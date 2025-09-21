Генеральный директор Helius Labs и соучредитель Solana расходятся во мнениях о токенизации

Пост о разногласиях между генеральным директором Helius Labs и соучредителем Solana по поводу токенизации появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Helius Labs Мерт Мумтаз и один из соучредителей Экосистемы Solana, Анатолий "Толи" Яковенко, публично высказали различные мнения на X по поляризующей теме токенизации. Лагерь Solana всегда был сплоченным и тесно связанным общим менталитетом аутсайдера, закаленным такими проблемами, как простои после того, как он ворвался на сцену как "убийца Ethereum". Поэтому, когда у основных сторон возникает столкновение идеалов, это обычно привлекает внимание. Зачем создавать токен? Обмен мнениями между Толи и Мертом начался после того, как соучредитель Solana ответил на пост последнего с вопросом, зачем кошельку нужен токен. "Есть ли какое-то применение, которое я упускаю?" - спросил он, на что Толи написал: "Всё, что приносит доход, должно иметь токен". Требуя объяснения, Мерт спросил: "Почему?", а Толи ответил: "Чтобы прибыль могла быть возвращена держателям токенов". В разделе комментариев пользователи также разделились. В то время как некоторые признали логику в позиции Толи, другие склонялись к точке зрения Мерта о том, что кошельки являются важной инфраструктурой, которая рискует стать чем-то другим при вовлечении токенизации. Ответ Толи, кажется, больше связан с демократизацией владения, чем с чем-либо другим, и это прокладывает путь для обычных пользователей получать выгоду, а не только для венчурных капиталистов или централизованной команды. Мерт, похоже, не согласился, ответив с сарказмом: "Должен ли я выпустить токен?" Этот обмен мнениями является лишь примером дебатов о токенизации, происходящих по всей экосистеме по мере её дальнейшего развития. Всего несколькими днями ранее Мерт разжег раунд дебатов после того, как выдвинул идею стейблкоина, связанного с Solana, в разговоре о токенизированных казначейских обязательствах и стейблкоинах, что является простым способом получения доходности на блокчейне. Мерт вызвал дебаты о стейблкоинах Solana 10 сентября Мерт выдвинул идею стейблкоина, связанного с Solana, доходность резервов которого будет перенаправлена на...