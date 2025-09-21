Виталик Бутерин раскрывает будущее блокчейн Ethereum: DeFi с низким риском, а не NFT или Мем-коины!

Виталик Бутерин представляет будущее Ethereum со стабильным DeFi с нулевым риском. Ethereum смещает фокус на безопасные, надежные децентрализованные финансы вместо хайпа. DeFi с нулевым риском может стать ключом к долгосрочному успеху Ethereum. Будущее Ethereum смещает фокус от высокорисковых трендов, таких как NFT и мем-коины. По словам Виталика Бутерина, соучредителя Ethereum, реальный потенциал заключается в децентрализованных финансах (DeFi) с низким риском. Бутерин сравнивает этот сдвиг с тем, как Google стал мощной компанией благодаря своим поисковым сервисам, обеспечивая основу для всех своих других продуктов. Успех Ethereum, по его мнению, не нуждается в хайпе или шуме - ему нужна стабильность. В последние годы Ethereum DeFi значительно эволюционировал. Когда-то страдавшие от высоких потерь более 5% от общей заблокированной стоимости в 2019 году, протоколы DeFi Ethereum значительно улучшились. К 2025 году эти показатели, по прогнозам, упадут почти до нуля, с заметным снижением риска, поскольку протоколы становятся более безопасными и надежными. Фокус сместился от спекулятивных предприятий к надежным, основным финансовым системам, которые остаются устойчивыми. Также читайте: Фиджи ужесточает контроль над криптовалютами: Это конец цифровых активов в раю? Почему DeFi с нулевым риском - ключ к долгосрочному успеху Ethereum Видение Виталика Бутерина сосредоточено на практических приложениях, таких как платежные системы, сберегательные счета, кредитование под обеспечение и синтетические активы. Эти элементы не только обслуживают повседневные потребности, но и гарантируют, что ETH остается заблокированным в системе, способствуя активности сети и обеспечивая ликвидность. Для многих пользователей риски, связанные с традиционными финансами, теперь выше, чем те, что встречаются в системах DeFi. Рост DeFi с нулевым риском открывает новые возможности для Ethereum. Бутерин указывает на потенциальные инновации, такие как кредитование на основе репутации с меньшей зависимостью от обеспечения, рынки прогнозов для хеджирования и новые формы стабильных активов, такие как флаткоины, привязанные к инфляции. Все это является частью усилий Ethereum по обеспечению более доступных, безопасных и надежных финансов. Сообщение Бутерина простое: сила Ethereum заключается в том, чтобы заставить децентрализованные финансы работать без постоянного цикла хайпа. Если Ethereum продолжит путь низкорискового, надежного DeFi, он сможет закрепить свое место в качестве ключевого игрока в глобальных финансах на долгое время. Также читайте: Сенаторы-демократы требуют двухпартийного законопроекта о криптовалютах, бросая вызов подходу республиканцев Пост "Виталик Бутерин раскрывает будущее Ethereum: DeFi с нулевым риском, а не NFT или мемы!" впервые появился на 36Crypto.