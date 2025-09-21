4 057 686 SHIB сожжено за несколько дней: что осталось?
Пост «4 057 686 SHIB сожжено за несколько дней: что осталось?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно данным Shibburn, 4 057 686 SHIB были удалены из предложения Shiba Inu за считанные дни. Всего за последние семь дней было сожжено 4 057 686 токенов SHIB, как сообщает Shibburn, что означает увеличение недельной скорости сжигания на 138,57%. Однако ежедневно наблюдается обратная ситуация, поскольку сжигается меньше токенов SHIB, что приводит к снижению дневной скорости сжигания. За последние 24 часа было сожжено всего 117 566 SHIB, что означает падение скорости сжигания на 89,01%. ЕЖЕЧАСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ SHIB
Цена SHIB: 0,0000129 $ (1ч 0,21% ▲ | 24ч -2,95% ▼)
Рыночный капитал: 7 603 047 444 $ (-2,84% ▼)
Общее предложение: 589 247 706 073 045
СОЖЖЕНО ТОКЕНОВ
За последние 24ч: 117 566 (-89,01% ▼)
За последние 7 дней: 4 057 686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 сентября 2025 г.
4 057 686 токенов SHIB, сожженных за последние семь дней, способствовали снижению общего предложения Shiba Inu. При своем создании Shiba Inu имел общее предложение в 1 квадриллион токенов. Это количество сократилось более чем на 410 триллионов токенов Shiba Inu, исключенных из общего предложения. Согласно данным Shibburn, общее предложение Shiba Inu сейчас составляет 589 247 706 073 045 SHIB.
Обновление для сообщества о взломе моста Shibarium
Ранее на этой неделе официальный аккаунт SHIB X предоставил сообществу Shiba Inu обновление о взломе моста Shibarium, произошедшем в прошлые выходные. Согласно этому недавнему обновлению, с моста были украдены 17 различных токенов, включая ETH на 1 миллион $, SHIB на 1,3 миллиона $, KNINE на 717 000 $, LEASH на 680 000 $, ROAR на 260 000 $, а также меньшие суммы TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC и OSCAR. Атакующий продал только свои USDT и USDC за ETH, при этом семь раз пытался продать свои KNINE, прежде чем K9 Finance DAO смог внести их кошелек в Черный список. Все остальные токены остаются под контролем атакующего и находятся под угрозой. Ведущая возможность...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25