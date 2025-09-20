2025-10-11 суббота

Трейдеры тестируют ChatGPT для прогнозов цены Биткоин

Трейдеры тестируют ChatGPT для прогнозов цены Биткоин

Пост «Трейдеры тестируют ChatGPT для прогнозов цены Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT отражает ключевые уровни Биткоина при использовании индикаторов RSI, MACD и MVRV. Трейдеры тестируют ChatGPT для прогнозов BTC, но отмечают ограничения без данных на цепочке. ИИ показывает перспективы как инструмент для рабочего стола в сочетании с человеческим рыночным суждением. Трейдеры начали тестировать новый вопрос: может ли ChatGPT предсказать следующий шаг Биткоина? Модель не сканирует блокчейны и не отслеживает кошельки китов. Но в сочетании с четкими графиками и сильными индикаторами она может отражать важные уровни. Как ChatGPT может предсказать следующий ход Биткоина? Запрос к GPT-5 с богатыми данными и анализом экспертов. Результаты зависят от качества входных данных. Скудные запросы дают общие ответы. Детальные данные, т.е. RSI, MACD, коэффициенты MVRV, дают более точные прогнозы. Примером является аналитик Али Мартинес, который отметил, что Биткоин удерживает 115 400 $ чтобы избежать падения к 93 600 $. Когда этот график был пропущен через ChatGPT, вернулись те же уровни. При запросе к модели GPT-5 ChatGPT с другим графиком и введением нового параметра фундаментальных показателей появился другой прогноз. Затем мы создали сценарий, где мы убрали MVRV и оставили только RSI и MACD, и смещение стало медвежьим, сигнализируя о более слабом моментуме. Трейдеры применяют это на практике. На X трейдер primedealer загрузил в модель минутный график BTC с наложенными скользящими средними. Интересно, что ChatGPT предоставил трейдеру прогноз, что цена BTC имеет больше медвежьих настроений, чем бычьих. Спросил ChatGPT, может ли он проанализировать минутный график и сообщить условия... на самом деле довольно впечатляюще. Я могу начать использовать это для проверки настроений на графиках более высоких таймфреймов, когда рынок кажется неясным. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19 сентября 2025 г. Протестированные нами сценарии показывают, что ChatGPT не изобретает сигналы; он структурирует сигналы, которые ему подаются, отражая логику аналитика. Ограничения остаются очевидными. ChatGPT не может получить доступ к необработанным данным блокчейна...
Германия хочет провести Олимпийские игры в течение следующих 20 лет

Германия хочет провести Олимпийские игры в течение следующих 20 лет

Пост «Германия хочет принять Олимпийские игры в течение следующих 20 лет» появился на BitcoinEthereumNews.com. На этой винтажной фотографии около 80 000 человек заполнили Олимпийский стадион Мюнхена, чтобы посмотреть церемонию открытия Летних Олимпийских игр 1972 года. Мюнхен является одним из четырех немецких городов, претендующих на проведение Игр в течение следующих 20 лет. Bettmann Archive Прошло полвека с тех пор, как Олимпийские игры проводились в Германии, и многие в стране считают, что давно пора нации снова встать в очередь на проведение. С момента последних Летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Германия не стеснялась подавать заявки снова, хотя на самом деле она не была близка к получению права на проведение других Игр. Вместо этого Германия довольствовалась проведением ряда менее масштабных мультиспортивных Игр и Чемпионатов мира по различным олимпийским видам спорта и будущим олимпийским дисциплинам (в 2026 году: конный спорт в Ахене, флаг-футбол в Дюссельдорфе и художественная гимнастика во Франкфурте). Теперь наступают перемены. Олимпийский комитет Германии недавно объявил, что рассмотрит возможность выдвижения одного из четырех предложенных мест – Берлина, Гамбурга, Мюнхена и региона Рейн-Рур – для проведения Летних игр 2036, 2040 или 2044 годов. Исследовательским комитетам для каждого места дано разрешение на подготовку предложений, и ожидается, что национальный Олимпийский комитет выберет победителя в следующем году. 2036 год может не состояться ни для одного из них. Пять других кандидатов официально вступили в гонку, и в отличие от Парижа, который максимально использовал свои столетние Игры в прошлом году, трудно представить, что Германия сделает то же самое. 2040-е годы кажутся более многообещающими. Все четыре ранних кандидата имеют убедительные аргументы. Пять городов в северо-западном регионе Рейн-Рур с небольшой помощью Берлина объединились этим летом для проведения красочных и хорошо организованных Всемирных университетских игр, снова доказав, что Игры не обязательно должны быть привязаны к...
Большой Бык Майкл Сейлор Обсуждает Будущее Биткоина: "Десятилетний Период Начался"

Большой Бык Майкл Сейлор Обсуждает Будущее Биткоина: "Десятилетний Период Начался"

Пост «Большой Бык Майкл Сейлор обсуждает будущее Биткоина: "Начался 10-летний период"» появился на BitcoinEthereumNews.com. В своем недавнем интервью с Натали Брунелл, председатель MicroStrategy Майкл Сейлор сделал важные заявления о будущем Биткоина (BTC) по мере того, как институциональные инвесторы входят в сектор. Хотя снижающаяся волатильность Биткоина может сделать его «скучным» для розничных инвесторов, ищущих острых ощущений, по мнению Сейлора, это на самом деле естественная фаза созревания актива и положительный знак. Сейлор отмечает, что снижение волатильности цен Биткоина привлекло внимание крупных институциональных инвесторов, что он рассматривает как часть процесса созревания Биткоина и стимулирование долгосрочных держателей капитала инвестировать в большие объемы актива. Сейлор утверждает, что этот период созревания необходим для того, чтобы актив стал более надежным и стабильным инвестиционным инструментом. Сейлор описывает десятилетие между 2025 и 2035 годами как новую «цифровую золотую лихорадку» для экосистемы Биткоина. Он предсказывает, что в этот период появится множество различных бизнес-моделей и продуктов, будут основаны новые компании и созданы огромные состояния. Сейлор заявляет, что этот период отражает «хаос» на рынке, и что будут совершены ошибки, но в конечном итоге будут достигнуты большие успехи. В интервью также исследуется видение Сейлора относительно кредитных инструментов, обеспеченных Биткоином. Сейлор утверждает, что Биткоин как «цифровой капитал» может генерировать более высокую доходность и устранять слабые места в традиционной финансовой системе. Он утверждает, что работа его компании в этой области позволила Биткоину генерировать денежный поток, создавая более безопасные, высокодоходные и более ликвидные кредитные продукты для инвесторов. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас, чтобы получать эксклюзивные новости, аналитику и данные на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/
Сезонная ротация Альткоинов приводит к росту SUI, SEI и VET; Zexpire подчеркивает опционы с фиксированным риском для розничных трейдеров

Сезонная ротация Альткоинов приводит к росту SUI, SEI и VET; Zexpire подчеркивает опционы с фиксированным риском для розничных трейдеров

SUI, SEI и VET растут по мере того, как капитал перетекает в альткоины, но Zexpire привлекает внимание своими опционами с фиксированным риском, криптовалютными опционами в один клик и растущим спросом на токены $ZX.
Кевин Дюрант восстановил Биткоин, купленный за 650 $, теперь выросший более чем на 17 700%, спустя почти десятилетие

Кевин Дюрант восстановил Биткоин, купленный за 650 $, теперь выросший более чем на 17 700%, спустя почти десятилетие

Пост «Кевин Дюрант восстанавливает доступ к Биткоину, купленному за 650$, который вырос более чем на 17 700% почти за десятилетие» появился на BitcoinEthereumNews.com. Форвард НБА Кевин Дюрант снова получил доступ к своему биткоину после того, как был заблокирован в своей учетной записи Coinbase почти на десятилетие. За это время цена BTC выросла более чем на 17 700%. «Мы это исправили. Возврат активов завершен», — написал генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в X, отвечая на вирусный твит о проблемах с доступом Дюранта. Восстановление произошло через несколько дней после того, как Дюрант и его деловой партнер Рич Клейман обсудили блокировку на конференции CNBC Game Plan. «Это просто процесс, который мы не смогли решить», — сказал Клейман. Тем не менее, он отметил: «Биткоин продолжает расти... так что, я имею в виду, это только принесло нам пользу». Дюрант купил биткоин в 2016 году, услышав о нем от тогдашних товарищей по команде Golden State Warriors. В то время биткоин торговался между 360$ и 1 000$, и по оценкам, Дюрант купил его примерно по 650$ за монету. Сейчас он колеблется около 116 000$, согласно данным CoinMarketCap. Ни Дюрант, ни Клейман не раскрыли размер его активов. Дюрант и Клейман являются инвесторами Coinbase и продвигали компанию через свой медиа-ресурс Boardroom. Этот эпизод происходит на фоне растущего разочарования среди некоторых пользователей Coinbase, которые утверждают, что столкнулись с аналогичными проблемами при восстановлении доступа к учетной записи или получении помощи от службы поддержки. Армстронг признал критику в социальных сетях, заявив, что компания «уделяет большое внимание» улучшению обслуживания клиентов. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade
Кевин Дюрант восстановил доступ к Биткоину спустя годы

Кевин Дюрант восстановил доступ к Биткоину спустя годы

Пост «Кевин Дюрант восстановил доступ к Биткоину спустя годы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Звезда НБА Кевин Дюрант наконец восстановил контроль над своим давно потерянным кошельком Биткоина после почти десяти лет отсутствия доступа к своему аккаунту Coinbase. Это воссоединение с его криптовалютными активами вызвало широкое обсуждение в сообществе цифровых валют, подчеркивая сложности и нестабильный характер крипторынка в вопросах цифровой безопасности. [...] Читать далее: Кевин Дюрант восстановил доступ к Биткоину спустя годы Источник: https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years
GBP/USD находится под сильным давлением со стороны «Короля Доллара»

GBP/USD находится под сильным давлением со стороны «Короля Доллара»

Пост «GBP/USD находится под сильным давлением со стороны 'Короля Доллара'» появился на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD опускается ниже 1.3500, поскольку 'Король Доллар' восстанавливает силу после заседания ФРС. Британский фунт (GBP) находится под сильным давлением со стороны 'Короля Доллара' в пятницу, снизившись на 0.52%, несмотря на отсутствие экономического календаря в США, только с заявлениями официальных лиц Федеральной резервной системы (ФРС) в новостных лентах. Данные Великобритании, хотя и положительные, не смогли поддержать фунт стерлингов в розничных продажах. GBP/USD торгуется на уровне 1.3482. Настроение рынка остается смешанным на фоне истечения срока действия опционов «четверной ведьмы» в пятницу, что может вызвать волатильность на фондовых рынках США. Доллар США восстановился после падения до трехлетних минимумов после решения ФРС по денежно-кредитной политике в среду. Читать далее... Фунт стерлингов снижается из-за растущих опасений по поводу финансового положения Великобритании, внимание обращено на выступление Дейли из ФРС Фунт стерлингов (GBP) падает по отношению к основным валютам в пятницу, поскольку доходность долгосрочных государственных облигаций Соединенного Королевства (UK) резко растет на фоне стремительного роста заимствований государственного сектора в августе. Доходность 30-летних облигаций Великобритании подскочила более чем на 1% до уровня около 5.50%. Данные показали, что чистые заимствования государственного сектора достигли 18 миллиардов фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем за месяц за последние пять лет. Экономисты ожидали, что государственные заимствования будут значительно ниже — 12.8 миллиардов фунтов стерлингов. Читать далее... GBP/USD перешел в фазу диапазонной торговли – UOB Group Фунт стерлингов (GBP) перешел в фазу диапазонной торговли; смягчающийся базовый тон предполагает, что он, вероятно, сначала протестирует нижнюю границу диапазона 1.3470/1.3650, отмечают аналитики Форекс UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. Читать далее... Источник: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651
Канадский доллар укрепляется несмотря на слабые розничные продажи в июле

Канадский доллар укрепляется несмотря на слабые розничные продажи в июле

Пост «Канадский доллар укрепляется несмотря на более слабые розничные продажи в июле» появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадский доллар укрепляется несмотря на более слабые розничные продажи в июле, при этом USD/CAD снижается после неудачной попытки удержаться выше отметки 1,3800. Расходы канадских домохозяйств ослабли в июле, поскольку розничные продажи снизились на 0,8%, а продажи без учета автомобилей упали на 1,2%. Индекс доллара США держится вблизи шестидневных максимумов, поддерживаемый устойчивым спросом после осторожных указаний ФРС. Канадский доллар (CAD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, при этом USD/CAD прерывает двухдневную победную серию и сокращает более ранние внутридневные потери, несмотря на более сильный Гринбек и более слабые данные по розничным продажам. На момент написания пара торгуется около 1,3778, снижаясь с дневного максимума 1,3825, поскольку быкам не удалось сохранить импульс выше психологической отметки 1,3800. Между тем, Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость Гринбека по отношению к корзине из шести основных валют, сохраняет свой пост-ФРС отскок, торгуясь вблизи шестидневных максимумов около 97,63. Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи упали на 0,8% за месяц в июле, что соответствует ожиданиям, после того как июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 1,6% с 1,5%. Продажи без учета автомобилей снизились на 1,2%, что является более резким падением, чем ожидаемые -0,7%, хотя предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения до 2,2% с 1,9%. Эти цифры подчеркивают смягчение внутреннего спроса, вызывая опасения относительно импульса потребительских расходов после сильного второго квартала. Релиз появляется на фоне ключевых решений центральных банков на этой неделе. Банк Канады (BoC) снизил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,50%. Политики сослались на замедление роста, более слабый экспорт и трещины на рынке труда как на обоснования для смягчения. Управляющий Тифф Маклем подчеркнул, что Банк готов к дальнейшему смягчению «если риски возрастут». Овернайт индексные свопы подразумевают около 40% вероятности еще одного снижения на заседании 29 октября, повышаясь почти до 75% к декабрю. Федеральная резервная система (ФРС) также снизила ставки на 25 базисных пунктов до целевого...
Польша присоединяется к волне Bitcoin ETF с дебютом на Варшавской фондовой бирже

Польша присоединяется к волне Bitcoin ETF с дебютом на Варшавской фондовой бирже

Пост Польша присоединяется к волне Биткоин ETF с дебютом на Варшавской фондовой бирже появился на BitcoinEthereumNews.com. Польша присоединяется к волне Биткоин ETF с дебютом на Варшавской фондовой бирже Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/poland-joins-the-bitcoin-etf-wave-with-warsaw-stock-exchange-debut/
Блокчейн-агностический подход Quant и его токен QNT

Блокчейн-агностический подход Quant и его токен QNT

Пост «Блокчейн-агностический подход Quant и его токен QNT» появился на BitcoinEthereumNews.com. Quant — это блокчейн-проект, целью которого является обеспечение совместимости блокчейна и беспрепятственного обмена цифровыми активами и данными между различными блокчейн-сетями. Более подробный взгляд на Quant и QNT — его нативный токен, от Coinidol.com. Беспрепятственное взаимодействие между различными блокчейнами Основное внимание Quant уделяет созданию совместимой сети, которая позволяет различным блокчейн-сетям обмениваться данными друг с другом. Это обеспечивает передачу цифровых активов и данных между разрозненными блокчейнами. Технология Overledger служит основой решения для обеспечения совместимости. Overledger разработан для облегчения беспрепятственного взаимодействия между различными блокчейнами и традиционными системами. Сеть Quant выступает в качестве шлюза для цифровых активов, позволяя передавать токены и активы между различными блокчейн-сетями. Для этого используются мультичейн-приложения (MApps), построенные на базе сети Quant, которые используют ее функции совместимости и обеспечивают кросс-чейн взаимодействие и обмен данными. QNT — это утилитарный токен сети Quant, основанный на блокчейн Ethereum. Он используется для различных целей в экосистеме Quant, включая доступ и использование технологии Overledger, участие в управлении и оплату сетевых услуг. Сегодня QNT входит в топ-100 криптовалют с рыночной капитализацией 1,18B долларов. При этом проект Quant сотрудничает с различными организациями и предприятиями для интеграции своих решений по обеспечению совместимости в реальные случаи использования, такие как управление цепочками поставок, финансы и здравоохранение. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение со стороны Coinidol.com. Представленные данные собраны автором и не спонсируются какой-либо компанией или разработчиком токенов. Они не являются рекомендацией покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/quant-qnt-token/
