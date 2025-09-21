Инвестиционные институты теперь контролируют почти четверть доступного предложения Биткоина
Пост "Институты теперь контролируют почти четверть доступного предложения Биткоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 21 сентября 2025 | 11:00 Свежие данные от BitcoinTreasuries показывают, насколько концентрированным стало владение Биткоином среди институтов. Согласно данным, около 3,74 миллиона BTC — почти 18% всех монет в обращении — теперь находятся в руках компаний, фондов, правительств и других организаций. Наибольшая доля принадлежит ETF и публично котируемым компаниям, которые быстро расширили свои активы после того, как США одобрили спотовые Биткоин ETF в начале этого года. В общей сложности известно, что 332 организации имеют резервы: 192 публичные фирмы, 44 фонда, 68 частных компаний, 13 правительств, 11 DeFi проектов и четыре крупных кастодиана или биржи. Доля доступного предложения С учетом монет, которые вряд ли когда-либо будут перемещены — включая примерно 1,1 миллиона BTC, добытых Сатоши Накамото, и до 3,7 миллиона, которые считаются утерянными — институциональное владение составляет ближе к 23-25% эффективного предложения. Глобальное распределение Соединенные Штаты лидируют, со 118 организациями, сообщающими о резервах Биткоина. Далее следует Канада с 43, затем Великобритания (21), Япония (12) и Гонконг (12). Вместе эти страны доминируют в институциональном ландшафте принятия Биткоина, как через корпоративные казначейства, так и через финансовые продукты. Растущее влияние Резкое увеличение институционального владения совпадает с двумя тенденциями: появлением регулируемых ETF на крупных рынках и ростом фирм по управлению цифровыми активами, которые управляют криптовалютными резервами так же, как корпорации управляют наличными. Этот сдвиг ускорился в 2025 году, еще больше укрепляя роль Биткоина как стратегического актива в глобальных финансах. С почти четвертью ликвидного предложения, находящегося сейчас в руках институтов, траектория Биткоина все больше связана со стратегиями компаний, фондов и даже правительств — что поднимает новые вопросы о том, насколько децентрализованной на самом деле является экосистема. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:01