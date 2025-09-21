Казначейские акции Solana: Почему эти компании скупают SOL?

В 2020 году все наблюдали, как Strategy (тогда называвшаяся Microstrategy) скупала Биктоин и превратила корпоративные криптовалютные казначейства в популярную историю. Сейчас формируется новая волна. И она сосредоточена на Экосистеме Solana. Десятки компаний держат SOL как ставку на цену. Но они не просто удерживают. Они создают то, что называется казначействами Solana или Цифровыми Казначействами Активов (DATs). Это не пассивные хранилища. Это активные стратегии, которые стейкают, получают доходность и связаны с быстрорастущей Экосистемой Solana. Forward Industries, компания, котирующаяся на Nasdaq, недавно купила более 6,8 миллиона SOL, став крупнейшей в мире компанией с казначейством Solana. Другие, такие как Helius Medical, Upexi и DeFi Development, следуют аналогичному сценарию, превращая SOL в центральный элемент своих балансов. Тренд очевиден: акции казначейства Solana становятся новым классом акций с криптовалютной экспозицией. И для инвесторов вопрос не только в том, кто покупает, но и почему эта стратегия распространяется так быстро. Ключевые моменты: Казначейства Solana (DATs) - это корпоративные резервы SOL, предназначенные для получения доходности через стейкинг и DeFi. Компании, такие как Forward Industries, Helius Medical, Upexi и DeFi Development Corp, теперь владеют миллионами SOL. Публичные фирмы совместно владеют 17,1 млн SOL (≈4 млрд долларов), что делает Solana одним из наиболее принятых казначейств. В отличие от казначейств Биткоина, холдинги Solana генерируют 6-8% годовых вознаграждений. Это превращает резервы в продуктивные активы Акции казначейства Solana становятся новым способом для инвесторов получить косвенное воздействие на SOL. Риски остаются: волатильность, регулирование и концентрированные холдинги. Но корпоративное принятие растет быстро. Что такое казначейство Solana (DAT)? Казначейство Solana, иногда называемое Цифровым Казначейством Активов (DAT), - это когда компания держит SOL как часть своего баланса. Но в отличие от казначейств Биткоина, это обычно не просто статические резервы, находящиеся в холодном хранении. Ключевое отличие - продуктивность. SOL можно стейкать напрямую...