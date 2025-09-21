2025-10-11 суббота

Прогноз цены ADA о достижении 2$ против взрывного роста токена предпродажи: где инвесторы могут крупно выиграть в 2025 году

Прогноз цены ADA о достижении 2$ против взрывного роста токена предпродажи: где инвесторы могут крупно выиграть в 2025 году

Цена Cardano (ADA) составляет 0,90 $ и по прогнозам достигнет 2 $ к концу 2025 года. Но предпродажа MAGAX Stage 2 по цене 0,000293 $ предлагает гораздо больший потенциал роста с прогнозами увеличения в 50×–166× раз.
Blockchainreporter2025/09/22 00:45
XRP Ledger превышает 7 миллионов активных счетов, отмечая новую веху

XRP Ledger превышает 7 миллионов активных счетов, отмечая новую веху

TLDR XRP Ledger достиг отметки в 7 миллионов активных адресов, демонстрируя значительный рост. Количество активных адресов на XRP Ledger в настоящее время составляет 7 000 768. Активные адреса на XRP Ledger определяются наличием минимальной позиции в один XRP. XRPScan сообщил, что 14 202 427 XRP были навсегда сожжены. Всего [...] Пост XRP Ledger превышает 7 миллионов активных адресов, отмечая новую веху впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:57
Прогноз Hyperliquid: Останется ли он сильным, или тихий претендент может принести лучшую 100-кратную прибыль от криптоактивов?

Прогноз Hyperliquid: Останется ли он сильным, или тихий претендент может принести лучшую 100-кратную прибыль от криптоактивов?

Hyperliquid держится вблизи максимумов, но предпродажа BlockchainFX по цене 0,024 $ с потенциалом роста 127%, вознаграждениями за стейкинг и бонусом BLOCK30 считается лучшей 100-кратной криптовалютой 2025 года.
Blockchainreporter2025/09/21 23:55
Криптовалютные тяжеловесы присоединяются к глобальной консультативной группе CFTC – Подробности

Криптовалютные тяжеловесы присоединяются к глобальной консультативной группе CFTC – Подробности

Крипто-тяжеловесы присоединяются к Глобальной консультативной группе CFTC – Подробности | Bitcoinist.com Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, вдохновляется своей любовью к писательству и криптовалюте.
BitcoinEthereumNews2025/09/21 23:44
XRP Может Достичь 2 500 $, Генеральный Директор Claver Разбирает Ключевые Факторы

XRP Может Достичь 2 500 $, Генеральный Директор Claver Разбирает Ключевые Факторы

TLDR Джейк Клейвер, генеральный директор Digital Ascension Group, считает, что XRP может достичь 2 500 $ при правильных глобальных макроэкономических событиях. Клейвер подчеркивает, что потенциальный шок предложения, а не рыночная капитализация, является ключом к росту стоимости XRP. Фиксированное предложение XRP с ограничением в 100 миллиардов монет делает его уникальным активом, который может испытать значительный рост цены [...] Статья "XRP может достичь 2 500 $, генеральный директор Клейвер разбирает ключевые факторы" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:41
Прогноз цены Ethereum на 2025 – 2030: Сможет ли ETH достичь 25 000 $ в течение 5 лет

Прогноз цены Ethereum на 2025 – 2030: Сможет ли ETH достичь 25 000 $ в течение 5 лет

Инвесторы становятся все более позитивными в отношении потенциала Ethereum, и некоторые аналитики считают, что к концу десятилетия его стоимость может достичь 25 000 долларов. Для инвесторов Ethereum — это просто средство приумножения денег, но самая высокая доходность, как правило, связана с открытием проектов, использующих сеть Ethereum — концепций с высоким ростом, которые могут приумножать деньги быстрее, чем сам Ethereum. Вот почему многие принимают двухчастную стратегию: сохранение основной позиции в Ethereum для стабильного роста, при этом выделяя средства на революционный проект ERC-20, который уже занимает первое место по версии CertiK и называется крупнейшим множителем богатства этого цикла. Давайте рассмотрим подробнее. Путь Ethereum к 25 000 долларов Прогноз Ethereum в 25 000 долларов — это не просто спекуляция; он основан на фундаментальных показателях. Ожидается ускорение институциональных притоков от спотовых ETF, в то время как дефляционное предложение Ethereum после Объединения сетей продолжает сокращать доступные токены. Кроме того, быстро расширяющаяся экосистема Layer-2 Ethereum экономит деньги и набирает обороты. Все эти тенденции создают прочную основу для роста цен в долгосрочной перспективе. Предполагая, что ETH вырастет до 25 000 долларов с текущей цены, это будет рост в пять-шесть раз за период в 5 лет. Это выдающаяся инвестиция в ведущий цифровой актив, и как таковой, ETH должен быть включен в любой серьезный криптопортфель. Тем не менее, для тех, кто стремится к кардинальному росту, Ethereum — это только часть уравнения. Remittix: Множитель богатства, построенный на Ethereum Если Ethereum — это безопасная голубая фишка, то Remittix — это возможность взлететь до луны. Созданный как экосистема DeFi-платежей на Ethereum, Remittix нацелен на многотриллионный рынок денежных переводов. Его миссия проста: сделать отправку денег через границы мгновенной, дешевой и доступной для всех. Вот почему он быстро признается одной из лучших криптоинвестиций на ранней стадии, направляющихся в 2025 год.
BitcoinEthereumNews2025/09/21 23:11
Что Вызывает Сдержанную Активность Биткоина?

Что Вызывает Сдержанную Активность Биткоина?

К концу недели на криптовалютном рынке наблюдается затишье после значительной активности. К концу пятницы моментум угас, в основном из-за неутешительных показателей рынка ETF. Продолжить чтение: Что вызывает сдержанную активность Биткоина?
Coinstats2025/09/21 22:42
Майкл Сэйлор утверждает, что продавцы в короткую используют армию ботов для атаки на акции стратегии

Майкл Сэйлор утверждает, что продавцы в короткую используют армию ботов для атаки на акции стратегии

TLDR Майкл Сейлор утверждает, что продавцы в шорт используют платные сети ботов для распространения критики о MicroStrategy в интернете Акции MicroStrategy достигли пятимесячного минимума в 323 $ несмотря на то, что Bitcoin упал всего на 8% с недавних максимумов Продавец в шорт Джим Чанос отверг заявления Сейлора о ботах и назвал их серьезными обвинениями без доказательств MicroStrategy добавила 7 714 BTC в августе, доведя [...] Пост "Майкл Сейлор утверждает, что продавцы в шорт используют армию ботов для атаки на акции стратегии" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 22:29
ФРС США снижает ставки – Вот как отреагировали Биткоин и Альткоины

ФРС США снижает ставки – Вот как отреагировали Биткоин и Альткоины

Хотя BTC едва положительно отреагировал на снижение ставки ФРС в этот раз, он может сделать это в случае дополнительных снижений цен в ближайшие месяцы.
CryptoPotato2025/09/21 22:29
Виталик Бутерин раскрывает будущее блокчейн Ethereum: DeFi с низким риском, а не NFT или Мем-коины!

Виталик Бутерин раскрывает будущее блокчейн Ethereum: DeFi с низким риском, а не NFT или Мем-коины!

Виталик Бутерин представляет будущее Ethereum со стабильным DeFi с нулевым риском. Ethereum смещает фокус на безопасные, надежные децентрализованные финансы вместо хайпа. DeFi с нулевым риском может стать ключом к долгосрочному успеху Ethereum. Будущее Ethereum смещает фокус от высокорисковых трендов, таких как NFT и мем-коины. По словам Виталика Бутерина, соучредителя Ethereum, реальный потенциал заключается в децентрализованных финансах (DeFi) с низким риском. Бутерин сравнивает этот сдвиг с тем, как Google стал мощной компанией благодаря своим поисковым сервисам, обеспечивая основу для всех своих других продуктов. Успех Ethereum, по его мнению, не нуждается в хайпе или шуме - ему нужна стабильность. В последние годы Ethereum DeFi значительно эволюционировал. Когда-то страдавшие от высоких потерь более 5% от общей заблокированной стоимости в 2019 году, протоколы DeFi Ethereum значительно улучшились. К 2025 году эти показатели, по прогнозам, упадут почти до нуля, с заметным снижением риска, поскольку протоколы становятся более безопасными и надежными. Фокус сместился от спекулятивных предприятий к надежным, основным финансовым системам, которые остаются устойчивыми. Также читайте: Фиджи ужесточает контроль над криптовалютами: Это конец цифровых активов в раю? Почему DeFi с нулевым риском - ключ к долгосрочному успеху Ethereum Видение Виталика Бутерина сосредоточено на практических приложениях, таких как платежные системы, сберегательные счета, кредитование под обеспечение и синтетические активы. Эти элементы не только обслуживают повседневные потребности, но и гарантируют, что ETH остается заблокированным в системе, способствуя активности сети и обеспечивая ликвидность. Для многих пользователей риски, связанные с традиционными финансами, теперь выше, чем те, что встречаются в системах DeFi. Рост DeFi с нулевым риском открывает новые возможности для Ethereum. Бутерин указывает на потенциальные инновации, такие как кредитование на основе репутации с меньшей зависимостью от обеспечения, рынки прогнозов для хеджирования и новые формы стабильных активов, такие как флаткоины, привязанные к инфляции. Все это является частью усилий Ethereum по обеспечению более доступных, безопасных и надежных финансов. Сообщение Бутерина простое: сила Ethereum заключается в том, чтобы заставить децентрализованные финансы работать без постоянного цикла хайпа. Если Ethereum продолжит путь низкорискового, надежного DeFi, он сможет закрепить свое место в качестве ключевого игрока в глобальных финансах на долгое время. Также читайте: Сенаторы-демократы требуют двухпартийного законопроекта о криптовалютах, бросая вызов подходу республиканцев Пост "Виталик Бутерин раскрывает будущее Ethereum: DeFi с нулевым риском, а не NFT или мемы!" впервые появился на 36Crypto.
Coinstats2025/09/21 22:27
