2025-10-11 суббота

Кто Напишет Американский Свод Правил для Крипто? Борьба Началась

Кто Напишет Американский Свод Правил для Крипто? Борьба Началась

Пост «Кто напишет Крипто-правила Америки? Борьба началась» появился на BitcoinEthereumNews.com. Борьба за регулирование криптовалют в Соединенных Штатах вступила в новую стадию в Сенате. Двенадцать демократов оказывают давление на республиканцев, чтобы те позволили им принять участие в фактическом написании законопроекта о структуре крипто-рынка, а не просто оставляли им возможность комментировать предложение, составленное республиканцами. Их требование подчеркивает высокие ставки этого законодательства, которое может определить баланс сил между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и CFTC, изменить надзор за цифровыми активами и установить правила для инвесторов и бирж. Демократы призывают к настоящему сотрудничеству Группа из двенадцати сенаторов-демократов выпустила заявление, призывающее республиканцев разрешить двухпартийное авторство законодательства о структуре крипто-рынка, проходящего через Конгресс. Законодатели подчеркнули, что такой масштабный регулирующий законопроект не должен разрабатываться одной партией. Они подчеркнули, что двухпартийное авторство исторически было нормой для законодательства такого масштаба и утверждали, что значимое сотрудничество необходимо для обеспечения доверия и скорости. Кто подписал заявление? Среди подписавших — некоторые из наиболее активных демократических голосов по вопросам цифровых активов: Кирстен Джиллибранд из Нью-Йорка, Кори Букер из Нью-Джерси, Рубен Гальего из Аризоны и Марк Уорнер из Вирджинии, среди прочих. Эта группа ранее представила семипунктовую структуру для регулирования крипто-рынков, сигнализируя о своем намерении формировать обсуждение, а не просто реагировать на предложения республиканцев. Законопроект республиканцев и Закон о ясности Проект, возглавляемый республиканцами, известный как Закон о ясности, уже прошел Палату представителей и сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Законопроект предписывает Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сформировать совместный комитет по гармонизации регулирования. Это попытка преодолеть разрыв между двумя агентствами, которые заняли разные позиции относительно того, как классифицировать и контролировать цифровые активы. Альтернативное видение демократов...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 22:21
Низкорисковый DeFi: видение Виталика Бутерина о киллер-приложении для блокчейна Ethereum

Низкорисковый DeFi: видение Виталика Бутерина о киллер-приложении для блокчейна Ethereum

Пост «Низкорисковый DeFi: видение Виталика Бутерина о киллер-приложении для Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum никогда не был лишен амбиций. С самых ранних дней он носил смелый слоган о становлении «мировым компьютером». Сеть Ethereum должна была стать глобальной, децентрализованной платформой, где разработчики могли бы создавать всё: от неподцензурных социальных сетей до финансовых рынков нового поколения. Однако спустя десятилетие то самое «киллер-приложение», которое привлекло бы миллионы, даже миллиарды людей к блокчейну, остается упрямо недостижимым. Теперь в откровенном новом посте под названием «Низкорисковый DeFi может стать для Ethereum тем, чем поиск был для Google», создатель Ethereum Виталик Бутерин обосновывает катализатор для платформы: низкорисковый DeFi. Представьте меньше крипто-казино, азартных игр на цене ETH, и больше эквивалента поиска Google. Что-то универсально полезное, тихо надежное и достаточно фундаментальное, чтобы поддерживать целую экономическую экосистему. Источник: Виталик Бутерин в X Ethereum: От мирового компьютера до рабочей лошадки DeFi Это было довольно увлекательное путешествие для нарратива Ethereum и цены ETH на протяжении многих лет. При запуске внимание было сосредоточено на смарт-контрактах и неостановимых приложениях, своего рода новом интернете. Затем пришел бум ICO, который превратил Ethereum в машину для привлечения капитала и вызвал волны регуляторного внимания. Некоторое время NFT и цифровое искусство перехватили нарратив. Затем, лето DeFi (и последующие криптозимы) закрепили роль Ethereum как финансового канала и спекулятивной площадки криптовалюты. Каждый нарратив отражал как гениальность, так и болезни роста; свидетельство того, насколько трудно сбалансировать инновации, внедрение и принципы. Тем не менее, на протяжении всех этих изменений чего-то не хватало: того самого повседневного приложения, которое выживает долго после того, как шумиха утихает. Бутерин утверждает, что у Google много удивительных продуктов, но именно поиск и поисковая реклама оплачивают счета. Что могло бы служить аналогичной фундаментальной цели для Ethereum и поднять цену ETH? Возможно, как он теперь утверждает, это не последняя лотерея мем-коинов, а старое доброе кредитование, стейблкоины,...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 22:01
Кошельки китов Bitcoin добавили 7,3 миллиарда $ в сентябре, поскольку ETH и SOL наблюдают увеличение накопления

Кошельки китов Bitcoin добавили 7,3 миллиарда $ в сентябре, поскольку ETH и SOL наблюдают увеличение накопления

Кошельки китов Биткоина добавили 7,3 миллиарда $ в сентябре, при этом блокчейн Ethereum и Экосистема Solana также наблюдают рост накопления. Аналитики присматриваются к Альткоинам как к скрытому крипто-гему.
Blockchainreporter2025/09/21 22:00
Проект Aster переводит 80 миллионов токенов APX в новую экосистему

Проект Aster переводит 80 миллионов токенов APX в новую экосистему

Подробнее: https://coincu.com/news/aster-project-apx-token-migration/
Coinstats2025/09/21 21:39
Последний хит Джастина Бибера в топ-10 доказывает его продолжающуюся силу на радио

Последний хит Джастина Бибера в топ-10 доказывает его продолжающуюся силу на радио

Пост «Последний хит Джастина Бибера в топ-10 доказывает его продолжающуюся силу на радио» появился на BitcoinEthereumNews.com. Песня Джастина Бибера «Daisies» поднимается в топ-10 Radio Songs, добавляя еще один хит в его карьеру, в то время как Swag II привлекает обновленное внимание к его каталогу. ИНГЛВУД, КАЛИФОРНИЯ – 13 ФЕВРАЛЯ: Певец Джастин Бибер присутствует на Супер Боул LVI между Лос-Анджелес Рэмс и Цинциннати Бенгалс на стадионе SoFi 13 февраля 2022 года в Инглвуде, Калифорния. (Фото Кевина С. Кокса/Getty Images) Getty Images Последний альбом Джастина Бибера Swag восстанавливает позиции в чартах и взлетает после того, как певец переиздал сет как делюкс-издание под названием Swag II. Проект по сути представляет собой комбинацию двух полноформатных альбомов, и продажи и стриминг обоих проектов — особенно последней версии — помогают ему подняться в ряде рейтингов в Соединенных Штатах. Хотя Бибер представил фанатам более 20 новых треков на Swag II, основное внимание, когда речь идет о чартах, по-прежнему уделяется синглам из Swag. «Daisies», первый промо-сингл из первого полноформатного альбома, снова поднимается в нескольких рейтингах и прорывается в топ-10 нескольких радиочартов, принося Биберу еще один карьерный хит. «Daisies» Джастина Бибера прорывается в топ-10 «Daisies» наконец попадает в топ-10 списка Radio Songs, обзора Billboard самых успешных треков на всех радиостанциях, независимо от жанра или языка, в США. В этом фрейме «Daisies» поднимается с №11 на №7. Та же мелодия также впервые входит в высший уровень рейтинга Adult Pop Airplay, поднимаясь с №11 на №9, оказываясь всего на несколько позиций ниже, чем в списке Radio Songs. Джастин Бибер добавляет новые хиты в топ-10 с «Daisies» Бибер собирает знаменательный пятнадцатый топ-10 в списке Adult Pop Airplay. Канадская поп-икона имеет уже 22 хита в топ-10...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 21:25
Наблюдение за ценой Bitcoin: Узкий диапазон сигнализирует о неизбежном Пробое или падении

Наблюдение за ценой Bitcoin: Узкий диапазон сигнализирует о неизбежном Пробое или падении

Пост «Наблюдение за ценой Биткоина: Узкий диапазон сигнализирует о неизбежном Пробое или падении» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 115 733 $ 21 сентября 2025 года, с рыночной капитализацией 2,30 триллиона $ и 24-часовым объемом торгов 19,24 миллиарда $. Ценовое движение дня оставалось ограниченным узким внутридневным диапазоном между 115 426 $ и 116 154 $, отражая Консолидацию на фоне ослабления моментума на нескольких временных интервалах. Биктоин С внутридневной перспективы, часовой график биткоина [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:59
Топ-3 скрытых криптовалютных жемчужин, готовых к росту на 8 880%, одна из которых работает на культуре Meme-to-Earn

Топ-3 скрытых криптовалютных жемчужин, готовых к росту на 8 880%, одна из которых работает на культуре Meme-to-Earn

Изучите текущее положение AVAX и XRP и узнайте, почему MAGAX становится ведущим мем-to-earn проектом на предпродаже с потенциалом для огромной прибыли — ранний доступ имеет значение.
Blockchainreporter2025/09/21 20:30
Боб Марли снова правит, когда его альбом возвращается и достигает важной вехи

Боб Марли снова правит, когда его альбом возвращается и достигает важной вехи

Пост Боб Марли снова правит, когда его альбом возвращается и достигает важной вехи появился на BitcoinEthereumNews.com. Боб Марли удваивает свое присутствие в чарте регги-альбомов, так как Exodus возвращается на 10-е место, отмечая в общей сложности 104 недели, в то время как Legend стабильно остается на 1-м месте. ('БЕЗ СУБАГЕНТСТВ) БОБ МАРЛИ 1979 Tower Records Голливуд во время фотосессии Боба Марли в Tower Records, Калифорния. (Фото Криса Уолтера/WireImage) WireImage Legend Боба Марли — сборник, который включает большинство самых известных мелодий суперзвезды регги и приписывается как ему, так и его аккомпанирующей группе the Wailers — является одним из самых успешных альбомов всех времен в Америке. Это набор, который удерживает покойную икону в чартах неделя за неделей, поскольку он постоянно продается тысячами копий каждый период. Оказывается, одного названия недостаточно, чтобы удовлетворить спрос американских потребителей на музыку Марли. На этой неделе еще один из его альбомов возвращается в чарт, помогая новаторскому певцу и автору песен удвоить свое присутствие в списке и даже достичь особой вехи одновременно. Возвращение Exodus Боба Марли Exodus Марли возвращается в чарт регги-альбомов на этой неделе. Полноформатный альбом, приписываемый не только Марли как солисту, но и the Wailers, возвращается в рейтинг Billboard лучших регги-альбомов и EP на 10-е место. Exodus достигает двух лет Exodus теперь провел два года в чарте регги-альбомов. Набор достигает 104 недель, возвращаясь в список на десятом месте. Боб Марли обрамляет чарт Марли обрамляет чарт регги-альбомов на этой неделе, так как Exodus вновь появляется на 10-м месте, в то время как Legend стабильно остается на 1-м месте. Последний проект провел 297 недель в списке и только один раз покинул трон. Эта экстраординарная серия делает Legend одним из самых долгоиграющих номеров один в любом списке в американской истории. Exodus заблокирован от 1-го места Legend...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:25
Важная неделя для экономических данных США

Важная неделя для экономических данных США

Пост «Важная неделя для экономических данных США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Fintech 21 сентября 2025 | 15:03 Эта неделя обещает стать поворотной для финансовых рынков, поскольку ожидается выпуск серии ключевых экономических индикаторов США, включая комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отчеты PMI, данные ВВП, заявки на пособие по безработице и индекс базовых цен расходов на личное потребление (Core PCE Price Index). Вместе эти обновления предоставят свежие сигналы о состоянии американской экономики и могут сильно повлиять на настроения инвесторов на рынках акций, облигаций и криптовалют. Неделя начинается во вторник с выступления Пауэлла, за которым внимательно следят в поисках намеков на будущую денежно-кредитную политику, наряду с новыми данными о деятельности в сфере услуг и производства. Трейдеры будут искать признаки экономической устойчивости или замедления, что может изменить ожидания относительно снижения ставок. В четверг внимание переключится на данные ВВП за второй квартал и еженедельные заявки на пособие по безработице. Более сильные, чем ожидалось, показатели ВВП могут укрепить мнение о том, что экономика держится, потенциально оставляя ФРС меньше возможностей для смягчения политики. И наоборот, более слабый рост или увеличение числа заявок на пособие по безработице могут вызвать опасения по поводу замедления и подтолкнуть центральный банк к более мягкой позиции. Самый важный релиз выходит в пятницу — индекс базовых цен расходов на личное потребление, предпочтительный индикатор инфляции для ФРС. Если инфляция покажет признаки охлаждения, рисковые активы, такие как Bitcoin и Ethereum, могут выиграть от растущих ожиданий снижения ставок. Однако если инфляция останется устойчивой, рынки могут заложить в цену более высокие ставки на более длительный период, что окажет давление на чувствительные к ликвидности секторы, включая криптовалюты. Для рынка криптовалют данные этой недели могут оказаться решающими. Инвесторы часто рассматривают Биктоин как защиту от инфляции, но также и как актив, зависящий от ликвидности, который процветает в условиях более мягкой денежно-кредитной политики. Мягкое прочтение данных может поддержать рост Bitcoin выше ключевых уровней сопротивления, в то время как более сильные показатели инфляции могут вызвать волатильность и коррекции. Почему это важно для криптовалют? Потому что цифровые активы все больше связаны с макроэкономическими тенденциями. Институциональные...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:22
Важная неделя для экономических данных США – что это может означать для криптоактивов

Важная неделя для экономических данных США – что это может означать для криптоактивов

Вместе эти обновления предоставят свежие сигналы о состоянии американской экономики и могут сильно повлиять на настроения инвесторов [...] Статья "Важная неделя для экономических данных США – Что это может означать для Крипто" впервые появилась на Coindoo.
Coindoo2025/09/21 20:03
