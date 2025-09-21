2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Геймеры Axie Infinity Переключают Внимание на Возможность Создания Богатства в Предпродаже XRP Tundra

Геймеры Axie Infinity Переключают Внимание на Возможность Создания Богатства в Предпродаже XRP Tundra

Пост «Геймеры Axie Infinity переключают внимание на возможность создания капитала с предпродажей XRP Tundra» появился на BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity помог определить модель Play to Earn в криптовалюте. Сочетая NFT, игровой процесс и токенизированные вознаграждения, он привлек миллионы игроков по всему миру и вдохновил бесчисленных подражателей. Даже несмотря на колебания рыночной стоимости Axie, его сообщество остается одним из самых лояльных и активных в игровой индустрии Web3, постоянно оценивая новые возможности, обещающие как культурное взаимодействие, так и финансовую выгоду. В 2025 году Axie продолжает выпускать новый контент, включая разработку «Наследия Атии», расширения игрового процесса на земле и структуры под руководством гильдий, которые углубляют вовлеченность сообщества. Тем не менее, те же игроки и гильдии, которые когда-то концентрировались исключительно на внутриигровых вознаграждениях, расширяют свой кругозор. Многие сейчас изучают предпродажи, такие как XRP Tundra, которая представляет прозрачные механики, функциональность доходности и экономику с двумя токенами, привлекающую инвесторов, ищущих больше, чем просто спекулятивный ажиотаж. Предпродажа, определяемая ясностью Предпродажа XRP Tundra сосредоточена на простом, но отличительном предложении. Покупатели приобретают TUNDRA-S, утилитарный токен доходности на базе Solana, по фиксированной цене 0,01 $. Вместе с каждой покупкой они бесплатно получают распределения TUNDRA-X, токена управления и резерва, выпущенного на XRP Ledger. Чтобы еще больше расширить владения, каждая транзакция включает 19% бонус в токенах, давая ранним участникам более крупные распределения, чем только их базовые инвестиции. Что отличает Tundra для игроков Axie, так это объявленные цены запуска. Команда анонсировала листинговые значения 2,50 $ для TUNDRA-S и 1,25 $ для TUNDRA-X, уменьшая неопределенность, которая обычно окружает предпродажи. С 40% предложения TUNDRA-S, выделенными на раунды предпродажи, ранние сторонники обеспечивают значительную часть проекта еще до того, как он попадет на биржи. Для игроков, привыкших к системам вознаграждений, которые меняются в зависимости от рыночного спроса, такая предварительная ясность необычна и привлекательна. Доходность за пределами игрового процесса Одной из основных привлекательных черт Axie Infinity всегда была его способность превращать время, проведенное...
1
1$0.004862-14.12%
Hyperliquid
HYPE$42.86-0.57%
PlaysOut
PLAY$0.04302-7.56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40
Поделиться
$ASTER вызывает дебаты с оценкой в 10B долларов из-за потенциального контроля предложения и манипулирования рынком

$ASTER вызывает дебаты с оценкой в 10B долларов из-за потенциального контроля предложения и манипулирования рынком

$ASTER сталкивается с противоречиями из-за оценки в 10B долларов при контролируемом предложении и низком объеме, что вызвало дебаты о манипуляциях рынком и полезности альткоинов.
Altcoin
ALTCOIN$0.0004338+8.36%
Aster
ASTER$1.78+4.30%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/21 19:00
Поделиться
Виталик Бутерин: DeFi с низким риском может стать для Ethereum моментом как "Поиск"

Виталик Бутерин: DeFi с низким риском может стать для Ethereum моментом как "Поиск"

Пост Виталик Бутерин: Низкорисковый DeFi может стать для Ethereum моментом как "Поиск" появился на BitcoinEthereumNews.com. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждал в блог-посте 21 сентября 2025 года, что "низкорисковый" децентрализованный финансовый сектор (DeFi) может стать для Ethereum тем, чем поиск был для Google, обеспечивая основной, устойчивый источник дохода, сохраняя при этом более широкие культурные и технические цели платформы. Бутерин определяет низкорисковый DeFi как примитивы платежей и сбережений, полностью обеспеченное кредитование и синтетические [...] Источник: https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-low%E2%80%91risk-defi-could-be-ethereums-search-moment/
DeFi
DEFI$0.001593-5.45%
BRC20.COM
COM$0.010652-4.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:53
Поделиться
Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Держатели Pepe и Shiba Inu распродают активы, чтобы купить эту новую вирусную монету

Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Держатели Pepe и Shiba Inu распродают активы, чтобы купить эту новую вирусную монету

В поисках лучшей криптовалюты для покупки сейчас многие инвесторы смотрят дальше устоявшихся мем-коинов, таких как Pepe и Shiba Inu. Необходимость иметь больше, чем просто мемы, привела их к Layer Brett (LBRETT), вызывающему ажиотаж своей текущей крипто-предпродажей. Сочетая вирусную энергию мем-культуры с надежной [...] Статья "Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Держатели Pepe и Shiba Inu продают, чтобы купить этот новый вирусный коин" впервые появилась на Blockonomi.
Moonveil
MORE$0.02919-15.02%
BitShiba
SHIBA$0.00000000064-0.62%
Wink
LIKE$0.007945-3.61%
Поделиться
Blockonomi2025/09/21 18:30
Поделиться
Прогноз цены Ripple: Падение XRP подхвачено китами – но не так быстро, как этот ETH L2 с прибылью 13 000%

Прогноз цены Ripple: Падение XRP подхвачено китами – но не так быстро, как этот ETH L2 с прибылью 13 000%

Киты XRP продолжают покупать на падениях, но его рост медленный. Предпродажа Layer Brett по цене 0,0058 $, стейкинг с 670% APY и скорость Ethereum L2 дают ему гораздо больший потенциал роста в 100 раз к 2025 году.
Рипл
XRP$2.7195-3.05%
GAINS
GAINS$0.02238-3.74%
Solayer
LAYER$0.3688-5.38%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/21 18:30
Поделиться
Взлет к богатству: 6 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году – успейте войти до закрытия двери

Взлет к богатству: 6 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году – успейте войти до закрытия двери

Формируют ли правильные мем-коины будущее цифрового богатства? С быстрым расширением рынков криптовалют выбор монет, сочетающих сильную полезность, поддержку сообщества и потенциальные вознаграждения, становится все более важным. Инвесторы задаются вопросом, как определить проекты, которые могут принести значительную прибыль и предоставить ощутимые преимущества. Может ли следующий вирусный токен поднять портфели [...] Пост Взлет к богатству: 6 лучших криптовалют для наблюдения в 2025 году – Успейте войти, пока дверь не закрылась впервые появился на Live Bitcoin News.
TokenFi
TOKEN$0.01163-4.75%
GAINS
GAINS$0.02238-3.74%
SecondLive
LIVE$0.01073-7.09%
Поделиться
LiveBitcoinNews2025/09/21 18:15
Поделиться
Хейс прогнозирует "только рост" для крипто, опасения по поводу очереди выхода из стейкинга ETH: Дайджест ходлера, 14 – 20 сентября

Хейс прогнозирует "только рост" для крипто, опасения по поводу очереди выхода из стейкинга ETH: Дайджест ходлера, 14 – 20 сентября

Артур Хейс прогнозирует, что ликвидность потечет на рынки, как только Казначейство США достигнет своей цели, новости от Виталика Бутерина и другое: Дайджест Ходлера Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин наконец ответил на некоторые опасения по поводу увеличения очереди выхода из стейкинга Ethereum, которая сейчас выросла до 45 дней. Его ответ последовал после того, как глава DeFi в Galaxy Digital, Майкл Марконтонио, назвал длину очереди выхода тревожной в постах в X и сравнил ее с Solana, которой требуется всего два дня для анстейкинга. С тех пор он удалил эти посты. "Неясно, как сеть, которая требует 45 дней для возврата активов, может служить подходящим кандидатом для обеспечения следующей эры глобальных рынков капитала", - добавил он. Читать далее
Moonveil
MORE$0.02919-15.02%
DeFi
DEFI$0.001593-5.45%
FLOW
FLOW$0.3415-4.52%
Поделиться
Coinstats2025/09/21 18:11
Поделиться
Исследование роста Ozak AI на рынке ИИ-токенов 2025 года

Исследование роста Ozak AI на рынке ИИ-токенов 2025 года

Введение в рыночный рост Ozak AI Начав свой путь на арене криптовалют, предпродажа Ozak AI продемонстрировала впечатляющую траекторию, с ростом стоимости от всего 0,001 $ до 0,012 $ на различных этапах, что привело к более чем 1 100% прибыли для первых инвесторов. Ozak AI впечатляюще продал более 914 миллионов токенов, собрав более 3,3 миллиона $. Этот рост позиционирует токен $OZ для значительной будущей прибыли, потенциально достигая цены публичного листинга в 1 $, что означает потенциальный рост более чем на 20 000% от начальных этапов. Сравнение ведущих ИИ-токенов 1. Новый Альянс Искусственного Суперинтеллекта (ASI) Недавно объединившиеся организации — SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol — создали Альянс Искусственного Суперинтеллекта (ASI), торгующийся примерно по 0,6475 $. Это стратегическое слияние направлено на повышение операционной эффективности и присутствия на рынке. 2. Инновации с Story Protocol (IP) Story Protocol остается заметной платформой в децентрализованной экосистеме создания нарративов, с токеном IP, торгующимся по 12,40 $. Протокол продолжает набирать обороты, отражая устойчивый рост на 16,45% в последнее время. 3. Разработки в NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol стабильно растет, с ценой 3,12 $, что представляет собой небольшое увеличение, укрепляя свою позицию на рынке. 4. Растущая привлекательность Render Network (RENDER) Render Network, значительно помогающая индустрии 3D-рендеринга за счет использования децентрализованных ресурсов GPU, хорошо работает на рынке, с ценами около 4,00 $. Стратегическое преимущество Ozak AI и перспективы на будущее Ozak AI выделяется не только благодаря своим рыночным показателям, но и благодаря инновационной интеграции ИИ с децентрализованными сетями. Стратегические партнерства платформы, включая сотрудничество с Hive Intel и SINT для рыночной аналитики и торговых решений на основе ИИ, дополнительно обеспечивают ее конкурентное преимущество. Заключительные мысли Рынок ИИ-токенов процветает с потенциалом, что подчеркивается быстрым ростом Ozak AI и успешной фазой предпродажи. В то время как конкуренты, такие как ASI, IP, RENDER и NEAR, представляют жизнеспособные варианты, комплексная стратегия Ozak AI и устойчивый рост позиционируют его как предпочтительный выбор для многих инвесторов в 2025 году. Узнайте больше о Ozak AI и его уникальных предложениях, посетив: Официальный сайт: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Отказ от ответственности: Это спонсируемая статья и предназначена только для информационных целей. Она не отражает взгляды Bitzo и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной или финансовой консультации.
NEAR
NEAR$2.997+4.68%
1
1$0.004862-14.12%
Threshold
T$0.01467-3.29%
Поделиться
Coinstats2025/09/21 17:36
Поделиться
Институциональный интерес к BTC растет, в то время как CME достигает рекорда

Институциональный интерес к BTC растет, в то время как CME достигает рекорда

Курс Биткоина сегодня составляет 116 000$, небольшой рост на 0,3% за последние 24 часа. Но в то время как цена все еще находится ниже своего исторического пика, есть кое-что другое, что действительно бьет рекорды: количество открытых опционов на CME (Chicago Mercantile Exchange) никогда не было так... Сообщение Институциональный интерес к BTC растет, в то время как CME достигает рекорда впервые появилось на Blockchain Stories.
Биткоин
BTC$117,618.12-2.76%
OP
OP$0.6789-2.91%
Поделиться
Coinstats2025/09/21 17:22
Поделиться
Руководство гика по экспериментам с машинным обучением

Руководство гика по экспериментам с машинным обучением

Мы используем табличные наборы данных, изначально из OpenML и собранные в набор эталонных наборов данных от команды Inria-Soda на HuggingFace. Мы обучаем на 28 855 обучающих образцах и тестируем на оставшихся 9 619 образцах. Все MLP обучаются с размером пакета 64, 64 и 0,0005, и мы изучаем 3 слоя по 100 нейронов каждый. Здесь мы определяем шесть основных метрик, используемых в нашей работе.
SIX
SIX$0.0195--%
TOP Network
TOP$0.000096--%
SphereX
HERE$0.000219-0.45%
Поделиться
Hackernoon2025/09/21 13:47
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов