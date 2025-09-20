Во сколько начинается 3 сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне? Как смотреть
Пост "Во сколько начинается 3 сезон 'Короля Талсы' с Сильвестром Сталлоне? Как смотреть" появился на BitcoinEthereumNews.com. Частичный постер 3 сезона "Короля Талсы". Paramount+ Король Талсы, криминальная драма Сильвестра Сталлоне, созданная Тейлором Шериданом, возвращается в эти выходные с 3 сезоном. Во сколько новый сезон начнет транслироваться на Paramount+? Король Талсы стартовал в 2022 году и вернулся со вторым сезоном в 2024 году. Сталлоне играет в сериале Дуайта "Генерала" Манфреди, бывшего капореджиме мафии, который после 25-летнего заключения отправлен своими нью-йоркскими криминальными боссами в Талсу, штат Оклахома, чтобы создать новое преступное предприятие. Forbes "Обновленное расписание выхода 27 сезона 'Южного парка': Когда выйдут новые эпизоды?" Автор: Тим Ламмерс Краткое описание 3 сезона Короля Талсы гласит: "По мере расширения империи Дуайта растут и его враги, и риски для его команды. Теперь он сталкивается с самыми опасными противниками в Талсе: Данмайрами, влиятельной семьей старых денег, которая не играет по старым правилам, вынуждая Дуайта бороться за все, что он построил, и защищать свою семью." В 3 сезоне Короля Талсы также снимаются Мартин Старр, Джей Уилл, Аннабелла Шиорра, Нил МакДонаф, Роберт Патрик, Бо Кнапп, Белла Хиткот, Крис Калдовино, Маккенна Куигли Харрингтон, Майк "Кэш Фло" Уолден, Кевин Поллак, Винсент Пьяцца, Фрэнк Грилло, Майкл Бич, Джеймс Руссо, Гаррет Хедлунд и Дана Делани. 3 сезон Короля Талсы начинается с 1 эпизода под названием "Кровь и бурбон", трансляция которого начнется в воскресенье в 10:00, МСК на Paramount+. Как и два предыдущих сезона Короля Талсы, 3 сезон будет состоять из 10 эпизодов. Forbes "Дата начала стриминга 'Фантастической четверки: Первые шаги'" Автор: Тим Ламмерс Paramount+ предлагает два уровня подписки: Paramount+ Essential, который включает рекламу, стоит 7.99 $ в месяц, и Paramount+ Premium, без рекламы, стоит 12.99 $ в месяц. Сэмюэл Л. Джексон появится в качестве специального гостя в 3 сезоне "Короля Талсы" перед запуском собственного спин-офф сериала Король Талсы будет включать специального гостя в...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 20:45