Важная неделя для экономических данных США

Пост «Важная неделя для экономических данных США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Fintech 21 сентября 2025 | 15:03 Эта неделя обещает стать поворотной для финансовых рынков, поскольку ожидается выпуск серии ключевых экономических индикаторов США, включая комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отчеты PMI, данные ВВП, заявки на пособие по безработице и индекс базовых цен расходов на личное потребление (Core PCE Price Index). Вместе эти обновления предоставят свежие сигналы о состоянии американской экономики и могут сильно повлиять на настроения инвесторов на рынках акций, облигаций и криптовалют. Неделя начинается во вторник с выступления Пауэлла, за которым внимательно следят в поисках намеков на будущую денежно-кредитную политику, наряду с новыми данными о деятельности в сфере услуг и производства. Трейдеры будут искать признаки экономической устойчивости или замедления, что может изменить ожидания относительно снижения ставок. В четверг внимание переключится на данные ВВП за второй квартал и еженедельные заявки на пособие по безработице. Более сильные, чем ожидалось, показатели ВВП могут укрепить мнение о том, что экономика держится, потенциально оставляя ФРС меньше возможностей для смягчения политики. И наоборот, более слабый рост или увеличение числа заявок на пособие по безработице могут вызвать опасения по поводу замедления и подтолкнуть центральный банк к более мягкой позиции. Самый важный релиз выходит в пятницу — индекс базовых цен расходов на личное потребление, предпочтительный индикатор инфляции для ФРС. Если инфляция покажет признаки охлаждения, рисковые активы, такие как Bitcoin и Ethereum, могут выиграть от растущих ожиданий снижения ставок. Однако если инфляция останется устойчивой, рынки могут заложить в цену более высокие ставки на более длительный период, что окажет давление на чувствительные к ликвидности секторы, включая криптовалюты. Для рынка криптовалют данные этой недели могут оказаться решающими. Инвесторы часто рассматривают Биктоин как защиту от инфляции, но также и как актив, зависящий от ликвидности, который процветает в условиях более мягкой денежно-кредитной политики. Мягкое прочтение данных может поддержать рост Bitcoin выше ключевых уровней сопротивления, в то время как более сильные показатели инфляции могут вызвать волатильность и коррекции. Почему это важно для криптовалют? Потому что цифровые активы все больше связаны с макроэкономическими тенденциями. Институциональные...