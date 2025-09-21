Низкорисковый DeFi: видение Виталика Бутерина о киллер-приложении для блокчейна Ethereum
Пост «Низкорисковый DeFi: видение Виталика Бутерина о киллер-приложении для Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum никогда не был лишен амбиций. С самых ранних дней он носил смелый слоган о становлении «мировым компьютером». Сеть Ethereum должна была стать глобальной, децентрализованной платформой, где разработчики могли бы создавать всё: от неподцензурных социальных сетей до финансовых рынков нового поколения. Однако спустя десятилетие то самое «киллер-приложение», которое привлекло бы миллионы, даже миллиарды людей к блокчейну, остается упрямо недостижимым. Теперь в откровенном новом посте под названием «Низкорисковый DeFi может стать для Ethereum тем, чем поиск был для Google», создатель Ethereum Виталик Бутерин обосновывает катализатор для платформы: низкорисковый DeFi. Представьте меньше крипто-казино, азартных игр на цене ETH, и больше эквивалента поиска Google. Что-то универсально полезное, тихо надежное и достаточно фундаментальное, чтобы поддерживать целую экономическую экосистему. Источник: Виталик Бутерин в X Ethereum: От мирового компьютера до рабочей лошадки DeFi Это было довольно увлекательное путешествие для нарратива Ethereum и цены ETH на протяжении многих лет. При запуске внимание было сосредоточено на смарт-контрактах и неостановимых приложениях, своего рода новом интернете. Затем пришел бум ICO, который превратил Ethereum в машину для привлечения капитала и вызвал волны регуляторного внимания. Некоторое время NFT и цифровое искусство перехватили нарратив. Затем, лето DeFi (и последующие криптозимы) закрепили роль Ethereum как финансового канала и спекулятивной площадки криптовалюты. Каждый нарратив отражал как гениальность, так и болезни роста; свидетельство того, насколько трудно сбалансировать инновации, внедрение и принципы. Тем не менее, на протяжении всех этих изменений чего-то не хватало: того самого повседневного приложения, которое выживает долго после того, как шумиха утихает. Бутерин утверждает, что у Google много удивительных продуктов, но именно поиск и поисковая реклама оплачивают счета. Что могло бы служить аналогичной фундаментальной цели для Ethereum и поднять цену ETH? Возможно, как он теперь утверждает, это не последняя лотерея мем-коинов, а старое доброе кредитование, стейблкоины,...
