4 057 686 SHIB сожжено за несколько дней: что осталось?

4 057 686 SHIB сожжено за несколько дней: что осталось?

Пост «4 057 686 SHIB сожжено за несколько дней: что осталось?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно данным Shibburn, 4 057 686 SHIB были удалены из предложения Shiba Inu за считанные дни. Всего за последние семь дней было сожжено 4 057 686 токенов SHIB, как сообщает Shibburn, что означает увеличение недельной скорости сжигания на 138,57%. Однако ежедневно наблюдается обратная ситуация, поскольку сжигается меньше токенов SHIB, что приводит к снижению дневной скорости сжигания. За последние 24 часа было сожжено всего 117 566 SHIB, что означает падение скорости сжигания на 89,01%. ЕЖЕЧАСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ SHIB Цена SHIB: 0,0000129 $ (1ч 0,21% ▲ | 24ч -2,95% ▼) Рыночный капитал: 7 603 047 444 $ (-2,84% ▼) Общее предложение: 589 247 706 073 045 СОЖЖЕНО ТОКЕНОВ За последние 24ч: 117 566 (-89,01% ▼) За последние 7 дней: 4 057 686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 сентября 2025 г. 4 057 686 токенов SHIB, сожженных за последние семь дней, способствовали снижению общего предложения Shiba Inu. При своем создании Shiba Inu имел общее предложение в 1 квадриллион токенов. Это количество сократилось более чем на 410 триллионов токенов Shiba Inu, исключенных из общего предложения. Согласно данным Shibburn, общее предложение Shiba Inu сейчас составляет 589 247 706 073 045 SHIB. Обновление для сообщества о взломе моста Shibarium Ранее на этой неделе официальный аккаунт SHIB X предоставил сообществу Shiba Inu обновление о взломе моста Shibarium, произошедшем в прошлые выходные. Согласно этому недавнему обновлению, с моста были украдены 17 различных токенов, включая ETH на 1 миллион $, SHIB на 1,3 миллиона $, KNINE на 717 000 $, LEASH на 680 000 $, ROAR на 260 000 $, а также меньшие суммы TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC и OSCAR. Атакующий продал только свои USDT и USDC за ETH, при этом семь раз пытался продать свои KNINE, прежде чем K9 Finance DAO смог внести их кошелек в Черный список. Все остальные токены остаются под контролем атакующего и находятся под угрозой. Ведущая возможность...
2025/09/21 07:25
Прогноз цены Биткоин (BTC) на 20 сентября

Прогноз цены Биткоин (BTC) на 20 сентября

Пост «Прогноз цены Биткоина (BTC) на 20 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Медведи сильнее быков в первый день выходных, согласно CoinStats. График BTC от CoinStats BTC/USD Цена Биткоина (BTC) снизилась на 0,46% за последние сутки. Изображение от TradingView На часовом графике курс BTC приближается к локальному сопротивлению 115 040$. Если произойдет пробой, рост, вероятно, продолжится до отметки 116 500$ к завтрашнему дню. Изображение от TradingView На более крупном временном интервале цена основной криптовалюты находится в середине широкого канала. Вам также может понравиться Поскольку ни быки, ни медведи не доминируют, продолжение бокового движения в диапазоне 114 000$-116 000$ является наиболее вероятным сценарием на ближайшие несколько дней. Изображение от TradingView С среднесрочной точки зрения ситуация аналогична. Ни одна из сторон не захватила инициативу, так как курс далек от уровней поддержки и сопротивления. В этом случае шансы увидеть повышенную волатильность до конца месяца низкие. Биктоин торгуется по цене 115 915$ на момент публикации. Источник: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20
2025/09/21 06:10
Казначейские акции Solana: Почему эти компании скупают SOL?

Казначейские акции Solana: Почему эти компании скупают SOL?

Пост Акции Казначейства Solana: Почему эти компании скупают SOL? появился на BitcoinEthereumNews.com. В 2020 году все наблюдали, как Strategy (тогда называвшаяся Microstrategy) скупала Биктоин и превратила корпоративные криптовалютные казначейства в популярную историю. Сейчас формируется новая волна. И она сосредоточена на Экосистеме Solana. Десятки компаний держат SOL как ставку на цену. Но они не просто удерживают. Они создают то, что называется казначействами Solana или Цифровыми Казначействами Активов (DATs). Это не пассивные хранилища. Это активные стратегии, которые стейкают, получают доходность и связаны с быстрорастущей Экосистемой Solana. Forward Industries, компания, котирующаяся на Nasdaq, недавно купила более 6,8 миллиона SOL, став крупнейшей в мире компанией с казначейством Solana. Другие, такие как Helius Medical, Upexi и DeFi Development, следуют аналогичному сценарию, превращая SOL в центральный элемент своих балансов. Тренд очевиден: акции казначейства Solana становятся новым классом акций с криптовалютной экспозицией. И для инвесторов вопрос не только в том, кто покупает, но и почему эта стратегия распространяется так быстро. Ключевые моменты: Казначейства Solana (DATs) - это корпоративные резервы SOL, предназначенные для получения доходности через стейкинг и DeFi. Компании, такие как Forward Industries, Helius Medical, Upexi и DeFi Development Corp, теперь владеют миллионами SOL. Публичные фирмы совместно владеют 17,1 млн SOL (≈4 млрд долларов), что делает Solana одним из наиболее принятых казначейств. В отличие от казначейств Биткоина, холдинги Solana генерируют 6-8% годовых вознаграждений. Это превращает резервы в продуктивные активы Акции казначейства Solana становятся новым способом для инвесторов получить косвенное воздействие на SOL. Риски остаются: волатильность, регулирование и концентрированные холдинги. Но корпоративное принятие растет быстро. Что такое казначейство Solana (DAT)? Казначейство Solana, иногда называемое Цифровым Казначейством Активов (DAT), - это когда компания держит SOL как часть своего баланса. Но в отличие от казначейств Биткоина, это обычно не просто статические резервы, находящиеся в холодном хранении. Ключевое отличие - продуктивность. SOL можно стейкать напрямую...
2025/09/21 06:09
BTC станет настоящим победителем Четвертого поворота — Аналитик

BTC станет настоящим победителем Четвертого поворота — Аналитик

Пост BTC станет настоящим победителем Четвертого поворота — Аналитик появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) готов расти в цене и внедрении независимо от макроэкономических сценариев, которые будут разворачиваться в ближайшие годы и десятилетия, поскольку глобальная финансовая система движется к перезагрузке в стиле Четвертого поворота, согласно рыночному аналитику Джорди Виссеру. Виссер сказал Энтони Помплиано, что средний человек потерял доверие ко всем устаревшим институтам, что должно стимулировать инвестиции в BTC — нейтральный, безразрешительный, глобальный актив, не связанный с правительствами или традиционными организациями. Четвертый поворот — это отсылка к книге, написанной Уильямом Штраусом и Нилом Хоу, которая описывает циклический подъем и падение наций из-за предсказуемых межпоколенческих моделей. Джорди Виссер беседует с Энтони Помплиано в "The Pomp Podcast". Источник: Энтони Помплиано "Биктоин — это вещь, не требующая доверия. Он был создан в первую очередь для решения проблемы недоверия к банкам. Ну, теперь мы прошли этап банков", — сказал Виссер. Затем он добавил: "Я не доверяю своему работодателю. Я не доверяю правительству. Я не доверяю банкам. Я не доверяю валюте. Я не доверяю долгу. Я не доверяю ничему, и поэтому я не вижу, как вы вдруг можете вернуть доверие." Эти комментарии прозвучали на фоне снижения потребительского доверия, геополитической напряженности и рекордно высокого государственного долга, что обесценивает Покупательскую способность среднего человека и создает потребность в альтернативной финансовой системе, основанной на неподкупных твердых деньгах. Связанное: Автор "Биткоин-стандарта": аргентинская облигационная "пирамида" близка к краху, Биктоин — это выход Потребительское доверие рушится, поскольку большинство людей застряли в нижней части K-образной экономики "Растущее число людей в нижней части K не чувствуют себя частью системы, и это часть Четвертого поворота", — сказал Виссер. K-образная экономика относится к финансовой системе, в которой разные сегменты...
2025/09/21 05:43
XRP до 9 долларов? Аналитики советуют "XRP стоит покупать", поскольку цена нацелена на рост в 200%

XRP до 9 долларов? Аналитики советуют "XRP стоит покупать", поскольку цена нацелена на рост в 200%

Прочитайте полную статью на coingape.com.
2025/09/21 05:26
Демократы Сената выступают за "двухпартийный процесс авторства" законопроекта о структуре крипторынка

Демократы Сената выступают за "двухпартийный процесс авторства" законопроекта о структуре крипторынка

Двенадцать демократических сенаторов подписали письмо, призывающее своих коллег-республиканцев сотрудничать с ними для разработки двухпартийных регуляций крипторынка.
2025/09/21 05:17
Сложность Майнинга Биткоин Снова Достигает Нового Исторического Максимума в Сентябре

Сложность Майнинга Биткоин Снова Достигает Нового Исторического Максимума в Сентябре

Пост «Сложность Майнинга Биткоина снова достигла нового исторического максимума в сентябре» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сложность майнинга Биткоина (BTC), показатель, отслеживающий относительную сложность добавления новых блоков в реестр, достигла нового исторического максимума в 142,3 триллиона в пятницу. Сложность майнинга достигала последовательных исторических максимумов в августе и сентябре, что обусловлено притоком недавно развернутых вычислительных мощностей за последние несколько недель. Хешрейт Биткоина, среднее значение общей вычислительной мощности, обеспечивающей децентрализованный денежный протокол, также достиг исторического максимума более 1,1 триллиона хешей в секунду в пятницу, согласно данным CryptoQuant. Растущая сложность майнинга и постоянная потребность в энергоемких высокопроизводительных вычислительных мощностях для обеспечения безопасности сети усложняют конкуренцию для индивидуальных майнеров и корпораций, вызывая опасения, что майнинг Биткоина становится все более централизованным. Сложность сети Биткоин достигла нового исторического максимума в сентябре. Источник: CryptoQuant Связанное: Акции майнинга Биткоина превосходят BTC, поскольку инвесторы делают ставки на повороты в сторону ИИ Публично торгуемые компании испытывают давление со стороны правительств и поставщиков энергетической инфраструктуры Небольшие майнеры и даже публично торгуемые компании сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны правительств, которые имеют доступ к бесплатным энергетическим ресурсам, и поставщиков энергетической инфраструктуры, которые могут вертикально интегрировать майнинг Биткоина в свои бизнес-операции. Несколько правительств уже занимаются майнингом Биткоина или исследуют майнинг с использованием избыточной или сбросовой энергии, включая Бутан, Пакистан и Эль-Сальвадор. В мае правительство Пакистана объявило о планах выделить 2 000 мегаватт (МВт) избыточной энергии для майнинга Биткоина в рамках регуляторного поворота страны к принятию криптовалют и цифровых активов. Поставщики энергии в штате Техас (США) также интегрируют майнинг Биткоина в свою инфраструктуру для балансировки электрических нагрузок в сотрудничестве с Советом по надежности энергетики Техаса (ERCOT). График, показывающий снижение использования энергии криптомайнерами в Техасе во время пикового спроса с 2021 по 2023 год. Источник: ERCOT Электрические сети могут страдать от...
2025/09/21 05:07
Tilted сотрудничает с Majyo Treasure для трансформации будущего Web3-гейминга

Tilted сотрудничает с Majyo Treasure для трансформации будущего Web3-гейминга

Tilted и Majyo Treasure объединят ИИ-агент и Web3 игры для создания иммерсивного опыта RPG, игровой экономики и новых возможностей заработка.
2025/09/21 05:00
Майнинг Биткоина достигает рекордной сложности, поскольку правительства присоединяются к гонке

Майнинг Биткоина достигает рекордной сложности, поскольку правительства присоединяются к гонке

Пост Майнинг Биткоина достигает рекордной сложности, поскольку правительства присоединяются к гонке появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 20 сентября 2025 | 22:49 Сеть Биткоина только что установила еще один рекорд — но не майнеры празднуют это событие. Сложность создания новых блоков достигла беспрецедентных уровней, что свидетельствует о том, что огромные объемы вычислительной мощности наводняют систему. Наряду с этим, скорость хэширования преодолела отметку в один триллион, подчеркивая интенсивность конкуренции. Для традиционных майнинговых компаний, как государственных, так и частных, этот всплеск уже не просто связан с установкой более быстрых установок. Их самыми серьезными соперниками все чаще становятся не другие корпорации, а правительства и поставщики энергии с уникальными преимуществами. Правительства превращают избыточную энергию в Биткоин Несколько стран начали экспериментировать с майнинговыми операциями при государственной поддержке. Пакистан ранее в этом году раскрыл планы выделить 2 000 мегаватт неиспользуемой электроэнергии для Биткоина, в то время как Бутан и Эль-Сальвадор уже изучают аналогичные инициативы. Эти проекты позволяют правительствам монетизировать избыточную или возобновляемую энергию, не беспокоясь о высоких затратах, которые обычно топят мелких майнеров. Коммунальные службы Техаса переопределяют правила игры В США эпицентром инноваций является Техас. Местные коммунальные службы внедряют майнинг Биткоина в энергосистему штата в партнерстве с ERCOT, оператором сети. Когда спрос на электроэнергию низкий, майнинг оборудование потребляет излишки, а когда спрос возрастает, установки мгновенно отключаются, чтобы освободить предложение. Эта стратегия поддерживает стабильность сети и превращает потраченную впустую энергию в новые источники дохода. Для коммунальных служб это идеальное хеджирование: они не несут никаких энергетических расходов, которые обременяют майнинговые фирмы, но при этом пожинают плоды. Это структурное преимущество еще больше отклоняет игровое поле от компаний, зависящих от рыночных цен на электроэнергию. Растут опасения по поводу централизации Следствием является майнинговый сектор, который выглядит все более консолидированным. Мелкие игроки, уже стесненные стоимостью высокопроизводительного оборудования, проигрывают конкуренцию организациям с фактически бесплатной энергией. Даже крупные, публично торгуемые майнеры...
2025/09/21 03:54
Бычий рынок 2026: Прогресс предпродажи Mutuum Finance (MUTM)

Бычий рынок 2026: Прогресс предпродажи Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) — это децентрализованная экосистема займов и кредитования. Это более умная игра на пути к бычьему рынку 2026 года. В настоящее время Mutuum Finance находится на Фазе 6 по цене 0,035 $, с привлеченными 15,90 миллиона $, продано 42% токенов.
2025/09/21 01:00
