Биткоин BETA ETF запущен на Варшавской фондовой бирже

Польский Bitcoin BETA ETF запускается на GPW, предлагая регулируемый доступ к Биткоину через фьючерсные контракты без прямого владения криптовалютой. Польша сделала большой шаг в мир цифровых финансов. Варшавская фондовая биржа (GPW) официально запустила Bitcoin BETA ETF. Это новый инвестиционный продукт, который позволяет частным лицам получить доступ к Биткоину, но без владения самой монетой. Это действие рассматривается как значительный прогресс для польской финансовой сферы и ее расширяющегося ETF капитала. Bitcoin BETA ETF ориентирован на инвесторов, избегающих криптовалютных бирж Этот фонд не владеет реальным Биткоином, в отличие от спотовых Биткоин ETF. Вместо этого он торгует фьючерсными контрактами на Чикагской товарной бирже (CME), чтобы получить доступ к криптовалюте. AgioFunds TFI SA - уважаемая компания по управлению фондами в Польше, которая управляет ETF. Это привело к регулируемому и прозрачному способу инвестирования в Биткоин польскими инвесторами через традиционный фондовый рынок. Это будет особенно удобно для лиц, заинтересованных в крипто, но не желающих использовать цифровые кошельки или биржи. Связанное чтение: Grayscale запускает первый в США мульти-активный крипто ETF на NYSE Arca | Live Bitcoin News Кроме того, запуск Bitcoin BETA ETF совпадает с необходимостью отметить, что торговля ETF в настоящее время развивается в Польше высокими темпами. На сегодняшний день в этом году оборот ETF на GPW достиг 1,9 миллиарда злотых, что на 94,2 процента больше по сравнению с оборотом предыдущего года. Очевидно, что все больше инвесторов обращаются к ETF из-за их простоты, дешевизны и простоты в торговле. Более того, на GPW в настоящее время представлено 16 ETF. Они включают фонды, которые следуют за популярными польскими индексами, такими как WIG20, mWIG40 и sWIG80. Основные глобальные индексы также имеют ETF, например, S&P 500, Nasdaq-100...