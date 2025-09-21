Вероятность приостановки работы правительства США резко возрастает на фоне противостояния в Сенате
Пост «Вероятность закрытия правительства США резко возрастает на фоне противостояния в Сенате» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Риски закрытия правительства США увеличиваются из-за нерешенных споров о расходах в Сенате. Прогнозы показывают 66% вероятность закрытия в этом году. Повышенная волатильность рынка влияет на ликвидность Биктоин и Ethereum. Прогнозный рынок Kalshi указывает на 66% вероятность закрытия правительства США до конца года, поскольку Сенат не может принять временный законопроект о расходах. Ожидание закрытия правительства влияет на Биктоин и Ethereum с повышенной волатильностью, потенциально смещая фокус инвесторов на защитные активы в условиях экономической неопределенности. Тупик в Сенате усиливает опасения по поводу закрытия Неспособность Сената США одобрить критически важный законопроект о расходах усиливает опасения по поводу закрытия правительства. Ключевые переговорщики, включая лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Майка Джонсона, остаются в тупике по вопросам здравоохранения. Этот политический тупик грозит значительным экономическим сбоем. Финансовые рынки готовятся к потенциальной нестабильности с риском для федеральных расходов. Сокращение ликвидности в криптовалютах и повышенная волатильность наблюдаются на рынках Биктоин и Ethereum, поскольку инвесторы реагируют на эти события. Между тем, от крупных криптовалютных фигур, таких как CZ или Виталик Бутерин, не поступало официальных заявлений. Чак Шумер, лидер сенатского большинства, демократ: «Мы готовы позволить финансированию правительства закончиться, если республиканские предложения не включают ключевые пункты здравоохранения». Криптовалютные рынки реагируют на потенциальные экономические потрясения Знаете ли вы? Прогноз Kalshi о закрытии правительства США перекликается с прошлыми кризисами, когда защитные портфели, такие как золото и коммунальные услуги, стабильно превосходили другие активы, демонстрируя предпочтение инвесторов к стабильности в периоды волатильности. Биктоин (BTC) сообщает о текущей стоимости 115 570,08 $ с рыночной капитализацией 2,30 триллиона $, по данным CoinMarketCap. Объемы торгов снизились на 35,91% за последние 24 часа. За последние семь дней стоимость Биктоин упала на 20,48%, хотя за 90 дней она выросла на 14,05%. Биктоин (BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 05:06 UTC 21 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследование Coincu подчеркивает волатильность в криптовалютах...
