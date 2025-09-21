По мере снижения доверия к банкам и правительствам, Биткоин набирает популярность

Пост «По мере снижения доверия к банкам и правительствам, Биктоин набирает обороты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 21 сентября 2025 | 03:03 Для Джорди Виссера будущее Биктоина не зависит от того, упадет ли инфляция, вырастут ли ставки или экономика США избежит рецессии. Он считает, что криптовалюта будет процветать независимо от того, в каком направлении повернется мировая экономика — потому что более глубокая проблема заключается в доверии, а не в макроданных. Опытный инвестор рассказал Энтони Помплиано, что вера в столпы старой системы рухнула. По его мнению, не только банки потеряли доверие, но и правительства, работодатели, валюты и долговые рынки. Этот коллапс доверия, по его словам, делает Биктоин уникально позиционированным, чтобы выступить в качестве нейтрального, безразрешительного актива вне политической досягаемости. Фон «Четвертого поворота» Виссер рассматривает этот сдвиг через призму Четвертого поворота, теории Уильяма Штрауса и Нила Хоува, описывающей повторяющиеся циклы кризиса и обновления. По его мнению, мир уже вступает в один из этих поколенческих сбросов, где институты, построенные в предыдущем цикле, разрушаются, а новые структуры появляются. Биктоин, предполагает он, может стать денежной основой этого сброса. Фактор неравенства Экономические разделения ускоряют переход. Виссер указал на то, что экономисты называют K-образным восстановлением: более богатые домохозяйства с активами видят, как их состояние растет, в то время как те, у кого их нет, страдают от инфляции и растущих затрат. Миллионы людей в «нижней части K» теперь чувствуют себя полностью исключенными из роста, что подпитывает спрос на альтернативы. Это разочарование проявляется в опросах потребителей. Опрос Мичиганского университета показал, что большинство американцев ожидают более высокой безработицы к 2026 году, в то время как едва ли четверть верит, что их покупательская способность останется стабильной. Для многих традиционная система кажется настроенной против них. Биктоин как клапан выхода На фоне этого недоверия и неравенства Виссер считает, что Биктоин становится «вариантом выхода». В отличие от национальных валют или активов, поддерживаемых корпорациями, Биктоин не...