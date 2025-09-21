Основатель Solana Яковенко говорит, что Bitcoin должен обновиться, чтобы выжить перед квантовой угрозой к 2030 году
Пост «Яковенко из Solana говорит, что Биктоин должен обновиться, чтобы выжить перед квантовой угрозой к 2030 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Соучредитель Экосистема Solana Анатолий Яковенко предупредил, что разработчики Биктоина должны действовать, чтобы подготовиться к возможному прорыву в квантовых вычислениях, который может сделать текущие меры безопасности сети устаревшими. Выступая на саммите All-In 2025, Яковенко сказал, что существует «50/50» шанс, что квантовые компьютеры станут достаточно мощными в течение пяти лет, чтобы взломать криптографическую защиту, обеспечивающую безопасность кошельков Биктоина. «Мы должны перевести Биктоин на квантово-устойчивую схему подписи», — сказал он. Опасения связаны с возможностью квантовых машин запускать алгоритмы, подобные алгоритму Шора, которые могут взломать алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых, в настоящее время защищающий приватные ключи Биктоина. Это сделало бы возможным подделку транзакций и компрометацию кошельков, что является экзистенциальным риском для сети.
Сопротивление сообщества
Дизайн Биктоина не делает такое изменение легким. Миграция на постквантовую криптографию потребует Харфорка, крайне спорного и технически сложного процесса, который потребует широкой поддержки по всей сети и не будет обратно совместимым. В то время как Яковенко подчеркивал срочность, другие в криптосообществе не убеждены, что угроза близка. Адам Бэк, генеральный директор Blockstream, оценил, что технология все еще довольно далека, и даже подготовка Биктоина к квантовым вычислениям «относительно проста». Контрибьютор Bitcoin Core Питер Тодд ранее отметил в социальных сетях, что квантовые компьютеры «не существуют», так как «демонстрации, решающие игрушечные задачи, не считаются». Для Люка Дашджра, другого контрибьютора Bitcoin Core, квантовые вычисления не представляют такой угрозы для Биктоина сейчас, как спам и коррупция разработчиков, с которыми сообщество может сейчас бороться.
Яковенко утверждал, что достижения в области искусственного интеллекта показывают, как быстро лабораторные работы могут перейти в реальный мир. В тот момент, когда технологические гиганты, такие как Apple или Google, выпустят квантово-безопасные криптографические стеки, сказал он, «пришло время мигрировать».
Источник: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
BitcoinEthereumNews2025/09/21 04:19