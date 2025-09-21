2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сенатор Синтия Ламмис предлагает масштабный План Биткоина для решения проблемы триллионного долга США

Сенатор Синтия Ламмис предлагает масштабный План Биткоина для решения проблемы триллионного долга США

Пост "Сенатор Синтия Ламмис предлагает масштабный план Биткоина для решения проблемы триллионного долга США" появился на BitcoinEthereumNews.com. Сенатор США Синтия Ламмис представила замечательное предложение для решения долгосрочных финансовых проблем страны. По словам Ламмис, если Соединенные Штаты будут держать 1 миллион Биткоинов (BTC) в качестве стратегического резерва в течение 20 лет, это может устранить половину национального долга в размере 37 триллионов долларов. Ламмис заявила, что процесс может быть ускорен, сказав, что первый шаг может быть сделан с изъятыми цифровыми активами, находящимися в распоряжении Службы маршалов США. Она утверждала, что эти активы могут стать отправной точкой для "Стратегического резерва Bitcoin", добавив, что со временем другие активы могут быть конвертированы в Биткоин и накоплены в резерве. По словам сенатора, некоторые из этих шагов могут быть реализованы в рамках существующих президентских полномочий без необходимости принятия нового законодательства. Однако Ламмис сказала, что для долгосрочной безопасности необходимо установить правовую базу: "Законодательное оформление стратегического резерва Биткоина имеет решающее значение, поскольку его нельзя легко устранить политикой будущих президентов". Ламмис заявила, что цель состоит в том, чтобы собрать 1 миллион Биткоинов, или около 5% от общего предложения, и держать их в течение 20 лет. По словам Ламмис, если это видение будет реализовано, оно может стереть половину национального долга США. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 15:38
Перспективы цены Solana: Аналитики прогнозируют умеренный рост SOL и меняющие жизнь мультипликаторы с Layer Brett

Перспективы цены Solana: Аналитики прогнозируют умеренный рост SOL и меняющие жизнь мультипликаторы с Layer Brett

Цены Solana торгуются около 241 рублей после огромного ралли на 25% за последний месяц, но в то время как умные деньги вкладываются в SOL, многие розничные инвесторы обращают свое внимание в другое место — особенно на Layer Brett ($LBRETT). В отличие от Solana, которая уже имеет рыночную капитализацию более 100 миллиардов долларов, Layer Brett все еще находится на уровне всего 0,0058 долларов на предпродаже, но быстро [...]
Cryptopolitan2025/09/21 14:38
Grayscale обновляет заявку на ETF, включая Dogecoin – Подробности

Grayscale обновляет заявку на ETF, включая Dogecoin – Подробности

Пост Grayscale обновляет заявку на ETF, включая Dogecoin – Подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Что планирует Grayscale с Dogecoin? Компания добивается одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США для преобразования своего Dogecoin Trust в полностью торгуемый ETF под тикером GDOG. Почему это важно для рынка крипто-ETF? Новые правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США ускоряют одобрения, открывая двери для быстрого выхода на рынок большего количества мем-коинов и мультиактивных ETF. Уолл-стрит получает новый способ делать ставки на Dogecoin [DOGE]. Grayscale только что обновила свою заявку на запуск Dogecoin ETF, с Coinbase в качестве кастодиана. Этот шаг происходит в то время, как конкурирующий Dogecoin ETF [DOJE] от Osprey привлекает 17 миллионов $ в дебютном объеме торгов. И благодаря недавним изменениям правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США, одобрения для этих продуктов происходят быстрее, чем когда-либо. Заявка Grayscale на Dogecoin ETF набирает обороты Grayscale пересмотрела свою заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, демонстрируя новое намерение преобразовать свой Dogecoin Trust в полностью торгуемый ETF. Обновленная заявка ставит Coinbase во главе как кастодиана и основного брокера, что добавляет доверия, поскольку фирма работает с регуляторами в рамках новой ускоренной системы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Источник: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 14:32
Генеральный директор Tether: Toyota, BYD и Yamaha поддерживают платежи в USDT в Боливии

Генеральный директор Tether: Toyota, BYD и Yamaha поддерживают платежи в USDT в Боливии

PANews сообщил 21 сентября, что генеральный директор Tether Паоло Ардоино написал в Twitter, что Toyota, BYD и Yamaha теперь поддерживают платежи в USDT в Боливии. Он заявил, что USDT стал "цифровым долларом" для сотен миллионов людей на развивающихся рынках.
PANews2025/09/21 14:28
DEX Solana наблюдает угасание мем-токенов на фоне роста торговли стейблкоинами

DEX Solana наблюдает угасание мем-токенов на фоне роста торговли стейблкоинами

DEX Solana наблюдает резкое снижение торговли мем-токенами, в то время как объем торгов стейблкоинами растет, что знаменует серьезный сдвиг на рынке.
Crypto News Flash2025/09/21 14:26
Faraday Future превращает Qualigen в криптоплатформу CXC10

Faraday Future превращает Qualigen в криптоплатформу CXC10

Пост Faraday Future превращает Qualigen в Крипто платформу CXC10 появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Инвестиция Faraday Future в размере 41 миллиона долларов превращает Qualigen Therapeutics в CXC10. Трансформация включает основные компоненты и инфраструктуру Web3. Faraday Future получает 62% долю капитала в CXC10. Faraday Future (NASDAQ: FFAI) объявила об инвестиции в размере 41 миллиона долларов для преобразования Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) в CXC10, Крипто и Web3 платформу, сотрудничая с крупными сторонниками Web3. Этот сдвиг означает поворот Faraday Future от электромобилей к цифровым финансам, потенциально влияя на динамику рынка и встряхивая индексы криптоактивов. Шаг Faraday Future на 41 миллион долларов меняет Крипто ландшафт Faraday Future, котирующаяся как NASDAQ: FFAI, инвестирует 41 миллион долларов в PIPE-транзакции для преобразования Qualigen Therapeutics в CXC10. Этот маневр определяет CXC10 как бизнес-платформу для Крипто и Web3 с масштабными целями, такими как запуск ETF C10 и казначейств. CXC10 стремится создать инфраструктуру, включающую индексные продукты и мосты цифровых финансов. Faraday Future и Цзя Юэтин, вместе с блокчейн и институциональными спонсорами, такими как SIGN Foundation, будут контролировать примерно 62% капитала CXC10. Инвестиция добавит руководство высокого уровня с Цзя Юэтином в качестве главного советника и Джерри Вангом, становящимся со-генеральным директором. Решение подчеркивает повышенное внимание к диверсификации инвестиционных каналов при сохранении стабильности рынка через активные/пассивные распределения казначейства. Наблюдатели рынка отметили стратегическое преимущество, которое Faraday Future получает, переходя в криптопространства на фоне развивающихся финансовых ландшафтов. Готовность, проявленная институциональными инвесторами, такими как SIGN Foundation, укрепляет уверенность в долгосрочной доходности по мере созревания экосистем Web3. Обнадеживающие комментарии заинтересованных сторон подчеркивают ожидаемые синергии и потенциальные финансовые выгоды. "Мы рады возглавить эту стратегическую инвестицию и поворот в пространство Web3, используя наши возможности для создания первоклассного индекса криптоактивов." — Джерри Ванг, со-генеральный директор, CXC10 Тренды Bitcoin на фоне расширяющейся Крипто инфраструктуры Знаете ли вы? Трансформация CXC10 в криптоплатформу Web3 проводит параллели с предыдущими корпоративными поворотами в секторах биотехнологий и технологий, которые привели к...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 14:12
Команда BF потратила 185 000$ за 15 часов на покупку 817 000 ORDER

Команда BF потратила 185 000$ за 15 часов на покупку 817 000 ORDER

PANews сообщил 21 сентября, что согласно данным он-чейн аналитика Aunt Ai (@ai9684xtpa), команда BF потратила 185 000$ на покупку 817 000 токенов ORDER за последние 15 часов по средней цене 0,2265$. ORDER теперь стал их крупнейшим активом на цепочке.
PANews2025/09/21 14:01
Биткоин BETA ETF запущен на Варшавской фондовой бирже

Биткоин BETA ETF запущен на Варшавской фондовой бирже

Пост Bitcoin BETA ETF запускается на Варшавской фондовой бирже появился на BitcoinEthereumNews.com. Польский Bitcoin BETA ETF запускается на GPW, предлагая регулируемый доступ к Биткоину через фьючерсные контракты без прямого владения криптовалютой. Польша сделала большой шаг в мир цифровых финансов. Варшавская фондовая биржа (GPW) официально запустила Bitcoin BETA ETF. Это новый инвестиционный продукт, который позволяет частным лицам получить доступ к Биткоину, но без владения самой монетой. Это действие рассматривается как значительный прогресс для польской финансовой сферы и ее расширяющегося ETF капитала. Bitcoin BETA ETF ориентирован на инвесторов, избегающих криптовалютных бирж Этот фонд не владеет реальным Биткоином, в отличие от спотовых Биткоин ETF. Вместо этого он торгует фьючерсными контрактами на Чикагской товарной бирже (CME), чтобы получить доступ к криптовалюте. AgioFunds TFI SA - уважаемая компания по управлению фондами в Польше, которая управляет ETF. Это привело к регулируемому и прозрачному способу инвестирования в Биткоин польскими инвесторами через традиционный фондовый рынок. Это будет особенно удобно для лиц, заинтересованных в крипто, но не желающих использовать цифровые кошельки или биржи. Связанное чтение: Grayscale запускает первый в США мульти-активный крипто ETF на NYSE Arca | Live Bitcoin News Кроме того, запуск Bitcoin BETA ETF совпадает с необходимостью отметить, что торговля ETF в настоящее время развивается в Польше высокими темпами. На сегодняшний день в этом году оборот ETF на GPW достиг 1,9 миллиарда злотых, что на 94,2 процента больше по сравнению с оборотом предыдущего года. Очевидно, что все больше инвесторов обращаются к ETF из-за их простоты, дешевизны и простоты в торговле. Более того, на GPW в настоящее время представлено 16 ETF. Они включают фонды, которые следуют за популярными польскими индексами, такими как WIG20, mWIG40 и sWIG80. Основные глобальные индексы также имеют ETF, например, S&P 500, Nasdaq-100...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 13:35
Вероятность приостановки работы правительства США резко возрастает на фоне противостояния в Сенате

Вероятность приостановки работы правительства США резко возрастает на фоне противостояния в Сенате

Пост «Вероятность закрытия правительства США резко возрастает на фоне противостояния в Сенате» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Риски закрытия правительства США увеличиваются из-за нерешенных споров о расходах в Сенате. Прогнозы показывают 66% вероятность закрытия в этом году. Повышенная волатильность рынка влияет на ликвидность Биктоин и Ethereum. Прогнозный рынок Kalshi указывает на 66% вероятность закрытия правительства США до конца года, поскольку Сенат не может принять временный законопроект о расходах. Ожидание закрытия правительства влияет на Биктоин и Ethereum с повышенной волатильностью, потенциально смещая фокус инвесторов на защитные активы в условиях экономической неопределенности. Тупик в Сенате усиливает опасения по поводу закрытия Неспособность Сената США одобрить критически важный законопроект о расходах усиливает опасения по поводу закрытия правительства. Ключевые переговорщики, включая лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Майка Джонсона, остаются в тупике по вопросам здравоохранения. Этот политический тупик грозит значительным экономическим сбоем. Финансовые рынки готовятся к потенциальной нестабильности с риском для федеральных расходов. Сокращение ликвидности в криптовалютах и повышенная волатильность наблюдаются на рынках Биктоин и Ethereum, поскольку инвесторы реагируют на эти события. Между тем, от крупных криптовалютных фигур, таких как CZ или Виталик Бутерин, не поступало официальных заявлений. Чак Шумер, лидер сенатского большинства, демократ: «Мы готовы позволить финансированию правительства закончиться, если республиканские предложения не включают ключевые пункты здравоохранения». Криптовалютные рынки реагируют на потенциальные экономические потрясения Знаете ли вы? Прогноз Kalshi о закрытии правительства США перекликается с прошлыми кризисами, когда защитные портфели, такие как золото и коммунальные услуги, стабильно превосходили другие активы, демонстрируя предпочтение инвесторов к стабильности в периоды волатильности. Биктоин (BTC) сообщает о текущей стоимости 115 570,08 $ с рыночной капитализацией 2,30 триллиона $, по данным CoinMarketCap. Объемы торгов снизились на 35,91% за последние 24 часа. За последние семь дней стоимость Биктоин упала на 20,48%, хотя за 90 дней она выросла на 14,05%. Биктоин (BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 05:06 UTC 21 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследование Coincu подчеркивает волатильность в криптовалютах...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 13:12
Низкорисковый DeFi может сделать для Ethereum то же, что поиск сделал для Google, говорит Виталик

Низкорисковый DeFi может сделать для Ethereum то же, что поиск сделал для Google, говорит Виталик

Виталик Бутерин заявил, что протоколы DeFi с нулевым риском могут приносить стабильный доход для сети, подобно тому, как Google Search делает для Google, при этом обеспечивая сохранность основных ценностей Ethereum. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин сказал, что доход от децентрализованных финансовых протоколов с низким риском может обеспечить экономическую стабильность сети — подобно тому, как Google Search поддерживает Google — позволяя нефинансовым приложениям поддерживать культурные ценности Ethereum. DeFi с низким риском может решить "важные противоречия" в сообществе Ethereum относительно того, соответствуют ли приложения, приносящие достаточно дохода для экономической поддержки экосистемы, культурным и этическим ценностям, которые изначально привлекли людей в Ethereum, заявил Бутерин в блоге в субботу. Первое было комбинацией невзаимозаменяемых токенов, мем-коинов и спекулятивной торговли, в то время как нефинансовые и полуфинансовые приложения, отражающие культурные ценности Ethereum, либо боролись за широкое распространение, либо не генерировали достаточно комиссий, сказал он. Читать далее
Coinstats2025/09/21 12:14
