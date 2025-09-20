Канадский доллар укрепляется несмотря на слабые розничные продажи в июле
Пост «Канадский доллар укрепляется несмотря на более слабые розничные продажи в июле» появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадский доллар укрепляется несмотря на более слабые розничные продажи в июле, при этом USD/CAD снижается после неудачной попытки удержаться выше отметки 1,3800. Расходы канадских домохозяйств ослабли в июле, поскольку розничные продажи снизились на 0,8%, а продажи без учета автомобилей упали на 1,2%. Индекс доллара США держится вблизи шестидневных максимумов, поддерживаемый устойчивым спросом после осторожных указаний ФРС. Канадский доллар (CAD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, при этом USD/CAD прерывает двухдневную победную серию и сокращает более ранние внутридневные потери, несмотря на более сильный Гринбек и более слабые данные по розничным продажам. На момент написания пара торгуется около 1,3778, снижаясь с дневного максимума 1,3825, поскольку быкам не удалось сохранить импульс выше психологической отметки 1,3800. Между тем, Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость Гринбека по отношению к корзине из шести основных валют, сохраняет свой пост-ФРС отскок, торгуясь вблизи шестидневных максимумов около 97,63. Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи упали на 0,8% за месяц в июле, что соответствует ожиданиям, после того как июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 1,6% с 1,5%. Продажи без учета автомобилей снизились на 1,2%, что является более резким падением, чем ожидаемые -0,7%, хотя предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения до 2,2% с 1,9%. Эти цифры подчеркивают смягчение внутреннего спроса, вызывая опасения относительно импульса потребительских расходов после сильного второго квартала. Релиз появляется на фоне ключевых решений центральных банков на этой неделе. Банк Канады (BoC) снизил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,50%. Политики сослались на замедление роста, более слабый экспорт и трещины на рынке труда как на обоснования для смягчения. Управляющий Тифф Маклем подчеркнул, что Банк готов к дальнейшему смягчению «если риски возрастут». Овернайт индексные свопы подразумевают около 40% вероятности еще одного снижения на заседании 29 октября, повышаясь почти до 75% к декабрю. Федеральная резервная система (ФРС) также снизила ставки на 25 базисных пунктов до целевого...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 23:00