2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Finary получает финансирование в размере 25 млн € для улучшения интеграции криптоактивов

Finary получает финансирование в размере 25 млн € для улучшения интеграции криптоактивов

Пост Finary получает финансирование в размере €25 млн для улучшения интеграции криптовалют появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Финансирование серии А Finary в размере €25 млн под руководством PayPal Ventures усиливает криптовалютные предложения. Дальнейшая интеграция BTC, ETH и альткоинов на своей платформе. 600 000 пользователей получают выгоду от расширенных финансовых инструментов и функций ИИ. Finary, парижский финтех-стартап, получил €25 миллионов в рамках финансирования серии А под руководством PayPal Ventures, включая возможности инвестирования в криптовалюты в свои услуги по управлению активами. Это финансирование позволяет Finary расширить европейские операции, улучшить свой криптовалютный портфель и использовать инструменты ИИ в управлении активами, потенциально увеличивая участие на криптовалютном рынке. Finary получает €25 млн для расширения внедрения криптовалют в Европе Завершение Finary раунда финансирования серии А в размере €25 миллионов отмечает значительный прогресс в его финансовом пути, подкрепленный стратегическими инвестициями от PayPal Ventures и других. Основатели стартапа, Мунир Лаггун и Жюльен Бланше, возглавляют усилия по предоставлению более инклюзивных услуг по управлению активами, особенно через улучшенную интеграцию цифровых активов. Эта инициатива финансирования указывает на сильную приверженность улучшению вариантов инвестирования в криптовалюты, прокладывая путь к более широкому финансовому доступу и включению для пользователей по всей Европе. Последствия этого финансирования продвигают способность Finary расширять свои операции и улучшать управляемые ИИ инструменты управления активами, включая интеграцию криптовалютных инвестиций, таких как BTC, ETH и избранные альткоины. Эта инициатива направлена на расширение финансовых инструментов, доступных для его пользовательской базы, которая сейчас растет за пределы 600 000. Предлагая более широкий доступ к ведущим криптовалютным активам, Finary улучшает как розничные, так и частные портфели управления активами. Рыночные отзывы экспертов признают стратегический интерес PayPal Ventures к конвергенции финтеха и криптовалют. Цитаты Яна, партнера PayPal Ventures, подчеркивают их приверженность финансовому благополучию, поскольку "PayPal находится на мощной точке перегиба". Это подчеркивает рыночное мнение о том, что раунд финансирования Finary потенциально способствует существенному росту в принятии и использовании криптовалют на платформах управления активами. Криптовалютные инструменты готовы к росту на фоне сильной поддержки рынка Знаете ли вы? PayPal в 2020...
B
B$0.2114-16.78%
Биткоин
BTC$117,615-2.77%
Moonveil
MORE$0.02919-15.02%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:12
Поделиться
Ethereum (ETH) повторяет ценовое движение 2021 года, поскольку быки нацелены на 10 000 $ к 2026 году

Ethereum (ETH) повторяет ценовое движение 2021 года, поскольку быки нацелены на 10 000 $ к 2026 году

Пост Ethereum (ETH) повторяет ценовое движение 2021 года, поскольку быки нацелены на 10 000 $ к 2026 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Семилоре Фалети - писатель по криптовалютам, специализирующийся в области журналистики и создания контента. Начав писать на различные темы, Семилоре вскоре обнаружил талант к раскрытию сложностей и тонкостей в увлекательном мире блокчейнов и криптовалют. Семилоре привлекает эффективность цифровых активов с точки зрения хранения и передачи стоимости. Он является убежденным сторонником внедрения криптовалюты, поскольку считает, что она может улучшить цифровизацию и прозрачность существующих финансовых систем. За два года активного написания о криптовалютах Семилоре осветил множество аспектов пространства цифровых активов, включая блокчейны, децентрализованные финансы (DeFi), стейкинг, невзаимозаменяемые токены (NFT), регулирование и обновления сетей, среди прочего. В свои ранние годы Семилоре оттачивал навыки как контент-писатель, создавая образовательные статьи, ориентированные на широкую аудиторию. Его работы были особенно ценны для людей, новых в криптопространстве, предлагая глубокие объяснения, которые демистифицировали мир цифровых валют. Семилоре также создавал материалы для опытных пользователей криптовалют, обеспечивая их актуальной информацией о последних блокчейнах, децентрализованных приложениях и обновлениях сетей. Этот фундамент в образовательном письме продолжает влиять на его работу, обеспечивая доступность, точность и информативность его текущих работ. В настоящее время в NewsBTC Семилоре посвящает себя освещению последних новостей о движении цен на криптовалюты, он-чейн разработках и активности китов. Он также освещает последний анализ токенов и прогнозы цен от ведущих экспертов рынка, предоставляя читателям потенциально полезную и действенную информацию. Благодаря своим тщательным исследованиям и увлекательному стилю письма, Семилоре стремится утвердить себя как надежный источник в области криптожурналистики, чтобы информировать и обучать свою аудиторию о последних тенденциях и разработках в быстро развивающемся мире цифровых активов. Помимо своей работы, у Семилоре есть и другие увлечения, как у всех людей. Он...
DeFi
DEFI$0.001593-5.45%
TokenFi
TOKEN$0.01159-5.07%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:02
Поделиться
Миллионер Энтони Скарамуччи говорит, что "200 000 долларов - это слишком низко" для Bitcoin, раскрывает свой собственный прогноз

Миллионер Энтони Скарамуччи говорит, что "200 000 долларов - это слишком низко" для Bitcoin, раскрывает свой собственный прогноз

Пост «Миллионер Энтони Скарамуччи говорит, что "200 000 $ — это слишком мало" для Биткоина, раскрывает свой собственный прогноз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Энтони Скарамуччи, основатель SkyBridge Capital, сделал поразительные заявления относительно оценки Биктоина (BTC). По словам известного инвестора, Биктоин следует рассматривать как класс активов в глобальном масштабе, а не просто как инвестиционный инструмент. Скарамуччи сделал следующее заявление в своей оценке: «Вы должны спросить: является ли Биктоин классом активов? Если ответ «да», то его рыночная капитализация должна достичь того же уровня, что и золото. В этом случае крупные институциональные пользователи добавят Биктоин в свои портфели так же, как они добавляют золото». Скарамуччи подчеркнул глобальное распространение Биктоина, утверждая, что он имеет гораздо более широкую базу владельцев, чем просто американские компании или акции S&P 500. Эта характеристика, по его словам, еще больше укрепит место Биктоина в инвестиционных портфелях в будущем. Известный инвестор заявил, что считает текущие уровни цен низкими, говоря: «Если половина или более инвесторов продолжат рассматривать Биктоин как класс активов, покупки и распределение портфеля продолжатся. В этом случае 200 000 $ остается очень низким для Биктоина. Уровень, более близкий к его истинной стоимости, составил бы 500 000 $». *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и X для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/
Биткоин
BTC$117,615-2.77%
Moonveil
MORE$0.02919-15.02%
BRC20.COM
COM$0.010652-4.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:20
Поделиться
Мост Shibarium остается замороженным после взлома на 2.3M долларов, план восстановления неясен

Мост Shibarium остается замороженным после взлома на 2.3M долларов, план восстановления неясен

Пост Кроссчейн-мост Shibarium остается замороженным после взлома на 2,3 миллиона $, план возврата активов неясен появился на BitcoinEthereumNews.com. Блокчейн 21 сентября 2025 | 12:18 Shibarium, блокчейн второго уровня, тесно связанный с Shiba Inu, остается офлайн спустя недели после серьезного взлома. Разработчик Каал Дхайрия подтвердил, что мост к Ethereum все еще приостановлен, из-за чего пользователи не могут переводить средства обратно в основную сеть. Команда не установила дату повторного открытия, подчеркивая, что проверка безопасности и верификация важнее скорости. Взлом произошел 12 сентября и был впервые обнаружен компанией по безопасности PeckShield. Злоумышленники использовали уязвимости валидаторов, получив контроль над 10 из 12 ключей и используя их для одобрения мошеннических транзакций. Это позволило им вывести активы на сумму примерно 2,3 миллиона $, включая ETH, SHIB и ROAR. Команда Shiba Inu позже подтвердила эти выводы, назвав инцидент одним из самых серьезных сбоев в истории проекта. С тех пор разработчики приняли осторожную стратегию коммуникации. Обновления публикуются только через официальные каналы, а конфиденциальные детали скрываются, чтобы не дать злоумышленнику преимущества. Сейчас основное внимание уделяется сдерживанию и усилению системы безопасности, чтобы подобная эксплуатация не повторилась. Одна из самых больших неопределенностей связана с возвратом активов. Дхайрия сообщил, что обсуждения продолжаются, но окончательный план еще не утвержден. Если средства не удастся вернуть через расследования или программы вознаграждений, рассматриваются такие альтернативы, как использование средств из казны, сжигание токенов или обращение к страховым резервам. Любое предложение потребует одобрения сообщества перед реализацией. Для инвесторов и держателей токенов продолжительное отключение Shibarium вызывает вопросы о доверии и стабильности. Инцидент происходит в то время, когда проекты второго уровня находятся под растущим контролем, и результат реакции Shiba Inu может повлиять на то, как его экосистема воспринимается на более широком рынке. Информация, представленная в этой статье, предназначена для образовательных...
SHIBAINU
SHIB$0.00001148-3.36%
Hyperbridge
BRIDGE$0.06218-1.78%
Trust The Process
TRUST$0.0003345-7.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:19
Поделиться
Monero балансирует конфиденциальность, DOT расширяет цепочки, а пресейл BullZilla появляется в гонке за следующим мем-коином с потенциалом роста 100x

Monero балансирует конфиденциальность, DOT расширяет цепочки, а пресейл BullZilla появляется в гонке за следующим мем-коином с потенциалом роста 100x

Что если самый непредсказуемый сектор крипторынка мог бы также принести самых крупных победителей? Мем-коины, часто отвергаемые как новинка, неоднократно поражали рынки массовыми ралли. Однако их волатильность также потрясла многих инвесторов, вызывая страх и волнение в равной мере. За последние 24 часа Monero немного снизился, в то время как Polkadot [...]
Polkadot
DOT$3.99-1.11%
Memecoin
MEME$0.002265-4.75%
Поделиться
Coinstats2025/09/21 16:30
Поделиться
От 3 $ до 100 $? Или Layer Brett является альтернативой с 150-кратным ростом?

От 3 $ до 100 $? Или Layer Brett является альтернативой с 150-кратным ростом?

Пост От 3 $ До 100 $? Или Layer Brett - 150-кратная альтернатива? появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 21 сентября 2025 | 11:10 Крипто рынок всегда разделен между устоявшимися игроками и следующим большим событием. Прямо сейчас цена XRP снова попадает в заголовки, но это не единственный токен на радаре людей. Новый претендент, Layer Brett, выходит на передний план. Созданный как проект Ethereum Layer 2, этот мем-коин приносит вирусную энергию и реальную скорость блокчейна. Его крипто предпродажа идет по цене всего 0,0058 $, уже собрав более 38 млн $. Оглядываясь на историю XRP в сравнении с новым стартом Layer Brett XRP существует уже много лет, достигнув исторического максимума в 3,84 $ в 2018 году, прежде чем испытать колебания из-за судебных исков и нормативных изменений. В последнее время цена XRP была более стабильной (около 3,00 $), с ослаблением давления продаж китов и некоторые аналитики видят возможности для роста. В отличие от этого, Layer Brett не имеет истории торгов. Именно поэтому ранние покупатели так взволнованы. Это чистый лист с огромным потенциалом роста. Как крипто-гем с низкой капитализацией, LBRETT предлагает редкую точку входа до начала ажиотажа листинга на публичных биржах. Разные технологии, разные цели Два токена не могли бы быть более разными. XRP работает на XRP Ledger, обеспечивая трансграничные платежи и даже будучи принятым первой он-чейн кредитной платформой Бразилии. Его вариант использования ясен: ускорить международные денежные переводы. Layer Brett, с другой стороны, разработан для ускорения Ethereum. Он обрабатывает транзакции офф-чейн, снижая комиссии за газ до копеек, сохраняя при этом безопасность он-чейн. Эта эффективность питает его стейкинг экосистему, где ранние участники могут блокировать токены для получения вознаграждений около 670% APY. С запасом в 10 миллиардов токенов и прозрачным распределением, система создана как для масштаба, так и для вознаграждений сообщества. Настроение рынка и фокус на сообществе Институциональные игроки продолжают инвестировать в XRP, а запуск продуктов доходности для держателей может привлечь...
Threshold
T$0.01467-3.29%
RealLink
REAL$0.07808-4.32%
Hyperliquid
HYPE$42.81-0.69%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:10
Поделиться
Инвестиционные институты теперь контролируют почти четверть доступного предложения Биткоина

Инвестиционные институты теперь контролируют почти четверть доступного предложения Биткоина

Пост "Институты теперь контролируют почти четверть доступного предложения Биткоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 21 сентября 2025 | 11:00 Свежие данные от BitcoinTreasuries показывают, насколько концентрированным стало владение Биткоином среди институтов. Согласно данным, около 3,74 миллиона BTC — почти 18% всех монет в обращении — теперь находятся в руках компаний, фондов, правительств и других организаций. Наибольшая доля принадлежит ETF и публично котируемым компаниям, которые быстро расширили свои активы после того, как США одобрили спотовые Биткоин ETF в начале этого года. В общей сложности известно, что 332 организации имеют резервы: 192 публичные фирмы, 44 фонда, 68 частных компаний, 13 правительств, 11 DeFi проектов и четыре крупных кастодиана или биржи. Доля доступного предложения С учетом монет, которые вряд ли когда-либо будут перемещены — включая примерно 1,1 миллиона BTC, добытых Сатоши Накамото, и до 3,7 миллиона, которые считаются утерянными — институциональное владение составляет ближе к 23-25% эффективного предложения. Глобальное распределение Соединенные Штаты лидируют, со 118 организациями, сообщающими о резервах Биткоина. Далее следует Канада с 43, затем Великобритания (21), Япония (12) и Гонконг (12). Вместе эти страны доминируют в институциональном ландшафте принятия Биткоина, как через корпоративные казначейства, так и через финансовые продукты. Растущее влияние Резкое увеличение институционального владения совпадает с двумя тенденциями: появлением регулируемых ETF на крупных рынках и ростом фирм по управлению цифровыми активами, которые управляют криптовалютными резервами так же, как корпорации управляют наличными. Этот сдвиг ускорился в 2025 году, еще больше укрепляя роль Биткоина как стратегического актива в глобальных финансах. С почти четвертью ликвидного предложения, находящегося сейчас в руках институтов, траектория Биткоина все больше связана со стратегиями компаний, фондов и даже правительств — что поднимает новые вопросы о том, насколько децентрализованной на самом деле является экосистема. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и...
1
1$0.004862-14.12%
Union
U$0.009635+2.26%
Биткоин
BTC$117,615-2.77%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:01
Поделиться
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire становятся обязательными криптовыборами 2025 года

Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire становятся обязательными криптовыборами 2025 года

Аналитики указывают на ускоренную активность сети, расширяющиеся сообщества разработчиков и растущий список институциональных партнерств как на главные факторы, способствующие [...] Пост Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire становятся обязательными криптоактивами для приобретения в 2025 году впервые появился на Coindoo.
Поделиться
Coindoo2025/09/21 15:30
Поделиться
Neurolov присоединяется к Novastro для объединения токенизированных RWA с децентрализованными вычислениями ИИ

Neurolov присоединяется к Novastro для объединения токенизированных RWA с децентрализованными вычислениями ИИ

Пост Neurolov присоединяется к Novastro для объединения токенизированных RWA с децентрализованными вычислениями ИИ появился на BitcoinEthereumNews.com. Neurolov, децентрализованная платформа для вычислений ИИ и маркетплейс GPU, заключил партнерство с Novastro, блокчейн-экосистемой, для доставки RWA в блокчейн. Партнерство направлено на соединение активов реального мира (RWA) и децентрализованных вычислений под руководством сообщества. Как сообщил Neurolov в своем официальном объявлении в социальных сетях, основная цель этой разработки - продвижение сектора RWA с помощью вычислительных ресурсов на базе ИИ. Кроме того, инициатива также направлена на расширение принятия токенов $XNL и $NLOV. ⚡ Большие новости для сообщества ⚡ Мы официально сотрудничаем с @Novastro_xyz для объединения вычислений, управляемых сообществом, и финансов RWA. Вместе мы:✔️ Обеспечиваем токенизированные активы реального мира децентрализованными вычислениями ИИ✔️ Расширяем принятие $NLOV + $XNL в мультичейн... pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20 сентября 2025 г. Альянс Neurolov x Novastro объединяет децентрализованный ИИ и токенизированный ИИ Партнерство между Neurolov и Novastro учитывает слияние децентрализованных вычислений ИИ, управляемых сообществом, и финансов RWA. Таким образом, ожидается, что этот шаг создаст надежный прецедент для сочетания токенизированных финансов и децентрализованного ИИ в быстро развивающейся блокчейн-экосистеме. При этом разработка использует децентрализованные вычислительные функции Neurolov с опытом Novastro в токенизированных RWA. Эта инклюзивная синергия использует сильные стороны обеих платформ для создания масштабируемой инфраструктуры, облегчающей работу пользователей, инвесторов и разработчиков. Расширение возможностей изобретателей и сообщества с интеграцией RWA-AI По словам Neurolov, сотрудничество с Novastro усиливает подход, ориентированный на сообщество. Таким образом, объединяя децентрализованную вычислительную инфраструктуру с токенизированными финансами нового поколения, сотрудники намерены укрепить клиентов сбалансированными моделями заработка, помимо стимулирования долгосрочного роста экосистемы. Одновременно инициатива направлена на минимизацию барьеров для участия, позволяя институциональным и розничным инвесторам использовать новые пути получения дохода. Умайр Юнас - автор контента, связанного с криптовалютами, работающий в этой сфере с 2019 года. Здесь, в Blockchainreporter, он служит...
RealLink
REAL$0.07808-4.32%
Hyperbridge
BRIDGE$0.06218-1.78%
Movement
MOVE$0.1038-4.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 15:05
Поделиться
Законопроект о структуре крипторынка: сенаторы-демократы продвигают двухпартийное авторство

Законопроект о структуре крипторынка: сенаторы-демократы продвигают двухпартийное авторство

После того, как Банковский комитет Сената продвинул законопроект о структуре крипторынка, возглавляемый республиканцами, растущее число сенаторов-демократов выступило с требованием предоставить им возможность активно участвовать в разработке одного из потенциально наиболее важных регуляторных актов в сфере цифровых активов. Это развитие происходит в то время, когда нормативно-правовая база для криптовалют остается в центре внимания Конгресса США, [...]
EPNS
PUSH$0.02995-2.02%
Forward
FORWARD$0.0002176-0.54%
Stage
STAGE$0.0000352-8.57%
Поделиться
Bitcoinist2025/09/21 15:00
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов