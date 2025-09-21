2025-10-11 суббота

Основатель Solana Яковенко говорит, что Bitcoin должен обновиться, чтобы выжить перед квантовой угрозой к 2030 году

Основатель Solana Яковенко говорит, что Bitcoin должен обновиться, чтобы выжить перед квантовой угрозой к 2030 году

Пост «Яковенко из Solana говорит, что Биктоин должен обновиться, чтобы выжить перед квантовой угрозой к 2030 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Соучредитель Экосистема Solana Анатолий Яковенко предупредил, что разработчики Биктоина должны действовать, чтобы подготовиться к возможному прорыву в квантовых вычислениях, который может сделать текущие меры безопасности сети устаревшими. Выступая на саммите All-In 2025, Яковенко сказал, что существует «50/50» шанс, что квантовые компьютеры станут достаточно мощными в течение пяти лет, чтобы взломать криптографическую защиту, обеспечивающую безопасность кошельков Биктоина. «Мы должны перевести Биктоин на квантово-устойчивую схему подписи», — сказал он. Опасения связаны с возможностью квантовых машин запускать алгоритмы, подобные алгоритму Шора, которые могут взломать алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых, в настоящее время защищающий приватные ключи Биктоина. Это сделало бы возможным подделку транзакций и компрометацию кошельков, что является экзистенциальным риском для сети. Сопротивление сообщества Дизайн Биктоина не делает такое изменение легким. Миграция на постквантовую криптографию потребует Харфорка, крайне спорного и технически сложного процесса, который потребует широкой поддержки по всей сети и не будет обратно совместимым. В то время как Яковенко подчеркивал срочность, другие в криптосообществе не убеждены, что угроза близка. Адам Бэк, генеральный директор Blockstream, оценил, что технология все еще довольно далека, и даже подготовка Биктоина к квантовым вычислениям «относительно проста». Контрибьютор Bitcoin Core Питер Тодд ранее отметил в социальных сетях, что квантовые компьютеры «не существуют», так как «демонстрации, решающие игрушечные задачи, не считаются». Для Люка Дашджра, другого контрибьютора Bitcoin Core, квантовые вычисления не представляют такой угрозы для Биктоина сейчас, как спам и коррупция разработчиков, с которыми сообщество может сейчас бороться. Яковенко утверждал, что достижения в области искусственного интеллекта показывают, как быстро лабораторные работы могут перейти в реальный мир. В тот момент, когда технологические гиганты, такие как Apple или Google, выпустят квантово-безопасные криптографические стеки, сказал он, «пришло время мигрировать». Источник: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
Лучшая крипто-инвестиция на сегодня - Pepeto, с большим потенциалом, чем Shiba Inu и Pepe, в 2025 году

Лучшая крипто-инвестиция на сегодня - Pepeto, с большим потенциалом, чем Shiba Inu и Pepe, в 2025 году

Но 2025 год - это уже другая история, одного хайпа будет недостаточно для повторения успеха. Инвесторы теперь ищут реальную полезность; вкладывая [...] Пост Лучшая крипто-инвестиция на сегодня - Pepeto, с большим потенциалом, чем Shiba Inu и Pepe, в 2025 году впервые появился на Coindoo.
Генеральный директор Helius Labs и соучредитель Solana расходятся во мнениях о токенизации

Генеральный директор Helius Labs и соучредитель Solana расходятся во мнениях о токенизации

Пост о разногласиях между генеральным директором Helius Labs и соучредителем Solana по поводу токенизации появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Helius Labs Мерт Мумтаз и один из соучредителей Экосистемы Solana, Анатолий "Толи" Яковенко, публично высказали различные мнения на X по поляризующей теме токенизации. Лагерь Solana всегда был сплоченным и тесно связанным общим менталитетом аутсайдера, закаленным такими проблемами, как простои после того, как он ворвался на сцену как "убийца Ethereum". Поэтому, когда у основных сторон возникает столкновение идеалов, это обычно привлекает внимание. Зачем создавать токен? Обмен мнениями между Толи и Мертом начался после того, как соучредитель Solana ответил на пост последнего с вопросом, зачем кошельку нужен токен. "Есть ли какое-то применение, которое я упускаю?" - спросил он, на что Толи написал: "Всё, что приносит доход, должно иметь токен". Требуя объяснения, Мерт спросил: "Почему?", а Толи ответил: "Чтобы прибыль могла быть возвращена держателям токенов". В разделе комментариев пользователи также разделились. В то время как некоторые признали логику в позиции Толи, другие склонялись к точке зрения Мерта о том, что кошельки являются важной инфраструктурой, которая рискует стать чем-то другим при вовлечении токенизации. Ответ Толи, кажется, больше связан с демократизацией владения, чем с чем-либо другим, и это прокладывает путь для обычных пользователей получать выгоду, а не только для венчурных капиталистов или централизованной команды. Мерт, похоже, не согласился, ответив с сарказмом: "Должен ли я выпустить токен?" Этот обмен мнениями является лишь примером дебатов о токенизации, происходящих по всей экосистеме по мере её дальнейшего развития. Всего несколькими днями ранее Мерт разжег раунд дебатов после того, как выдвинул идею стейблкоина, связанного с Solana, в разговоре о токенизированных казначейских обязательствах и стейблкоинах, что является простым способом получения доходности на блокчейне. Мерт вызвал дебаты о стейблкоинах Solana 10 сентября Мерт выдвинул идею стейблкоина, связанного с Solana, доходность резервов которого будет перенаправлена на...
Лучшие Альткоины для покупки сейчас: Dogecoin, HBAR занимают высокие позиции в списках наблюдения, но одна криптовалюта затмевает всех

Лучшие Альткоины для покупки сейчас: Dogecoin, HBAR занимают высокие позиции в списках наблюдения, но одна криптовалюта затмевает всех

Dogecoin и HBAR остаются ведущими выборами, но предпродажа Layer Brett по цене 0,0058 $, стейкинг с APY 685% и вирусный рост делают его тем пробойным альткоином, который, по мнению аналитиков, вырастет в 50 раз к 2025 году.
Metaplanet оценивает обратный выкуп акций на фоне стратегии накопления Bitcoin

Metaplanet оценивает обратный выкуп акций на фоне стратегии накопления Bitcoin

Пост Metaplanet оценивает обратный выкуп акций на фоне стратегии накопления Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Metaplanet меняет стратегию, чтобы избежать размывающего выпуска акций. Фокусируется на накоплении BTC в соответствии с Правилами соответствия. Новые финансовые стратегии могут повлиять на рыночные тенденции. Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович подчеркивает, что выпуск новых акций ниже 1x mNAV подрывает стоимость, побуждая компанию сосредоточиться на привилегированных акциях и обратном выкупе акций для оптимизации Доходности (связанной с торговлей/инвестициями) BTC. Эта стратегия подчеркивает приверженность Metaplanet максимизации акционерной стоимости и соблюдению Правил соответствия, влияя на динамику рынка BTC и инвестиционные интересы во всем мире. Оценка Биктоина и соответствие нормативным требованиям повышают доверие к Metaplanet Генеральный директор Саймон Герович публично рассказал об изменениях в капитальной стратегии Metaplanet, особенно в отношении закупок Биктоина. Эти изменения включают отказ от выпуска новых акций, когда цена падает ниже 1 mNAV, что, по его словам, разрушает акционерную стоимость. Вместо этого рассматриваются такие варианты, как привилегированные акции и обратный выкуп акций. Выпуск акций ниже mNAV рассматривается Геровичем как вредный, поскольку это негативно повлияет на Доходность (связанную с торговлей/инвестициями) BTC компании. Фирма будет ориентироваться на это, рассматривая обратный выкуп акций, согласовывая свои цели по BTC в соответствии с японскими брокерами. Реакция рынка на эти объявления подчеркивает опасения по поводу коротких продаж, которые японские брокеры подчеркнули как незаконные, если они покрываются новыми распределениями акций. Более широкое криптосообщество видит, что стратегия Metaplanet соответствует Правилам соответствия, поскольку она перекликается с моделью накопления BTC MicroStrategy, добавляя к их статусу значительных держателей Биктоина. Рыночные данные и будущие перспективы Знаете ли вы? Приверженность Саймона Геровича стратегическим срокам накопления BTC обеспечивает Metaplanet устойчивость и непрерывность на волатильных рынках, отражая стратегии, используемые другими компаниями, ориентированными на казначейство Биктоина, исторически доказавшими свою эффективность. По состоянию на 20 сентября 2025 года, Биктоин (BTC) торговался по цене 115 787,86 $, с Рыночным капиталом в 2,31 триллиона $ и падением 24-часового объема на 42,60% согласно CoinMarketCap. BTC показал незначительное изменение цены, рост на 0,32% за 24 часа, отражая тщательный выбор времени Геровичем для стратегического накопления. Биктоин (BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap...
Dogecoin нацелен на отскок до 0,28–0,30 $ после сигнала на покупку H4 TD Sequential

Dogecoin нацелен на отскок до 0,28–0,30 $ после сигнала на покупку H4 TD Sequential

Криптоаналитик Али Мартинез обнаружил сигнал TD Sequential "покупать" на 4-часовом графике Dogecoin. Сможет ли DOGE восстановиться до 0,28–0,30 $? Внутри анализ цены и торговые советы.
Flora Growth переходит в режим Web3 ИИ с $0G и Solana

Flora Growth переходит в режим Web3 ИИ с $0G и Solana

Flora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC) масштабно запускает раунд финансирования на сумму 401 миллион долларов. Компания, которая вскоре продолжит работу под названием ZeroStack, полностью переходит на стратегию Web3 ИИ. Центральным пунктом этой стратегии является $0G, собственный токен проекта блокчейна, управляемого ИИ... Сообщение о том, что Flora Growth переключается в режим Web3 ИИ с $0G и Solana, впервые появилось на Blockchain Stories.
Держатели ETH и BTC ищут стабильный доход через Облачный майнинг FleetMining

Держатели ETH и BTC ищут стабильный доход через Облачный майнинг FleetMining

Пост ETH и BTC держатели ищут стабильный доход через Облачный майнинг FleetMining появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют точку зрения ZyCrypto. Читателям следует провести независимое исследование перед совершением любых действий, связанных с проектом, упомянутым в этой статье. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. Нью-Йоркское время: 20 сентября 2025 — FleetMining, американская компания облачного майнинга, объявляет о запуске своего бесплатного сервиса облачного майнинга, предоставляя пользователям возможность майнить популярные криптовалюты, такие как Биктоин и Dogecoin, без дорогостоящего оборудования или затрат на электроэнергию. Новая платформа представляет оптимизированный способ для крипто-энтузиастов и новичков зарабатывать пассивный доход через майнинг — полностью онлайн. Предлагая бесплатный майнинг-контракт на 15 $ при регистрации, FleetMining делает майнинг более доступным, чем когда-либо. Без оборудования. Без опыта. Только крипто-вознаграждения. Платформа FleetMining устраняет традиционные сложности крипто-майнинга. Пользователям больше не нужно покупать майнинг-установки или обслуживать серверы. Имея только адрес электронной почты, люди могут зарегистрироваться и начать получать ежедневные выплаты через простой, удобный интерфейс. Платформа поддерживает майнинг для Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC). "Мы создали FleetMining с убеждением, что каждый должен иметь возможность участвовать в майнинге криптовалют без высоких затрат или технических сложностей", — сказал представитель компании. "Наша модель построена на принципах прозрачности, простоты использования и инклюзивности." Реклама &nbsp Глобальные операции с экологически сознательной инфраструктурой FleetMining управляет своими майнинг-фермами в стратегических, энергоэффективных регионах, таких как Казахстан и Исландия. Эти места выбраны из-за низких тарифов на электроэнергию и доступа к устойчивым источникам энергии, что позволяет компании передавать экономию затрат и надежность своим пользователям.
EDF поставляет свои излишки ядерной энергии американскому майнеру биткоинов

EDF поставляет свои излишки ядерной энергии американскому майнеру биткоинов

Франция готовится отдать свои излишки ядерной энергии американскому майнеру Bitcoin вместо того, чтобы отдать предпочтение французскому решению. Статья EDF поставляет свои ядерные излишки американскому майнеру Bitcoin появилась впервые на Cointribune.
Pepe Coin (PEPE) против Little Pepe (LILPEPE): Почему LILPEPE имеет преимущество в 2025 году

Pepe Coin (PEPE) против Little Pepe (LILPEPE): Почему LILPEPE имеет преимущество в 2025 году

Предпродажа Little Pepe по цене 0,0022 $ собрала 25 млн $, при этом ранние покупатели получили прибыль в 120%, предлагая еще 36% роста до запуска и потенциальную прибыль в 3 938%, чтобы конкурировать с PEPE в 2025 году.
