снижение волатильности как ключевой фактор для привлечения институционального интереса. Выступая в подкасте Coin Stories, Сэйлор объяснил, что хотя уменьшение колебаний может снизить интерес розничных трейдеров, этот переход свидетельствует о взрослении Биткоина. Продолжение чтения: Взросление Биткоина поднимает ключевые вопросы Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-maturation-raises-key-questions
Биткоин Hyper следующая криптовалюта, которая взорвется?

Биткоин Hyper следующая криптовалюта, которая взорвется?

Пост Bitcoin Hyper следующая криптовалюта, которая взорвется? появился на BitcoinEthereumNews.com. Экономист предсказывает сезон альткоинов и дальнейшее снижение ставок: Bitcoin Hyper следующая криптовалюта, которая взорвется? Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованиями и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в криптовалюту и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/more-rate-cuts-will-trigger-alt-season-bitcoin-hyper-gains/
Превзойдет ли Биткоин индекс S&P 500? "Навсегда", говорит Майкл Сейлор

Превзойдет ли Биткоин индекс S&P 500? "Навсегда", говорит Майкл Сейлор

Пост "Превзойдет ли Биткоин индекс S&P 500? 'Навсегда', говорит Майкл Сейлор" появился на BitcoinEthereumNews.com. В последних новостях о Биткоине генеральный директор Strategy Майкл Сейлор снова сделал смелое заявление о будущем Биткоина (BTC USD). Он сказал, что Биткоин будет превосходить S&P 500 "навсегда". По его словам, индекс будет терять почти 29% стоимости каждый год по сравнению с ведущей криптовалютой. В своем заявлении Сейлор подчеркнул силу Биткоина как долгосрочной инвестиции. Он считает, что его фиксированное предложение и глобальное принятие продолжат повышать его стоимость. С другой стороны, он утверждал, что традиционному индексу, такому как S&P 500, будет трудно не отставать. Новости Биткоина: Почему он является "Цифровым капиталом", сильнее чем S&P 500 В своем интервью Coin Stories исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор объяснил, что Биткоин является уникальным цифровым инвестиционным инструментом. По его словам, он растет в стоимости гораздо быстрее, чем традиционные активы. Сейлор отметил, что средняя доходность S&P 500 часто рассматривается как стандартная мера роста инвестиций. Однако он подчеркнул, что Биткоин (BTC USD) постоянно опережает этот ориентир. Эта разница, по его словам, подчеркивает явный разрыв в производительности. Из-за этого Сейлор считает, что происходит серьезный финансовый сдвиг. Он утверждал, что Биткоин становится превосходным выбором для инвесторов, все более популярным мнением, как свидетельствуют последние новости. По его мнению, он также служит более сильным обеспечением по сравнению с традиционными активами. По его мнению, устойчивый рост Биткоина дает инвесторам возможность создавать новые формы кредита, обеспеченного этим активом. Он объяснил, что кредиты, обеспеченные Биткоином, могут длиться дольше, приносить более высокую доходность и изменить глобальные финансы. Майкл Сейлор также подчеркнул, что эта перспектива повлияла на его роль в политических дискуссиях. Недавно он присоединился к другим руководителям криптоиндустрии на встрече, чтобы выступить за законопроект о стратегическом резерве Биткоина. Кроме того, он сравнил надежность Биткоина со слабостью традиционных валют. Он утверждал, что...
Прогноз цены Dogecoin по мере того, как движение ETF встречается с пробоем цикла:

Прогноз цены Dogecoin по мере того, как движение ETF встречается с пробоем цикла:

Пост Прогноз цены Dogecoin, поскольку движение ETF встречается с пробоем цикла: появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Dogecoin в настоящее время торгуется на уровне 0,2641 $ после 4% дневного снижения, с рыночной капитализацией около 39,89 миллиардов $. Структура рынка показывает, что актив продолжает отражать циклическое поведение, наблюдаемое в 2017 и 2021 годах, когда за длительными консолидациями следовали сильные ралли. Поскольку цикл 2025 года демонстрирует аналогичную настройку, аналитики наблюдают, может ли тот же паттерн повториться снова. Ценовое действие Dogecoin: Повторные тесты цикла сигнализируют о потенциале пробоя Цена Dogecoin продолжает двигаться в узнаваемых долгосрочных циклах, с 2017, 2021 и теперь появляющимся циклом 2025 года, отмечающим основные поворотные моменты. По словам аналитика на платформе X, ралли 2017 года началось после консолидации и подтолкнуло DOGE с менее чем 0,0002 $ до пика около 0,017 $. Цикл 2021 года отразил этот взрывной рост, с ценой, взлетевшей с около 0,0022 $ до максимумов выше 0,70 $. Оба ралли разворачивались, когда 50 EMA торговалась ниже цены, усиливая сильные восходящие условия во время пробоев. В текущем цикле 2025 года Dogecoin уже повторно тестировал нисходящую трендовую линию около 0,26 $, при этом снова удерживаясь выше 50 EMA. Это структурное выравнивание отражает основы, которые предшествовали более ранним параболическим скачкам, укрепляя аргументы в пользу продолжения. Тот же аналитик предполагает, что ожидаемый пробой может распространиться до 1 $ и выше, если паттерн сохранится. Поскольку Dogecoin входит в число ведущих мем-коинов, его циклический ритм предлагает долгосрочный прогноз цены DOGE, который указывает на еще одно историческое движение. Таким образом, текущие условия повторяют настройку предыдущих забегов и повышают ожидания на ближайшие месяцы. График DOGE/USD за 1 месяц (Источник: X) Заявка Grayscale на ETF DOGE: Институциональный интерес встречается с растущим оптимизмом Измененная заявка S-1 от Grayscale о преобразовании своего Dogecoin Trust в ETF под тикером GDOG подогрела новые дебаты о будущем актива. В случае одобрения ETF будет торговаться на NYSE Arca, а Coinbase будет выступать в качестве основного брокера и кастодиана. Этот шаг происходит, когда...
Сделает ли Биткоин наконец-то гэп в эти выходные?

Сделает ли Биткоин наконец-то гэп в эти выходные?

Курс Биткоина в настоящее время движется довольно спокойно, но в выходные это может внезапно измениться. Цена Биткоина сейчас составляет 115 900 $, что означает небольшое снижение на 0,85% по сравнению с 24 часами ранее. Торговля с объемом в 34,4 миллиарда $ все еще значительна, но... Сообщение "Сделает ли Биткоин наконец разрыв в эти выходные?" впервые появилось на Blockchain Stories.
Потеря Биткоином $BTC уровня поддержки 115 440 $ может предвещать проблемы впереди

Потеря Биткоином $BTC уровня поддержки 115 440 $ может предвещать проблемы впереди

Подробнее: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/
