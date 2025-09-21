От 3 $ до 100 $? Или Layer Brett является альтернативой с 150-кратным ростом?

Пост От 3 $ До 100 $? Или Layer Brett - 150-кратная альтернатива? появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 21 сентября 2025 | 11:10 Крипто рынок всегда разделен между устоявшимися игроками и следующим большим событием. Прямо сейчас цена XRP снова попадает в заголовки, но это не единственный токен на радаре людей. Новый претендент, Layer Brett, выходит на передний план. Созданный как проект Ethereum Layer 2, этот мем-коин приносит вирусную энергию и реальную скорость блокчейна. Его крипто предпродажа идет по цене всего 0,0058 $, уже собрав более 38 млн $. Оглядываясь на историю XRP в сравнении с новым стартом Layer Brett XRP существует уже много лет, достигнув исторического максимума в 3,84 $ в 2018 году, прежде чем испытать колебания из-за судебных исков и нормативных изменений. В последнее время цена XRP была более стабильной (около 3,00 $), с ослаблением давления продаж китов и некоторые аналитики видят возможности для роста. В отличие от этого, Layer Brett не имеет истории торгов. Именно поэтому ранние покупатели так взволнованы. Это чистый лист с огромным потенциалом роста. Как крипто-гем с низкой капитализацией, LBRETT предлагает редкую точку входа до начала ажиотажа листинга на публичных биржах. Разные технологии, разные цели Два токена не могли бы быть более разными. XRP работает на XRP Ledger, обеспечивая трансграничные платежи и даже будучи принятым первой он-чейн кредитной платформой Бразилии. Его вариант использования ясен: ускорить международные денежные переводы. Layer Brett, с другой стороны, разработан для ускорения Ethereum. Он обрабатывает транзакции офф-чейн, снижая комиссии за газ до копеек, сохраняя при этом безопасность он-чейн. Эта эффективность питает его стейкинг экосистему, где ранние участники могут блокировать токены для получения вознаграждений около 670% APY. С запасом в 10 миллиардов токенов и прозрачным распределением, система создана как для масштаба, так и для вознаграждений сообщества. Настроение рынка и фокус на сообществе Институциональные игроки продолжают инвестировать в XRP, а запуск продуктов доходности для держателей может привлечь...