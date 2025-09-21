Геймеры Axie Infinity Переключают Внимание на Возможность Создания Богатства в Предпродаже XRP Tundra
Пост «Геймеры Axie Infinity переключают внимание на возможность создания капитала с предпродажей XRP Tundra» появился на BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity помог определить модель Play to Earn в криптовалюте. Сочетая NFT, игровой процесс и токенизированные вознаграждения, он привлек миллионы игроков по всему миру и вдохновил бесчисленных подражателей. Даже несмотря на колебания рыночной стоимости Axie, его сообщество остается одним из самых лояльных и активных в игровой индустрии Web3, постоянно оценивая новые возможности, обещающие как культурное взаимодействие, так и финансовую выгоду. В 2025 году Axie продолжает выпускать новый контент, включая разработку «Наследия Атии», расширения игрового процесса на земле и структуры под руководством гильдий, которые углубляют вовлеченность сообщества. Тем не менее, те же игроки и гильдии, которые когда-то концентрировались исключительно на внутриигровых вознаграждениях, расширяют свой кругозор. Многие сейчас изучают предпродажи, такие как XRP Tundra, которая представляет прозрачные механики, функциональность доходности и экономику с двумя токенами, привлекающую инвесторов, ищущих больше, чем просто спекулятивный ажиотаж.
Предпродажа, определяемая ясностью
Предпродажа XRP Tundra сосредоточена на простом, но отличительном предложении. Покупатели приобретают TUNDRA-S, утилитарный токен доходности на базе Solana, по фиксированной цене 0,01 $. Вместе с каждой покупкой они бесплатно получают распределения TUNDRA-X, токена управления и резерва, выпущенного на XRP Ledger. Чтобы еще больше расширить владения, каждая транзакция включает 19% бонус в токенах, давая ранним участникам более крупные распределения, чем только их базовые инвестиции. Что отличает Tundra для игроков Axie, так это объявленные цены запуска. Команда анонсировала листинговые значения 2,50 $ для TUNDRA-S и 1,25 $ для TUNDRA-X, уменьшая неопределенность, которая обычно окружает предпродажи. С 40% предложения TUNDRA-S, выделенными на раунды предпродажи, ранние сторонники обеспечивают значительную часть проекта еще до того, как он попадет на биржи. Для игроков, привыкших к системам вознаграждений, которые меняются в зависимости от рыночного спроса, такая предварительная ясность необычна и привлекательна.
Доходность за пределами игрового процесса
Одной из основных привлекательных черт Axie Infinity всегда была его способность превращать время, проведенное...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40