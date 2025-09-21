Рост альткоинов: 79 криптовалют превосходят Bitcoin
Пост «Рост Альткоинов: 79 криптовалют превосходят Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Индекс сезона альткоинов зафиксировал 79 альткоинов, превосходящих Биктоин за 90 дней. Непрерывный моментум с прошлого месяца. Влияние рынка вызывает обновленную торговую энергию. Индекс сезона альткоинов достиг 79 21 сентября, сохраняя статус «сезона альткоинов» в течение четырех дней подряд, поскольку 79 ведущих криптовалют превосходят Биктоин, согласно данным Coinmarketcap. Это подчеркивает сдвиг в сторону альткоинов, со значительной рыночной активностью в ETH и PENDLE, поскольку лидеры крипто призывают к регуляторному взаимодействию для обеспечения стабильности рынка. 79 Альткоинов превосходят Биктоин: Меняющаяся динамика рынка Моментум альткоинов остается сильным, 79 криптовалют превосходят Биктоин по производительности. Это продолжает удерживать внимание инвесторов, указывая на потенциальный сдвиг в настроении рынка. Примечательно, что этот всплеск следует за максимумом 87, установленным в декабре прошлого года. Возникают немедленные последствия, поскольку на различных платформах наблюдается перераспределение капитала. Значительные стейкинги и выводы, особенно в ETH, свидетельствуют об активном участии на рынке. Киты и крупные игроки продолжают участвовать в динамичных финансовых маневрах с участием ETH и Pendle. «Мы призываем наших республиканских коллег разрешить двухпартийную разработку законодательства, касающегося структуры рынка криптовалют, которое в настоящее время проходит через Конгресс». – BlockBeats Рост Ethereum по мере развития сезона альткоинов Знаете ли вы? Постоянный рост Индекса сезона альткоинов с прошлого месяца подчеркивает значительное расширение доминирования альткоинов на рынке, напоминающее о заметных максимумах, наблюдавшихся в декабре прошлого года. Ethereum (ETH) торгуется примерно по 4479,83 $ с рыночной капитализацией 540,73 миллиарда $, согласно CoinMarketCap. Монета доминирует на 13,36% рынка с оборотным предложением более 120,70 миллионов. Цена ETH увеличилась на 0,31% за последние 24 часа и выросла на 20,09% за последние 60 дней, несмотря на падение объема торгов на 39,19%. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 04:05 UTC 21 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Эксперты предполагают, что устойчивое доминирование альткоинов может стимулировать дальнейшую диверсификацию инвестиций...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 12:12