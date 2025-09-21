2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Рост альткоинов: 79 криптовалют превосходят Bitcoin

Рост альткоинов: 79 криптовалют превосходят Bitcoin

Пост «Рост Альткоинов: 79 криптовалют превосходят Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Индекс сезона альткоинов зафиксировал 79 альткоинов, превосходящих Биктоин за 90 дней. Непрерывный моментум с прошлого месяца. Влияние рынка вызывает обновленную торговую энергию. Индекс сезона альткоинов достиг 79 21 сентября, сохраняя статус «сезона альткоинов» в течение четырех дней подряд, поскольку 79 ведущих криптовалют превосходят Биктоин, согласно данным Coinmarketcap. Это подчеркивает сдвиг в сторону альткоинов, со значительной рыночной активностью в ETH и PENDLE, поскольку лидеры крипто призывают к регуляторному взаимодействию для обеспечения стабильности рынка. 79 Альткоинов превосходят Биктоин: Меняющаяся динамика рынка Моментум альткоинов остается сильным, 79 криптовалют превосходят Биктоин по производительности. Это продолжает удерживать внимание инвесторов, указывая на потенциальный сдвиг в настроении рынка. Примечательно, что этот всплеск следует за максимумом 87, установленным в декабре прошлого года. Возникают немедленные последствия, поскольку на различных платформах наблюдается перераспределение капитала. Значительные стейкинги и выводы, особенно в ETH, свидетельствуют об активном участии на рынке. Киты и крупные игроки продолжают участвовать в динамичных финансовых маневрах с участием ETH и Pendle. «Мы призываем наших республиканских коллег разрешить двухпартийную разработку законодательства, касающегося структуры рынка криптовалют, которое в настоящее время проходит через Конгресс». – BlockBeats Рост Ethereum по мере развития сезона альткоинов Знаете ли вы? Постоянный рост Индекса сезона альткоинов с прошлого месяца подчеркивает значительное расширение доминирования альткоинов на рынке, напоминающее о заметных максимумах, наблюдавшихся в декабре прошлого года. Ethereum (ETH) торгуется примерно по 4479,83 $ с рыночной капитализацией 540,73 миллиарда $, согласно CoinMarketCap. Монета доминирует на 13,36% рынка с оборотным предложением более 120,70 миллионов. Цена ETH увеличилась на 0,31% за последние 24 часа и выросла на 20,09% за последние 60 дней, несмотря на падение объема торгов на 39,19%. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 04:05 UTC 21 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Эксперты предполагают, что устойчивое доминирование альткоинов может стимулировать дальнейшую диверсификацию инвестиций...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 12:12
Предупреждение о XRP: Инвесторы готовятся к переломному изменению

Предупреждение о XRP: Инвесторы готовятся к переломному изменению

Пост XRP Оповещение: Инвесторы готовятся к революционным изменениям появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорской статьей. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить индивидуальное исследование о компании, упомянутой в статье, и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. XRP Ledger готовит одно из самых амбициозных обновлений, направленное на предоставление пользователям более сильной защиты от мошенничества и взломов, которые долгое время преследовали сообщество. Разработчики продвигают XLS-86 Firewall, предлагаемую функцию, которая может замедлить или заблокировать подозрительные транзакции до того, как они опустошат счета. Это знаменует поворотный момент для защиты инвесторов на XRPL, который до сих пор сильно полагался на то, что пользователи сами защищают свои кошельки. По мере приближения этой вехи, некоторые крупные держатели XRP также изучают другие возможности высокого роста, причем MAGACOIN FINANCE становится неожиданным направлением для китов, стремящихся к диверсификации. Новый Firewall для XRPL XLS-86 Firewall разрабатывается для остановки атак на уровне транзакций, предлагая пользователям возможность контролировать, как перемещаются их средства. В отличие от сложных настроек с мультиподписью, эта система создана для удобства пользователей, позволяя как частным лицам, так и предприятиям активировать правила без глубоких технических знаний. В своей основе файрвол вводит два простых, но мощных инструмента: пороги транзакций и временные задержки. Пользователи смогут устанавливать ограничения на то, сколько средств может покинуть их счета в заданном окне, или задерживать крупные выводы на несколько часов. Если хакеры взломают кошелек, эти ограничения могут дать реальному владельцу время отреагировать, предотвращая мгновенные потери. Еще одна ключевая функция - внесение в белый список, которое позволяет доверенным адресам обходить ограничения. Повседневные транзакции - такие как оплата поставщику или перевод средств между личными счетами - останутся беспрепятственными. Баланс между строгой защитой и...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 12:02
Внук основателя Chow Tai Fook создает группу ALMAD, фокусирующуюся на инвестициях в цифровые и виртуальные активы

Внук основателя Chow Tai Fook создает группу ALMAD, фокусирующуюся на инвестициях в цифровые и виртуальные активы

PANews сообщил 21 сентября, что согласно отчету Hong Kong Economic Journal, Адриан Чэн, бывший генеральный директор New World Development и старший внук основателя Chow Tai Fook Чэн Ю-туна, ушел с различных семейных предприятий с прошлого года и теперь объявил о создании ALMAD Group, конгломерата, который сосредоточится на девяти новых отраслях и будет инвестировать в материковый Китай, страны АСЕАН, Ближний Восток и другие регионы. Группа фокусируется на трех ключевых направлениях: во-первых, инвестирование в инновационные отрасли на развивающихся рынках, включая культуру, развлечения, спорт, медиа, здравоохранение, управление бизнесом и сектор культурного туризма; во-вторых, изучение новых прорывов в области цифровых и виртуальных активов, исследование токенизации цифровых активов и реальных активов (RWAs), а также других новых инвестиционных возможностей; и в-третьих, глобальное расширение культурной экосистемы K11 by AC.
PANews 2025/09/21 11:56
Компания ZOOZ Power с двойным листингом обязуется создать Казначейство Биткоина в рамках смелого стратегического сдвига

Компания ZOOZ Power с двойным листингом обязуется создать Казначейство Биткоина в рамках смелого стратегического сдвига

Пост Dual-Listed ZOOZ Power Commits to Bitcoin Treasury in Bold Strategic Shift появился на BitcoinEthereumNews.com. ZOOZ Power электризует рынки с одобрения акционеров направить почти весь свежий капитал в смелую стратегию Казначейства Биткоина, сигнализируя об агрессивной уверенности в цифровых активах. ZOOZ Power получает одобрение акционеров для Стратегического резерва Bitcoin ZOOZ Power Ltd. (Nasdaq и TASE: ZOOZ), компания с двойным листингом, которая разрабатывает сверхбыстрые усилители мощности для инфраструктуры зарядки электромобилей, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 11:32
Sui и Avalanche вызывают ажиотаж на рынке, в то время как BullZilla присоединяется к рядам ведущих новых предпродаж в сентябре 2025 года

Sui и Avalanche вызывают ажиотаж на рынке, в то время как BullZilla присоединяется к рядам ведущих новых предпродаж в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года стал одним из самых увлекательных месяцев в недавней истории криптовалют. Рынок блокчейн, часто обвиняемый в непредсказуемости, вновь продемонстрировал свою способность привлекать свежий капитал и возрождать энтузиазм. Два устоявшихся игрока, Sui и Avalanche, привлекли внимание своей сетевой активностью и техническим ростом. Между тем, новый претендент, BullZilla [...]
Coinstats 2025/09/21 11:15
Криптоновости: Низкорисковый DeFi может стать "моментом Google" для блокчейна Ethereum, говорит Виталик Бутерин

Криптоновости: Низкорисковый DeFi может стать "моментом Google" для блокчейна Ethereum, говорит Виталик Бутерин

Пост Криптоновости: Низкорисковый DeFi может стать для Ethereum "моментом Google", говорит Виталик Бутерин появился сначала на Coinpedia Fintech News Ethereum, возможно, нашел свое killer-приложение. Сооснователь блокчейн Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что низкорисковые децентрализованные финансы (DeFi) могут сделать для Ethereum то же, что поиск сделал для Google. Это может обеспечить надежный, глобальный источник дохода, оставаясь при этом в соответствии с ценностями сообщества. Долгосрочное напряжение На протяжении многих лет Ethereum сталкивался с разделением между приложениями, которые генерировали доход, и ...
CoinPedia 2025/09/21 11:15
Результаты WWE WrestlePalooza 2025: Коди Роудс одерживает победу над Дрю Макинтайром

Результаты WWE WrestlePalooza 2025: Коди Роудс одерживает победу над Дрю Макинтайром

Пост WWE WrestlePalooza 2025 Results As Cody Rhodes Topples Drew McIntyre появился на BitcoinEthereumNews.com. Коди Роудс недавно вернулся в WWE после короткого перерыва. (Фото: Rich Wade/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images Коди Роудс столкнулся с одним из самых сложных испытаний на сегодняшний день на WWE WrestlePalooza 2025 в лице бывшего чемпиона WWE Дрю Макинтайра. Восемь дней назад на SmackDown, "Американский кошмар" вернулся после короткого перерыва в программах WWE, чтобы бросить вызов Макинтайру на первом в истории WWE PLE на ESPN. Макинтайр только что победил давнего друга и наставника Роудса Рэнди Ортона в главном событии SmackDown, но у него не было много времени для празднования. Триумфальное возвращение Роудса на SmackDown подготовило почву для монументального столкновения между чемпионом WWE и Макинтайром на WWE WrestlePalooza в Индианаполисе. ForbesWWE WrestlePalooza 2025 Results As AJ Lee Submits Becky Lynch от Blake Oestriecher WWE WrestlePalooza 2025 Results для Cody Rhodes против Drew McIntyre WWE представила WrestlePalooza как мероприятие уровня WrestleMania, и Роудс и Макинтайр провели матч, достойный "Самой грандиозной сцены из всех". Внутри Gainbridge Fieldhouse Роудс и Макинтайр сражались в классическом противостоянии признанных главных участников, но в конце именно Роудс остался стоять. Двукратный чемпион WWE завершил бой с Макинтайром супер Cody Cutter и Cross Rhodes, чтобы сохранить чемпионство WWE, которое он выиграл только в прошлом месяце, когда победил Джона Сину на SummerSlam. Среди ключевых моментов успешной защиты титула WWE Роудсом были: Первые несколько минут матча были равными, пока Роудс не попытался побежать к канатам, но замедлился, намекая на травму ноги. Ему удалось выполнить Cody Cutter, но он берег колено. В итоге Роудс нанес удар с пружины по Макинтайру, за которым последовал суицидальный прыжок наружу. Он попытался сделать второй, но Макинтайр поймал его и бросил спиной вперед...
BitcoinEthereumNews 2025/09/21 11:13
Ethereum – Почему аналитики считают, что ETH находится в зоне «покупай на спаде»

Ethereum – Почему аналитики считают, что ETH находится в зоне «покупай на спаде»

Возможно, лучше всего добавить лонг позиции ETH на текущем уровне.
Coinstats 2025/09/21 11:00
Кит продал 9,07 миллиона APX по средней цене 0,25$ в течение четырех дней и в настоящее время владеет 5,35 миллиона.

Кит продал 9,07 миллиона APX по средней цене 0,25$ в течение четырех дней и в настоящее время владеет 5,35 миллиона.

PANews сообщил 21 сентября, что согласно данным он-чейн аналитика Ю Цзиня, Кит, который застейкал 13,3 миллиона токенов APX два года назад, продал 9,07 миллиона токенов APX за последние четыре дня за 2,27 миллиона $, по средней цене 0,25 $. Когда Кит делал стейк два года назад, цена APX составляла всего 0,033 $, и токены APX стоили только 440 000 $. За последние два года их доходы от стейкинга превысили их первоначальные инвестиции в размере 440 000 $. Однако по средней цене 0,25 $, при текущей цене 1,60 $, они продали до начального взлета, упустив 12,7 миллиона $ прибыли. В настоящее время остаются непроданными 5,35 миллиона токенов APX, оцениваемых в 8,82 миллиона $.
PANews 2025/09/21 09:49
Цель Dogecoin (DOGE) достичь цены в 1 доллар вызывает восторг, но эта альтернатива DOGE может взлететь на 12044%

Цель Dogecoin (DOGE) достичь цены в 1 доллар вызывает восторг, но эта альтернатива DOGE может взлететь на 12044%

Поскольку Dogecoin (DOGE) движется к своей амбициозной ценовой цели в 1 доллар, он вызывает волнение в сообществе мем-коинов. DOGE стал лучшим мем-коином благодаря постоянной поддержке Илона Маска и быстрорастущему сообществу. Тем не менее, появился новый игрок, который стремительно набирает популярность: Little Pepe (LILPEPE). Новая монета, которая
Coinstats 2025/09/21 09:00
